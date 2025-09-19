Αποστολή στη Φρανκφούρτη: Οδηγούμε το υβριδικό KGM Torres

Τα πρώτα χιλιόμετρα πίσω από το τιμόνι του νέου KGM Torres Hybrid δείχνουν πως το κορεατικό SUV δεν περιορίζεται σε επιβλητική εμφάνιση, αλλά έχει και τον σωστό συνδυασμό άνεσης, τεχνολογίας και υβριδικής οικονομίας για την καθημερινή οδήγηση.

Η KGM μπορεί να ακούγεται σαν ένας νέος «παίκτης» της αγοράς μας, αλλά στη πραγματικότητα, πρόκειται για μια εταιρεία με σημαντική παρουσία στην αγορά μας εδώ και πολλά χρόνια. Με διαφορετική ονομασία, τα σκληροτράχηλα μοντέλα της, το Korando ή το Musso, έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη χώρα μας, αποτελώντας πάντοτε μια από τις πιο value-for-money προτάσεις στο κόσμο των SUV, πριν καν γίνει τόσο δημοφιλής η κατηγορία. Αν τα ονόματα των δύο παραπάνω μοντέλων σας «λένε κάτι» αλλά η KGM όχι, αυτό συμβαίνει επειδή μέχρι πρότινος, η μάρκα λεγόταν SsangYong. Το 2022, εξαγοράστηκε από τον όμιλο KG και μετονομάστηκε σε KGM (KG Mobility), αντανακλώντας τη στρατηγική ανακατεύθυνση προς νέες τεχνολογίες όπως η ηλεκτροκίνηση, το λογισμικό των αυτοκινήτων και η χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Πλέον, η KGM έχει καταστρώσει ένα πλήρες σχέδιο επέκτασης, με στόχο να παρουσιάσει 5 νέα μοντέλα μέχρι το 2030.

To Torres είναι το μοντέλο που σηματοδότησε την αλλαγή ονόματος της Κορεάτικης εταιρείας και εξ ‘ακολούθως το πρώτο αυτοκίνητο που έφερε τα νέα εμβλήματα της KGM στο αμάξωμά του, αποδεικνύοντας πόσο σημαντική είναι η θέση του στη γκάμα της μάρκας. Το KGM Torres κυκλοφορεί εδώ και μερικούς μήνες στους ελληνικούς δρόμους, διαθέσιμο με δύο επιλογές κινητήρα, είτε με έναν turbo κινητήρα βενζίνης, είτε στην αμιγώς ηλεκτρική έκδοση Torres EVX.

Τώρα, η KGM «γεφυρώνει» το κενό μεταξύ των δύο επιλογών, παρουσιάζοντας την υβριδική έκδοση, που καταφέρνει να απομονώσει και να συνδυάσει μονάχα τα θετικά χαρακτηριστικά της κάθε πλευράς, σε ένα στιλάτο B-SUV με προσιτή τιμή αγοράς, εύκολο και γρήγορο ανεφοδιασμό και ηλεκτροκίνηση τόσο στη πόλη όσο και στο ταξίδι. Με άλλα λόγια… πλέον έχουμε το “best of both worlds” KGM Torres, διαθέσιμο ήδη για παραγγελία στην Ελλάδα, στην ελκυστική (για την κατηγορία και τις επιδόσεις του) τιμή των 34.690€.

Σκληροτράχηλο look

Η εμφάνιση του υβριδικού KGM Torres δεν αλλάζει σε σχέση με τις θερμικές εκδόσεις, διατηρώντας το τετραγωνισμένο look με τον off-road χαρακτήρα και τις ιδιαίτερες λεπτομέρειες, όπως οι γάντζοι στο καπό ή το «καρούμπαλο» στο οποίο αναγράφεται το όνομα του μοντέλου στο πίσω μέρος. Οι διαστάσεις του το τοποθετούν στη κατηγορία των D-SUV (αν και η τιμή του είναι ανταγωνιστική ακόμη και με τα C-SUV), με μήκος 4,71 και πλάτος 1,89 μέτρα, ενώ το μεταξόνιο των 2,68 μέτρων χαρίζει άφθονο χώρο για όλους τους επιβάτες του. Η μάσκα στο εμπρός μέρος δείχνει τη φουτουριστική κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η KGM για όλα της τα μελλοντικά μοντέλα, με τα έντονα κάθετα στοιχεία ανάμεσα στα φώτα, ενώ η οροφή δείχνει να κορυφώνεται κοντά στο C-Pillar, το οποίο έχει διαφορετικό χρώμα τραβώντας τη προσοχή στο συγκεκριμένο σημείο.

Στο εσωτερικό, η προσέγγιση είναι αρκετά μινιμαλιστική αλλά ταυτόχρονα εργονομική. Το μόνο φυσικό κουμπί της κονσόλας είναι τα alarm, με όλες τις υπόλοιπες λειτουργίες να ρυθμίζονται από την οθόνη 12,3 ιντσών του συστήματος infotainment, που μοιράζεται ένα panel με την (ίδιας διάστασης) οθόνη για τον ψηφιακό πίνακα οργάνων. Και οι δύο οθόνες προσφέρουν όμορφα και φωτεινά γραφικά, ενώ το infotainment έχει καλούς χρόνους απόκρισης και έξυπνες λειτουργίες, όπως οι συντομεύσεις τύπου widget και οι φωνητικές εντολές, αν και χρειάζεσαι λίγο χρόνο για να το συνηθίσεις. Αντίστοιχα και ο πίνακας οργάνων, έχει ωραία παρουσία, παρουσιάζοντας πολλές πληροφορίες οδήγησης με έναν όμορφο τρόπο.

Οι αποθηκευτικοί χώροι είναι άφθονοι και οι θύρες φόρτισης αρκετές για όλους τους επιβάτες, ενώ εντυπωσιάζει η ποιότητα της συναρμολόγησης, καθώς δεν θα ακούσεις το παραμικρό τρίξιμο ακόμη και σε μια ανώμαλη διαδρομή. Το πιο σημαντικό βέβαια, είναι πως υπάρχει παραπάνω από αρκετός χώρος για 5 επιβάτες, αλλά και τις αποσκευές τους, με 703 λίτρα χωρητικότητας στο πορτμπαγκάζ.

Το πρώτο υβριδικό της KGM

Η ουσία όμως δεν βρίσκεται στην εμφάνιση, αλλά στη νέα υβριδική τεχνολογία του KGM Torres. Πλέον, ο 1.500άρης turbo κινητήρας βενζίνης των 150 ίππων συνδυάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα 177 ίππων (και μια μπαταρία 1.83kWh) και το μοντέλο αποδίδει συνδυαστικά 204 ίππους και 300 Nm ροπής. Η υβριδική τεχνολογία Dual Tech Hybrid έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με τη BYD: το αποτέλεσμα είναι ένα άκρως αποδοτικό σύστημα, που συνδυάζεται με το κιβώτιο e-DHT (DHT = Dual motor Hybrid Transmission) το οποίο επιλέγει αυτόματα ένα από τα 9 διαφορετικά προγράμματα λειτουργίας και βρίσκει τον πιο αποδοτικό τρόπο να κινήσει το αυτοκίνητο σε κάθε συνθήκη.

Έτσι, το KGM Torres Hybrid μπορεί να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά με ταχύτητες μέχρι και 100 χλμ./ώρα, ενώ σύμφωνα με την εταιρεία, μπορεί να καλύψει μέχρι και το 94% των αστικών μετακινήσεων κινούμενο χωρίς την ανάγκη του θερμικού κινητήρα, κάτι που υπόσχεται τρομερή οικονομία καυσίμου μέσα στη πόλη. Όπως καταλάβατε, ο κινητήρας βενζίνης συχνά λειτουργεί ως γεννήτρια για να φορτίσει τη μπαταρία και όχι για να δώσει κίνηση στους τροχούς – αν και μπορεί.

Οδηγώντας το στη Γερμανία (και έχοντας οδηγήσει τις άλλες εκδόσεις του KGM Torres στην Ελλάδα) αντιλαμβάνεσαι αμέσως τη σημαντική αναβάθμιση που έχει γίνει στο σύστημα των αναρτήσεων του, με μεγαλύτερα αμορτισέρ και νέες βαλβίδες. Η αναβάθμιση είναι περίπλοκη αλλά το αποτέλεσμα απλό: εντυπωσιακή άνεση και φανταστική ποιότητα κύλισης, χωρίς μάλιστα να χάνει τα δυναμικά χαρακτηριστικά του ή να δίνει την αίσθηση πως οδηγείς… βάρκα. Μάλιστα, σε συνδυασμό με τα νέα του ελαστικά, ο θόρυβος κύλισης είναι σχεδόν ανύπαρκτος, ακόμη και σε ταχύτητες εθνικής οδού. Με άλλα λόγια, το NVH είναι κάτι στο οποίο οι μηχανικοί της KGM έδωσαν μεγάλη βαρύτητα και αυτό είναι αισθητό. Ακόμη και η λειτουργία του κινητήρα είναι σχεδόν αθόρυβη και θα τον ακούσεις μόνο όταν πατήσεις πολύ το γκάζι, όπου το κιβώτιο βγάζει έναν ήχο τύπου… CVT αλλά όχι τόσο έντονα.

Η μετάβαση από την αμιγώς ηλεκτρική κίνηση στην υβριδική είναι αρμονική και δύσκολο να γίνει αντιληπτή, ενώ η οικονομία καυσίμου για τη κατηγορία του είναι πολύ καλή, με μέση κατανάλωση 6,5 λίτρα/100 χλμ. στη διαδρομή μας, που περιλάμβανε οδήγηση σε επαρχιακούς δρόμους αλλά και εθνική οδό. Με άλλα λόγια, έχεις την αποδοτικότητα ενός EV, με την ευελιξία ενός υβριδικού μοντέλου και επιδόσεις που θα καλύψουν κάθε ανάγκη μετακίνησης, είτε στη πόλη είτε στο ταξίδι.

Από τη πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι του, καταλαβαίνεις πως το KGM Torres δεν προσπαθεί να παριστάνει το «δυναμικό» SUV, αλλά αναγνωρίζει τις ανάγκες του σύγχρονου οδηγού και για αυτό επικεντρώνεται επιτυχώς στην άνεση και την οικονομία καυσίμου. Σε μια κατηγορία που κατακλύζεται από Ευρωπαϊκά premium μοντέλα, η KGM κάνει τη διαφορά και το Torres σίγουρα θα φέρει «νέο αίμα» στα D-SUV.

Αν βρίσκουμε τόσα θετικά χαρακτηριστικά από το πρώτο κιόλας υβριδικό μοντέλο της μάρκας, ανυπομονώ να δω τι έχει να μας προσφέρει στο μέλλον, με τα νέα μοντέλα που θα αποκαλύψει μέσα στην επόμενη πενταετία.

