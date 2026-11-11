quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ

Διαδραστικός υπολογιστής: Πόσο αυξάνουν την κατανάλωση του αυτοκινήτου οι καθημερινές σου συνήθειες;

ΤΕΤΑΡΤΗ | 11.11.2026
Κώστας Γαμβρούλης
diadrastikos-ypologistis-poso-afxanoun-tin-katanalosi-tou-aftokinitou-oi-kathimerines-sou-synitheies-822984
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
AI
Η εικόνα έχει δημιουργηθεί με εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης

Επιβάτες, αποσκευές, πίεση ελαστικών, κλιματισμός και αεροδυναμική αντίσταση. Παίξε με τις επιλογές του διαδραστικού εργαλείου και ανακάλυψε πόσο μπορεί να αυξηθεί η κατανάλωση και το κόστος των μετακινήσεών σου

Πόσο περισσότερο καύσιμο χρειάζεται ένα αυτοκίνητο όταν ταξιδεύει με τέσσερις επιβάτες και γεμάτο πορτμπαγκάζ; Πόσο επιβαρύνει την κατανάλωση μια μπαγκαζιέρα στην οροφή και τι συμβαίνει όταν οδηγούμε στον αυτοκινητόδρομο με ανοιχτά παράθυρα; Ακόμη και μερικά psi λιγότερα στα ελαστικά μπορούν να κάνουν διαφορά, ιδιαίτερα όταν διανύουμε πολλά χιλιόμετρα.

Οι περισσότεροι γνωρίζουμε ότι όλα αυτά επηρεάζουν την κατανάλωση, αλλά δύσκολα μπορούμε να εκτιμήσουμε πόσο. Και ακόμη δυσκολότερα μπορούμε να υπολογίσουμε τι συμβαίνει όταν συνδυάζονται μεταξύ τους.

Γι’ αυτό δημιουργήσαμε έναν διαδραστικό υπολογιστή κατανάλωσης, στον οποίο μπορείς να διαμορφώσεις τις συνθήκες ενός ταξιδιού και να παρακολουθήσεις πώς αλλάζουν οι ανάγκες του αυτοκινήτου σε καύσιμο. Ρύθμισε την αρχική κατανάλωση, πρόσθεσε επιβάτες και αποσκευές, άλλαξε την πίεση των ελαστικών ή ενεργοποίησε τον κλιματισμό. Θα δεις αμέσως την εκτιμώμενη επιβάρυνση σε ποσοστό, επιπλέον λίτρα και ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι υπολογισμοί βασίζονται σε δημοσιευμένα δεδομένα και τεχνικές παραδοχές. Δεν μπορούν να προβλέψουν με ακρίβεια τη συμπεριφορά κάθε αυτοκινήτου, προσφέρουν όμως μια ενδιαφέρουσα εικόνα για το πόσο μπορούν να μας κοστίσουν πράγματα που συχνά θεωρούμε ασήμαντα.

AUTOTYPOS.GR · ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

Πόσο σου κοστίζουν οι συνήθειές σου στην οδήγηση;

Πρόσθεσε επιβάτες, αποσκευές ή εξοπλισμό, άλλαξε την πίεση των ελαστικών και δες πόσο μπορεί να αυξηθεί η κατανάλωση.

Αρχική κατανάλωση6,5 λ./100 km
Εκτιμώμενη κατανάλωση6,5 λ./100 km
Εκτιμώμενη επιβάρυνση+0,0%

Οι βασικές συνθήκες

6,5 λ./100 km

Η συνήθης κατανάλωση του αυτοκινήτου σου στην ταχύτητα που επιλέγεις, με έναν οδηγό και χωρίς πρόσθετο φορτίο.
90 km/h

Η ταχύτητα αλλάζει την επίδραση ανοιχτών παραθύρων και εξοπλισμού οροφής. Η βασική κατανάλωση ορίζεται ξεχωριστά.

Επιβάτες και αποσκευές

0 άτομα

75 kg ανά άτομο. Ο οδηγός περιλαμβάνεται ήδη στην αρχική κατανάλωση.
0 kg

Συνολικό πρόσθετο φορτίο: +0 kg
Μεγάλο πρόσθετο φορτίο: έλεγξε το επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο του αυτοκινήτου.

Ελαστικά, παράθυρα, κλιματισμός

0 psi

Σε σχέση με τη συνιστώμενη πίεση, και στα τέσσερα ελαστικά. Δεν αποτελεί προτεινόμενη ρύθμιση.

Η επιβάρυνση του A/C είναι ενδεικτική για μέτρια χρήση· στην πραγματικότητα εξαρτάται έντονα από θερμοκρασία και ισχύ συμπιεστή.

Τι υπάρχει στην οροφή;

Η μπαγκαζιέρα αντικαθιστά την επιλογή «μπάρες» — δεν μετράμε δύο φορές τον ίδιο εξοπλισμό.

Πόσο κοστίζει;

1,80 €/λίτρο

500 km

Ενδεικτική απεικόνιση εξοπλισμού και πρόσθετου φορτίου

Από πού προκύπτει η διαφορά

Επιπλέον λίτρα στη διαδρομή+0,00 λ.
Επιπλέον κόστος διαδρομής+0,00
Συνολικό εκτιμώμενο κόστος58,50

Σημείωση: Τα αποτελέσματα είναι ενδεικτικά και βασίζονται σε γενικές παραδοχές και δημοσιευμένα δεδομένα. Η πραγματική επιβάρυνση στην κατανάλωση μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το αυτοκίνητο, τον κινητήρα, τις συνθήκες οδήγησης και άλλους παράγοντες. Ο υπολογιστής έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί εξατομικευμένη πρόβλεψη κατανάλωσης.

Παραδοχές του υπολογισμού: Η αρχική κατανάλωση αφορά σταθερή ταχύτητα που επιλέγει ο επισκέπτης. Η ταχύτητα δεν αλλάζει από μόνη της τη βασική κατανάλωση. Πρόσθετο βάρος: περίπου 1% απώλεια οικονομίας καυσίμου ανά 45,4 kg. Πίεση: 0,2% απώλεια οικονομίας ανά 1 psi μέσης μείωσης στα τέσσερα ελαστικά. Μπαγκαζιέρα: ενδεικτική απώλεια οικονομίας 2–17% αναλόγως ταχύτητας. Για μπάρες οροφής, ανοιχτά παράθυρα και A/C εφαρμόζονται συντηρητικές προσεγγιστικές τιμές, όχι γενικά αποδεκτοί συντελεστές μέτρησης. Οι επιβαρύνσεις συνδυάζονται ως υποθετικά ανεξάρτητες επιδράσεις στην οικονομία καυσίμου· στην πράξη ενδέχεται να αλληλεπιδρούν.

Πηγές: US DOE – Πίεση ελαστικών · US DOE – Βάρος και οροφή · US DOE – A/C και παράθυρα · Oak Ridge National Laboratory – A/C και παράθυρα.

Όλες Οι Ειδήσεις

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#αεροδυναμική#διαδραστικός υπολογιστής#εξοικονόμηση καυσίμου#κατανάλωση καυσίμου#κλιματισμός αυτοκινήτου#κόστος μετακίνησης#μπαγκαζιέρα οροφής#οικονομία καυσίμου#πίεση ελαστικών#Συμβουλές οδήγησης
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ

04.11.2026

EICMA 2026: Όλα τα μοντέλα που παρουσιάστηκαν στο Μιλάνο, πλήρης οδηγός
fotakia-tablo-ti-simainei-to-kathena-kai-ti-kaneis-amesos-821156

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ

29.10.2026

Φωτάκια ταμπλό: τι σημαίνει το καθένα και τι κάνεις αμέσως
ilektriko-aftokinito-choris-diki-sou-priza-symferei-telika-i-ochi-vres-to-me-ton-diadrastiko-ypologisti-kostous-821123

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ

27.10.2026

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο χωρίς δική σου «πρίζα»: Συμφέρει τελικά ή όχι; Βρες το με τον διαδραστικό υπολογιστή κόστους!
o-batman-emfanistike-sto-londino-kai-moirase-dorean-venzini-822885

VIRAL

10.11.2026

Ο Batman εμφανίστηκε στο Λονδίνο και μοίρασε δωρεάν βενζίνη!
telos-epochis-gia-to-mazda2-i-mazda-epivevaionei-ton-antikatastati-tou-gia-to-2027-822856

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

10.11.2026

Τέλος εποχής για το Mazda2: Η Mazda επιβεβαιώνει τον αντικαταστάτη του για το 2027
poio-itan-to-proto-aftokinito-me-kamera-opisthoporeias-822889

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

10.11.2026

Ποιο ήταν το πρώτο αυτοκίνητο με κάμερα οπισθοπορείας;

Πρόσφατες Ειδήσεις