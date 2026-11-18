Ένας εντυπωσιακός διαδικτυακός προσομοιωτής σού επιτρέπει να ανεβάζεις στροφές, να αλλάζεις ταχύτητες και να ακούς τον ήχο δεκάδων κινητήρων, χωρίς να εγκαταστήσεις τίποτα

Πώς ακούγεται ένας V8 σε σύγκριση με έναν V12; Πόσο διαφορετικός είναι ο ήχος ενός δίχρονου από εκείνον ενός τετράχρονου; Το Engine Synthesizer, δημιούργημα του Joel Johnson, σου δίνει τη δυνατότητα να πειραματιστείς με 61 διαφορετικούς κινητήρες, από απλούς μονοκύλινδρους μέχρι σύνθετες πολυκύλινδρες διατάξεις.

Το εντυπωσιακό είναι ότι οι ήχοι δεν προέρχονται από ηχογραφήσεις. Παράγονται σε πραγματικό χρόνο μέσω προσομοίωσης της καύσης, της κίνησης των εμβόλων και των κυμάτων πίεσης στην εισαγωγή και την εξάτμιση.

Μπορείς να χειριστείς το γκάζι, να αλλάξεις σχέσεις, να παρακολουθήσεις την κίνηση των μηχανικών μερών σε τρισδιάστατη απεικόνιση και να πειραματιστείς με παραμέτρους που επηρεάζουν τον ήχο.

Η εφαρμογή λειτουργεί απευθείας στον browser, αν και λόγω των υπολογιστικών απαιτήσεων προτιμάται η χρήση υπολογιστή. Και αν έχεις καλά ακουστικά, ακόμη καλύτερα.