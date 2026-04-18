Δοκιμή Audi S3 Sportback 333 PS: Το πιο ουσιαστικό Hot Hatch

Σε έναν κόσμο γεμάτο υπερβολή και φιγούρα, το Audi S3 παραμένει διακριτικό, γρήγορο και απόλυτα ουσιαστικό.

του Θέμη Θεοδωρόπουλου, Φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος

To S3 είναι ένα από τα πιο ιστορικά «καυτά» Audi με σχεδόν 30 χρόνια παρουσίας και 4 γενιές που η καθεμία έχει αφήσει το στίγμα της στην ιστορία της αυτοκίνησης. Ανά καιρούς μονοπωλούσε στην κατηγορία, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο που δεν μπορούσες να βρεις αλλού. Πλέον, όμως, τα γερμανικά hot hatch έχουν κάνει «comeback» στην αγορά, με αρκετές πρακτικές, τετρακίνητες επιλογές στους 300+ ίππους και το S3 χρειάστηκε να κάνει σοβαρές τεχνικές βελτιώσεις για το facelift του.

Η περίπτωση του S3 είναι ιδιαίτερη, καθώς πρέπει να προσφέρει δυναμικές επιδόσεις και οδηγική απόλαυση, αλλά ταυτόχρονα χρειάζεται να αφήσει αρκετό «χώρο» για το σκληροπυρηνικό RS3 με τον θρυλικό πεντακύλινδρο κινητήρα. Μια δύσκολη ισοροπία όπου σε προηγούμενες γενιές είχε «θάψει» ένα από τα δύο μοντέλα, αλλά στην τέταρτη γενιά η συνταγή είναι πλέον τέλεια, χωρίς μάλιστα να αλλάξουν τα… συστατικά – αλλά τώρα ο δίλιτρος turbo κινητήρας, το σύστημα τετρακίνησης quattro και το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη βρίσκονται στην καλύτερη εκδοχή που έχουμε δει μέχρι σήμερα.

Incognito

Η παρουσία του S3 στον δρόμο δεν προσπαθεί να σου μαγνητίσει το βλέμμα, εκτός αν έχεις διαλέξει ένα από τα πιο ιδιαίτερα χρώματα για το αμάξωμα. Το «διακριτικό» look, πάντως, ταιριάζει απόλυτα στην προσέγγιση που έχει κάνει το S3 να ξεχωρίζει εδώ και δεκαετίες: Αποφεύγει να είναι υπερβολικό ή να τραβά την προσοχή – ο πιο εύστοχος χαρακτηρισμός, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τη τιμή αγοράς του, είναι… stealth wealth. Σχεδιαστικά δεν απέχει σημαντικά από ένα Audi A3, μόνο που το S3 έχει μια πιο επιθετική στάση και μικρές λεπτομέρειες που το διαφοροποιούν από την υπόλοιπη γκάμα. Έτσι, ακόμη και αν τα νέα LED φώτα δεν διαφοροποιούνται, έχουμε τις κλασικές λεπτομέρειες ενός S3, όπως η πιο επιθετική σχεδίαση στους προφυλακτήρες. Ο πιο εύκολος τρόπος να ξεχωρίσεις ένα S3 παραμένει ο ίδιος: να αναζητήσεις τους ασημένιους πλαϊνούς καθρέπτες ή τις τετραπλές απολήξεις εξατμίσεων. Στα μάτια του περισσότερου κόσμου είναι ένα ακόμη hatchback στον δρόμο, αλλά κάτω από το αμάξωμα κρύβονται εντυπωσιακές τεχνολογίες.

Η φιλοσοφία στο εσωτερικό είναι η παρόμοια. Το βασικό Α3 έχει μια μινιμαλιστική και οδηγοκεντρική προσέγγιση στην καμπίνα του και το S3 τη διατηρεί, βελτιώνοντας απλώς υλικά και προσθέτοντας μικρές λεπτομέρειες – όπως το κόκκινο περίβλημα γύρω από το κουμπί start-stop ή το «S» στη κάτω πλευρά του τιμονιού. Τα καθίσματά του είναι αναπαυτικά και προσφέρουν επαρκή πλευρική στήριξη, εξυπηρετώντας τόσο την καθημερινή άνεση όσο και τα καθήκοντα ενός «bucket». Η οθόνη του συστήματος infotainment ενσωματώνεται όμορφα στην κεντρική κονσόλα χωρίς να περιορίζει το οπτικό πεδίου του οδηγού, ενώ η πλοήγηση στα μενού και τις λειτουργίες του είναι ευχάριστα απλή και εύκολη.

Τα γραφικά της οθόνης, όπως και αυτά του ψηφιακού πίνακα οργάνων, είναι καθαρά, καλοσχεδιασμένα και με όμορφα χρώματα. Οι φυσικοί χειρισμοί για το σύστημα του κλιματισμού αλλά και για μερικές βασικές συντομεύσεις του συστήματος είναι κάτι που βελτιώνει αισθητά την καθημερινότητα μέσα στην καμπίνα. Η αφαιρετική προσέγγιση στην κεντρική κονσόλα –καθώς ο μεγάλος λεβιές ταχυτήτων της Audi είναι πλέον ένας… διακόπτης– αυξάνει την αίσθηση ευρυχωρίας και αισθάνεσαι πραγματικά άνετα, τόσο στα μπροστά όσο και στα πίσω καθίσματα.

Audisteer? Not anymore

Οι αναβαθμίσεις που έκανε η Audi για την ανανέωση του μοντέλου είναι πολύ περισσότερες από ό,τι έχουμε συνηθίσει σε ένα τυπικό mid-cycle facelift. Ο κινητήρας αναβαθμίστηκε και πλέον φτάνει τους 333 ίππους (23 παραπάνω από το μοντέλο που αντικαθιστά), αλλά η πιο σημαντική αλλαγή βρίσκεται στο νέο διαφορικό του συστήματος quattro, που επιτρέπει τη μεταφορά περισσότερης δύναμης στους πίσω τροχούς. Το αποτέλεσμα είναι αισθητό από την πρώτη γρήγορη στροφή που θα πάρεις, καθώς έχει εξαφανιστεί κάθε ίχνος υποστροφής – ένα χαρακτηριστικό που για χρόνια ήταν η «αχίλλειος πτέρνα» των δυνατών Audi, αλλά η εταιρία ασχολήθηκε σοβαρά με αυτό το ζήτημα και πλέον προσφέρει ένα προβλέψιμο σύνολο, το οποίο μπορείς να εμπιστευθείς σε μια «σφιχτή», γρήγορη διαδρομή. Ενώ το ίδιο σύστημα κίνησης των 333 ίππων σε ένα VW Golf R ή ένα Cupra Formentor VZ συνοδεύεται από την επιλογή «Drift Mode» στα προγράμματα οδήγησης, αυτή η ρύθμιση απουσιάζει από το S3 (στο RS3 υπάρχει κανονικά –ένα παράδειγμα του «κενού» που διαχωρίζει τις δύο εκδόσεις–, απλά με άλλο όνομα).

Ακόμη και χωρίς αυτό όμως, όταν απενεργοποιηθούν τα συστήματα υποβοήθησης, μπορείς να πλαγιολισθήσεις με θεαματικό τρόπο, σε απόλυτη αρμονία με το αυτοκίνητο, το οποίο θα σε επαναφέρει στην πορεία σου μόλις ξεκινήσεις να «μαζεύεις» το τιμόνι. Νιώθεις ότι η ισχύς του είναι στο sweet-spot των επιδόσεων για ένα hatchback: επαρκείς για να κινηθείς ταχύτατα, αλλά όχι υπερβολικές ώστε να χάνεις την πρόσφυσή σου χωρίς να το θέλεις. Μάλιστα, σε συνδυασμό με την πιο πρόσφατη εκδοχή του αυτόματου κιβωτίου S tronic και την ωραία κλιμάκωση των σχέσεων, οι αλλαγές είναι ταχύτατες και βρίσκεσαι πάντοτε στο φάσμα στροφών όπου η δύναμη είναι άφθονη. Πρόκειται για ένα από τα λίγα αυτοκίνητα που μπορείς να οδηγήσεις δυναμικά ακόμη και στο «auto» πρόγραμμα οδήγησης, χωρίς καν χειροκίνητες αλλαγές ταχυτήτων, με απόλυτη σιγουριά ότι δεν θα «κρεμάσει» ούτε για μια στιγμή.

Πέρα από τη δύναμη και τη μετάδοση όμως, σημαντικό ρόλο στην αίσθηση του S3 έχει το σύστημα διεύθυνσης, αλλά και οι αναρτήσεις. Το τιμόνι είναι υποδειγματικό, με μια ωραία αίσθηση ακρίβειας και το σωστό βάρος, ενώ οι αναρτήσεις είναι ρυθμισμένες για sport αίσθηση, κάτι που θα απολαύσεις στο βουνό ή στην πίστα, όπου ελαχιστοποιούν τις κλίσεις του αμαξώματος και εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή πρόσφυση, αλλά στην καθημερινή χρήση μπορεί να σε ταλαιπωρήσει, ειδικά στους απαράδεκτους δρόμους της Αθήνας. Ταυτόχρονα, όμως, απολαμβάνεις ένα πρακτικό αυτοκίνητο με άφθονους χώρους, μοντέρνο σχεδιασμό και εργονομική καμπίνα. Σε ρυθμούς πόλης ή ταχύτητες εθνικής οδού, θα σε εντυπωσιάσει με τη χαμηλή κατανάλωση καυσίμου του. Φανταστείτε δε ότι ταξίδι 160 χιλιομέτρων «έκαψε» 6,7 λ./100 χλμ., κατανάλωση που μόνο σε δίλιτρο μοτέρ επιδόσεων δεν παραπέμπει.

Προφανώς και αν το πιέσεις θα ζητήσει βενζίνη, όμως τίποτα το παράλογο.Στο τέλος της ημέρας, το Audi S3 δεν προσπαθεί να παίξει τον ρόλο που ανήκει σε ένα RS. Αντίθετα, καταφέρνει κάτι πολύ πιο δύσκολο: να τα κάνει όλα σωστά. Είναι γρήγορο χωρίς να σε τρομάζει, άνετο χωρίς να γίνεται βαρετό και πρακτικό χωρίς να χάνει τον σπορ χαρακτήρα του. Το facelift ήρθε να διορθώσει τις λεπτομέρειες που έλειπαν και να δώσει στο S3 την οδηγική ακρίβεια που πάντα του άξιζε. Αν ψάχνεις ένα hot hatch που μπορεί να καλύψει κάθε σενάριο, από τις καθημερινές μετακινήσεις μέχρι μια δυναμική διαδρομή, χωρίς να σε κουράσει ή να σε περιορίσει, τότε δύσκολα θα βρεις κάτι πιο ολοκληρωμένο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρας

Τετρακύλινδρος σε σειρά

Turbo, άμεσου ψεκασμού βενζίνης

Χωρητικότητα 1.984 κ.εκ.

Iσχύς κινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 333 ίπποι/5.600-6.500 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή: 420 Nm/2.100-5.500 σ.α.λ.

Μετάδοση

Κίνηση στους τέσσερις τροχούς Quattro

Αυτόματο κιβώτιο S tronic 7 σχέσεων

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 250 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 4.7”

Μέση κατανάλωση

Κατασκευαστή (WLTP): 8,4 λίτρα/100 χλμ.

Δοκιμής: 9,7 λίτρα/100 χλμ.

Εκπομπές CO 2 : 191-198 γρ./χλμ.

Ρεζερβουάρ

55 λίτρα

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος) χλστ.: 4.345 x 1.816 x 1.466

Μεταξόνιο 2.630 χλστ.

Βάρος 1.535 κιλά

Τιμή αγοράς

Από 64.980€