Αποκλειστικό: Οδηγήσαμε το νέο Volkswagen ID.Polo μήνες πριν παρουσιαστεί

H Volkswagen κατευθύνει πλέον το Polo προς τον κόσμο των ηλεκτρικών. Το ID. Polo θα παρουσιαστεί μετά το καλοκαίρι, όμως το «Quattroruote» είχε την ευκαιρία να το δοκιμάσει από νωρίς σε πρωτότυπη μορφή. Ένα ακριβέστατο στην οδήγηση, άνετο και πρακτικό αυτοκίνητο.

Του Giovanni Lopes, Απόδοση: Άκης Τεμπερίδης

Μετά από πενήντα χρόνια, έξι γενιές μοντέλων και 20 εκατομμύρια πωλήσεις, το μικρό της Volkswagen βρίσκεται σε μία κρίσιμη καμπή της ιστορίας του. Μπορεί να μη βγαίνει στη σύνταξη, όπως περίμεναν κάποιοι, καθώς ως θερμικό θα μείνει στην αγορά για κάποια χρόνια με τις απαραίτητες αναβαθμίσεις ώστε να είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς Euro 7. Όμως φέτος θα γίνει ηλεκτρικό, βασισμένο σε μία εντελώς νέα πλατφόρμα, εξελιγμένη για τον γερμανικό κολοσσό από τους Ισπανούς της Cupra. Στην ίδια αρχιτεκτονική χτίζεται και το δικό της Raval. Τα τρία ηλεκτρικά supermini –μαζί με το Skoda Epiq– θα κατασκευάζονται στο Μαρτορέλ της Ισπανίας. Φυσικά, οι τεχνικοί της κάθε μάρκας θα προσπαθήσουν να δώσουν έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα σε κάθε μοντέλο. Στο Βόλφσμπουργκ έχουν επικεντρωθεί στους τομείς της ανάρτησης, της διεύθυνσης και της απόδοσης ισχύος του ηλεκτροκινητήρα.

Είχαμε την ευκαιρία λοιπόν να οδηγήσουμε ένα «μουλάρι» του ID. Polo στους δρόμους γύρω από τη Βαρκελώνη και να δούμε τα αποτελέσματα της δουλειάς των Γερμανών τεχνικών. Το νέο μοντέλο θα παρουσιαστεί επίσημα τον Απρίλιο για να βγει στην αγορά μετά το καλοκαίρι. Οι πρώτες εντυπώσεις; Ακριβές τιμόνι, καλή ηχομόνωση καμπίνας, ανάρτηση ενδοτική στις ανωμαλίες και γεμάτη αίσθηση ροπής του ηλεκτροκινητήρα. Στην περίπτωσή μας δοκιμάσαμε την έκδοση των 211 ίππων, τη μία από τις τέσσερις της γκάμας, όπως μπορείτε να διαβάσετε στην επόμενη σελίδα.

Όσον αφορά στην αυτονομία, η Volkswagen μιλά για μέση τιμή 450 χιλιομέτρων με την μπαταρία NMC των 52 kWh. Οι βασικές εκδόσεις που αναμένεται να κοστίζουν γύρω στις 25.000 ευρώ θα φορούν πιο οικονομική μπαταρία LFP 37 kWh που υπόσχεται αυτονομία 300 χιλιομέτρων. Από την πρώτη αυτή επαφή μπορούμε να μιλάμε για εμβέλεια περίπου 400 χλμ. και επιφυλασσόμαστε να τη δοκιμάσουμε με ακρίβεια μέσα στο 2026 με τα επιστημονικά όργανα του περιοδικού.

Το εσωτερικό ήταν σχεδόν αυτό που θα δούμε στην παραγωγή. Ευρύχωρη καμπίνα για αυτοκίνητο 4,05 μέτρων – 20 χιλιοστά μικρότερο από το σημερινό Polo, αλλά με μακρύτερο κατά 50 χιλ. μεταξόνιο. Αυτό που τελικά ευνοεί τους χώρους στο πίσω κάθισμα. Όσο για τον διάκοσμο, είναι μινιμαλιστικά μοντέρνος. Σε όλες τις εκδόσεις, το ταμπλό έχει ποιοτική επένδυση από ανακυκλωμένο ύφασμα και φιλοξενεί ψηφιακή οθόνη οργάνων 10,3” και οθόνη infotainment 12,9”. Στις πιο πλούσιες εκδόσεις, τα μπάκετ καθίσματα, κάποιες επιφάνειες και οι πλευρικές επενδύσεις είναι από υλικό Seaqual, ύφασμα που προκύπτει από ανακυκλωμένα πλαστικά των ωκεανών.

Όσον αφορά την εργονομία, να σημειώσουμε τους φυσικούς διακόπτες στο τιμόνι και κλασικούς για τα ηλεκτρικά παράθυρα στις πόρτες, ενώ στα άλλα ID υπάρχουν μόνο δύο διακόπτες για τα τέσσερα παράθυρα και ένας επιλογέας εμπρός-πίσω. Όσο για τους διακόπτες του κλιματισμιού, είναι παρόντες, ευτυχώς, και ευχάριστοι στη χρήση. Λείπουν μόνο τα paddle στο τιμόνι για τη ρύθμιση της ανάκτησης ενέργειας στο φρενάρισμα. Δύο οι επιλογές στη μετάδοση: η κλασική Drive που αυτορυθμίζεται ανάλογα με την κίνηση και τις οδικές συνθήκες, και η B που επιτρέπει οδήγηση με το δεξί μόνο πεντάλ.

ΦΑΡΔΥ ΑΜΑΞΩΜΑ Το αυτοκόλλητο καμουφλάζ του πρωτοτύπου αφήνει εκτεθειμένα τα φώτα LED με 3D εσωτερική σχεδίαση και το φωτεινό σήμα VW στο κέντρο της πίσω πόρτας, όπως και στην μπροστινή μάσκα. Σε σχέση με το θερμικό Polo, το πλάτος έχει αυξηθεί κατά 70 χιλ., φτάνοντας τα 1.820, ενώ το ύψος κατά 80 (1.520 χιλ.).

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ

Η νέα πλατφόρμα MEB+ αναπτύχθηκε για να στηρίξει μικρά hatchback, όπως τα ID. Polo και Raval, και SUV του ομίλου, όπως τα ID. Cross και Skoda Epiq. Σε σχέση με την ηλεκτρική πλατφόρμα MEB, πέραν του ότι η MEB+ είναι αποκλειστικά προσθιοκίνητη, διαθέτει λύσεις που ευνοούν την οικονομία. Ανάμεσά τους, οι κινητήρες της οικογένειας APP290 σε τέσσερα επίπεδα ισχύος: 116, 135, 211 και –στην περίπτωση του GTi – 226 ίππων. Ελέγχονται από inverter τύπου PWM με διαμόρφωση παλμικού πλάτους, μία τεχνολογία που επιλέχτηκε για την ακρίβεια και την απόδοσή της. Οι δύο πιο δυνατοί κινητήρες συνδυάζονται με μπαταρία NMC 52 kWh, ενώ οι δύο entry level με πιο προσιτή μπαταρία LFP 37 kWh, η οποία δέχεται ισχύ φόρτισης DC 90 kW αντί για 130. Οι μπαταρίες κατασκευάζονται από την PowerCo, θυγατρική της Volkswagen.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Στοιχεία κατασκευαστή

Ηλεκτροκινητήρας

Εμπρός, σύγχρονος

Iσχύς

Μέγιστη ισχύς: 211 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 290 Nm

Μετάδοση

Κίνηση εμπρός

Μειωτήρας σταθερής σχέσης

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: — χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: — δλ.

Κατανάλωση ενέργειας

Κατασκευαστή (WLTP): — kWh/100 χλμ.

Μπαταρία

Ιόντων λιθίου 55 kWh (52 καθαρές)

Αυτονομία

450 χιλιόμετρα

Φόρτιση

AC 11 kW/DC 130 kW

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος): 4.050 x 1.820 x 1.530 χιλ.

Μεταξόνιο 2.600 χιλ.

Βάρος 1.515 κιλά

Χώρος αποσκευών

450 λίτρα

Τιμή αγοράς

Από 25.000€ (εκτιμώμενη)