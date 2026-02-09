Δοκιμή Audi S5 Avant: Undercover enthusiast

Το νέο S5 δεν αποτελεί απλά ένα πιο «θερμόαιμο» οικογενειακό, αλλά ένα αναζωογονημένο σπορ Audi που παντρεύει μαεστρικά την άνεση και την ποιότητα, με κορυφαία δυναμικά χαρακτηριστικά και fun to drive προσανατολισμό.

του Στέλιου Παππάς, φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος

Μέσα σε μία θάλασσα ηλεκτρικών SUV, το Audi S5 Avant έρχεται σαν ανάσα από το παρελθόν. Ένα σπορ οικογενειακό με καρδιά που χτυπά στον ρυθμό ενός πληθωρικού V6 και σου θυμίζει γιατί αγαπάς την οδήγηση. Η συνταγή των γρήγορων station wagon της Audi επιστρέφει πιο ζωντανή από ποτέ και συστήνεται εκ νέου. Δεν κραυγάζει , δείχνει με τον τρόπο της πως η παράδοση μπορεί να ανανεωθεί όταν κάτω από σαγηνευτικά σμιλευμένες λαμαρίνες δουλεύουν έξυπνα κόλπα και το τετρακίνητο DNA αποκτά σπάνια συμμετοχικότητα. Ένα wagon που ταξιδεύει την οικογένεια την ημέρα και το βράδυ σε προκαλεί να κυνηγήσεις την ξεχασμένη νιότη σου.

Κανονικός μαγνήτης

Πριν καν μπούμε στο S5, αξίζουν εύσημα στην Audi για το πού έχει φτάσει σχεδιαστικά τα τελευταία χρόνια. Όταν άλλοι χρησιμοποιούν μια αισθητική που συχνά ακουμπά την «υπερβολή», η γερμανική μάρκα καταφέρνει να εκσυγχρονίζει τη σχεδίασή της χωρίς να διχάζει. Εδώ η ισορροπία κληρονομιάς και καινοτομίας μοιάζει μελετημένη.

Το S5 Avant συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο, με το αμάξωμα Avant να του δίνει στα δικά μας μάτια το κάτι παραπάνω. Ο διακριτικός δυναμισμός του συνόλου ξεχωρίζει από κάθε γωνία με λεπτά LED φωτιστικά σώματα εμπρός-πίσω. Μπροστά την εικόνα συμπληρώνει η εξαγωνική μάσκα και οι μεγάλες εισαγωγές αέρα, πίσω η κόκκινη φωτιζόμενη γραμμή που ενώνει τα άκρα και οι τέσσερις απολήξεις. Με μήκος πάνω από 4,8 m δείχνει ακόμη μακρύτερο χάρη στο χαμηλό αμάξωμα και το μακρύ καπό, ενώ οι 20άρες ζάντες και οι τονισμένοι πίσω «ώμοι» δένουν με την κλίση της οροφής στο τελείωμα της. Για τα τυπικά να πούμε ότι το πλάτος φτάνει τα 1,86 m και το ύψος 1,44 m.

Ψηφιακή σκηνή

Στο εσωτερικό σε υποδέχεται η νέα «σκηνή» οθονών της Audi με πίνακας οργάνων 11,9” και κεντρική οθόνη 14,5”, με άμεση απόκριση, λογική ιεραρχία μενού και μόνιμη μπάρα κλιματισμού στο κάτω μέρος. Προαιρετικά υπάρχει και οθόνη συνοδηγού 10,9” (όπως στο αυτοκίνητο της δοκιμής), που εμφανίζει πληροφορίες μόνο όταν το κάθισμα είναι κατειλημμένο. Τα υλικά είναι μαλακά εκεί που πρέπει και το φινίρισμα υποδειγματικό. Η θέση οδήγησης σε τοποθετεί χαμηλά χωρίς να θυσιάζει ορατότητα, με σωστή ευθυγράμμιση τιμονιού-πεντάλ, ενώ τα δερμάτινα μπάκετ με ρύθμιση πλευρικών bolster συνδυάζουν κράτημα σε γρήγορο ρυθμό και άνεση σε πολύωρη χρήση.

Υπάρχουν βέβαια και δύο ενστάσεις. Οι απτικοί διακόπτες στο τιμόνι θέλουν εξοικείωση γιατί μπορούν να πατηθούν κατά λάθος, και η ευρυχωρία δεν φτάνει τις προσδοκίες που γεννά το μεταξόνιο των σχεδόν 2,9 m. Τέσσερις ενήλικες ταξιδεύουν άνετα, αλλά ο πίσω χώρος για γόνατα δεν εντυπωσιάζει, ενώ η 5η θέση περιορίζεται από το κεντρικό τούνελ μετάδοσης. Το πορτμπαγκάζ είναι 448 λίτρα, σίγουρα όχι κορυφαίο, όμως πρακτικό, με χαμηλό κατώφλι φόρτωσης και αναδίπλωση 40:20:40 στη δεύτερη σειρά.

Χαμένη γοητεία

Στο πρώτο μιζάρισμα του S5 έρχεται αυθόρμητα η σκέψη για το πόσο σπάνια ακούμε πλέον «πληθωρικά» μοτέρ με πάνω από 4 κυλίνδρους. Με το πάτημα του start ξυπνά η νεότερη γενιά του 3.0 TFSI V6, πλέον με ήπια υβριδική υποστήριξη. Ο τοποθετημένος στο διαμήκη άξονα 6κύλινδρος, αναβαθμισμένος σε σχέση με την εποχή του S4, αποδίδει 367 ίππους και 550 Nm, χάρη σε σειρά βελτιώσεων.

Το MHEV plus λειτουργεί σε 48 και 12 Volt με δύο μικρούς ηλεκτροκινητήρες και μπαταρία LFP 1,7 kWh. Δεν παριστάνει το full hybrid, αλλά γεμίζει μικρά κενά ροπής και ομαλοποιεί/επιταχύνει τις αλλαγές. Παράλληλα, υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να απενεργοποιεί τον θερμικό κινητήρα, μέσω του ισχυρότερου από τα δύο ηλεκτρικά μοτέρ (24 ίπποι, 230 Nm) που βρίσκεται στην έξοδο του κιβωτίου. Σβήνει τον V6 σε χαμηλό φορτίο (π.χ. χαμηλές ταχύτητες στην πόλη ή παρκάρισμα) για εξοικονόμηση καυσίμου, λειτουργεί έως 140 km/h και μετά αποσυνδέεται λόγω τριβών που ακυρώνουν το όφελος.

Το 7τάχυτο S tronic ταιριάζει στη φιλοσοφία του συνόλου. Στην καθημερινότητα είναι ομαλό, ενώ όταν ανεβαίνει ο ρυθμός κρατά μία σχέση κάτω και τον κινητήρα «ξυπνιο», αν και σε πολύ οριακά κατεβάσματα μπορεί να χρειαστεί δεύτερο τράβηγμα στο αριστερό paddle. Ο ήχος του V6 είναι αναπόφευκτα πιο φιμωμένος λόγω νομοθεσίας, όμως παραμένει μουσικός και ξεχωριστός. Βαθύς χαμηλά, πιο ανάγλυφος ψηλά, με μπάσα νότα που θυμίζει άλλες εποχές.

Διπλό αποτέλεσμα

Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν τον χαρακτήρα του. Η κίνηση περνά και στους τέσσερις τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη S tronic 7 σχέσεων, με 0-100 km/h σε 4,5 sec και τελική ηλεκτρονικά περιορισμένη στα 250 km/h.

Στην πράξη, από στάση με Launch Control η επιτάχυνση είναι καταιγιστική. Το αυτοκίνητο «σκάβει» την άσφαλτο και εκτοξεύεται, με το τράβηγμα να μένει σχεδόν αμείωτο έως περίπου τα 200 km/h και τον κινητήρα να μη δείχνει κόπωση ψηλά. Από χαμηλά, πάντως, φαίνεται ότι έχουμε κακομάθει από την ηλεκτρική αμεσότητα. Ο 3λιτρος δείχνει το καλύτερό του πρόσωπο μετά τις 2.500 rpm, ενώ κάτω από εκεί υπάρχει ένα ελαφρύ lag.

Στην κατανάλωση, το αποτέλεσμα είναι θετικό για τα δεδομένα ενός ισχυρού V6. Μετά από 700 km σε όλες τις συνθήκες και με όλους τους ρυθμούς, το trip έδειξε 11,9 lt/100 km. Σε ταξίδι με τήρηση ορίου, πέφτει ακόμη και κάτω από 9 lt/100 km. Αν όμως περάσεις στο Dynamic και οδηγήσεις «με όρεξη», τα 17 lt/100 km είναι θέμα χρόνου να εμφανιστούν.

Πλαστελίνη

Τα σπορ μοντέλα της Audi είχαν παραδοσιακά έναν σαφή χαρακτήρα. Εξαιρετικά αποτελεσματικά και ισχυρά, ικανά να κινούνται με καταιγιστικό ρυθμό εύκολα και με ασφάλεια. Αυτή η ασφάλεια, όμως, συχνά μεταφραζόταν σε μια πιο «αποστειρωμένη» εμπειρία για τους petrolhead, ακόμη και σε RS. Ένα αυτοκίνητο τρομερά γρήγορο, που πολλές φορές υπαγόρευε τον τρόπο που ήθελε να οδηγείται.

Στο S5 (που πατά στη νέα αρχιτεκτονική Premium Platform Combustion), η αίσθηση αυτή δείχνει να αλλάζει. Σε σχέση με το A5, έχει χαμηλότερη κατά 20 mm ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη ανάρτηση, ώστε να προσαρμόζεται στις συνθήκες. Στον αυτοκινητόδρομο ταξιδεύει αρχοντικά. Ανάμεσα σε ταχύτητες από 80 km/h έως 200 km/h το μόνο που αλλάζει είναι ο αριθμός στο κοντέρ, με το αμάξωμα ακλόνητο και την ποιότητα κύλισης ουσιαστικά ανεπηρέαστη, σε βαθμό που σε «ξεγελά» για την πραγματική ταχύτητα.

Η ουσιαστική διαφορά, όμως, εμφανίζεται όταν ο δρόμος στενέψει. Σε σφιχτή ορεινή διαδρομή και με το πρόγραμμα Dynamic, το S5 Avant δείχνει το πιο οδηγοκεντρικό πρόσωπό του. Ο ρυθμός ανεβαίνει αβίαστα, η πρόσφυση μοιάζει ανεξάντλητη, αλλά το σημαντικό είναι ότι προσφέρει πρωτόγνωρη συμμετοχικότητα. Εκεί που τα quattro του παρελθόντος ήταν αποτελεσματικά αλλά «σεμνά» στον πίσω άξονα, εδώ το αυτοκίνητο λειτουργεί σαν πλαστελίνη. Μπορείς να διαμορφώσεις το άνοιγμα της ουράς με γκάζι και τιμόνι, όπως εσύ θέλεις.

Κλειδί σε αυτό είναι η τετρακίνηση quattro ultra που συνεργάζεται με ενεργό πίσω διαφορικό και torque vectoring, μοιράζοντας τη ροπή με τρόπο που ευνοεί τον τροχό με την περισσότερη πρόσφυση. Σε γλιστερό οδόστρωμα δουλεύει «χειρουργικά», κρατώντας το Avant σταθερό και συγκροτημένο. Αν όμως επιμείνεις με το δεξί πόδι και το τιμόνι, εμφανίζει προοδευτικές τάσεις υπέρστροφής, ανοίγοντας την ουρά και επιτρέποντας έξοδο από τη στροφή με ανάποδο, με τη γωνία να εξαρτάται από το πόσο το ζητάς — εκεί που παλιότερα κάτι τέτοιο θα κατέληγε πιο εύκολα σε υποστροφή.

Τα προσεγμένα στοιχεία δεν σταματούν εκεί όμως. Το τιμόνι, με την ευχάριστα λεπτή στεφάνη, έχει κερδίσει σε ουσία και feedback, δίνοντας αμεσότητα από τις πρώτες μοίρες χωρίς νευρικότητα, ενώ ο μεταβλητός λόγος το κάνει πιο άμεσο όσο αυξάνεται η γωνία, βοηθώντας σε μικρές διορθώσεις και «κοφτές» εντολές όταν ο ρυθμός ανεβαίνει. Στο φρενάρισμα, οι διπίστονες εμπρός δαγκάνες ξεχωρίζουν για την αντοχή τους κι ας μην γεμίζουν το μάτι. Καθαρή αίσθηση στο πεντάλ, αποφασιστική επιβράδυνση και κόπωση που αργεί, ακόμη και με επαναλαμβανόμενα δυνατά φρένα από πολλά. Εύσημα αξίζει και η μετάβαση από αναγεννητική πέδηση στα φρένα τριβής, με την αλλαγή να είναι σχεδόν ανεπαίσθητη.

Συνολικά, προκύπτει ένα σύνολο που σου επιτρέπει να αξιοποιήσεις την ισχύ του V6 σε δρόμο με στροφές είτε για καθαρά γρήγορη μετακίνηση είτε για οδήγηση με «όρεξη». Ένα διακριτικό οικογενειακό station wagon που, όταν το ζητήσεις, δεν είναι απλώς αποτελεσματικό. Είναι ζωντανό και πλάθεται στα χέρια σου — όπως το είπε και ένας «γρήγορος» που το είδε στον δρόμο: «Τι είναι αυτό το πράγμα; Στρίβει σαν να είναι σε ράγες!».

Ο οικογενειάρχης που σε κάνει έφηβο

Η γοητεία του S5 Avant κρύβεται στη διακριτικότητα του. Σε πλησιάζει με κοστούμι οικογενειακού station wagon –μία κατηγορία στην οποία η Audi έχει μακρά παράδοση-, σε κερδίζει με τον αέρα ποιότητας που αποπνέει και μόλις ζητήσεις κάτι παραπάνω, αποκαλύπτει ότι το S δίπλα από το 5 κρύβει πολύ περισσότερο χαρακτήρα απ’ όσο θα μπορούσες να φανταστείς. Είναι ένα αυτοκίνητο για όσους ζητούν μία καθημερινή συμβίωση χωρίς παραχωρήσεις και ταυτόχρονα μια αυθεντική “petrolhead” εμπειρία όποτε οι συνθήκες το επιτρέπουν. Σε μία αγορά που έχει κορεστεί από «λογικές», άχρωμες επιλογές, το νέο S5 Avant θυμίζει πως ένα πληθωρικό 6κύλινδρο μοτέρ και μερικοί κρυμμένοι άσσοι στο set-up, μπορούν να σαγηνεύσουν και να ξυπνήσουν την ενθουσιώδη πλευρά που κρύβουμε μέσα μας. Με τιμή εκκίνησης 88.980 ευρώ, δεν πουλά φθηνά το δέρμα του. Πουλά όμως κάτι πιο σπάνιο. Εκλεπτυσμένη αποτελεσματικότητα, με πρακτικό χαρακτήρα και παλιομοδίτικη fun-to-drive προσέγγιση. Ένα cocktail, σίγουρα είδος υπό εξαφάνιση.