Δοκιμή Citroen C3 Hybrid 110: Η κορυφαία ελληνική επιλογή;

Αρκεί μία εβδομάδα με το Citroen C3 Hybrid 110 για να δούμε πώς το γαλλικό B-SUV δικαιολογεί την εμπορική του πορεία στην Ελλάδα; Ω, ναι.

Του Στέλιου Παππά, Φωτογραφίες: Ναυσικά Βασιλειάδου

Το Citroën C3 δεν είναι απλώς ένα ακόμη νέο B-SUV που ήρθε να διεκδικήσει μερίδιο στη δημοφιλέστερη κατηγορία της αγοράς. Είναι ήδη το μοντέλο που έχει βρεθεί στην κορυφή των πωλήσεων στην Ελλάδα από την αρχή του 2026, με ισχυρή παρουσία τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και στο σύνολο του πρώτου τριμήνου. Αυτό από μόνο του δεν αρκεί για να το χαρακτηρίσει κανείς κορυφαία επιλογή. Αποτελεί όμως μια σοβαρή αφορμή για να δει κανείς πιο προσεκτικά τι ακριβώς προσφέρει.

Στην υβριδική έκδοση των 110 PS το νέο C3 μοιάζει να πατά ακριβώς εκεί που θέλει σήμερα ο Έλληνας αγοραστής. Με λογικές εξωτερικές διαστάσεις, άνετη και ψηλή θέση οδήγησης, αυτόματο κιβώτιο, ήπια υβριδική τεχνολογία που ρίχνει την κατανάλωση και ένας χαρακτήρας που δεν υπόσχεται πράγματα που δεν μπορεί να δώσει.

Άλλαξε χαρακτήρα και του βγήκε σε καλό

Το νέο C3 δεν θυμίζει σε μεγάλο βαθμό τους προκατόχους του. Η Citroën άφησε πίσω την εικόνα του στρογγυλεμένου supermini και ακολούθησε μια σαφώς πιο SUV λογική, με πιο τετραγωνισμένες φόρμες, αυξημένη απόσταση από το έδαφος και πολύ πιο «γεμάτη» παρουσία στον δρόμο. Το αμάξωμα έχει ύψος, κάθετες επιφάνειες και ένα σχήμα, που, πέρα από την αισθητική, εξυπηρετεί και την πρακτικότητα.

Το ενδιαφέρον είναι ότι το αποτέλεσμα δεν δείχνει ούτε βαρύ ούτε υπερβολικό. Το C3 καταφέρνει να δείχνει μοντέρνο και ξεχωριστό, χωρίς να γίνεται επιτηδευμένο. Οι λεπτομέρειες στο εμπρός μέρος, τα προστατευτικά περιμετρικά του αμαξώματος, οι έντονες ακμές και η συνολικά «boxy» φιλοσοφία το φέρνουν πιο κοντά σε B-SUV πρόταση παρά σε κλασικό μικρό hatchback. Και αυτή ήταν σωστή απόφαση, γιατί η αγορά ακριβώς αυτό ζητά σήμερα. Με μήκος λίγο πάνω από τα τέσσερα μέτρα, το C3 παραμένει εύχρηστο για την πόλη. Δεν σε αγχώνει στις στενές διαδρομές, δεν γίνεται δύσκολο στο παρκάρισμα και διατηρεί αυτή την αίσθηση του ευέλικτου αυτοκινήτου που μπορεί να υπηρετήσει άνετα τον καθημερινό ρόλο του σε αστικό περιβάλλον.

Δεν λέει όχι στην παρέα

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του νέου C3 είναι ότι δείχνει μικρότερο απ’ όσο είναι μέσα. Και αυτό στην πράξη κάνει τη διαφορά. Η καμπίνα εκμεταλλεύεται πολύ σωστά το ύψος του αμαξώματος και το συνολικό πακέτο, με αποτέλεσμα να προσφέρει αισθητά καλύτερη αίσθηση χώρου από αυτήν που ίσως περιμένεις με μια πρώτη ματιά. Για τέσσερα άτομα είναι αρκετά άνετο. Οι πίσω επιβάτες έχουν πολύ καλό αέρα για τα κεφάλια τους, ενώ και ο διαθέσιμος χώρος για τα πόδια είναι απολύτως επαρκής για τα δεδομένα της κατηγορίας. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που το αυτοκίνητο βγάζει νόημα όχι μόνο ως δεύτερο ή αστικό μοντέλο, αλλά και ως βασικό αυτοκίνητο μιας μικρής οικογένειας.

Μπορεί να καλύψει χωρίς ιδιαίτερο άγχος τις ανάγκες έως και 4 ατόμων, αρκεί το πακετάρισμα να είναι λογικό όταν μιλάμε για ταξίδι, μιας και τα 328 λίτρα δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια. Περισσότερο προβληματίζει το σχετικά ψηλό κατώφλι φόρτωσης παρά η ίδια η χωρητικότητα, γιατί σε βαριές αποσκευές ή πιο ογκώδη αντικείμενα απαιτεί λίγη παραπάνω προσπάθεια. Από πλευράς αισθητικής τώρα, η καμπίνα του C3 συνεχίζει να κινείται σε γνώριμο γαλλικό ύφος, χωρίς όμως να μοιάζει παλιομοδίτικο. Το ταμπλό έχει τη δική του φιλοσοφία, με τον ψηφιακό πίνακα οργάνων των 10 ιντσών να βρίσκεται στη βάση του παρμπρίζ, βοηθώντας έτσι να έρχονται οι πληροφορίες πιο κοντά στο οπτικό πεδίο του οδηγού. Η οθόνη αφής των 10,25 ιντσών που βρίσκεται στο κέντρο σε ρόλο infotainment διαθέτει τη γνώριμη διάταξη που έχουμε μάθει και στα συγγενικά μοντέλα, όπως το C3 Aircross και το Opel Frontera.

Η εργονομία είναι συνολικά καλή και η λογική της Citroën να διατηρήσει φυσικούς διακόπτες για βασικές λειτουργίες, όπως ο κλιματισμός, μόνο θετικά μπορεί να αξιολογηθεί. Η κεντρική οθόνη είναι εύχρηστη, τα μενού δεν σε κουράζουν και το περιβάλλον της καμπίνας έχει μια φιλική, καθημερινή λογική. Δεν προσπαθεί να πείσει ότι είναι premium. Προσπαθεί να είναι άνετο και λειτουργικό. Και το πετυχαίνει. Τα Advanced Comfort καθίσματα παίζουν καθοριστικό ρόλο εδώ. Δεν έχουν σπορ λογική, ούτε υπόσχονται πλευρική στήριξη επιδόσεων. Είναι όμως φτιαγμένα για να ξεκουράζουν και να κάνουν την καθημερινότητα ευκολότερη. Σε συνδυασμό με την ανάρτηση, χτίζουν τον γνώριμο προσανατολισμό της Citroën στην άνεση.

Ακριβώς αυτό που χρειάζεται

Το C3 Hybrid χρησιμοποιεί τον γνώριμο τρικύλινδρο 1.2 βενζινοκινητήρα σε συνεργασία με το 48βολτο ήπια υβριδικό σύστημα του Ομίλου Stellantis και το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη e-DCS6. Η απόδοση φτάνει τους 110 ίππους, με το σύνολο να δίνει προτεραιότητα στην οικονομία και στην ευκολία χρήσης και όχι στις επιδόσεις. Αυτό πρέπει να το έχεις ξεκάθαρο από την αρχή. Το συγκεκριμένο C3 δεν είναι η έκδοση που θα σε κερδίσει με την επιτάχυνσή της ή με κάποιο σπορ στοιχείο. Είναι η έκδοση που θα σε πείσει επειδή κάνει σωστά την καθημερινή δουλειά. Ο ηλεκτροκινητήρας βοηθά σε εκκινήσεις, σε πολύ χαμηλές ταχύτητες, στο stop-start και σε φάσεις χαμηλού φορτίου, ενώ το αυτόματο κιβώτιο αφαιρεί από την εξίσωση την κούραση της πόλης.

Πρόκειται για ένα σύνολο που λειτουργεί καλύτερα όταν το οδηγείς ομαλά. Τότε είναι ήσυχο, ευχάριστο και αποδοτικό. Αν το πιέσεις, θα φανερώσει τα όριά του. Το κιβώτιο δεν έχει σπορ αντιδράσεις και το αυτοκίνητο συνολικά δεν δείχνει ότι αυτός είναι ο φυσικός του χώρος. Δεν είναι αδυναμία αυτό. Είναι απλώς ξεκάθαρος προσανατολισμός. Η κατανάλωση είναι επίσης από τα βασικά του ατού. Μέσα στην πόλη, ακόμη και με σχετικά σβέλτο ρυθμό, είδαμε περίπου 6 lt/100 km. Χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, η τιμή αυτή πέφτει εύκολα κοντά στα 5 lt/100 km, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για όποιον κινείται καθημερινά σε κίνηση, φανάρια και μικρές διαδρομές. Ακόμη και εκτός πόλης δεν ξεφεύγει, φτάνοντας περίπου στα 6,5 lt/100 km σε συνθήκες αυτοκινητόδρομου.

Μέσα στην πόλη είναι στο στοιχείο του

Εκεί που το νέο C3 Hybrid πραγματικά βγάζει νόημα είναι στην καθημερινή χρήση. Η ψηλή θέση οδήγησης, η καλή ορατότητα, οι λογικές διαστάσεις, το αυτόματο κιβώτιο και η ήπια υβριδική λειτουργία δημιουργούν ένα πακέτο πολύ φιλικό για τον αστικό κύκλο. Η ανάρτηση είναι άνετη, όπως περιμένεις από Citroën, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι χαλαρή ή ασαφής. Απορροφά καλά τις περισσότερες ανωμαλίες της πόλης και μόνο ορισμένες εγκάρσιες κακοτεχνίες περνούν πιο έντονα στην καμπίνα. Σε κάθε περίπτωση όμως, το συνολικό αποτέλεσμα παραμένει πολιτισμένο και ξεκούραστο.

Από εκεί και πέρα, όταν χρειαστεί να βγει στον αυτοκινητόδρομο, θα το κάνει χωρίς να σε προβληματίσει. Είναι σταθερό με στιβαρή αίσθηση και μπορεί να υποστηρίξει ένα ταξίδι χωρίς να σε βγάζει από τη ζώνη άνεσής σου. Την ίδια στιγμή όμως, αν το πιέσεις σε πιο γρήγορο ρυθμό ή σε διαδοχικές καμπές, γίνεται σαφές ότι δεν έχει σπορ προσανατολισμό. Παίρνει κλίσεις, παραμένει προβλέψιμο και ασφαλές, αλλά δεν ενθαρρύνει τον οδηγό να ζητήσει κάτι παραπάνω. Το set-up του είναι ξεκάθαρα ρυθμισμένο για άνεση, ευχρηστία και καθημερινότητα.

Η ουσία βρίσκεται στην ισορροπία του

Το Citroën C3 Hybrid 110 δεν είναι το πιο δυνατό, το πιο σπορ ή το πιο εντυπωσιακό αυτοκίνητο της κατηγορίας του. Δεν χρειάζεται να είναι. Η αξία του βρίσκεται στο ότι συνδυάζει χώρους, άνεση, ευχρηστία, χαμηλή κατανάλωση και αυτόματο κιβώτιο σε ένα πακέτο που μιλά πολύ καθαρά στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς. Και κάπως έτσι εξηγείται και η εμπορική του πορεία. Το C3 βρίσκεται στην κορυφή των πωλήσεων στην Ελλάδα μέσα στο 2026 όχι επειδή κερδίζει σε έναν μόνο τομέα, αλλά επειδή πετυχαίνει συνολικά μια πολύ σωστή ισορροπία για το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Και με την τιμή εκκίνησης να έχει οριστεί στις 18.300 ευρώ για την αμιγώς βενζινοκίνητη εκδοχή, η επιτυχία του δεν αποτελεί μυστήριο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρας

Τρικύλινδρος σε σειρά, ήπια υβριδικό σύστημα 48V

Turbo, άμεσου ψεκασμού βενζίνης

Χωρητικότητα 1.199 κ.εκ.

Iσχύς κινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 101 ίπποι/5.500 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή: 205 Nm/1.750 σ.α.λ.

Ισχύς ηλεκτροκινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 29 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 55 Nm

Συνδυαστική ισχύς

110 ίπποι

205 Nm ροπής

Μετάδοση

Κίνηση στους εμπρός τροχούς

Αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 160 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 9.8”

Μέση κατανάλωση

Κατασκευαστή (WLTP): 5,0 λίτρα/100 χλμ.

Δοκιμής: 6,0 λίτρα/100 χλμ.

Εκπομπές CO 2 : 114 γρ./χλμ.

Ρεζερβουάρ

44 λίτρα

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος) χλστ.: 4.015 x 1.755 x 1.567

Μεταξόνιο 2. 540 χλστ.

Βάρος 1.252 κιλά

Τιμή αγοράς

Από 24.100€