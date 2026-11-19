Τι θα σε έπειθε να στραφείς στην ηλεκτροκίνηση και τι σε κρατά μακριά της; Πάρε μέρος στη διαδραστική έρευνα του Autotypos και δες πώς απαντούν οι υπόλοιποι οδηγοί

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κερδίζουν διαρκώς έδαφος, αλλά εξακολουθούν να προκαλούν συζητήσεις, επιφυλάξεις και αρκετές διαφωνίες. Η τιμή αγοράς, η αυτονομία, η φόρτιση και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι μερικά από τα ζητήματα που απασχολούν τους οδηγούς. Πόσο σημαντικά είναι όμως στην πράξη και τι θα μπορούσε να αλλάξει τη γνώμη τους;

Στο Autotypos δίνουμε τον λόγο σε εσάς. Μέσα από 12 σύντομες ερωτήσεις θέλουμε να καταγράψουμε πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες οδηγοί την ηλεκτροκίνηση, είτε έχουν ήδη ηλεκτρικό αυτοκίνητο είτε σκέφτονται να αποκτήσουν ένα είτε την απορρίπτουν κατηγορηματικά. Μόλις ολοκληρώσετε το ερωτηματολόγιο, θα μπορείτε να δείτε τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα σε ποσοστά και να συγκρίνετε τις απαντήσεις σας με εκείνες των υπόλοιπων συμμετεχόντων.