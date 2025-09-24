Αποστολή στην Ολλανδία: Οδηγούμε το νέο Nissan Micra

Το πασίγνωστο μικρό των Ιαπώνων εξηλεκτρίστηκε πλήρως και συστήνεται εκ νέου, με φρέσκια σχεδίαση που τιμά το παρελθόν και ένα ηλεκτρικό σύνολο που κοιτά ξεκάθαρα την κορυφή.

Η έκτη γενιά του Micra αφήνει οριστικά πίσω της τους θερμικούς κινητήρες και μπαίνει στον κόσμο της αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης. Στη δημοσιογραφική παρουσίαση στο Ρότερνταμ το οδηγήσαμε για εκατοντάδες χιλιόμετρα σε πόλη, επαρχιακό και αυτοκινητόδρομο. Παρά το… επίπεδο ανάγλυφο της Ολλανδίας, το μικρό Nissan βρήκε τον τρόπο να δείξει τι πραγματικά ξέρει να κάνει. Να είναι ποιοτικό, αποδοτικό και εύκολο στην καθημερινότητα. Οι προσωπικές σημειώσεις μας μιλούν για εντυπωσιακά χαμηλή κατανάλωση, στιβαρή αίσθηση και ένα εσωτερικό που ισορροπεί σωστά ανάμεσα στο ψηφιακό και το πρακτικό. Οι λεπτομέρειες επί ελληνικού εδάφους θα ακολουθήσουν. Εδώ μεταφέρουμε καθαρές πρώτες εντυπώσεις.

Ακόμη πιο ελκυστικό

Στις εικόνες δείχνει «ήσυχο», από κοντά όμως είναι πιο δυναμικό και καλοζυγισμένο απ’ όσο περιμένεις. Η σχεδίαση προέρχεται από το Nissan Design Europe στο Λονδίνο και υιοθετεί καθαρές επιφάνειες, τονισμένους ώμους και “πρησμένους” θόλους που «δένουν» όμορφα με τις 18άρες ζάντες—διαθέσιμες σε διαφορετικά σχέδια. Το αμάξωμα έχει κοντούς προβόλους και χαμηλωμένη οπτικά σχεδίαση, στοιχείο που υπογραμμίζει και το χαμηλό κέντρο βάρους. Η φωτεινή υπογραφή δίνει χαρακτήρα χωρίς υπερβολές, ενώ στοιχεία όπως τα κρυφά χερούλια των πίσω θυρών, βοηθούν τόσο την αισθητική όσο και την αεροδυναμική. Γενικά, είναι ένα αυτοκίνητο που «γράφει» καλύτερα live. Πιο εντυπωσιακό, πιο «δεμένο», πιο premium στην παρουσία του.

Ποιοτικό και γνώριμο εσωτερικό

Ανοίγοντας την πόρτα, συναντάς μια καμπίνα με καθαρές γραμμές και σωστή εργονομία. Η συγγένεια φιλοσοφίας με το Renault 5 είναι ορατή, όμως το Micra έχει δικό του ύφος. Πιο «ήρεμο» αισθητικά χωρίς υπερβολές στο “stylizing”, με πολύ καλή συναρμογή και υλικά που δείχνουν και μοιάζουν ποιοτικά στα σημεία που ακουμπάς. Μπροστά σου απλώνονται δύο οθόνες 10,1” σε ρόλο ψηφιακού πίνακα οργάνων και infotainment με Google built-in (Maps, Assistant, Play Store). Η λειτουργία είναι άμεση, το μενού καθαρό και, το σημαντικότερο, πλαισιώνεται από φυσικούς διακόπτες για τον κλιματισμό και βασικές λειτουργίες. Το αποτέλεσμα είναι ένα ψηφιακό περιβάλλον που δεν σε κουράζει.

Στο κομμάτι της συνδεσιμότητας, η εφαρμογή NissanConnect επιτρέπει απομακρυσμένο έλεγχο (φόρτιση, κλιματισμός, προγραμματισμός διαδρομής με στάσεις φόρτισης), ενώ οι over-the-air ενημερώσεις υπόσχονται ένα ζωντανό οικοσύστημα. Τα συστήματα υποβοήθησης περιλαμβάνουν τα αναμενόμενα (αυτόνομη πέδηση, υποβοήθηση λωρίδας, προσαρμοζόμενο cruise, υποβοήθηση στάθμευσης) και λειτουργούν με ήπιες παρεμβάσεις ως προς τα υποχρεωτικά στοιχεία όπως επιτήρηση οδηγού και όρια κυκλοφορίας. Εάν πάλι συνεχίζουν να σας ενοχλούν, υπάρχει και το μαγικό κουμπί στα αριστερά του τιμονιού, το οποίο επιτρέπει να αποθηκεύσετε τις προσωπικές σας προτιμήσεις ως προς τα συστήματα υποβοήθησης και να τις επαναφέρετε εύκολα και γρήγορα.

Χώροι και πρακτικότητα

Στη βάση βρίσκεται η πλατφόρμα AmpR για μικρά ηλεκτρικά. Το μεταξόνιο των 2,54 μ. φέρνει τους τροχούς στις τέσσερις άκρες με τους κοντούς προβόλους να δηλώνουν τη στόχευση που έχει γίνει στην άνεση της καμπίνας. Μπροστά κάθεσαι σωστά αν και λίγο πιο ψηλά απ’ όσο θα περιμέναμε, πιθανότατα λόγω του πιο crossover παρουσιαστικού στο οποίο στόχευαν οι σχεδιαστές, με καλή στήριξη και ορατότητα. Πίσω, δύο ενήλικες μετακινούνται άνετα για την κατηγορία, με επαρκή χώρο για γόνατα/κεφάλι, εάν και οι εμπρός επιβάτες δεν υπερβαίνουν το 1,87. Ο χώρος αποσκευών στα 326 λίτρα είναι εύκολα αξιοποιήσιμος στην καθημερινότητα, ενώ τα διπλά δάπεδα/κρυφές θήκες διευκολύνουν την τακτοποίηση καλωδίων. Σημειώστε και τη δυνατότητα ρυμούλκησης έως 500 κιλών, σπάνιο προνόμιο για μικρό ηλεκτρικό.

Η αποδοτικότητα στα καλύτερα της

Το Micra λανσάρεται με δύο μπαταρίες:

40 kWh (LFP): αυτονομία έως 317 km WLTP

52 kWh (NMC): αυτονομία έως 416 km WLTP

Και οι δύο υποστηρίζουν DC, με την μικρή να φτάνει τα 80 kW, ενώ η 52-άρα αγγίζει τις 100 kW, με χρόνο 10–80% γύρω στο μισάωρο όταν ο φορτιστής και οι συνθήκες το επιτρέπουν. Σε AC 11 kW, μια νυχτερινή φόρτιση στο σπίτι καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της εβδομάδας. Υπάρχει V2L (τροφοδότηση συσκευών από τη μπαταρία) και ετοιμότητα για V2G, χρήσιμη για μελλοντική αμφίδρομη φόρτιση σε έξυπνα δίκτυα. Αντλία θερμότητας ανήκει στο βασικό οπλοστάσιο ώστε να διατηρείται η κατανάλωση χαμηλά τον χειμώνα.

Στην πράξη, αυτό που μας εντυπωσίασε ήταν η αποδοτικότητα. Σε δύο ημέρες συνεχούς χρήσης σε μικτές διαδρομές, με τον κλιματισμό ενεργό σχεδόν συνέχεια, το trip computer δεν ξεπέρασε τις 13,5 kWh/100 km. Στην πόλη είδαμε στιγμιαία τιμές κάτω από 10 kWh/100 km χωρίς ιδιαίτερους «ηρωισμούς». Με απλά λόγια, το Micra μετατρέπει kilowatt-hours σε χιλιόμετρα με αξιοσημείωτη συνέπεια.

Στιβαρό και ζωντανό

Η μηχανολογική συνταγή στηρίζεται σε πολλαπλούς συνδέσμους πίσω, χαμηλή τοποθέτηση μπαταρίας και σχετικά περιορισμένο βάρος για ηλεκτρικό. Το τιμόνι είναι ακριβές, η αίσθηση στιβαρή και η κύλιση ήσυχη. Ακόμη και με ζάντες 18 ιντσών, η απόσβεση είναι ποιοτική και οι διαδοχικές ανωμαλίες φιλτράρονται με ωριμότητα. Σε ρυθμούς πόλης, κινείται με μια «βελούδινη» αμεσότητα. Πατάς και κινείται χωρίς νευρικότητα. Στον αυτοκινητόδρομο είναι σταθερό και ευθύβολο, με καλή ηχομόνωση αέρα/κύλισης, παρά την αθόρυβη λειτουργία του.

Η ισχύς διαφέρει ανάλογα με την μπαταρία. Με τις 52 kWh συνδυάζεται ηλεκτροκινητήρας 150 PS / 245 Nm, που χαρίζει σβέλτες επιταχύνσεις και άνετες ρεπρίζ για προσπεράσεις. Με τις 40 kWh, η απόδοση είναι 122 PS / 225 Nm, επαρκέστατη για καθημερινή χρήση, με μπόνους το χαμηλότερο βάρος. Σε κάθε περίπτωση, το αυτοκίνητο δεν είναι φτιαγμένο για να «ανάβει φωτιές» στην άσφαλτο—και δεν χρειάζεται. Το ζητούμενο είναι η αβίαστη μετακίνηση με άνεση και οικονομία, και εκεί διαπρέπει.

Μας άρεσε ιδιαίτερα η ρύθμιση ανάκτησης ενέργειας από τα paddles πίσω από το τιμόνι, με πολλαπλά επίπεδα έως και έντονη επιβράδυνση τύπου one-pedal. Είναι πρακτικό μέσα στην πόλη, ελαττώνει τη χρήση του φρένου και ενισχύει την ηρεμία στην οδήγηση. Το πεντάλ φρένου έχει ομοιόμορφη αίσθηση—χωρίς την «διπλή» υφή που βρίσκεις σε κάποια υβριδικά/EV όταν εναλλάσσονται ανάκτηση και υδραυλική πέδηση.

Η «ομπρέλα» συστημάτων οδηγού είναι πλήρης: Autonomous Emergency Braking με ανίχνευση ευάλωτων χρηστών, Emergency Lane Keeping Assist, Lane Departure Warning, Adaptive Cruise, συστήματα υποβοήθησης στάθμευσης και περιμετρικής επίγνωσης. Οι προειδοποιήσεις είναι διακριτικές και οι παρεμβάσεις μετρημένες, κάτι που βοηθά να μη νιώθεις ότι «μαλώνεις» με τα ηλεκτρονικά σε καθημερινή βάση.

Πόσο θα κοστίζει;

Πέρα από τα νούμερα WLTP, η ουσία είναι ότι στο δρόμο το Micra καίει λίγο ρεύμα. Αυτό μεταφράζεται σε χαμηλό κόστος ανά χιλιόμετρο και σπάνιες στάσεις για φόρτιση αν έχεις πρόσβαση σε wallbox. Στην Ελλάδα, οι πρώτες ενδείξεις από την εισαγωγή κάνουν λόγο για εκκίνηση πέριξ των 26.000 ευρώ για τη βασική έκδοση με τη μικρή μπαταρία, προ επιδότησης. Θα περιμένουμε την επίσημη τιμοκατάλογο και τα πακέτα εξοπλισμού, όμως η εικόνα διαμορφώνεται ήδη ελκυστική—ιδίως αν συνυπολογίσεις τις επιδοτήσεις και το χαμηλό λειτουργικό κόστος ενός αποδοτικού ηλεκτρικού.

Πού καταλήγουμε;

Το νέο Nissan Micra δεν είναι απλώς ένα «ηλεκτρικό Micra». Είναι ένα καλά ζυγισμένο, σύγχρονο μικρό EV που συνδυάζει ποιότητα, τεχνολογία και κορυφαία αποδοτικότητα. Μας κέρδισε με τη στιβαρή του οδική συμπεριφορά, την ησυχία κύλισης, την ευκολία στη χρήση των ψηφιακών συστημάτων και—πάνω απ’ όλα—με την κατανάλωση που είδαμε στην πράξη. Στην πόλη κινείται με σχεδόν αστεία λίγες kWh/100 km, στον αυτοκινητόδρομο παραμένει ήρεμο και σταθερό, ενώ το εσωτερικό του δείχνει έτοιμο να αντέξει πολλά χρόνια καθημερινότητας.

Ναι, θα βρείτε ομοιότητες φιλοσοφίας με το «αδελφό» project, όμως εδώ η Nissan προσφέρει το δικό της πακέτο χαρακτήρα. Πιο ουδέτερο αισθητικά, πολύ προσεγμένο σε ποιότητα, με πρακτικές λύσεις (V2L, paddles ανάκτησης, αντλία θερμότητας) και με το σωστό μείγμα φυσικών/ψηφιακών χειριστηρίων. Αν οι τελικές τιμές κινηθούν στις πρώτες εκτιμήσεις, έχουμε απέναντί μας ένα ολοκληρωμένο και τίμιο ηλεκτρικό μικρό, που κάνει την καθημερινή ηλεκτροκίνηση απλή υπόθεση—και οικονομική.

Περισσότερα, με μετρήσεις και αναλυτικότερο οδηγικό σκέλος, σύντομα στην πλήρη δοκιμή μας στην Ελλάδα. Για την ώρα, κρατάμε ότι το Micra επέστρεψε ηλεκτρικό, ώριμο και ξεκάθαρα αποτελεσματικό.

