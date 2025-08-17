Δοκιμή BYD Atto 3 2025: Το Best Seller οικογενειακό SUV επέστρεψε ακόμη καλύτερο με ίδια τιμή

Τα τελευταία δύο χρόνια βρίσκεται στην πρώτη θέση των πωλήσεων στα ηλεκτρικά C-SUV. Είναι το BYD Atto 3 που μόλις ανανεώθηκε στα σημεία και έρχεται ακόμα πιο ολοκληρωμένο, με ίδια τιμή.

Του Τρύφωνα Αλεξόπουλο, Φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος

Το Atto 3 ήταν το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο από την Κίνα που δοκιμάσαμε στην Ελλάδα, αρκετούς μήνες πριν από την ανακοίνωση του επίσημου λανσαρίσματος της εταιρίας από τον Όμιλο Σφακιανάκη. Τότε, για να φανταστείτε, ερχόταν μόνο ως… leasing. Όλα αυτά τον Γενάρη του 2024.

Προφανώς και το «παιχνίδι» έχει αλλάξει πολύ, με την BYD που έκανε πάταγο στη χώρα μας, αλλά και με την κινεζική πλημμύρα στην αγορά. Το Atto 3, που από την πρώτη στιγμή μας εντυπωσίασε με την άνεση και τη hi-tech προσέγγιση, βρέθηκε στην πρώτη θέση των πωλήσεων στην κατηγορία του για το περασμένο έτος, την οποία διατηρεί και το 2025 με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο μοντέλο. Παρ’ όλα αυτά, η BYD έκανε ένα φρεσκάρισμα στα σημεία και εμείς το πήραμε για ακόμα μία βόλτα. Τι έχει λοιπόν αλλάξει και γιατί πιστεύουμε ότι θα παραμείνει best seller;

ΙΔΙΟ ΦΑΙΝΕΤΑΙ, ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ;

Το κοιτάς, το ξανακοιτάς. Τίποτα. Τίποτα δεν φαίνεται να έχει αλλάξει σε αυτό το μικρό φρεσκάρισμα του δημοφιλούς μοντέλου. Σίγουρα δεν είναι θέμα budget του R&D, για τη No.1 εταιρία σε πωλήσεις εξηλεκτρισμένων αυτοκινήτων στον κόσμο. Πρόκειται για ένα facelift στο οποίο δεν άλλαξε ούτε το… πρόσωπο, το μπροστινό μέρος δηλαδή. Οι αλλαγές περιορίζονται στο νέο σχέδιο που έχουν οι 18άρες ζάντες αλουμινίου, στο πίσω λογότυπο το οποίο πλέον δεν αναγράφει όλη τη φράση (βλ. το μακρόστενο Build Your Dreams του pre-facelift μοντέλου), στα μαύρα πλαίσια των παραθύρων που αντικαθιστούν το χρώμιο, αλλά και στο νέο χρώμα Cosmos Black. Ζητήσαμε να το δούμε σε αυτό το χρώμα, το οποίο του πάει πολύ και του δίνει… σχεδιαστικό κύρος. Το κάνει πιο σοβαρό. Το μαύρο εξωτερικό συνοδεύεται και από αντίστοιχο μαύρο διάκοσμο στο εσωτερικό, ο οποίος αποτελεί επίσης μια νέα προσθήκη.

Σχεδιαστικά, η αλήθεια είναι πως έτσι κι αλλιώς δεν χρειαζόταν ανανέωση. Η BYD ακολούθησε τη λογική «πετυχημένη συνταγή δεν την αλλάζεις», για το C-SUV 4,45 μέτρων, το οποίο έχει μοντέρνο σχεδιασμό, χωρίς υπερβολές, ούτε πολλά ασιατικά χαρακτηριστικά – ακόμη και αν δεν υιοθετεί τη σχεδιαστική γλώσσα Ocean Aesthetics του Seal, αλλά την «Dragon Face». Η ευρωπαϊκή αύρα έχει σίγουρα να κάνει με το γεγονός ότι ο σχεδιαστής του (και υπεύθυνος σχεδιασμού της BYD), Wolfgang Egger, είναι Γερμανός και έχει περάσει από Audi, Lamborghini και Alfa Romeo. Η πένα του μάλιστα είναι υπεύθυνη για τις αναλογίες της 8C, κάτι που «λέει πολλά», αλλά για όλα τα καλαίσθητα μοντέλα της BYD.

Η ιστορία είναι διαφορετική στο εσωτερικό, στο οποία συναντούμε μια σχεδιαστική αντίθεση. Από την απλότητα στην πολυπλοκότητα, θα μπορούσαμε να πούμε. Δεν έχει αλλάξει κάτι με το προηγούμενο μοντέλο, με την καμπίνα να αντλεί έμπνευση από… γυμναστήριο. Αν δεν το βλέπετε με την πρώτη ματιά, απλά να αναφέρουμε ότι το ταμπλό έχει κυματοειδείς γραμμές με ένα ιδιαίτερο μοτίβο που θυμίζει μυς, ο μοχλός του επιλογέα μοιάζει με αλτήρα, οι αεραγωγοί με βάρη, το κεντρικό υποβραχιόνιο με διάδρομο κ.ο.κ. Σίγουρα δεν είναι στα γούστα όλων, αν και οι πωλήσεις δείχνουν πως τελικά είναι στα γούστα του περισσότερου κόσμου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι διαφοροποιείται αρκετά απ’ την υπόλοιπη γκάμα στον εσωτερικό του κόσμο, σε όλα εκτός από την κεντρική οθόνη και την ψηφιακή λογική, τουλάχιστον.

Η κεντρική οθόνη 15,6 ιντσών συνεχίζει να βασίζεται στο Android, με τη νεότερη έκδοση του λογισμικού να φέρνει αναβαθμίσεις στην απόκριση, στην ευχρηστία και στην ασύρματη συνδεσιμότητα, όπου πλέον οι mirroring εφαρμογές από κάθε τύπου smartphone συνδέονται αβίαστα και χωρίς καθυστερήσεις. Επίσης, η νέα διάταξη της κεντρικής οθόνης σού επιτρέπει να προσαρμόσεις τις συντομεύσεις στο κάτω μέρος με όποια σειρά θέλεις, τόσο τα πάνω που αφορούν σε εφαρμογές όσο και τα κάτω που έχουν να κάνουν με βασικές λειτουργίες και τον κλιματισμό.

Μιλώντας για αυτόν, παρότι έχει μόνο τρία πολύ βασικά φυσικά κουμπιά συντομεύσεων στην κεντρική κονσόλα (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, ξεθάμπωμα και αυτόματη λειτουργία), σου επιτρέπει με ένα απλό slide στο ανάλογο εικονίδιο στην οθόνη να ρυθμίσεις πανεύκολα θερμοκρασία και ένταση, χωρίς να αποσπάται η προσοχή σου. Η ύπαρξη Αndroid λογισμικού αφήνει τα περιθώρια για… εξερεύνηση σε αρχεία ήχου ή βίντεο, αλλά και αρκετές εφαρμογές. Η λειτουργία σήμα κατατεθέν για την περιστροφή της κεντρικής οθόνης παραμένει, όπως παραμένει και ο μικρός πίνακας οργάνων με τα απολύτως απαραίτητα. Δε θα μας χαλούσε μια πιο μεγάλη, όπως στο Atto 2. Στις ανέσεις της κορυφαίας έκδοσης προσθέστε τη νέα λειτουργία αερισμού/ψύξης στα καθίσματα για τους μπροστά επιβάτες, εκτός από τη θέρμανση, ενώ ελαφρώς βελτιωμένο μας φάνηκε και το ηχοσύστημα – κυρίως μέσω software.

Στην ποιότητα δεν έχει διαφοροποιηθεί κάτι αισθητά. Τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί παραπέμπουν σε premium αυτοκίνητο, με αφράτες επενδύσεις και μπόλικο συνθετικό δέρμα. Είναι βέβαια ορισμένα πλαστικά που θα θέλαμε να είχαν βελτιωθεί από το pre facelift μοντέλο, σε σημεία όμως που δεν πάει το μάτι σου και μόνο αν τα «σφίξεις» θα ακούσεις μικρό τριγμό, σε μια κατά τ’ άλλα καμπίνα με πολύ καλή συναρμογή. Η επιλογή του μαύρου δέρματος με τις πράσινες λεπτομέρειες είναι νέα και του πάει… γάντι, μιας και κάνει τη καμπίνα πιο σοβαρή και premium.

Όσον αφορά τους χώρους πίσω, τρεις ενήλικες θα καθίσουν με άνεση χάρη στη μεγάλη απόσταση από τα μπροστινά καθίσματα, στο υπεραρκετό πλάτος και το επίπεδο πάτωμα (το μεταξόνιο ξεπερνάει τα 2,7 μ.). Για τις αποσκευές, κρύβονται 440 λίτρα πίσω από την ηλεκτρικά ανοιγόμενη πόρτα, που είναι αρκούντως καλά για μια οικογένεια (έχει ειδικό χώρο για τα καλώδιο). Θα έπρεπε όμως ως ηλεκτρικό σχεδιασμένο σε λευκό χαρτί να μην έχει ανεκμετάλλευτο χώρο κάτω από το μπροστινό καπό.

ΟΙΚΕΙΑ ΑΙΣΘΗΣΗ

Δεν έχει αλλάξει κάτι στη βάση, οπότε το Atto 3 συνεχίζει να βασίζεται στη στιβαρή e-platform 3.0, με την μπαταρία Blade ενσωματωμένη στη δομή. Η φιλοσοφία του από την αρχή ήταν να είναι όσο πιο άνετο και φιλικό γίνεται. Στο πρώτο μοντέλο, αυτό το είχαν πετύχει με μια μαλακή ανάρτηση με μεγάλες διαδρομές, η οποία έκανε μεν «βούτυρο» το αυτοκίνητο στις λακκούβες, έχανε δε στη δυναμική συμπεριφορά. Με νέα ρύθμιση της ανάρτησης λοιπόν, που παραμένει με γόνατα McPherson μπροστά και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω, έχουμε ακόμα περισσότερη άνεση και μεγάλη διαφορά στον έλεγχο. Γέρνει λιγότερο, πατά καλύτερα και δεν αντιδρά με περίεργα ανασηκώματα του πίσω μέρους στα αλλεπάλληλα σαμαράκια, ενώ ταυτόχρονα διαχειρίζεται ακόμη πιο γλυκά τις εγκάρσιες. Είναι πραγματικά απολαυστικό στην καθημερινότητα, γι’ αυτόν και μόνο τον λόγο. Βέβαια, έχει να κάνει και η συνολική φιλική αίσθηση της καμπίνας με τα άνετα καθίσματα και την καλή ορατότητα, αλλά και την αύρα ηρεμίας που προσφέρει.

Ο ηλεκτροκινητήρας είναι ρυθμισμένος να αποδίδει γραμμικά τη δύναμή του, ακόμη και στο πρόγραμμα σπορ που η απόκριση γίνεται πιο έντονη. Με το γκάζι στο πάτωμα θα επιταχύνει ακαριαία, όμως σε όλα τα υπόλοιπα σενάρια είναι αρκετά χαλαρός. Δεν έχουμε κάποια αλλαγή ούτε σε αυτόν τον τομέα, των επιδόσεων δηλαδή. Ο ηλεκτροκινητήρας βρίσκεται στον μπροστινό άξονα και αποδίδει 204 ίππους και 310 Nm ροπής, τα οποία μόνο λίγα δε τα λες, κάτι που θα καταλάβεις αν ο δρόμος είναι γλιστερός. Τα ηλεκτρονικά εκεί μπορεί να δυσκολευτούν να περάσουν τη δύναμη στον δρόμο, χωρίς όμως άτσαλες αντιδράσεις ή φρενάρισμα από το ESP. Μάλιστα, χάρη και στον καλύτερο έλεγχο της ανάρτησης, το βρήκαμε πιο ευθύβολο υπό πίεση, με τα όρια της πρόσφυσης στις στροφές να είναι αισθητά ανεβασμένα.

Η αίσθηση του τιμονιού παραμένει τεχνητή με μικρή ασάφεια, όμως είναι όσο άμεσο χρειάζεται, αλλά και ελαφρύ για ευκολία στην καθημερινότητα. Τα φρένα επίσης διατηρούν τη σπογγώδη αίσθηση στο πεντάλ, όμως το σύστημα πέδησης είναι αποτελεσματικότατο. Θα θέλαμε επιλογή για One Pedal, όμως η BYD, πιστή στη φιλοσοφία της, προσφέρει τα ίδια δύο επίπεδα ανάκτησης ενέργειας, τα οποία, παρότι δεν φαίνονται ιδιαίτερα ισχυρά, κάνουν τη δουλειά τους και με το παραπάνω. Είναι κάτι που θα προτιμήσουν άλλωστε όσοι κάνουν τη μετάβαση από θερμικό σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, καθώς η αίσθηση του ρολαρίσματος ή της ελαφριάς επιβράδυνσης στο άφημα του πεντάλ είναι πιο οικεία.

Σε καμία περίπτωση βέβαια το Atto 3 δεν φτιάχτηκε για να προσφέρει χαμόγελα στους ανήσυχους οικογενειάρχες, αλλά για να μεταφέρει όλη τη φαμίλια με ασφάλεια. Εκτός απ’ το ότι είναι 5άστερο στο EuroNCAP, έχει πλήρη σουίτα υποβοήθησης και ADAS στον βασικό εξοπλισμό, ακόμη και σύστημα ημι-αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2. Οι συντομεύσεις στο status bar έχουν μεγαλώσει και μπορείς ακόμη πιο εύκολα να απενεργοποιήσεις τα πλέον υποχρεωτικά συστήματα που… κουράζουν.

Τέλος, σε ό,τι αφορά την μπαταρία και την κατανάλωση, το μόνο που έχει αλλάξει σύμφωνα με την BYD είναι η ταχύτητα φόρτισης σε DC, από τα 88 kW στα 110 kW, και η προσθήκη της αντλίας θερμότητας στον στάνταρ εξοπλισμό. Μπορεί τα 110 kW να μην ακούγονται τόσα πολλά, όμως η μπαταρία του Atto 3 είναι 62 kWh (60,5 kWh ωφέλιμη), οπότε μέχρι το 80% θα χρειαστεί μόλις 36 λεπτά. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κατανάλωση, παρά τις υψηλές θερμοκρασίες και τη συνεχόμενη χρήση του κλιματισμού πετύχαμε καλύτερες καταναλώσεις από το προηγούμενο, οπότε μάλλον έχουν «πειράξει» και το λογισμικό της διαχείρισης ενέργειας.

Στην πόλη είδαμε τη «βελόνα» να πέφτει στις 13 kWh/100 χιλιόμετρα, με αυτονομία που μεταφράζεται στα 500 χιλιόμετρα σχεδόν, η οποία αποτελεί και τη μεγαλύτερη διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο. Καλύτερη ήταν όμως και η κατανάλωση στο ταξίδι, που από τις 19 έχει πέσει στις 18 kWh – αν και πάλι, πρόκειται για ένα ηλεκτρικό που δε θα βγάλει πάνω από 300 χιλιόμετρα μεταξύ φορτίσεων σε ταξίδι. Σε κάθε περίπτωση, ο μέσος όρος σε μικτές διαδρομές είναι αρκετά κοντά στα νούμερα που ανακοινώνει η εταιρεία. Μάλιστα, με προσοχή ή ιδανικές θερμοκρασίες, δεν είναι απίθανο να τα ξεπεράσεις, σε αντίθεση με την pre facelift. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι από τα ηλεκτρικά που προσφέρουν αρκετά μεγάλη αυτονομία για απρόσμενες εξορμήσεις, χωρίς άγχος σε απομακρυσμένα χωριά

ΞΑΝΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ;

Το Atto 3 αναβαθμίστηκε στα σημεία, προσφέροντας ακόμη περισσότερες τεχνολογίες στον εξοπλισμό και άνεση στην καθημερινότητα. Έχει επίσης ελαφρώς καλύτερη κατανάλωση, άρα και αυτονομία, ενώ φορτίζει πιο γρήγορα για να μειωθεί η αναμονή στα ταξίδια. Παραμένει λοιπόν μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις της κατηγορίας, στην οποία θεωρούμε ότι θα παραμείνει στη κορυφή, γιατί η τιμή του είναι πολύ ανταγωνιστική. Για την ακρίβεια, δεν απέχει σχεδόν καθόλου από τα θερμικά μοντέλα του ανταγωνισμού, με αντίστοιχο εξοπλισμό, ακόμη και αν δεν συμπεριλάβουμε την κρατική επιδότηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτροκινητήρας

Μπροστά, σύγχρονος ηλεκτρικός

Iσχύς

Μέγιστη ισχύς: 204 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 310 Nm ροπής

Μετάδοση

Κίνηση στους μπροστά τροχούς

Αυτόματο κιβώτιο μονής σχέσης

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 160 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 7,3 δλ.

Μπαταρία

Φωσφορικού σιδήρου λιθίου,

χωρητικότητα 62 kWh (60,5 kWh ωφέλιμες)

Αυτονομία

420 χιλιόμετρα (WLTP)

410 χιλιόμετρα (δοκιμής)

Κατανάλωση ενέργειας:

16 kWh/100 χλμ. (εργοστασιακή)

15,7 kWh/100 χλμ. (δοκιμής)

Φόρτιση:

AC (11 kW): 6 ώρες και 30 λεπτά

DC (110 kW): 35 λεπτά

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος) χλστ.: 4.455 x 1.875 x 1.615

Μεταξόνιο: 2.720 χιλ.

Βάρος: 1.750 κιλά

Χώρος αποσκευών

440 λ.

Τιμή

Από 33.990 € (χωρίς την κρατική επιδότηση, συμπ. προωθητική ενέργεια BYD 4.000 €)

