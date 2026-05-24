Δοκιμή BYD Atto 3 Evo RWD 313 PS: Αλλαγή σελίδας

Με νέα πλατφόρμα, πίσω κίνηση, μεγαλύτερη μπαταρία και σημαντική αναβάθμιση σε κάθε επίπεδο, δεν μπορεί να θεωρείται απλό facelift.

Του Στέλιου Παππά, Φωτογραφίες: Ναυσικά Βασιλειάδου

Το BYD Atto 3 ήταν ένα από τα μοντέλα που έβαλαν την κινεζική μάρκα στον χάρτη της ευρωπαϊκής και της ελληνικής αγοράς. Δεν ήταν απλώς ένα ακόμη ηλεκτρικό SUV από έναν νέο κατασκευαστή. Ήταν το αυτοκίνητο που έδειξε ότι η BYD μπορεί να σταθεί απέναντι στον καθιερωμένο ανταγωνισμό με ένα προϊόν που συνδύαζε καλή τιμή, πρακτικότητα, πλήρη εξοπλισμό και τεχνολογία.

Η πρώτη γενιά του Atto 3 είχε, βέβαια, και τα σημεία που πρόδιδαν ότι η BYD ακόμη μάθαινε την ευρωπαϊκή αγορά. Δεν έλειπε τίποτα σημαντικό από το πακέτο, όμως υπήρχαν περιθώρια βελτίωσης στην ποιότητα κύλισης, στην αίσθηση του πλαισίου, στην ενεργειακή απόδοση και συνολικά στη «δεμένη» αίσθηση που ζητά ο Ευρωπαίος οδηγός από ένα οικογενειακό SUV.

Το νέο BYD Atto 3 Evo RWD 313 PS έρχεται ακριβώς για να απαντήσει σε όλα αυτά. Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι, εξωτερικά, δεν το φωνάζει. Αν το κοιτάξεις βιαστικά, δύσκολα θα καταλάβεις πόσο έχει αλλάξει. Στην πράξη, όμως, έχουμε να κάνουμε με ένα ουσιαστικά διαφορετικό αυτοκίνητο, αναβαθμισμένο σε κάθε κρίσιμο τομέα. Πλέον είναι ισχυρότερο, πισωκίνητο, πιο αποδοτικό, πιο ποιοτικό στον δρόμο και σαφώς πιο ώριμο ως ολοκληρωμένο προϊόν.

Αν το προηγούμενο Atto 3 ήταν το μοντέλο που σύστησε την BYD σε πολλούς αγοραστές, το Evo είναι αυτό που δείχνει πόσο γρήγορα μπορεί να εξελιχθεί η εταιρία.

Γνώριμη εικόνα, πιο ουσιαστικές αλλαγές από όσο δείχνει

Σχεδιαστικά, το Atto 3 Evo δεν επιχειρεί να κόψει δεσμούς με το μοντέλο που αντικαθιστά. Η γενική εικόνα παραμένει γνώριμη, με τη χαρακτηριστική σχεδιαστική γλώσσα της BYD, τις καθαρές επιφάνειες, το σχετικά ήπιο SUV προφίλ και μια εμφάνιση που δεν προσπαθεί να γίνει επιτηδευμένα φουτουριστική.

Οι αλλαγές εντοπίζονται κυρίως σε λεπτομέρειες. Οι ανασχεδιασμένοι προφυλακτήρες, οι νέες ζάντες 18 ιντσών, τα πιο καθαρά πλαϊνά μαρσπιέ και η διαφοροποιημένη πίσω αεροτομή δίνουν μια πιο σύγχρονη εικόνα, χωρίς να αλλάζουν ριζικά τον χαρακτήρα του μοντέλου. Αυτό μπορεί να απογοητεύσει όσους περίμεναν μια θεαματική σχεδιαστική ανανέωση, αλλά ταιριάζει στη λογική του αυτοκινήτου. Η BYD δεν ήθελε να ξανασχεδιάσει απλώς το κέλυφος. Ήθελε να αλλάξει τον καρπό στο εσωτερικό.

Οι διαστάσεις παραμένουν εντός του οικογενειακού C-SUV segment, με μήκος σχεδόν 4,5 μέτρα, πλάτος σχεδόν 1,9 μέτρα και ύψος 1,6 μέτρα. Το αυτοκίνητο συνεχίζει να δείχνει φιλικό και όχι υπερβολικά ογκώδες, κάτι που το βοηθά στην καθημερινή χρήση, αλλά πλέον η τεχνική του βάση έχει αλλάξει σε βαθμό που το διαφοροποιεί ξεκάθαρα από το προηγούμενο μοντέλο.

Καμπίνα με περισσότερη πρακτικότητα και καλύτερη τεχνολογία

Στο εσωτερικό, το Atto 3 Evo διατηρεί αρκετά από τα στοιχεία που έκαναν το πρώτο μοντέλο αναγνωρίσιμο. Η σχεδίαση παραμένει ιδιαίτερη, με τις γνωστές λεπτομέρειες στις θήκες των πορτών να παραπέμπουν σε χορδές και μια αισθητική που δεν ακολουθεί πιστά την ευρωπαϊκή σχολή. Άλλοι θα τη βρουν ενδιαφέρουσα και φρέσκια, άλλοι λίγο πιο εκκεντρική από όσο θα ήθελαν. Σε κάθε περίπτωση, είναι ένα εσωτερικό που έχει χαρακτήρα.

Η μεγαλύτερη αλλαγή στην καθημερινή χρήση είναι η μεταφορά του επιλογέα κίνησης στην κολόνα του τιμονιού. Αυτή η λύση απελευθερώνει σημαντικό χώρο στην κεντρική κονσόλα και κάνει την καμπίνα πιο πρακτική. Εκεί όπου πριν υπήρχε ένας πιο ογκώδης επιλογέας, τώρα υπάρχει καλύτερη εκμετάλλευση του χώρου, θέση για ασύρματη φόρτιση κινητού 50W και πιο καθαρή διάταξη.

Η κεντρική οθόνη των 15,6 ιντσών παραμένει ο βασικός πυρήνας του εσωτερικού, μόνο που πλέον είναι σταθερή και δεν περιστρέφεται. Κάποιοι ίσως νοσταλγήσουν το παλιό gimmick της περιστρεφόμενης οθόνης, όμως στην πράξη η σταθερή τοποθέτηση ταιριάζει περισσότερο σε ένα ώριμο και οικογενειακό SUV. Η οθόνη είναι φωτεινή, γρήγορη στην απόκριση και φιλοξενεί πλέον το Google Built-in, στοιχείο που αναβαθμίζει αισθητά την εμπειρία χρήσης, ειδικά σε πλοήγηση και φωνητικές λειτουργίες.

Πίσω από το τιμόνι, ο ψηφιακός πίνακας οργάνων έχει μεγαλώσει στις 8,8 ίντσες. Προσφέρει πολλές πληροφορίες, ίσως περισσότερες από όσες χρειάζονται σε ορισμένες στιγμές, αλλά η βελτίωση σε σχέση με πριν είναι ξεκάθαρη, με το Google integration και τη δυνατότητα προβολής του Google Maps εντός του πίνακα να προσφέρουν πόντους ευχρηστίας. Η BYD έχει κάνει βήματα προς μια πιο ευρωπαϊκή λογική εργονομίας, ακόμη κι αν υπάρχουν ακόμη σημεία που θέλουν εξοικείωση, όπως η τοποθέτηση ορισμένων φυσικών πλήκτρων χαμηλά στην κεντρική κονσόλα.

Η συνολική ποιότητα παραμένει από τα δυνατά στοιχεία του μοντέλου. Τα υλικά έχουν ευχάριστη υφή στα περισσότερα σημεία, η συναρμογή δείχνει προσεγμένη και η καμπίνα δίνει την αίσθηση ενός αυτοκινήτου που δεν βασίζεται μόνο στην τιμή του για να πείσει.

Περισσότεροι χώροι εκεί που μετράει

Το Atto 3 είχε ήδη καλούς χώρους και το Evo βελτιώνει περαιτέρω την πρακτικότητα. Η νέα διάταξη της πλατφόρμας και η καλύτερη ενσωμάτωση της μπαταρίας επιτρέπουν στο πορτμπαγκάζ να αυξηθεί στα 490 λίτρα, δηλαδή κατά 50 λίτρα σε σχέση με πριν. Με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, η χωρητικότητα φτάνει τα 1.360 λίτρα, τιμή ιδιαίτερα ικανοποιητική για οικογενειακή χρήση.

Σημαντική προσθήκη είναι και το εμπρός αποθηκευτικό διαμέρισμα, το λεγόμενο frunk, με χωρητικότητα 101 λίτρων. Δεν είναι απλώς μια τεχνική λεπτομέρεια. Στην καθημερινότητα, αυτός ο χώρος είναι ιδανικός για τα καλώδια φόρτισης και μικρότερα αντικείμενα, αφήνοντας το κύριο πορτμπαγκάζ καθαρό και πιο εύχρηστο.

Οι πίσω επιβάτες συνεχίζουν να απολαμβάνουν καλό χώρο για πόδια και κεφάλι, με το μεταξόνιο των 2,7 μέτρων να παίζει τον ρόλο του, ενώ το επίπεδο πάτωμα βοηθά ιδιαίτερα τον μεσαίο επιβάτη. Το Atto 3 Evo παραμένει ένα από τα πιο φιλικά οικογενειακά ηλεκτρικά SUV της κατηγορίας του, όχι επειδή έχει απλώς ικανοποιητικούς αριθμούς, αλλά επειδή η καμπίνα είναι εύκολη στη χρήση και πρακτική στην καθημερινή ζωή.

Νέα πλατφόρμα, νέα φιλοσοφία

Το σημαντικότερο κεφάλαιο του Atto 3 Evo βρίσκεται κάτω από το αμάξωμα. Η BYD δεν περιορίστηκε σε μια αισθητική ανανέωση ή σε μικρές αλλαγές λογισμικού. Το Evo βασίζεται πλέον στην αναβαθμισμένη e-Platform 3.0, με αρχιτεκτονική 800V, μεγαλύτερη μπαταρία και πλήρη αλλαγή στη διάταξη μετάδοσης.

Το παλιό προσθιοκίνητο Atto 3 των 204 PS δίνει τη θέση του σε ένα πισωκίνητο SUV με πολύ περισσότερη ισχύ. Στην έκδοση Design RWD της δοκιμής, ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 313 PS και 380 Nm ροπής. Η διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο είναι άμεση και σαφής. Το Atto 3 Evo δεν είναι απλώς πιο γρήγορο. Δίνει την αίσθηση ότι έχει περισσότερο απόθεμα ισχύος σε κάθε φάση.

Το 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 5,5 sec, επίδοση που πριν από λίγα χρόνια θα τη συναντούσαμε σε σπορ εκδόσεις και όχι σε ένα οικογενειακό ηλεκτρικό SUV. Η τελική ταχύτητα φτάνει τα 180 km/h, ενώ η απόκριση στο γκάζι είναι άμεση, αλλά όχι απότομη. Η BYD έχει καταφέρει να δώσει εντυπωσιακή δύναμη χωρίς να κάνει το αυτοκίνητο νευρικό στην καθημερινή χρήση. Από την άλλη, όταν αποφασίσεις να πατήσεις τέρμα το γκάζι για κάποια προσπέραση, υπάρχει μια αδράνεια στην απόδοση και θα χρειαστούν 1-2 δευτερόλεπτα μέχρι να επιταχύνει με πλήρη ισχύ.

Στην κορυφή της γκάμας υπάρχει και τετρακίνητη έκδοση Excellence, με δύο ηλεκτροκινητήρες, ισχύ 449 PS και επιτάχυνση 0-100 km/h σε επίπεδα που αγγίζουν τα 3,9 sec. Όμως η έκδοση RWD έχει περισσότερο ενδιαφέρον για τον μέσο αγοραστή, γιατί συνδυάζει ισχυρές επιδόσεις, καλύτερη αυτονομία και πιο λογική τοποθέτηση.

Μεγαλύτερη μπαταρία και πολύ καλύτερη φόρτιση

Η νέα Blade Battery έχει χωρητικότητα 74,8 kWh, αυξημένη αισθητά σε σχέση με πριν. Αυτό δεν επηρεάζει μόνο την αυτονομία, αλλά και τη συνολική αίσθηση ευχρηστίας του μοντέλου. Η BYD ανακοινώνει αυτονομία έως 510 km σε WLTP για την πισωκίνητη έκδοση, ενώ σε πραγματικές συνθήκες η εικόνα παραμένει ιδιαίτερα ανταγωνιστική.

Στη δική μας δοκιμή, η μέση κατανάλωση διαμορφώθηκε περίπου στις 16 kWh/100 km, τιμή που επιτρέπει πραγματική αυτονομία άνω των 450 km με πλήρη φόρτιση. Σε πιο ήπιο αστικό ρυθμό, η κατανάλωση μπορεί να κινηθεί κοντά στις 14 kWh/100 km, φέρνοντας την αυτονομία ακόμη πιο κοντά στα 500 km. Για ένα ηλεκτρικό SUV με 313 PS, αυτά τα νούμερα δείχνουν ότι η BYD δεν κυνήγησε μόνο τις επιδόσεις, αλλά και την αποδοτικότητα.

Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή αφορά τη φόρτιση. Το παλιό Atto 3 δεν ξεχώριζε στον συγκεκριμένο τομέα, όμως το Evo υποστηρίζει πλέον ταχυφόρτιση DC έως 220 kW. Αυτό σημαίνει ότι η φόρτιση από 10% έως 80% μπορεί να ολοκληρωθεί σε περίπου 25 λεπτά, χρόνος σημαντικά πιο ανταγωνιστικός και σαφώς πιο κατάλληλος για ταξίδι. Σε AC φόρτιση, το ενσωματωμένο σύστημα των 11 kW επιτρέπει πλήρη φόρτιση μέσα σε ένα βράδυ από κατάλληλο wallbox.

Η αναβάθμιση εδώ είναι ουσιαστική. Το Atto 3 Evo δεν έχει πλέον μόνο καλή τιμή και καλούς χώρους. Έχει και τεχνικά χαρακτηριστικά που του επιτρέπουν να κοιτάξει ευθέως τον ανταγωνισμό.

Στον δρόμο είναι πιο ώριμο, όχι απαραίτητα πιο σπορ

Η μετάβαση στην πίσω κίνηση αλλάζει την ταυτότητα του μοντέλου, όμως όχι με τον τρόπο που ίσως φανταστεί κανείς διαβάζοντας τους αριθμούς. Το Atto 3 Evo δεν μετατρέπεται σε ένα οδηγοκεντρικό ηλεκτρικό SUV. Δεν έχει αυτή την αίσθηση που σε προκαλεί να ψάξεις το όριο ή να κυνηγήσεις τη στροφή. Αυτό που κάνει, όμως, είναι να προσφέρει σαφώς πιο ώριμη και πιο ποιοτική οδηγική εμπειρία σε σχέση με πριν.

Η ποιότητα κύλισης είναι αισθητά βελτιωμένη. Η ανάρτηση απορροφά καλύτερα τις ανωμαλίες, το αυτοκίνητο δείχνει πιο δεμένο και συνολικά η καμπίνα απομονώνεται καλύτερα από το οδόστρωμα. Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο κέρδος στην καθημερινή χρήση. Το Atto 3 Evo μοιάζει πιο ακριβό στον δρόμο, πιο ήσυχο και πιο πολιτισμένο.

Σε πιο γρήγορο ρυθμό, η ισχύς των 313 PS εντυπωσιάζει. Οι προσπεράσεις γίνονται αβίαστα, η επιτάχυνση είναι καταιγιστική και η αίσθηση δύναμης σαφώς ανώτερη από πριν. Παρ’ όλα αυτά, το πλαίσιο δεν προσπαθεί να γίνει σπορ. Το τιμόνι είναι αρκετά βαρύ και όχι ιδιαίτερα επικοινωνιακό, με την ανάρτηση να δείχνει πως έχει ρυθμιστεί κυρίως για άνεση και σταθερότητα. Αν πιεστεί, το αμάξωμα θα πάρει κλίσεις και θα σου υπενθυμίσει ότι ο βασικός ρόλος του αυτοκινήτου είναι οικογενειακός.

Αυτό δεν είναι απαραίτητα αρνητικό. Το Atto 3 Evo είναι ένα SUV που πρέπει να κριθεί με βάση την καθημερινότητα. Και εκεί αποδίδει πολύ καλά. Είναι άνετο, ήσυχο, γρήγορο όταν χρειαστεί και αρκετά αποδοτικό για να μη σε βάζει συνεχώς στη διαδικασία του προγραμματισμού.

Καθημερινή αποτελεσματικότητα

Το σύστημα ανάκτησης ενέργειας λειτουργεί ομαλά, χωρίς να κάνει το αυτοκίνητο απότομο ή κουραστικό. Δεν υπάρχει όμως πραγματικό one-pedal driving, κάτι που ίσως θα περίμεναν ορισμένοι οδηγοί από ένα σύγχρονο ηλεκτρικό μοντέλο. Τα φρένα έχουν επαρκή δύναμη, αν και σε κάποιες περιπτώσεις απαιτούν πιο αποφασιστικό πάτημα απ’ όσο θα θέλαμε. Δεν πρόκειται για πρόβλημα, αλλά για σημείο που θα μπορούσε να έχει καλύτερη αίσθηση.

Η συνολική ευκολία χρήσης, πάντως, είναι υψηλή. Η ορατότητα είναι καλή, οι κάμερες βοηθούν στις μανούβρες, ο εξοπλισμός είναι πλούσιος και το αυτοκίνητο δείχνει φτιαγμένο για να απλοποιεί την καθημερινότητα. Η BYD συνεχίζει να προσφέρει πολλά στοιχεία στάνταρ, χωρίς να σπρώχνει τον αγοραστή σε ατελείωτες λίστες προαιρετικού εξοπλισμού.

Τιμή και τοποθέτηση στην αγορά

Στην ελληνική αγορά, το BYD Atto 3 Evo RWD 313 PS ξεκινά από 33.990 ευρώ, τιμή που περιλαμβάνει την κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» και το Electric Bonus της εταιρίας. Με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την ισχύ, την αυτονομία, τους χώρους και τον εξοπλισμό, η τοποθέτηση είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική.

Σημαντικό ρόλο παίζει και το πρόγραμμα εγγυήσεων της BYD, με 6 χρόνια ή 150.000 km για το αυτοκίνητο, 8 χρόνια ή 250.000 km για την μπαταρία και 8 χρόνια ή 150.000 km για τον ηλεκτροκινητήρα. Σε μια αγορά όπου πολλοί αγοραστές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη τις νεότερες μάρκες, η κάλυψη αυτή λειτουργεί καθησυχαστικά.

Level up

Το BYD Atto 3 Evo RWD 313 PS είναι πολύ περισσότερα από μια ανανέωση. Οπτικά μπορεί να μοιάζει κοντά στο προηγούμενο μοντέλο, όμως στην πράξη ανοίγει νέα σελίδα για το Atto 3. Η μετάβαση στην πίσω κίνηση, η ισχύς των 313 PS, η μεγαλύτερη μπαταρία των 74,8 kWh, η ταχυφόρτιση έως 220 kW, ο αυξημένος χώρος αποσκευών και η συνολικά πιο ποιοτική κύλιση αλλάζουν ουσιαστικά την εικόνα του αυτοκινήτου.

Δεν είναι τέλειο. Το τιμόνι θα μπορούσε να έχει πιο φυσική αίσθηση, η οδική συμπεριφορά δεν έχει τον δυναμισμό που υπόσχεται ίσως η ισχύς του, ενώ η εργονομία ορισμένων λειτουργιών θέλει ακόμη λίγη δουλειά. Όμως αυτά δεν αναιρούν τη συνολική πρόοδο.

Το Atto 3 Evo είναι πλέον πιο ώριμο, πιο γρήγορο, πιο αποδοτικό και πιο ολοκληρωμένο. Αν η πρώτη γενιά έκανε την BYD γνωστή στην κατηγορία, αυτή η έκδοση δείχνει ότι η μάρκα δεν θέλει απλώς να συμμετέχει στον ανταγωνισμό. Θέλει να τον πιέσει.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτροκινητήρας

Σύγχρονος με μόνιμους μαγνήτες

Μέγιστη ισχύς: 313 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 380 Nm

Μετάδοση

Κίνηση: Πίσω

Κιβώτιο: Μονής σχέσης

Επιδόσεις

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 5,5 δλ.

Τελική ταχύτητα: 180 χλμ./ώρα

Κατανάλωση ενέργειας

Κατασκευαστή (WLTP): 16,4 kWh/100 χλμ.

Εκτιμώμενη δοκιμής: 16,5 kWh/100 χλμ.

Μπαταρία

Τύπος: LFP

Χωρητικότητα: 74,8 kWh

Αυτονομία

Κατασκευαστή (WLTP): 510 χλμ.

Δοκιμής: 450 χλμ.

Φόρτιση

AC 11 kW: 8 ώρες (0-100%)

DC 220 kW (10-80%): 25 λεπτά

Αμάξωμα

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) χλστ.:

4.455 x 1.875 x 1.615

Μεταξόνιο: 2.720 χλστ.

Βάρος: 1.880 κιλά

Χώρος αποσκευών

490 λίτρα

Τιμή αγοράς

39.900€

(χωρίς την κρατική επιδότηση και το Electric Bonus)