Δοκιμή Audi A3 45 TFSI e 272 PS: Κάνει πάνω από 100 km ηλεκτρικά και πάει πιο γρήγορα από hot-hatch

Το Audi A3 ανανεώθηκε στα σημεία και εξοπλισμένο με το αναβαθμισμένο plug-in υβριδικό σύστημα βάζει υποψηφιότητα για την πιο ολοκληρωμένη επιλογή.

του Στέλιου Παππά, Φωτογραφίες: Ναυσικά Βασιλειάδου

Το ανανεωμένο Audi A3 στην plug-in έκδοση 45 TFSI e έρχεται με μία υπόσχεση. Να κάνει την ηλεκτροκίνηση πραγματική καθημερινή συνήθεια, χωρίς να απαιτεί συμβιβασμούς όταν ταξιδεύεις. Ο συνδυασμός του νέου για τις PHEV εκδόσεις 1.5 TFSI evo2 με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα αποδίδει στην κορυφαία έκδοση 272 ίππους και 400 Nm, ενώ η μεγάλη μπαταρία των 25,7 kWh (ωφέλιμες 19,7 kWh) αλλάζει τους κανόνες για τα επαναφορτιζόμενα υβριδικά της κατηγορίας. Πρόκειται για ένα hatchback που «φορά» την τεχνολογία του διακριτικά, ενισχύει το γνήσιο premium ήθος στην καμπίνα και υπόσχεται ρεαλιστική ηλεκτρική αυτονομία πάνω από τα 100 χιλιόμετρα στην πόλη και με δυνατότητα ταχυφόρτισης DC.

Just a touch

Το φρεσκάρισμα στο αμάξωμα δεν επιδιώκει εντυπωσιασμό, αλλά ψιθυρίζει αυτοπεποίθηση. Η οριζόντια Singleframe γρίλια είναι πιο φαρδιά και επίπεδη, οι γωνιώδεις εισαγωγές αέρα τονίζουν το πλάτος, ενώ τα νέα signatures στα LED προσθέτουν μια τεχνολογική υπογραφή που αναγνωρίζεται αμέσως. Οι αναλογίες παραμένουν compact, με τα φτερά να δημιουργούν μια δυναμική παρουσία χωρίς υπερβολές.

Είναι ένα σύνολο που δείχνει καθαρό, σύγχρονο και αεροδυναμικά προσεγμένο, ενώ συμπεριλαμβάνεται στις πρόσφατες δημιουργίες της Audi, που, εκτός του premium χαρακτήρα, αποπνέουν και μια νεανική αίσθηση που ταιριάζει σε πελατολόγια νεαρότερης ηλικίας από το συνηθισμένο. Στο προφίλ, οι γραμμές παραμένουν καθαρές, αλλά δυναμικές. Πίσω, τα μοντέρνα φωτιστικά σώματα συνδυάζονται με μια αντιστοίχως νεανική και πιο σπορτίφ σχεδίαση που παραπέμπει στις κορυφαίες S και RS εκδόσεις.

Top tier

Ανοίγεις την πόρτα και βρίσκεσαι σε ένα περιβάλλον γνώριμα οδηγοκεντρικό που πιθανότατα αποτελεί και το πιο ποιοτικό της κατηγορίας. Οι αεραγωγοί «αγκαλιάζουν» τον ψηφιακό πίνακα οργάνων των 10,25 ιντσών, η κεντρική οθόνη του MMI ανταποκρίνεται γρήγορα και ο νέος, πιο λεπτός επιλογέας ταχυτήτων αφήνει πιο «καθαρή» την κονσόλα με minimal design. Από πλευράς αίσθησης τώρα, είναι αυτό περιμένεις. Μαλακά υλικά στα σωστά σημεία, στιβαρές ενώσεις, κορυφαία λειτουργία των χειριστηρίων, αυτή η αδιόρατη «αντίσταση» στα κουμπιά που πείθει για τη φροντίδα στη συναρμολόγηση.

Εργονομικά, τα βασικά είναι εκεί όπου τα θες. Κλιματισμός με φυσικούς χειρισμούς, συντομεύσεις στο MMI για τα συχνά μενού, ασύρματο mirroring για smartphone, καθαρές ενδείξεις ενέργειας για να ξέρεις ανά πάσα στιγμή τι συμβαίνει και πώς λειτουργεί. Η θέση οδήγησης ρυθμίζεται με ακρίβεια, αν και θα τη θέλαμε ένα κλικ πιο χαμηλά, το τιμόνι έρχεται κοντά σου με μεγάλο εύρος και τα καθίσματα συνδυάζουν στήριξη και ξεκούραση με τρόπο που φαίνεται στα πολύωρα ταξίδια.

Η τεχνολογία συνολικά υπηρετεί τον οδηγό χωρίς να φλυαρεί. Το ψηφιακό καντράν παραμετροποιείται ώστε να βλέπεις όση πληροφορία θέλεις –από απλό trip μέχρι ροή ενέργειας και αυτονομία–, ενώ το σύστημα πλοήγησης γνωρίζει να προτείνει σημεία φόρτισης με βάση την κατάσταση της μπαταρίας. Στα ADAS, οι λειτουργίες είναι ήπιες στις παρεμβάσεις και ομαλές στον τρόπο που συνεργάζονται με την ανάκτηση ενέργειας, κάτι που δεν είναι δεδομένο στα υβριδικά.

Μπροστά, δύο ενήλικοι κάθονται άνετα, με την καμπίνα να τους αγκαλιάζει χωρίς να τους πνίγει. Πίσω, δύο επιβάτες με ύψος κοντά στο 1,85 μ. θα βολευτούν σε γόνατα και κεφάλι, ενώ το μεσαίο κάθισμα παραμένει λύση ανάγκης λόγω πλάτους και χώρου για τα πόδια. Ο χώρος αποσκευών ίσως είναι το μεγαλύτερο τροχοπέδη στη χωροταξία του plug-in hybrid A3, με τα 280 λίτρα να επιβάλλουν «ελαφρύ» πακετάρισμα στα ταξίδια. Η πρακτικότητα ενισχύεται με πλαϊνές θήκες, άγκιστρα και –ανάλογα με τη διαμόρφωση– επιμέρους ανακλινόμενα τμήματα της πλάτης για μακριά αντικείμενα.

Δεν είναι το πιο μεγάλο μικρομεσαίο, όμως στην καθημερινότητα σπάνια θα νιώσεις περιορισμό. Το επίπεδο θορύβου στην καμπίνα, η ποιότητα κύλισης και η χρηστικότητα των αποθηκευτικών βοηθούν να «γράφεις» χιλιόμετρα χωρίς δεύτερη σκέψη.

Επιδόσεις στο Sport, κατανάλωση στο Εfficiency

Η καρδιά του 45 TFSI e είναι ο συνδυασμός του 1,5 TFSI (177 PS) με ηλεκτροκινητήρα 115 PS, για συνολικά 272 ίππους και 400 Nm. Το κιβώτιο είναι αυτόματο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων, με την κίνηση να πηγαίνει αποκλειστικά στους εμπρός τροχούς. Η μπαταρία των 25,7 kWh είναι τοποθετημένη χαμηλά, ανάμεσα στους άξονες, χαμηλώνοντας έτσι το κέντρο βάρους, ενώ η αυξημένη χωρητικότητα επιτρέπει ρεαλιστική ηλεκτρική αυτονομία που εντός πόλης θα ξεπεράσει τα 100 km.

Με EV mode κινείσαι αμιγώς ηλεκτρικά μέχρι και 140 km/h, κάτι που αλλάζει ριζικά την αίσθηση στις καθημερινές διαδρομές. Στο Hybrid, η διαχείριση ενέργειας κρατά πάντα ένα «μαξιλάρι» φόρτισης ώστε να υπάρχει ηλεκτρική ώθηση στις ρεπρίζ, ενώ στο Hold/Charge (ανάλογα με τον εξοπλισμό) μπορείς να διατηρήσεις ή να αυξήσεις το SOC πριν μπεις σε αστικό κομμάτι. Η εναλλαγή μεταξύ των πηγών ισχύος είναι σχεδόν ανεπαίσθητη. Σπάνια θα καταλάβεις πότε «ξύπνησε» ο θερμικός αν δεν κοιτάξεις ένδειξη και πιθανότατα αυτό θα συμβεί διότι θα καταλάβεις την ισχυρή ώθηση των 272 συνδυαστικών ίππων.

Το σημαντικότερο πρακτικό όπλο είναι η φόρτιση. Με δυνατότητα φόρτισης και σε DC με έως 50 kW, το 10-80% ολοκληρώνεται σε περίπου 30 λεπτά. Από την άλλη, σε AC 11 kW για πλήρη φόρτιση χρειάζονται γύρω στις 2,5 ώρες. Αν ο οδηγός έχει πρόσβαση σε wallbox, το πιθανότερο είναι να συμβιώνει στο 95% της καθημερινότητάς του με ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, με το θερμικό μοτέρ να υπάρχει για τα Σαββατοκύριακα, τις διακοπές και τις ενθουσιώδεις βόλτες. Σε κατανάλωση, με μπαταρία φορτισμένη βλέπεις νούμερα ρεύματος που κάνουν τη βενζίνη… διακοσμητική.

Από μέρα σε μέρα και με τακτικό ανεφοδιασμό στην μπαταρία, το trip computer δύσκολα ξεπερνά το 1 lt/100km, ενώ χαμηλή είναι και η κατανάλωση ρεύματος, με τη μέση τιμή κατά τη διάρκεια της δοκιμής να διαμορφώνεται στις 12,2 kWh/100km. Με άδεια μπαταρία και ρυθμό αυτοκινητόδρομου, το υβριδικό κύκλωμα κρατά την κατανάλωση στα 4,5-5,5 λτ./100 km, ανάλογα με ταχύτητα και ανάγλυφο.

Ποιότητα και σπορ χαρακτήρας στα καλύτερά τους

Στον δρόμο, το A3 45 TFSI e είναι ένα αυτοκίνητο που σε αποφορτίζει. Η άμεση ροπή του ηλεκτροκινητήρα γεφυρώνει κάθε κενό, οι μεσαίες επιταχύνσεις είναι η σπεσιαλιτέ του και το κιβώτιο επιλέγει σχέσεις χωρίς δισταγμούς. Το 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 6,3” και αυτό αποτυπώνει το σβέλτο προφίλ του, όμως περισσότερο μετρά ο τρόπος που μαζεύει χιλιόμετρα από στροφή σε στροφή με ελάχιστη προσπάθεια.

Η ανάρτηση με γόνατα McPherson μπροστά και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω χαρίζει μια ραφιναρισμένη ποιότητα κύλισης που ισορροπεί ιδανικά μεταξύ σπορ χαρακτήρα και άνεσης. Η ρύθμιση μοιάζει αρχικά σφιχτή, αλλά ποτέ δεν κουράζει, απορροφώντας σωστά κάθε κακοτεχνία, χωρίς να διαταράσσει την ηρεμία στην καμπίνα. Το όλο setup του αυτοκινήτου δεν θα πει όχι σε πιο ενθουσιώδη ρυθμό, ενώ θα κινηθεί εύκολα με τρόπο και χιλιόμετρα που πολλές πιο «καθαρόαιμες» σπορ κατασκευές δυσκολεύονται να ακολουθήσουν. Δεν προκαλεί για «κυνηγητό» λόγω της ηρεμίας που επικρατεί στην καμπίνα, αλλά αν αποφασίσεις να ανεβάσεις δύο κλικ και να πιέσεις, θα ακολουθήσει με ακρίβεια και ευχάριστο χαρακτήρα.

Το τιμόνι είναι ακριβές και παρέχει σχετικά καλή πληροφόρηση, ενώ το πλαίσιο δείχνει πως, παρά τον πολιτισμένο του χαρακτήρα, υπάρχουν και σπορ καταβολές στο DNA του. Τα φρένα, αν και δυνατά, δυστυχώς πάσχουν από το γνωστό θέμα σπογγώδους αίσθησης που έχουν πολλά αυτοκίνητα με τεχνολογία ανάκτησης. Η μετάβαση από ανάκτηση σε υδραυλική πέδηση είναι ομαλή, αλλά δυστυχώς αυτό έχει έναν μικρό αντίκτυπο στην αίσθηση που περνά στο πόδι του οδηγού.

Σε αστικό περιβάλλον, η ηλεκτρική λειτουργία είναι ο απόλυτος σύμμαχος. Η ησυχία, η ομαλότητα στην εκκίνηση και η δυνατότητα να ελίσσεσαι στην κίνηση μόνο με το δεξί πεντάλ μειώνουν την κούραση ουσιαστικά. Στην εθνική οδό, το αυτοκίνητο είναι ευθύβολο, σταθερό και αθόρυβο. Ο αέρας ακούγεται λίγο μετά τα 130 km/h, αλλά ποτέ δεν γίνεται ενοχλητικός, ενώ το θερμικό μοτέρ, ακόμα και όταν δουλεύει, λάμπει διά της ηχητικής του απουσίας.

The perfect mix

Το Audi A3 45 TFSI e είναι ένα plug-in υβριδικό που δεν φωνάζει απλώς για τα τεχνολογικά του επιτεύγματα, αλλά εντυπωσιάζει αξιοποιώντας τα στην πράξη. Με μεγάλη μπαταρία που προσφέρει πραγματικά χρήσιμη ηλεκτρική αυτονομία, με δυνατότητα ταχυφόρτισης που εξαφανίζει τον πονοκέφαλο των χρόνων αναμονής, με χαμηλή κατανάλωση all-around και με ποιότητα κατασκευής που φλερτάρει με την κορυφή. Ένα ώριμο και ολοκληρωμένο πακέτο. Είναι ένα αυτοκίνητο που απλοποιεί τη μέρα σου. Φορτίζεις το βράδυ, κινείσαι ηλεκτρικά το πρωί, ταξιδεύεις χωρίς άγχος όταν χρειαστεί. Το πλαίσιο και η ανάρτηση στηρίζουν με σοβαρότητα τη δύναμη του συστήματος, το τιμόνι και τα φρένα συμπληρώνουν μια εικόνα ασφάλειας και συνέπειας, και η καμπίνα παραμένει οικεία, ήσυχη και ποιοτική.

Αν αναζητάς έναν πραγματικά διπλής φύσης σύμμαχο –ηλεκτρικό στην καθημερινότητα, υβριδικό στο ταξίδι– με premium αύρα και μεστό τρόπο οδήγησης, το A3 45 TFSI e βρίσκεται ακριβώς εκεί. Στο σημείο ισορροπίας ανάμεσα στην τεχνολογία και στη χρησιμότητα. Ένα hatchback που δεν σου ζητά να αλλάξεις συνήθειες, απλώς να το βάζεις στην πρίζα και να απολαμβάνεις τη σιωπή. Αν βέβαια η τσέπη μπορεί να υποστηρίξει τις σχεδόν 50.000 ευρώ του κόστους απόκτησης. Αν ναι, τότε το A3 45 TFSI e αποτελεί υπερδύναμη στην κατηγορία.

Κινητήρας

Βενζινοκινητήρας 1.498 κ.εκ.,

turbo, άμεσου ψεκασμού

Ισχύς θερμικού κινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 177 ίπποι/5.000-6.000 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή: 250 Nm/1.500-4.000 σ.α.λ.

Ισχύς ηλεκτροκινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 116 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 330 Nm

Συνδυαστική ισχύς

272 ίπποι

400 Nm ροπής

Μετάδοση

Κίνηση στους εμπρός τροχούς

Αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων DSG

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα 230 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 6,3″

Μέση κατανάλωση

Κατασκευαστή (WLTP): 0,4 λίτρα/100 χλμ.

Δοκιμής: 2,4 λίτρα/100 χλμ.

Εκπομπές CO2: 9 γρ./χλμ.

Ρεζερβουάρ

40 λίτρα

Μπαταρία

19,7 kWh (ωφέλιμες)

Αυτονομία

124-135 χλμ. (WLTP)

106 χλμ. (δοκιμής)

Φόρτιση

AC (11 kW): 6 ώρες και 50 λεπτά

DC (60 kW): 26 λεπτά μέχρι το 80%

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος): 4.352 x 1.816 x 1.451 χλστ.

Μεταξόνιο: 2.630 χλστ.

Βάρος: 1.610 κιλά

Χώρος αποσκευών

280 λίτρα

Τιμή αγοράς

Από 49.980 €

