Δοκιμή Alfa Romeo Junior Ibrida Q4: To κάτι παραπάνω 

Ακόμη και αν η τετρακίνηση στα μικρά SUV γίνεται… είδος προς εξαφάνιση, η Alfa Romeo ανεβάζει το πήχη στη κατηγορία με τη νέα Junior Q4, συνδυάζοντας υβριδική τεχνολογία και οδηγική ευχαρίστηση.

Η Alfa Romeo δεν είναι μια συνηθισμένη εταιρεία αυτοκινήτων. Κάνει τα πράγματα με το δικό της τρόπο, φροντίζοντας πάντοτε τα μοντέλα της να αντικατοπτρίζουν την Ιταλική κουλτούρα: κομψότητα χωρίς υπερβολές, τεχνική ακρίβεια με πάθος και μηχανολογία με γνώμονα την αισθητική. Από τα πρώτα της μοντέλα μέχρι και τη σύγχρονη εκδοχή της μάρκας, κάθε εποχή είχε μια Alfa Romeo που όλοι θυμόμαστε. Και τώρα, η Junior αναλαμβάνει να κάνει το ίδιο για τη νέα γενιά οδηγών, σε μια εποχή που η ηλεκτροκίνηση και τα SUV ορίζουν τις τάσεις. Ακολουθώντας ένα πολύ δυναμικό εμπορικό ξεκίνημα με πάνω από 27.000 παραγγελίες σε 38 χώρες, η έκδοση Ibrida Q4 έρχεται να ολοκληρώσει την γκάμα της Junior, συνδυάζοντας την οικονομία του mild hybrid με την ευφυΐα ενός τετρακίνητου συστήματος.

Η άφιξη της Junior Q4 σημαίνει πλέον ότι όλα τα μοντέλα στη γκάμα της Alfa Romeo είναι διαθέσιμα με σύστημα τετρακίνησης. Ειδικά στη κατηγορία των B-SUV, η είδηση ενός νέου τετρακίνητου μοντέλου είναι λόγος για να ενθουσιαστείς, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για μια Alfa. Και όχι μόνο για τους Alfisti, αλλά για όσους πιστεύουν ότι η τεχνολογία οφείλει να υπηρετεί την αίσθηση.

Βέβαια, δεν πρόκειται για ένα «παραδοσιακό» σύστημα τετρακίνησης (δεν υπάρχει μηχανική σύνδεση μεταξύ των δύο αξόνων), αλλά μια εξέλιξη του ήδη υπάρχοντος υβριδικού συστήματος της Junior Ibrida, αλλά με έναν ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα για να βελτιώσει πρόσφυση και επιδόσεις, κάνοντας τη Junior… παντός καιρού, ενώ ταυτόχρονα, η απόδοση και η οικονομία καυσίμου διατηρούν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ακόμη και αν είναι το μικρότερο μοντέλο της μάρκας, η Junior έχει μια επιβλητική παρουσία και χαρακτηριστικά που θα ταίριαζαν μόνο σε μια Alfa Romeo. Η χαρακτηριστική «ασπίδα» Scudetto στο εμπρός μέρος παραμένει αναλλοίωτη και παίζει καθοριστικό ρόλο στην εμφάνιση της Junior, ενώ μου αρέσει που αντί για το λογότυπο μέσα της, βρίσκεται καλλιγραφικά το όνομα της μάρκας. Τα LED φωστιστικά σώματα αποτελούνται από 3 στοιχεία σε κάθε φανάρι, τόσο στο εμπρός όσο και στο πίσω μέρος, κάτι που αποτελεί μέρος της ταυτότητας της Alfa Romeo τα τελευταία χρόνια.

Η Junior έχει κάτι από εκείνη την αύρα των κλασικών Alfa που συνδυάζουν την κομψότητα με τη μυώδη αυτοπεποίθηση. Δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει, απλώς σε κερδίζει με τη στάση της. Το εμπρός μέρος με το χαρακτηριστικό Scudetto σε σχήμα ασπίδας παραμένει αναλλοίωτο στο πέρασμα του χρόνου, πλαισιωμένο από φώτα LED που σχηματίζουν το “3+3” μοτίβο της σύγχρονης ταυτότητας της μάρκας. Οι λεπτομέρειες στο καπό και το διακριτικό λογότυπο στη γρίλια δίνουν το απαραίτητο άγγιγμα σπορ χαρακτήρα χωρίς υπερβολή. Κοιτώντας από τα πλάγια τη σιλουέτα του, οι αναλογίες είναι ισορροπημένες. Η γραμμή των παραθύρων ανεβαίνει προς το πίσω μέρος, ενώ οι τονισμένοι θόλοι δίνουν όγκο και μια πιο επιθετική στάση. Από πίσω, η μαύρη λεπτομέρεια που δείχνει σαν να ενώνει τα φώτα αλλά και το ανάγλυφο λογότυπο τονίζουν το μοντέρνο χαρακτήρα και του δίνουν μια premium αύρα. Παραδόξως, δεν αναγράφεται πουθενά στο αμάξωμα (ούτε στο εσωτερικό της) ότι πρόκειται για την τετρακίνητη έκδοση Q4.

Στο εσωτερικό της, αν και αναγνωρίζεις ότι πρόκειται για προϊόν της Stellantis, με το χαρακτηριστικό σύστημα infotainment και τον επιλογέα προγραμμάτων οδήγησης / ταχυτήτων που δεν αλλάζει από μάρκα σε μάρκα εντός του ομίλου. Ακόμη και με τα γνώριμα στοιχεία όμως, η Alfa Romeo έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα μοναδικό, στιλάτο και οδηγοκεντρικό εσωτερικό που σου φτιάχνει αμέσως την όρεξη για οδήγηση. Τα καθίσματα είναι αναπαυτικά με καλή στήριξη, τα υλικά είναι μαλακά και ο χώρος για τους επιβάτες αξιοπρεπής για τη κατηγορία. Η τεχνολογία είναι παρούσα, αλλά δεν κυριαρχεί. Η οθόνη του infotainment έχει καλή απόκριση, τα γραφικά είναι καθαρά, και το σύστημα υποστηρίζει κάθε είδους συνδεσιμότητα. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων είναι επίσης όμορφος και πλήρης, ενώ ο κρυφός φωτισμός γύρω από αυτόν -που αλλάζει χρώμα ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης- είναι μια εξαιρετική λεπτομέρεια. Όμως η ουσία είναι αλλού: στην αίσθηση του χώρου, στην εργονομία, στη σωστή θέση οδήγησης. Αυτά είναι στοιχεία που δεν φαίνονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά τελικά διαμορφώνουν τη συνολική εμπειρία.

Στην καρδιά της βρίσκεται ο τρικύλινδρος 1.2 lt turbo βενζινοκινητήρας με ισχύ 136 ίππων, ο οποίος συνεργάζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες 28 ίππων. Ο πρώτος είναι ενσωματωμένος στο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη eDCT6, ενώ ο δεύτερος -με περισσότερη ροπή- βρίσκεται στον πίσω άξονα, δημιουργώντας το Q4. Η φιλοσοφία είναι απλή αλλά ιδιοφυής: το εμπρός σύνολο κινεί, το πίσω βοηθά, και όλα λειτουργούν με ηλεκτρονικό συγχρονισμό χωρίς μηχανικό άξονα. Η συνολική ιπποδύναμη δεν έχει αλλάξει με τη προσθήκη του επιπλέον κινητήρα, με το σύστημα να παραμένει στους 145 ίππους.

Οι τεχνικοί της Alfa όμως δεν περιορίστηκαν στη προσθήκη ενός ηλεκτροκινητήρα, αλλά προχώρησαν σε σοβαρές αναβαθμίσεις για τη Q4. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύστημα τετρακίνησης που λειτουργεί με ελάχιστο πρόσθετο βάρος, κρατώντας παράλληλα τις εκπομπές CO₂ κάτω από 120 g/km για μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Η ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων πίσω είναι νέα, ρυθμισμένη ειδικά για τη Q4, με διαφορετικά ελατήρια και αμορτισέρ, δίνοντας εκείνη τη χαρακτηριστική ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και την ακρίβεια. Ταυτόχρονα, η τεχνολογία Power Looping επιτρέπει στον πίσω ηλεκτροκινητήρα να λειτουργεί ανεξάρτητα από την κατάσταση φόρτισης, εξασφαλίζοντας ότι η τετρακίνηση είναι πάντα διαθέσιμη, εξασφαλίζοντας σταθερότητα και πρόσφυση σε κάθε συνθήκη.

Στο δρόμο, αυτό που ξεχωρίζει αμέσως δεν είναι η δύναμη, αλλά η αίσθηση στο τιμόνι: απολαυστική ακρίβεια, σωστή επικοινωνία με το δρόμο και σωστά ζυγισμένη αμεσότητα. Στον αστικό ιστό, δεν διαφέρει από μια δικίνητη Junior Ibrida, παραμένοντας ευέλικτη και ζωηρή μέσα στα στενά της πόλης και διατηρώντας χαμηλά τη κατανάλωση καυσίμου. Αντίστοιχα, σε ένα ταξίδι, έχει τη δύναμη να προσπεράσει με ευκολία σε ταχύτητες εθνικής οδού, ενώ οι αεροδυναμικοί θόρυβοι είναι σχεδόν ανύπαρκτοι – έχει μάλιστα τον ίδιο αεροδυναμικό συντελεστή με τη Giulia!

Εκεί που καταλαβαίνεις ότι βρίσκεσαι στην έκδοση Q4 είναι στα υπόλοιπα σενάρια οδήγησης, δηλαδή σε μια επαρχιακή/βουνίσια βόλτα ή εκτός δρόμου/σε συνθήκες χαμηλής πρόσφυσης. Σε μια δυναμική διαδρομή και έχοντας επιλέξει το αντίστοιχο πρόγραμμα οδήγησης, η μικρή Junior είναι ικανή για μεγάλες συγκινήσεις. Ο τρόπος με τον οποίο διατηρεί την πρόσφυση στις στροφές είναι απολαυστικός και σε γεμίζει σιγουριά να κινηθείς ακόμη πιο γρήγορα, καθώς σπάνια θα ακούσεις τα ελαστικά σου να ζορίζονται ή κάποιον τροχό να γλιστρά. Δεν είναι ούτε υπερστροφική ούτε υποστροφική, διατηρώντας έναν ουδέτερο χαρακτήρα ακόμη και υπό πίεση.

Το σύστημα αναρτήσεων είναι σχετικά σφιχτό, επιτρέποντας μικρές κλίσεις στο αμάξωμα, ενώ τα φρένα του είναι δυνατά, κάτι που εν μέρει οφείλεται και στη βοήθεια των ηλεκτροκινητήρων με την αναγεννητική πέδηση. Έτσι λοιπόν, αν και δεν έχει την ιπποδύναμη ενός hot-hatch, σου επιτρέπει να έχεις έναν πολύ γρήγορο ρυθμό στις στροφές και να διατηρείς τον κινητήρα σε ψηλό φάσμα στροφών. Η τετρακίνητη έκδοση έφερε μαζί της και ένα αποκλειστικό πρόγραμμα οδήγησης επιπλέον του κλασσικού d-n-a, με την επιλογή “Q4”, που είναι ιδανική για συνθήκες χαμηλής πρόσφυσης, μεγιστοποιώντας τον έλεγχο και την ευστάθεια του αυτοκινήτου. Στη πράξη, θα επιβεβαιώσει ότι δεν θα γλιστρήσεις σε έναν βρεγμένο δρόμο, αλλά ταυτόχρονα σου δίνει και την αυτοπεποίθηση να ακολουθήσεις μια χωμάτινη διαδρομή σε ένα βουνό.

Η Junior Ibrida Q4 δεν είναι μια απλή προσθήκη στη γκάμα της Alfa Romeo. Είναι το πιο ολοκληρωμένο μικρό SUV που έχει φτιάξει ποτέ η εταιρεία. Καταφέρνει να ισορροπήσει ανάμεσα στη λειτουργικότητα, την οικονομία και τη συναρπαστική οδήγηση, κάτι που σπάνια συναντάς πια στη κατηγορία. Στο τέλος της ημέρας, η Junior Ibrida Q4 αποδεικνύει ότι το «κάτι παραπάνω» δεν μετριέται ούτε σε νούμερα ούτε σε εξοπλισμό. Είναι η αίσθηση που σου αφήνει, το βλέμμα όταν τη βλέπεις παρκαρισμένη, το χαμόγελο μετά από μια στροφή και η σιγουριά της πρόσφυσης. Και αυτό, για μια Alfa, είναι το πιο σημαντικό.

(τεχνικά χαρακτηριστικά)

Κινητήρας

Τρικύλινδρος σε σειρά

Turbo, άμεσου ψεκασμού βενζίνης

Χωρητικότητα 1.199 κ.εκ.

Iσχύς κινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 136 ίπποι / 5.750 σ.α.λ.

Μέγιστη Ροπή: 230 Nm / 1.500 σ.α.λ.

Ηλεκτροκινητήρας 1

Τοποθετημένος στο κιβώτιο ταχυτήτων

Μέγιστη ισχύς: 28 ίπποι

Μέγιστη Ροπή: 55 Nm

Ηλεκτροκινητήρας 2

Τοποθετημένος στον πίσω άξονα

Μέγιστη ισχύς: 28 ίπποι

Μέγιστη Ροπή: 88 Nm

Ισχύς συστήματος

Συνδυαστική ισχύς: 145 ίπποι

Συνδυαστική ροπή: 230 Nm

Μετάδοση

Κίνηση στους τέσσερις τροχούς

Αυτόματο κιβώτιο eDCT 6 σχέσεων

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 200 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 9.1”

Μέση Κατανάλωση

Κατασκευαστή (WLTP): 5,2-5,3 λίτρα/100 χλμ.

Δοκιμής: 6,7 λίτρα/100 χλμ.

Εκπομπές CO2: 118 γρ./χλμ.

Ρεζερβουάρ

45 λίτρα

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος Χ πλάτος Χ ύψος) χλστ.: 4.173 x 1.781 x 1.544

Μεταξόνιο 2.557 χλστ.

Χώρος αποσκευών: 340 λίτρα

Βάρος 1.500 κιλά

Τιμή Αγοράς