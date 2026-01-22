Δοκιμή Citroën C5 Aircross Hybrid: Το ιδανικό SUV για την ελληνική οικογένεια

Στη δεύτερη γενιά της, το Citroën C5, αλλάζει κεφάλαιο, ισορροπώντας πλέον χωροταξικά μεταξύ των δύο κατηγοριών οικογενειακών SUV. Φέρνει στο τραπέζι την πρωτοεμφανιζόμενη ψηφιακή εικόνα της φίρμας, ενώ συνεχίζει την παράδοση στον τομέα της άνεσης. «Sweet deal» για κάθε μεγάλη οικογένεια.

Του Τρύφωνα Αλεξόπουλου Φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος

Κοιτώντας πίσω στο 2018, η Citroën είδε… μπροστά. Τότε, την εποχή που ξεκίνησε για τα καλά η τάση των C-SUV –πρoτού τα πιο μικρά crossover πάρουν τα ηνία στις πωλήσεις και στις προτιμήσεις–, ενώ όλοι προσπαθούσαν να εντυπωσιάσουν και να «πουλήσουν» ότι τα υπερυψωμένα οικογενειακά τους έχουν σπορ διάθεση, εμφανίστηκε το C5. Ένα crossover SUV που εστίαζε πραγματικά στις ανάγκες του μέσου αγοραστή της κατηγορίας. Άνεση, χώροι και πολυμορφικότητα είναι τα στοιχεία αυτά.

Μετά από 8 χρόνια, αλλά και με μια επιτυχημένη πορεία που το έφτασε στις πάνω από 300.000 μονάδες, ήρθε η ώρα για τη 2η γενιά του, η οποία κρατά ψηλά τις αξίες του, προσθέτοντας όμως σύγχρονες τεχνολογίες που δεν έχουμε δει σε άλλα μοντέλα της Citroën, ένα ολόφρεσκο μοτίβο στο εσωτερικό και πιο δυναμική σχεδίαση. Με άλλα λόγια, περισσότερα εφόδια για να το αποκαλούμε τη ναυαρχίδα της εταιρίας. Είναι ένα μοντέλο που βγάζει περισσότερο από ποτέ νόημα, τώρα που όλοι έχουν στραφεί στην άνεση και στον ψηφιακό χαρακτήρα. Το δοκιμάζουμε στην ήπια υβριδική βενζινοκίνητη εκδοχή του με τους 145 ίππους και το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη, που αποτελεί και αυτήν με το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην τιμή.

The Daddy

Όπως συνέβη και με τα C3/C3 Aircross και C4, το ολοκαίνουριο C5 έχει αλλάξει ριζικά στην εξωτερική του σχεδίαση. Ξεχάστε τη «φούσκα» με τα πολυμορφικά looks και τα ογκώδη πίσω φωτιστικά σώματα. Πλέον, με τη νέα σχεδιαστική ταυτότητα και πάνω από 90% κοινών στοιχείων με την εμφάνιση του concept μοντέλου, έχει αποκτήσει περισσότερο νεύρο, αλλά και μεγαλύτερο αποτύπωμα στον δρόμο. Πλέον ισορροπεί μεταξύ της C και της D κατηγορίας των SUV και είναι το μεγαλύτερο από όλα τα ξαδέλφια του, περνώντας στην κλάση των Ford Kuga, Toyota RAV4 και Skoda Kodiaq.

Σε σχέση με το προηγούμενο έχει μακρύνει κατά 15,1 πόντους και αγγίζει πλέον τα 4,65 μέτρα. Το πλάτος και το ύψος αμφότερα έχουν αυξηθεί κατά 3 και 3,7 εκ., ενώ το μεταξόνιο κέρδισε σχεδόν 6 πόντους και στα 2,78 μέτρα τοποθετείται στην κορυφή της κατηγορίας. Σχεδιαστικά, λοιπόν, ακόμη και στη βασική έκδοση έχει χαρακτήρα, αν και η MAX είναι αυτή που μεγιστοποιεί τη δυναμικότητά του, όπως το μοντέλο της δοκιμής. Τα λεπτά φωτιστικά σώματα ονόματι Light Wings LED Matrix, σε συνδυασμό με σκαλιστά μοτίβα στη μάσκα και μία οριζόντια διάταξη που το συνδέει τόσο με το C3 Aircross όσο και με το πιο «τσαχπίνικο» C4. Από το προφίλ, η αλλαγή είναι εμφανέστατη, μιας και έχει αποκτήσει μια πολύ πιο τραβηγμένη σιλουέτα, με μία απότομη κλίση μετά την κολόνα C. Δεν είναι κουπέ, είναι όμως στοιχεία που συνεισφέρουν στη σχεδιαστική του ταυτότητα, σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα πλαστικά προστατευτικά, αλλά και τις πινελιές στην πίσω κολόνα και την αεροτομή.

Τα πίσω φώτα έχουν τρισδιάστατη, διπλή σχεδίαση και εξέχουν. Στο πάνω τμήμα βρίσκονται και τα φλας, τα οποία βρήκαμε κάπως μικρά. Όλα τα λογότυπα έχουν υιοθετήσει προφανώς τη νέα ταυτότητα, με ένα Aircross ολογράφως στο κέντρο της πέμπτης πόρτας να δίνει το στίγμα για τον προσανατολισμό του μοντέλου. Τέλος, οι ζάντες 18 έως 20 ιντσών έχουν σκούρες αποχρώσεις, όμως συμβαίνει με τους εξωτερικούς χρωματισμούς. Από αυτό και μόνο ενισχύεται η σοβαρότητα στο ύφος του μοντέλου. Είναι ο «πατέρας» στην γκάμα.

Σαν στο σαλόνι σου

Όπως και στο εξωτερικό, η καμπίνα του C5 έκανε στροφή 180 μοιρών ως προς τη σχεδίαση. Δεν θυμίζει σε τίποτα το προηγούμενο μοντέλο, όμως εν προκειμένω δεν θυμίζει και τα υπόλοιπα της γκάμας, με εξαίρεση ορισμένες μικρές λεπτομέρειες και το διάκτινο μικρό οβάλ τιμόνι με το νέο λογότυπο. Η σχεδίαση αντλεί έμπνευση από αυτό που η Citroën αποκαλεί C-Zen Lounge, με τη λογική του χώρου ευεξίας και στοιχεία σχεδιασμού που παραπέμπουν σε έπιπλα σαλονιού. Πολύ πιο μοντέρνα επίσης η καμπίνα, με αρκετά σχεδιαστικά μοτίβα, ένα ταμπλό που αγκαλιάζει τους επιβάτες και ηχεία που εξέχουν στις άκρες του ταμπλό, με κλίση προς τα μέσα και ενσωματωμένο τον ατμοσφαιρικό φωτισμό.

Εντελώς νέο για τη μάρκα όμως είναι η κεντρική οθόνη αφής, με κάθετη και αιωρούμενη διάταξη, που ονομάζεται waterfall. Θα μπορούσε να είχε και ένα wallpaper με καταρράκτη, όμως ο λόγος που αποκαλείται έτσι είναι κατανοητός. Είναι η μεγαλύτερη οθόνη που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε Citroën, αγγίζοντας τις 13 ίντσες και αποτελώντας προφανώς κάτι περισσότερο από σύστημα πολυμέσων. Όλες οι ρυθμίσεις της οθόνης βρίσκονται μέσα σε αυτήν, με το γνωστό λογισμικό σύστημα της Stellantis εδώ να έχει αποκτήσει μια διαφορετική λογική χειρισμού, με νέους ιδιαίτερους χρωματισμούς. Με εξαίρεση τις διαμορφώσιμες κεντρικές οθόνες με widget που είναι παρόμοιες, οι ρυθμίσεις έχουν οριζόντιο προσανατολισμό.

Διαθέτει status bar με συντομεύσεις, αλλά και σταθερό σημείο για τα χειριστήρια του κλιματισμού. Σίγουρα θα προτιμούσαμε φυσικούς διακόπτες όπως στην προηγούμενη γενιά, όμως με τον τρόπο που είναι σχεδιασμένο το UI δεν θα σε δυσκολέψει ιδιαίτερα να χειριστείς τον κλιματισμό εν κινήσει. Εκτός αυτού, υπάρχει μια σειρά από κανονικά κουμπιά με όλες τις βασικές συντομεύσεις-λειτουργίες, αλλά και μια ροδέλα για τον ήχο, ακριβώς στη βάση της οθόνης. Η κεντρική αυτή οθόνη προφανώς και διαθέτει ασύρματη σύνδεση με Android Auto/Apple CarPlay, δεν βρήκαμε όμως τα παιχνίδια που υπάρχουν σε άλλα μοντέλα με το ίδιο λογισμικό.

Συνεχίζοντας με τις οθόνες, ο πίνακας οργάνων 10 ιντσών έχει πολλές και διαφορετικές επιλογές προβολής, με στροφόμετρο σε μπάρα, χάρτη ή τα συστήματα υποβοήθησης, ενώ είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να συνεργάζεται με το Head Up Display της έκδοσης MAX. Αυτό, επίσης, προβάλλει έναν χάρτη στο παρμπρίζ, με ορισμένες λειτουργίες επαυξημένης πραγματικότητας. Ξεχωρίσαμε την ένδειξη των καμερών ταχύτητας εκεί, όπως και στην οθόνη του οδηγού, συνοδευόμενη από ηχητική ειδοποίηση. Είναι το hot topic της εποχής και με αυτό το οικογενειακό θα έχεις το… κεφάλι σου ήσυχο (συμπ. οι νέες κάμερες AI).

Σε ό,τι αφορά τη ποιότητα κατασκευής, ομολογούμε πως σε αυτό το εύρος τιμής θα περιμέναμε μαλακά πλαστικά στο ταμπλό και τις πόρτες. Όπως και στο προηγούμενο μοντέλο είναι σκληρά, με άρτια όμως συναρμογή. Δεν ακούσαμε ποτέ τον παραμικρό τριγμό από αυτή την καμπίνα, η οποία ενισχύει τη «σαλονίστικη» αισθητική και ποιοτική αύρα με τις παχιές επενδύσεις υφάσματος στο ταμπλό και τις πόρτες. Ακόμη και οι premium γερμανικές μάρκες έχουν υιοθετήσει αυτή τη βιώσιμη εναλλακτική, με το C5 να διαθέτει ανακυκλωμένες ίνες σε μεγάλο ποσοστό, αλλά και την πρωτοποριακή υλοποίηση στα διάφανα πλαστικά των θυρών και των αποθηκευτικών χώρων της κονσόλας, όπου περιέχουν 20% βλαστούς αμπέλου από βιολογικούς αμπελώνες της Βουργουνδίας.

Τα καθίσματα όμως είναι… το κάτι άλλο, ειδικά σε αυτή την έκδοση, όπου τα Advanced Comfort Seats καλύπτονται από μπόλικο τεχνητό δέρμα, με το γνώριμο σχεδιαστικό μοτίβο, πιο εργονομικό σχεδιασμό από ποτέ και πολύ περισσότερο αφρό. Είναι σαν να κάθεσαι σε ακριβή ανατομική καρέκλα γραφείου ή σε πολυτελή καναπέ, με το έδρανο να είναι τρομερά μαλακό. Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα, αλλά και θερμαινόμενα (όπως και το τιμόνι) στη MAX, ενώ με προαιρετικό πακέτο διαθέτουν μασάζ και αερισμό.

XXL χώροι

Σημείο αναφοράς για τους χώρους, το C5 Aircross στη δεύτερη γενιά του ανέβηκε ένα νούμερο στο μέγεθος. Πλέον, οι εσωτερικοί χώροι είναι πανομοιότυποι με αυτούς του C5X, χάρη στο μεγαλύτερο μεταξόνιο. Τα επιπλέον 5,1 εκ. για τα γόνατα και 6,8 εκ. στο κεφάλι το καθιστούν ένα από τα πιο ευρύχωρα μοντέλα της κατηγορίας, με το έδρανο να είναι ανασηκωμένο για να κάθονται πιο άνετα οι ψηλοί επιβάτες. Προφανώς, είναι το ίδιο αφράτο με τα μπροστινά καθίσματα, σαν καναπές σπιτιού.

Το πλάτος επαρκεί για τρεις, με μικρές παραχωρήσεις και το ενιαίο, αφράτο κάθισμα βοηθά στο να μην υπάρχει αυτό το «σκαλοπάτι» που χωρίζει τους επιβάτες στις περισσότερες καθιερωμένες τριάδες. Η δυνατότητα να ρυθμίσεις την κλίση της πλάτης από 21 έως 33 μοίρες προσθέτει μια επιπλέον δόση άνεσης, ειδικά σε μεγαλύτερη διαδρομή, ενώ οι πίσω αεραγωγοί, ο πλατύς «τεμπέλης», το ελάχιστο σκαλοπάτι στο πάτωμα και τα ISOFIX με φερμουάρ διευκολύνουν την καθημερινότητα. Ακόμη και η πρόσβαση είναι μελετημένη, αφού οι πίσω πόρτες ανοίγουν αρκετά πλατιά ώστε η είσοδος και έξοδος να γίνεται χωρίς… χορογραφίες, όπως και η τοποθέτηση των παιδικών καθισμάτων. Είναι family friendly.

Αν και τα καθίσματα δεν είναι πλέον συρόμενα, δεν επηρεάζει κάπου, μιας και ο χώρος αποσκευών είναι αχανής, αφού φτάνει τα 651 λίτρα, αυξημένος κατά περίπου 70 λίτρα σε σχέση με το προηγούμενο C5 Aircross που κυμαινόταν γύρω στα 580 λίτρα. Το σχήμα του είναι τετραγωνισμένο και πλήρως εκμεταλλεύσιμο, με θήκες, γαντζάκια, σημεία δεσίματος και πρίζα 12V. Τα πίσω καθίσματα αναδιπλώνονται σε διάταξη 40:20:40, προσφέροντας μεγάλη ευελιξία στη φόρτωση, ενώ με πλήρη αναδίπλωση ο χώρος φτάνει έως τα 1.985 λίτρα. Το διπλό πάτωμα και ο κρυφός αποθηκευτικός χώρος από κάτω ολοκληρώνουν την πολυμορφικότητα και την ευελιξία πίσω από την ηλεκτρικά αναδιπλούμενη πέμπτη πόρτα.

Στο μπροστινό τμήμα η πρακτικότητα συνεχίζεται, με 40 λίτρα διαθέσιμα για αποθήκευση και μεγάλες «τσέπες» στις πόρτες. Το βαθύ ντουλάπι στο υποβραχιόνιο, με διπλό άνοιγμα και κλιματισμό, χρήσιμο από τα κλασικά μικροαντικείμενα μέχρι αναψυκτικό που θέλεις να παραμείνει δροσερό, είναι από τις λύσεις που εκτιμάς καθημερινά. Η αιωρούμενη κεντρική κονσόλα αφήνει ωφέλιμο χώρο στο κάτω μέρος, αν και οι ποτηροθήκες στο χαμηλό επίπεδο δεν είναι οι πιο βολικές – ευτυχώς υπάρχει και μία πιο ψηλά, που τελικά είναι αυτή που χρησιμοποιείς σχεδόν πάντα. Εκεί υπάρχει και ο επαγωγικός φορτιστής.

To Mild Hybrid που πάει με ρεύμα

Στη βάση της γκάμας του C5 Aircross βρίσκουμε το μοτέρ που πλέον φωλιάζει σε κάθε μικρό ή μεγάλο μοντέλο της Stellantis. Είναι αυτό που πρακτικά «άνοιξε» μια κατηγορία κινητήρων τύπου Mild Hybrid, με τη δυνατότητα να κινηθούν αμιγώς ηλεκτρικά σε συνθήκες ρολαρίσματος ή παρκαρίσματος. Προφανώς αυτό δεν είναι τυχαία επιλογή, μιας και η Citroën τελειώνει την καριέρα των ντίζελ και επικεντρώνεται στα εξηλεκτρισμένα σύνολα, όπως βρίσκουμε στη γκάμα της ναυαρχίδας – μαζί με την ήπια υβριδική, μια νέα PHEV έκδοση (με αυτονομία αλά super hybrid) και δύο ηλεκτρικές.

Πίσω στο «μικρό» Hybrid 145, το όποιο δεν είναι εντελώς «καινούργιο» σαν σύνολο για το C5, μιας και είχε τοποθετηθεί και στις τελευταίες παρτίδες του απερχόμενου μοντέλου, πριν από 1,5 χρόνο – δείτε τη δοκιμή του προηγούμενου παλιού C5 Aircross Hybrid 136. Τότε βέβαια οι μετρήσεις ρύπων το όριζαν στους 136 ίππους, όμως οι διαφορές δεν είναι μεγάλες. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για έναν σύγχρονο και αποδοτικό τρικύλινδρο κινητήρα 1,2 λίτρου, που έχει αφήσει στο παρελθόν τα πολλά προβλήματα του ιμάντα χρονισμού βυθισμένο σε λάδι. Με καδένα πλέον, χρήση τούρμπο μεταβλητής γεωμετρίας, άμεσο ψεκασμό με μεγαλύτερη πίεση (350 bar), αλλά και λειτουργία στον κύκλο Miller, ταιριάζει γάντι στην ψαγμένη υβριδική υλοποίηση. Το σύστημα 48V ενσωματώνει έναν ηλεκτροκινητήρα 21 ίππων και 55 Nm ροπής στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη e-DCS6, επιτρέποντας ηλεκτρική υποβοήθηση στο ξεκίνημα, στο ρολάρισμα και στις αλλαγές σχέσεων. Δεν πρόκειται για καθαρή ηλεκτρική κίνηση μεγάλης διάρκειας, όπως στα Full Hybrid, αλλά για συνεχή υποστήριξη του θερμικού κινητήρα, με έμφαση στη μείωση κατανάλωσης και κραδασμών.

Αφήστε τις εποχές που οι 145 ίππους παρέπεμπαν σε επιδόσεις GTI και γκάζια. Ο στόχος πλέον είναι ηρεμία και οικονομία. Το σύνολο αυτό κινεί το C5 χαλαρά και πράγματι σε ωθεί να κινηθείς με οικονομικό τρόπο. Το 0-100 σε 11,2 δευτερόλεπτα λέει όλη την αλήθεια για την επιτάχυνση, ενώ τα 201 χλμ./ώρα της τελικής είναι το πλέον απαγορευτικό νούμερο που οδηγεί… σε έναν χρόνο χωρίς δίπλωμα. Ενώ στην πόλη είναι σβέλτο, χάρη στις πυκνές πρώτες σχέσεις και την ηλεκτρική υποβοήθηση, στο ταξίδι θα χρειαστεί να βυθίσεις το πόδι σου στη μοκέτα για να προσπεράσεις, όπου εμφανίζει και τη γνωστή χροιά του (σε ορισμένους άρεσε). Σε επαρχιακό δρόμο είναι αρκετά πιο πρόθυμο. Εάν είστε βιαστικός οδηγός ή τσαχπίνος, τότε θα πρέπει να κοιτάξετε την phev έκδοση ή μία από τις ηλεκτρικές. Εδώ, το εντυπωσιακό είναι το πόσο ήρεμα κινείται στον αυτοκινητόδρομο, με ελάχιστο θόρυβο από τον κινητήρα και 2.600 σ.α.λ. στα 120 χλμ./ώρα.

Διαθέτει τρία προγράμματα οδήγησης (και άλλα τρία για off-road με hill-descent, με το Winter Pack), αλλά και paddles για χειροκίνητες αλλαγές σχέσεων. Μην περιμένετε συνταρακτικές αλλαγές στην απόκριση, αλλά είδαμε ότι το σπορ πρόγραμμα βοηθάει όταν είναι φορτωμένο το αυτοκίνητο, ενώ το eco κάνει αισθητή διαφορά στην πόλη. Σε γενικές γραμμές, θα δεις αρκετά συχνά το κοντέρ να γίνεται γαλάζιο, ένδειξη ότι ο θερμικός κινητήρας έχει σβήσει. Αυτό γιατί κάνει και coasting σε κάθε πιθανή ευκαιρία. Παρά το μέγεθός του, είδαμε αξιοπρεπέστατα νούμερα κατανάλωσης. Από 6,8 λίτρα έως 7,1 στους δύο κύκλους που μετρήσαμε, με τον πρώτο να περιλαμβάνει και αρκετά χιλιόμετρα σε ταξίδι και τον δεύτερο λίγο περισσότερο… ξεζούμισμα. Με τα 55 λίτρα ντεπόζιτο που διαθέτει, εύκολα μπορείς να κάνεις κοντά στα 800 χιλιόμετρα με ένα γέμισμα ή και παραπάνω σε ταξίδι.

Σε ταξιδεύει

Ενώ ο κινητήρας έχει κοινά με το προηγούμενο C5, η πλατφόρμα ακολουθεί τα μονοπάτια της σχεδίασης, είναι δηλαδή καινούργια. Ως βάση έχει χρησιμοποιηθεί η STLA Medium, η ίδια που χρησιμοποιούν τα νέα Peugeot 3008 και Opel Grandland. Και παρότι τα συστήματα υποβοήθησης του στέρησαν το 5ο αστέρι από το EuroNCAP, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τη στιβαρότητα του συνόλου.

Η ανάρτηση, παρότι πίσω εξακολουθεί να χρησιμοποιεί ημιάκαμπτο άξονα (με γόνατα MacPherson μπροστά), έχει τόσο καλή απόσβεση που ακόμη και σε δύσκολα εγκάρσια σπασίματα ή κακοτεχνίες δεν ακούς τίποτα που να σε ξενίζει. Τα μεγάλα προφίλ των ελαστικών 225/55 R19 βοηθούν σημαντικά σε αυτή την αίσθηση «μαξιλαριού», συμβάλλοντας σε μια συνολική συμπεριφορά που ταιριάζει απόλυτα στην ταυτότητα της Citroën. Τον καθοριστικό ρόλο σε αυτή την αίσθηση άνεσης παίζει η ανάρτηση Citroën Advanced Comfort με τα Progressive Hydraulic Cushions. Στην πράξη, είναι αυτό που δίνει στο C5 Aircross τη χαρακτηριστική αίσθηση «μαγικού χαλιού» πάνω από τις κακοτεχνίες του δρόμου. Οι ανωμαλίες φιλτράρονται με τρόπο που δεν θυμίζει συμβατική ανάρτηση, αφού, αντί για τα κλασικά μηχανικά στοπ, η Citroën χρησιμοποιεί υδραυλικά στοπ προοδευτικής λειτουργίας.

Στον εμπρός άξονα υπάρχουν μάλιστα δύο ξεχωριστά υδραυλικά στοιχεία, ένα για τη συμπίεση και ένα για την επαναφορά, κάτι που επιτρέπει στην ανάρτηση να είναι ιδιαίτερα μαλακή στις μικρές ανωμαλίες, χωρίς όμως να χάνει τον έλεγχο όταν το οδόστρωμα χειροτερεύει. Εκεί, το σύστημα φρενάρει προοδευτικά την κατακόρυφη κίνηση του αμαξώματος, απορροφώντας και διαχέοντας την ενέργεια, αντί να τη «γυρίζει πίσω» με τη μορφή κραδασμού, όπως συμβαίνει σε ένα συμβατικό αμορτισέρ με μηχανικό τερματισμό.

Το αποτέλεσμα είναι καλύτερη επαφή των τροχών με τον δρόμο, λιγότεροι κραδασμοί στην καμπίνα και μια συνολική αίσθηση άνεσης που δεν κουράζει, ακόμη και σε κακοστρωμένες επιφάνειες. Και το σημαντικότερο: Αυτή η άνεση δεν έρχεται εις βάρος της σταθερότητας, αλλά συνυπάρχει με έλεγχο και προβλεψιμότητα, ακριβώς όπως περιμένεις από ένα σύγχρονο οικογενειακό SUV με ταξιδιωτικό προσανατολισμό.

Στον αυτοκινητόδρομο, μέχρι τα 120 χλμ., η αεροδυναμική ησυχία είναι υποδειγματική. Ο αεροδυναμικός συντελεστής μάλιστα έχει βελτιωθεί κατά 10%, και αυτό φαίνεται, με μόνο ένα ελαφρύ σφύριγμα από τους καθρέφτες να ακούγεται και τίποτα παραπάνω. Από τη θέση οδήγησης, που είναι ψηλή και με πολύ καλή περιμετρική ορατότητα, βλέπεις άνετα και πίσω, και αυτό βοηθά στο να «χαλαρώσεις», ειδικά εντός πόλης. Στο άφημα του γκαζιού, το mild hybrid σύστημα κάνει έντονα αισθητή την ανάκτηση ενέργειας, ενώ τα φρένα έχουν εκείνη την κλασική, «γαλλική» αίσθηση, λίγο απότομα, που όμως εύκολα συνηθίζονται. Το τιμόνι είναι ελαφρύ και όσο άμεσο χρειάζεται για τον χαρακτήρα του μοντέλου. Το σημαντικό εδώ είναι ότι αποτελεί βελτίωση σε σχέση με το προηγούμενο C5 Aircross, το οποίο υστερούσε σε αίσθηση, με ασάφεια ως προς το κέντρο.

Σε δρόμο με στροφές, το C5 Aircross παίρνει λογικές κλίσεις, καθόλου υπερβολικές για το ύψος και τον όγκο του. Το ESP επεμβαίνει σωστά όταν το ζητήσει η περίσταση, περιορίζοντας διακριτικά την υποστροφή. Σε ανοιχτές καμπές, χάρη στο μακρύ μεταξόνιο, η σταθερότητά του το κάνει να «κρατάει φόρα» χωρίς να σε αγχώνει ότι θα το παρακάνεις. Η αίσθηση ότι το αυτοκίνητο είναι «αεράτο» στον δρόμο επιβεβαιώνεται είτε κινείσαι με χαμηλή ταχύτητα είτε σε ρυθμούς ταξιδιού.

Η έκδοση MAX της δοκιμής διαθέτει το Pack Drive Assist 2.0, το οποίο προσφέρει λειτουργία ημι-αυτόνομης οδήγησης. Το δοκιμάσαμε και λειτουργεί σωστά, χωρίς απότομες επεμβάσεις ή ανεπιθύμητα φρεναρίσματα. Επιπλέον, η απενεργοποίηση των συστημάτων ηχητικής ειδοποίησης (όρια ταχύτητας, υπενθύμιση λωρίδας) γίνεται εύκολα, χωρίς να πρέπει να χαθείς σε υπομενού, κάτι που εκτιμάται ιδιαίτερα στην καθημερινότητα, με παρατεταμένο πάτημα ενός κανονικού κουμπιού. Τέλος, με 20 εκ. απόστασης από το έδαφος, δεν «διστάζει» σε χωματόδρομο ή στις κακοτοπιές της πόλης. Περνά πάνω από σαμαράκια, ράμπες και μικρά εμπόδια για πλάκα. Δεν είναι για ff-road, αλλά απέχει από το έδαφος ακριβώς όσο πρέπει για να μη σε περιορίσει.

Οικογενειακή υπόθεση

Το νέο C5 Aircross πατά στην ίδια συνταγή, με νέα προσέγγιση όμως. Η συνταγή το καθιστά και πάλι το πιο άνετο αυτοκίνητο της κατηγορίας, με τεράστιους χώρους και την ίδια τιμή. Είναι εξαιρετικά τοποθετημένο τιμολογιακά, κοιτώντας ακόμη και τα νεοεισαχθέντα μοντέλα από την ανατολή. Αυτό που πλέον απέκτησε, είναι χαρακτήρα ναυαρχίδας, χάρη στη σχεδίαση και τις τεχνολογίες που διαθέτει. Η mild hybrid έκδοση δεν απευθύνεται πάντως σε όσους οικογενειάρχες ψάχνουν γρήγορες μετακινήσεις, ούτε σε όσους φορτώνουν μέχρι και το τελευταίο λίτρο και αποζητούν επιταχύνσεις. Ταξιδεύει ήρεμα όμως και δε καίει, που είναι τα πλέον σημαντικά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρας

Τρικύλινδρος σε σειρά

Turbo, άμεσου ψεκασμού βενζίνης, ήπια υβριδικός 48V

Χωρητικότητα 1.199 κ.εκ.

Μέγιστη ισχύς: 136 ίπποι/5.500 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή: 230 Nm/1.750 σ.α.λ.

Ηλεκτροκινητήρας

Μέγιστη ισχύς: 21 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 51Nm

Συνδυαστική απόδοση

Μέγιστη ισχύς: 145 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 230 Nm

Μπαταρία

0.876 kWh

48V

Μετάδοση

Κίνηση στους εμπρός τροχούς

Αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 201 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 11,2 δλ.

Κατανάλωση καυσίμου

Κατασκευαστή (WLTP): 6 λίτρα/100 χλμ.

Δοκιμής: 7,1 λίτρα/100 χλμ.

Εκπομπές CO2: 121 γρ./χλμ.

Pεζερβουάρ

55 λίτρα

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος) χλστ.: 4.650 x 1.870 x 1.695

Μεταξόνιο χλστ.: 2.790

Βάρος: 1.554 κιλά

Χώρος αποσκευών

651 λίτρα

Τιμή αγοράς

Από 31.000 ευρώ