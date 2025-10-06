BMW M Festival: Όλη η δύναμη του M Division στα Μέγαρα

Υπάρχουν μέρες που σου θυμίζουν γιατί αγαπάς τα αυτοκίνητα – και το BMW M Festival στα Μέγαρα ήταν μια από αυτές.

Ένα ραντεβού με την ουσία της οδήγησης, εκεί όπου ο ήχος του εξακύλινδρου μπλέκεται με τη μυρωδιά από καμένο λάστιχο και το βλέμμα ψάχνει το επόμενο apex: Η BMW έστησε μια πραγματική γιορτή για όσους πιστεύουν ότι τα αυτοκίνητα πρέπει πρώτα να συγκινούν και μετά να εντυπωσιάζουν. Στη σειρά των pits, από τη μία πλευρά οι μικρότερες M2, από την άλλη οι τετρακίνητες Μ3 και Μ4 Competition, κι φυσικά η απόλυτη M5 Touring, με τον 4.4 V8 και 1.000 Nm ροπής, να δείχνει πως ένα οικογενειακό μοντέλο μπορεί να ανταγωνιστεί ένα μοντέρνο supercar.

Το πρόγραμμα ήταν ιδανικό: μια οικεία πίστα με καθαρή χάραξη, ειδικές δοκιμές πρόσφυσης και drift, αλλά και ένα μικρό «scenic drive» εκτός πίστας, ώστε να καταλάβεις πως μια Μ δεν είναι μόνο γκάζι και στροφές, αλλά και πολιτισμένο performance στη καθημερινότητα. Από τα πρώτα λεπτά, ήταν ξεκάθαρο ότι το event είχε σχεδιαστεί όχι για εντυπωσιασμό, αλλά για ουσία. Για να καταλάβουμε δηλαδή, πού φτάνει η τεχνολογία, η μηχανική γνώση και η εξέλιξη του M Division σήμερα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Autotypos.gr by Quattroruote (@autotypos.gr)

Η BMW έχει βρει έναν τρόπο να ισορροπεί ανάμεσα στη μηχανική αρτιότητα και στο συναίσθημα. Δεν είναι εύκολο να δημιουργήσεις αυτοκίνητα που αποδίδουν άριστα στη καθημερινότητα και ταυτόχρονα σου προκαλούν χαμόγελο με το πρώτο άνοιγμα του γκαζιού. Κι όμως, κάθε μοντέλο που πέρασε από τα χέρια μου στα Μέγαρα είχε αυτή τη σπάνια διπλή προσωπικότητα: όσο ικανό είναι στο να γράφει χρόνους, άλλο τόσο μπορεί να γίνει φιλικό και προβλέψιμο. Στον χώρο των pits, η ομάδα της BMW μας έδωσαν λεπτομέρειες για τα προγράμματα οδήγησης, τα set-up του αυτοκινήτου και τη λειτουργία του M xDrive. Ο ενθουσιασμός ήταν ζωγραφισμένος στα πρόσωπα όλων των οδηγών. Ανυπόμονοι, φορέσαμε τα κράνη μας, διαλέξαμε αυτοκίνητα και βγήκαμε στη πίστα.

Αυτοκίνητο: BMW M2 Coupe (G87)

Κινητήρας: (S58) 3.0 twin-turbo εξακύλινδρο ς, 480hp 600Νm

Επιδόσεις: 0-100 4”

Τιμή: Από 97.697 €

Η Μ2 έχει εδώ και μερικά χρόνια μια ξεχωριστή θέση στη καρδιά των οπαδών της BMW (και τη δική μου) και ήταν η ιδανική αρχή για το M Festival. H M2 είναι η πιο «αγνή» Μ της εποχής μας — αυτή που κρατά ζωντανό το DNA των E30, E36 και E46, πριν οι αριθμοί γίνουν αυτοσκοπός. Το μικρό coupe δείχνει από το πρώτο κιόλας πέρασμα στη πίστα των Μεγάρων πως είναι ακατέργαστο, αναλογικό και ειλικρινές. Ο S58 των 3.0 λίτρων, γνωστός από τις Μ3 και Μ4, εδώ αποδίδει 480 ίππους, αλλά ο τρόπος που στέλνει τη δύναμη πίσω, μέσω του οκτατάχυτου αυτόματου κιβωτίου, κάνει τη διαφορά. Σε ένα αμάξωμα με σχετικά κοντό μεταξόνιο και χαμηλό(…τερο) βάρος, η λέξη κλειδί είναι «ευελιξία».

Το τιμόνι είναι γεμάτο πληροφορία και τόσο άμεσο που η Μ2 δείχνει έτοιμη να γλιστρήσει με το παραμικρό. Ως ιδιοκτήτης της προηγούμενης γενιάς Μ2, μια νοητή σύγκριση μεταξύ των δύο είναι αναπόφευκτη και η αίσθηση στο τιμόνι ήταν για εμένα η βασική διαφορά: στο νέο μοντέλο, είναι πιο ευαίσθητο και ανταποκρίνεται ακαριαία.

Στην πίστα, χρειάζεται σεβασμό — δεν έχει την ηρεμία των τετρακίνητων «αδερφών» του, αλλά σε ανταμείβει με κάθε σωστή είσοδο στη στροφή. Όταν βρεις το ρυθμό του, αρχίζεις να καταλαβαίνεις γιατί τόσοι οδηγοί το θεωρούν το τελευταίο πραγματικό οδηγοκεντρικό μοντέλο της BMW. Σε κάθε στροφή, στοχεύεις με το τιμόνι σου και το αμάξωμα ακολουθεί με έναν γλυκό τρόπο, με τη Μ2 να τοποθετείται τέλεια για την έξοδο του apex.

Το πλαίσιο είναι στιβαρό, οι αναρτήσεις σφιχτές, και η ισορροπία ιδανική για πίστα αλλά και για δρόμο. Δεν είναι η πιο γρήγορη Μ, ούτε η πιο εντυπωσιακή. Είναι όμως αυτή που σε κάνει να οδηγείς με ψυχή, και αυτό είναι ίσως το πιο πολύτιμο χαρακτηριστικό της.

Αυτοκίνητο: BMW M3 Competition M xDrive (G80)

Κινητήρας: (S58) 3.0 twin-turbo εξακύλινδρο ς, 530hp 650Νm

Επιδόσεις: 0-100 3,5”

Τιμή: Από 145.130 €

Αν η M2 είναι το «ατίθασο νιάτο» της γκάμας Μ, η M3 Competition xDrive είναι το σημείο όπου η δύναμη συναντά τη λογική. Από τη στιγμή που μπαίνεις μέσα, νιώθεις πως πρόκειται για ένα πιο ώριμο, πιο στιβαρό αυτοκίνητο. Ο ίδιος κινητήρας εδώ ανεβαίνει στα 530 άλογα, με το αυτόματο κιβώτιο των οκτώ σχέσεων και την τετρακίνηση M xDrive να σου δίνει πρόσφυση σε κάθε εκατοστό της ασφάλτου.

Στα Μέγαρα, η M3 ήταν στο στοιχείο της. Με το Sport Mode επιλεγμένο, μπαίνει στις στροφές με αποφασιστικότητα και βγαίνει με δύναμη που μοιάζει ατελείωτη. Η τετρακίνηση δουλεύει διακριτικά, επιτρέποντας στο πίσω μέρος να κινηθεί όσο χρειάζεται, χωρίς ποτέ να χάνεις την αίσθηση ελέγχου. Το τιμόνι είναι ακριβές, με τέλεια αναλογία πληροφορίας, και το φρένο παραμένει γραμμικό ακόμα και μετά από διαδοχικά δυνατά φρεναρίσματα, σε μια τεχνική πίστα σαν τα Μέγαρα.

Αυτό που εντυπωσιάζει, όμως, δεν είναι η ταχύτητα αλλά η ευκολία με την οποία κινείται τόσο γρήγορα. Είναι γρήγορη χωρίς να σε αγχώνει. Δεν απαιτεί «θυσίες», δεν ζητά εμπειρία πίστας για να τη καταλάβεις. Σε κάνει να νιώθεις άνετα, ακόμα κι όταν βρίσκεσαι κοντά στα όριά της. Η M3 Competition αποδεικνύει γιατί η BMW βρίσκεται ένα βήμα μπροστά στον συνδυασμό επιδόσεων και χρηστικότητας. Είναι ένα αυτοκίνητο που μπορείς να οδηγήσεις στο γραφείο το πρωί και να τρέξεις στη πίστα το απόγευμα, χωρίς τη παραμικρή αλλαγή. Το ιδανικό all-rounder της εποχής των 500+ ίππων. Ειλικρινά, ήταν το αυτοκίνητο που ευχαριστήθηκα παραπάνω από όλα στο M Festival.

Αυτοκίνητο: BMW M4 CS M xDrive Coupe (G82)

Κινητήρας: (S58) 3.0 twin-turbo εξακύλινδρο ς, 550hp 650Νm

Επιδόσεις: 0-100 3,4”

Τιμή: Από 219.000 €

Η BMW M4 CS δεν είναι απλώς μια Μ4 Competition με λίγους ίππους παραπάνω. Είναι ότι καλύτερο -και πιο άγριο- έχει να προσφέρει η M για οδηγούς που θέλουν μια BMW για τη πίστα. Μπαίνεις στο στενό bucket κάθισμα, πιάνεις το τιμόνι με επένδυση alcantara, και όταν πατήσεις το κουμπί Start, ο S58 γεμίζει τον αέρα με έναν ωμό, μηχανικό ήχο που δεν αφήνει αμφιβολία: αυτό δεν είναι καθημερινό αυτοκίνητο, αλλά ένα εργαλείο ακριβείας.

Η M4 CS με άφησε άφωνο με τον τρόπο που διατηρεί τη πρόσφυσή της με το σύστημα xDrive αλλά και το πως καταφέρνει να περνά τη δύναμη της στο δρόμο, «μαζεύοντας» χιλιόμετρα με τρομακτικό ρυθμό. Οι αλλαγές στο κιβώτιο ταχυτήτων είναι βάναυσες και ο ήχος της απολαυστικός. Η διαφορά σε σχέση με τη M4 Competition δεν είναι μόνο στα νούμερα, αλλά κυρίως στον τρόπο που συμπεριφέρεται. Η CS έχει μια ακαριαία αντίδραση σε κάθε προσθήκη του οδηγού, που θυμίζει αγωνιστικό GT.

Η απόκριση στο γκάζι είναι άμεση, το κιβώτιο δουλεύει πιο γρήγορα και το τιμόνι έχει τη σωστή, βαριά αίσθηση που σε συνδέει με τον δρόμο. Η ανάρτηση σκληρή μελετημένη ώστε να κρατά το αυτοκίνητο απολύτως επίπεδο, κάτι απολαύσαμε στη πίστα αλλά θυσιάζει λίγη από την καθημερινή άνεση.

Αυτοκίνητο: BMW M5 Touring M xDrive (G99)

Κινητήρας: (S68) 4.4 twin-turbo V8 , 727hp 1.000Νm

Επιδόσεις: 0-100 3,6”

Τιμή: Από 154.800 €

Αφού οδηγήσαμε όλες τις εξακύλινδρες επιλογές στη πίστα, σειρά είχε το πιο ισχυρό και μοντέρνο σύστημα κίνησης της BMW M: ο 4.4 twin-turbo V8 μαζί με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα, στη νέα M5 που αναβίωσε το Touring αμάξωμα για τη κορυφαία έκδοση της πολυτελούς Σειράς 5.

Ο S68 γεμίζει boost γραμμικά, χωρίς το παραμικρό lag χάρη στη βοήθεια του ηλεκτροκινητήρα, και η ροπή των 1.000 Nm κάνει κάθε πάτημα στο γκάζι να μοιάζει με αεροπορική απογείωση. Δεν είναι απλώς γρήγορη: είναι σχεδόν τρομακτική με τον τρόπο που κινείται. Ακόμη και στη στενή χάραξη των Μεγάρων, η M5 Touring έχει μια αίσθηση ακριβείας που δεν περιμένεις από αυτοκίνητο που ζυγίζει σχεδόν 2,4 τόνους και μήκος που ξεπερνά τα 5 μέτρα.

Στα Μέγαρα, το wagon της BMW έδειξε γιατί η M εξακολουθεί να είναι ο ηγέτης της απόλυτης ισορροπίας ανάμεσα σε δύναμη και άνεση. Δεν είναι τόσο “hardcore” όσο οι υπόλοιπες M που οδηγήσαμε, γιατί δίνει παραπάνω βαρύτητα στη πολυτέλεια και στα ταχύτατα ταξίδια, και λιγότερη στην αίσθηση ή τη συμπεριφορά στη πίστα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα την ευχαριστηθείς. Όσο κυνηγούσα όλα τα παραπάνω αυτοκίνητα πίσω από το τιμόνι της Μ5, μπορεί να «έχανα» μερικά μέτρα στις στροφές, αλλά με 200 παραπάνω ίππους, τα αναπληρώνεις με ευκολία στις ευθείες. Αλλά ακόμη και σε ρυθμούς πίστας, το επίπεδο άνεσης ήταν αισθητά ό,τι καλύτερο οδηγήσαμε εκείνη τη μέρα.

Drift Happens

Αυτοκίνητο: BMW M4 Competition M xDrive Cabrio (G83)

Κινητήρας: (S58) 3.0 twin-turbo εξακύλινδρο ς, 530hp 650Νm

Επιδόσεις: 0-100 3,7”

Τιμή: Από 152.400 €

Στο χώρο των pits, η ομάδα της BMW είχε στήσει έναν ειδικό χώρο με μια φουρκέτα που συνεχώς βρεχόταν -σαν… μισό skidpad- ώστε να ανακαλύψουμε πως συμπεριφέρεται η M4 όταν αποφασίσεις να ξεπεράσεις τα όρια της πρόσφυσης των πίσω τροχών, κλείνοντας δηλαδή τη υποβοήθηση ευστάθειας (DSC), και μάλιστα σε βρεγμένο οδόστρωμα. Φυσικά, ακόμη αν και η ανοιχτή M4 διατίθεται αποκλειστικά ως Competition μαζί τη τρομερή rear-biased τετρακίνηση M xDrive, για τη συγκεκριμένη άσκηση επιλέξαμε την 2WD λειτουργία, που κάνει τη Μ4 πισωκίνητη.

Οι νέες BMW M, δεν έχουν απλά ON/OFF για το σύστημα DSC, αλλά προσφέρουν 10 διαφορετικές ρυθμίσεις, επιτρέποντας σου να κάνεις θεαματικά drift με σχετική ευκολία, καθώς αναλαμβάνει να μετριάσει το γκάζι που πατάς. Στο πρώτο πέρασμα, είχα το DSC στο επίπεδο 3 και μετά το flick στην αρχή της στροφής, ακόμη και αν είχα το γκάζι πατημένο στο 100% του, το αυτοκίνητο δεν έδινε παραπάνω δύναμη από αυτή που χρειαζόταν για να διατηρήσει την κλίση μου. Είναι εντυπωσιακό ότι μπορείς να… γνωριστείς με ένα τόσο ισχυρό μοντέλο σταδιακά, πηγαίνοντας σκαλί-σκαλί από την απόλυτη πρόσφυση στην οδήγηση χωρίς υποβοήθηση.

Από το δεύτερο μου πέρασμα και για όλα τα υπόλοιπα, απενεργοποίησα πλήρως τα ηλεκτρονικά. Έτσι, μπορείς να δεις πραγματικά πόσο ισορροπημένο είναι το αμάξωμα της τρέχουσας γενιάς “G” των BMW M: όταν «σπάσει» η πρόσφυση στον πίσω άξονα, αισθάνεσαι πως… χορεύεις με το αυτοκίνητο και όλα έρχονται ομαλά και εύκολα. Η αμεσότητα στο σύστημα διεύθυνσης και το καλοζυγισμένο τιμόνι του σου δίνουν απόλυτη αίσθηση ελέγχου, κάτι ακόμη πιο εντυπωσιακό αν σκεφτείς πόσο διαχειρίσιμο είναι έχοντας τόση δύναμη.

Scenic Drive – Συμπέρασμα

Αυτοκίνητο: BMW M4 Competition M xDrive Coupé (G82)

Κινητήρας: (S58) 3.0 twin-turbo εξακύλινδρο ς, 530hp 650Νm

Επιδόσεις: 0-100 3,5”

Τιμή: Από 146.250 €

Το ιδανικό κλείσιμο μετά από τόση οδήγηση στη πίστα, αποδείχθηκε πως είναι μια χαλαρή βόλτα στο δρόμο, με τη BMW M4 Coupe. Εκεί, είχαμε την ευκαιρία να επεξεργαστούμε και να εκτιμήσουμε την… άλλη πλευρά των Μ3/Μ4: πρόκειται για αυτοκίνητα που ξεπερνούν τους 500 ίππους αλλά ταυτόχρονα, προσφέρουν τόση άνεση και ασφάλεια στο δρόμο, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και για τις καθημερινές μετακινήσεις! Επιλέγοντας το πρόγραμμα Comfort, οι αναρτήσεις μαλακώνουν για βελτιωμένη απόσβεση αλλά όταν ανιχνευθεί η ανάγκη, σκληραίνουν αυτόματα για να διατηρήσουν ένα προβλέψιμο χαρακτήρα στο αμάξωμα.

Η διαδρομή από τα Μέγαρα μέχρι τη παραλία της Κινέτας ήταν αρκετή για να συναντήσουμε άφθονα μπαλώματα και μερικές λακκούβες στο δρόμο και να αντιληφθείς (εναλλάσσοντας τα προγράμματα οδήγησης) πραγματικά πόσο ξεκούραστη μπορεί να γίνει η οδήγηση ενός BMW M. Και μάλιστα, του ίδιου Μ που πριν από μισή ώρα απολάμβανες στα όρια του, μέσα στη πίστα! Αυτή η «διπλή προσωπικότητα» κάνει τις Μ3 και Μ4 το ιδανικό αυτοκίνητο για ένα one-car-garage: άνετη στη καθημερινότητα με ευελιξία και μεγάλους χώρους, απολαυστική οδηγικά αλλά και με περίσσια δύναμη για οποιαδήποτε περίσταση, τετρακίνηση για οδήγηση με πρόσφυση σε κάθε συνθήκη αλλά επιλογή πίσω κίνησης για… παιχνίδι με κλειστό το DSC.

Και όλα αυτά, σε ένα καθαρόαιμο βενζινοκίνητο μοντέλο χωρίς ίχνος ηλεκτροκίνησης και με τρομερό ήχο από τον εξακύλινδρο S58. Σε παρόμοιες περιπτώσεις θα έλεγα “best of both worlds” αλλά στη περίπτωση των Μ3-Μ4, θα το διορθώσω σε “best of ALL worlds”.

Με 329 ευρώ τον μήνα οδηγείς υβριδικό SUV BMW με όλα πληρωμένα – Δες πώς

Αναλυτική λίστα: Δες πού θα μπουν οι νέες κάμερες στην Αττική – Γράφουν για κόκκινο, κινητό, ταχύτητα, ζώνη και κράνος

Δες πώς θα πάρεις οικογενειακό SUV που καίει 2,92 €/100 km με 398 € τον μήνα