Δοκιμή Changan Deepal S07 – Σχεδίαση, ποιότητα και τιμή που ξεχωρίζουν

Χρειάστηκαν μόλις έξι μήνες για να γεννηθεί το Changan Deepal S07, αλλά λίγες μόνο ημέρες μαζί του για να καταλάβουμε ότι η ναυαρχίδα της μάρκας δεν εντυπωσιάζει απλώς με την ταχύτητα εξέλιξης, αλλά και με τον χαρακτήρα της. Δυναμικό στην παρουσία του, premium στην αίσθηση και με τιμή που ανεβάζει ψηλά τον πήχυ.

Του Τρύφωνα Αλεξόπουλου, Φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος

Όταν άλλες εταιρίες χρειάζονται χρόνια για να σχεδιάσουν ένα καινούργιο μοντέλο, η Deepal κατάφερε να παρουσιάσει μέσα σε έξι μήνες το S07. Ακόμη και για τα σύγχρονα στάνταρ της αυτοκινητοβιομηχανίας, το επίτευγμα αυτό αποτελεί έναν χρόνο-ρεκόρ. Και δεν πρόκειται για κάποιο micro car ή φρεσκάρισμα, αλλά μια υλοποίηση από λευκό χαρτί. Είναι κάτι που από μόνο του προκαλεί την περιέργειά σου. Η οποία εντείνεται όταν μαθαίνεις ότι η σχεδίασή του φέρει την υπογραφή του Γιώργου Κούκου, του Έλληνα car designer που έχει δώσει χαρακτήρα, τόλμη και καθαρότητα στις γραμμές της μάρκας, υπό την εποπτεία του Klaus Zyciora, πρώην επικεφαλής σχεδιασμού του Ομίλου Volkswagen, ο οποίος βρίσκεται πίσω από το τιμόνι Changan.

Παρά τον ρυθμό start-up, το project έχει ουσία που συναντάς σε μάρκες με μακρά παράδοση. Που όσο παράδοξο κι αν ακούγεται, η Changan την έχει, όντας μία από τις μακροβιότερες αυτοκινητοβιομηχανίες από την υπερδύναμη της Ανατολής. Το S07 αποτελεί τη ναυαρχίδα της υπο-μπράντας Deepal, η οποία στοχεύει Ευρώπη. Κοιτάει στα μάτια μοντέλα όπως το Tesla Model Y, το Skoda Enyaq, το BYD Sealion 7 και το Cupra Tavascan, έχει όμως δική του φιλοσοφία, μα, κυρίως, περισσότερο χαρακτήρα απ’ όλα σχεδόν. Διατίθεται αποκλειστικά σε μία έκδοση για μπαταρία, σύστημα κίνησης και εξοπλισμό, απλοποιώντας την επιλογή. Ας τη γνωρίσουμε.

Επιτέλους χαρακτήρας

Κι όμως, αυτό το SUV από την Κίνα έχει ελληνική υπογραφή, ενώ σύμφωνα με την εταιρία έχει σχεδιαστεί ξεκάθαρα για τον Ευρωπαίο αγοραστή. Βέβαια, το πιο εντυπωσιακό είναι ο χρόνος στον οποίο παρουσιάστηκε το τελικό σχέδιο, έτοιμος προς εξέλιξη, από την πρώτη στιγμή που το μολύβι του Γιώργου Κούκου ακούμπησε σε χαρτί. Είναι κάτι που όσο και να το κοιτάς δεν του φαίνεται. Δεν πρόκειται για μια βιαστική υλοποίηση, ίδια με όλες τις υπόλοιπες εκεί έξω, είτε προέρχονται από την Κίνα είτε από την Ευρώπη.

Το Changan Deepal S07 είναι πράγματι εντυπωσιακό, ειδικότερα από κοντά. Οι συγκρίσεις των περαστικών με μοντέλα της Cupra δεν είναι άδικες, μιας και όπως η ισπανική μάρκα της οικογένειας VAG, έτσι και εδώ έχουμε ένα SUV με έντονη προσωπικότητα, επιθετικά χαρακτηριστικά και κουπέ αναλογίες. Οι λεπτομέρειες που ξεχωρίζουν είναι πολλές, αν και στο μαύρο χρώμα «χάνονται», ρίξτε μια ματιά πιο προσεκτική ματιά και θα δείτε τα δυναμικά κοψίματα εμπρός και πίσω, τον διαχύτη, το κάθετο στοπ, το εφέ βουρτσισμένου αλουμινίου στην πλευρική ποδιά. Αλλά και στα LED φώτα, με τις τρισδιάστατες λεπτομέρειες, τον πολύ λεπτό σχεδιασμό τους και την μπάρα πίσω.

Είναι επίσης αρκετά μεγάλο, στα 4,75 μέτρα, με 1,93 μέτρα πλάτους, ύψος στα 1,63 και τεράστιο μεταξόνιο στα 2,9. Δεν το δείχνει όμως, λόγω της καμπυλότητας της οροφής, των ομαλών επιφανειών στο προφίλ του και του ψηλά τοποθετημένου καπό, με τα νεύρα που υψώνονται. Ειδικά από μπροστά, είναι ψαρωτικό!

Deep… tech

Στο εσωτερικό η σχεδίαση είναι εμπνευσμένη από «σαλόνι» γιοτ, με vegan δέρμα που αγκαλιάζει τους επιβάτες. Έτσι λέει η εταιρία δηλαδή. Στην πραγματικότητα δεν εστιάζεις σε αυτό, αλλά στην ξεκάθαρα tech προσέγγιση, άλλωστε οι γραμμές του είναι απλές. Με λογική αλά Tesla, δεν υπάρχει πίνακας οργάνων, παρά μόνο μία μεγάλη κεντρική οθόνη. Είναι το στοιχείο που την ξεχωρίζει, μιας και μπορεί να περιστραφεί προς τα δεξιά ή αριστερά για καλύτερη θέαση από τους μπροστά, όμως το πιο ενδιαφέρον είναι το πως γυρνάει αυτόματα και σε καλωσορίζει μόλις κάτσεις μέσα, με ένα ηχητικό μήνυμα. Ισχύει το ίδιο κι αν μπει πρώτα ο συνοδηγός.

Αντί του ψηφιακού πίνακα οργάνων, η λογική εδώ πάει ένα βήμα παραπέρα. Διαθέτει ένα Head Up Display επαυξημένης πραγματικότητας, το οποίο είναι εξατομικεύσιμο και προβάλλει μπροστά σου όλα όσα θα έβλεπες σε συμβατικά όργανα. Μέχρι και το περιβάλλον με τα προπορευόμενα οχήματα, τα οποία «λοκάρει» λες και είσαι σε Fighter Jet έτοιμο να ρίξει. Δείχνει φυσικά και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, με την αυτονομία ή το ποσοστό της μπαταρίας να κάνει συχνά πυκνά την υπενθύμιση. Η αλήθεια είναι πως ακούγεται μπερδευτικό, αλλά δεν είναι. Το συνηθίζει πολύ γρήγορα και έχεις την πληροφορία μπροστά σου χωρίς να χρειάζεται να παίρνεις τα μάτια σου από τον δρόμο.

Στο κομμάτι του infotainment, φαίνεται ότι πρόκειται για ένα software based αυτοκίνητο. Είναι ψαγμένο το λογισμικό της οθόνης, με πολλές επιλογές εξατομίκευσης σε εικονίδια και widget, πλευρικό slider με όσες συντομεύσεις χρειάζεσαι (και αυτές για τις ηχητικές ειδοποιήσεις για την ταχύτητα). Διαθέτει ψηφιακό βοηθό που στα αγγλικά «ακούει» σωστά και σου λύνει τα χέρια, ενώ μπορείς να κάνεις μέχρι και χειρονομίες για διάφορες λειτουργίες, όπως το «σουτ» για να βάλεις το αυτοκίνητο σε σίγαση. Έχει μια browser based εφαρμογή με Instagram και άλλα web apps, ενσωματωμένη πλοήγηση με trip planner και υπολογισμό αυτονομίας/φόρτισης και τα απαραίτητα ασύρματα CarPlay/Android Auto.

Η επιρροή της Tesla πάντως φαίνεται και στην εφαρμογή που κάνει το αυτοκίνητο… τζάκι (προβάλει φωτιά στην οθόνη) και ενεργοποιεί κλιματισμό/θερμαινόμενα καθίσματα ή το αντίστροφο με έναν χιονάνθρωπο. Μόνο καλή είναι αυτή η επιρροή και μακάρι να το έκαναν περισσότερες εταιρίες. Θα θέλαμε βέβαια να είχε φυσικούς διακόπτες για τον κλιματισμό, όμως διαθέτει δύο πολύ έξυπνα κουμπιά συντομεύσεων στο τιμόνι, από τα οποία μπορείς να επιλέξεις μεταξύ άπειρων λειτουργιών (και όχι 3-4 όπως σε άλλες εταιρίες), με διπλή μάλιστα ενεργοποίηση από παρατεταμένο πάτημα αυτών.

Επιπλέον, διαθέτει κάμερα στο εσωτερικό που μπορεί να τραβήξει φωτογραφίες ή βίντεο με ήχο – ότι πρέπει για οικογενειακές εξορμήσεις. Η ποιότητα είναι εξαιρετική. Μαλακά, αφράτα υλικά και ένα μονοκόμματο ταμπλό από ποιοτικό πλαστικό που θυμίζει άλλες εποχές. Όλα σχεδόν είναι καλυμμένα από vegan δέρμα, το οποίο έχει ωραία αίσθηση, ειδικά στα καθίσματα με το καπιτονέ σχέδιο. Το έδρανο είναι σαν μαλακό μαξιλάρι στο οποίο μπορείς να χαλαρώνεις. Του ταιριάζει πολύ το λευκό, οπότε χαλάλι το καθάρισμα που θα χρειάζεται.

Χωροταξικά, συμφωνεί με τις διαστάσεις του. Είναι ένα D-SUV με χώρο για όλη την οικογένεια και τα αντικείμενά τους, αλλά και με ανέσεις όπως την πίσω οθόνη για τον χειρισμό του κλιματισμού και του σκίαστρου της πανοραμικής οροφής. Υπάρχει ατμοσφαιρικός φωτισμός, επαγωγική φόρτιση 40W με ψύξη και ένα ηχοσύστημα 14 ηχείων με… μπασάρα! Ο χώρος αποσκευών μετρά 510 λίτρα, με μεγάλο άνοιγμα και επίπεδο σημείο φόρτωσης. Ενώ αν δεν φτάνουν αυτά, άλλα 125 λίτρα βρίσκονται μπροστά για καλώδια, ψώνια ή αυτά τα λίγα παραπάνω πράγματα που παίρνουν οι μεγάλες οικογένειες στα ταξίδια.

Άγριο αλλά… ήρεμο

Το Changan Deepal S07, δεν είναι ακριβώς αυτό που δείχνει. Εκεί που θα περίμενες να έχει 300-400 ίππους με τέτοια εμφάνιση, πράγμα σύνηθες στα ηλεκτρικά και να είναι πολύ σκληρό, θα εκπλαγείς μόλις ξεκινήσεις να οδηγείς με το πόσο άνετο είναι. Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που «ζωγραφίζει» άνεση και ηρεμία στην καθημερινότητα. Κάτι που χρειαζόμαστε πλέον οι περισσότεροι όσο οι ημέρες τρέχουν και οι ώρες στον δρόμο πολλαπλασιάζονται.

Στην αρχή ίσως σου φανεί περίεργη αίσθηση της κεκλιμένης κολόνας Α, επειδή νιώθεις την οροφή κοντά σου. Σίγουρα έχει να κάνει και με την ψηλή θέση οδήγησης, την οποία συνηθίζεις γρήγορα όμως. Η ηχομόνωση και η ποιότητα κύλισης «κινούνται» στα premium λημέρια, μαζί με τα καλύτερα ηλεκτρικά SUV της κατηγορίας. Το «πουπουλένιο» σε αίσθηση κάθισμα μπορεί να μη σε κρατάει σαν μπάκετ, όμως στηρίζει καλά τη μέση σου και τον αυχένα, για… ατσαλάκωτα μεγάλα ταξίδια. Η ανάρτηση, αν και άνετη σε γενικές γραμμές, είναι ένα κλικ πιο σφιχτή από τον μέσο όρο των κινεζικών SUV, αλλά προσφέρει καλή ισορροπία άνεσης και ελέγχου. Υπό πίεση επιτρέπει αρκετές κλίσεις, οι οποίες όμως αφενός δεν επηρεάζουν τον έλεγχο του αμαξώματος, αφετέρου σου υπενθυμίζουν ποια είναι τα όρια.

Πάντως έχει καλή αίσθηση σε τιμόνι και φρένα, με τις απαραίτητες –ίσως και περισσότερες απ’ όσες χρειάζεσαι– επιλογές παραμετροποίησης της οδήγησης. Ενδιαφέρον έχει η αναγεννητική πέδηση, η οποία στο custom πρόγραμμα μπορεί να ρυθμιστεί από μία μπάρα σε ό,τι ποσοστό θέλεις, με το μάξιμουμ να σου δίνει αισθητή επιβράδυνση στο άφημα του γκαζιού, όχι όμως τόση ώστε να μη χρησιμοποιείς τα φρένα. Το πρόγραμμα «άνεση» τα λέει όλα, με γραμμική επιτάχυνση χωρίς ξεσπάσματα, μαλακό τιμόνι και φρένα, αλλά και ανάκτηση σε επίπεδα adaptive, που αναγνωρίζει δηλαδή τι προπορεύεται και τη ρυθμίζει ανάλογα.

Όσον αφορά τον ηλεκτροκινητήρα των 218 ίππων και 320 Nm ροπής, δεν θα δυσκολευτεί να το κινήσει σβέλτα και με μεγάλη ευκολία ακόμη και στις υψηλές ταχύτητες, παρά τους 2 τόνους του βάρους του. Η πίσω κίνηση προσφέρει καλή πρόσφυση και σταθερότητα, χωρίς να αφήνει ίχνος απώλειας πρόσφυσης, παραμένει ουδέτερο. Με μία σπορτίφ νότα αν το πιέσεις σε μια στροφοδιαδρομή και ξεκάθαρο μήνυμα από τα ηλεκτρονικά συστήματα ευστάθειας εάν το παρακάνεις.

Η μπαταρία NMC των 78 καθαρών kWh διαθέτει το κατάλληλο μέγεθος για ένα αυτοκίνητο της κατηγορίας. Η Changan κάνει λόγο για 467 χιλιόμετρα μικτής αυτονομίας, όμως οι δικές μας μετρήσεις τη διαψεύδουν, κάτι που είδαμε και στο S05. Στην πράξη φαίνεται να έχει καλύτερη κατανάλωση ενέργειας από τα εργοστασιακά νούμερα, που την ορίζουν στις 19 kWh/100 χλμ. Στα χέρια μας και με ταξίδι μάλιστα εντός του κύκλου (στο οποίο «έκαιγε» 20άρια), είδαμε 17,2. Με άλλα λόγια, η ώρα για την επόμενη φόρτιση ήρθε μετά από 470 χιλιόμετρα.

Όπως και να το κάνουμε, είναι περισσότερα απ’ αυτά που ανακοινώνει η εταιρία. Μόνο πταίσμα αποτελεί η φόρτιση, κάτι αναμενόμενο λόγω της χημείας της μπαταρίας. Με 93 kW που δέχεται σε DC, απλά δεν μπορεί να τα βάλει με τον ανταγωνισμού που «παίζει» από 170 έως 250. Μιλάμε για 10-80% σε 43 λεπτά. Σε AC πάντως, ο ενσωματωμένος φορτιστής των 11kW θα του δώσει όλο το… ζουμί σε ένα βράδυ (8μιση ώρες).

Big boss

Εντυπωσιακή εμφάνιση, πλούσιος εξοπλισμός, πολυτέλεια στην αίσθηση και καλή αυτονομία. Αν φόρτιζε και πιο γρήγορα, τότε θα μιλάγαμε για μία από τις πιο ολοκληρωμένες επιλογές της κατηγορίας. Αφήνει τη φόρτιση όμως και πατάει αλλού, στο συναίσθημα. Και η αλήθεια είναι πως οι Έλληνες αγοράζουμε με βάση την εμφάνιση, οπότε ποντάρουμε πως θα πουλήσει αρκετά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτροκινητήρας

Πίσω, σύγχρονος με μόνιμους μαγνήτες

Μέγιστη ισχύς: 218 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 320 Nm

Μετάδοση

Κίνηση στους πίσω τροχούς

Αυτόματο κιβώτιο μονής σχέσης

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 180 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 7,9 δλ.

Μπαταρία

Χωρητικότητα: 80 kWh (78 ωφέλιμες)

Αυτονομία

467 χιλιόμετρα (WLTP, μικτός κύκλος)

470 χιλιόμετρα (δοκιμής)

Κατανάλωση ενέργειας

19 kWh/100 χλμ. (εργοστασιακή)

15,8 kWh/100 χλμ. (δοκιμής)

Φόρτιση

Σε AC 11 kW: 8 ώρες και 30 λεπτά

Σε DC 93 kW: 45 λεπτά (10–80%)

Διαστάσεις (Μ × Π × Υ)

4.750 × 1.930 × 1.625 χλστ.

Μεταξόνιο: 2.900 χλστ.

Βάρος

2.035 κιλά

Χώρος αποσκευών

490 + 125 λίτρα

Τιμή

38.590€

(συμπεριλαμβ. κρατική επιδότηση και προωθητική ενέργεια)

Τα αυτοκίνητα που αγόρασαν σχεδόν 6 στους 10 Έλληνες τον Νοέμβριο

Αυτό είναι το μοναδικό 4WD supermini στην Ελλάδα – Τιμή

Το νέο Toyota C-HR+ στην Αθήνα – Πού θα το δεις από κοντά πριν την επίσημη κυκλοφορία του