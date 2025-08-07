Δοκιμή Citroen e-C3: Το φθηνότερο ηλεκτρικό της μάρκας κάνει 400 χλμ. στην πόλη με 7 ευρώ

Το e-C3 κρατά τις αρετές του βενζινοκίνητου και έχει μια «αναλογική» φιλοσοφία που δε βρίσκεις στον ανταγωνισμό. Το ερώτημα είναι εάν η αυτονομία και η ιπποδύναμη αρκούν για να «ξεφύγεις» από τις βασικές μετακινήσεις.

Του Τρύφωνα Αλεξόπουλου, Φωτογραφίες: Ναυσικά Βασιλειάδου

Το περιμέναμε ως το μοντέλο που θα πρωταγωνιστούσε στον εκδημοκρατισμό της ηλεκτροκίνησης, όμως πολλά άλλαξαν στην πορεία. Δεν άλλαξαν τόσα πολλά δηλαδή, απλά έκαναν «ντου» οι κινέζικες εταιρείες στην Ευρώπη και έφεραν ένα σωρό ηλεκτρικά μοντέλα με στόχο να επαναπροσδιορίσουν το VFM αφού έχουν τιμές στα όρια του θερμικού ανταγωνισμού χωρίς επιδοτήσεις ή προωθητικές ενέργειες.

Αυτή είναι η νέα πραγματικότητα, οπότε ένα μοντέλο της κατηγορίας των supermini που κοστίζει χωρίς την επιδότηση από 26.000 έως σχεδόν 30.000 ευρώ, δεν φαίνεται πλέον και τόσο… προσιτό ή ακόμη και ελκυστικό, ειδικά όταν η αυτονομία του το περιορίζει σε 300 πραγματικά χιλιόμετρα. Ωστόσο, το ηλεκτρικό C3, έχει στοιχεία που μπορεί τελικά να σε πείσουν να πας προς αυτό αντί για τα «φορτωμένα» μοντέλα του ανταγωνισμού. Άλλωστε, στην πραγματικότητα τείνει προς το crossover, οπότε στα «ίσια» κοιτά τα πιο υπερυψωμένα B-SUV. Το βασικότερο, λοιπόν, είναι η φιλοσοφία του, που είναι πολύ πιο κοντά στο αυτοκίνητο όπως το γνωρίζαμε τόσα χρόνια. Αναλογικό, εργονομικό και ιδιαίτερα φιλικό προς όλες τις ηλικίες, ακόμη και όσες δεν είναι εξοικειωμένες με την τεχνολογία και την ηλεκτροκίνηση. Το λες και σημαντικό!

Λίγα λόγια για το νέο C3

Μας εντυπωσίασε από την πρώτη στιγμή που το οδηγήσαμε. «Επιτέλους, ένα αυτοκίνητο για όλους και όλες τις τσέπες, που έχει όσα χρειάζεσαι μα τίποτα περιττό και μια εκπληκτική ανάρτηση», είχα πει για το βενζινοκίνητο C3, που κοστίζει με τον ιδανικό-πλούσιο εξοπλισμό της έκδοσης MAX οριακά 20 χιλιάρικα. Και εδώ που τα λέμε, λείπουν από την αγορά τέτοια μοντέλα. Το C3 πάντα είχε τον ίδιο ρόλο, ως Value For Money μικρό, με πολλούς χώρους και χαρακτηριστική άνεση, αποτελώντας παράλληλα και το και το πιο επιτυχημένο Citroën όλων των εποχών, με πάνω από 5,6 εκατομμύρια μονάδες στις πρώτες 3 γενιές του. Η νέα γενιά άλλαξε τα δεδομένα, όμως η ουσία παρέμεινε η ίδια.

Διαβάστε ΕΔΩ την αναλυτική δοκιμή του με τον κινητήρα 1.2 Turbo και χειροκίνητο κιβώτιο.

Πιο box–e

Γενιά με τη γενιά το Citroen C3 ξεφεύγει από το στρογγυλό και γίνεται πιο… boxy. Το τελευταίο έχει υιοθετήσει αυτή την αισθητική περισσότερο από ποτέ, ενώ είναι εμφανώς επηρεασμένο από το πρωτότυπο Oli και έχει δανειστεί στοιχεία όπως τα φωτιστικά σώματα και την κοφτή σχεδίαση του μπροστινού μέρους. Ταυτόχρονα, η σχεδίασή του έχει μια εξηλεκτρισμένη φύση, με την μάσκα η οποία είναι σχεδόν κλειστή σε όλες τις εκδοχές του, αλλά και με ορισμένα φουτουριστικά χαρακτηριστικά.

Είναι επίσης το πρώτο μοντέλο στο οποίο είδαμε το ολοκαίνουριο λογότυπο της Citroen, το οποίο με τη σειρά του είναι εμπνευσμένο από το αρχέτυπο του 1919 και αποτίνει φόρο τιμής στον André Citroen, ιδρυτή της εταιρίας.

Αν και η Citroen δεν θέλει να το ονομάσει ένα B-SUV και απλά αναφέρει ότι «μοιάζει με ένα», ας μη γελιόμαστε, το Citroen e-C3, με απόσταση στα 16,5 εκ. (το θερμικό είναι 3 εκ. πιο ψηλό), προστατευτικά στους προφυλακτήρες και στους θόλους, αλλά και μπάρες οροφή σε όλες πλην της βασικής έκδοσης, δεν μπορούμε να το δούμε διαφορετικά και θα το συγκρίναμε με τα μικρά «ψηλά» του Segment, όπως π.χ. το Atto 2 της BYD. Βέβαια, σε ότι αφορά τις διαστάσεις του, ίσα που ξεπερνάει τα 4 μέτρα (4,015 χλστ.), οπότε παραμένει compact όσο ένα supermini. Και αν ρωτάτε, πως διαφοροποιείται το e-C3 από τα άλλα της γκάμας, μόνο με το λογότυπο στο πίσω μέρος είναι η απάντηση. Διαφορετικά είτε θα πρέπει να το… ακούσεις είτε να σκύψεις να δεις εάν υπάρχει το τελικό της εξάτμισης.

Ευρύχωρο… μικρό

Το εσωτερικό του e-C3 ταυτίζεται με τις υπόλοιπες εκδόσεις, με ελάχιστες μόνο αλλαγές που αφορούν στα «λειτουργικά» του συστήματος κίνησης (βλ. διακόπτες) και στις πληροφορίες του απλοϊκού πίνακα οργάνων. Σχεδιαστικά, η καμπίνα είναι προφανώς ριζικά αλλαγμένη σε σχέση με το παρελθόν και η Citroen είχε ως στόχους την καλή εργονομία, την απλή σχεδίαση και την αίσθηση ζεστασιάς, τα οποία χαρακτηρίζει ως C-Zen Lounge. Το πέτυχαν! Είναι όντως ευχάριστο στην αίσθηση που προσφέρει, όπως επίσης εύχρηστο και πρακτικό.

Το ταμπλό έχει μια οριζόντια, χωνευτή σχεδίαση, τόσο στο πάνω τμήμα όσο και στο κάτω, ενώ τα υπόλοιπα μέρη είναι αρκετά «αεράτα». Ξεχωρίζουν οι φυσικοί διακόπτες για τον κλιματισμό και τα αρκετά κανονικά κουμπιά, ενώ οι οθόνες προβάλλουν απολύτως τα απαραίτητα. Μάλιστα, ο πίνακας οργάνων έχει μια ευρεία εικόνα, σε στυλ black panel και σε θέση Head-Up Display, όπως άλλωστε τον αποκαλούν οι Γάλλοι, με έμπνευση από Peugeot (χρειάστηκαν την… άδεια), μικρό πλακέ τιμόνι αλλά καλύτερη εκτέλεση στον τομέα της ορατότητας προς την οθόνη.

Όμως, για να λέμε όλη την αλήθεια, δεν θα βρείτε κάποιες σημαντικές πληροφορίες σε αυτόν, όπως την κατανάλωση ενέργειας, ενώ κάποιες άλλες είναι κάπως κρυμμένες. Είναι λίγο παράδοξο για ηλεκτρικό αυτοκίνητο, όπου τα στατιστικά αυτά είναι πολύ σημαντικά ώστε να προσαρμόσεις το οδηγικό σου στυλ για να είσαι πιο αποδοτικός. Εδώ όμως, πρέπει να αναφέρουμε ότι όταν το είχαμε οδηγήσει στην πανευρωπαϊκή παρουσίαση, η ένδειξη της κατανάλωσης υπήρχε στον πίνακα οργάνων κάτω από την αυτονομία, οπότε το πιθανότερο είναι να λυθεί με κάποιο update σύντομα. Η κεντρική αιωρούμενη οθόνη αφής 10,25”, από την άλλη, είναι εξαιρετική γιατί είναι τόσο απλή που δεν χρειάζεται να ασχοληθείς με τίποτα. Διαθέτει άλλωστε εύκολη και γρήγορη ασύρματη σύνδεση με Apple Car Play ή Android Auto, αλλά και συνδεσιμότητα με app στο κινητό.

Σε ότι αφορά την ποιότητα, ειδικά σε αυτή την κορυφαία έκδοση δεν το νιώθεις σαν προσιτό μοντέλο. Σκληρά πλαστικά, τα οποία φαίνονται ποιοτικά όμως, και συναρμογή ανάλογα καλή. Έχει και επένδυση από ύφασμα στο ταμπλό για να θυμίζει… καναπέ, αλλά και vegan δέρμα στο τιμόνι και τα υποβραχιόνια των θυρών, με ταμπελάκια που έχουν μηνύματα για να σου φτιάξουν την διάθεση. Happy Tags τα λένε και είναι ένα από τα κάμποσα Easter Eggs που θα βρείτε στο e-C3.

Τέλος, να πούμε ότι είναι από τα πιο ευρύχωρα μοντέλα της κατηγορίας, αν το συγκρίνουμε με τα supermini. Ο αέρας για τα κεφάλια πίσω είναι πολύ καλός, ο χώρος για τα γόνατα αρκετά μεγαλύτερος από τον μέσο όρο, σε σημείο που όντως θυμίζει B-SUV (βρε μήπως είναι τελικά;) και τα μπροστινά καθίσματα έχουν ψηλές βάσεις για να βάζεις με άνεση τα πόδια σου από κάτω. Ο χώρος αποσκευών είναι λίγο μεγαλύτερος από το προηγούμενο μοντέλο και αγγίζει τα 310 λίτρα, με αρκετά μεγάλο κατώφλι φόρτωσης όμως και χωρίς διπλό πάτωμα.

Αρκούν 113 άλογα;

Παρότι το μέγεθος του ξεγελά, το ηλεκτρικό C3 έχει ξεκάθαρα αστική προσέγγιση, κάτι που αποτυπώνεται από το σύνολο ηλεκτροκινητήρα-μπαταρίας που διαθέτει. Δεν έχει το γνώριμο πλέον – για τα μοντέλα του Group Stellantis που βασίζονται στην λίγο πιο μεγάλη e-CMP αρχιτεκτονική – ηλεκτροκινητήρα των 156 ίππων, αλλά ούτε και την 54άρα μπαταρία. Μην πάει το μυαλό σας ούτε στο προηγούμενο πακέτο της πρώτης γενιάς ηλεκτρικών.

Στον μπροστινό άξονα βρίσκεται ένας ολοκαίνουργιος σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας που αποδίδει 113 ίππους και 120 Nm ροπής, έχει δηλαδή πιο μικρή ροπή από το βασικό θερμικό των 100 ίππων. Δεν είναι κάτι που έχουμε συνηθίσει, μιας και τα περισσότερα μικρά ηλεκτρικά έχουν ιπποδυνάμεις που αγγίζουν τα όρια των GTI. Εδώ, η ουσία βρίσκεται στην χαμηλή κατανάλωση και στην γραμμική, ήρεμη επιτάχυνση. Έχει την άμεση απόκριση, όχι όμως σε σημείο να γίνεται «σπαστική». Μπορείς άφοβα να πατήσεις τέρμα γκάζι, αφήνοντας τους πάντες πίσω σου στα φανάρια, χωρίς να σπας στον σβέρκο σου ή να ζαλίζεις τους επιβάτες, αλλά και χωρίς σπινάρισμα.

Επίσης, δεν χρειάζεται να σε «αγχώνει» η σχετικά μικρή ιπποδύναμή του, μιας και στα ηλεκτρικά το νούμερο αφορά σε δύναμη στους τροχούς, εφόσον δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου απώλειες. Με άλλα λόγια, οι 113 ίπποι, μπορούν να συγκριθούν με ένα θερμικό αυτοκίνητο της κατηγορίας που έχει τουλάχιστον 130 άλογα. Ταυτόχρονα, ενώ τα 11 δευτερόλεπτα για το 0-100 είναι ρεαλιστικά, η άμεση ροπή και το 0-50, το καθιστούν πιο σβέλτο στις χαμηλές ταχύτητες από τις υπόλοιπες εκδόσεις, ακόμη και απ’ την υβριδική των 110 ίππων που στα χαρτιά έχει καλύτερο 0-100 (9,9”) και ζυγίζει μια 200αριά λιγότερα κιλά.

Οι «προβληματισμοί» ξεκινούν όταν ξεφύγεις από τα προάστια και μπεις στον αυτοκινητόδρομο. Δεν θα ζοριστεί να κινηθεί στα όρια των μεγάλων δρόμων για μεγάλα διαστήματα, όμως η τελική περιορίζεται στα 135 χλμ./ώρα, πράγμα που σημαίνει ότι οι προσπεράσεις απαιτούν μια διαδικασία συγκέντρωσης. Δεν έχεις πολύ «γκάζι» στην διάθεσή σου σε αυτά τα χιλιόμετρα, αλλά ούτε και μεγάλη τελική για να ελιχθείς, οπότε θα πρέπει να είσαι πολύ πιο σίγουρος ότι δεν έρχεται κάποιος «μαλλιά-κουβάρια» στην αριστερή λωρίδα για να προσπεράσεις. Απ’ αυτό και μόνο φαίνεται ο κυρίως αστικός χαρακτήρας του. Παρ’ όλα αυτά μπορείς να κάνεις μικρές εξορμήσεις, να πας στο εξοχικό σου ή για μπάνιο. Δεν ενδείκνυται για μεγάλα ταξίδια λόγω της αυτονομίας του σε αυτοκινητόδρομο, όπως θα διαβάσετε παρακάτω.

Το μαγικό χαλί που… δε σε πάει πολύ μακριά

Το C3 δεν παύει να είναι ένα Citroën, με ότι αυτό συνεπάγεται. Παρότι στοχεύει στην οικονομία, δε στερείται κάποιων τυπικά γαλλικών στοιχείων, τόσο στη σχεδίαση, όσο και στο περιεχόμενο. Η νέα πλατφόρμα Smart Car, μπορεί να είναι η «προσιτή» του ομίλου, όμως η αίσθηση που προσφέρει στην άνεση είναι ένα σκαλί πάνω από τον ανταγωνισμό.

Η μαγεία κρύβεται πίσω από την ανάρτηση Advanced Comfort, με υδραυλικά – αντί μηχανικά – stop στα αμορτισέρ, τα οποία γλυκαίνουν τις αντιδράσεις σε έντονες ανωμαλίες του δρόμου. Η ανάρτηση του κυριολεκτικά «δεν υπάρχει», ή καλύτερα, οι κραδασμοί από τις λακκούβες δεν υπάρχουν όταν είσαι μέσα. Είναι το πιο άνετο της κατηγορίας, με πολύ καλή ποιότητα κύλισης επίσης. Το ηλεκτρικό είναι μάλιστα κάπως πιο ραφιναρισμένο σε αίσθηση, αν και πάλι θα θέλαμε λίγο περισσότερη ηχομόνωση, λόγω της απουσίας ήχου κινητήρα.

Το τιμόνι είναι όσο ελαφρύ χρειάζεται, χωρίς να είναι πούπουλο, όπως σε άλλα μοντέλα που τα οδηγείς με το… ένα δάχτυλο. Έχει κάτι το μηχανικό, το αναλογικό στην αίσθηση που σου προσφέρει, και αυτό άρεσε σε όλους μας. Επιπλέον, τα φρένα του δεν έχουν παράξενη, ξύλινη ή σπογγώδη αίσθηση. Είναι γραμμικά και χωρίς κενό μεταξύ μηχανικής πέδησης και ανάκτησης ενέργειας, με δισκόφρενα μπρος-πίσω

Σε αντίθεση με τα περισσότερα ηλεκτρικά που έχουν ένα κουμπί για τη μέγιστη ανάκτηση ενέργειας, one pedal ή έστω πιο ισχυρό επίπεδο, η Citroen σκέφτηκε ορθά και έπραξε το ανάποδο. Το ηλεκτρικό C3 θα περνάει το περισσότερο καιρό εντός πόλης και εκεί ιδανική είναι η μέγιστη ανάκτηση, οπότε η δεύτερη επιλογή Dc -από το κουμπάκι που στα υπόλοιπα ηλεκτρικά μοντέλα της Stellantis υπάρχει το B- είναι αυτή που ενεργοποιεί το ελεύθερο ρολλάρισμα. Αν και είναι σχετικά μικρή η διαφορά μεταξύ των δύο.

Στην πόλη, είναι πολύ άνετο και ευέλικτο, με κύκλο στροφής στα 10,3 μ., ενώ η ψηλή θέση οδήγησης και τα τετραγωνισμένα παράθυρα προσφέρουν καλή ορατότητα. Έχει κάμερα οπισθοπορείας στην κορυφαία έκδοση αλλά τα απαραίτητα συστήματα ασφάλειας και το Cruise Control είναι στάνταρ. Πολύ σημαντικό, είναι και το πόσο εύκολα απενεργοποιείς τα «υποχρεωτικά» συστήματα υποβοήθησης που μπορεί να… ενοχλούν, με κανονικά κουμπιά. Αν και είναι πιο χαμηλό πάντως, από το θερμικό, τα εμπόδια της πόλης δε το σταματούν, ούτε οι ήπιοι χωματόδρομοι.

Και πάμε στο πιο σημαντικό κομμάτι, αυτό της αυτονομίας. Καταρχάς να πούμε ότι το e-C3 διαθέτει μπαταρία λιθίου-σιδήρου-φωσφόρου (NFC), η οποία αν και μικρή σε μέγεθος έχει μικρό buffer, οπότε η ωφέλιμη είναι όσο σχεδόν το συνολικό ενεργειακό περιεχόμενο. Σύμφωνα με την εταιρεία έχει σε μικτό κύκλο αυτονομία 320 χιλιόμετρα με κατανάλωση 16,6 kWh/100 χλμ., κάτι το οποίο δικαιολογείται μόνο με ένα 20% κέρδος από την ανάκτηση.

Οι δικές μας μετρήσεις, με ζέστη και κλιματισμό, έδειξαν ότι μπορεί με μία φόρτιση να καλύψει 290 χιλιόμετρα σε μικτό κύκλο, με κατανάλωση στο 15,2. Στον αυτοκινητόδρομο ανεβαίνει στις 18,6 kWh/100 χλμ, όμως στην πόλη πέφτει στα 11άρια και πιο χαμηλά απ΄ αυτά. Με άλλα λόγια, τα 400 χιλιόμετρα που βγάζει στην πόλη με φόρτιση από το σπίτι κοστίζουν 7 ευρώ (0,16 €/kWh). Όσο για την φόρτιση, υπάρχει προαιρετικός on-board φορτιστής 11 kW, με τον οποίο σε 4 ώρες και 45 λεπτά έχεις γεμίσει την μπαταρία. Από 7άρι wallbox στο σπίτι θέλει 7ώρες, ενώ σε DC ταχυφορτιστή έως 100 kW, για το 10-80% χρειάζεται ένα μισάωρο.

Αξίζει τελικά;

Ο προσανατολισμός του είναι ξεκάθαρος. Είναι ένα αστικό αυτοκίνητο, το οποίο αν και λίγο πιο ακριβό απ’ ότι το περιμέναμε, σε κερδίζει με τον παραδοσιακό χαρακτήρα, την απίστευτη άνεση και την εργονομία. Σίγουρα, ο ανταγωνισμός προσφέρει μεγαλύτερη αυτονομία, καλύτερες επιδόσεις και περισσότερο εξοπλισμό. Όμως, αυτό το Citroen e-C3 έχει χαρακτήρα και είναι ιδανικό για όσους θέλουν ηλεκτρικό αλλά… δεν τους αρέσουν τα ηλεκτρικά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτροκινητήρας

Εμπρός, σύγχρονος ηλεκτρικός

Iσχύς

Μέγιστη ισχύς: 113 ίπποι

Μέγιστη Ροπή: 260 Nm

Μετάδοση

Κίνηση εμπρός

Μειωτήρας σταθερής σχέσης

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 135 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 11,0 δλ.

Κατανάλωση ενέργειας

Κατασκευαστή (WLTP): 16,6 kWh/100 χλμ.

Δοκιμές: 15,2 kWh/100 χλμ.

Μπαταρία

Ιόντων λιθίου 44 kWh (43,8 ωφέλιμα)

Αυτονομία

321 χλμ. (WLTP)

292 χλμ. (δοκιμής)

Φόρτιση

Τριφασικός φορτιστής AC 11 kW

100 kW σε DC

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος) χλστ.: 4.020 x 1.760 x 1.580 mm

Μεταξόνιο 2.540 χιλ.

Βάρος 1.450 κιλά

Χώρος αποσκευών

310 λ.

Τιμή Αγοράς

από 26.000 €

(χωρίς την κρατική επιδότηση)

Τι αυτοκίνητο αγόρασε 1 στους 10 Έλληνες τον Ιούλιο

Πρόστιμα-φωτιά 1.200 ευρώ, 10 συλλήψεις και 117 κλήσεις μέσα σε 4 μέρες – Δες την παράβαση που δεν συγχωρεί

Honda Prelude: Το νέο coupe που θα σώσει το πνεύμα του Type-R;