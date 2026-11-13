Αποστολή στη Πορτογαλία: Οδηγούμε το νέο Dacia Spring – Πώς άλλαξαν τόσα σε μία γενιά;

Πόσο μπορεί να αλλάξει ένα από τα πιο προσιτά ηλεκτρικά αυτοκίνητα της αγοράς μέσα σε μία γενιά; Οδηγήσαμε το νέο Dacia Spring στην Πορτογαλία και η μεγαλύτερη έκπληξη ήρθε στα βρεγμένα πλακόστρωτα του Cascais.

Από το 2021, περισσότεροι από 210.000 αγοραστές επέλεξαν το Dacia Spring, πολλοί από αυτούς κάνοντας για πρώτη φορά τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Η χαμηλή τιμή του έπαιξε καθοριστικό ρόλο, όσοι όμως έζησαν καθημερινά μαζί του γνώριζαν καλά και τους συμβιβασμούς του, με τη στενή καμπίνα να είναι ο πιο προφανής. Η ποιότητα κύλισης και η αίσθηση που σου άφηνε μόλις έβγαινες από την πόλη ήταν δύο ακόμη σημεία στα οποία υπήρχε περιθώριο βελτίωσης. Για τη δεύτερη γενιά, η Dacia πήρε όσα άκουσε από τους ιδιοκτήτες του πρώτου Spring και ξεκίνησε με τη νέα πλατφόρμα του Renault Group για μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η εξέλιξη διήρκεσε λιγότερο από δύο χρόνια, ενώ η παραγωγή μεταφέρθηκε στην Ευρώπη, στο εργοστάσιο του Νόβο Μέστο στη Σλοβενία. Όλα αυτά με τον ίδιο περιορισμό που είχε η ομάδα εξέλιξης από την πρώτη μέρα. Όσο κι αν βελτιωνόταν, το Spring πρέπει να παραμείνει προσιτό.

Μέχρι πού έφτασαν οι άνθρωποι της Dacia αναζητώντας τρόπους να περιορίσουν το κόστος; Για την απάντηση, αρκεί να σταθείς πίσω από το Spring. Τα γράμματα που σχηματίζουν το όνομα της μάρκας περιλαμβάνονται στο ίδιο καλούπι με το πλαστικό πάνελ της πίσω πόρτας. Έτσι γλιτώνεις την κατασκευή ενός ξεχωριστού εμβλήματος, όπως και την τοποθέτησή του σε κάθε αυτοκίνητο που περνά από τη γραμμή παραγωγής. Ακόμη πιο έξυπνη είναι η λύση στα πίσω φώτα. Όταν ανάβουν, βλέπεις ολόκληρο το φωτιστικό σώμα να φωτίζεται. Αν το κοιτάξεις από κοντά, όμως, θα διαπιστώσεις ότι τα LED καταλαμβάνουν μόνο το πάνω μισό του. Το κάτω μισό είναι ένας καθρέφτης που αντανακλά το φως τους! Δύο μικρές οικονομίες, τις οποίες δύσκολα θα προσέξεις ως ιδιοκτήτης. Εκείνο που σίγουρα θα προσέξεις είναι πού επέλεξε η Dacia να ξοδέψει χρήματα αυτή τη φορά.

Το νέο Spring είναι κατά 15 εκατοστά μακρύτερο και κατά 18 εκατοστά φαρδύτερο από τον προκάτοχό του. Από τα 18 επιπλέον εκατοστά του εξωτερικού πλάτους, τα 13 πέρασαν στην καμπίνα. Κάθεσαι δίπλα στον συνοδηγό και το αντιλαμβάνεσαι αμέσως από την απόσταση ανάμεσα στους ώμους σας. Το κέρδος είναι εξίσου ευπρόσδεκτο πίσω, όπου υπάρχουν πλέον δύο κανονικές θέσεις για ενήλικες. Από τη θέση του οδηγού κιόλας, το νέο Spring σου δίνει την αίσθηση ότι είναι πολύ περισσότερο… αυτοκίνητο. Ανάμεσα στις θήκες και στα ντουλαπάκια της καμπίνας υπάρχουν συνολικά 20 λίτρα για μικροαντικείμενα, ενώ ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 337 λίτρα, επίδοση εξαιρετική για μοντέλο της κατηγορίας Α. Στον προαιρετικό εξοπλισμό υπάρχει και η δυνατότητα τοποθέτησης frunk 18 λίτρων. Εκεί μπορείς να αφήνεις το καλώδιο φόρτισης, ώστε να το έχεις πρόχειρο ακόμη κι όταν το πορτμπαγκάζ είναι γεμάτο. Η γκάμα ακολουθεί την απλή λογική που περιμένεις από τη Dacia. Μία μπαταρία, ένας ηλεκτροκινητήρας και δύο εκδόσεις εξοπλισμού, η βασική Expression και η πλουσιότερη Journey. Μόνο η δεύτερη διαθέτει κεντρική οθόνη αφής 10,1 ιντσών για το σύστημα πολυμέσων. Στην Expression τον ρόλο αυτό αναλαμβάνει το smartphone του οδηγού, ενώ και οι δύο εκδόσεις διαθέτουν 22 συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης (ADAS).

Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 80 ίππους και 175 Nm ροπής, έχοντας να κινήσει ένα αμάξωμα βάρους 1.212 κιλών. Τα 12,2 δευτερόλεπτα για το 0-100 χλμ./ώρα λένε τη μισή ιστορία. Η άλλη μισή βρίσκεται στα μόλις 3,9 δευτερόλεπτα που χρειάζεται για τα πρώτα 50 χλμ./ώρα. Και αυτή είναι η επίδοση που μετρά στην αστική οδήγηση, καθώς πατάς το γκάζι και το Spring φτάνει με ευκολία στην ταχύτητα με την οποία θα καλύψει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Η μπαταρία LFP έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 27,5 kWh και προσφέρει αυτονομία έως 250 χιλιόμετρα για έναν οικονομικό οδηγό. Για κάποιον που περνά πρώτη φορά σε ηλεκτρικό, το νούμερο ίσως προκαλεί ένα σχετικό άγχος, ιδίως αν η καθημερινή του διαδρομή περιλαμβάνει αρκετά χιλιόμετρα σε αυτοκινητόδρομο. Η συγκεκριμένη χημεία μπαταρίας, πάντως, προσφέρεται για τακτική φόρτιση έως το 100%, οπότε μπορείς να ξεκινάς τη μέρα σου αξιοποιώντας όλη τη διαθέσιμη χωρητικότητα. Επίσης προαιρετικά, το σύστημα φόρτισης μπορεί να αναβαθμιστεί στα 11 kW σε εναλλασσόμενο ρεύμα και στα 50 kW σε συνεχές. Στη δεύτερη περίπτωση, η φόρτιση από το 15% έως το 80% διαρκεί 28 λεπτά.

Στη διάρκεια της παρουσίασης η βροχή μάς συνόδευσε σχεδόν σε όλη τη διαδρομή, ενώ για την επόμενη ημέρα είχε ήδη εκδοθεί προειδοποίηση για κυκλώνα. Κάπου εκεί εκτιμήσαμε τα θερμαινόμενα καθίσματα του αυτοκινήτου μας, αν και αυτό που τελικά έκανε τα περισσότερα για την άνεσή μας ήταν η ρύθμιση της ανάρτησης. Στα πλακόστρωτα κομμάτια του Κασκάις, εκεί όπου περιμένεις από ένα τόσο μικρό αυτοκίνητο να σου… περιγράφει το σχήμα κάθε πέτρας που περνά κάτω από τους τροχούς του, το Spring μάς εντυπωσίασε. Η μαλακή ανάρτηση απορροφούσε τις διαδοχικές ανωμαλίες τόσο καλά, ώστε στο κάθισμα έφτανε ελάχιστος κραδασμός. Εξίσου εντυπωσιακό ήταν το πόσο λίγο τις ακούγαμε. Η Dacia έχει δουλέψει πολύ στην ηχομόνωση, φτάνοντας μέχρι και στο διπλό κρύσταλλο του παρμπρίζ, και η ησυχία στην καμπίνα είναι από τις μεγαλύτερες διαφορές σε σχέση με την πρώτη γενιά. Στο γκάζι το Spring αποκρίνεται άμεσα, ενώ το ελαφρύ τιμόνι κάνει εύκολους τους ελιγμούς και του δίνει τρομερή ευελιξία, με κύκλο στροφής κάτω από 10 μέτρα. Θα θέλαμε λίγη περισσότερη πληροφορία από τους εμπρός τροχούς, αλλά δεν σε απομονώνει απο την οδήγηση. Περιθώριο πρόσφυσης, πάντως, υπήρχε περισσότερο απ’ όσο μας άφηνε να καταλάβουμε η στεφάνη. Ακόμη και με μια πιο απότομη κίνηση στο τιμόνι ή με περισσότερο γκάζι στην έξοδο της βρεγμένης στροφής, το μικρό Dacia κρατούσε επίμονα τη γραμμή του. Καλή εντύπωση άφησαν και τα φρένα του, με δισκόφρενα εμπρός και πίσω και την αναγεννητική πέδηση του ηλεκτροκινητήρα να συνεισφέρει σε δυνατή επιβράδυνση.

Σπάνια συναντάμε τόσο μεγάλη βελτίωση από τη μία γενιά ενός αυτοκινήτου στην επόμενη. Η γρήγορη εξέλιξη της ηλεκτροκίνησης στα χρόνια που μεσολάβησαν έδωσε στη Dacia περισσότερες δυνατότητες, αλλά οι πιο πετυχημένες αλλαγές του Spring αφορούν πράγματα πολύ οικεία σε κάθε οδηγό. Έχεις περισσότερο χώρο δίπλα σου, περνάς πάνω από έναν κακό δρόμο χωρίς να κουράζεσαι και, όταν δυναμώσει η βροχή, συνεχίζεις να οδηγείς με εμπιστοσύνη.

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Στην Ελλάδα αναμένεται το Φεβρουάριο του 2027.

Φωτογραφίες: Thomas Cortesi