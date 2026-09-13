Δοκιμάσαμε Αυτόνομη Οδήγηση στην Ελλάδα με ένα Ford Puma – Ολόκληρο ταξίδι χωρίς χέρια στο τιμόνι

Με αφορμή τις νέες Ford Puma και Kuga BlueCruise Edition, αφήσαμε – κυριολεκτικά – τα χέρια από το τιμόνι

Του Τρύφωνα Αλεξόπουλου, φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος

Αφού είδαμε μέχρι πού έχει φτάσει σήμερα η αυτόνομη οδήγηση – σε αυτό το ολοκληρωμένο άρθρο μας – και τι πραγματικά επιτρέπει το νομοθετικό πλαίσιο, ήρθε η ώρα να αφήσουμε τη θεωρία και να δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά στην πράξη.

Η θεωρία γύρω από την αυτόνομη οδήγηση μπορεί να γεμίσει πολλές σελίδες, διαδικτυακές ή σε πραγματικό χαρτί. Στην πράξη όμως, η στιγμή που σε κάνει πραγματικά να καταλάβεις πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα είναι πολύ πιο απλή: όταν το αυτοκίνητο σου λέει ότι μπορείς να αφήσεις το τιμόνι. Και το αφήνεις. Στον αυτοκινητόδρομο, το BlueCruise αναλαμβάνει το τιμόνι, το γκάζι, το φρένο, την απόσταση από το προπορευόμενο και το κεντράρισμα στη λωρίδα, ενώ εσύ κάθεσαι με τα χέρια χαμηλά. Όχι επειδή το αυτοκίνητο έγινε ξαφνικά αυτόνομο, αλλά επειδή η Ford έχει περάσει από το κλασικό «hands-on» Level 2 σε μια λογική hands-off, eyes-on.

Με τις νέες εκδόσεις Ford Puma και Kuga BlueCruise Edition, μια τεχνολογία που μέχρι πρόσφατα τη συναντούσαμε στη Mustang Mach-E και σε σαφώς ακριβότερα αυτοκίνητα περνά πλέον σε πολύ πιο προσιτές κατηγορίες. Οι συγκεκριμένες εκδόσεις διαθέτουν από το εργοστάσιο το απαραίτητο Driver Assistance Pack και το BlueCruise ενεργοποιημένο, φέρνοντας την οδήγηση χωρίς χέρια πολύ πιο κοντά στην καθημερινότητα.

Τι είναι και πώς λειτουργεί

Το BlueCruise παραμένει σύστημα υποβοήθησης SAE Level 2. Αναλαμβάνει ταυτόχρονα τιμόνι, επιτάχυνση, φρενάρισμα, απόσταση από το προπορευόμενο και κεντράρισμα στη λωρίδα. Η διαφορά από ένα συμβατικό adaptive cruise control με lane centering είναι ότι, σε συγκεκριμένα τμήματα αυτοκινητοδρόμου, επιτρέπει στον οδηγό να αφήσει εντελώς το τιμόνι.

Η Ford το περιγράφει σωστά ως «hands-off, eyes-on»: Τα χέρια μπορούν να είναι ελεύθερα, τα μάτια όμως όχι.

Για να το πετύχει, χρησιμοποιεί τον συνδυασμό ραντάρ και καμερών του αυτοκινήτου για την κυκλοφορία, τις διαγραμμίσεις και τα όρια ταχύτητας, αλλά ο σημαντικότερος αισθητήρας ίσως κοιτά προς την αντίθετη κατεύθυνση. Μια υπέρυθρη κάμερα στον πίνακα οργάνων παρακολουθεί το βλέμμα και τη θέση του κεφαλιού του οδηγού, ακόμη και με τα περισσότερα γυαλιά ηλίου. Παράλληλα, το σύστημα γνωρίζει μέσω ενσωματωμένων χαρτών αν βρίσκεται σε μια εγκεκριμένη Blue Zone. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Ford, πάνω από το 95% των αυτοκινητοδρόμων ανήκει πλέον σε αυτές τις ζώνες, ενώ η hands-free λειτουργία μπορεί να φτάσει έως τα 130 χλμ./ώρα.

Στην πράξη, το πρώτο πράγμα που εντυπωσιάζει δεν είναι ότι το αυτοκίνητο στρίβει μόνο του. Αυτό το κάνουν πλέον πολλά καλά Level 2. Είναι η φυσικότητα με την οποία παύεις να χρειάζεται να «αποδεικνύεις» κάθε λίγα δευτερόλεπτα ότι βρίσκεσαι στη θέση του οδηγού, ασκώντας μικρή ροπή στο τιμόνι. Μόλις μπεις σε Blue Zone και το σύστημα επιβεβαιώσει ότι υπάρχουν καθαρές διαγραμμίσεις και ότι κοιτάς μπροστά, ο πίνακας οργάνων γίνεται μπλε και σου επιτρέπει να αφήσεις τα χέρια.

Το κινητό δεν περνά απαρατήρητο

Αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι το σύστημα δεν σου επιτρέπει να αποσυνδεθείς από την οδήγηση. Το κινητό, μάλιστα, είναι αυτό που «πιάνει» πιο εύκολα από οτιδήποτε άλλο. Αρκεί το βλέμμα να μείνει χαμηλά για περισσότερο απ’ όσο θεωρεί αποδεκτό και εμφανίζονται άμεσα προειδοποιήσεις να κοιτάξεις τον δρόμο.

Αν δεν συμμορφωθείς, οι ειδοποιήσεις κλιμακώνονται και το BlueCruise εγκαταλείπει τη hands-free λειτουργία, ζητώντας να πιάσεις το τιμόνι. Αν πάλι δεν αντιδράσεις μπαίνει σε μία safety λειτουργία που προσπαθεί με ήχους και φρεναρίσματα να σε «ξυπνήσει». Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο παρερμηνείας: πρόκειται για υποβοήθηση, όχι για άδεια να στείλεις μήνυμα, να ψάξεις κάτι στο τηλέφωνο ή να ασχοληθείς με οτιδήποτε άλλο.

Στη δική μας δοκιμή, πάντως, η μετάβαση από και προς το BlueCruise αποδείχθηκε ένα από τα πιο καλοδουλεμένα στοιχεία του. Όταν οι προϋποθέσεις δεν υπάρχουν, το σύστημα ζητά να ξαναπιάσεις το τιμόνι, χωρίς να απενεργοποιεί απαραίτητα το adaptive cruise control. Κάτι που γίνεται στα μη χαρτογραφημένα σημεία και στα τούνελ. Μόλις οι συνθήκες αποκατασταθούν, η hands-free λειτουργία επανέρχεται χωρίς διαδικασίες και χωρίς την αίσθηση «τιμωρίας».

Σε αντίθεση μάλιστα με τη λογική strikeout που χρησιμοποιεί η Tesla, όπου η επανειλημμένη αγνόηση των προειδοποιήσεων μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινό αποκλεισμό της λειτουργίας, στο Ford δεν παρατηρήσαμε αντίστοιχη «ποινή». Επαναφέρεις την προσοχή σου και, όταν πληρούνται ξανά οι προϋποθέσεις, το BlueCruise είναι και πάλι διαθέσιμο.

Το ίδιο ομαλή είναι και η συμπεριφορά στις αλλαγές λωρίδας. Στο σύστημα που δοκιμάσαμε, το BlueCruise δεν πραγματοποιεί μόνο του την αλλαγή, όπως σε ορισμένα ACC. Ο οδηγός αναλαμβάνει το τιμόνι, αλλάζει λωρίδα και, μόλις το αυτοκίνητο αναγνωρίσει ξανά καθαρά τις νέες διαγραμμίσεις, η hands-free λειτουργία επιστρέφει σχεδόν αστραπιαία, κεντράροντας το αυτοκίνητο στη νέα λωρίδα. Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν αισθάνεσαι πως κάθε προσπέραση «σπάει» τη λειτουργία του συστήματος.

Ακόμη και στη βροχή

Πιο εντυπωσιακή ήταν η συμπεριφορά του σε έντονη βροχή. Σε τμήμα της δοκιμής κινηθήκαμε υπό καταρρακτώδεις συνθήκες και, όσο οι διαγραμμίσεις παρέμεναν ορατές στους αισθητήρες, το BlueCruise δεν έκανε κάποια λάθος κίνηση ούτε εμφάνισε νευρικότητα. Παρέμεινε σωστά κεντραρισμένο στη λωρίδα. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι η βροχή δεν αποτελεί περιορισμό. Αν νερό, χιόνι, βρομιά ή κακή ορατότητα εμποδίσουν τις κάμερες ή εξαφανίσουν τις διαγραμμίσεις, οι προϋποθέσεις λειτουργίας παύουν να υπάρχουν και ο οδηγός πρέπει να αναλάβει.

Υπάρχουν επίσης σημεία όπου χρειάζεται να περιμένεις ότι το BlueCruise θα παραδώσει τον έλεγχο. Διόδια, έξοδοι και σημεία όπου παύει η λογική του σαφώς οριοθετημένου αυτοκινητοδρόμου δεν είναι το πεδίο όπου πρέπει να βασιστείς στη hands-free λειτουργία. Εκεί χρειάζεται προσοχή και έγκαιρη ανάληψη.

Ταξίδι με χωρίς χέρια στο 80%

Σε ένα μεγάλο ταξίδι, πάντως, η διαφορά είναι πραγματική. Σε κατάλληλη διαδρομή μπορείς εύκολα να περάσεις το μεγαλύτερο μέρος – στη δική μας περίπτωση ακόμη και περίπου το 80% – χωρίς τα χέρια στο τιμόνι. Δεν σε κάνει επιβάτη. Σε ξεκουράζει όμως αισθητά. Τα χέρια χαλαρώνουν, η ένταση των συνεχών μικροδιορθώσεων εξαφανίζεται και μπορείς να κάθεσαι πιο άνετα, χωρίς εκείνη τη μόνιμη πίεση να δίνεις ένα μικρό input στο τιμόνι μόνο και μόνο για να αποδείξεις στο αυτοκίνητο ότι βρίσκεσαι ακόμη εκεί.

Το τίμημα είναι ότι πρέπει πράγματι να βρίσκεσαι ακόμη εκεί. Να παρακολουθείς την κυκλοφορία, να προβλέπεις τι μπορεί να συμβεί και να είσαι έτοιμος να αναλάβεις ανά πάσα στιγμή. Στη διάρκεια της δοκιμής μας δεν παρατηρήσαμε κάποια παράλογη αντίδραση ή κάποια στιγμή που το αυτοκίνητο να μας αιφνιδιάσει.

Αυτό, όμως, δεν αποτελεί λόγο να του δείξεις τυφλή εμπιστοσύνη. Αντίθετα, είναι ίσως το μεγαλύτερο παράδοξο ενός τόσο καλού Level 2: Όσο περισσότερο σωστά λειτουργεί τόσο πιο εύκολο είναι να ξεχάσεις ότι εξακολουθεί να σε χρειάζεται. Εκεί, λοιπόν, βρίσκεται η αξία του BlueCruise. Δεν επιχειρεί να σε κάνει επιβάτη. Απλώς αφαιρεί ένα μεγάλο μέρος της μονότονης δουλειάς του ταξιδιού και το κάνει με τρόπο που, μετά από λίγη ώρα, μοιάζει εντελώς φυσικός. Χωρίς να σπάει δηλαδή τον οδηγοκεντρικό χαρακτήρα που οφείλει να έχει ένα Ford.

Με τα Ford Puma και Kuga BlueCruise Edition, όμως, συμβαίνει και κάτι ακόμη σημαντικότερο. Δεν έχουμε απλώς ένα ακόμη καλό adaptive cruise control σε ένα προσιτό αυτοκίνητο. Τέτοια υπάρχουν πολλά. Υπάρχουν μάλιστα συστήματα που μπορούν ακόμη και να πραγματοποιήσουν αυτόματες αλλαγές λωρίδας. Αυτό όμως είναι κάτι διαφορετικό.

Στα περισσότερα από αυτά, όσο ικανό κι αν είναι το σύστημα, ο οδηγός εξακολουθεί να πρέπει να κρατά το τιμόνι. Το BlueCruise είναι από τα ελάχιστα συστήματα στην Ευρώπη και το μόνο στην Ελλάδα που έχουν εξελιχθεί και εγκριθεί ώστε να σου επιτρέπουν πραγματικά και νόμιμα να απομακρύνεις τα χέρια σου από αυτό.

Πόσο κοστίζει το BlueCruise;

Το Ford Puma BlueCruise Edition 125 PS κοστίζει 31.989 ευρώ, έχοντας τη λειτουργία μόνιμα ενεργοποιημένη. Στο Kuga BlueCruise οι τιμές ξεκινούν από 49.065 ευρώ για το FHEV των 180 PS, φτάνουν τις 51.755 ευρώ για το τετρακίνητο FHEV των 183 PS και τις 58.270 ευρώ για το PHEV των 243 PS.

Το BlueCruise μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί σε συμβατά Ford που διαθέτουν από το εργοστάσιο το απαραίτητο BlueCruise-ready hardware, με δοκιμαστική περίοδο 90 ημερών και στη συνέχεια συνδρομή 24,99 ευρώ/μήνα ή 280 ευρώ/έτος. Σε αυτή την περίπτωση, το αυτόματο Puma των 125 ίππων, κοστίζει περί τις 26.000 ευρώ με το πακέτο Blue Cruise, πράγμα που το καθιστά το πιο προσιτό αυτοκίνητο με τόσο προηγμένη αυτοματοποιημένη οδήγηση, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη.