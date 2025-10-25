Αποστολή: Οδηγούμε στην Ελλάδα όλα τα μοντέλα της Zeekr

Πίσω από το τιμόνι όλων των μοντέλων της Zeekr μας βρήκε αυτή η βδομάδα, οδηγώντας τα X, 7X και 001 μέχρι την πανέμορφη Μεσσηνία και πίσω.

Το σκηνικό; Μεσσηνία, φως που «ζωγραφίζει» τις καμπύλες των αυτοκινήτων (στις ελάχιστες στιγμές λιακάδας που μας έκανε τη χάρη ο καιρός) και μια διαδρομή που περιείχε όλα τα σημεία ενός πραγματικού ελληνικού ταξιδιού. Στενοί επαρχιακοί, λίγες καλές ευθείες, μερικές κακοτεχνίες για να τεστάρουμε ανάρτηση και ηρεμία κύλισης και ένας απολαυστικός αυτοκινητόδρομος για τα πολλά χιλιόμετρα.

Αφορμή; Το Zeekr Exclusive Experience στο Costa Navarino, εκεί όπου η premium ηλεκτρική μάρκα του ομίλου Geely μας έδωσε τα κλειδιά της γκάμας της για μια ολοκληρωμένη πρώτη γνωριμία με τα Zeekr X, 7X και 001. Όχι σε show room, αλλά σε μία διαδρομή που σου επιτρέπει να αφουγκραστείς χαρακτήρα, τεχνολογία, ποιότητα και –το κυριότερο– το πώς δένουν όλα αυτά στην ελληνική πραγματικότητα.

Αν δεν έχετε ξανακούσει το όνομα, να το μάθετε, Zeekr. Premium, ηλεκτρική και –παρά την κινεζική καταγωγή– με έντονο ευρωπαϊκό DNA σε σχεδίαση, σετάρισμα και αίσθηση. Στη χώρα μας εκπροσωπείται από τη GEO Mobility Hellas, με άμεση διαθεσιμότητα για παραγγελία και ένα πολύ επιθετικό ξεκίνημα τιμών που, για το Zeekr X, μπορεί να κατέβει έως τις 32.990 € με το «Κινούμαι Ηλεκτρικά» και το πρόγραμμα Xtreme Value 50. Πίσω από τα νούμερα όμως κρύβεται το βασικό ερώτημα: πώς είναι να ζεις με Zeekr; Φορτίζει όπως υπόσχεται; Είναι στο δρόμο όσο premium δηλώνει; Και τι γεύση αφήνει η τριάδα X–7X–001 όταν την οδηγείς back-to-back;

Η ημέρα ξεκινά με το Zeekr X: το προσιτό άλλα προσεγμένο

Πρώτη επαφή με το Zeekr X. Συμπαγές SUV πόλης (~4,43 m), καθαρές γραμμές, αιχμηρά φώτα, χαμηλό καπό και πλαϊνό προφίλ που αποφεύγει επιδεικτικά τα περιττά στολίδια. Κάθεσαι ψηλά, όχι όμως υπερβολικά. Μπροστά σου, μίνιμαλ ταμπλό με οθόνη 14,6″, μικρό ψηφιακό πίνακα 8,8″ και AR head-up που πραγματικά βοηθά στον αυτοκινητόδρομο – δεν είναι gimmick, διαβάζεται καθαρά τόσο υπό συνθήκες καταιγίδας, όσο και ηλιοφάνειας. Η ποιότητα; Αν την κρίνεις με την τιμή, σε κερδίζει άμεσα. Μαλακές επιφάνειες εκεί που θα αγγίξεις, στιβαρή συναρμογή και ένας high-tech αέρας χωρίς φλυαρία.

Στο δρόμο πατά καλύτερα από όσο περιμένεις. Το σετάρισμα της ανάρτησης (γόνατα εμπρός, πολλαπλοί σύνδεσμοι πίσω) βάζει σε πρώτη προτεραιότητα την ησυχία, αλλά δεν καταρρέει όταν αυξήσεις ρυθμό. Στις χαμηλές ταχύτητες απορροφά τις εγκάρσιες χωρίς να διαταράσσει την ηρεμία, ενώ όταν ο ρυθμός ανέβει θα εκτιμήσεις το ότι δεν πλέει. Το τιμόνι είναι γρήγορο για τα δεδομένα της κατηγορίας, με μια ελαφριά τεχνητή αίσθηση γύρω από το κέντρο που συνηθίζεται μετά από λίγα χιλιόμετρα.

Η γκάμα του Χ έχει τρεις λογικές. Core (RWD, 272 PS, μπαταρία 49 kWh, 330 km WLTP), Long Range (RWD, ίδια ισχύς, μπαταρία 69 kWh, έως 446 km WLTP) και Privilege AWD (δύο μοτέρ, 428 PS, μπαταρία 69 kWh, 0-100 σε 3,8″). Η καθημερινή ουσία κρύβεται στη Long Range με φόρτιση σε DC έως 150 kW που κάνει το 10-80% σε κάτω από μισή ώρα και, σημαντικό για Ελλάδα, AC 22 kW στην κορυφαία έκδοση, ώστε το βραδινό «γέμισμα» σε τριφασικό να είναι πραγματικά βραδινό. Οι χώροι επαρκούν για τετραμελή οικογένεια, το πορτμπαγκάζ είναι αξιοπρεπές για τις διαστάσεις και οι πίσω θέσεις δεν «τιμωρούν» τους ψηλότερους.

Κυρίως, το Χ δεν κουράζει. Σε πόλη είναι αθόρυβο, ευέλικτο, με μικρό κύκλο στροφής. Σε επαρχιακό δρόμο έχει το κράτημα και την ηρεμία για να κάνεις διαδρομές κάθε Σαββατοκύριακο χωρίς να σκέφτεσαι ότι οδηγείς το μικρό της παρέας. Και σε αυτοκινητόδρομο είναι πιο ήσυχο από ανταγωνιστές που στοιχίζουν παραπάνω.

Μετάβαση στο Zeekr 7X: Το D-SUV που μας εντυπωσίασε

Αλλάζουμε κλειδί και ανεβαίνουμε στο Zeekr 7X. Εδώ το πράγμα σοβαρεύει με σχεδόν 4,79 m μήκος, μεταξόνιο 2,90 m, καμπίνα με στυλ σκανδιναβικού lounge και τεχνολογία που δεν την βλέπεις απλώς – τη χρησιμοποιείς. Οθόνη 16″ στο κέντρο, Snapdragon 8295 στο «υπόβαθρο», φωνητικές εντολές που καταλαβαίνουν ελληνική προφορά χωρίς να νευριάζεις και –στην κορυφαία έκδοση που οδηγησαμε– αερανάρτηση που αναπνέει με τον δρόμο αντί να τον πολεμά.

Οδηγικά, το 7X είναι «μεγάλο GT» σε ρούχα SUV. Στις πισωκίνητες εκδόσεις Core/Long Range έχει 421 PS και μπαταρίες 75 kWh ή 100 kWh (WLTP έως 615 km). Στην Privilege AWD η ισχύς ανεβαίνει στους 646 PS και η επιτάχυνση 0-100 σε 3,8″ δεν είναι αριθμός για εντυπωσιασμό – είναι εμπειρία. Εκεί που σε κερδίζει, όμως, είναι αλλού. Στην αρχιτεκτονική 800V και στους χρόνους φόρτισης. Με DC έως 360 kW, είδαμε στον πίνακα φόρτισης το κλασικό 10-80% να «γράφεται» όσο πίνεις καφέ – 13-16 λεπτά ανάλογα με τη μπαταρία. Αυτό αλλάζει τον τρόπο που ταξιδεύεις. Προσθέστε AC 22 kW στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις και μιλάμε για ένα SUV που δεν σε εγκλωβίζει σε αργούς AC φορτιστές της γειτονιάς.

Πίσω από το τιμόνι της Privilege η εικόνα είναι πειστική. Η αερανάρτηση λειαίνει το οδόστρωμα χωρίς να «σβήνει» την πληροφόρηση, οι 21άρες δεν καταστρέφουν την άνεση και η ηχομόνωση είναι στο επίπεδο που περιμένεις από premium Γερμανό – με λίγο επιπλέον «ψηφιακό» αλατοπίπερο. Το τιμόνι είναι πιο βαρύ απ’ όσο περιμένεις αρχικά, αλλά όχι χωρίς αίσθηση, και το βάρος αυξομειώνεται με φυσικό τρόπο ανάλογα τα χιλιόμετρα. Το 7X στρίβει ουδέτερα, «μαζεύει» το αμάξωμα όταν ζητήσεις πολλά και, το σημαντικότερο, δεν σε αγχώνει ποτέ. Τεράστιοι χώροι, καθίσματα με μασάζ/αερισμό, πόρτες που ανοίγουν ηλεκτρικά και μια αίσθηση κατασκευής που δεν μαρτυρά «νέος παίκτης» αλλά εδραιωμένη κυρίαρχη αυτοπεποίθηση.

Στην καθημερινότητα, το γεγονός ότι και οι τρεις εκδόσεις προσφέρουν on-board 22 kW σημαίνει ότι, αν έχεις τριφασικό, γεμίζεις το βράδυ (4,5–5,5 ώρες ανάλογα με τη μπαταρία) και ξεκινάς με 100%. Σε ταξίδι, η δομή 800V με την υψηλή DC ισχύ και καμπύλη φόρτισης που «κρατάει» σημαίνει μικρές, προβλέψιμες στάσεις, οι οποίες μπορεί να μην χρειαστούν κιόλας. Εδώ είναι που το 7X διαφοροποιείται ουσιαστικά. Στο ταξίδι μας, ήταν μάλιστα αυτό που ολοκλήρωνε με τη μεγαλύτερη άνεση από τα τρία το Αθήνα-Πύλος, ανεξαρτήτως ρυθμό και χωρίς να αγχώνεται.

Τελική πράξη με το Zeekr 001: το shooting brake που εντυπωσιάζει

Από SUV, περνάμε σε κάτι πιο… ειδικό, το Zeekr 001. Αμάξωμα shooting brake, σχεδόν 5 μέτρα μήκος, χαμηλή οροφή, πρησμένοι θόλοι και η κλασική συνταγή «μπαταρία στο πάτωμα, μεταξόνιο σχεδόν 3 m» που χαρίζει στάση «planté». Το εσωτερικό είναι εξίσου μινιμαλιστικό με τα άλλα Zeekr, αλλά εδώ η ατμόσφαιρα γέρνει περισσότερο προς «Grand Tourer» παρά προς «οικογενειακό». Οθόνη 15,4″, HUD 14,7″, επιπλέον οθόνη πίσω στις πλουσιότερες εκδόσεις, και μια ποιότητα υλικών/συναρμογής που στέκεται με αυτοπεποίθηση απέναντι σε καθιερωμένα ονόματα.

Τεχνικά, όλη η γκάμα κινείται με μπαταρία 100 kWh. Η Long Range είναι RWD 272 PS με έως 620 km WLTP. Οι Performance/Privilege είναι AWD 544 PS, 686 Nm, με αυτονομία 585–595 km και 0-100 σε 3,8″. Η φόρτιση σε DC με 200 kW δίνει το κλασικό 10-80% σε ~30’, ενώ το AC 22 kW σημαίνει πλήρη φόρτιση σε περίπου 5,5 ώρες σε σωστό wallbox. Οδηγικά, το 001 σε κερδίζει με την ισορροπία του. Δεν είναι ένα ακραία σκληροπυρηνικό performance EV, αλλά ένα μεγάλο, σταθερό coupe-wagon που χαράζει την πορεία του στις στροφές καθαρά, παραμένει ήσυχο σε πολύωρη κίνηση και έχει τον εξοπλισμό για να στηρίξει αυτόν τον ρόλο.

Στις γνωστές διαδρομές της Μεσσηνίας, η AWD έκδοση μένει ψύχραιμη ακόμη και όταν το δεξί σου πόδι γίνει υπερβολικά… βαρύ. Τα φρένα έχουν σωστή διαχείριση ανάκτησης/τριβής, το πεντάλ δεν αλλάζει αίσθηση όταν «μπλέκει» η ανάκτηση, και το πλαίσιο δίνει την εντύπωση συμπαγούς κατασκευής. Δεν κρύβει όγκο όταν τον αναζητήσεις, αλλά τον διαχειρίζεται ώριμα.

Η premium εμπειρία «γράφει» και στις λεπτομέρειες

Κοινός παρονομαστής και στα τρία Zeekr είναι ο τρόπος που έχουν δεθεί τα συστήματα υποβοήθησης και το infotainment. Υπάρχει άφθονη τεχνολογία – από κάμερες 360° υψηλής ανάλυσης και πλήρες πακέτο ADAS μέχρι εξελιγμένα head-up και ισχυρά SoC. Αυτό που μας έκανε εντύπωση είναι ότι τα ηλεκτρονικά δεν γίνονται φορτικά. Προειδοποιούν όταν πρέπει, απενεργοποιούνται/ρυθμίζονται χωρίς να μπεις σε «τρύπες» μενού κάθε φορά και αφήνουν τον οδηγό να οδηγήσει. Σπουδαίο επίσης ότι οι ταχύτητες φόρτισης δεν είναι απλά τιμές σε ένα φυλλάδιο. Ειδικά το 7X με 800V δείχνει να έχει σχεδιαστεί για τον χρήστη που θέλει πραγματική ευκολία και δεν θέλει να ακούει τη φράση «charging anxiety».

Σε ποιότητα κύλισης, τα αυτοκίνητα δείχνουν ευρωπαϊκή έμφαση στο NVH. Θόρυβοι αέρα/κύλισης είναι χαμηλοί, τριγμοί απουσιάζουν, και μόνο σε πολύ έντονες εγκάρσιες κακοτεχνίες θα ακούσεις κάτι παραπάνω από τον θόρυβο των μεγάλων τροχών. Η αίσθηση κατασκευής ευθυγραμμίζεται με τον premium στόχο της μάρκας.

Στην πρακτικότητα, το X καλύπτει άνετα οικογένεια τεσσάρων, το 7X είναι «βασιλιάς» σε χώρους/άνεση και το 001, παρότι coupe-wagon, δεν υστερεί σε πορτμπαγκάζ και πίσω καθίσματα. Η εργονομία του λογισμικού είναι σε μεγάλο βαθμό διαισθητική, με λίγες μόνο «κινέζικες» ιδιορρυθμίες σε ορολογία μενού. Το HUD είναι από τα καλύτερα που έχουμε δει στην κατηγορία τιμής, με μεγάλες διαγωνίους και καθαρή απεικόνιση.

Τιμές, εγγυήσεις, διαθεσιμότητα: το πακέτο κλείνει πειστικά

Η Zeekr ξεκινά με τριπλό δυνατό χαρτί που ακούει στα ονόματα X, 7X, 001. Το X, με τα προγράμματα ενίσχυσης, μπορεί να βρεθεί από €32.990, κάτι που αλλάζει τους κανόνες στο premium compact EV. Το 7X κινείται σε τιμές που «κουμπώνουν» κάτω από αντίστοιχα ευρωπαϊκά D-SUV με ευρεία γκάμα εξοπλισμού και όπλο την 800V φόρτιση. Το 001 στήνει ένα ξεχωριστό, σπορτίφ σενάριο που, αν αγαπάς shooting brake, δύσκολα το αγνοείς.

Σε όλη τη γκάμα προσφέρονται πολύ ανταγωνιστικές εγγυήσεις: έως 10 έτη/200.000 km για το όχημα (με προγράμματα επέκτασης μέσω του δικτύου), 8 έτη/200.000 km για μπαταρία και 10ετής οδική βοήθεια. Επίσης, οι πρώτες παραδόσεις είναι άμεσα διαθέσιμες, κάτι σπάνιο στην κατηγορία.

Η ουσία της αποστολής: τι κρατάμε μετά από μια μέρα «Zeekr» στην Ελλάδα

Πέρα από τα specs, αυτό που μένει είναι ο χαρακτήρας. Το Zeekr X είναι το αυτοκίνητο που θα αγαπήσεις αν θες ένα «μικρό-μεγάλο» EV. Εύχρηστο στην πόλη, άνετο στο ταξίδι, με αυτονομία/φόρτιση που δεν απαιτούν θυσίες. Το Zeekr 7X είναι ο πρεσβευτής της μάρκας. Πολυτελές, ταχύτατο στη φόρτιση, αθόρυβο, ταξιδιάρικο – ένα D-SUV που παίζει στο επίπεδο του ανταγωνισμού με αυτοπεποίθηση. Το Zeekr 001 είναι η μία δήλωση. Ένα design-statement με πραγματική οδηγική ουσία, για όσους θέλουν κάτι διαφορετικό από το «κλασικό» SUV.

Και τα τρία μοιράζονται την αίσθηση ότι δεν είναι «πρώτη απόπειρα». Η πλατφόρμα SEA, η ευρωπαϊκή σχεδιαστική υπογραφή και ο τρόπος που συντονίζονται ανάρτηση-τιμόνι-ηχομόνωση δείχνουν ώριμη ομάδα εξέλιξης. Σε ελληνικό δρόμο, με τις ιδιαιτερότητές του, «δένουν» πειστικά. Δεν ψάχνεις δικαιολογίες τύπου «είναι καινούργια μάρκα», δεν συγχωρείς ατέλειες επειδή «κοστίζει λιγότερο». Εδώ, το παιχνίδι παίζεται κανονικά.

Στο Costa Navarino, μέσα σε ένα περιβάλλον που ταιριάζει στο lifestyle αφήγημα, είδαμε και κάτι ουσιαστικό. Η τεχνολογία υπηρετεί την πολυτέλεια, όχι το αντίστροφο. Το τιμόνι, η καμπίνα, ο τρόπος που «περνά» η ισχύς, ο χρόνος που χρειάζεσαι στο φορτιστή – όλα καταλήγουν σε ένα συμπέρασμα. Η Zeekr δεν θέλει να αποδείξει ότι «μπορεί». Θέλει να σε πείσει ότι είναι έτοιμη. Και μετά από δύο γεμάτες μέρες οδήγησης σε ελληνικό έδαφος, μπορούμε να πούμε ότι το έκανε με τρόπο καθαρό, ώριμο και –κυρίως– πειστικό.

