Δέκα ασυνήθιστες πινακίδες κυκλοφορίας, τέσσερις πιθανές απαντήσεις για καθεμία και μια ευκαιρία να ανακαλύψεις πόσο καλά γνωρίζεις πραγματικά τη σήμανση των δρόμων

Στο STOP σταματάμε, στο απαγορευτικό δεν μπαίνουμε και όταν βλέπουμε το χαρακτηριστικό τρίγωνο με τα παιδιά, ξέρουμε ότι πλησιάζουμε σε σχολείο. Μέχρι εδώ εύκολα. Τι γίνεται όμως όταν συναντήσουμε μια πινακίδα που δεν έχουμε ξαναδεί ή που το σύμβολό της δεν μας λέει απολύτως τίποτα;

Ο ελληνικός Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας περιλαμβάνει δεκάδες πινακίδες που οι περισσότεροι οδηγοί σπάνια συναντούν, ενώ ορισμένες είναι τόσο εξειδικευμένες ώστε ακόμη και κάποιος με πολλά χρόνια πίσω από το τιμόνι μπορεί να δυσκολευτεί να τις αναγνωρίσει.

Επιλέξαμε 10 από τις λιγότερο γνωστές πινακίδες του ισχύοντος ΚΟΚ και ετοιμάσαμε ένα διαδραστικό quiz για να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου. Κάθε ερώτηση έχει τέσσερις πιθανές απαντήσεις, αλλά μόνο μία είναι σωστή.

Χωρίς βιβλία, χωρίς αναζήτηση στο Google και χωρίς AI «σκονάκι»!

Πόσες από τις 10 μπορείς να αναγνωρίσεις σωστά;