Defender Off-Road Experience: Η τέχνη του να πηγαίνεις παντού ατσαλάκωτος

Ένα μέρος όπως το Iaveris Park και ένα αυτοκίνητο σαν το Defender αρκούν για να σε κάνουν να επαναπροσδιορίσεις τι θεωρείτε ικανό off-roader.

του Στέλιου Παππά, φωτογραφίες: Land Rover Greece

Υπάρχουν παρουσιάσεις αυτοκινήτων που ακολουθούν το γνώριμο μοτίβο με παραλαβή, σύντομη ενημέρωση, διαδρομή από το σημείο Α στο σημείο Β, μερικές φωτογραφίες και επιστροφή. Και υπάρχουν εμπειρίες που από την αρχή καταλαβαίνεις ότι δεν μπορούν να χωρέσουν σε αυτή τη λογική. Το Defender Off-Road Experience στο Iaveris Park ανήκε ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία.

Όχι μόνο επειδή το περιβάλλον ήταν διαφορετικό. Αλλά κυρίως επειδή το ίδιο το αυτοκίνητο δεν είναι ένα συνηθισμένο SUV που απλώς ντύνεται με adventure αισθητική. Το Defender κουβαλά ένα όνομα βαρύ, σχεδόν αυτόνομο μέσα στην ιστορία της αυτοκίνησης. Ένα όνομα που για δεκαετίες συνδέθηκε με αποστολές, λάσπη, πέτρα, απομονωμένα περάσματα, στρατιωτική χρήση, αγροτική δουλειά και πραγματική εκτός δρόμου ικανότητα. Με άλλα λόγια, όχι με την εικόνα της περιπέτειας, αλλά με την ίδια την πράξη της.

Η σημερινή γενιά όμως έχει να υπηρετήσει έναν πολύ πιο δύσκολο ρόλο από την πρώτη. Πρέπει να παραμείνει αυθεντική εκεί όπου δεν υπάρχει άσφαλτος, αλλά ταυτόχρονα να προσφέρει την άνεση, την τεχνολογία και την πολυτέλεια που περιμένει ο σύγχρονος αγοραστής ενός premium SUV. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται η ιδιαιτερότητα του νέου Defender. Μπορεί να σε περάσει από μέρη που με την πρώτη ματιά δείχνουν απαγορευτικά για οποιοδήποτε μη τροποποιημένο τετράτροχο, χωρίς να σου ζητήσει να θυσιάσεις την ηρεμία της καμπίνας, την ποιότητα κύλισης ή την καθημερινή ευκολία χρήσης.

Όταν το σημείο Α και το σημείο Β δεν έχουν καμία σημασία

Σε ένα event με πρωταγωνιστή το Defender, η διαδρομή δεν είναι απλώς ο τρόπος για να φτάσεις κάπου. Είναι το ίδιο το θέμα. Η απλή μετακίνηση από το σημείο Α στο σημείο Β μετατρέπεται σε άσκηση εμπιστοσύνης. Εμπιστοσύνης στην τετρακίνηση, στην ανάρτηση, στα ηλεκτρονικά, στη γεωμετρία του αμαξώματος και τελικά στο ίδιο το αυτοκίνητο.

Το Iaveris Park αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για κάτι τέτοιο. Ένας χώρος που επιτρέπει να δεις στην πράξη όχι μόνο πόσο γρήγορα ή πόσο άνετα μπορεί να κινηθεί ένα αυτοκίνητο, αλλά κυρίως πόσο καλά μπορεί να διαχειριστεί τις δύσκολες μεταβολές πρόσφυσης, τις έντονες κλίσεις, τα αυλάκια, τα περάσματα που από τη θέση του οδηγού φαίνονται πιο ακραία απ’ ό,τι τελικά αποδεικνύονται.

Και αυτό είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που σε εντυπωσιάζουν με το Defender. Από μέσα, αρκετά σημεία δείχνουν σχεδόν παράλογα. Βλέπεις την κλίση, βλέπεις το έδαφος να χάνεται από το παρμπρίζ, βλέπεις το αυτοκίνητο να πλησιάζει γωνίες και αυλάκια που ενστικτωδώς θα απέφευγες με οτιδήποτε άλλο. Κι όμως, εκεί που περιμένεις αντίδραση, θόρυβο, χτύπημα ή δισταγμό, το Defender απλώς περνά.

Όχι θεαματικά. Όχι με δράμα. Απλώς περνά.

Η ευκολία είναι το πραγματικά εντυπωσιακό στοιχείο

Στην εκτός δρόμου οδήγηση, το εντυπωσιακό δεν είναι πάντα το πόσο δύσκολο φαίνεται ένα πέρασμα. Είναι το πόσο εύκολα το αντιμετωπίζει το αυτοκίνητο. Και εδώ το Defender λειτουργεί με τρόπο σχεδόν αποστομωτικό. Το κάνει να δείχνει απλό.

Προφανώς, πίσω από αυτή την αίσθηση υπάρχει πολύπλοκη τεχνολογία. Τα συστήματα τετρακίνησης, το Terrain Response, το Hill Descent Control, οι επιλογές για διαφορετικά τερέν, η δυνατότητα διαχείρισης της πρόσφυσης και οι ηλεκτρονικοί έλεγχοι δουλεύουν συνεχώς στο παρασκήνιο. Ο οδηγός όμως δεν εισπράττει πολυπλοκότητα. Εισπράττει ηρεμία. Κι αυτό γιατί ενώ υπάρχει όλη αυτή η προηγμένη τεχνολογία, το αυτοκίνητο ξέρει και πως να τη διαχειριστεί, ακόμη κι αν ο οδηγός όχι. Έτσι κι εδώ, αντί να χαθούμε μέσα στην πληθώρα προγραμμάτων του Terrain Response (Grass, Gravel ,Snow, Mud and Ruts, Sand, Rock Crawl και Wading Mode), το μόνο που είχαμε να κάνουμε ήταν να επιλέξουμε την λειτουργία Auto και να αφήσουμε τους υπολογιστές του SUV να βγάλουν άκρη. Εμείς το μόνο που είχαμε ήταν να πατήσουμε το γκάζι και πολλές φορές ούτε καν αυτό.

Αυτό είναι ίσως το πιο ουσιαστικό στοιχείο της εμπειρίας. Το Defender δεν σε φορτώνει με την αίσθηση ότι πρέπει να αποδείξεις κάτι. Δεν σε βάζει να παλέψεις με το αυτοκίνητο ή να ιδρώσεις για να νιώσεις ότι κάνεις off-road. Αντιθέτως, σου επιτρέπει να συγκεντρωθείς στη γραμμή, να ακολουθήσεις τις οδηγίες του εκπαιδευτή και να αφήσεις το αυτοκίνητο να κάνει αυτό για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Ακόμη και στην απότομη ανηφόρα που ακολουθούσε αμέσως μετά την εκκίνηση, εκεί όπου το αυτοκίνητο σπάνιο πατούσε και στους τέσσερις τροχούς, επιλέγοντας την λειτουργία του Hill Descent, το SUV μπορεί να κλειδώσει σε μία ταχύτητα και να αρχίσει να σκαρφαλώνει, χωρίς καν να πατάς το γκάζι. Ο οδηγός το μόνο που έχει να κάνει είναι να δίνει την πορεία. Από εκεί και πέρα τα διαφορικά, το κιβώτιο και η ανάρτηση κάνουν όλη τη σκληρή δουλεία έως ότου φτάσεις στην κορυφή.

Η αίσθηση εφεδρείας είναι συνεχής. Ακόμη και σε σημεία που το μυαλό σου λέει ότι «εδώ δεν περνάμε», το Defender δείχνει πως δεν βρίσκεται κοντά στο όριό του. Αυτό δεν σημαίνει ότι καταργεί τη φυσική ή ότι μπορεί να αγνοήσει τα πάντα. Σημαίνει όμως ότι το δικό του όριο βρίσκεται πολύ πιο μακριά από εκεί που ο μέσος οδηγός θα σταματούσε από ένστικτο αυτοπροστασίας.

Από το σκληρό εργαλείο στο σύγχρονο premium off-roader

Το παλιό Defender είχε σχεδόν μυθικό κύρος, αλλά δεν ήταν αυτοκίνητο για όλους. Ήταν εργαλείο. Ικανό, ανθεκτικό, αυθεντικό, αλλά και απαιτητικό. Όποιος το οδηγούσε στην άσφαλτο ήξερε ότι η εκτός δρόμου ικανότητα είχε τίμημα. Άνεση, ησυχία, εργονομία και πολιτισμένη καθημερινότητα δεν ήταν ακριβώς τα δυνατά του σημεία.

Η νέα γενιά αλλάζει εντελώς αυτή τη συνθήκη. Και το κάνει χωρίς να αποκηρύσσει τον χαρακτήρα της. Αυτό είναι το δύσκολο. Το νέο Defender μπορεί να κινηθεί εκτός δρόμου με τρόπο που θυμίζει την κληρονομιά του, αλλά όταν επιστρέψει στην άσφαλτο δεν μετατρέπεται σε αναχρονιστικό μηχάνημα που ζητά υπομονή. Παραμένει ένα σύγχρονο, άνετο, τεχνολογικά προηγμένο και πολυτελές SUV.

Αυτό φάνηκε ακόμη περισσότερο στο δεύτερο σκέλος της εμπειρίας, εκεί όπου η άσφαλτος και το χώμα εναλλάσσονταν σε πιο γρήγορο ρυθμό. Εκεί, το Defender έπρεπε να δείξει μια άλλη πλευρά του. Όχι απλώς την ικανότητα να περάσει πάνω από εμπόδια, αλλά την ικανότητα να κινηθεί με ρυθμό, να διαχειριστεί βάρος, φόρα, φρένα και διαδοχικές αλλαγές κατεύθυνσης.

Και εκεί ήταν που ξάφνιασε.

Στην πίστα, εκεί που δεν το περιμένεις

Ένα Defender σε μια στενή διαδρομή του Iaveris Park δεν είναι η εικόνα που θα είχες πρώτα στο μυαλό σου όταν σκέφτεσαι ρυθμό. Μιλάμε για ένα μεγάλο, βαρύ, ψηλό SUV, με εκτός δρόμου προσανατολισμό και παρουσία που περισσότερο σε προϊδεάζει για διάσχιση βουνού παρά για γρήγορο πέρασμα σε πίστα.

Κι όμως, το αυτοκίνητο κατάφερε να κινηθεί με χιλιόμετρα και φόρα που δύσκολα θα περίμενες. Η άσφαλτος δεν το έβγαλε από τον χαρακτήρα του. Η μάζα υπάρχει, οι διαστάσεις υπάρχουν, η φυσική δεν εξαφανίζεται. Αλλά ο έλεγχος του αμαξώματος, η πρόσφυση και η συνολική σταθερότητα σε κάνουν να αναθεωρήσεις το πώς αντιλαμβάνεσαι ένα τέτοιο όχημα.

Δεν είναι σπορ SUV και δεν χρειάζεται να γίνει. Το εντυπωσιακό είναι ότι δεν καταρρέει όταν του ζητήσεις να κινηθεί γρήγορα. Δεν δείχνει αμήχανο, δεν χάνει τη συνοχή του, δεν μοιάζει να κάνει κάτι ξένο προς τη φύση του. Απλώς μεταφέρει τον ίδιο χαρακτήρα αποτελεσματικότητας σε ένα διαφορετικό περιβάλλον.

Και όταν η άσφαλτος δίνει ξανά τη θέση της στο χώμα, το Defender συνεχίζει με τον ίδιο ρυθμό, χωρίς να δείχνει ότι χρειάζεται κάποια προσαρμογή. Αυτή η μετάβαση είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική στιγμή της εμπειρίας. Από το πολιτισμένο premium SUV στο πραγματικό off-roader και πίσω, χωρίς το αυτοκίνητο να αλλάζει προσωπικότητα. Αλλάζεις εσύ τον τρόπο που το βλέπεις.

Η πολυτέλεια ως μέσο, όχι ως επίδειξη

Το σημερινό Defender δεν είναι απλώς ένα τεχνικά ικανό 4×4. Είναι και σύμβολο status. Αυτό δεν μπορεί να αγνοηθεί. Η εικόνα του, η τιμή του, η παρουσία του στον δρόμο και ο τρόπος με τον οποίο έχει ενταχθεί στη σύγχρονη στρατηγική της JLR το τοποθετούν σε έναν χώρο όπου η χρηστικότητα συναντά το prestige.

Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι αυτή η πολυτέλεια δεν ακυρώνει τον χαρακτήρα του. Δεν μοιάζει με επίστρωση πάνω σε κάτι που έχασε την ουσία του. Αντιθέτως, μοιάζει να λειτουργεί ως εξέλιξη. Η καμπίνα προσφέρει άνεση, ποιότητα και τεχνολογία, αλλά το αυτοκίνητο παραμένει σχεδιασμένο για να κάνει πραγματική δουλειά όταν χρειαστεί.

Αυτό είναι που το διαφοροποιεί από πολλά σύγχρονα SUV. Δεν «παίζει» τον ρόλο του περιπετειώδους αυτοκινήτου. Δεν βασίζεται μόνο σε πλαστικά προστατευτικά, αυξημένο ύψος και φωτογραφίες με σκηνές στην οροφή. Διαθέτει πραγματική εκτός δρόμου υπόσταση. Η γεωμετρία, η τετρακίνηση, οι δυνατότητες διάσχισης νερού, οι μεγάλες διαδρομές της ανάρτησης και η συνολική μηχανολογική φιλοσοφία του δεν υπάρχουν για το brochure. Υπάρχουν για να χρησιμοποιηθούν.

Ακόμη κι αν, στην πραγματική ζωή, οι περισσότεροι ιδιοκτήτες δεν θα φτάσουν ποτέ κοντά στα όρια του αυτοκινήτου.

Η νέα ταυτότητα του Defender

Η μετατροπή του Defender σε ξεχωριστή οντότητα μέσα στη στρατηγική της JLR έχει ενδιαφέρον, γιατί δείχνει πως πλέον δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως ένα μοντέλο της Land Rover. Αντιμετωπίζεται ως πυλώνας. Ως μια αυτόνομη ταυτότητα, με δικές της αξίες και δικό της κοινό.

Αυτό εξηγεί και τη φιλοσοφία που το συνοδεύει. Το Defender δεν είναι πια μόνο το σκληροτράχηλο εργαλείο του παρελθόντος. Είναι ένα προϊόν σύγχρονης πολυτέλειας, αλλά όχι με τη συμβατική έννοια. Δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με υπερβολική λάμψη ή με επιτηδευμένη αισθητική. Βασίζεται περισσότερο στην αυθεντικότητα, στη δυνατότητα, στην αντοχή της εικόνας του και στην υπόσχεση ότι μπορεί να πάει εκεί όπου άλλα αυτοκίνητα θα σταματούσαν.

Η γκάμα του το επιβεβαιώνει. Από τις πιο «λογικές» diesel mild hybrid εκδόσεις των 200 PS, μέχρι τις ισχυρότερες εκδόσεις και την κορυφαία OCTA με V8 twin turbo 4,4 lt και 635 PS, το Defender καλύπτει ένα τεράστιο φάσμα χρήσεων και επιθυμιών. Από το εργαλείο περιπέτειας μέχρι το απόλυτο status SUV επιδόσεων, η βάση παραμένει η ίδια. Ένα αυτοκίνητο που δεν θέλει να περιορίζεται από την επιφάνεια πάνω στην οποία κινείται.

Η τέχνη του να παραμένεις ατσαλάκωτος

Στο τέλος της ημέρας, αυτό που μένει από το Defender Off-Road Experience δεν είναι μια μεμονωμένη τεχνική δυνατότητα. Δεν είναι μόνο μια μεγάλη κλίση, ένα πέρασμα από χώμα, μια γρήγορη διαδρομή ή ένα εντυπωσιακό νούμερο ισχύος. Είναι η συνολική αίσθηση ότι το Defender κάνει δύσκολα πράγματα να φαίνονται απλά.

Αυτή είναι και η τέχνη του. Να πηγαίνει εκεί όπου δεν θα πήγαινες εύκολα με οτιδήποτε άλλο, χωρίς να σε ταλαιπωρεί. Να περνά από δύσκολα τερέν, χωρίς να σε κάνει να νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε αποστολή επιβίωσης. Να μπαίνει στο χώμα και να επιστρέφει στην άσφαλτο με την ίδια φυσικότητα. Να κουβαλά ιστορία, αλλά να μη μένει εγκλωβισμένο σε αυτήν.

Το Defender παραμένει ένα από τα ελάχιστα SUV που μπορούν να υποστηρίξουν τον μύθο τους στην πράξη. Και αυτό, σε μια αγορά γεμάτη αυτοκίνητα που συχνά μοιάζουν περισσότερο με υπόσχεση περιπέτειας παρά με πραγματικό εργαλείο, είναι ίσως το μεγαλύτερο του επίτευγμα.

Δεν είναι απλώς ένα σύμβολο κύρους. Δεν είναι μόνο ένα πολυτελές SUV. Είναι ένα αυτοκίνητο που συνεχίζει να κάνει αυτό που έκανε πάντα, απλώς πλέον το κάνει με τρόπο πιο πολιτισμένο, πιο άνετο και πιο ατσαλάκωτο από ποτέ.