Δοκιμάσαμε σε Off-Road το νέο τετρακίνητο υβριδικό Jeep Avenger 4xe

Χάρη στη μετάδοση της κίνησης σε όλους τους τροχούς και τα λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά του, το Jeep Avenger είναι σε θέση να κάνει ό,τι και τα υπόλοιπα B-SUV, ενώ είναι ικανό και για πολλά περισσότερα.

Των Τρύφωνα Αλεξόπουλου, Lorenzo Facchinetti (Απόδοση: Νίκος Μαρινόπουλος), Φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος

Όταν απαντάς «Jeep», στην ερώτηση «τι αυτοκίνητο έχεις;», το μυαλό σου πάει στα κόκκινα βράχια του Κολοράντο. Εσύ, ντυμένος με ένα φθαρμένο τζιν, καρό πουκάμισο χωρίς μανίκια, μπότες και καουμπόικο καπέλο, μασάς ταμπάκο και συζητάς με τους κολλητούς σου. Ετοιμάζεσαι να σκαρφαλώσεις τα βράχια που βρίσκονται μπροστά σου και ψάχνετε την ιδανική προσέγγιση. Το μυαλό σου έχει αδειάσει, η ψυχή σου είναι ελεύθερη και μαζί με το πιστό σου 4×4 είσαι έτοιμος για κάθε περιπέτεια.

Μέχρι που ανοίγεις τα μάτια και συνειδητοποιείς ότι βρίσκεσαι κολλημένος στην κίνηση, αργοπορημένος –ως συνήθως– για το επόμενο meeting και γύρω σου βρίσκονται ένα σωρό άλλοι εκνευρισμένοι οδηγοί, με το χέρι στην κόρνα. Αυτό ακριβώς έχει καταφέρει η Jeep και με το Avenger. Είναι μια μάρκα με ισχυρή ταυτότητα που παραπέμπει στην ελευθερία και την περιπέτεια, παρόλο που εσύ βρίσκεσαι σε ένα B-SUV για την πόλη. Τόση είναι η δύναμη που έχουν οι επτά κάθετες σχισμές στη μάσκα του και η μάτσο εμφάνιση.

Το Avenger κυκλοφόρησε πριν από δύο χρόνια, με κύριο όπλο τη σχεδίασή του και την – τότε – ηλεκτρική του εκδοχή. Έχει το δικό του φανατικό κοινό και φέτος παλεύει να μπει στην πρώτη δεκάδα των πωλήσεων στην πολύ δημοφιλή και δύσκολη κατηγορία των B-SUV, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΑΑ. Πλέον, έχει ένα ακόμα πλεονέκτημα. Την έκδοση Avenger 4xe, χάρη στον ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα που κινεί τους πίσω τροχούς. Δεν είναι η παραδοσιακή, σκληροτράχηλη τετρακίνηση των Jeep, αλλά του δίνει ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Είναι μόλις το πέμπτο μοντέλο της κατηγορίας με τετρακίνηση (μαζί με τα Dacia Duster, Lexus LBX, Suzuki Vitara και Toyota Yaris Cross). Επιπλέον, η ηλεκτρική τετρακίνηση ολοκληρώνει τα υπόλοιπα εκτός δρόμου χαρακτηριστικά του Avenger, καθιστώντας το εξαιρετικά ικανό εκτός δρόμου. Τουλάχιστον για το 90% των οδηγών. Εάν ανήκετε στο υπόλοιπο 10%, σας ενημερώνουμε ότι το Avenger δεν διαθέτει το θρυλικό αυτοκόλλητο «Trail rated» στο πλάι. Είναι η σφραγίδα που βάζει η Jeep στα σκληροτράχηλα μοντέλα της που έχουν καταφέρει να διασχίσουν το θρυλικό (τρομακτικό, σπαστήρι ή όπως αλλιώς θέλετε να το χαρακτηρίσετε) Rubicon Trail στην Καλιφόρνια.

Θα το γράψω ακόμα μία φορά, προς αποφυγήν οποιασδήποτε παρεξηγήσεως. Εάν κάποιος επιθυμεί να πηγαίνει συχνά πυκνά για σοβαρή εκτός δρόμου οδήγηση, το Avenger δεν αποτελεί την ιδανική επιλογή. όπως και κανένα άλλο σε αυτήν την τάξη τιμής. Ωστόσο, εάν οι Χάρτες της Google σας στείλουν σε κανέναν δύσβατο χωματόδρομο με νεροφαγώματα, βράχια και λοιπά εμπόδια, το 4xe είναι σχεδιασμένο και διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε προκειμένου να φτάσετε στον προορισμό σας. Έχει ακόμα μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος (κατά 10 χιλ.), ελαστικά παντός καιρού και τον ηλεκτροκινητήρα που αναλαμβάνει την κίνηση των πίσω τροχών. Όπως μπορείτε να διαβάσετε και παρακάτω, ορισμένες φορές ο πίσω άξονας δεν επικοινωνεί με τον μπροστινό, όπως σε μοντέλα που έχουν μηχανική σύνδεση, δημιουργώντας μια άνιση κατανομή της ροπής μεταξύ των τεσσάρων τροχών, που οδηγεί σε σπινάρισμα. Αυτό συμβαίνει σε ακραίες καταστάσεις όμως, όπου με οποιοδήποτε άλλο B-SUV θα είχατε προ πολλού παραδώσει τα όπλα. Οι ικανότητες αναρρίχησης του Avenger –ακόμα και οι κοινωνικές– είναι παραπάνω από επαρκείς.

Πιο βαρύ, μα πιο ισχυρό

Σε σχέση με τα προσθιοκίνητα υβριδκκά Avenger, το 4xe είναι πιο βαρύ – ο πίσω ηλεκτροκινητήρας αυξάνει το συνολικό βάρος κατά 80 περίπου κιλά. Εάν κάποιος μου ζητούσε να στοιχηματίσω σχετικά με την κατανάλωσή του, θα ήμουν 100% σίγουρος ότι θα έκαιγε και περισσότερο. Το θετικό όμως είναι ότι βοηθά στην επίτευξη μιας καλύτερης κατανομής του βάρους (58/42, από 63/37) μεταξύ των δύο αξόνων. Η αυξημένη απόσταση από το έδαφος, καθιστά υψηλότερη την αεροδυναμική αντίσταση, άρα και την κατανάλωση. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τις ράγες οροφής. Πράγματι, το τετρακίνητο Avenger «έκαιγε» 1 λίτρο για κάθε 100 χλμ., περισσότερο από κάθε άλλη έκδοση που έχουμε δοκιμάσει, οπότε δεν είδαμε ποτέ κάτω από 8 λίτρα. Σε αυτήν τη μέση τιμή, βέβαια, περιλαμβάνεται και το δυσμενές για την κατανάλωση όλων των αυτοκινήτων σενάριο του αυτοκινητόδρομου. Εάν το αφαιρέσουμε από την εξίσωση, σπάνια θα δείτε κατανάλωση μεγαλύτερη από 6 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα.

Το ήπια υβριδικό Avenger με τον ένα ηλεκτροκινητήρα διαθέτει ένα σύνολο με βάση του τον τρικύλινδρο 1.2 των 110 ίππων. Το 4xe διαθέτει έναν επιπλέον ηλεκτροκινητήρα και συνδυασμένη απόδοση 145 ίππων, ίδια δηλαδή με το προσθιοκίνητο. Άρα η προσθήκη επιπλέον ηλεκτροκινητήρα δεν συνησφαίρει στην απόδοση, παρά μόνο στην πρόσφυση. Το είδαμε και στην Alfa Romeo Junior Q4, μόνο που εδώ ο προσανατολισμός είναι διαφορετικός, ακόμη και αν οι λειτουργία είναι παρόμοια.Έως τα 30 χλμ./ώρα, ο πίσω ηλεκτροκινητήρας συμβάλλει διαρκώς στην κίνηση του αυτοκινήτου. Μεταξύ 30 και 90 χλμ./ώρα, ο πίσω άξονας εμπλέκεται στην κίνηση μόνο σε περίπτωση απώλειας πρόσφυσης. Σπάνια δηλαδή (στις καθημερινές μετακινήσεις), γεγονός που περιορίζει την αντίσταση κύλισης. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η κατανάλωση καυσίμου είναι περιορισμένη, αλλά η ροπή πάντοτε επαρκής.

Βελτιωμένο σε άνεση

Ένα ακόμα πλεονέκτημα της έκδοσης 4xe είναι η άνεση. Ακόμα και στη βασική του έκδοση, το Avenger είναι ένα από τα καλύτερα αυτοκίνητα της κατηγορίας σε άνεση. Όχι τόσο σε ακουστική άνεση (γίνεται αισθητός ο αεροδυναμικός θόρυβος σε ταχύτητες αυτοκινητόδρομου και η χροιά του τρικύλινδρου) όσο για την αποτελεσματική απορρόφηση της ανάρτησής του. Οι προσθιοκίνητες εκδόσεις υποφέρουν από την κάπως ξερή απόκριση του πίσω άξονα, κάτι που ισχύει για όλα τα αυτοκίνητα με ημιάκαμπτο άξονα. Ωστόσο, στην έκδοση 4xe υιοθετήθηκε μια διάταξη πολλαπλών συνδέσμων για την προσαρμογή των ημιαξονίων του ηλεκτροκινητήρα. Γεγονός που βελτίωσε την άνεση, όπως επιβεβαίωσαν οι μετρήσεις μας. Τον ρόλο τους στα παραπάνω παίζουν και τα ελαστικά παντός καιρού. Με διάσταση 17 ιντσών και 60αρι προφίλ, έναντι ελαστικών 18 ιντσών με 55άρι προφίλ στην έκδοση Summit. Επιπλέον, τα συγκεκριμένα ελαστικά εξασφαλίζουν σημαντικά καλύτερη πρόσφυση σε οδόστρωμα με χαμηλή και ανομοιόμορφη πρόσφυση. Μάλιστα, καταγράψαμε και ένα διάστημα ακινητοποίησης ρεκόρ: 78 μέτρα, με αρχική ταχύτητα 100 χλμ./ώρα, σε παγωμένο οδόστρωμα. Αναπόφευκτα, τα ελαστικά αυτά επιτρέπουν λίγο μεγαλύτερη πλεύση του αμαξώματος κατά τη διάρκεια ελιγμών έκτακτης ανάγκης, δίχως όμως κάποια αισθητή παρενέργεια στην ευστάθεια. Ακόμα μία απόδειξη των γερών θεμελίων της συγκεκριμένης πλατφόρμας.

Βελτιωμένο παντού, δίχως την παραμικρή παρενέργεια; Όχι ακριβώς. Από τα 380 λίτρα των προσθιοκίνητων εκδόσεων, ο χώρος αποσκευών της έκδοσης 4xe έχει μειωθεί στα 325, λόγω της πίσω ανάρτησης και του ηλεκτροκινητήρα. Επιπλέον, το δάπεδο του χώρου αποσκευών δεν μπορεί να τοποθετηθεί στη χαμηλότερη θέση, ώστε να αυξηθεί το διαθέσιμο ύψος, ενώ δεν υπάρχει και ρεζέρβα ανάγκης. Στην καμπίνα, η κατάσταση είναι όπως τη γνωρίζουμε. Το ολίγον υπερυψωμένο κάθισμα είναι άνετο και εύκολα ρυθμιζόμενο, όλα τα χειριστήρια είναι επιμελώς τοποθετημένα και εύκολα προσβάσιμα. Όσον αφορά την άνεση, οι εμπρός επιβάτες δεν δικαιούνται να έχουν το παραμικρό παράπονο. Ωστόσο, οι πίσω επιβάτες θα παραπονεθούν για τον διαθέσιμο χώρο για τα γόνατα, κάτι που ισχύει για όλα τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής. Καμία αλλαγή δεν έχει γίνει στο σύστημα infotainment. Διαθέτει πληθώρα λειτουργιών και είναι εύχρηστο – θα ήταν τέλειο εάν διέθετε και επιπλέον στοιχεία για την εκτός δρόμου οδήγηση. Όπως για παράδειγμα πυξίδα ή κλισιόμετρο. Στοιχεία στα οποία σπάνια δίνουμε σημασία, αλλά όταν απουσιάζουν μας λείπουν, ενώ θα διαφοροποιούσαν επιτέλους το λογισμικό που είναι σχεδόν ίδιο σε όλα τα crossover της Stellantis στην κατηγορία.

Έτοιμο για όλα

Η επένδυση μοιάζει αρκετά με εκείνη των υπόλοιπων εκδόσεων, αλλά δεν είναι ακριβώς η ίδια. Αποτελείται από ένα μίγμα απομίμησης δέρματος και τεχνητού υφάσματος. Σύμφωνα με την Jeep, έχει διπλάσια ανθεκτικότητα από τις κλασικές επενδύσεις. Τα καθίσματα είναι αδιάβροχα και πλένονται εύκολα εάν τα γεμίσετε με λάσπες. Ένα μειονέκτημά τους είναι ότι δεν είναι διαπνεόμενα, οπότε ιδρώνεις πιο εύκολα όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι υψηλή. Κλιματιζόμενα καθίσματα δεν διατίθενται, ωστόσο μέσω του πακέτου Winter (498 ευρώ) μπορείς να αποκτήσεις θερμαινόμενα καθίσματα και παρμπρίζ.

OFF–ROAD

Δεν είναι Wrangler, αλλά τα πάει αρκετά καλά!

Σαφώς και το Avenger δεν πρόκειται ποτέ να διεκδικήσει τις δάφνες του Wrangler όσον αφορά την εκτός δρόμου οδήγηση. Αυτό συμβαίνει για πολλούς λόγους, με κυριότερους την απουσία κιβωτίου με κοντές σχέσεις, μπλοκέ διαφορικού και ανάρτησης με μεγάλη διαδρομή. Ωστόσο, το Avenger προσφέρει πολλά παραπάνω απ’ όσα φαντάζεται κανείς, όπως διαπιστώσαμε στην εκτός δρόμου χάραξη της πίστας του Βαϊράνο. Σε ορισμένες μόνο ιδιαίτερα απαιτητικές δοκιμασίες, όπως για παράδειγμα στη δοκιμασία όπου έχουν πρόσφυση μόνο οι διαμετρικά αντίθετοι τροχοί, τα βρήκε σκούρα. Σε αυτήν τη δοκιμασία, επειδή οι δύο άξονες δεν είναι συνδεδεμένοι όπως συμβαίνει στα παραδοσιακά συστήματα τετρακίνησης, η μετάδοση της ροπής δεν ήταν ομοιογενής. Ο εμπρός κινητήριος τροχός γλιστρούσε και έχανε την πρόσφυση, ενώ σχεδόν ταυτόχρονα ερχόταν και μια απότομη ώθηση από τον πίσω τροχό που περισσότερο δυσκόλευε, παρά διευκόλυνε την όλη κατάσταση. Αυτό είναι το πρόβλημα σχεδόν με όλα τα συστήματα «ηλεκτρικής τετρακίνησης», η έλλειψη «χημείας» μεταξύ των δύο αξόνων.

Κάτι που αναμέναμε να συμβεί, καθώς θα ήταν παράλογο να περιμένουμε το Avenger να συμπεριφερθεί σαν ένα αυτοκίνητο με σύστημα μόνιμης τετρακίνησης. Συνολικά, για B-SUV με αστικό –κυρίως– χαρακτήρα, το Avenger ξεπέρασε τις προσδοκίες. Η πρόσφυσή του, χάρη και στα ελαστικά παντός καιρού, ήταν πολύ καλή. Η αυξημένη απόσταση από το έδαφος (+10 χιλ. σε σχέση με τις προσθιοκίνητες εκδόσεις, 210 χιλιοστά στο σύνολο) και οι αυξημένες τιμές στις γωνίες προσέγγισης, ράμπας και διαφυγής το βοηθούν να ξεπεράσει αρκετά δύσκολα εμπόδια. Τέλος, αν και η μετάδοση της ροπής δεν ήταν πάντοτε ομοιογενής, το Avenger 4xe κατάφερε να αναρριχηθεί σε ράμπα με κλίση 100%.

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΛΙΣΕΙΣ 4/5 Σε κλίση έως 40 μοίρες, δεν αντιμετώπισε πρόβλημα με την ομαλή είσοδο ή έξοδο από το εμπόδιο. Ένα ψηφιακό κλισιόμετρο στην οθόνη θα ήταν χρήσιμο. ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ 4,5/5 Σε λείες επιφάνειες, η πρόσφυση των ελαστικών και η ηλεκτρική τετρακίνηση κάνουν εξαιρετική δουλειά. Μας εξέπληξε θετικά όταν αναρριχήθηκε σε ράμπα με κλίση 100% χωρίς κανένα πρόβλημα. ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΔΟΥ 3,5/5 Δεν αντιμετωπίζει κάποια ιδιαίτερη δυσκολία το 4xe. Σε κλίση 30% δεν ζορίζεται καθόλου. Σε κλίση 60%, θέλει λίγη φόρα, αλλά ανεβαίνει. ΧΑΝΤΑΚΙ 2,0/5 Η είσοδος στο τεχνητό χαντάκι των 52 μοίρες δυσχεραίνεται από τη γωνία προσέγγισης. Ως αποτέλεσμα, γρατζουνίστηκε ελαφρά ο εμπρός προφυλακτήρας. Μόλις οι τροχοί βρεθούν στον αέρα, το Avenger δυσκολεύεται να βρει πρόσφυση. TWIST 2,0/5 Στη δοκιμασία αυτή, πρόσφυση έχουν μόνο οι δύο διαμετρικά αντίθετοι τροχοί. Σε αυτή την περίπτωση, η κίνηση δεν μεταδίδεται ομοιόμορφα μεταξύ των αξόνων. TRIAL 4,0/5 Σε μικτή χωμάτινη διαδρομή με νεροφαγώματα και λοιπά εμπόδια, το Avenger αποδείχθηκε ιδιαίτερα ευέλικτο. Η πρόσφυση είναι καλή και η απόσταση από το έδαφος επαρκής ώστε να καταφέρει να ολοκληρώσει τη δοκιμασία.

*μετρήσεις σε εκατοστά, γωνίες σε μοίρες

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρας

3κυλινδρος

Άμεσου ψεκασμού βενζίνης, turbo, intercooler

Χωρητικότητα 1.199 κ.εκ.

Iσχύς θερμικού κινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 136 ίπποι/5.500 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή: 230 Nm/1.750 σ.α.λ.

Iσχύς ηλεκτροκινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 29 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 55 Nm

Συνδυαστική ισχύς

145 ίπποι

Μετάδοση

Ηλεκτρική τετρακίνηση

Αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 194 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 9,5 δλ.

Κατανάλωση καυσίμου

Κατασκευαστή (WLTP): 5,0 λίτρα/100 χλμ.

Δοκιμής: 8 λίτρα/100 χλμ.

Εκπομπές CO2: 114 γρ./χλμ.

Pεζερβουάρ

44 λίτρα

Μπαταρία

Ιόντων λιθίου

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος) χιλ.: 4.088 x 1.776 x 1.541

Μεταξόνιο 2.563 χιλ.

Βάρος 1.475 κιλά

Χώρος αποσκευών

325 λ.

Τιμή aγοράς

Από: 33.690€

