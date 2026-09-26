Δοκιμή Changan Deepal S05 Ultra Hybrid: Το πιο οικονομικό και ήσυχο Plug-in Hybrid

Το Changan Deepal S05 Ultra Hybrid, είναι το Plug-In υβριδικό που μας υποσχόταν να είναι το πιο σούπερ, από τα super hybri και μας ενθουσίασε στην πράξη περισσότερο απ’ όσο περιμέναμε. Μπορεί να μην οδηγικά όσο δυναμικό δείχνει από την εμφάνισή του, όμως είναι από τα πιο άνετα στην κατηγορία και μέχρι στιγμής το πιο οικονομικό και ήσυχο που έχουμε μετρήσει. Είναι αυτό το best buy εξηλεκτρισμένα αυτοκίνητα;

του Τρύφωνα Αλεξόπουλου, Φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος

Υπάρχει ένα μικρό παράδοξο στον τρόπο με τον οποίο η Changan συστήθηκε στην ελληνική αγορά. Οι περισσότερες νέες κινεζικές μάρκες που ποντάρουν στο value for money είτε ξεκίνησαν με υβριδικά είτε έσπευσαν γρήγορα προς αυτά, γνωρίζοντας ότι για μεγάλο μέρος του ευρωπαϊκού κοινού η ηλεκτροκίνηση εξακολουθεί να συνοδεύεται από αρκετά «ναι μεν, αλλά». Η Changan έκανε το αντίθετο. Πρώτα έφερε τα αμιγώς ηλεκτρικά Deepal S07 και S05 και τώρα προσθέτει τις υβριδικές εκδόσεις.

Ίσως επειδή είχε ήδη κάτι περισσότερο να δείξει από μια χαμηλή τιμή. Από την πρώτη μας επαφή με τη μάρκα, δύο ήταν τα στοιχεία που την έκαναν να ξεχωρίζει από τη μεγάλη μάζα των νέων κινεζικών προτάσεων: η σχεδίαση και η ποιότητα. Δεν πρόκειται άλλωστε για κάποια startup της εποχής των EV. Η Changan έχει βιομηχανική ιστορία, δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στην Ευρώπη με κέντρα σχεδίασης και εξέλιξης και στην περίπτωση του S05 αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στο τελικό προϊόν.

Το Changan Deepal S05 Ultra Hybrid προστίθεται ως το πρώτο hybrid της μάρκας και απευθύνεται σε εκείνον που εκτιμά την ησυχία, την αμεσότητα και γενικότερα την εμπειρία ενός ηλεκτρικού, αλλά δεν θα το έβαζε ποτέ στη λίστα του επειδή δεν θέλει να σκέφτεται πού και πότε θα φορτίσει. Έχει μια μπαταρία αρκετά μεγάλη ώστε να καλύπτει ηλεκτρικά την καθημερινότητα και με το παραπάνω, αλλά και έναν βενζινοκινητήρα που εξαφανίζει το άγχος της αυτονομίας. Το πιο ενδιαφέρον, όμως, είναι ότι δεν πληρώνεις μεγάλο τίμημα σε κατανάλωση όταν το ηλεκτρικό απόθεμα τελειώσει, με την οδηγική εμπειρία να παραμένει πρακτικά η ίδια. Παράλληλα, μέσα, είναι ποιοτικά αψεγάδιαστο.

Όμορφο, ποιοτικό, πρακτικό!

Εφόσον έχουμε ήδη δοκιμάσει αναλυτικά το αμιγώς ηλεκτρικό S05, δεν υπάρχει λόγος να επαναλάβουμε ολόκληρη την ξενάγηση σε σχεδίαση, οθόνες και εξοπλισμό. Άλλωστε, εξωτερικά η έκδοση Ultra Hybrid παραμένει ουσιαστικά το ίδιο αυτοκίνητο.

Οι αναλογίες των σχεδόν 4,60 μ. μήκους και του μεγάλου μεταξονίου παραμένουν ιδιαίτερες για C-SUV. Μακρύ καπό, έντονα κεκλιμένη εμπρός κολόνα, καμπίνα τραβηγμένη προς τα πίσω, πολύ λεπτά φώτα ημέρας ψηλά και τα κύρια φωτιστικά σώματα χαμηλότερα. Οι πόρτες χωρίς πλαίσιο, οι χωνευτές χειρολαβές και οι έντονοι πίσω ώμοι συμπληρώνουν μια σχεδίαση που εξακολουθεί να ξεχωρίζει χωρίς να γίνεται εξεζητημένη. Σημαντικό ρόλο σε αυτό έχει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σχεδίασης της Changan και ο Έλληνας επικεφαλής Εξωτερικής Σχεδίασης Γιώργος Κούκος.

Το εσωτερικό παραμένει επίσης ένα από τα δυνατά σημεία του. Η μεγάλη περιστρεφόμενη κεντρική οθόνη των 15,4 ιντσών – με το ολοκληρωμένο λογισμικό να έχει αποκτήσει φυσικά τις πρόσθετες λειτουργίες που αφορούν στο υβριδικό σύστημα, το AR Head-Up Display (στην έκδοση Ultra) και η σχεδόν πλήρης απουσία φυσικών διακοπτών είναι στοιχεία που γνωρίζουμε ήδη από το ηλεκτρικό. Εδώ, περισσότερη σημασία έχουν οι μικρές αλλαγές. Στο Ultra Hybrid της δοκιμής μας, τα μικρά τετράγωνα χειριστήρια τύπου joystick του πρώτου S05 έχουν αντικατασταθεί από πιο συμβατικά περιστροφικά χειριστήρια στο τιμόνι, σαφώς πιο εύκολα στη χρήση χωρίς να πάρεις τα μάτια σου από τον δρόμο.

Η ποιότητα κατασκευής αποτελεί ένα από τα δυνατά σημεία του. Το ταμπλό είναι μαλακό, υπάρχουν επενδύσεις τεχνητού δέρματος και ραφές σε μεγάλες επιφάνειες, ενώ οτιδήποτε βρίσκεται από τη μέση της καμπίνας και πάνω αφήνει πολύ καλή αίσθηση. Η συναρμογή παραμένει στα υψηλά επίπεδα που είχαμε γνωρίσει και στο ηλεκτρικό S05. Το τιμόνι εξακολουθεί σχεδιαστικά να… Volv-ίζει, ενώ συμβατικό ντουλαπάκι μπροστά από τον συνοδηγό δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως ένας απίστευτα βαθύς χώρος κάτω από το κεντρικό υποβραχιόνιο, που στην πράξη καλύπτει σε μεγάλο βαθμό την απουσία του.

Οι πίσω χώροι είναι πολύ καλοί χάρη στο μεταξόνιο των 2,88 μ. και το επίπεδο πάτωμα. Η μεγάλη πρακτική διαφορά σε σχέση με το ηλεκτρικό βρίσκεται στους χώρους αποσκευών: το frunk των 159 λίτρων φυσικά εξαφανίζεται, αφού πλέον κάτω από το καπό βρίσκεται ο θερμικός κινητήρας, όμως το πίσω πορτμπαγκάζ μεγαλώνει από τα 492 στα 552 λίτρα.

Τα πολύπλοκα, απλά

Το πραγματικό ενδιαφέρον του Ultra Hybrid βρίσκεται κάτω από το αμάξωμα. Η αρχιτεκτονική P13 της Changan είναι series-parallel και ουσιαστικά επιχειρεί να συνδυάσει τρεις διαφορετικές λογικές εξηλεκτρισμού: εκείνη ενός plug-in hybrid, ενός full hybrid και ενός range extender. Υπάρχουν δύο ηλεκτροκινητήρες με διαφορετικό ρόλο. Ο ένας συνεργάζεται με τον θερμικό κινητήρα και λειτουργεί κυρίως ως γεννήτρια, ενώ ο δεύτερος αναλαμβάνει την κίνηση των εμπρός τροχών.

Στην καρδιά του θερμικού μέρους βρίσκεται ο Blue Core HE15AA, ένας ατμοσφαιρικός τετρακύλινδρος βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρων που λειτουργεί σε κύκλο Atkinson. Αποδίδει 86 ίππους και 122 Nm, αριθμοί που από μόνοι τους δεν εντυπωσιάζουν, αλλά εδώ αυτό είναι σχεδόν αδιάφορο. Ο ρόλος του δεν είναι να προσφέρει υψηλή ειδική ισχύ, αλλά να λειτουργεί για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέσα στο αποδοτικότερο θερμοδυναμικό του παράθυρο.

Για αυτόν τον σκοπό έχει επιλεγεί ιδιαίτερα μακρόδρομη γεωμετρία, με λόγο διαδρομής εμβόλου προς διάμετρο κυλίνδρου 1,45, μια διάταξη προσανατολισμένη περισσότερο στην αποδοτικότητα και στη λειτουργία σε χαμηλότερες στροφές παρά στην παραγωγή ισχύος σε πολύ υψηλό αριθμό στροφών. Παράλληλα, η λειτουργία σε κύκλο Atkinson επιτρέπει μεγαλύτερη εκτόνωση των αερίων σε σχέση με την ενεργό συμπίεσή τους, αξιοποιώντας μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας της καύσης και βελτιώνοντας τη θερμική απόδοση. Η Changan έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση και στη μείωση των μηχανικών απωλειών, χρησιμοποιώντας επιστρώσεις χαμηλής τριβής, βελονοειδή ρουλεμάν και άλλες επιμέρους τεχνολογίες περιορισμού των τριβών στα κινούμενα μέρη.

Εξίσου σημαντική είναι η θερμική διαχείριση. Η ηλεκτρονικά ελεγχόμενη αντλία νερού και ο «έξυπνος» θερμοστάτης επιτρέπουν στον κινητήρα να φτάνει γρηγορότερα στη σωστή θερμοκρασία λειτουργίας μετά από κρύα εκκίνηση και στη συνέχεια να διατηρείται όσο γίνεται κοντά στο βέλτιστο θερμικό του σημείο. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε ένα PHEV, όπου ο βενζινοκινητήρας μπορεί να σβήνει για μεγάλα χρονικά διαστήματα και να επανεκκινεί αρκετές φορές μέσα στην ίδια διαδρομή.

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο πάντως τον έχει ο ηλεκτροκινητήρας των 172 kW, δηλαδή 234 ίππων, με 290 Nm. Σύμφωνα με τη Changan, η μέγιστη απόδοσή του φτάνει το 98,1%, ενώ η συνολική απόδοση της ηλεκτρικής μονάδας μετάδοσης αγγίζει το 92,8%. Θερμικό και ηλεκτρικό μέρος δίνουν συνδυαστικά 258 ίππους και 300 Nm. Η ίδια η μονάδα ηλεκτρικής κίνησης έχει σχεδιαστεί ως ιδιαίτερα συμπαγές σύνολο, με όγκο 107 λίτρων και βάρος 97 κιλών.

Σημαντικό ρόλο παίζει και η PCU, η ηλεκτρονική μονάδα ισχύος, η οποία ενσωματώνει τέσσερις λειτουργίες σε ένα συγκρότημα. Χρησιμοποιεί IGBT (ημιαγωγικός διακόπτης ισχύος) τελευταίας γενιάς και ειδική διάταξη απαγωγής θερμότητας, με στόχο τόσο τη μείωση των ηλεκτρικών απωλειών όσο και τη σταθερή απόδοση όταν το σύστημα λειτουργεί υπό υψηλό φορτίο. Παράλληλα, ο έλεγχος του powertrain βασίζεται σε αλγόριθμο διαχείρισης ενέργειας, ο οποίος αποφασίζει συνεχώς πώς θα κατανεμηθεί η ισχύς μεταξύ μπαταρίας, θερμικού κινητήρα και ηλεκτροκινητήρων, ενώ υπάρχει και δυναμικός έλεγχος πρόσφυσης καθώς και διαχείριση των εκκινήσεων και παύσεων λειτουργίας του βενζινοκινητήρα, ώστε η μετάβαση από τη μία πηγή ενέργειας στην άλλη να γίνεται όσο το δυνατόν πιο ομαλά.

Η μπαταρία LFP έχει χωρητικότητα 18,4 kWh και υποστηρίζει φόρτιση έως 11 kW σε AC και 55 kW σε DC. Το σύστημα έχει τέσσερις βασικούς τρόπους λειτουργίας: EV, REEV, ICE και HEV. Στην EV λειτουργία ο θερμικός παραμένει σβηστός και το S05 κινείται αποκλειστικά από τον ηλεκτροκινητήρα. Όταν το επίπεδο φόρτισης ή η απαίτηση ισχύος το επιβάλουν, ο 1.500άρης μπορεί να ενεργοποιηθεί χωρίς να συνδεθεί μηχανικά με τους τροχούς. Τότε λειτουργεί σε ένα αποδοτικό εύρος στροφών, κινεί τη γεννήτρια και το αυτοκίνητο λειτουργεί πρακτικά σαν range extender. Σε υψηλότερες ταχύτητες, όμως, όπου οι διαδοχικές μετατροπές της ενέργειας από μηχανική σε ηλεκτρική και ξανά σε μηχανική συνεπάγονται περιττές απώλειες, το σύστημα μπορεί να συνδέσει απευθείας τον θερμικό κινητήρα με τη μετάδοση. Και όταν ζητηθεί η μέγιστη διαθέσιμη απόδοση, βενζινοκινητήρας και ηλεκτροκινητήρας συνεργάζονται.

Αυτή είναι και η ουσιαστική διαφορά του P13 από ένα καθαρό range extender. Δεν είναι υποχρεωμένο να ακολουθεί κάθε φορά τη διαδρομή βενζίνη, μηχανική ενέργεια, ηλεκτρική ενέργεια, μηχανική ενέργεια. Επιλέγει κάθε στιγμή την ενεργειακά συμφερότερη διαδρομή. Αν είναι αποδοτικότερο να παράγει ρεύμα, λειτουργεί σε σειρά. Αν συμφέρει η απευθείας μηχανική μετάδοση, συνδέει τον θερμικό στους τροχούς. Αν υπάρχει αρκετή ενέργεια στην μπαταρία, λειτουργεί σαν αμιγώς ηλεκτρικό. Και αν ζητηθεί ισχύς, χρησιμοποιεί ταυτόχρονα ό,τι έχει διαθέσιμο. Βέβαια, στην πράξη δεν χρειάζεται να ασχοληθείς με τίποτα από όλα αυτά.

Ψάχνοντας τον θερμικό

Σπάνια έως καθόλου θα ακούσεις τον βενζινοκινητήρα. Υπάρχουν στιγμές που πραγματικά αναρωτιέσαι αν έχει πάρει μπροστά ή αν το S05 εξακολουθεί να κινείται αποκλειστικά ηλεκτρικά. Ακόμη και όταν ζητήσεις έντονη επιτάχυνση, όπου αρκετά υβριδικά συστήματα αποκαλύπτουν την παρουσία του θερμικού από τις στροφές και τον θόρυβο, εδώ η καμπίνα παραμένει εντυπωσιακά ήσυχη. Είναι το πιο αθόρυβο super hybrid που έχουμε οδηγήσει μέχρι σήμερα. Σε αυτό δεν παίζει ρόλο μόνο ο τρόπος λειτουργίας του υβριδικού συνόλου. Η ηχομόνωση ανάμεσα στον χώρο του κινητήρα και την καμπίνα είναι εντυπωσιακή. Και είναι ένα ακόμη σημείο όπου φαίνεται ότι η ποιότητα στο S05 δεν αφορά μόνο τα μαλακά πλαστικά και τις επενδύσεις που βλέπεις.

Το σημαντικότερο είναι ότι δεν υπάρχει υστέρηση ή μπερδέματα. Πατάς το γκάζι και η απόκριση είναι άμεση, χωρίς το σύστημα να δείχνει ότι χρειάζεται χρόνο για να αποφασίσει ποια πηγή ενέργειας θα χρησιμοποιήσει. Το ίδιο ισχύει ακόμη και όταν το SOC έχει πέσει στο κατώτερο επίπεδο λειτουργίας. Η αίσθηση της δύναμης παραμένει ίδια και δεν νιώσαμε πτώση στην απόδοση όταν η μπαταρία είχε πλέον χάσει το αρχικό ηλεκτρικό της απόθεμα. Αυτό είναι σημαντικό. Υπάρχουν PHEV στα οποία η διαφορά ανάμεσα στο αυτοκίνητο με γεμάτη μπαταρία και σε εκείνο με χαμηλό SOC γίνεται αμέσως αισθητή. Στο S05 δεν συμβαίνει.

Τα νούμερα που έχουν πραγματικά σημασία

Οι επίσημες καταναλώσεις στα plug-in hybrid χρειάζονται πάντα εξήγηση. Για αυτό κρατήσαμε διαφορετικές μετρήσεις ανάλογα με την κατάσταση της μπαταρίας. Ξεκινώντας με πλήρη φόρτιση, στα πρώτα 100 χλμ. καταγράψαμε 2,1 λ./100 χλμ.. Από τη ροή ενέργειας δεν φάνηκε ουσιαστικά να κινείται ποτέ απευθείας από τον θερμικό. Από τη στιγμή όμως που καταγράφηκε κατανάλωση βενζίνης, ο 1.5 προφανώς ενεργοποιήθηκε σε κάποια διαστήματα, πιθανότατα κυρίως σε ρόλο γεννήτριας. Από εκεί και πέρα περίμενες ότι οι αριθμοί θα ανέβαιναν σημαντικά. Δεν ανέβηκαν. Σε ταξίδι, με ταχύτητα έως 120 χλμ./ώρα και μόνο ορισμένες προσπεράσεις πάνω από αυτή, το μεγαλύτερο νούμερο που είδαμε ήταν 4,5 λ./100 χλμ.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η εικόνα στην πόλη. Προσπαθήσαμε επίτηδες να κατεβάσουμε την μπαταρία όσο χαμηλότερα γίνεται και καταφέραμε να δούμε 13%, όμως στη φυσιολογική χρήση το σύστημα δύσκολα την αφήνει να πέσει κάτω από περίπου 18%. Από εκεί και πέρα διατηρεί ένα ενεργειακό απόθεμα, φορτίζοντας και εκφορτίζοντάς το συνεχώς ανάλογα με τις ανάγκες. Με το αρχικό ηλεκτρικό απόθεμα εξαντλημένο, σε αστικές και περιαστικές συνθήκες δεν ξεπεράσαμε τα 3,8 λ./100 χλμ.. Και αποκλειστικά μέσα στην πόλη η κατανάλωση έμεινε στα 3,5 λ./100 χλμ. Είναι η χαμηλότερη κατανάλωση που έχουμε δει μέχρι σήμερα από PHEV χωρίς διαθέσιμο το αρχικό φορτίο της μπαταρίας. Στην πράξη, όταν εξαντληθεί η ενέργεια που έβαλες από την πρίζα, το S05 λειτουργεί μέσα στην πόλη σαν ένα εξαιρετικά αποδοτικό αυτοφορτιζόμενο υβριδικό.

Με έμφαση στην άνεση

Ο οδηγικός προσανατολισμός παραμένει παρόμοιος με του ηλεκτρικού S05: περισσότερη έμφαση στην άνεση και στην ποιότητα κύλισης παρά στον σπορ χαρακτήρα. Μόνο που εδώ η ανάρτηση μας φάνηκε ακόμη καλύτερα ρυθμισμένη. Δεν σημαίνει όμως ότι είναι πλαδαρό. Το S05 στρίβει πρόθυμα, πατάει συγκροτημένα και έχει αρκετά ουδέτερη διάθεση. Δεν θα το χαρακτηρίζαμε σπορτίφ, αλλά ούτε και νωθρό. Η ανάρτηση φαίνεται να έχει ευρωπαϊκή λογική. Δεν είναι μαλακή, ίσα ίσα, θα τη χαρακτηρίζαμε ελαφρώς σφιχτή. Το εντυπωσιακό είναι ο τρόπος με τον οποίο αποσβένει. Χωρίς γδούπους, χωρίς κοπανήματα και χωρίς ξερές αντιδράσεις, ακόμη και όταν συναντήσει περίεργες εγκάρσιες ανωμαλίες. Πρακτικά τις σβήνει. Έχει τον έλεγχο αμαξώματος που χρειάζεται χωρίς να προσπαθεί να δημιουργήσει άνεση μέσω μιας υπερβολικά μαλακής ρύθμισης, που στο τέλος ζαλίζει σε πιο σβέλτες διαδρομές. Θεωρούμε ότι το Ultra Hybrid είναι ένα βήμα καλύτερο ακόμη και από το ηλεκτρικό S05, κι ας έχει την κίνηση εμπρός.

Το τιμόνι, επίσης, δεν έχει την ασάφεια που συναντάμε σε αρκετές κινεζικές προτάσεις. Είναι σχετικά ακριβές, περνά αρκετή πληροφόρηση για το τι κάνουν οι εμπρός τροχοί και σου επιτρέπει να τοποθετήσεις σωστά το αυτοκίνητο στη στροφή. Παραμένει όμως αρκετά ελαφρύ σε αίσθηση. Μέσα στην πόλη αυτό είναι θετικό. Για τον enthusiast, όχι τόσο. Στα φρένα, η συνεργασία ανάμεσα στην ανάκτηση και στο μηχανικό σύστημα δεν δημιουργεί περίεργες αλλαγές στην αίσθηση του πεντάλ. Η μετάβαση γίνεται προοδευτικά και το πεντάλ παραμένει γραμμικό. Τέλος, ένα χαρακτηριστικό που μας άρεσε ιδιαίτερα είναι ότι θυμάται όχι μόνο αν έχεις επιλέξει Eco, Normal ή Sport, αλλά και τον τρόπο διαχείρισης της ενέργειας και το επίπεδο φόρτισης που θέλεις να διατηρεί το σύστημα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μπαίνεις κάθε φορά και να ξαναρυθμίζεις το αυτοκίνητο από την αρχή.

Ευρώπη, ΔΕΣ πως γίνονται τα PHEV!

Το S05 Ultra Hybrid, καταφέρνει με την πρώτη, κάτι που άλλα υπερβριδικά από την κίνα δεν μπόρεσαν. Δεν είναι μόνο η αποδοτικότητα και η ηλεκτρική λογική. Είναι το πόσο ποιοτικά και βελούδινα δουλεύει το σύνολο, ακόμη και σε υψηλό φορτίο. Η τιμή του δε, είναι και ένα κλικ πιο χαμηλή από τον ίδιο του τον “super hybrid” ανταγωνισμό. Για όσα έρχονται από Ευρώπη μεριά δε το συζητάμε. Η Changan, που μπορεί στα αυτιά μας να μην έχει το μεγάλο όνομα άλλων κατασκευαστών, με αυτό το μοντέλο, παραδίδει μαθήματα!

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρας

Τύπος: 4κύλινδρος, βενζίνης, ατμοσφαιρικός

Κυβισμός: 1.497 κ.εκ.

Ισχύς θερμικού κινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 86 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 122 Nm

Ηλεκτροκινητήρας

Μέγιστη ισχύς: 234 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 290 Nm

Συνδυαστική ισχύς

Μέγιστη ισχύς: 258 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 300 Nm

Μετάδοση

Κίνηση: Στους εμπρός τροχούς

Σύστημα: P13 series-parallel, 1DHT

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 180 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 7,9 δλ.

Κατανάλωση καυσίμου

Εργοστασιακή: 2,0 λ./100 χλμ.(WLTP)

Δοκιμής με φορτισμένη μπαταρία,

Δοκιμής με χαμηλό SOC, πόλη: έως 3,5 λ./100 χλμ.

Δοκιμής: 3,8 λ./100 χλμ. (πρώτα 100 χλμ.: 2,1 λ./100 χλμ.)

Εκπομπές CO₂: 47 γρ./χλμ.

Ρεζερβουάρ

51 λίτρα

Μπαταρία

Τύπος: LFP

Χωρητικότητα: 18,4 kWh

Αυτονομία

Ηλεκτρική: 100 (WLTP), 92 χλμ. (δοκιμής)

Συνδυαστική: 1.000+ χλμ.

Φόρτιση

AC: έως 11 kW

DC: έως 55 kW, περίπου 15 λεπτά

Αμάξωμα

(Μ x Π x Υ) 4.598 x 1.900 x 1.600 χλστ.

Μεταξόνιο: 2.880 χλστ.

Βάρος: 1.850 κιλά

Χώρος αποσκευών

552 λίτρα

Τιμή αγοράς

από 31.990 €