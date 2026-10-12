Δοκιμή AION UT: Το Made in Europe κινεζικό ηλεκτρικό μπορεί να γίνει το νέο Best Seller μικρό

Το AION UT είναι ένα μικρό, χαριτωμένο και ευχάριστο αυτοκίνητο, που εκπλήσσει με την άνεση και την κατανάλωσή του. Σε τιμή που εύκολα μπορεί να το κάνει το επόμενο Best Seller στην κατηγορία του.

Του Τρύφωνα Αλεξόπουλου, Φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος

Λένε ότι η ζωή θέλει καλοπέραση. Για να περνάς καλά όμως χρειάζεσαι και καλή διάθεση. Και επειδή στην καθημερινότητά μας περνάμε αρκετές ώρες μέσα σε ένα αυτοκίνητο, αν αυτό δεν δύναται να σου προσφέρει χαμόγελα, χαλάρωση και ευκολία, τότε η καλή διάθεση πάει… περίπατο. Ειδικά, μέσα στην πόλη, με τις κόρνες, το στρες και την βιασύνη. Ένα supermini, λοιπόν, πρέπει να μπορεί να σε χαλαρώσει μέσα στο αστικό χάος. Το «χαμογελαστό» και φωτεινό, AION UT, είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις.

Για να βάλουμε όμως τα πράγματα σε μια σειρά, ας ξαναγνωριστούμε με την AION. Το όνομά της μπορεί να είναι ακόμη καινούργιο στα μέρη μας, πίσω του όμως βρίσκεται η GAC, ένας από τους μεγάλους ομίλους αυτοκινήτου της Κίνας, με έδρα την Γκουανγκζού και πολυετείς συνεργασίες με την Toyota και τη Honda. Η AION δημιουργήθηκε το 2017 ως ο εξειδικευμένος βραχίονάς της στην ηλεκτροκίνηση, αξιοποιώντας την εμπειρία και τις υποδομές του ομίλου. Στην Ελλάδα εκπροσωπείται από την Inchcape Hellas, που γνωρίζουμε πολύ καλά από την Toyota και τη Lexus. Το πρώτο της μοντέλο που ήρθε στην Γηραιά Ήπειρο, το AION V, είχε ξεκάθαρα οικογενειακό χαρακτήρα, με μεγάλους χώρους, ψυγείο, τραπεζάκια και καλή αυτονομία. Δε συγκαταλέγεται σε μια εμπορικά δημοφιλή κατηγορία δηλαδή, όταν μιλάμε αποκλειστικά για ρεύμα.

Αυτό όμως που περιμέναμε ήταν το μικρό της. Το UT είναι ένα πολλά υποσχόμενο supermini, με σωστό μέγεθος και αυτονομία, πολύ πλούσιο εξοπλισμό και τιμή που το καθιστά ιδιαίτερα δελεαστική πρόταση. Με άσο στο μανίκι του, την ταμπέλα made in Europe, αφού κατασκευάζεται στο Στάγιερ της Αυστρίας, στις εγκαταστάσεις της Magna International. Φαίνεται να υπερέχει σε πολλά σημεία απέναντι στον ευρωπαϊκό και κορεάτικο ανταγωνισμό, και με δεδομένο ότι πριν από ένα χρόνο, το αντίστοιχου μεγέθους BYD Dolphin σάρωσε στις πωλήσεις, πιθανά να έχουμε απέναντι μας ένα μελλοντικό best seller.

Happy face

Η σχεδίασή του έχει την υπογραφή του κέντρου σχεδιασμού της GAC στο Μιλάνο, οπότε όλα «φωνάζουν» Ευρώπη πάνω του. Οι καθαρές επιφάνειες και οι στρογγυλεμένες ακμές συνδυάζονται με ένα χαρακτηριστικό «βλέμμα», που η εταιρεία αναφέρει ότι είναι εμπνευσμένο από κουκουβάγια. Τα φωτιστικά σώματα με τα γραφικά τύπου pixel προσθέτουν μια πιο παιχνιδιάρικη λεπτομέρεια, ενώ η γραμμή της οροφής που τη κάνει να αιωρείται και το φινιστρίνι στην κολόνα A, δίνουν ενδιαφέρουν στο προφίλ. Πίσω ειναι η λιγότερο γοητευτική του πλευρά, μιας και τα φώτα με το ίδιο μοτίβο pixel, έχουν αρκετό κενό μεταξύ τους. Τουλάχιστον δε συναντούμε την φωτεινή μπάρα που έχουν όλα τα υπόλοιπα κινεζικά μοντέλα και πλέον δε ξεχωρίζεις ποιο είναι ποιο.

Επιπλέο, το «μικρό» θέλει έναν αστερίσκο. Με μήκος 4,27 μέτρα, πλάτος 1,85 και ύψος 1,575, το UT βρίσκεται στο πάνω άκρο αυτού που έχουμε στο μυαλό μας ως supermini. Το μεταξόνιο των 2,75 μέτρων, μάλιστα, παραπέμπει περισσότερο σε αυτοκίνητο μεγαλύτερης κατηγορίας. Και αυτό, όπως θα δούμε, έχει σημασία τόσο μέσα στην καμπίνα όσο και στον δρόμο. Υπάρχει και μια λεπτομέρεια που δεν φαίνεται με την πρώτη ματιά, αλλά την εκτιμάς όταν βρέχει. Οι πόρτες καλύπτουν τα μαρσπιέ μέχρι χαμηλά, οπότε δεν λερώνεις το παντελόνι σου μπαίνοντας και βγαίνοντας. Σπάνιο για την κατηγορία και πολύ πιο χρήσιμο στην καθημερινότητα από όσο ακούγεται.

Τέλος, το συμπέρασμα είναι πως, ειδικά οι γυναίκες το λάτρεψαν όσο το είχαμε στα χέρια μας. Και η απόχρωση Twilight Lavender του αυτοκινήτου της δοκιμής σίγουρα έπαιξε τον ρόλο της. Αυτό το απαλό λιλά ταιριάζει στις καμπύλες του UT και ενισχύει τον ευχάριστο χαρακτήρα του. Είναι από τα αυτοκίνητα που σε κάνουν να χαμογελάς πριν καν ανοίξεις την πόρτα. Χωρίς να χρειάζεται να δείχνουν σπορτίφ, να έχουν τεράστιες ζάντες ή να προσπαθούν να σε πείσουν ότι μόλις βγήκαν από την πίστα.

Τα έχει όλα, ακόμη και χώρους

Ο τίτλος δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Εμείς είχαμε την έκδοση Luxury, αλλά ακόμη και η βασική Premium δύσκολα θα σε αφήσει να ψάχνεις τι της λείπει. Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, θερμαινόμενο τιμόνι, αντλία θερμότητας, πανοραμική κάμερα και αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω περιλαμβάνονται ήδη στον εξοπλισμό. Η Luxury προσθέτει, μεταξύ άλλων, αερισμό στο κάθισμα του οδηγού, ασύρματη φόρτιση κινητού, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέπτες, ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών και πανοραμική οροφή.

Η τελευταία διαθέτει ηλεκτρικό σκιάδιο, κάτι που εκτιμάς ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Από την άλλη, για να ανοίξεις ή να κλείσεις το σκιάδιο πρέπει να μπεις στο μενού. Ευτυχώς, μπορείς να το κάνεις και με μια φωνητική εντολή, όπως συμβαίνει και με άλλες λειτουργίες του αυτοκινήτου. Ατμοσφαιρικό φωτισμό δεν έχει, επίσης, παρότι θα ταίριαζε πολύ στον trendy χαρακτήρα του.

Στα υλικά, η εικόνα είναι πιο προσγειωμένη. Υπάρχουν σκληρά πλαστικά στο πάνω και στο κάτω μέρος, ενώ στις πόρτες ένα εφέ ραφής προσπαθεί να δώσει την εντύπωση πιο upmarket υλικών. Χαμηλότερα βρίσκουμε μια φάσα με μαλακή επένδυση συνθετικού δέρματος, που κάνει πιο ευχάριστη την επαφή. Το σημαντικότερο πάντως είναι ότι δεν παρατηρήσαμε τριγμούς. Η συναρμογή αφήνει καλή εντύπωση και συμβάλλει στην ηρεμία που αισθάνεσαι μέσα στο UT.

Στο κέντρο βρίσκεται μια μεγάλη οθόνη 14,6 ιντσών, μαζί με ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,88 ιντσών μπροστά από τον οδηγό. Το μενού έχει ελληνικά, είναι γενικά απλό στη χρήση και δεν παρατηρήσαμε κανένα κόλλημα. Υποστηρίζονται επίσης ασύρματα Apple CarPlay και Android Auto, οπότε η σύνδεση με το κινητό δεν απαιτεί καλώδια. Πολύ εξυπηρετική είναι η μπάρα συντομεύσεων στα αριστερά της κεντρικής οθόνης. Στις δύο διαθέσιμες διαμορφώσεις της μπορείς να συγκεντρώσεις λειτουργίες όπως τα προγράμματα οδήγησης, τις ρυθμίσεις των καθρεπτών και των φ’ωτων, αλλά και τα συστήματα υποβοήθησης που θέλεις να απενεργοποιείς εύκολα. Υπάρχουν ακόμη δύο παραμετροποιήσιμα κουμπιά στο τιμόνι, για λειτουργίες όπως τα πολυμέσα, η εμφάνιση της πανοραμικής κάμερας και η αναδίπλωση των καθρεπτών. Θέλει λίγο χρόνο στην αρχή για να το φέρεις στα μέτρα σου, αλλά μετά σου γλιτώνει αρκετές επισκέψεις στα μενού.

Και από χώρους; Εδώ το μεγάλο μεταξόνιο πιάνει τόπο. Πίσω κάθεσαι μέχρι και σταυροπόδι. Το UT είναι από τα κορυφαία της κατηγορίας σε χώρο για τα πόδια, ή μάλλον βρίσκεται στον μέσο όρο της επόμενης. Έχει ακόμη και πίσω αεραγωγούς, κάτι που δεν θεωρείται δεδομένο στα supermini. Ο χώρος αποσκευών δηλώνεται στα 440 λίτρα και φτάνει έως τα 1.600 με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων. Νούμερα που δύσκολα προσπερνάς σε ένα αυτοκίνητο αυτού του μεγέθους.

Από θήκες και μικρούς αποθηκευτικούς χώρους επίσης τα πάει καλά. Σύμφωνα με την εταιρεία, υπάρχουν συνολικά 24 από δαύτους. Έχεις επομένως αρκετές επιλογές για το κινητό, τα μικροαντικείμενα και όσα κουβαλάς καθημερινά μαζί σου. Αυτό που μας έμεινε περισσότερο πάντως είναι το κρυμμένο ντουλαπάκι. Θυμίζει κάτι από χρηματοκιβώτιο σε νεοκλασικό και προσθέτει μια μικρή έκπληξη στις πρακτικές λύσεις του εσωτερικού.

Κάνει τη ζωή σου εύκολη (στην οδήγηση)

Η ευκολία ξεκινά πριν καν καθίσεις στη θέση του οδηγού. Το keyless ξεκλειδώνει το αυτοκίνητο όταν το πλησιάζεις και το κλειδώνει όταν απομακρύνεσαι. Μια μικρή ευκολία που συνηθίζεις γρήγορα, ειδικά όταν έχεις τα χέρια σου γεμάτα.

Στον δρόμο, όμως, αυτό που ξεχωρίζει περισσότερο είναι η ποιότητα κύλισης. Βρίσκεται στο άνω άκρο της κατηγορίας και ίσως είναι από τις καλύτερες που έχουμε συναντήσει σε supermini τα τελευταία χρόνια. Ο άμεσος ανταγωνισμό μπορεί να προσφέρει ακριβώς αυτή την ηρεμία. Ούτε το R5, ούτε το Mini Cooper SE, ακόμη και το εκπληκτικό Inster ή το Dolphin Surf που είναι στη μικρότερη κατηγορία. Ο θόρυβος κύλισης, επίσης, είναι πραγματικά χαμηλός εντός πόλης, η ηχομόνωση είναι καλή και η απουσία τριγμών ολοκληρώνει μια αίσθηση που περιμένεις από μεγαλύτερο αυτοκίνητο.

Η ανάρτηση βοηθά σε αυτό. Με γόνατα MacPherson εμπρός, αλλά ημιάκαμπτο άξονα πίσω, έχει γλυκιά απόσβεση, παρότι η συνολική αίσθηση είναι ελαφρώς σφιχτή. Όσο για τον ημιάκαμπτο, δεν του φαίνεται καθόλου. Θα πρέπει να σκύψεις και να κοιτάξεις από κάτω για να το διαπιστώσεις. Το τιμόνι είναι ελαφρύ και, αν θέλεις, μπορεί να γίνει ακόμη πιο ελαφρύ. Μέσα στην πόλη αυτή αποδείχθηκε τελικά η καλύτερη επιλογή. Δεν κουράζει στους ελιγμούς και ταιριάζει στον χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Θα θέλαμε μόνο λίγο πιο έντονη επαναφορά, ώστε να επιστρέφει πιο φυσικά προς την ευθεία.

Στους ελιγμούς βοηθά και ο κύκλος στροφής των 10,4 μέτρων. Η ορατότητα είναι αρκετά καλή, παρά την παχιά πίσω κολόνα, ενώ η κάμερα 360° κάνει ακόμη πιο εύκολο το παρκάρισμα. Προσφέρει μάλιστα και προβολή των τροχών, χρήσιμη όταν πλησιάζεις σε πεζοδρόμιο. Με τα ελαστικά διάστασης 215/55 R17 υπάρχει και αρκετό προφίλ, οπότε δεν έχεις συνεχώς το άγχος μήπως γδάρεις κάποια ζάντα.

Οι 204 ίπποι και τα 210 Nm περνούν στους εμπρός τροχούς, με την εταιρεία να ανακοινώνει 7,3 δευτερόλεπτα για το 0–100 km/h. Δύναμη υπάρχει, επομένως, και με το παραπάνω για τις καθημερινές ανάγκες. Βρήκα πάντως τον εαυτό μου να χρησιμοποιεί περισσότερο το πρόγραμμα Eco (ή Power save αν έχεις επιλέξει αγγλικά). Αφενός γιατί δεν περιορίζει τόσο τη δύναμη ώστε να σε δυσκολεύει. Αν χρειαστεί να προσπεράσεις, πατάς το γκάζι και φεύγεις. Αφετέρου γιατί είναι η μοναδική επιλογή με πραγματικά ισχυρή ανάκτηση ενέργειας.

Πλήρες one-pedal driving δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Στη μεσαία ρύθμιση της ανάκτησης η επιβράδυνση δεν είναι αισθητή πάνω από τα 20 χλμ./ώρα, περιορίζοντας τη χρησιμότητά της στην πόλη. Στο Eco, όμως, πράγματι γίνεται αρκετά έντονη και στην πράξη καταλήγεις να χρησιμοποιείς το φρένο κυρίως για την τελική ακινητοποίηση. Το πεντάλ του φρένου έχει μια σπογγώδη αίσθηση, αλλά διαθέτει αντίσταση και είναι αρκετά άμεσο. Υπάρχουν δύο επιλογές για την αίσθησή του, χωρίς μεγάλες διαφορές μεταξύ τους. Τα φρένα, με δίσκους εμπρός και πίσω, είναι αποτελεσματικά, ενώ και το ABS λειτουργεί σωστά. Το αυτοκίνητο φρενάρει άκοπα και ομαλά, ακόμη κι αν η πρώτη επαφή με το πεντάλ δεν σε προϊδεάζει γι’ αυτό.

Αν τώρα θελήσεις να πας πιο γρήγορα σε μια διαδρομή με στροφές, καταλαβαίνεις νωρίς ότι δεν είναι για πολλά-πολλά. Τα περιθώρια πίεσης δεν είναι μεγάλα και τελικά κόβεις, επιστρέφοντας στον ρυθμό που του ταιριάζει. Το ESP επεμβαίνει όπως πρέπει αν το παρακάνεις, περιορίζοντας το γκάζι πριν το σπινάρισμα. Τα ελαστικά πρώτης τοποθέτησης της Chaoyang -μάρκα που ξέρουμε από τα ποδήλατα- δεν είναι αυτό που θα θέλαμε, πάντως, και θα βάζαμε ψηλά στη λίστα μια αλλαγή τους, ειδικά ενόψει χειμώνα και βροχών. Στον αυτοκινητόδρομο η εικόνα είναι καλύτερη. Το UT παραμένει αρκετά σταθερό και δίνει τη σιγουριά ενός μεγαλύτερου αυτοκινήτου. Το πλάτος και το μεταξόνιο βοηθούν σε αυτό, επιτρέποντάς σου να διατηρείς με σιγουριά έναν κανονικό ρυθμό ταξιδιού.

Εκεί που χρειάζεται λίγη περισσότερη εξοικείωση είναι στα ADAS. Μέσα στην πόλη μπορούν να γίνουν ενοχλητικά. Απενεργοποιείς εύκολα όσα επιλέξεις, και ξεχωριστά την υποβοήθηση λωρίδας, εφόσον τα έχεις τοποθετήσει στη μπάρα συντομεύσεων. Το αυτόματο φρενάρισμα, όμως, τρεις φορές μας έπιασε απροετοίμαστους. Χρειάζεται να οδηγείς λίγο συντηρητικά, χωρίς απότομες μανούβρες, αλλά και να συνηθίσεις να φρενάρεις πάντα νωρίς με το πόδι σου όταν προσεγγίζεις διασταυρώσεις, κάτι που η ανάκτηση μπορεί να σε κάνει να ξεχαστείς. Το λογισμικό υποστηρίζει OTA αναβαθμίσεις, αλλά μένει να δούμε αν μελλοντικά θα βελτιωθεί και η συγκεκριμένη συμπεριφορά. Ελπίζουμε σε αυτό, αλλά κατανοούμε ότι τα παρεμβατικά ADAS είναι μέρος της προσπάθειας για υψηλή ασφάλεια. Το UT τα πήγε άλλωστε εξαιρετικά στο EuroNCAP, παίρνοντας 5 αστέρια.

Πάει και… μακριά

Αυτό που μας εντυπωσίασε εξίσου με την ποιότητα κύλισης ήταν η κατανάλωση. Το UT διαθέτει μπαταρία LFP 60 kWh, με επίσημη αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα στον μικτό κύκλο WLTP και έως 620 στον αστικό. Στην πράξη, οι μετρήσεις μας έδειξαν ότι έχει πολύ καλές βάσεις για να κινηθεί οικονομικά, χωρίς να χρειάζεται να στερηθείς τον κλιματισμό ή να οδηγείς συνεχώς με το βλέμμα στην ένδειξη της μπαταρίας.

Σε μικτό κύκλο, ακόμη και με τον κλιματισμό σε λειτουργία, είδαμε 14,6 kWh/100 χλμ.. Στην εθνική, με 120 χλμ./ώρα και κανονικό ρυθμό ταξιδιού, η κατανάλωση ανέβηκε περίπου στις 18 kWh/100 χλμ. Μέσα στην πόλη, όμως, έπαιζε πολύ κοντά στις 10-11 kWh/100 χλμ.. Καταπληκτικές τιμές, που δείχνουν πόσο καλά ταιριάζει το ηλεκτρικό του σύστημα κίνησης στις αστικές διαδρομές. Τι σημαίνουν αυτά σε χιλιόμετρα; Με βάση την μπαταρία των 60 kWh και τις καταναλώσεις της δοκιμής μας, υπολογίζουμε περίπου 410 χιλιόμετρα σε μικτή χρήση και 330 στην εθνική, με 120 χλμ./ώρα. Στην πόλη, οι 10-11 kWh/100 χλμ. αντιστοιχούν σε περίπου 545 – 600 χιλιόμετρα. Δεν εξαντλήσαμε την μπαταρία για να επιβεβαιώσουμε αυτές τις αποστάσεις, αλλά οι υπολογισμοί δείχνουν ότι, στις συνθήκες που το οδηγήσαμε, το UT μπορεί να σε κρατήσει αρκετές ημέρες μακριά από την πρίζα.

Στη φόρτιση, η μέγιστη ισχύς AC φτάνει τα 11 kW και η DC τα 87 kW. Η δεύτερη δεν αποτελεί κορυφαία επίδοση, οπότε εδώ το UT δεν εντυπωσιάζει όσο στην κατανάλωση. Η εταιρεία αναφέρει 32 λεπτά για φόρτιση από το 10 στο 80% και 24 λεπτά από το 30 στο 80%. Για πλήρη φόρτιση σε AC χρειάζονται περίπου 6 ώρες και 50 λεπτά, χρόνος που καλύπτεται εύκολα μέσα στη νύχτα, εφόσον διαθέτεις κατάλληλη παροχή. Η αντλία θερμότητας περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό και βοηθά στην αποδοτικότερη θέρμανση της καμπίνας όταν πέσουν οι θερμοκρασίες. Υπάρχει επίσης λειτουργία V2L έως 3,3 kW, για να τροφοδοτείς εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές από την μπαταρία του αυτοκινήτου. Η ίδια η μπαταρία καλύπτεται από εγγύηση οκτώ ετών ή 200.000 χιλιομέτρων, ενώ για το αυτοκίνητο η κάλυψη είναι οκτώ χρόνια ή 160.000 χιλιόμετρα.

Γιατί, μάλλον, θα σαρώσει;

Γιατί στην τιμή του, με αυτό τον εξοπλισμό, την αυτονομία και την αίσθηση ποιότητας στην οδήγηση, δεν έχει ανταγωνισμό. Παίζει στα ίδια χρήματα με μοντέλα της μικρότερης κατηγορίας ή οι νέες προτάσεις από Κίνα, έχουν λιγότερη ιπποδύναμη και μικρότερη αυτονομία. Με το ηλεκτρικό Dolphin εκτός αγοράς, πρόκειται για μια σοβαρή πρόταση που μπορεί να κοιτάξει στα μάτια υβριδικά supermini. Ενώ αποτελεί και εξαιρετική πρόταση για νέους οδηγούς ή το λεγόμενο «οικογενειακό πόλης».

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτροκινητήρας

Μπροστά, σύγχρονος

Ισχύς

Μέγιστη ισχύς: 204 ίπποι

Μέγιστη Ροπή: 210 Nm

Μετάδοση

Κίνηση μπροστά

Μειωτήρας σταθερής σχέσης

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 160 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα 7,3 δλ.

Κατανάλωση ενέργειας

Κατασκευαστή (WLTP): 14 kWh/100 χλμ.

Δοκιμής: 14,6 kWh/100 χλμ.

Μπαταρία

Ιόντων λιθίου 62 kWh (60 ωφέλιμες)

Αυτονομία

430 χλμ. (WLTP)

410 χλμ. (Δοκιμής)

Φόρτιση

AC 11 kW σε 6 ώρες και 30 λεπτά

DC 87 kW σε 33 λεπτά

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος) χιλ.: 4.270 x 1.850 x 1.575

Μεταξόνιο 2.750 χιλ.

Βάρος 1.700 κιλά

Χώρος αποσκευών

440 λ.

Τιμή Αγοράς

Βασική έκδοσης: από 25.400 €

Έκδοση δοκιμής: 27.400 € (+500€ το χρώμα)

*Χωρίς την κρατική επιδότηση,