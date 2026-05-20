Δοκιμή BMW iX3 M50: Το καλύτερο ηλεκτρικό SUV στον κόσμο;

Η νέα BMW iX3 M50 εγκαινιάζει τη Neue Klasse εποχή και δείχνει πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα σύγχρονο ηλεκτρικό SUV.

του Στέλιου Παππά, φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος

Υπάρχουν αυτοκίνητα που παρουσιάζουν μια νέα γενιά ενός γνωστού μοντέλου και υπάρχουν αυτοκίνητα που σηματοδοτούν αλλαγή εποχής. Η νέα BMW iX3 M50 ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Όχι επειδή είναι απλώς η ηλεκτρική εκδοχή ενός επιτυχημένου SUV, ούτε επειδή φέρνει περισσότερη ισχύ, μεγαλύτερη μπαταρία ή πιο προηγμένη τεχνολογία. Αυτά από μόνα τους δεν αρκούν πια για να εντυπωσιάσουν σε μια αγορά όπου κάθε νέα ηλεκτρική πρόταση υπόσχεται περισσότερα χιλιόμετρα, μικρότερους χρόνους φόρτισης και πιο έξυπνο λογισμικό.

Η iX3 είναι σημαντική γιατί αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό δείγμα της νέας φιλοσοφίας της BMW. Είναι το μοντέλο που ανοίγει την εποχή της Neue Klasse, όχι ως μια ρομαντική αναφορά στο παρελθόν, αλλά ως μια πλήρης επανεκκίνηση για το μέλλον. Και ύστερα από την πρώτη ουσιαστική επαφή μαζί της, η αίσθηση που μένει είναι ότι η BMW δεν προσπάθησε απλώς να φτιάξει ένα καλό ηλεκτρικό SUV. Προσπάθησε να ορίσει ξανά τι πρέπει να είναι ένα σύγχρονο ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Αυτός είναι και ο λόγος που η νέα iX3 M50 πρέπει να κριθεί με διαφορετικό βλέμμα. Όποιος την πλησιάσει περιμένοντας να βρει μια κλασική BMW με μπαταρίες, πιθανόν θα σταθεί σε αυτά που λείπουν. Στην πιο αποστειρωμένη αίσθηση, στη μικρότερη μηχανική επικοινωνία, στην απουσία εκείνου του ωμού οδηγικού στοιχείου που χαρακτήριζε τις BMW άλλων εποχών. Αυτή η ερμηνεία όμως είναι τουλάχιστον στενόμυαλη. Γιατί η iX3 δεν προσπαθεί να μιμηθεί μια M3, ούτε να πουλήσει τεχνητό σπορτίφ χαρακτήρα απλώς για να κολακέψει τους πιο παραδοσιακούς φίλους της μάρκας. Είναι κάτι διαφορετικό. Ένα εξαιρετικά μελετημένο προϊόν, φτιαγμένο γύρω από τις πραγματικές ανάγκες της σημερινής αυτοκίνησης. Και σε αυτό το πλαίσιο, μοιάζει με κίνηση-ματ.

Σχεδίαση που θέλει χρόνο, αλλά κερδίζει από κοντά

Οι φωτογραφίες δεν την κολακεύουν πλήρως. Από κοντά, η νέα iX3 δείχνει πιο συμπαγής, πιο δεμένη και λιγότερο ογκώδης απ’ όσο προϊδεάζουν οι αναλογίες της. Δημιουργεί μια σχεδόν compact ψευδαίσθηση, η οποία βέβαια εξαφανίζεται μόλις βρεθείς μαζί της στα στενά της πόλης. Εκεί καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για ένα κανονικό οικογενειακό SUV με γενναιόδωρο αποτύπωμα στον δρόμο. Με μήκος σχεδόν 4,8 μέτρα, πλάτος που αγγίζει τα 1,9 μέτρα και ύψος 1,6 μέτρα, τα σοκάκια της Πλάκας δεν αποτελούν το ιδανικό περιβάλλον, αλλά τουλάχιστον η πληθώρα καμερών και αισθητήρων θα το βοηθήσουν να βγει από τη δύσκολη θέση.

Η BMW έχει αποκτήσει μια σχεδόν προβλέψιμη ικανότητα να παρουσιάζει σχέδια που στην αρχή προκαλούν αντιδράσεις και στη συνέχεια, όσο περνά ο χρόνος, αρχίζουν να γίνονται αποδεκτά. Η iX3 ακολουθεί αυτήν τη λογική. Η νέα εμπρός όψη, με την κάθετη ερμηνεία της μάσκας και τα λεπτά φωτιστικά σώματα, είναι μακριά από την παραδοσιακή αισθητική της μάρκας, αλλά ταυτόχρονα δεν δείχνει τυχαία. Έχει λόγο ύπαρξης, έχει τεχνολογική ταυτότητα και κυρίως δημιουργεί μια εικόνα που διαφοροποιεί ξεκάθαρα τη νέα γενιά από όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Το προφίλ είναι ίσως η πιο ισορροπημένη γωνία της. Το αμάξωμα έχει καθαρές επιφάνειες, δυνατούς ώμους και μια αίσθηση στιβαρότητας που ταιριάζει στο τεχνολογικό βάρος του μοντέλου. Πίσω, η σχεδίαση παραμένει σύγχρονη χωρίς να καταφεύγει σε υπερβολές. Δεν είναι ένα SUV που θα αρέσει άμεσα σε όλους. Είναι όμως ένα αυτοκίνητο που δείχνει πως ανήκει σε μια νέα γενιά προϊόντων και αυτό από μόνο του έχει αξία.

Εσωτερικό από το μέλλον, αλλά με λειτουργικό νόημα

Αν το εξωτερικό θέλει χρόνο για να το συνηθίσεις, το εσωτερικό χρειάζεται χρόνο για να το καταλάβεις. Η νέα iX3 δεν έχει καμία σχέση με την κλασική εικόνα BMW. Δεν υπάρχει παραδοσιακός πίνακας οργάνων με τη γνωστή έννοια. Δεν υπάρχει το γνώριμο iDrive controller που επί χρόνια αποτελούσε σημείο αναφοράς στην εργονομία της μάρκας. Δεν υπάρχει καν η οικεία λογική ενός ταμπλό που απλώς φιλοξενεί μια μεγάλη κεντρική οθόνη. Αντί γι’ αυτό, η BMW παρουσιάζει το Panoramic Vision, μια διάταξη που αλλάζει ριζικά την αίσθηση της καμπίνας. Πρόκειται για μια μακριά ψηφιακή επιφάνεια στη βάση του παρμπρίζ, μήκους περίπου 1,2 m, η οποία προβάλλει τις βασικές πληροφορίες μπροστά στα μάτια του οδηγού και των επιβατών. Στην πράξη, είναι η πρώτη φορά που η απουσία κλασικού πίνακα οργάνων δεν ενοχλεί. Αντίθετα, μοιάζει απόλυτα λογική.

Οι πληροφορίες βρίσκονται εκεί που πρέπει. Δεν χρειάζεται να χαμηλώσεις το βλέμμα, ούτε να ψάχνεις βασικές ενδείξεις σε μια οθόνη πίσω από το τιμόνι. Ταχύτητα, αυτονομία, πλοήγηση, λειτουργίες οδήγησης και επιλεγμένα widgets μπορούν να εμφανίζονται με τρόπο καθαρό και άμεσα αναγνώσιμο. Το σύστημα δεν αλλάζει την παράδοση απλώς για να δείξει διαφορετικό. Την εξελίσσει. Η κεντρική οθόνη, με τη φουτουριστική της σχεδίαση και την ελαφριά κλίση προς τον οδηγό, συγκεντρώνει τεράστιο όγκο πληροφοριών. Στην αρχή μπορεί να μοιάζει χαοτική. Υπάρχουν μενού, υπομενού, επιλογές παραμετροποίησης και λειτουργίες που απαιτούν χρόνο εξοικείωσης. Όμως η BMW έχει κάνει σωστή δουλειά στο πιο κρίσιμο σημείο. Οι λειτουργίες που χρησιμοποιείς καθημερινά βρίσκονται το πολύ δύο κινήσεις μακριά. Δεν χρειάζεται να χαθείς σε τρία και τέσσερα επίπεδα για να κάνεις τα βασικά.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα shortcuts στην αριστερή πλευρά της οθόνης για λειτουργίες όπως η διατήρηση λωρίδας και η προειδοποίηση ορίων ταχύτητας. Η απενεργοποίησή τους γίνεται σχεδόν άμεσα, χωρίς την κλασική ταλαιπωρία που συναντάμε πλέον σε πολλά σύγχρονα αυτοκίνητα. Κάποιος που είναι εξοικειωμένος με την τεχνολογία θα χρειαστεί δύο με τρεις ημέρες για να νιώσει άνετα. Ένας πιο παραδοσιακός χρήστης θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο, αλλά το σύστημα δεν τον αποκλείει. Απλώς του ζητά να προσαρμοστεί σε μια νέα λογική. Το πιο αμφιλεγόμενο στοιχείο της καμπίνας είναι αναμφίβολα το τιμόνι. Φουτουριστικό, ασυνήθιστο, σχεδόν προκλητικό στην πρώτη επαφή. Δεν είναι από εκείνες τις σχεδιαστικές λύσεις που τις κοιτάς και συμφωνείς αμέσως. Θέλει χρόνο. Ίσως και αρκετό.

Όμως, όταν το πιάσεις, αρχίζει να δικαιολογεί μέρος της ύπαρξής του. Η στεφάνη δεν είναι υπερβολικά παχιά, κάτι που από μόνο του είναι ευχάριστη διαφοροποίηση σε μια εποχή όπου πολλά σπορ ή premium αυτοκίνητα μοιάζουν να θεωρούν την παχιά στεφάνη ένδειξη δυναμισμού. Εδώ η παλάμη κάθεται φυσικά. Η λαβή είναι σωστή, η αίσθηση στο χέρι άμεση και η εργονομία καλύτερη απ’ όσο υπόσχεται η εικόνα. Σημαντικό είναι και το ότι τα χειριστήρια πάνω στο τιμόνι δεν ενεργοποιούνται με το παραμικρό άγγιγμα.

Χρειάζονται την απαραίτητη πίεση, αποφεύγοντας λανθασμένες εντολές και τυχαία πατήματα. Σε ένα τόσο ψηφιακό περιβάλλον, αυτή η λεπτομέρεια κάνει διαφορά. Δεν θα πούμε ότι το τιμόνι είναι όμορφο με τον παραδοσιακό τρόπο. Θα πούμε όμως ότι λειτουργεί καλύτερα απ’ όσο δείχνει. Τα καθίσματα, από την άλλη, κερδίζουν πολύ πιο εύκολα. Είναι εντυπωσιακά σε εμφάνιση, αλλά κυρίως είναι άνετα και σωστά μελετημένα. Προσφέρουν στήριξη, πολλές δυνατότητες ρύθμισης και εκείνη την αίσθηση ότι μπορούν να σε κρατήσουν ξεκούραστο είτε κάνεις μια μικρή αστική διαδρομή είτε περνάς ώρες στον αυτοκινητόδρομο. Σε μια ηλεκτρική BMW που υπόσχεται μεγάλες αποστάσεις, αυτό δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι βασική προϋπόθεση.

Χώροι και πρακτικότητα αντάξιοι του ρόλου της

Η iX3 M50 δεν είναι απλώς τεχνολογική βιτρίνα. Είναι και οικογενειακό SUV. Και σε αυτόν τον ρόλο αποδεικνύεται ιδιαίτερα πειστική. Η καμπίνα είναι ευρύχωρη, με πολύ καλό αέρα για τους πίσω επιβάτες και δυνατότητα να φιλοξενήσει άνετα ενήλικες χωρίς να απαιτούνται παραχωρήσεις από τους εμπρός. Το πίσω κάθισμα προσφέρει αρκετό χώρο για πόδια και κεφάλι, ενώ το δάπεδο και η συνολική διαμόρφωση βοηθούν την πρακτικότητα. Ο χώρος αποσκευών των 520 lt καλύπτει εύκολα οικογενειακές ανάγκες, ενώ υπάρχει και εμπρός αποθηκευτικός χώρος για καλώδια ή μικρότερα αντικείμενα. Δεν είναι απλώς ένα ηλεκτρικό SUV με εντυπωσιακά νούμερα. Είναι αυτοκίνητο που μπορεί να αναλάβει κανονικά τον ρόλο του βασικού οικογενειακού μέσου μετακίνησης. Η ποιότητα κατασκευής είναι υψηλή, όπως περιμένεις από BMW, αλλά το ύφος έχει αλλάξει. Υπάρχουν ανακυκλωμένα υλικά, υφές με πιο τεχνολογικό χαρακτήρα και μια λιγότερο κλασική premium προσέγγιση. Δεν είναι το παλιό ξύλο, μέταλλο και δέρμα που θα περίμενε κάποιος από μια μεγάλη BMW άλλης εποχής. Είναι μια νέα αντίληψη πολυτέλειας, πιο ψηφιακή, πιο καθαρή και πιο κοντά στις απαιτήσεις της ηλεκτρικής εποχής.

Μια νέα φιλοσοφία

Πέρα από τη νέα πλατφόρμα, στην iX3 αλλάζει ριζικά και η σχεδιαστική προσέγγιση. Το μυστικό βρίσκεται πίσω από τις τέσσερις υψηλής απόδοσης κεντρικές μονάδες που συνεργάζονται ώστε να ενοποιούν ιδανικά όλους τους βασικούς τομείς. Δηλαδή την οδική συμπεριφορά, την παθητική ασφάλεια (τα συστήματα ADAS είναι ήδη έτοιμα για Επίπεδο 3, όταν αυτό εφαρμοστεί), το infotainment και τις λειτουργίες άνεσης. Για παράδειγμα, ο «υπερεγκέφαλος» που ονομάζεται Heart of Joy επιβλέπει την απόκριση του κινητήρα, του συστήματος διεύθυνσης και την ανάκτηση ενέργειας, με υπολογιστική ισχύ 10 φορές ταχύτερη σε σχέση με τις παλαιότερες (και πολυάριθμες) μονάδες που χρησιμοποιούνται στις θερμικές εκδόσεις της X3. Επιπλέον, αυτή η ηλεκτρονική αρχιτεκτονική μπορεί να δέχεται σημαντικές λειτουργικές over-the-air αναβαθμίσεις σε όλη τη διάρκεια ζωής του αυτοκινήτου. Ταυτόχρονα, συμβάλλει στη μείωση βάρους και κόστους, καθώς η καλωδίωση είναι σημαντικά μικρότερη. Από περίπου δύο χιλιόμετρα καλωδίων έχει μειωθεί στο 1,4.

Η κίνηση εξασφαλίζεται από δύο νέας γενιάς ηλεκτροκινητήρες, σχεδιασμένους για αρχιτεκτονική 800 volt. Αυτή συνεργάζεται με μια μπαταρία ιόντων λιθίου με κυλινδρικά στοιχεία, που προσφέρει ενεργειακή πυκνότητα αυξημένη κατά 20% σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, επιτρέποντας πολύ γρήγορη φόρτιση, έως 400 kW σε συνεχές ρεύμα DC, ενώ σε εναλλασσόμενο υπάρχει ενσωματωμένος φορτιστής 11 kW (ή προαιρετικά 22 kW). Χάρη και στη λειτουργία Vehicle-to-Load, η iX3 μπορεί να παρέχει ενέργεια σε εξωτερικές ηλεκτρονικές συσκευές. Αξιοσημείωτο είναι και το σύστημα ανάρτησης. Εμπρός υπάρχει διάταξη MacPherson και πίσω μια εξελιγμένη διάταξη πολλαπλών συνδέσμων με πέντε βραχίονες, με συμβατικά αμορτισέρ (με υδραυλικά bump stops) σε συνδυασμό με ατσάλινα ελατήρια.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 48-52% Όπως επιβάλλει η παράδοση της BMW, η κατανομή βάρους βρίσκεται πολύ κοντά στο ιδανικό 50/50. Εμπρός τοποθετείται ένας ασύγχρονος ηλεκτροκινητήρας ισχύος 167 ίππων, ενώ πίσω βρίσκεται η κύρια μονάδα με απόδοση 326 ίππους. Οι κινητήρες κατασκευάζονται στο εργοστάσιο της Steyr, στην Αυστρία. 108,7 kWh Η μπαταρία διαθέτει κυλινδρικές κυψέλες και αναπτύχθηκε από την αρχή για τη Neue Klasse. ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σε επικοινωνία με την μπαταρία, διαχειρίζεται την ενέργεια στέλνοντάς την στους κινητήρες και στο ηλεκτρικό σύστημα.

Range anxie… τι;

Το βασικότερο στοιχείο της νέας iX3 M50 δεν είναι η επιτάχυνση, ούτε το design, ούτε καν το Panoramic Vision. Είναι η αίσθηση ξεγνοιασιάς που νιώθεις μόλις μπεις μέσα και δεις την αυτονομία. Σε συγκεκριμένες συνθήκες, η ένδειξη μπορεί να εμφανίσει τιμές που ξεπερνούν τα 1.000 km με πλήρη φόρτιση, κάτι που μέχρι σήμερα ακουγόταν σχεδόν αδιανόητο για ηλεκτρικό SUV. Ακόμη κι αν στην πραγματική ζωή ο οδηγός κινηθεί χαμηλότερα από αυτό, η ψυχολογική επίδραση είναι τεράστια.

Και το σημαντικό είναι ότι η αυτονομία δεν εξαφανίζεται μόλις ξεκινήσεις. Δεν έχουμε να κάνουμε με μια αισιόδοξη ένδειξη που καταρρέει με τα πρώτα χιλιόμετρα. Η αποδοτικότητα της iX3 είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Μέσα στην πόλη, ένα SUV αυτού του μεγέθους και αυτής της ισχύος μπορεί να κινηθεί με κατανάλωση γύρω στις 13 kWh/100 km. Με προσθήκη ανοιχτού δρόμου, οι τιμές ανεβαίνουν συνήθως στις 16-17 kWh/100 km, ενώ μόνο υπό έντονη πίεση θα ξεπεράσει σταθερά τις 20 kWh/100 km.

Αυτό αλλάζει τα δεδομένα. Γιατί μέχρι σήμερα, ακόμη και πολύ καλά ηλεκτρικά SUV απαιτούσαν πάντα έναν βαθμό προγραμματισμού. Η iX3 μειώνει δραστικά αυτήν την ανάγκη. Δεν καταργεί τη λογική της φόρτισης, αλλά αφαιρεί το άγχος γύρω από αυτήν. Με μπαταρία NMC 108,7 ωφέλιμων kWh, αρχιτεκτονική 800V και δυνατότητα ταχείας φόρτισης έως 400 kW, το θεωρητικό 10-80% μπορεί να ολοκληρωθεί σε περίπου 21 λεπτά, εφόσον βρεθεί κατάλληλος φορτιστής. Αυτό σημαίνει ότι η BMW δεν έλυσε μόνο το θέμα της αυτονομίας. Έλυσε και το δεύτερο μεγάλο άγχος των ηλεκτρικών, που δεν είναι άλλο από τον χρόνο φόρτισης. Και αυτή η διπλή επίθεση είναι που κάνει την iX3 τόσο σημαντική.

Η αποδοτικότητα δεν είναι θεωρία. Φάνηκε ξεκάθαρα σε μια πρωινή, αρκετά σβέλτη διαδρομή προς τον Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Η iX3 ξεκίνησε με την μπαταρία στο 74% και, ύστερα από αρκετά πιεσμένα χιλιόμετρα, έφτασε κάτω από το αρχαιολογικό μνημείο με 61%. Για ένα ηλεκτρικό SUV αυτού του μεγέθους, με τέτοιες επιδόσεις και τέτοιον ρυθμό, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Αυτό είναι το σημείο όπου αρχίζεις να αντιλαμβάνεσαι ότι η iX3 δεν είναι απλώς γρήγορη ή τεχνολογικά προηγμένη. Είναι πρωτίστως αποδοτική. Και η αποδοτικότητα, στην ηλεκτρική εποχή, είναι ίσως το νέο ισοδύναμο της μηχανολογικής υπεροχής. Δεν έχει σημασία μόνο πόσο γρήγορα επιταχύνει ένα ηλεκτρικό SUV. Σημασία έχει πόσο έξυπνα διαχειρίζεται την ενέργεια που έχει στη διάθεσή του. Σε αυτόν τον τομέα, η νέα BMW δείχνει να βρίσκεται ένα βήμα μπροστά.

Οι επιδόσεις είναι δεδομένες, αλλά όχι το βασικό της εμπειρίας

Η iX3 M50 χρησιμοποιεί δύο ηλεκτροκινητήρες και τετρακίνηση, με ισχύ που φτάνει τους 469 ίππους και με ροπή 645 Nm. Το 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 4,9 sec, άρα οι επιδόσεις είναι παραπάνω από επαρκείς για κάθε πραγματική συνθήκη. Στην πράξη, η απόκριση είναι άμεση, γεμάτη και γραμμική. Δεν υπάρχει δισταγμός, δεν υπάρχει κενό, δεν υπάρχει αίσθηση ότι το σύστημα χρειάζεται χρόνο για να καταλάβει τι ζητάς. Παρ’ όλα αυτά, οι επιδόσεις δεν είναι το κεντρικό θέμα της iX3. Δεν είναι ένα SUV που στηρίζεται στον εντυπωσιασμό της επιτάχυνσης. Αντιθέτως, η δύναμη λειτουργεί ως μέρος μιας συνολικά αβίαστης εμπειρίας. Ξέρεις ότι υπάρχει πάντα απόθεμα κάτω από το δεξί πόδι, αλλά δεν νιώθεις ότι το αυτοκίνητο σε προκαλεί διαρκώς να το αποδείξεις. Αυτό ταιριάζει πολύ στον χαρακτήρα της. Η iX3 M50 είναι γρήγορη, αλλά δεν είναι επιθετική. Είναι αποτελεσματική, αλλά όχι θεατρική. Και αυτό την κάνει πιο ώριμη.

Κάτι νέο και διαφορετικό

Εδώ βρίσκεται το πιο ενδιαφέρον και πιθανότατα πιο αμφιλεγόμενο κομμάτι της δοκιμής. Η νέα iX3 M50 μπορεί να κινηθεί εντυπωσιακά γρήγορα με ελάχιστη προσπάθεια. Το πλαίσιο έχει τεράστια αποθέματα πρόσφυσης και η κατανομή της ροπής γίνεται με τρόπο που δεν αντιλαμβάνεσαι ως παρέμβαση. Απλώς το αυτοκίνητο πηγαίνει εκεί που του ζητάς. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι προσφέρει την παλιά οδηγοκεντρική αίσθηση της BMW. Το τιμόνι είναι άμεσο και σωστά ζυγισμένο, αλλά δεν έχει εκείνη τη μηχανική διαφάνεια που θα αναζητήσει ένας πιο παραδοσιακός οδηγός. Το στήσιμο είναι περισσότερο «software defined» παρά μηχανικά εκφραστικό. Το αυτοκίνητο μοιάζει να φιλτράρει τα πάντα και να σου επιστρέφει ένα αποτέλεσμα εξαιρετικά αποτελεσματικό, αλλά κάπως πιο μουδιασμένο σε αίσθηση.

Αυτό μπορεί να ξενίσει τους purist-ες. Και είναι κατανοητό. Όμως πρέπει να δούμε και την άλλη πλευρά. Η iX3 είναι ένα μεγάλο, βαρύ, ηλεκτρικό SUV. Δεν μπορεί και δεν χρειάζεται να λειτουργεί σαν σπορ sedan άλλης εποχής. Αυτό που κάνει είναι να προσφέρει έναν νέο τύπο οδηγικής ικανότητας, λιγότερο αναλογικό, περισσότερο ψηφιακό, αλλά απίστευτα αποτελεσματικό. Η συμπεριφορά της είναι ρυθμισμένη ώστε να είναι φιλική ακόμη και για λιγότερο έμπειρους οδηγούς. Δεν εμφανίζει υπερστροφική διάθεση, ούτε προσπαθεί να δείξει πιο άγρια από όσο πρέπει. Όταν υπερβείς το όριο, το εμπρός μέρος είναι εκείνο που θα ανοίξει πρώτο την τροχιά του, υποκύπτοντας στους νόμους της Φυσικής. Όμως ακόμη και τότε, όλα γίνονται με τρόπο προβλέψιμο, ελεγχόμενο και ασφαλή. Δεν είναι η BMW που θα σε προκαλέσει να παίξεις με την ουρά. Είναι η BMW που θα σε κάνει να κινηθείς πολύ γρήγορα, με πολύ μικρό περιθώριο λάθους και με αίσθηση απόλυτου ελέγχου.

Άνεση και ποιότητα κύλισης

Η ανάρτηση ισορροπεί ανάμεσα στην άνεση και στον έλεγχο του βάρους. Δεν εξαφανίζει τη μάζα του αυτοκινήτου, γιατί αυτό απλώς δεν γίνεται, αλλά τη διαχειρίζεται με εντυπωσιακό τρόπο. Η iX3 παραμένει ήρεμη στον αυτοκινητόδρομο, σταθερή στις υψηλές ταχύτητες και αρκετά άνετη σε κακοτεχνίες, παρά το βάρος και τις μεγάλες ζάντες που μπορεί να συνοδεύουν τις πιο πλούσιες εκδόσεις. Η ηχομόνωση είναι εξαιρετική. Ο θόρυβος από τον αέρα είναι περιορισμένος, οι ηλεκτροκινητήρες σχεδόν αθόρυβοι και η καμπίνα λειτουργεί ως ένας πολύ ήρεμος χώρος μετακίνησης. Σε τέτοιον βαθμό, μάλιστα, που μικροί ήχοι που σε άλλο αυτοκίνητο θα περνούσαν απαρατήρητοι εδώ γίνονται πιο αντιληπτοί, ακριβώς επειδή το γενικό υπόβαθρο είναι τόσο ήσυχο.

Τα φρένα αξίζουν ειδική αναφορά. Η μετάβαση από την ανάκτηση ενέργειας στην κλασική πέδηση γίνεται με τρόπο σχεδόν αόρατο. Το πεντάλ έχει φυσική αίσθηση και δεν σε αναγκάζει να σκέφτεσαι αν φρενάρεις με ανάκτηση ή με δίσκους. Πατάς και το αυτοκίνητο επιβραδύνει όπως περιμένεις. Αυτό, σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, είναι πολύ πιο δύσκολο απ’ όσο ακούγεται.

Ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον

Η νέα BMW iX3 M50 δεν είναι απλώς μια καλή ηλεκτρική BMW. Είναι ίσως το σημαντικότερο μοντέλο της μάρκας στη σύγχρονη εποχή της. Όχι επειδή ικανοποιεί κάθε παραδοσιακή προσδοκία των φίλων της BMW, αλλά επειδή τολμά να μετακινήσει το κέντρο βάρους της εταιρίας προς το μέλλον με τρόπο πειστικό. Δεν είναι τέλεια. Το τιμόνι θα διχάσει. Το infotainment θέλει εξοικείωση. Η οδηγική αίσθηση δεν έχει την αναλογική καθαρότητα που κάποιοι θα αναζητήσουν. Όμως αυτά μοιάζουν δευτερεύοντα μπροστά στη συνολική υπεροχή του πακέτου.

Η iX3 M50 είναι αποδοτική σε βαθμό που αλλάζει τη συζήτηση γύρω από την ηλεκτρική αυτονομία. Φορτίζει με ταχύτητες που μειώνουν δραστικά το άγχος του ταξιδιού. Έχει χώρους, ποιότητα, τεχνολογία, επιδόσεις και ένα επίπεδο λειτουργικής ωριμότητας που δείχνει πως η BMW δεν ακολούθησε απλώς την ηλεκτρική εποχή. Περίμενε, μελέτησε και χτύπησε όταν μπορούσε να παρουσιάσει κάτι πραγματικά ολοκληρωμένο. Αν κάποιος ξεκινούσε σήμερα να σχεδιάσει το ιδανικό σύγχρονο ηλεκτρικό SUV, με βάση τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και όχι τη νοσταλγία του παρελθόντος, είναι πολύ πιθανό ότι στο τέλος της εξίσωσης θα έβγαινε κάτι πολύ κοντά στη νέα BMW iX3. Δεν ανεβάζει απλώς τον πήχυ. Περνά την ηλεκτρική BMW σε νέο επίπεδο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτροκινητήρες

Εμπρός: Ασύγχρονος

Μέγιστη ισχύς: 167 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 255 Nm

Πίσω: Σύγχρονος

Μέγιστη ισχύς: 326 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 435 Nm

Συνδυαστική απόδοση

469 PS

645 Nm

Μετάδοση

Κίνηση στους τέσσερις τροχούς

Κιβώτιο μονής σχέσης

Επιδόσεις

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 4,9 δλ.

Τελική ταχύτητα: 210 χλμ./ώρα

Κατανάλωση ενέργειας

Κατασκευαστή (WLTP): 15,1 kWh/100 χλμ.

Εκτιμώμενη δοκιμής: 16,3 kWh/100 χλμ.

Μπαταρία

Τύπος: NMC

Χωρητικότητα: 108,7 kWh (

Αυτονομία

Κατασκευαστή (WLTP): 805 χλμ.

Δοκιμής: 650 χλμ.

Φόρτιση

AC 11 kW: 5 ώρες και 45 λεπτά (0-100%)

DC 400 kW (10-80%): 21 λεπτά

Αμάξωμα

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) χλστ.: 4.782 x 1.895 x 1.635 mm

Μεταξόνιο: 2.897 χλστ.

Βάρος: 2.360 κιλά

Χώρος αποσκευών

520 λίτρα

Τιμή αγοράς

69.950€

(χωρίς την κρατική επιδότηση)