Δοκιμή Citroen C3 Aircross Hybrid 145 PS: Ευρύχωρο, άνετο, Value For Money και υβριδικό

Διαθέτει ευάερη καμπίνα, μεγάλο χώρο αποσκευών και ένα αποτελεσματικό υβριδικό σύστημα. Το Citroën C3 Aircross προσφέρει πολλά, ζητώντας λίγα. Αποτελεί προσιτή επιλογή ακόμα και για μη έχοντες.

Του Γιώργου Οικονομίδη, φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος

Ξεκινάμε με την παραδοχή ότι υπάρχει πραγματική ανάγκη για αυτοκίνητα σαν το νέο Citroën C3 Aircross. Δηλαδή απλά, ευρύχωρα και πρακτικά. Και πάνω απ’ όλα οικονομικά, ώστε να μπορούν να τα αποκτήσουν οικογένειες με περιορισμένα εισοδήματα. Αυτό το κατάλαβαν πρώτα απ’ όλους στον όμιλο της Renault, γι’ αυτό και βλέπετε τις πωλήσεις της Dacia να πηγαίνουν από ρεκόρ σε ρεκόρ. Αυτόν τον ρόλο καλείται να παίξει στον όμιλο της Stellantis η Citroën. Βέβαια, αν το καλοσκεφθεί κανείς, η γαλλική εταιρεία έχει μακρά παράδοση στα προσιτά αυτοκίνητα, με το 2CV να θεωρείται ένα από τα καλύτερα του είδους που έχουν κατασκευαστεί ποτέ.

Απολυτη άνεση (σχεδόν)

Το περίγραμμα του Πύργου του Άιφελ, του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων και της γέφυρας Σεν-Μισέλ που εικονίζονται στο μικρό τζάμι μεταξύ της κολόνας και του πίσω παρμπρίζ, δεν αποτελούν τις μόνες αναφορές στη γαλλική κουλτούρα. Σε σύγκριση με το μοντέλο που αντικαθιστά, το νέο C3 Aircross έχει μεγαλώσει κατά 24 εκατοστά σε μήκος, τέσσερα σε πλάτος και έξι σε ύψος. Με μήκος 4,40 μέτρα, μόνο μικρό δε το λες, όμως βασίζεται στην νέα «μικρή» πλατφόρμα Smart Car του ομίλου Stellantis. Στην ίδια πλατφόρμα που βασίζονται το «σκέτο» C3, το νέο Fiat Grande Panda και το επίσης νέο Opel Frontera. Κοινό χαρακτηριστικό τους είναι ότι προσφέρουν αρκετό χώρο για μια οικογένεια. Κάτι που ίσχυε βέβαια και για το προηγούμενο C3 Aircross, το οποίο διακρινόταν για τις συμπαγείς διαστάσεις και την ευρυχωρία του, αλλά βασιζόταν σε μια κατεξοχήν B-SUV πλατφόρμα. Για παράδειγμα, ο διαθέσιμος χώρος για τα γόνατα των πίσω επιβατών είναι (κατά μέσο όρο) 34 εκατοστά και ο χώρος για το κεφάλι 98 εκατοστά (μετρημένα από το Κέντρο Δοκιμών μας). Αυτό σημαίνει ότι και επιβάτες με ανάστημα άνω του μέσου όρου μπορούν να ταξιδέψουν με άνεση.

Από την άλλη, υπάρχουν ορισμένες λεπτομέρειες που προδίδουν την B-SUV ταυτότητά του, όπως για παράδειγμα, η έλλειψη αεραγωγών για τους επιβάτες των πίσω καθισμάτων. Δεν αναφερόμαστε μόνο στους κεντρικούς (στη θέση των οποίων υπάρχουν δύο θύρες USB-C), αλλά και σε αυτούς που βρίσκονται συνήθως κάτω από τα εμπρός καθίσματα και είναι σχεδιασμένοι για να θερμαίνουν (ή να δροσίζουν) τους επιβάτες των πίσω καθισμάτων. Επίσης, θα μπορούσε «κοιτώντας» μοντέλα του παρελθόντος, να είχε αναδιπλούμενα τραπεζάκια στις πλάτες των πίσω καθισμάτων ή σκίαστρα για τα πίσω παράθυρα. Όμως είπαμε όμως, πρόκειται για ένα μοντέλο για… όλες τις τσέπες, οπότε ο εξοπλισμός του είναι αυτό που λέμε «ουσιαστικός» και έξυπνος.

Από την πρώτη στιγμή που θα καθίσεις στο C3 Aircross –είτε στα εμπρός είτε στα πίσω καθίσματα– νιώθεις την απαλότητα των καθισμάτων Advanced Comfort. Διαθέτουν παχιά επένδυση από αφρώδες υλικό (15 εκατοστά πιο παχιά σε σύγκριση με το σύνηθες) και υποδέχονται με τον καλύτερο τρόπο τα… μαλακά σας μόρια. Παράλληλα προσφέρουν την απαραίτητη στήριξη για να έχετε μια σωστή στάση του σώματος.

Λοιπές αναφορές στο DNA της Citroën εντοπίζονται στο ταμπλό. Μία ευχάριστη λεπτομέρεια είναι το περίγραμμα των σιλουετών των Ami, Méhari, 2CV, Type H και Traction Avant στο ντουλαπάκι του συνοδηγού (στο εσωτερικό του). Το ταμπλό αποτελείται από δύο τμήματα άκαμπτου πλαστικού. Το επάνω τμήμα του φιλοξενεί τα (λιτά) όργανα. Το κάτω τμήμα του διαθέτει υφασμάτινη επένδυση και δείχνει σχεδιασμένο για να φιλοξενεί μικροαντικείμενα. Τα φαινόμενα, όμως, απατούν. Η επένδυση είναι ολισθηρή και όχι εργονομικά σχεδιασμένη. Εάν κάνετε βάλετε εκεί το κινητό σας, στην πρώτη στροφή θα το ψάχνετε κάτω από τα καθίσματα, όποτε αποτελεί περισσότερο «εφέ» παρά πραγματικό χώρο αποθήκευσης. Πάντως, μέσα στην καμπίνα θα βρείτε μπόλικους εύχρηστους αποθηκευτικούς χώρους, αλλά και μεγάλες θήκες στις πόρτες για μπουκάλια. Οι πίσω επιβάτες έχουν και τις δικές τους θήκες για κινητά τηλέφωνα.

Στο κέντρο του ταμπλό βρίσκεται η οθόνη αφής του συστήματος infotainment. Τα γραφικά του είναι απλά, τα μενού σωστά οργανωμένα και η απόκριση στην αφή γρήγορη. Αν και δεν υπάρχουν πλήκτρα συντόμευσης, μπορείς πολύ εύκολα να περιηγηθείς στα μενού και να βρεις αυτό που αναζητάς. Όμως. κάτω από την οθόνη βρίσκονται τα χειριστήρια για τον αυτόματο κλιματισμό. Εύκολα στο χειρισμό, είναι σαν το «μάννα εξ ουρανού» στην έρημο των ψηφιακών πλήκτρων που βρίσκονται «θαμμένα» στα μενού της κεντρικής οθόνης ολοένα και περισσότερων σύγχρονων αυτοκινήτων. Ακόμα πιο κάτω, υπάρχει μια ευρύχωρη θήκη, ιδανική για το κινητό και μπροστά της οι δύο ποτηροθήκες. Επιπλέον, το σύστημα προσφέρει ασύρματη σύνδεση για όλα τα κινητά (Apple CarPlay/Android Auto) και βάση επαγωγικής φόρτισης στην κορυφαία έκδοση MAX. Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν μια θύρα USB-C, η οποία βρίσκεται πίσω από την οθόνη, στο δεξί μέρος της, ενώ στην μεσαία έκδοση Plus θα βρείτε όλα τα απαραίτητα στοιχεία, όπως την κάμερα οπισθοπορείας.

Λαμβάνοντας υπόψη τις εξωτερικές διαστάσεις, η ωφέλιμη χωρητικότητα των 426 λίτρων του υβριδικού C3 Aircross (αυτό με τον κινητήρα βενζίνης έχει 460 λίτρα) είναι κάτι περισσότερο από ικανοποιητική για τη μέση οικογένεια και πάνω από το μέσο όρο των μικρών B-SUV – σημείωση εδώ ότι υπερτερεί στους πίσω χώρους επιβατών. Το σχήμα του χώρου αποσκευών είναι αυτό που ονομάζουμε ιδανικό, επειδή επιτρέπει τη βέλτιστη εκμετάλλευση όλου του διαθέσιμου χώρου. Επιπλέον, το δάπεδό του μπορεί να ρυθμιστεί σε δύο επίπεδα, οπότε μπορείς με ευκολία να σύρεις τις αποσκευές όταν είναι φλατ ή να κρύψεις αντικείμενα από κάτω.

Όσο για τον άσο στο μανίκι του, με 744 ευρώ μπορείς να προσθέσεις το πακέτο της προαιρετικής 7θέσιας διάταξης καθισμάτων και να μεταμορφώσεις το B-SUV σε πραγματικό πολυμορφικό, ιδανικό για μεγάλες οικογένειες που έχουν… μικρό γκαράζ. Το δικό μας πάντως ήτα 5θέσιο, οπότε για την ώρα δεν μπορούμε να σας πούμε πως είναι να κάθεσαι στις πίσω-πίσω θέσεις.

Μια πρόθυμη καρδιά

Η έκδοση Hybrid 145 χρησιμοποιεί τον γνωστό τρικύλινδρο 1.2 Turbo βενζινοκινητήρα του ομίλου, που λειτουργεί σε κύκλο Miller και εφοδιάζεται με μια τουρμπίνα μεταβλητής γεωμετρίας, αλλά καδένα χρονισμού πλέον. Ο κινητήρας αποδίδει 136 ίππους από μόνος του, αλλά συνδυάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα 29 ίππων και 55 Nm ροπής, ενσωματωμένο στο 6άρι αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη e-DCT6. Η συνδυαστική ισχύς αγγίζει τους 145 PS και η ροπή τα 230 Nm.

Το ήπια υβριδικό σύστημα συνεργάζεται αρμονικά με το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη. Είναι απλό στη σχεδίαση και τη λειτουργία του, συμβάλλοντας στον άνετο χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Για πολύ μικρές αποστάσεις και με χαμηλή ταχύτητα, σου δίνει τη δυνατότητα να κινηθείς αμιγώς ηλεκτρικά. Οι 145 ίπποι είναι επαρκείς, καθώς το γκάζι δεν είναι κάτι που θα σου λείψει (τηρουμένων πάντα των αναλογιών) ακόμη και με το αυτοκίνητο φορτωμένο με επιβάτες/αποσκευές. Ωστόσο, στον δρόμο, το πλέον εντυπωσιακό χαρακτηριστικό του C3 Aircross είναι η ικανότητά του να απορροφά τις λακκούβες. Σε αυτή την ικανότητα, εκτός από τα αμορτισέρ με τα υδραυλικά bump-stop, συμβάλλουν και τα ελαστικά με το υψηλό προφίλ . Στην πράξη, το αυτοκίνητο είναι πολύ μαλακό στις χαμηλές ταχύτητες και στις μικρές ανωμαλίες. Όμως σκληραίνει προοδευτικά όσο αυξάνεται η καταπόνηση των αμορτισέρ (είτε λόγω ταχύτητας είτε λόγω ατέλειας του οδοστρώματος). Η ακουστική άνεση είναι λιγότερο εντυπωσιακή, αφού πάνω από τα 100 χλμ./ώρα γίνεται αισθητός ο αεροδυναμικός θόρυβος, καθώς κι εκείνος από την κύλιση των ελαστικών, αν και η ηχομόνωση είναι σε καλό επίπεδο. Το βρήκαμε πιο άνετο από το «ξαδελφάκι» του, Frontera, σε όλα τα σενάρια.

Όσο για την κατανάλωση, σε χαλαρό ρυθμό και ανοιχτό δρόμο, το υβριδικό σύνολο φαίνεται να αποδίδει τα μέγιστα, με τα 5,6 λ./100 χλμ. που είδαμε να καίει. Σε μικτό κύκλο να αναμένεται κάτι περισσότερο, μιας και παρά την αμιγώς ηλεκτρική του λειτουργία στο ρολλάρισμα και στην πυκνή κυκλοφορία, η κατανάλωση ανεβαίνει στα 8-9 λ./100 χλμ. Στο ταξίδι να περιμένετε κάπου στα 6 με 6,5 λ./100 χλμ., τιμή αρκετά καλή για την αεροδυναμική και το μέγεθος του.

Αν και επιταχύνει πολύ πρόθυμα, το C3 Aircross σου δείχνει ότι είναι σαφώς σχεδιασμένο για χαλαρές βόλτες. Οι κλίσεις –στην επιτάχυνση, στο φρενάρισμα και στις στροφές– γίνονται αισθητές στην καμπίνα. Τα όρια της πρόσφυσης όμως είναι αρκετά υψηλά και το πλαίσιο εμπνέει εμπιστοσύνη, ακόμα και κατά τη διάρκεια ελιγμών έκτακτης ανάγκης. Το τιμόνι του είναι άμεσο, αν και υστερεί σε ακρίβεια. Επιπλέον είναι αρκετά ελαφρύ, όπως ήδη γράψαμε. Αυτό το ευπρόσδεκτο χαρακτηριστικό στις καθημερινές μετακινήσεις, δεν είναι και τόσο θετικό στις στροφές, όπου μειώνει την πληροφόρηση του οδηγού. Τα φρένα του (δίσκοι εμπρός, ταμπούρα πίσω) αποδείχτηκαν ανθεκτικά στην κόπωση, δίχως να εντυπωσιάζουν με την απόδοσή τους.

Η ψηλή θέση οδήγησης και το εύκολα διακριτό καπό, είναι το πρώτο πράγμα που εκτιμάς όταν οδηγείς το C3 Aircross. Σύστημα απεικόνισης 360ο δεν διατίθεται ούτε στον προαιρετικό εξοπλισμό, αλλά ο συνδυασμός απλής κάμερας και αισθητήρων παρκαρίσματος είναι άκρως αποτελεσματικός για να παρκάρεις. Ένα ακόμα καλό νέο είναι τα κουμπιά για τα ADAS που βρίσκονται αριστερά από το τιμόνι. Από αυτά, μπορείς άμεσα να απενεργοποιήσεις το σύστημα αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας, άρα και το ενοχλητικό ηχητικό σήμα που σε ειδοποιεί (σχεδόν διαρκώς) ότι έχεις υπερβεί το όριο ταχύτητας. Εξίσου εύκολα απενεργοποιείται και το σύστημα υποβοήθησης διατήρησης της λωρίδας κυκλοφορίας.

Συμφέρει για νέες οικογένειες

Σε μια εποχή όπου όλα τα αυτοκίνητα είναι ακριβά, το C3 Aircross ακολουθεί τη λογική του «μικρού» C3 και… παίζει τη δική του τιμολογιακή μπάλα. Είναι το μόνο -σχεδόν- 7θέσιο της κατηγορίας, το οποίο ξεχωρίζει για την άνεση και την ευρυχωρία του, χωρίς να γίνεται «δύσκολο» στον αστικό ιστό. Παραμένει ένα αυτοκίνητο πόλης, που κάνει και με το παραπάνω τη δουλειά του αυτοκινήτου των διακοπών. Έχει ξεκάθαρο προσανατολισμό, με το υβριδικό σύνολο να κάνει τη ζωή σου ακόμη πιο εύκολη. Αυτόματο κιβώτιο και αρκετή δύναμη -ειδικά για το 7έσιο που τη χρειάζειται περισσότερο – σε συνδυασμό με χαμηλότερη κατανάλωση. Όμως, σε αυτή την εκδοχή ανεβαίνει και η τιμή. Επομένως η λογική επιλογή και η δική μας συμβουλή, είναι να κοιτάξετε την έκδοση Plus με το χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων και τον επίσης ανανεωμένο 1.200άρη τρικύλινδρο των 100 ίππων, στα 22.000 €. Αν πάλι, το budget είναι περιορισμένο, το βασικό Aircross με τις 19.500 € (18.900 € με προωθητική ενέργεια), που έχει όλα τα απαραίτητα και ουσιαστικά στον εξοπλισμό του, είναι πραγματική… αποκάλυψη.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τιμές κατασκευαστή αυτοκινήτου δοκιμής

Κινητήρας

Τρικύλινδρος σε σειρά, εμπρός εγκάρσια

Άμεσου ψεκασμού, βενζίνης

Χωρητικότητα 1.199 κ.εκ.

Iσχύς θερμικού κινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 136 ίπποι/5.500 σ.α.λ.

Μέγιστη Ροπή: 230 Nm/1.750 σ.α.λ.

Iσχύς ηλεκτροκινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 29 ίπποι

Μέγιστη Ροπή: 55 Nm

Συνδυαστική ισχύς

145 ίπποι

Μετάδοση

Κίνηση εμπρός

Αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 193 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 8,8 δλ.

Κατανάλωση καυσίμου

Κατασκευαστή (WLTP): 5,3 λ./100 χλμ.

Δοκιμής: 6,7λίτρα/100 χλμ.

Εκπομπές CO 2 : 120 γρ./χλμ.

Pεζερβουάρ

44 λίτρα

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος): 4.395 x 1.795 x 1.633 χιλ.

Μεταξόνιο 2.670 χιλ.

Βάρος 1.464 κιλά

Χώρος αποσκευών

420-1.600 λίτρα

Τιμή Αγοράς

Βασική έκδοση: 25.000 €

Έκδοση δοκιμής: 27.500 €

