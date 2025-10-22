Αυτό είναι το ηλεκτρικό της VW που καίει 12 ευρώ για 400 χιλιόμετρα ταξιδιού χωρίς φόρτιση

Αυτό το ηλεκτρικό της VW ανταγωνίζεται υπό προϋποθέσεις αυτοκίνητα με κινητήρες ντίζελ στο ταξίδι. Κάναμε στην πράξη 200 χιλιόμετρα, με μόλις 6 ευρώ με 120 χλμ./ώρα

Η Volkswagen έχει πια μπει για τα καλά στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης και του εξηλεκτρισμού, μιας και αναμένουμε νέα ακόμη πιο αποδοτικά υβριδικά σύνολα. Και μπορεί τα ID.3 και ID.7 να τραβούν πάνω τους τα φώτα της δημοσιότητας, όμως το ID.4 είναι το μοντέλο που «κρατάει τα νούμερα», εκείνο που φέρνει τον όγκο των πωλήσεων και λειτουργεί ως πρεσβευτής της ηλεκτρικής γκάμας της φίρμας. Ένα SUV με γνώριμο χαρακτήρα Volkswagen, οικογενειακό προσανατολισμό, αλλά και τεχνολογία αιχμής, που στη νέα του έκδοση ID.4 Pro More εξελίσσεται σε ένα από τα πιο ώριμα και αποδοτικά ηλεκτρικά της κατηγορίας.

Η βασική αλλαγή βρίσκεται κάτω από το πάτωμα: η μπαταρία ιόντων λιθίου παραμένει στα 82 kWh ονομαστικής χωρητικότητας (77 kWh ωφέλιμη), όμως χάρη στη βελτιωμένη διαχείριση ενέργειας και το νέο λογισμικό, η αυτονομία ανεβαίνει στα 564 χλμ. WLTP – από 522 που ήταν πριν. Εντός πόλης, η θεωρητική αυτονομία φτάνει έως τα 727 χλμ., νούμερο που το φέρνει πολύ κοντά στα κορυφαία της κατηγορίας, τα Tesla. Η βελτίωση δεν είναι μόνο θεωρητική, καθώς η απόδοση έχει αυξηθεί αισθητά χάρη στον νέο ηλεκτροκινητήρα APP 550, που αποδίδει 286 ίππους και 545 Nm ροπής, δηλαδή 82 ίππους και 75% περισσότερη ροπή από το προηγούμενο ID.4 Pro, με ακόμα καλύτερα ποσοστά στην διαχείριση της δύναμης.

Πέρα από τη δύναμη, το νέο ID.4 φορτίζει και γρηγορότερα. Σε ταχυφορτιστή DC 175 kW μπορεί να περάσει από το 10% στο 80% μέσα σε μόλις 28 λεπτά, ενώ σε οικιακό wallbox 11 kW χρειάζεται περίπου 8 ώρες για πλήρη φόρτιση. Οδηγικά, το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα ανάρτησης DCC σε συνδυασμό με το Vehicle Dynamic Manager κάνει αισθητή τη γερμανική σχολή, άνεση και έλεγχος, ακόμα και σε κακό οδόστρωμα, χωρίς να θυσιάζεται η σταθερότητα σε ταξίδι.

Κι εκεί ακριβώς είναι που το ID.4 Pro More εντυπωσιάζει. Είναι ένα από τα αυτοκίνητα που μας άφησαν με το στόμα ανοιχτό, με τον τρόπο που κατανάλωνε ενέργεια σε αυτοκινητόδρομο. Με ταχύτητα σταθερά στα 120 χλμ./ώρα, κλιματισμό, μασάζ και μουσική στη διαπασών (για να τα λέμε όλα), ταξιδέψαμε από την Αθήνα στην Εύβοια και πίσω, βλέποντας τη στάθμη της μπαταρίας να πέφτει από το 90% στο 50%. Η μέση κατανάλωση σταθεροποιήθηκε στις 14,8 kWh/100 χλμ., ενώ στην κάθοδο προς Αθήνα είδαμε 12,7 kWh/100 χλμ. Με τις σημερινές τιμές ρεύματος (0,20 €/kWh), και φόρτιση από το σπίτι, όπως άλλωστε κάναμε για να φύγουμε με 88% μπαταρία, αυτό μεταφράζεται σε περίπου 12 ευρώ για 400 χλμ. ταξιδιού – χωρίς φυσικά φόρτιση στο ενδιάμεσο. Πρόκειται ίσως για το πιο αποδοτικό ηλεκτρικό SUV του είδους του, ειδικά στις πραγματικές συνθήκες της ελληνικής εθνικής οδού. Επιστρέψαμε με 50%, όπως μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες, μετά από συνολικά (101 στο πήγαινε +113 στην επιστροφή) 214 χιλιόμετρα.

Στην πράξη, η διαφορά σε σχέση με το παλιότερο ID.4 είναι εμφανής και στην αίσθηση. Το νέο μοτέρ δίνει περισσότερη σπιρτάδα και ροπή που θυμίζει δίλιτρο turbo, με επιτάχυνση 0-100 km/h σε 6,7 δευτ. Παρά τους δύο τόνους βάρους, το ID.4 Pro More κινείται πρόθυμα, ενώ χάρη στην πίσω κίνηση έχει εξαιρετική ισορροπία. Το «Drive Mode» επιτρέπει στον οδηγό να διαλέξει ανάμεσα σε Eco, Comfort, Sport και Individual, αλλά ακόμα και στο Eco το αυτοκίνητο δεν δείχνει ποτέ νωθρό. Η «Sport» λειτουργία, από την άλλη, μετατρέπει το οικογενειακό SUV σε μικρό ηλεκτρικό πύραυλο.

Η ποιότητα κύλισης είναι ακριβώς αυτό που περιμένεις από Volkswagen: στιβαρή, ήσυχη και άνετη. Στο εσωτερικό, οι αλλαγές είναι διακριτικές αλλά ουσιαστικές. Η νέα οθόνη αφής 12,9 ιντσών και το ανασχεδιασμένο Digital Cockpit κάνουν τη χρήση πιο απλή και πιο όμορφη οπτικά, ενώ ο διακόπτης για την επιλογή της φοράς κίνησης έχει μετακινηθεί πίσω από το τιμόνι – πιο εργονομικά. Επιτέλους, οι επιφάνειες αφής του κλιματισμού είναι τώρα φωτιζόμενες, οπότε μπορείς να τις χειρίζεσαι και τη νύχτα. Η συνολική αίσθηση ποιότητας παραμένει σταθερή, με έξυπνη μίξη σκληρών και μαλακών υλικών, ενώ η ευρυχωρία είναι ένα από τα μεγάλα ατού του: τρεις ενήλικοι χωρούν άνετα πίσω, με καλή στήριξη και ύψος, και ο χώρος αποσκευών είναι από τους κορυφαίους στην κατηγορία. Στον δρόμο, το ID.4 Pro More αποπνέει ωριμότητα. Δεν είναι ένα ηλεκτρικό που επιδιώκει να εντυπωσιάσει, αλλά να σε πείσει. Κυλά αθόρυβα, σταθερό ακόμη και πάνω από τα 130 χλμ./ώρα, με σωστό τιμόνι και αίσθηση ασφάλειας που θυμίζει παραδοσιακά μοντέλα της VW. Η μόνη παρατήρηση αφορά τα φρένα, που συνεχίζουν να έχουν σπογγώδη αίσθηση, με ταμπούρα πίσω λόγω της ισχυρής ανάκτησης ενέργειας, που όμως είναι αποδοτικά στην πράξη.

Η έκδοση Pro More είναι επίσης πλουσιότερη από ποτέ, με ζάντες 19 ιντσών, προβολείς IQ.Light Matrix, κάμερα οπισθοπορείας, αυτόματο παρκάρισμα και ηλεκτρικό πορτμπαγκάζ, ενώ προαιρετικά μπορεί να εξοπλιστεί με Head-up Display και ήχο Harman Kardon.

Η αίσθηση που αφήνει συνολικά το ID.4 Pro More είναι αυτή ενός μοντέλου που βελτιώθηκε με σύνεση, χωρίς υπερβολές. Δεν έγινε πιο «techno» για να εντυπωσιάσει, αλλά πιο ώριμο, πιο λειτουργικό και πιο αποδοτικό. Και κυρίως, απέδειξε ότι ένα ηλεκτρικό SUV μπορεί να ταξιδεύει μακριά χωρίς άγχος, χωρίς θόρυβο και χωρίς να “καίει”. Γιατί, τελικά, το ταξίδι Αθήνα–Εύβοια–Αθήνα με 6 ευρώ δεν είναι απλώς λίγο, είναι τιμή που ρίχνει και σε ντίζελ.

