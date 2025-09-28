Δοκιμάζουμε την εξωφρενική Ferrari F80: Είναι η καλύτερη Ferrari όλων των εποχών;

Αρκούν μερικοί γύροι για να βγεις σε κατάσταση μέθης από την πίστα. Λόγω των επιταχύνσεων, των εξωφρενικών ταχυτήτων στις στροφές ή μήπως για την τεχνολογία που κρύβεται πίσω από δύο πεντάλ και ένα τιμόνι; Δεν είναι απλά ένα hypercar. Ούτε ένα έργο τέχνης σε τέσσερις τροχούς. Είναι η Ferrari που κανένας μας δεν τόλμησε να ονειρευτεί ποτέ…

Του Andrea Rapelli Απόδοση: Άκης Τεμπερίδης

Οι γραμμές αυτές γράφονται ακριβώς 24 ώρες αφότου άφησα πίσω μου την πίστα του Μιζάνο και η F80 μετουσιώθηκε σε ανάμνηση, για να μην πω σε εμμονή. Κι όμως, δυσκολεύομαι να βάλω τα πράγματα σε μία σειρά: Ποτέ στη ζωή μου δεν είχα δεχτεί τόσα ερεθίσματα, τόσες συγκινήσεις, αλλά και τέτοιες τεχνικές πληροφορίες κατά τη δοκιμή ενός αυτοκινήτου. Συγχωρέστε με, αλλά δεν βρίσκω κοσμητικά επίθετα για να περιγράψω –πόσω μάλλον να κρίνω– αυτήν εδώ τη Ferrari. Για το rolling chassis και μόνο θα μπορούσα να γράψω βιβλίο. Ομολογώ ότι είμαι σε φάση σύγχυσης, αν και μπορώ να καταλάβω γιατί. Στο τιμόνι της F80, η αλήθεια είναι ότι έρχεσαι αντιμέτωπος με πρωτόγνωρα επίπεδα επιδόσεων και δυναμικής συμπεριφοράς. Και χρειάζεται να περάσεις σε άλλο επίπεδο σαν οδηγός για να υποψιαστείς τα πραγματικά όρια και τις τεχνικές της ιδιαιτερότητες.

V6 ΡΑΤΣΑΣ

Αν με ρωτούσαν οι κολλητοί μου τι ράτσα είναι αυτή η Ferrari, θα τους απαντούσα κάπως έτσι: επιτάχυνση ανώτερη μίας SF90 XX, ισορροπία σασί και downforce από Porsche 911 GT3 RS και αίσθηση πίσω από το τιμόνι πρωτοτύπου LMH του WEC. Μία F499 δρόμου δηλαδή; Πείτε την κι έτσι.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Το γενεαλογικό της δέντρο περιλαμβάνει με τη σειρά τις GTO, F40, F50 και Enzo, οι οποίες προηγήθηκαν του νεολογισμού hypercar που επικράτησε αργότερα. Την εποχή δηλαδή που παρουσιάστηκε η LaFerrari – η κοντινότερη πρόγονος της F80. Στο Μαρανέλο, βέβαια, χαρακτηρίζουν όλα τα παραπάνω αυτοκίνητα supercars, θεωρώντας όλες τις υπόλοιπες απλά μοντέλα. Πέρα από ορολογίες, η F80, ως hyper Ferrari, θα μείνει στην ιστορία ως σύμβολο του τεχνολογικού επιπέδου της εποχής της. Η δυναμική της συμπεριφορά έπρεπε να είναι τόσο αγωνιστική όσο και ασφαλής στον δρόμο. Δεδομένου ότι το κινητήριο σύνολο βασίζεται σε έναν V6 biturbo και όχι σε έναν V12 –που θα ήταν το αυτονόητο–, η τεχνολογία του δεν απέχει από εκείνον της 499P που κυριαρχεί στα τελευταία τρία Le Mans. Το υβριδικό σύστημα, δε, είναι εμπνευσμένο από την F1, καθώς περιλαμβάνει τα συστήματα MGU-H και MGU-K. Γι’ αυτό και η Ferrari θεώρησε σωστό να μας επιτρέψει να πάρουμε μία δυνατή πρόγευση από το αυτοκίνητο σε ανοιχτό δρόμο. Διακόσια χιλιόμετρα στην ενδοχώρα του Marche, σε διαδρομές που θυμίζουν Nürburgring με συνεχείς ανηφόρες και κατηφόρες, ώστε να γνωρίσουμε το πιο ανθρώπινο πρόσωπο της F80. Με τέτοιες προδιαγραφές μπορεί να τρομάζεις με την ιδέα και μόνο της δοκιμής σε δημόσιο δρόμο, όμως παραδόξως αισθάνεσαι άνετα πίσω από το τιμόνι. Οι εξωτερικοί καθρέπτες προσφέρουν καλή ορατότητα, ενώ το καμπυλόγραμμο παρμπρίζ σού επιτρέπει να ελέγχεις τις γωνίες του αυτοκινήτου. Και, τέλος, διακόπτες και χειριστήρια βρίσκονται σε σωστές θέσεις. Αυτονόητα πράγματα για ένα κανονικό αυτοκίνητο, μόνο που η F80 μόνη κανονική και αυτονόητη δεν είναι.

Η πραγματική μαγεία, πάντως, στον δρόμο, οφείλεται στα προηγμένα αμορτισέρ προέλευσης Purosangue, ρυθμισμένα όμως για εντελώς διαφορετική αποστολή. Στη θέση soft, αλλά και στη medium, η απόσβεση είναι εξαιρετική, πάντα σε συνάρτηση με τη ράτσα του αυτοκινήτου. Ωστόσο, η μαλακή –σχετικά– ανάρτηση, δεν μεταφράζεται σε αίσθηση ιπτάμενου χαλιού που μπορεί να αποκόψει τις αισθήσεις σου από την άσφαλτο. Ακόμη και σε οδόστρωμα με ανωμαλίες, κάθε στιγμή αντιλαμβάνεσαι τι κάνει κάθε τροχός ξεχωριστά. Ομως όσον αφορά τους ρυθμούς οδήγησης, πρέπει να τονίσω το αυτονόητο: χρειάζεται κοινός νους και αυτοσυγκράτηση, όταν κάτω από το δεξί σου πόδι κρύβονται 900 θερμικά άλογα (ο τρίλιτρος V6 με τα δύο turbo αποδίδει 300 ίππους/λίτρο) και άλλα 300 ηλεκτρικά. Προσωπικά, δεν θυμάμαι να ήμουν ποτέ άλλοτε τόσο προσεκτικός με το γκάζι. Η F80 επιταχύνει με τη σκέψη σε εξωφρενικές ταχύτητες. Το πετυχαίνει σε πρωτόγνωρα μικρές αποστάσεις και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάς, ειδικά όταν αρχίζει να σε βάζει σε μία άλλη διάσταση, πολύ έξω από την κανονικότητα. Όμως ειλικρινά, δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι ιδιαίτερο για να απολαύσεις οδήγηση. Αρκεί να κατεβάσεις το παράθυρο, να επιλέξεις το πρόγραμμα sport που ανοίγει τις εξατμίσεις και να απολαύσεις μία πανδαισία ήχων που προκαλεί τόνους σεροτονίνης ακόμη και με μηδενικά g. Από τον υπέροχα βαθύ –παρά την υπερτροφοδότηση– ήχο του V6 μέχρι το σφύριγμα των ηλεκτροκινητήρων στον μπροστινό άξονα, τις μπάσες νότες της εισαγωγής, τα σκασίματα των turbo και τον ξερό ήχο του κιβωτίου. Όλα σε κάνουν να αισθάνεσαι ότι διευθύνεις ένα μηχανολογικό κονσέρτο κορυφαίου επιπέδου με μπαγκέτα το δεξί σου πόδι.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Ανάρτηση αριστούργημα

Στοιχείο-κλειδί της F80 είναι το σύστημα ανάρτησης, το οποίο είναι ό,τι πιο προηγμένο έχουμε δει. Τα αμορτισέρ είναι σχεδόν οριζόντια τοποθετημένα μέσα στο σασί, ώστε να μην επηρεάζεται η αεροδυναμική στην περιοχή των τροχών. Επιτυγχάνονται έτσι χαμηλότερες μη αναρτώμενες μάζες, αλλά και περιορισμός του βάρους, καθώς η διάταξη δεν χρειάζεται αντιστρεπτικές ράβδους. Η ανάρτηση της F80 δεν είναι ακριβώς push-rod, διότι τα αμορτισέρ δεν είναι συνδεδεμένα απευθείας με τις πλήμνες των τροχών μέσω ράβδου. Αντί αυτού, είναι βιδωμένα στον επάνω μοχλό του τριγωνικού ψαλιδιού. Κι εδώ υπάρχει ένα ακόμη αξιοπερίεργο: Τόσο μπροστά όσο και πίσω, τα επάνω ψαλίδια είναι κατασκευασμένα με τη μέθοδο additive manufacturing, η οποία παραπέμπει σε τρισδιάστατη εκτύπωση. Με βάση ένα τρισδιάστατο ψηφιακό μοντέλο, ψεκάζεται σκόνη αλουμινίου σε στρώσεις, η οποία στη συνέχεια τήκεται και στερεοποιείται με laser. Έτσι, σχηματίζεται σταδιακά ένα ενιαίο εξάρτημα με περίπλοκο σχήμα, με ταχύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο, απ’ ό,τι σε έναν παραδοσιακό τόρνο. Επιστρέφοντας στα αμορτισέρ, η F80 έχει υιοθετήσει τα Multimatic της Purosangue – σε εξελιγμένη βέβαια εκδοχή. Ένας υδρόψυκτος ηλεκτροκινητήρας 48V, με ένα σύστημα ατέρμονα κοχλία, αναλαμβάνει τη συμπίεση/επαναφορά του αμορτισέρ, με την εφαρμογή τεράστιων δυνάμεων. Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα δεν αποσβένει απλά τις ανωμαλίες, αλλά χάρη στη μετάδοση ενέργειας στον άξονα του αμορτισέρ, μπορεί να λειτουργεί αντίστροφα, ανυψώνοντας για παράδειγμα το σασί, ώστε να περάσει πάνω από εμπόδιο. Αυτό γίνεται μάλιστα σε κάθε τροχό ξεχωριστά, με αποτέλεσμα τη συνεχή ρύθμιση του ύψους από το έδαφος – κάτι που απαιτεί η αεροδυναμική λειτουργία του αμαξώματος.

Όσον αφορά τώρα τα φρένα, η F80 εγκαινιάζει τους νέους δίσκους CCM-R Plus της Brembo, μία εξέλιξη των γνωστών CCM-R που φορούν supercars όπως η McLaren Senna και η Lamborghini Huracàn STO. Οι carbon κεραμικοί δίσκοι έχουν ακόμη μεγαλύτερη αντοχή στη θερμότητα και δυνατότητα αποβολής της, χάρη στα διπλά κανάλια αερισμού. Τα ελαστικά της Michelin αποτελούν τμήμα εξέλιξης της F80, από το αρχικό στάδιο εικονικών μοντέλων (τα λεγόμενα digital twins) μέχρι τις εκτεταμένες δοκιμές σε πίστα και δρόμο. Η κορυφαία Ferrari διατίθεται είτε με τα Pilot Sport Cup 2, όσο και με τα πιο ειδικά Cup 2 R, με διαστάσεις 285/30R20 μπροστά και 345/30R21 πίσω.

Η F80 εγκαινιάζει τους νέους δίσκους Brembo CCM-R Plus, οι οποίοι έχουν διπλάσια ανθεκτικότητα στην καταπόνηση και τριπλάσια ικανότητα αποβολής της θερμότητας σε σχέση με τους στάνταρ carbon κεραμικούς. Με διάμετρο 408 χιλ. μπροστά και 390 πίσω.

Οι επάνω μοχλοί των ψαλιδιών από αλουμίνιο είναι κατασκευασμένοι με τη μέθοδο additive manufacturing, κάτι σαν 3D εκτύπωση για μέταλλα.

Κάθε αμορτισέρ διαθέτει έναν ηλεκτροκινητήρα 48V και ατέρμονα κοχλία για τη διαχείριση της συμπίεσης και της επαναφοράς.

Το σασί είναι εξ ολοκλήρου από ανθρακονήματα, ενώ τα υποπλαίσια εμπρός και πίσω –όπως και οι βάσεις κινητήρα και μπαταρίας– από αλουμίνιο. Αυξημένη κατά 50%, είναι η στρεπτική ακαμψία σε σχέση με τη LaFerrari. Ασύμμετρη η διάταξη της καμπίνας, με την πλευρά του οδηγού να έχει μεγαλύτερες διαστάσεις από του συνοδηγού. Κατά συνέπεια, το σασί διαθέτει περισσότερα δομικά χωρίσματα και μονωτικά στην αριστερή πλευρά.

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ F1

Και έτσι φτάνουμε στην πίστα, όπου μπορούμε να οδηγήσουμε σοβαρά – όσο μπορεί ο καθένας. Το παγκόσμιας κλάσης σιρκουί του Μιζάνο, με μήκος περίπου 4,3 χιλιόμετρα, είναι ιδανικό σκηνικό για να γνωρίσουμε κάθε πλευρά της F80. Στο αργό κομμάτι μπορείς να νιώσεις τη λειτουργία του torque vectoring στον ηλεκτρικό μπροστινό άξονα, ο οποίος εξασφαλίζει ταχύτατες και ακριβέστατες εισόδους στις στροφές. Στις μεγάλες ευθείες έχεις την ευκαιρία να νιώσεις τη δύναμη 1.200 ίππων, ενώ στα γρήγορα κομμάτια να υποψιαστείς τι σημαίνουν 1.050 κιλά αεροδυναμικής φόρτισης.

Στο πιλοτήριο πλέον, δένω καλά τις ζώνες τεσσάρων σημείων και ρυθμίζω τη θέση οδήγησης. Το κάθισμα δεν ρυθμίζεται σε ύψος, παρά μόνο εμπρός-πίσω, όπως και η κλίση της πλάτης. Σε αντίθεση με τη LaFerrari, τα πεντάλ είναι σταθερά στο σασί, ενώ το τιμόνι μετακινείται σε δύο άξονες μαζί με τα ψηφιακά όργανα. Με οβάλ σχήμα και προηγμένη σχεδίαση, σου δίνει 100% αγωνιστική αίσθηση, όπως και το κάθισμα, το οποίο μοιάζει να ανήκει σε πρωτότυπο του WEC, παρά σε υπεραυτοκίνητο δρόμου. Μάλιστα, η λεκάνη σου είναι αρκετά πιο χαμηλά από τις φτέρνες των ποδιών, καθώς το δάπεδο έχει ανυψωθεί σε σημεία ώστε να λειτουργεί καλύτερα αεροδυναμικά το κάτω μέρος του αυτοκινήτου.

Όμως την καλύτερη αίσθηση δίνει η ασύμμετρη διάταξη της καμπίνας, με την πλευρά του οδηγού στριμωγμένη και με το κάθισμα πιο πίσω, βιδωμένο απευθείας στο σασί. Σαν να θέλησαν οι Ιταλοί σχεδιαστές ο οδηγός να ξεχνά την παρουσία του συνοδηγού και να επικεντρώνεται στο πιλοτήριο. Με το μυαλό να τρέχει στην τεράστια ευθεία Hunadières του Le Mans. Εγωιστική προσέγγιση, θα πείτε, αλλά και πάλι, είναι προνόμιο να βρίσκεσαι σε τέτοιο αυτοκίνητο ακόμη και από το δεξί κάθισμα.

Ώρα για δράση. Τραβώ το δεξί paddle, βάζω πρώτη και ξεκινώ. Με σχετική αυτοπεποίθηση μετά το ζέσταμα στον ανοιχτό δρόμο και σε μία πίστα που γνωρίζω καλά. Μετά από έναν γύρο προθέρμανσης, ώστε να έρθουν σε σωστή θερμοκρασία τα Michelin Pilot Sport Cup 2 R με την επιγραφή Κ1 που υποδηλώνει αποκλειστική σχεδίαση για Ferrari, αρχίζει το παιχνίδι. Να τονίσω εδώ ότι η F80 έχει εξελιχθεί από την πρώτη μέρα παράλληλα με τα συγκεκριμένα ελαστικά. Η απόδοση του κινητήριου συνόλου ανεβάζει τους παλμούς με το καλημέρα. Αν και υπερτροφοδοτούμενος, ο V6 έχει απόκριση και ακρίβεια ατμοσφαιρικού στο γκάζι. Και άγριου μάλιστα. Διαθέτει απεριόριστη κλιμάκωση ισχύος και ροπής μέχρι τον κόφτη, ο οποίος δεν επεμβαίνει πριν τις 9.200 σ.α.λ. Οι τουρμπίνες δεν παρουσιάζουν υποψία υστέρησης σε κανένα επίπεδο περιστροφής και βέβαια από τις 4.000 και πάνω η επιτάχυνση είναι εξωφρενική.

Το ότι η F80 έχει εξωπραγματικές επιδόσεις δεν χρειάζεται να σου το πει το ταχύμετρο, εξάλλου δεν προλαβαίνεις να το κοιτάξεις. Αν έχεις ξαναοδηγήσει στο Μιζάνο, βλέπεις πόσο γρήγορα τελειώνουν οι ευθείες, λες και η πίστα του MotoGP έχει μετατραπεί σε πίστα καρτ. Σκεφτείτε ότι η F80 επιταχύνει περίπου σαν F1 μέχρι τα 200 χλμ./ώρα. Οι Ιταλοί μιλούν για 5,75”, ενώ το μονοθέσιο των Hamilton και Leclerc χρειάζεται 4,5”. Επιτρέψτε μου την παραξενιά, αλλά το μόνο που θα ήθελα είναι κάπως πιο ξερές αλλαγές ταχυτήτων. Όχι ότι δεν είναι στο πρόγραμμα Sport – εκεί τρως μία κλοτσιά σε κάθε αλλαγή. Αλλά στο Race, το οποίο είναι προορισμένο για ρεκόρ γύρου, η ρύθμιση προβλέπει πιο ομαλές αλλαγές. Εκεί δεν αισθάνεσαι ούτε κλοτσιές ούτε δισταγμούς.

GROUND EFFECT

Αφού εξοικειωθείς –λέμε τώρα– με τη δύναμη του κινητήρα, αντιλαμβάνεσαι ότι το μεγάλο στοίχημα είναι τα φρένα. Το πεντάλ μπορεί να έχει εξαιρετική αίσθηση, όμως η δύναμη που χαρίζουν οι carbon κεραμικοί δίσκοι CCM-R Plus της Brembo, σε συνδυασμό με το αγωνιστικής σύλληψης ABS Evo, είναι απίστευτη. Το αποτέλεσμα είναι κάθε φορά που –πιστεύεις ότι– έκανες το φρενάρισμα της ζωής σου πριν τη στροφή, κι ενώ έχεις ασπρίσει από την αδρεναλίνη, βλέπεις ότι είχε κι άλλο, κάποια μέτρα ακόμη δηλαδή. Αν επιμείνεις, θα δεις ότι μπορείς να κρατήσεις το πεντάλ πατημένο μέχρι την κορυφή της στροφής, χωρίς να κλυδωνιστεί στο παραμικρό το σασί. Και κάπου εκεί μπαίνει στο παιχνίδι η εξωγήινη, ενεργητική ανάρτηση, η οποία δεν κάνει τίποτε άλλο από το να διατηρεί την ισορροπία του συνόλου, ώστε να κάνει όπως πρέπει τη δουλειά της η αεροδυναμική. Στο φρενάρισμα, τα ενεργά αμορτισέρ ανυψώνουν τον μπροστινό άξονα, ώστε να μη βυθίζεται, ενώ στις ευθείες τον συμπιέζουν, ώστε να λειτουργεί καλύτερα η αεροδυναμική κάτω από το αυτοκίνητο, διατηρώντας φυσικό rake, όπως τα μονοθέσια της F1. Γενικότερα, η ενεργή ανάρτηση ρυθμίζει διαρκώς το ύψος από το έδαφος σε κάθε τροχό, ώστε να μη «βρομίζουν» οι αόρατες ροές του αέρα πάνω και κάτω από το αυτοκίνητο. Η αεροδυναμική ισορροπία είναι το ιερό δισκοπότηρο στη συγκεκριμένη Ferrari.

Στην πίστα μπορείς να εκμεταλλευτείς το σύστημα boost optimization. Μετά τον πρώτο γύρο, η κεντρική μονάδα έχει χαρτογραφήσει την πίστα και δίνει εντολή στο κινητήριο σύνολο να εξαπολύει ή να ανακτά ηλεκτρική ενέργεια στα κατάλληλα σημεία της πίστας. Όπως στην F1.

Το αποτέλεσμα στην πίστα; Ένα ευχάριστα ομοιογενές στις αντιδράσεις του αυτοκίνητο, το οποίο εμπνέει εμπιστοσύνη παρά τα υπερβατικά του όρια, χάρη και σε ένα συγκλονιστικό σε αίσθηση και ακρίβεια τιμόνι. Βέβαια, η εμπιστοσύνη κερδίζεται με τους γύρους, προοδευτικά και με περίσσεια συγκέντρωση, καθώς η συμπεριφορά του αυτοκινήτου με το ground effect σε κάνει να αναθεωρείς σε κάθε στροφή τα, μέχρι πρότινος, όριά σου. Σε ένα αυτοκίνητο με χαμηλά αεροδυναμικά φορτία, επαφίεσαι αποκλειστικά στη μηχανική πρόσφυση των ελαστικών, οπότε είναι πιο απλό να αναζητήσεις, να ξεπεράσεις και τελικά να βρεις τα πραγματικά του όρια. Εδώ, αντίθετα, χρειάζεσαι λοβοτομή για να τα φτάσεις. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει εκπαιδευτεί να προσεγγίζει μία στροφή με συγκεκριμένο τρόπο και ρυθμό, ενώ εδώ καλείται να ανακαλύψει μία διαφορετικής φιλοσοφίας οδήγηση και μάλιστα σε αδιανόητες ταχύτητες. Εκεί που νομίζεις ότι έχουν τελειώσει όλα και βγαίνεις από την πίστα, η F80 παραμένει κολλημένη στην άσφαλτο. Όχι μόνο χάρη στην πρόσφυση των ελαστικών, αλλά κυρίως χάρη σε ένα πανίσχυρο, όσο και αόρατο, αεροδυναμικό χέρι.

Προσέξτε πόσο βαθύ είναι το άνοιγμα της πόρτας στην οροφή, για ευκολότερη πρόσβαση στην ασύμμετρη καμπίνα που η ίδια η Ferrari χαρακτηρίζει «μονοθέσια, δύο θέσεων». Το κάθισμα του συνεπιβάτη, αν και πιο στενό και κοντό, παραμένει φιλόξενο, όπως είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε. Το μαύρο κάθισμα είναι βιδωμένο στο σασί και δεν διακρίνεται από τη θέση του οδηγού.

Η ψηφιακή οθόνη είναι βιδωμένη στον λαιμό του τιμονιού και διαμορφώνεται κατά βούληση. Διακόπτες φλας, ηχοσυστήματος και απενεργοποίησης ADAS. Κονσόλα ψηφιακών διακοπτών για την εκκίνηση του κινητήρα και την επιλογή προγραμμάτων οδήγησης. Στα δεξιά, το γνωστό μας manettino. Φυσικοί διακόπτες για τον χειρισμό των μενού. Ρύθμιση καθρεπτών, διακόπτες κλιματισμού και κονσόλα μετάδοσης σε μορφή «χτένας».

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρας

Εξακύλινδρος V120º

2 turbo

Χωρητικότητα 2.992 κ.εκ.

Iσχύς θερμικού κινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 900 ίπποι/8.750 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή: 850 Nm/5.500 σ.α.λ.

Iσχύς ηλεκτροκινητήρων

Πίσω ηλεκτροκινητήρας MGU-K 81 PS

2 ηλεκτροκινητήρες μπροστά x 143 PS

Συνδυαστική ισχύς

1.200 PS

Μετάδοση

Κίνηση σε όλους τους τροχούς

Αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 350 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 2,15 δλ.

Κατανάλωση καυσίμου

Κατασκευαστή (WLTP): 13,5 λίτρα/100 χλμ.

Εκπομπές CO 2 : 307 γρ./χλμ.

Μπαταρία

2,3 kWh

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος): 4.840 x 2.060 x 1.140 χιλ.

Μεταξόνιο 2.670 χιλ.

Βάρος 1.523 κιλά

Τιμή αγοράς

3.600.000 € (Ιταλία)

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ HYPERCAR ΤΟΥ ΜΑΡΑΝΕΛΟ

1984 GTO Πλαίσιο από kevlar και για πρώτη φορά turbo κινητήρας, ένας V8 2.8 με 400 ίππους.

1987 F40 Η τελευταία Ferrari με τον Enzo εν ζωή και η πρώτη με πτέρυγα. V8 2.9 με 478 ίππους.

1995 F50 Formula 1 με άδεια κυκλοφορίας: carbon σασί και ένας V12 αγωνιστικής προέλευσης (F1 640).

2002 Enzo Φόρος τιμής στον ιδρυτή με V12 6.0 660 ίππων και ενεργή αεροδυναμική.

2014 LaFerrari 12κύλινδρη πάντα, αλλά εξηλεκτρισμένη. Ισχύς 963 ίππων, παραγωγή 499 μονάδων.

