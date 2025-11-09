Δοκιμή BMW 330e (LCI) 2025: Περισσότερη αυτονομία, μεγαλύτερη άνεση, καλύτερο business sedan

Ανανεωμένη εκεί ακριβώς που έπρεπε, η BMW 330e LCI, κοιτάει πλέον στα μάτια τον ανταγωνισμό, έχοντας ηλεκτρική αφθονία και πιο πολιτισμένο χαρακτήρα, προσφέροντας περισσότερη άνεση στην καθημερινότητα.

του Τρύφωνα Αλεξόπουλου, Φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος

Είναι πολλά τα μοντέλα της BMW που έχουν ξεχωρίσει στην ιστορία της, είτε με τις επιδόσεις και το οδηγοκεντρικό ταπεραμέντο ή με την σχεδίαση και τον χαρακτήρα τους. Ένα όμως ξεχωρίζει λίγο περισσότερο, αυτή η μεσαία μπερλίνα που αποτελεί τόσο το πυρήνα της, όσο και το Best Seller της, εδώ και 50 χρόνια. Ακόμη και αν πλέον επικρατούν τα SUV της γκάμας, η Σειρά 3 παραμένει ένα από τα βασικά μοντέλα των Βαυαρών. Φρεσκαρισμένη για δεύτερη φορά -LCI στο τετράγωνο θα μπορούσαμε να πούμε- έρχεται ως απάντηση στις προτιμήσεις των αγοραστών της κατηγορίας. Με περισσότερη αυτονομία δηλαδή, χάρη στην μεγαλύτερη μπαταρία, πιο πολιτισμένο χαρακτήρα, περισσότερη τεχνολογία και βελτιώσεις στο πλαίσιο.

330e και… ξερό ψωμί

Μπορεί η mild hybrid 320 να είναι αυτή που κερδίζει στο ράλι των πωλήσεων, με σχεδόν 75%, όμως στη γκάμα ξεχωρίζει αυτή με το σηματάκι e. Πρόκειται για την 3άρα που μπαίνει στην πρίζα, η οποία έκανε την πρώτη της εμφάνιση στην προηγούμενη γενιά της, αλλά εξελίχθηκε πολύ σε τούτην, την έβδομη. Με τον ανταγωνισμό στη business κατηγορία να σοβαρεύει και τα επαναφορτιζόμενα υβριδικά να περνούν στην super hybrid εποχή, με τεράστιες ηλεκτρικές αυτονομίες, η αλήθεια είναι πως είχε μείνει… πίσω. Με το δεύτερο facelift, η BMW επικεντρώθηκε κυρίως σε αυτό.

Το υβριδικό σύνολο συνεχίζει να έχει ως βάση τον ίδιο δίλιτρο κινητήρα βενζίνης TwinPower Turbo. Μην μπερδεύεστε, δε διαθέτει δύο τουρμπίνες αλλά μια twin scroll, που προσφέρει καλή απόκριση και σημαντική μείωση του lag, της υστέρησης στο πάτημα του γκαζιού δηλαδή έως ότου σπινάρει η τουρμπίνα. Με σύστημα ψεκασμού υψηλής πίεσης, μεταβλητό χρονισμό των εκκεντροφόρων (Double-Vanos) και μεταβλητό χρονισμό των βαλβίδων (Valvetronic) -τα γνωστά κόλπα της bmw- αποδίδει 184 ίππους και 300 Nm ροπής, όσα δηλαδή και στην Mild Hybrid έκδοση 320. Και εδώ τελειώνουν οι ομοιότητες των δύο εκδόσεων, αφού ο θερμικός κινητήρας συνδυάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 109 ίππων και 265 Nm ροπής, ο οποίος είναι ενσωματωμένος μέσα στο αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων. Η ενσωμάτωσή του έχει επηρεάσει ελάχιστα τη δομή του συνόλου, το οποίο έχει μεγαλώσει μόλις κατά 15 χλστ.

Η συνολική απόδοση αγγίζει τους ίδιους 292 ίππους και τα 420 Nm ροπής, νούμερα εντυπωσιακά στα χαρτιά και ακόμα πιο εντυπωσιακά στην πράξη. Η πισωκίνητη έκδοση που δοκιμάζουμε (διατίθεται και με τετρακίνηση xDrive) με τη λειτουργία Launch Control και το πρόγραμμα XtraBoost, επιταχύνει από στάση σε 5.9” (1 κλάσμα περισσότερο απ’ το παρελθόν, λόγω μεγαλύτερου βάρους), χωρίς δράματα παρά το γεγονός ότι απαιτείται η σπορ λειτουργία του συστήματος ευστάθειας για την «υπβοηθούμενη» εκκίνηση. Η τελική ταχύτητα ξεπερνάει οριακά τα 230 χλμ./ώρα, που ίσως ακούγονται λίγα για ένα μοντέλο 300 ίππων της BMW, έχουν να κάνουν όμως με το υβριδικό σύνολο, αφού ο ηλεκτροκινητήρας τον 109 ίππων δεν συνδράμει στις υψηλές ταχύτητες. Παρ’ όλα αυτά, θα πιάσει την τελική ταχύτητα με ευκολία, ενώ ακόμη και στον ρυθμό των ορίων του αυτοκινητόδρομου, η ροπή του ηλεκτροκινητήρα θα βοηθήσει για τις άμεσες προσπεράσεις.

Πριν ανανεωθεί για 2η φορά, η 330e, είχε έναν… διπλό χαρακτήρα. Ως ηλεκτρική, ήταν ήρεμη και χαλαρή, με γραμμική αίσθηση στο γκάζι και στόχο την οικονομία. Ένα κλικ στον διακόπτη – που σε αντίθεση με όλες τις νέες BMW έχει παραμείνει ίδιος, όπως και όλη η κεντρική κονσόλα πλην του λεβιέ – και το πρόγραμμα Xtraboost την μεταμόρφωνε σε ένα άγριο «κτήνος», έτοιμο να κάψει τα λάστιχα του δίχως αύριο με την «ακατάλληλη για ανηλίκους» επιλογή του ESC. Βίαιη, απότομη και σπορ, όπως κάθε BMW με σηματάκι M, με την ροπή του ηλεκτροκινητήρα σε συνδυασμό με το μοτέρ να έκαναν την ουρά της ατίθαση, ακόμη και με τα συστήματα ευστάθειας ενεργά εάν ο δρόμος ήταν γλιστερός, αλλά και τους επιβάτες να κολλούν με το καλημέρα στα καθίσματά τους.

Με αυτή τη λογική σταματούσε να είναι ένα business sedan, όπως τα υπόλοιπα που είχε απέναντί της. To θέμα είναι ότι οι περισσότεροι υποψήφιοι αγοραστές, προτιμούν ένα ήρεμο αυτοκίνητο, που να έχει μπόλικη πρόσφυση και να μην τους αγχώνει με τις ταλαντώσεις του πίσω μέρους, όποτε «τσιμπάνε» λίγο παραπάνω το γκάζι. Ήρεμη δύναμη, αυτό θέλουν, και αυτό έκανε η BMW. Η ρύθμιση του ηλεκτροκινητήρα, η νέα εξάτμιση, η ρύθμιση του μοτέρ, με τη σκέψη στην «ηρεμία» και τους λιγότερους ρύπους φυσικά, έκαναν την 330e πιο φιλική, ειδικότερα στις χαμηλές στροφές. Δεν την νιώθεις το ίδιο ισχυρή πριν τις 4.500 σ.α.λ. (είναι και το έξτρα βάρος, είπαμε), όμως στον αυτοκινητόδρομο, η διαφορά δεν είναι αισθητή. Έχεις πολύ γκάζι διαθέσιμο, σε όποιο πρόγραμμα και αν είσαι βέβαια.

Μεγαλύτερη μπαταρία, περισσότερη αυτονομία

Εκτός από το Xtraboost, τα My Modes της 330e περιλαμβάνουν τα Sport και Hybrid, καθένα με τις Individual επιλογές του για παραμετροποίηση, αλλά και το Electric. Τα προγράμματα οδήγησης αυτά δεν διαφοροποιούν απλά τη συμπεριφορά της και το τρόπο που κινείται, αλλά όπως και στην προηγούμενη, τον χαρακτήρα της. Στο Hybrid προτεραιότητα είναι η αποδοτικότερη, ομαλότερη και οικονομικότερη οδήγηση. Θα κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά όσο του επιτρέπει το ποσοστό της μπαταρίας και ο θερμικός κινητήρας θα ξυπνήσει αυστηρά και μόνο όταν είναι απαραίτητος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ενεργοποίησή του είναι σχεδόν ανεπαίσθητη εν κινήσει, ενώ σχεδόν πάντα η πρώτη εκκίνηση γίνεται ηλεκτρικά.

Το πρόγραμμα Electric την μετατρέπει σε μια σχεδόν καθαρά ηλεκτρική 3άρα, η οποία με τα 265 Nm ροπής θα κινηθεί αξιοπρεπέστατα ακόμη και στον αυτοκινητόδρομο, όπου η ηλεκτρική τελική της μπορεί να φτάσει τα 135 χλμ./ώρα. Η διαφορά έγκειται στην μπαταρία, η οποία φτάνει πλέον τις 19,5 kWh (με 391 V), όποτε η αυτονομία έχει πρακτικά διπλασιαστεί. Εμείς, είδαμε 95 χιλιόμετρα σε ένα ρεαλιστικό κύκλο δοκιμής, πριν χρειαστεί επαναφόρτιση. Ενώ παρατηρήσαμε ότι έχει εξελιχθεί και ο τρόπος που διαχειρίζεται την ενέργεια, οπότε είναι πιο οικονομική σε όλες τις συνθήκες όταν καταναλώνει ρεύμα, και όχι μόνο. Στο Electric, είναι προφανώς εντελώς αθόρυβη, ενώ στο Hybrid ακόμα και όταν κινείται με τον 2λιτρο κινητήρα ενεργοποιημένο, παραμένει πολύ ήσυχη. Και στα δύο, η αίσθηση του τιμονιού ελαφραίνει, η απόκριση του γκαζιού «χαλαρώνει» και το κιβώτιο κάνει πολύ ομαλές αλλαγές. Με αυτό το τρόπο προσφέρει μια ηρεμία στη μετακίνηση και τονίζει τον ταξιδιάρικο ή τον εξηλεκτρισμένο χαρακτήρα της.

Από την άλλη, πολύ πιο ήρεμη είναι πλέον και με τα σπορ προγράμματα. Το OPF έχει κόψει μαζί με τους ρύπους και το κελάηδισμα του B48. Τουλάχιστον, ακούγεται ιδιαίτερα δυνατά το ξεφύσημα της τουρμπίνας στα πάτα-άσε του γκαζιού. Εάν θέλεις, ο ήχος ενισχύεται από τα ηχεία, πλέον με πολύ πιο τεχνητές νότες, ειδικά στο πρόγραμμα Xtraboost, όπου κάπου στο background ακούγεται μια διαστημική έκρηξη όταν το στροφόμετρο βρίσκεται κάπου στις μεσαίες. Στο έξτρα boost από τον ηλεκτροκινητήρα, δηλαδή. Περί ορέξεως…, όμως σημειώστε ότι με την απενεργοποίηση των Iconic Sounds, δεν ακούγεται σχεδόν καθόλου εντός της καμπίνας.

Ισορροπημένη και πολύ πιο άνετη

Τα παραπάνω την έχουν κάνει πιο άνετη σε όλες τις συνθήκες, με την ανάρτηση να είναι ακόμη ένα «κλίκ» πιο καλοκουρδισμένη από την προηγούμενη. Πλέον, μπορούμε να πούμε ότι και σε αυτόν τον τομέα «κοιτάει» στα ίσια τους ανταγωνιστές της, χωρίς όμως να κάνει το συγκροτημένο υπό πίεση χαρακτήρα της. Βασισμένη στην εκπληκτική πλατφόρμα CLAR, δεν χρειάζεται να κινείσαι στο όριο για να καταλάβεις πόσο δεμένη, καλοστημένη και στιβαρή είναι. Στις καθημερινές μετακινήσεις και στα ταξίδια απλά απολαμβάνεις την ποιότητα στην κύλιση, την ηχομόνωση και την πολύ καλή απόσβεση της ανάρτησης. Ίσως σεμιναριακά ρυθμισμένη, κάνει περιττή την προσθήκη της προαιρετικής Μ προσαρμοζόμενης, με τα ηλεκτρικά ελεγχόμενα αμορτισέρ.

Το σύστημα διεύθυνσης είναι πολύ ακριβές, με ικανοποιητική πληροφόρηση και με καλή αίσθηση. Βέβαια το βάρος του νέου σε σχεδίαση τιμονιού (η μόνη σχεδιαστική αλλαγή στο εσωτερικό), ακόμα και στο XtraBoost, δεν θυμίζει παλαιότερες BMW, το ίδιο όμως ίσχυε και για την αντίστοιχη έκδοση πριν από την ανανέωση. Το θετικό είναι ότι κάνει τη ζωή σου εύκολη εντός πόλης, στις μανούβρες και τα παρκαρίσματα. Η αίσθηση από τα φρένα παραμένει ίδια, με ένα μικρό κενό μεταξύ αναγεννητικής (αυτόματη – δεν έχει επιλογή B) και μηχανικής πέδησης. Επίσης, αξίζει να επενδύσετε στα τετραπίστονα του πακέτου M Sport Pro, που προφανώς είναι πιο δυνατά (όχι ότι τα βασικά υστερούν σε κάτι), αλλά κυρίως έχουν καλύτερη αίσθηση.

Εκεί που για την προηγούμενη θα κάναμε λόγω για «μηχανή καμένου ελαστικού», πλέον τα πράγματα είναι διαφορετικά. Το ESC δεν απενεργοποιείται ποτέ εντελώς, όντως φύλακας άγγελος ή περιοριστής των οδηγούν που θέλουν το απόλυτο έλεγχο. Ωστόσο, η παραμένει ευχάριστη, παιχνιδιάρα όσο χρειάζεται, αλλά κυρίως ασφαλής για τον άπειρο. Αν τα «βγάλεις εκτός» και θέλεις να παίξεις, θα ανοίξει ελαφρώς την τροχιά της. Αν το παρακάνεις δε θα σε αφήσει. Θα σε αφήσει όμως να την πλαισιώσεις, κρατώντας φόρα και διορθώνοντας λίγο. Αν πάλι τα αφήσεις στο on, τότε οριακά ξεχνάς ότι είναι πισωκίνητη. Το πάτημα της παραμένει φανταστικό, ισορροπημένο χωρίς να είναι στο 50:50 (δεν απέχει και πολύ) σαν τις άλλες. Στρίβει όπως θα έπρεπε, με τρόπο που δεν βρίσκεις εύκολα πια. Το καταλαβαίνεις και από την πραγματικά χειροκίνητη λειτουργία του κιβωτίου, το οποίο δεν θα αλλάξει σχέση μόλις η βελόνα χτυπήσει κόκκινο.

Στα της κατανάλωσης, τα οφέλη ξεκινούν όταν πριζώνεται καθημερινά, όπου η κατανάλωση μπορεί πραγματικά να μην ξεπερνάει ούτε το 1 λ./100 χιλιόμετρα όταν χρησιμοποιείται για αστικές διαδρομές, ενώ πλέον μπορεί να καλύψει πλήρως και υπεραστικές. Μόλις η μπαταρία αποφορτιστεί η μέση κατανάλωση θα σταθεροποιηθεί στα 6 με 7 λ./100 χιλιόμετρα για το υπόλοιπο, ενώ σε ταξίδι με τα όρια μπορεί να ζητήσει και λιγότερα από 7, στις ίδιες συνθήκες φόρτισης. Προφανώς, αν οδηγηθεί στα όρια της, τότε είναι πολύ εύκολο να εμφανιστούν τα 10άρια. Όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας, στο Electric πλέον περιορίζεται στις 17 kWh/100 χλμ., ενώ στο Hybrid περιορίζεται κάτω από τις 8.

Καλύτερη είναι και μέγιστη δυνατότητα φόρτισης στα 11 από τα 3,3 kW, με το χρόνο φόρτισης παρά τη μεγαλύτερη μπαταρία να είναι μικρότερος, στις 2 ώρς και ένα 15λεπτο ή σε 6 ώρες από οικιακή πρίζα. Με το Battery Control, είναι δυνατή και η εν κινήσει φόρτιση ή διατήρηση του ποσοστού της μπαταρίας, πάντα με το ανάλογο τίμημα στην κατανάλωση.

Με το σταγονόμετρο

Οι μόνες αλλαγές στο εξωτερικό αφορούν στα νέα σχέδια των τροχών και στα προαιρετικά φωτιζόμενα «νεφρά». Επιλέξτε το πακέτο που τα κάνει όλα μαύρα αντί του χρωμίου, εάν θέλετε τη γνώμη μας. Στο εσωτερικό έχει υιοθετήσει το νέας σχεδίασης τιμόνι και το τελευταίο λογισμικό Operating System 8.5 στην μεγάλη κυρτή οθόνη, με πιο γρήγορη απόκριση, πιο εύχρηστες ρυθμίσεις στον κλιματισμό (ναι, δυστυχώς μόνο δια της αφής) και καλύτερη κατανόηση στις φωνητικές εντολές.

Η ποιότητα κατασκευής παραμένει καλή, με μικρά step-down μόνο χαμηλά στην καμπίνα, και το εσωτερικό πολύ άνετο. Η χαμηλή θέση οδήγησης συνδράμει στην σπορ αίσθηση της 3άρας, ενώ τα ημιμπάκετ καθίσματα του πακέτου M Sport, προσφέρουν άνεση και στήριξη. Οι πίσω επιβάτες έχουν αρκετό χώρο και ο χώρος αποσκευών παρά τη μεγαλύτερη μπαταρία παραμένει ίδιος, στα 375 λίτρα, που επίσης παραμένουν λίγα. Κρύβει ωστόσο κάτω από το πάτωμα έναν χώρο για τα καλώδια της φόρτισης.

Εν κατακλείδι

Πρόκειται για μια ουσιαστική ανανέωση, με την BMW να κοιτάει τι ζητούν πραγματικά οι πελάτες της. Παραμένει αυθεντική, όμως πιο συγκροτημένη, πιο φιλική προς τον μέσο οδηγό-αγοραστή της κατηγορίας, σπορ όσο χρειάζεται προσφέροντας όμως περισσότερη άνεση, διπλάσια ηλεκτρική αυτονομία και περισσότερο εξοπλισμό.

Τεχνικά χαρακτηριστικά BMW 330e (LCI ΙΙ – 2024–2025)

Κινητήρας

Τετρακύλινδρος σε σειρά

Turbo, άμεσου ψεκασμού βενζίνης

Χωρητικότητα: 1.998 κ.εκ.

Ισχύς θερμικού κινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 184 ίπποι / 5.000–6.500 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή: 300 Nm / 1.350–4.000 σ.α.λ.

Ισχύς ηλεκτροκινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 109 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 265 Nm

Συνδυαστική ισχύς συστήματος

292 ίπποι

420 Nm ροπής

Μετάδοση

Κίνηση πίσω

Αυτόματο κιβώτιο Steptronic 8 σχέσεων

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 230 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα: 5,9 δλ.

Κατανάλωση καυσίμου

1,1–0,8 λίτρα/100 χλμ. (WLTP)

Κατανάλωση δοκιμής: 3,4 (πρώτα 100 χλμ.) – 6,8 λίτρα/100 χλμ.

Εκπομπές CO₂: 19–25 γρ./χλμ.

Ρεζερβουάρ

40 λίτρα

Μπαταρία

Υψηλής τάσης, χωρητικότητα 19,5 kWh (ωφέλιμη)

Ηλεκτρική αυτονομία

85–101 χιλιόμετρα (WLTP)

95 (δοκιμής)

Φόρτιση

Από Wallbox 11 kW: 2 ώρες και 15 λεπτά

Από οικιακή πρίζα 2,3 kW: περίπου 6 ώρες

Αμάξωμα

Διαστάσεις (Μ × Π × Υ): 4.713 × 1.827 × 1.446 χλστ.

Μεταξόνιο: 2.851 χλστ.

Βάρος: 1.835 κιλά

Χώρος αποσκευών

375 λίτρα

Τιμή αγοράς

Βασική έκδοση: 59.236 €

Όλες οι ειδήσεις

F1-Βραζιλία 2008: Δες το πιο δραματικό τελείωμα αγώνα στην ιστορία του αθλήματος (Video)

Dash cam στην Ελλάδα: Είναι παράνομες ή επιτρέπονται οι κάμερες στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου; – Τι λέει ο νόμος;

Η νέα BMW i4 έρχεται με έως 601 ίππους – Δες τιμή στην Ελλάδα