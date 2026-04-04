Δοκιμή BYD Sealion 5 DM-i: Το πιο προσιτό Super Hybrid SUV τα έχει όλα

Το BYD Sealion 5 DM-i είναι το πιο προσιτό Super Hybrid της αγοράς. Αυτό από μόνο του αρκεί για να σου κεντρίσει το ενδιαφέρον. Με τους πλούσιους χώρους και εξοπλισμό που έχει, την άνεση που προσφέρει στον δρόμο και την οικονομία που κάνει σε ενέργεια και καύσιμο (χωρίς φόρτιση από πρίζα) όμως, το ενδιαφέρον θα μετατραπεί γρήγορα γρήγορα σε επιλογή αγοράς.

Του Τρύφωνα Αλεξόπουλου Φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος, Γιώργος Καραγιωργάκης

Πόσα μεγάλα, οικογενειακά SUV μπορούν να χωρέσουν στη «δική μας» μικρή αγορά άραγε; Η απάντηση είναι «όσα», ειδικά όταν αλλάζουν τα δεδομένα. Οι νέες εταιρίες από την Κίνα έχουν καταφέρει να αλλάξουν τις ισορροπίες, με μοντέλα που συγκαταλέγονται στα μεσαία οικογενειακά SUV να πλησιάζουν με… τιμολογιακή ορμή τα λημέρια των B-SUV ή με εξελιγμένα επαναφορτιζόμενα υβριδικά C-SUV να παίζουν στα ίδια με τα ήπια υβριδικά (ή συμβατικά) αντίστοιχα μοντέλα του ανταγωνισμού από Ευρώπη, Ιαπωνία και Κορέα.

Το Sealion 5 DM-i είναι το πέμπτο SUV της μάρκας που έρχεται στην Ελλάδα και ακολουθεί τον δρόμο που χάραξε το Seal U DM-i, αυτόν των Super Hybrid. Πριν όμως το γνωριστούμε, να αναφέρουμε ότι η BYD είναι η πλέον Νο1 μάρκα στα ηλεκτρικά (το Dolphin και το Atto 3 «τερμάτισαν» τα ταμεία, αμφότερα τα best sellers στις κατηγορίες τους).

To 5άρι είναι και αυτό ένα D-SUV βάσει των διαστάσεών του, όμως δεν ήρθε για να κανιβαλίσει το Seal U DM-i που ανήκει στην ίδια κατηγορία, αλλά έχει κάπως διαφορετική φιλοσοφία. Είναι, θα λέγαμε, πιο «συντηρητικό», παρότι η σχεδιαστική του φιλοσοφία και το όνομα το συνδέουν με το ιδιαίτερα μοντέρνο Sealion 7. Η αλήθεια είναι πως θα μπορούσαν να το είχαν ονομάσει Atto 5, όμως μικρή σημασία έχει αυτό. Ας δούμε τα δεδομένα, γιατί πρόκειται για ένα «ψαγμένο» επαναφορτιζόμενο υβριδικό D-SUV, με μεγάλους χώρους, υπερπλούσιο εξοπλισμό και ξεκάθαρα οικογενειακή αύρα. Σύμφωνα με την εισαγωγική, στοχεύει στην κορυφή του segment και όχι μόνο, κάτι που είναι λογικό δεδομένης της τιμής του. Από 31.990€ για τη βασική έκδοση, κοιτάει στα ίσια μοντέλα από τη μικρότερη κατηγορία και με ήπια υβριδική τεχνολογία.

Dragon Face

Σχεδιαστικά, το Sealion 5 ακολουθεί τη λογική Dragon Face, εξ ου και η κοινή γραμμή με το Atto 3 στην εμφάνιση και λιγότερο με το Sealion 7. Απαλές επιφάνειες, σοβαρό ύφος, έντονο μπροστινό μέρος, αιωρούμενη οροφή (λόγω της πίσω κολόνας με την ασημένια επένδυση) και LED μπάρα να ενώνει τα πίσω φωτιστικά σώματα είναι τα στοιχεία που ξεχωρίζουν, με το γενικότερο σχήμα να παραπέμπει στην πρακτικότητα και όχι στον εντυπωσιασμό. Οι ζάντες αλουμινίου είναι 18 ιντσών και στις δύο εκδόσεις, με diamond cut λογική και διχρωμία. Δεν λείπουν και τα απαραίτητα για τον χαρακτήρα ενός αυτοκινήτου ελευθέρου χρόνου, πλαστικά προστατευτικά περιμετρικά.

Οικογενειακή υπόθεση

Το εσωτερικό, από την άλλη, έχει τη δική του λογική, παντρεύοντας τη μοντέρνα σχεδίαση με την εργονομία και την πρακτικότητα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μας άρεσε περισσότερο η σχεδίαση μέσα, τόσο από το Atto 3 όσο και από το Seal U DM-i. Βασικός λόγος είναι το σχήμα του τιμονιού, με τρεις ακτίνες εδώ και μαύρο φινίρισμα. Ο εξοπλισμός της καμπίνας δεν διαφοροποιεί την εικόνα, όπως θα διαβάσετε και παρακάτω, ενώ πολύ καλή εντύπωση μας άφησε η ποιότητα κατασκευής. Μαλακά πλαστικά στο ταμπλό και στις πόρτες, αλλά και επενδύσεις από συνθετικό δέρμα σχεδόν παντού. Δεν βρήκαμε κάποιο σημείο να τρίζει, οπότε και η γενικότερη συναρμογή είναι μασίφ.

Άλλο ένα θετικό στοιχείο είναι ότι δεν παρατηρήσαμε κάποια έντονη μυρωδιά από τα δέρματα, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, με τα πρώτα μοντέλα της μάρκας. Προφανώς, δύο μεγάλες οθόνες, για τον οδηγό και το infotainment, αντίστοιχα, με επιλογές παραμετροποίησης (σημειώστε ότι σε αυτό το μοντέλο η κεντρική οθόνη αφής δεν περιστρέφεται), ασύρματη συνδεσιμότητα με Apple CarPlay/Android Auto, φωνητικές εντολές και ενσωματωμένες εφαρμογές πολυμέσων (π.χ. Spotify). Διαθέτει, επίσης, χειρονομίες τριών δακτύλων για τον χειρισμό του κλιματισμού διά της αφής, που καθιστά τη ρύθμιση πανεύκολη ακόμη και κατά την οδήγηση, ενώ υπάρχουν και φυσικά κουμπιά στην κεντρική κονσόλα, γύρω από τον μεγαλούτσικο (τον προτιμούμε από διακοπτάκια) λεβιέ του κιβωτίου.

Οι θήκες για μικροαντικείμενα είναι πολλές και σωστά τοποθετημένες, με μεγάλες ποτηροθήκες στην κεντρική κονσόλα, βαθύ χώρο κάτω από το υποβραχιόνιο και επιπλέον αποθηκευτικά σημεία για κινητά, κλειδιά ή μικροπράγματα που συνοδεύουν μια οικογενειακή μετακίνηση. Οι θήκες στις πόρτες ωστόσο δεν θα χωρέσουν μπουκάλια 1,5 λίτρου με ευκολία.

Τέλος, οι χώροι είναι ιδανικοί για μια μεγάλη οικογένεια (η BYD κάνει λόγο για τους μεγαλύτερους πίσω χώρους στην κατηγορία), χάρη στο μεταξόνιο των 2,7+ μέτρων και του μήκους 4,74 μέτρων. Η γραμμή της οροφής δεν κουπίζει, οπότε έχει «αέρα» και για ψηλούς πίσω, ενώ αρκετά μεγάλο είναι και το άνοιγμα στις πίσω πόρτες για εύκολη τοποθέτηση παιδικού καθίσματος. Ο χώρος αποσκευών στα 463 λίτρα είναι αρκούντως καλός για PHEV, με τετραγωνισμένο σχήμα που εξυπηρετεί αρκετά.

Το BYD Sealion 5 DM-i ξεκινά από πολύ γερή βάση: Ακόμη και η βασική έκδοση Comfort εμφανίζεται πλήρης, με στοιχεία που σε άλλους κατασκευαστές συναντάς σε ακριβότερες εκδόσεις. Οι 18άρες δίχρωμες ζάντες, τα full LED φώτα εμπρός και πίσω και οι αλουμινένιες ράγες οροφής δίνουν premium τόνο από την πρώτη κιόλας ματιά. Στο εσωτερικό, τα vegan δερμάτινα καθίσματα, η 12,8 ιντσών οθόνη infotainment, ο ψηφιακός πίνακας 8,8 ιντσών, ο διζωνικός κλιματισμός και οι πολλαπλές θύρες USB-C (18W και 60W) καλύπτουν την καθημερινή χρήση με ευκολία. Σημαντικό προνόμιο είναι το V2L έως 3,3 kW, που δίνει πρακτικότητα σε εξορμήσεις και οικογενειακές δραστηριότητες. Η Comfort διαθέτει επίσης δύο ηλεκτρικά καθίσματα (οδηγού 6 κατευθύνσεων και συνοδηγού 4 κατευθύνσεων), ενώ οι πίσω αισθητήρες στάθμευσης διευκολύνουν τη χρήση στην πόλη.

Η Design, πέρα από τη μεγαλύτερη μπαταρία και την αυξημένη ηλεκτρική αυτονομία, προσθέτει τον εξοπλισμό που κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητα: αισθητήρες στάθμευσης εμπρός, κάμερα 360°, ηλεκτρική πόρτα πορτμπαγκάζ, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και ασύρματη φόρτιση smartphone. Η συνολική εικόνα είναι ενός SUV που νιώθεις ότι έχει εξοπλιστεί με γνώμονα την πραγματική χρήση — όχι απλώς για να γράψει πόντους στον κατάλογο. Τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού είναι πλήρη σε όλες τις εκδόσεις, με ACC/ICC, LKA, BSD, LCA, AEB, TSR, RCTA/RCTB, ELKA, σύστημα ελέγχου ορίου ταχύτητας και λειτουργία Auto Hold στο ηλεκτρικό χειρόφρενο, καθώς και η πλήρης λίστα παθητικής ασφάλειας με επτά αερόσακους και ISOFIX/i-Size εμπρός και πίσω.

Αφρός στον δρόμο, ηρεμία στην κατανάλωση

Το σύστημα DM-i, που αποτελεί και το βασικότερο λόγο να γλυκοκοιτάξει κάποιος το συγκεκριμένο μοντέλο, το γνωρίζουμε πολύ καλό από το Seal U, όμως εν προκειμένω είναι διαφοροποιημένο. Εδώ, έχουμε έναν βενζινοκινητήρα Xiaoyun 1,5 λίτρων, που είναι σχεδιασμένος όπως γνωρίζουμε ειδικά για τα συστήματα Super Hybrid, με τη λογική ότι πιο βασικός του ρόλος είναι να λειτουργεί σαν γεννήτρια, τροφοδοτώντας την μπαταρία ή τον ηλεκτροκινητήρα με ενέργεια.

Αποδίδει μόλις 98 ίππους και 122 Nm ροπής, όταν ο ηλεκτροκινητήρας έχει 197 και 300 Nm. Η συνδυαστική δύναμη αγγίζει τους 212 ίππους, όμως για να είμαστε ξεκάθαροι δεν πρόκειται για μοντέλο με έμφαση στις επιδόσεις. Τα 0-100 έρχονται σε 7,7 ή 8 δευτερόλεπτα, ανάλογα με την έκδοση, και αυτό είναι εφικτό χάρη στην ακαριαία ροπή του ηλεκτροκινητήρα, με τον οποίο εκκινεί πάντα. Στον αυτοκινητόδρομο θα χρειαστεί τον χώρο του για μια προσπέραση, αλλά και επιλεγμένο το πρόγραμμα HEV, που έτσι κι αλλιώς είναι αυτό που συμφέρει στις υψηλές ταχύτητες.

Αυτό που έχει ενδιαφέρον στην πράξη είναι ο τρόπος που το σύστημα διαχειρίζεται τις εναλλαγές. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν αντιλαμβάνεσαι πότε μπαίνει στο παιχνίδι ο θερμικός κινητήρας, με τη λειτουργία να θυμίζει περισσότερο ηλεκτρικό παρά κλασικό υβριδικό. Όμως, αυτές τις λίγες φορές που θα χρειαστεί να πατήσεις τέρμα το γκάζι για αρκετή ώρα, το θερμικό μοτέρ μπορεί να ακουστεί αρκετά, ακόμη και να συντονίσει στιγμιαία ο ήχος στην καμπίνα. Μόνο όμως σε αυτήν τη φάση και όχι πάντα.

Η μπαταρία της μικρής έκδοσης έχει χωρητικότητα 12,9 kWh και της μεγάλης 18,3 kWh, ενώ και στις δύο περιπτώσεις είναι χημείας LFP και τεχνολογίας Blade. Στην πρώτη περίπτωση, η εταιρία κάνει λόγο για 62 ηλεκτρικά χιλιόμετρα, με την δεύτερη να αγγίζει τα 86 και συνολικά με το 52άρι ντεπόζιτο (και στις δύο εκδόσεις) να ξεπερνάει τα 1.000 χιλιόμετρα (992 με τη μικρή μπαταρία). Πάντως, όπως έχουμε δει και με άλλα μοντέλα, δύσκολα θα αποφορτιστεί η μπαταρία κάτω από το 25%, ενώ από εκεί και πέρα υπάρχει η επιλογή για να την κρατήσεις φορτισμένη με την αρωγή του θερμικού κινητήρα έως και το 70%, από το σχετικό μενού.

Η λειτουργία του DM-i θυμίζει περισσότερο ηλεκτρικό, με τον θερμικό να παίζει διακριτικά τον ρόλο της γεννήτριας, χαρίζοντας ομαλότητα και αθόρυβη κύλιση. Μπορεί να μην εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις, το κάνει όμως με την κατανάλωση, η οποία παραμένει εντυπωσιακά χαμηλή ακόμη και χωρίς φόρτιση. Η ανάρτηση ξεχωρίζει για την ποιοτική απόσβεση και την ηρεμία που μεταφέρει στην καμπίνα, ακόμη και σε εγκάρσιες ανωμαλίες.

Μάλιστα, χωρίς να επηρεάζεται πολύ η κατανάλωση, αφού με αποδοτικό τρόπο λειτουργεί σαν αυτοφορτιζόμενο υβριδικό. Η επαναφόρτιση γίνεται φυσικά από πρίζα, αλλά μόνο σε AC και με 3,3 kW, που μεταφράζεται σε 4,5 ώρες για την έκδοση με τη μικρή μπαταρία και 6 ώρες για την κορυφαία.

Στη δική μας δοκιμή, η οποία περιελάμβανε και πραγματικό ταξίδι 1,000+ χιλιομέτρων, ήταν… αποκάλυψη. Στο ταξίδι μόνο, με τη σχετική ρύθμιση της μπαταρίας στο 40%, η κατανάλωση άγγιξε τα 6,8 λ./100 χλμ., μόνο με μία φόρτιση από την πρίζα. Σε συνθήκες καθημερινής φόρτισης, δεν ανέβηκε ποτέ πάνω από το 1,2 λ./100 χλμ., ενώ στο σύνολο της δοκιμής και με το ταξίδι μέσα είδαμε να σταθεροποιείται στα 4,2 λ./100 χλμ. Ακόμη όμως και όταν το… πιέσαμε με την μπαταρία αφόρτιση στην πόλη, δεν ξεπέρασε τα 6 λίτρα, κάτι που δείχνει την προτίμηση του συστήματος να λειτουργεί σαν αυτοφορτιζόμενο.

Στον δρόμο, αυτό που μας άρεσε είναι η ρύθμιση της ανάρτησης, περισσότερο και από το Seal U. Η απόσβεση ακόμη και στις εγκάρσιες είναι εξαιρετική, χωρίς κραδασμούς να περνούν στην καμπίνα, ενώ ακολουθεί το ανάγλυφο της ασφάλτου ολόσωστα και χωρίς αναπηδήσεις. Είναι κατιτίς πιο σφιχτό, όμως παραμένει ιδιαίτερα άνετο, με πολύ καλή ποιότητα κύλισης, θόρυβο κύλισης στο ελάχιστο και καλή ηχομόνωση. Το τιμόνι έχει δύο ρυθμίσεις, με καλό βάρος αλλά χωρίς ιδιαίτερη πληροφόρηση για τον οδηγό, ενώ τα φρένα, αν και κάπως σπογγώδη, τα συνηθίζεις εύκολα (έχουν και αυτά δύο ρυθμίσεις). Το αυξημένο βάρος του συστήματος δεν κρύβεται πλήρως, ειδικά σε πιο γρήγορο ρυθμό, όμως η ρύθμιση της ανάρτησης καταφέρνει να το ελέγχει χωρίς υπερβολικές κλίσεις, ενώ, παρότι σε καμία περίπτωση ο προσανατολισμός του δεν θα σε προκαλέσει να το… πιέσεις, μπορείς να κινηθείς σβέλτα χωρίς άγχος. Είναι προβλέψιμα υποστροφικό και τα συστήματα ευστάθειας δεν αφήνουν περιθώρια για υπερβολές.

Η ανάκτηση ενέργειας έχει δύο στάδια, τα οποία όμως δεν έχουν μεγάλη διαφορά, με τη μέγιστη να εξυπηρετεί περισσότερο. Αυτό που ξεχωρίσαμε περισσότερο είναι τα καθίσματα, που αγκαλιάζουν το σώμα και ιδιαίτερα την πλάτη, οπότε κάνουν τα πολύωρα ταξίδια πολύ ξεκούραστα. Ψηλή είναι θέση οδήγησης και βλέπεις όλο το καπό ακόμη και στη χαμηλότερη θέση, ενώ καλή είναι η περιμετρική ορατότητα. Τα συστήματα υποβοήθησης της κορυφαίας έκδοσης με την πανοραμική κάμερα θα βάλουν τέλος σε κάθε άγχος μπορούν να προκαλούν τα 4,7 μέτρα του μήκους και ο όχι και τόσο μικρός κύκλος στροφής των 12 μέτρων.

Game changer

Το Sealion 5 DM-i δεν είναι το SUV που θα εντυπωσιάσει με την εξωτερική του σχεδίαση. Είναι ένα οικογενειακό αυτοκίνητο που θα εντυπωσιάσει με την ουσία του. Η τιμή του δεν είναι απλά ανταγωνιστική, αλλάζει τα δεδομένα. Μόνο δύο μοντέλα της αγοράς μπορούν αυτήν τη στιγμή να το ανταγωνιστούν, και τα δύο έρχονται από την Κίνα. Αυτό όμως υπερτερεί γιατί είναι BYD. Δεν είναι μια μάρκα που γνωρίζουμε ακόμη, είναι μια μάρκα που έχει ενσωματωθεί για τα καλά στην αγορά μας και που κερδίζει στην παγκόσμια αγορά. Εκτός απ’ αυτό, οι ανησυχίες περί μεγέθους και PHEV συστήματος πλέον δεν υφίστανται. Είναι αρκετά ευέλικτο για να κινηθεί στην πόλη χωρίς άγχος, παρά τα 4,7 μέτρα μήκους, ενώ ακόμη και χωρίς φόρτιση (άντε με μία φορά στο τόσο) είναι πιο οικονομικό από όλα τα ήπια υβριδικά μοντέλα της κατηγορίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρας

Τετρακύλινδρος

Άμεσου ψεκασμού βενζίνης

Χωρητικότητα 1.498 κ.εκ.

Iσχύς θερμικού κινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 96 ίπποι/6.000 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή: 122 Nm/4.500 σ.α.λ.

Iσχύς ηλεκτροκινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 197 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 300 Nm

Συνδυαστική ισχύς

212 ίπποι

Μετάδοση

Κίνηση εμπρός

Κιβώτιο σταθερής σχέσης

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 170 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 8,1 δλ.

Κατανάλωση καυσίμου

Κατασκευαστή (WLTP): 2,1 λίτρα/100 χλμ.

Δοκιμής: 4,5 λίτρα/100 χλμ.

Εκπομπές CO 2 : 48 γρ./χλμ.

Pεζερβουάρ

52 λίτρα

Μπαταρία

18,3 kWh (μικτή)

Ηλεκτρική αυτονομία

86 χιλιόμετρα (WLTP)

74 (δοκιμής)

Συνδυασμένη αυτονομία

1.016 χιλιόμετρα (WLTP)

870 (δοκιμής)

Φόρτιση

AC 3.3 kW: 6 ώρες (15%-100%)

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος) χιλ.: 4.738 x 1.860 x 1.710

Μεταξόνιο 2.712 χιλ.

Βάρος 1.749 κιλά

Χώρος αποσκευών

463-1.410 λίτρα

Τιμή αγοράς

από 33.990€ (έκδοση Design)