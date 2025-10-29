Δοκιμή Audi Q5 2.0 TDI Quattro: Το (υβριδικό) ντίζελ… ζει και βασιλεύει!

Το νέο Q5 δεν κάνει επίδειξη δύναμης, αλλά δείχνει τι σημαίνει πολυτέλεια χωρίς υπερβολές και πως η Audi βρίσκεται στα καλύτερα της.

του Θέμη Θεοδωρόπουλου, Φωγτογραφίες: Ναυσικά Βασιλειάδου

Υπάρχουν αυτοκίνητα που σε εντυπωσιάζουν με το «φαίνεσθαι» –την υψηλή δύναμη ή τη δυναμική παρουσία– αλλά και αυτά που βασίζονται στο «είναι», με την οδηγική τους αίσθηση, τηn ποιότητα και την άνεση που προσφέρουν. Σε μια εποχή που η ιπποδύναμη και oι χρόνοι του 0-100 έχουν πρώτο λόγο και τα αυτοκίνητα κρίνονται «στα χαρτιά», η δεύτερη «κατηγορία» είναι η μοναδική ελπίδα της αυτοκινητοβιομηχανίας για αυτοκίνητα με ψυχή. Σε αυτήν ανήκει και η τρίτη γενιά του Audi Q5. Είναι ένα SUV που ξέρει καλά σε ποιον απευθύνεται και δεν παριστάνει τίποτα. Από την πρώτη κιόλας διαδρομή, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένα ακόμη premium SUV, αλλά ό,τι καλύτερο έχουμε δει από την Audi στο μεσαίο της «Q».

Διακριτική αυτοπεποίθηση

H παρουσία του Q5 είναι καθαρή και απλοποιημένη, με τις ιδανικές αναλογίες για την κατηγορία. Δείχνει μοντέρνο και στιλάτο, ενώ ακόμη και στη βασική έκδοση εξοπλισμού έχει μια δυναμική αύρα, χάρη στα φουσκωμένα φτερά πάνω από τους τροχούς, τη μεγάλη μαύρη singleframe μάσκα με τα μεγάλα ανοίγματα για τον αέρα και φυσικά… τα φώτα. Η Audi είναι ο «βασιλιάς» στα φώτα εδώ και μερικά χρόνια και το Q5 δεν είναι εξαίρεση: τόσο μπροστά όσο και πίσω, έχουμε εντυπωσιακά φωτιστικά σώματα που χρησιμοποιούν χιλιάδες μικρά στοιχεία LED ώστε να σου δίνουν τη δυνατότητα να αλλάξεις τη μορφή τους με το πάτημα ενός κουμπιού – ενώ ταυτόχρονα κάνουν έναν εντυπωσιακό «χορό» όταν ξεκλειδώνεις ή κλειδώνεις το αυτοκίνητο.

Οι απαλές γραμμές του αμαξώματος ταιριάζουν και με τη μεγάλη παλέτα 11 διαφορετικών χρωματικών επιλογών που προσφέρει η Audi στο Q5. Ακόμη και αν το κόκκινο είναι δύσκολο χρώμα να «πετύχει» σε ένα αυτοκίνητο, το μεταλλικό Grenadine έκανε το Q5 της δοκιμής να γυρνάει κεφάλια. Κάτι πολύ σημαντικό για εμένα –και όλους τους haters στο Διαδίκτυο– είναι πως στο νέο Q5 έχουμε πραγματικές απολήξεις για την εξάτμισή του και όχι τις σχεδιαστικές «κλεψιές» που παλαιότερα είχαμε δει από τη μάρκα στους πίσω προφυλακτήρες.

Car Cinema

Το εσωτερικό του είναι ό,τι πιο… ψηφιακό προσφέρει η Audi σε όλη της την γκάμα. Μπαίνοντας μέσα, σε υποδέχονται τρεις μεγάλες οθόνες που καλύπτουν όλο το πλάτος του ταμπλό, σε μια συνολικά μινιμαλιστική αλλά πολύ μοντέρνα και ευρύχωρη καμπίνα. Η ποιότητα κατασκευής είναι πραγματικά υψηλή, όπως και τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί. Αυτό όμως είναι το αναμενόμενο. Το πιο σημαντικό είναι η εργονομία και η άνεση, και η Audi τα πήγε πολύ καλά και εδώ. Οι αποθηκευτικοί χώροι είναι μεγάλοι και άφθονοι, υπάρχουν λύσεις φόρτισης για όλους τους επιβάτες και η σχεδίαση είναι τόσο αφαιρετική που σχεδόν σε… χαλαρώνει. Η κεντρική οθόνη του συστήματος infotainment έχει ζωντανά χρώματα και ωραία γραφικά, αλλά η πλοήγηση μέσα στα μενού χρειάζεται εξοικείωση, όχι λόγω ευκολίας χρήσης, αλλά επειδή οι επιλογές, ρυθμίσεις και λειτουργίες που προσφέρει είναι πραγματικά αμέτρητες. Βέβαια, κάτω από τους κεντρικούς αεραγωγούς βρίσκονται φυσικά πλήκτρα με συντομεύσεις για το μενού, ώστε οι βασικές λειτουργίες να είναι εύκολα προσβάσιμες. Δεν είναι ένα σύστημα που δείχνει φιλικό με την πρώτη επαφή, αλλά μόλις το αποκωδικοποιήσεις, καταλαβαίνεις πως βρίσκεται εκεί για να λειτουργεί σαν κόμβος ελέγχου κάθε πτυχής του αυτοκινήτου.

Η οθόνη του συνοδηγού τώρα… είναι ένα «love it or hate it» χαρακτηριστικό (για αυτό βρίσκεται στον προαιρετικό εξοπλισμό του Q5), που από τη μία πλευρά είναι εξαιρετικά χρήσιμο όταν ο συνοδηγός δεν περιορίζεται σε ρόλο «παρατηρητή», αλλά βοηθά με την πλοήγηση ή τη μουσική. Βέβαια, είναι καλή και για τους παρατηρητές, καθώς σε λειτουργία αναμονής προβάλλει την ταχύτητα κίνησης και το επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης, ώστε να μπορείς να μαλώσεις τον οδηγό όταν τρέχει με… αποδείξεις! Από την άλλη πλευρά, όμως, και η απουσία αυτής της οθόνης απλοποιεί σημαντικά το εσωτερικό του Q5, δίνοντάς του έναν πιο παραδοσιακό και οικείο χαρακτήρα.

Κατά τα άλλα, στην έκδοση S-Line του αυτοκινήτου της δοκιμής, έχουμε τα sport καθίσματα που προσφέρουν άφθονη άνεση και καλή στήριξη, αλλά και το ωραίο τιμόνι, καθώς αυτό της βασικής έκδοσης είναι κάπως… εκκεντρικό. Ένα ασυνήθιστο χαρακτηριστικό παραμένει όμως, καθώς οι χειρισμοί για τα φώτα του Q5 βρίσκονται μαζί με αυτούς για τη ρύθμιση των καθρεπτών, πάνω στην πόρτα του οδηγού.

Όχι απλά ένα ακόμα mild hybrid μοντέλο

Η Audi επέλεξε να δώσει στο Q5 2.0 TDI την ονομασία MHEV+, και όχι τυχαία. Ο συνδυασμός πετρελαιοκινητήρα και ηλεκτρικής υποβοήθησης ξεφεύγει από τον παραδοσιακό ορισμό του «ήπιου» υβριδικού, καθώς στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα σύστημα που κινείται στα όρια της «full hybrid» φιλοσοφίας. Στον γνώριμο δίλιτρο TDI κινητήρα, οι τεχνικοί της Audi πρόσθεσαν έναν ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη, ο οποίος βρίσκεται τοποθετημένος πίσω από το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη S tronic.

Η ηλεκτρική μονάδα αποδίδει 24 ίππους και 230 Nm, παρέχοντας τόσο υποστήριξη στον θερμικό κινητήρα όσο και δυνατότητα απευθείας κίνησης στους τροχούς σε συνθήκες χαμηλής ταχύτητας ή απότομων ελιγμών. Με αυτόν τον τρόπο, το Audi Q5 μπορεί να κινηθεί για σύντομα διαστήματα αμιγώς ηλεκτρικά, κάτι που δεν συναντάμε συνήθως σε mild hybrid μοντέλα. Η τροφοδοσία του ηλεκτρικού μοτέρ γίνεται μέσω μίας μπαταρίας λιθίου-σιδήρου-φωσφορικού άλατος (LFP), χωρητικότητας 1,7 kWh. Είναι υγρόψυκτη, εξασφαλίζοντας σταθερές θερμοκρασίες λειτουργίας και επιτρέποντας γρήγορους κύκλους φόρτισης/εκφόρτισης, στοιχείο κρίσιμο για την αποδοτικότητα του συστήματος.

Στην επιβράδυνση ή σε λειτουργία coasting, το Q5 μπορεί να ανακτήσει έως 25 kW κινητικής ενέργειας, περιορίζοντας έτσι τη χρήση του συστήματος πέδησης και βελτιώνοντας την κατανάλωση καυσίμου. Η στρατηγική διαχείρισης ενέργειας προσαρμόζεται ανάλογα με τη λειτουργία οδήγησης. Στο πρόγραμμα Normal, το ποσοστό φόρτισης της μπαταρίας διατηρείται μεταξύ 50-60%, εξασφαλίζοντας ισορροπία ανάμεσα στην ανάκτηση και τη διαθεσιμότητα ενέργειας. Αντίστοιχα στο Dynamic, το όριο ανεβαίνει στο 70%, έτσι ώστε ο ηλεκτροκινητήρας να έχει πάντα επαρκή ισχύ για να ενισχύει τον θερμικό, όταν απαιτείται μέγιστη απόδοση. Συνολικά, η τεχνολογία αυτή μεταφράζεται σε έως και 15% χαμηλότερη κατανάλωση σε σχέση με την αντίστοιχη έκδοση του Q5 χωρίς ηλεκτρική υποβοήθηση, σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας της Audi. Η λύση MHEV+ δείχνει ξεκάθαρα τον δρόμο που θα ακολουθήσουν τα μελλοντικά πετρελαιοκίνητα μοντέλα της εταιρίας, με κυρίαρχα στοιχεία την αποδοτικότητα, την καλύτερη διαχείριση ενέργειας και μια πιο ουσιαστική προσέγγιση στην υβριδική τεχνολογία.

Η γεννήτρια/μίζα λειτουργεί με ιμάντα στα 48V. Εκτός από την ανάκτηση ενέργειας, αναλαμβάνει και την ομαλή εκκίνηση του δίλιτρου πετρελαιοκινητήρα των 2,0 λίτρων.

Ηλεκτρικός συμπιεστής με κύκλωμα 48V για τον κλιματισμό.

Ο δίλιτρος TDI είναι δοκιμασμένος εδώ και αρκετά χρόνια και συνδυάζεται με ένα 7τάχυτο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη S tronic.

Ο τοποθετημένος πίσω από το κιβώτιο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει ισχύ 24 ίππους και 230 Nm.

Μετατροπέας AC/DC.

Η μπαταρία που προορίζεται για το υβριδικό σύστημα είναι LFP (λιθίου-σιδήρου-φωσφορικού άλατος) και τάση 48V.

Σαν στάνταρ, η διάταξη της ανάρτησης περιλαμβάνει διπλά ψαλίδια εμπρός και διάταξη πολλαπλών συνδέσμων με πέντε βραχίονες πίσω. Προαιρετικά διατίθεται ανάρτηση με πνευματικά ελατήρια.

Κάθε αμορτισέρ ελέγχεται ξεχωριστά. Με την πνευματική ανάρτηση, η απόσταση από το έδαφος μπορεί να μεταβληθεί έως 60 χιλιοστά και προβλέπονται δύο λειτουργίες για χρήση off-road, οι οποίες, εκτός από το ύψος του αμαξώματος, προσαρμόζουν και τη ρύθμιση του ESP.

Η ευχάριστη έκπληξη

Όσο όμορφο και προηγμένο κι αν είναι, αυτό που πραγματικά με εντυπωσίασε στο Q5 είναι ο οδηγικός του χαρακτήρας. Η συγκεκριμένη έκδοση, όπως προείπαμε, χρησιμοποιεί έναν δίλιτρο TDI πετρελαιοκινητήρα που συνδυάζεται με ένα ήπια υβριδικό σύστημα κίνησης με συνολική ισχύ 204 ίππων, ενώ ακόμη και με το 48V σύστημα μπορεί να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά σε χαμηλές ταχύτητες ή στο παρκάρισμα. Οι κινητήρες πετρελαίου έχουν σχεδόν εξαφανιστεί από την αγορά και πρέπει να παραδεχτώ πως, βλέποντας 900 χιλιόμετρα στην αυτονομία του υπολογιστή ταξιδιού, μου… ξύπνησε ωραίες μνήμες – αυτό από μόνο του σε εμπνέει να κάνεις ατελείωτα χιλιόμετρα.

Από τη στιγμή που κλείσεις τη πόρτα σου, απομονώνεσαι από τον «έξω κόσμο» με τον καλύτερο τρόπο. Η ηχομόνωση είναι εξαιρετική, εξαλείφοντας αεροδυναμικούς και θορύβους κύλισης, ακόμη και σε ταχύτητες εθνικής οδού. Εκεί ακριβώς ξεκίνησα τη δοκιμή μου για το Q5, όπου εντυπωσιάστηκα με το πόσο άνετα ταξιδεύει αυτό το αυτοκίνητο. Στην comfort ρύθμισή τους, οι αναρτήσεις γίνονται μαλακές και αποσβένουν σωστά οτιδήποτε βρεθεί στον δρόμο σου, ενώ τα συστήματα υποβοήθησης είναι εύχρηστα και σε ξεκουράζουν. Ενώ, βέβαια, μέχρι τα 100 χλμ./ώρα το Q5 επιταχύνει με ζωντάνια για τα δεδομένα του, από εκεί και πάνω αρχίζει να έχει μια αδράνεια στην απόκρισή του, ακόμη και στο δυναμικό πρόγραμμα οδήγησης. Το κιβώτιο S tronic κάνει τη δουλειά του με ακρίβεια. Δεν επιδιώκει να ενθουσιάσει με δυναμικές αλλαγές, αλλά λειτουργεί διακριτικά και αρμονικά, με αλλαγές που σχεδόν δεν καταλαβαίνεις μέσα στη πόλη. Στον αστικό κύκλο, απομονωμένος από όλους τους γύρω θορύβους, απολαμβάνεις τόσο την ευκινησία του Q5 στα στενά όσο και τα αναπαυτικά του καθίσματα, ή το ποιοτικό του ηχοσύστημα.

Βαρύ; Ναι. Το νιώθεις; Όχι.

Παρά το βάρος των σχεδόν δύο τόνων, το Q5 δεν δείχνει βαρύ στην οδήγησή του, ακόμη και σε μια ζωηρή διαδρομή. Το τιμόνι είναι ελαφρύ σε όλες τις ρυθμίσεις του, αλλά είναι ακριβές και σου δίνει μια υποψία πληροφορίας, αρκετή για να αισθανθείς ότι επικοινωνείς με τον εμπρός άξονα, αλλά όχι τόση που θα θυσιάσει μέρος της άνεσης. Τα φρένα είναι δυνατά και δεν δείχνουν να «κουράζονται» ακόμη και δύσκολες διαδρομές, ενώ η αίσθηση στο πεντάλ είναι προβλέψιμη και προοδευτική.

Εκεί που το Q5 με εντυπωσίασε, είναι ο τρόπος που διατηρεί την πρόσφυσή του. Η Audi άκουσε τα σχόλια των οπαδών της περί «Audisteer», την ελαφριά υποστροφή όταν πιέζεις ένα αυτοκίνητο της μάρκας, και έκανε θαύματα με το στήσιμο του νέου της μοντέλου. Ακόμη και σε σημεία που περιμένεις να γλιστρήσουν οι εμπρός τροχοί, καταφέρνει να στρίψει ακριβώς εκεί όπου θα στοχεύσεις με το τιμόνι, με τα συστήματα υποβοήθησης να δουλεύουν… υπερωρίες. Θα διατηρήσεις όμως τις γραμμές σου, χωρίς να ανοίξει την τροχιά του, γεμίζοντας σε σιγουριά. Ακόμη και αν οι καθημερινές μετακινήσεις ή τα ταξίδια είναι το καλύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις με αυτό το Q5, σίγουρα δεν θα σε απογοητεύσει όταν βρεθείς σε μια βουνίσια διαδρομή.

Μάλιστα, με τις ρυθμιζόμενες αεραναρτήσεις που αυξάνουν την απόσταση από το έδαφος στα προγράμματα οδήγησης Offroad και Offroad+, αφού ευχαριστηθείς τις στροφές μπορείς να αρχίσεις την εξερεύνηση πιο μικρών χωματόδρομων με απόλυτη σιγουριά και ευκολία. Οι κάμερες γύρω από το αμάξωμα σε βοηθούν να αποφύγεις δύσκολα εμπόδια και το σύστημα τετρακίνησης Quattro λειτουργεί τόσο καλά, που όσο είσαι ήρεμος με το γκάζι, δεν θα νιώσεις ούτε ένα «χάσιμο» σε κάποιο από τα λάστιχά σου. Μάλιστα, κλείνοντας τα ηλεκτρονικά του γίνεται αρκετά κεφάτο, ακόμη και υπερστροφικό υπό τις κατάλληλες συνθήκες.

Το νέο Audi Q5 προσφέρει μία ξεχωριστή εμπειρία στην κατηγορία του. Δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με νούμερα ή design, αλλά με στοιχεία που δεν μπορούν να μετρηθούν: πολυτέλεια, ηρεμία και –απροσδόκητη– οδηγική ακρίβεια. Η πολυτέλεια, βέβαια, έχει την τιμή της: το πετρελαιοκίνητο Q5 μπορεί να ξεκινά κοντά στις 70.000€, αλλά ο προαιρετικός εξοπλισμός μπορεί να απογειώσει την τιμή του, κάτι που μπορεί να βάλει σε σκέψεις τους δυνητικούς αγοραστές του. Αλλά μόλις μπεις μέσα, κάνεις ένα μεγάλο ταξίδι ή ζήσεις μαζί του για λίγο καιρό, καταλαβαίνεις γιατί κοστίζει όσο κοστίζει και, μάλιστα, πως αξίζει τα χρήματά του.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρας

Τετρακύλινδρος σε σειρά, ήπια υβριδικό σύστημα 48V

Turbo, άμεσου ψεκασμού πετρελαίου

Χωρητικότητα 1.968 κ.εκ.

Iσχύς θερμικού κινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 204 ίπποι/3.800-4.200 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή: 400 Nm ροπής/1.750-3.250 σ.α.λ.

Ισχύς ηλεκτροκινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 24 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 230 Nm

Μετάδοση

Κίνηση στους τέσσερις τροχούς Quattro

Αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων S tronic

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 226 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 7.4”

Μέση κατανάλωση

Κατασκευαστή (WLTP): 5,9-6,6 λίτρα/100 χλμ.

Δοκιμής: 9,1 λίτρα/100 χλμ.

Εκπομπές CO2: 155 γρ./χλμ.

Ρεζερβουάρ

65 λίτρα

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος) χλστ.: 4.717 x 1.900 x 1.625-1.662

Μεταξόνιο 2.820 χλστ.

Χώρος αποσκευών: 520 λίτρα

Βάρος 1.955 κιλά

Τιμή αγοράς

Από 71.980€

