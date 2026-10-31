Δοκιμή Audi Q4 e-tron: Καλύτερη καθημερινότητα  

Πέντε χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνιση, το Audi Q4 e-tron επιστρέφει ανανεωμένο, έχοντας ενισχύσει ουσιαστικά την ποιότητα και τον οδηγικό του χαρακτήρα.

του Θέμη Θεοδωρόπουλου, Φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος

Οι χρόνοι εξέλιξης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων έχουν πλέον αλλάξει τη σημασία ενός facelift. Οι ανασχεδιασμένοι προφυλακτήρες ή τα νέα φώτα αποτελούν πια μονάχα ένα μέρος της διαδικασίας. Με τις δυνατότητες των ηλεκτροκινητήρων, τη φόρτιση και τη τεχνολογία να αναπτύσσονται συνεχώς, το ίδιο μοντέλο μπορεί να αναβαθμιστεί σημαντικά κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. Στην περίπτωση του Q4 e-tron, η απάντηση βρίσκεται τόσο στην καμπίνα όσο και στον δρόμο. Το ηλεκτρικό Audi είχε ήδη δεχτεί μια σημαντική βελτίωση στο σύστημα κίνησης του, με αποδοτικότερο πίσω ηλεκτροκινητήρα και βελτιώσεις στην ενεργειακή του διαχείριση. Η τελευταία ανανέωση επεκτείνει αυτήν την εξέλιξη, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στην ποιότητα του εσωτερικού, στη λειτουργικότητα των ψηφιακών συστημάτων και στην ευκολία οδήγησης. Η ευέλικτη πλατφόρμα MEB παραμένει ως θεμέλιο, αλλά το τελικό αποτέλεσμα απομακρύνεται αισθητά από το Q4 που γνωρίζαμε. Πρόκειται για ένα πιο ολοκληρωμένο αυτοκίνητο, με σαφώς πιο premium αίσθηση.

Γνώριμο σχήμα, διαφορετική εικόνα

Εξωτερικά, η πιο χαρακτηριστική αλλαγή είναι η μάσκα Singleframe που πλέον βάφεται στο χρώμα του αμαξώματος. Οι νέοι προφυλακτήρες και οι επεμβάσεις στα φωτιστικά σώματα ανανεώνουν την εικόνα, διατηρώντας τον γνώριμο χαρακτήρα του. Το Q4 εξακολουθεί να έχει αρκετά επιβλητική παρουσία, χωρίς να είναι υπερβολικά ογκώδες. Οι φουσκωμένοι θόλοι και οι μεγάλοι τροχοί ενισχύουν τον δυναμισμό, ενώ η συνολική σχεδίαση παραμένει κοντά στην αισθητική της Audi, με έμφαση στις καθαρές επιφάνειες. Το πραγματικό ενδιαφέρον όμως βρίσκεται περισσότερο σε όσα αποκαλύπτονται ανοίγοντας την πόρτα, καθώς η καμπίνα είναι εκείνη που έχει τις περισσότερες αλλαγές μετά το facelift.

Πριν το facelift, το Q4 είχε αφήσει μερικά περιθώρια κριτικής ως προς ορισμένα υλικά και τη συνολική αίσθηση ποιότητας. Στο ανανεωμένο μοντέλο, η μεγαλύτερη χρήση μαλακών επενδύσεων και η προσοχή στα σημεία καθημερινής επαφής βελτιώνουν αισθητά την κατάσταση. Το ταμπλό, οι πόρτες και η κεντρική κονσόλα συνθέτουν πλέον ένα πιο προσεγμένο περιβάλλον, το οποίο ανταποκρίνεται καλύτερα στις προσδοκίες από ένα αυτοκίνητο με το σήμα της Audi. Η νέα κεντρική κονσόλα αξιοποιεί καλύτερα τον διαθέσιμο χώρο, προσφέροντας πρακτικές θέσεις για τα αντικείμενα της καθημερινότητας. Η θέση οδήγησης παραμένει ένα από τα δυνατά σημεία του Q4. Το κάθισμα προσφέρει το ύψος που χρειάζεται για καλή ορατότητα του δρόμου, αλλά κατεβαίνει αρκετά ώστε να μη νιώθεις αποκομμένος από το δρόμο. Η άνεση ξεκινά να φαίνεται ήδη από αυτήν την εργονομική βάση, πριν ακόμη μιλήσουμε για την ανάρτηση.

Το νέο infotainment φέρνει το Q4 πιο κοντά στα μοντέρνα Audi. Ο πίνακας οργάνων των 11,9 ιντσών συνδυάζεται με την κεντρική οθόνη αφής των 12,8 ιντσών, δημιουργώντας μια ενιαία οπτικά επιφάνεια στραμμένη προς τον οδηγό. Προαιρετικά διατίθεται και τρίτη οθόνη για τον συνοδηγό, που τονίζει ακόμη παραπάνω τον ψηφιακό του χαρακτήρα. Η αναβάθμιση στο συστημα αφορά τόσο την εμφάνιση όσο και τον χειρισμό, με πιο εργονομική οργάνωση, καθαρά γραφικά και γρήγορη απόκριση στις εντολές. Ιδιαίτερα ευχάριστη είναι η ενσωμάτωση του Apple CarPlay στον ψηφιακό πίνακα οργάνων. Η χρήση της οθόνης μπροστά από τον οδηγό κάνει τη συνδεσιμότητα πιο πρακτική κατά την κίνηση και δίνει μια πιο ολοκληρωμένη αίσθηση στη συνεργασία αυτοκινήτου και smartphone. Είναι μια βελτίωση με καθημερινό όφελος, ενώ αντίστοιχα εύστοχη είναι η παρουσία φυσικών περιστροφικών χειριστηρίων στο τιμόνι, τα οποία προσφέρουν μεγαλύτερη ακρίβεια και πιο άμεση χρήση από τις προηγούμενες επιφάνειες αφής. Οι χώροι εξακολουθούν να ανταποκρίνονται στον οικογενειακό προσανατολισμό του μοντέλου. Η ηλεκτρική αρχιτεκτονική επιτρέπει καλή εκμετάλλευση του εσωτερικού, με αρκετό χώρο για τα πόδια των πίσω επιβατών και άνετη διαμόρφωση των εμπρός θέσεων. Το Q4 συνεχίζει να διατηρεί μια πετυχημένη ισορροπία ανάμεσα στις εξωτερικές διαστάσεις και στους χώρους που προσφέρει.

Η τετρακίνητη έκδοση quattro performance χρησιμοποιεί δύο ηλεκτροκινητήρες, με συνδυαστική μέγιστη ισχύ 340 ίππων. Οι αριθμοί περιγράφουν ένα ιδιαίτερα γρήγορο οικογενειακό SUV, αλλά μεγαλύτερη σημασία έχει ο τρόπος με τον οποίο αποδίδεται η δύναμη. Η απόκριση είναι άμεση, με προοδευτικότητα που επιτρέπει ακριβή έλεγχο τόσο στις χαμηλές ταχύτητες όσο και στην έντονη επιτάχυνση. Η δύναμή του δεν επιβάλλει έναν νευρικό χαρακτήρα στην καθημερινή χρήση. Το Q4 μπορεί να κινηθεί ήρεμα και ομαλά, διατηρώντας μεγάλο απόθεμα επιδόσεων για την προσπέραση ή την επιτάχυνση στην έξοδο μιας στροφής. Η τετρακίνηση βοηθά στην αποτελεσματική αξιοποίηση της δύναμης και ενισχύει τη σιγουριά του οδηγού με άφθονη πρόσφυση. Η συνολική ρύθμιση δίνει προτεραιότητα στην ευκολία με την οποία αναπτύσσεται η ταχύτητα, διατηρώντας τον πολιτισμένο χαρακτήρα που ταιριάζει στην κατηγορία.

Το σημαντικότερο οδηγικό του προσόν είναι η εξαιρετική άνεση που προσφέρει σε κάθε ταχύτητα. Η ανάρτηση απορροφά αποτελεσματικά τις ανωμαλίες, χωρίς να αφήνει το αμάξωμα να κινείται άσκοπα. Η απόσβεση είναι προσεγμένη και αντιμετωπίζει σωστά τις κακοτεχνίες. Το βάρος της ηλεκτρικής κατασκευής δεν μεταφράζεται σε διαρκή σκληρότητα, ούτε χρειάζεται το άψογο Γερμανικό οδόστρωμα για να διατηρηθεί η ευχάριστη κύλιση. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην καθημερινή μετακίνηση στην Ελλάδα, όπου οι εγκάρσιες ανωμαλίες και οι διαδοχικές αλλαγές στην επιφάνεια της ασφάλτου αποτελούν τον κανόνα. Η ηχομόνωση συμπληρώνει την πολύ καλή εικόνα. Σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, η απουσία θορύβου από τον κινητήρα αναδεικνύει ευκολότερα τους ήχους από τα ελαστικά, την ανάρτηση και τον αέρα. Στο Q4, η καμπίνα παραμένει καλά απομονωμένη, ενισχύοντας την αίσθηση ηρεμίας.

Ταυτόχρονα, η άνετη ρύθμιση δεν στερεί από το Q4 τη συγκρότησή του στις στροφές. Οι κινήσεις του αμαξώματος ελέγχονται αποτελεσματικά και το τιμόνι προσφέρει την απαιτούμενη ακρίβεια, παρότι η πληροφόρηση που μεταφέρει παραμένει φιλτραρισμένη. Το Q4 ακολουθεί την επιλεγμένη τροχιά με σιγουριά, χωρίς απρόσμενες αντιδράσεις. Το βάρος γίνεται αντιληπτό όταν αυξηθούν οι απαιτήσεις, όμως η συνολική συμπεριφορά είναι ισορροπημένη. Σημαντική προσθήκη αποτελεί η λειτουργία one-pedal drive, η οποία φέρνει στο Q4 μια δυνατότητα γνώριμη από το μεγαλύτερο Q6 e-tron. Η επιβράδυνση με το άφημα του γκαζιού είναι ισχυρή και, κυρίως, πολύ σωστά καλιμπραρισμένη. Η μεταβολή της πίεσης στο πεντάλ αντιστοιχεί με φυσικό και προβλέψιμο τρόπο στη μεταβολή της ταχύτητας.

Το φετινό facelift έχει βελτιώσει το Q4 e-tron εκεί όπου υπήρχε ουσιαστικό περιθώριο εξέλιξης. Η καμπίνα είναι ποιοτικότερη, το ψηφιακό περιβάλλον πιο λειτουργικό και η οδηγική εμπειρία πιο ολοκληρωμένη. Στην quattro performance, οι ισχυρές επιδόσεις συνδυάζονται με εξαιρετική άνεση, ενώ το one-pedal αποτελεί μία από τις πιο εύστοχες προσθήκες. Ως σύνολο, το ανανεωμένο Q4 διαθέτει πλέον περισσότερα ουσιαστικά επιχειρήματα για να υποστηρίξει τη θέση του ανάμεσα στα premium ηλεκτρικά SUV. Η πρόοδος γίνεται αντιληπτή τόσο στα υλικά, όσο και στην οδήγηση ή στον τρόπο που κινείται. Κυρίως, έχει αποκτήσει μεγαλύτερη συνοχή, προσφέροντας την ποιότητα και την ευκολία που πρέπει να χαρακτηρίζουν ένα οικογενειακό Audi.