Αν το Duster ήταν αυτό που έκανε ακλόνητη τη σύνδεση μεταξύ πραγματικού off-road και value for money, το Dacia Bigster ίσως αποτελεί την απόλυτη οικογενειακή υλοποίηση για τα ελληνικά δεδομένα.

του Στέλιου Παππά, Φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος

Η Dacia έχει χτίσει σχεδόν… σχολή πάνω σε μια απλή ιδέα: όσο λιγότερα «πρέπει» βάζεις σε ένα αυτοκίνητο, τόσο περισσότερα «μπορεί» προσφέρει στον ιδιοκτήτη του. Το Bigster είναι η ώριμη απόδειξη. Ένα C-SUV που στέκεται πάνω από το Duster, χωρίς όμως να ξεχνά την καταγωγή του και τις αρχές του. Στιβαρή κατασκευή με λιτή αλλά λειτουργική φιλοσοφία, ασύγκριτη πρακτικότητα και προπαντός αξία. Στην έκδοση 1.2 mHEV 130 PS 4×4 παίρνει το «βασικό υλικό» της Dacia –την απλότητα– και το πασπαλίζει με τετρακίνηση, ευρυχωρία ταξιδιωτικής κατηγορίας και μια δόση τεχνολογίας εκεί που χρειάζεται. Για τις ελληνικές συνθήκες, άσφαλτος με κακοτεχνίες, χωμάτινα δρομάκια, νησιώτικες ανηφορο-κατηφόρες και χειμώνες με χιόνι στα βουνά, μοιάζει κομμένο και ραμμένο. Κι αυτό είναι μόνο η αρχή.

«Τετράγωνη» αισθητική που δουλεύει

Στην πρώτη επαφή, το Bigster δείχνει «μεγάλο» όσο χρειάζεται. Οι καθαρές επιφάνειες, οι έντονες ακμές και οι τονισμένοι θόλοι φτιάχνουν μια σιλουέτα boxy με χαρακτήρα. Δεν είναι επίδειξη αλλά δήλωση, ότι αυτό είναι ένα SUV φτιαγμένο για να χρησιμοποιείται. Η κάθετη μάσκα με το νέο λογότυπο της μάρκας πλαισιώνεται από φωτιστικά σώματα με χαρακτηριστική υπογραφή «Y», ενώ το ανάγλυφο καπό εκτός από τους αισθητικούς πόντους που προσφέρει, βοηθά και στην αντίληψη του όγκου πίσω από το τιμόνι.

Η απόσταση από το έδαφος στα 220 mm είναι η μισή ιστορία της εμφάνισης και όλη η ουσία της. Δεν είναι για το φαίνεσθαι, αλλά είναι για να περάσεις εύκολα ράμπες, πατημένα χώματα, κακοστρωμένους αγροτικούς δρόμους, ακόμα και το «σκαλοπάτι» που οδηγεί στην παραλία με το φουρτουνιασμένο βοριά. Γύρω γύρω, τα άβαφα προστατευτικά από Starkle (ανακυκλωμένο, ανθεκτικό πλαστικό) δεν είναι διακοσμητικά, καθώς γλιτώνουν τον οδηγό από πιθανά σημάδια, γρατσουνιές και έξοδα. Με τροχούς 18 ιντσών και ελαστικά 215/60, το Bigster γεμίζει σωστά το μάτι χωρίς να «ψηλώνει» άσκοπα το κόστος αντικατάστασης ελαστικών. Όλα υπηρετούν ένα βασικό σκοπό. Να κάνεις τη δουλειά σου, όμορφα, εύκολα, ευχάριστα, αλλά κυρίως πρακτικά.

Eργονομία πρώτα, φιοριτούρες αργότερα

Ανοίγεις την πόρτα και το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: άνετα καθίσματα, όρθια θέση οδήγησης με καλή περιμετρική ορατότητα και καθαρή εργονομία. Η σχεδίαση ακολουθεί το «τετραγωνισμένο» έξω και μεταφράζεται σε ευθείες γραμμές, στιβαρές επιφάνειες και φυσικούς διακόπτες για τα βασικά (κλιματισμός, θερμοκρασία κτλ). Στο κέντρο δεσπόζει μια οθόνη αφής 10,1’’, γρήγορη στα βασικά, χωρίς περίπλοκα μενού και με ωραία διάταξη. Η σύνδεση σε Apple CarPlay/Android Auto γίνεται ασύρματα, οι θύρες USB-C υπάρχουν και στις δύο σειρές καθισμάτων, ενώ διαθέσιμη είναι και επαγωγική φόρτιση.

Ο πίνακας οργάνων, είναι ψηφιακός (έως 10’’), ευανάγνωστος, χωρίς υπερβολές. Το τιμόνι έχει σωστό πάχος στεφάνης με τα φυσικά χειριστήρια πάνω του να μην φτάνουν στην υπερβολή. Στο κέντρο της κονσόλας, τοποθετημένος πίσω από το λεβιέ του κιβωτίου, βρίσκεται ο περιστροφικός επιλογέας της τετρακίνησης με τα προγράμματα οδήγησης.

Τα υλικά; Σκληρά στο μεγαλύτερο μέρος, εσκεμμένα. Εδώ δεν σε νοιάζει το αφρολέξ στα ταμπλό, αλλά αν θα τρίζει με τα χρόνια και την χρήση. Η συναρμογή είναι καλή, η αίσθηση στιβαρή, οι επιφάνειες δείχνουν να αντέχουν στην καθημερινότητα μίας οικογένειας (παιδικά καθίσματα, σακίδια, άμμος, νερά, όλα αυτά τα ωραία). Εκεί που «γλυκαίνει» η ατμόσφαιρα είναι στις υφές και στα σχέδια των επενδύσεων, ειδικά στις πιο πλούσιες εκδοχές, ενώ η όλη εικόνα αποπνέει τον περιπετειώδη χαρακτήρα του εξωτερικού με ένα σύγχρονο υπόβαθρο. Και μετά έρχονται οι έξυπνες λεπτομέρειες. Το YouClip: πέντε στάνταρ σημεία (και προαιρετικά δύο ακόμη) για να «κουμπώνεις» αξεσουάρ – ποτηροθήκη/φακό/γάντζο 3-σε-1, βάση κινητού, θήκη. Είναι από εκείνα τα «μικρά» που τελικά χρησιμοποιείς κάθε μέρα.

Ο βασιλιάς του ελληνικού… τετραγώνου – χώροι που λύνουν χέρια

Στο πίσω κάθισμα, δύο ενήλικες 1,90 μ. κάθονται «πίσω από τον εαυτό τους» χωρίς να ακουμπάνε τα γόνατα στο μπροστινό κάθισμα, κάτι που οφείλεται στο μεταξόνιο των ~2,70 μ. Το ύψος πάνω από τα κεφάλια είναι άφθονο, το πλάτος επαρκεί για τρεις (με τη γνωστή παραχώρηση στο μεσαίο κάθισμα). Τα ISOFIX είναι ευπρόσιτα, οι πόρτες ανοίγουν πολύ και έτσι τα παιδικά καθίσματα μπαίνουν/βγαίνουν χωρίς… να χρειάζεται να είμαστε ειδικοί στη γιόγκα.

Το πορτμπαγκάζ είναι ο άσος στο μανίκι. Στις τετρακίνητες εκδόσεις, η χωρητικότητα φτάνει τα 629 λτ., με χαμηλό κατώφλι φόρτωσης, τετραγωνισμένο άνοιγμα και διπλό πάτωμα. Με τα πίσω καθίσματα διπλωμένα, αγγίζεις κυβικά μικρού βαν με 1.929 λτ., ενώ στην ήπια υβριδική έκδοση χωρίς την τετρακίνηση, ξεπερνά τα 2.000 λτ. Βαλίτσες, καρότσια, ποδήλατα, σκηνές και όλα τα συναφή φορτώνονται χωρίς δεύτερη σκέψη. Αυτή η «τετράγωνη» χωροταξία, σε συνδυασμό με τα ανθεκτικά υλικά, εξηγεί γιατί το Bigster δείχνει «γεννημένο» για οικογένεια που βγαίνει –όχι μόνο κυριολεκτικά εκτός– αλλά και πέρα από την τυπική μέρα, κάτι που αποδεικνύεται και από την κανονικού μεγέθους ρεζέρβα (δεν θα ταίριαζε στον χαρακτήρα του ένα απλό κιτ επισκευής).

Υβριδικό όσο χρειάζεται

Κάτω από το καπό, ο τρικύλινδρος 1.2 τούρμπο συνεργάζεται με ήπια υβριδική τεχνολογία 48V. Στην έκδοση που δοκιμάζουμε αποδίδει 130 PS και 230 Nm, με στόχευση στην ελαστικότητα και τη χαμηλή κατανάλωση. Η ηλεκτρική υποβοήθηση μειώνει τα κενά χαμηλά και επιτρέπει στο θερμικό μοτέρ να “ξεκουραστεί” ελαφρώς σε σταθερή πορεία, ρίχνοντας έτσι τη μέση κατανάλωση ακόμη περισσότερο.

Να πούμε βέβαια πως πρόκειται για ένα παραδοσιακό ήπια υβριδικό σύνολο και όχι για κάποιο που προσπαθεί να λειτουργήσει ως φουλ υβριδικό, όπως πολλά μοντέλα σήμερα. Μην περιμένετε λοιπόν αμιγώς ηλεκτρική κίνηση σε γειτονιές όπως με ένα full-hybrid. Είναι όμως ακριβώς αυτό που χρειάζεται ο θερμικός για να δείξει πιο γεμάτος και κυρίως πιο οικονομικός στο ταξίδι. Η συνεργασία με το 6άρι μηχανικό κιβώτιο ταιριάζει στον χαρακτήρα του 4×4. Οι σχέσεις είναι κλασικά κοντές όσο χρειάζεται για χώμα/έλξη, αλλά η έκτη είναι μακριά για να κινείται στον αυτοκινητόδρομο με ηρεμία. Ο επιλογέας έχει σχετικά μεγάλες διαδρομές και σαφές κούμπωμα, αν και θα τον θέλαμε ένα κλικ πιο «σφιχτό» στο γρήγορο ρυθμό, αλλά στα ζητούμενα καθημερινότητας/οικογένειας είναι όπως πρέπει.

Περνώντας στα νούμερα, η επιτάχυνση 0-100 km/h έρχεται σε 11,2 sec, αλλά η αίσθηση είναι καλύτερη από το νούμερο. Ο κινητήρας τραβάει με όρεξη μεταξύ 1.700-4.000 σ.α.λ., ακούγεται σχετικά «γεμάτος» στις μεσαίες, ενώ δεν λατρεύει τις πολύ ψηλές στροφές (εκεί ο θόρυβος ανεβαίνει χωρίς την ανάλογη απόδοση, κάνοντας άσκοπη την εξάντληση του στροφόμετρου). Η κατανάλωση είναι το δυνατό σημείο. Σε μικτές ελληνικές συνθήκες –πόλη με κίνηση, εθνική 120-130 km/h, επαρχιακό – βλέπεις 7,0-7,5 λτ./100 km χωρίς προσπάθεια. Με πιο ήπιο πόδι, στο ταξίδι το trip computer πέφτει οριακά στα 6. Αυτό σε συνδυασμό με το ρεζερβουάρ των 55 λτ. της 4×4 έκδοσης σου δίνει ένα πολύτιμο περιθώριο αυτονομίας, ειδικά σε νησί ή βουνό όπου «οι αντλίες δεν είναι σε κάθε γωνία».

Σωστή τετρακίνηση

Η καρδιά του «ελληνικού» Bigster είναι η ηλεκτρονικά ελεγχόμενη τετρακίνηση με επιλογέα πολλαπλών προγραμμάτων. Auto για να επιλέγει αυτόνομα πόση ισχύ θα στείλει πίσω, Snow για χαμηλή πρόσφυση σε άσφαλτο/πάγο, Mud/Sand για χώμα/άμμο, Lock που κλειδώνει τη μετάδοση ισόποσα μοιρασμένη στους δύο άξονες και Eco για μέγιστη οικονομία καυσίμου, όταν η πρόσφυση δεν αποτελεί πρόβλημα. Η λογική είναι ξεκάθαρη. Ο οδηγός διαλέγει σενάριο και το αυτοκίνητο προσαρμόζει κατανομή ροπής, ESP/traction και απόκριση.

Το πλαίσιο της τετρακίνητης έκδοσης διαφοροποιείται πίσω με πολλαπλούς συνδέσμους αντί για ημιάκαμπτο. Η γεωμετρία, σε συνδυασμό με την απόσταση 220 mm και τις γωνίες προσέγγισης/ράμπας/διαφυγής που είναι αξιοπρεπέστατες, επιτρέπουν να κινηθείς εκεί που τα περισσότερα C-SUV απλώς δεν θα μπουν.

Δεν μιλάμε για «σκληρό» off-roader – δεν έχει “κοντά”, ούτε μηχανικά μπλοκέ. Μιλάμε όμως για αληθινές ικανότητες σε δύσκολα τερέν, με προβλέψιμες αντιδράσεις και φιλικό έλεγχο. Και αν βάλεις ένα σετ all-terrain (ή καλά all-season με σωστό «μάγουλο» όπως αυτά της δοκιμής), θα μείνεις έκπληκτος πόσο μακριά μπορείς να πας «με οικογένεια μέσα», χωρίς οι παλμοί να ανεβαίνουν, αλλά και με το πως μπορείς να κινηθείς όταν το πιέσεις ακόμη και σε εκτός δρόμου περιβάλλον.

Και στα ελληνικά δεδομένα;

Στην πόλη, το Bigster δεν νιώθει μεγάλο. Η θέση οδήγησης ψηλά, τα μεγάλα παράθυρα και οι καθρέφτες βοηθούν, ο κύκλος στροφής δεν σε αγχώνει στα στενά, η ανάρτηση κατά κανόνα φιλτράρει λακκούβες και σαμαράκια χωρίς «δυσφορία» στην καμπίνα. Μόνο σε διαδοχικές εγκάρσιες κακοτεχνίες ο πίσω άξονας θα ακουστεί πιο «ξερά» από όσο θα ήθελες, αλλά δεν σε αγχώνει με ακαμψία, ούτε αναπηδά. Το τιμόνι είναι ελαφρύ στο παρκάρισμα, αλλά όσο ανεβαίνουν τα χιλιόμετρα αποκτά ένα ευχάριστο βάρος.

Στον αυτοκινητόδρομο, αυτό που εκτιμάς είναι η σταθερότητα. Με 120-130 km/h κυλά ήσυχα, ο κινητήρας στροφάρει χαμηλά, αεροδυναμικοί θόρυβοι εμφανίζονται μετά τα 120 (κυρίως από τις πρώτες κολόνες/καθρέφτες), αλλά μένουν σε λογικό επίπεδο για την αναλογία κόστους/προϊόντος. Η ποιότητα κύλισης είναι αρκετά ευχάριστη και πιο ραφιναρισμένη σε σχέση με τον πιο “ωμό” και ανόθευτο χαρακτήρα που είχαμε μάθει από τις προηγούμενες γενιές των SUV της μάρκας. Στις προσπεράσεις, η ροπή χαμηλά είναι σύμμαχος, επιτρέποντας σου συνήθως με ένα μόλις κατέβασμα να περάσεις χωρίς δυσκολία και με ασφάλεια.

Στους επαρχιακούς με στροφές, το Bigster δεν παριστάνει το σπορ. Έχει κλίση –συνειδητή επιλογή για άνεση– αλλά κρατά ρυθμό χωρίς παραφωνίες. Τα επίπεδα πρόσφυσης είναι υψηλά, ενώ ο χαρακτήρας εξαιρετικά προβλέψιμος ώστε να μην τρομάξει ακόμη και ο πιο αδαής. Στην υπερβολή, πρώτα θα υποστρέψει ελαφρώς, με το ESP να επαναφέρει το οικογενειακό SUV στην τάξη χωρίς δράματα. Αν αφήσεις απότομα το γκάζι μέσα στη στροφή, η ουρά θα ελαφρώσει σε φυσιολογικό επίπεδο, βοηθώντας το αυτοκίνητο να στρίψει. Αν πάλι ο οδηγός επιλέξει να “κλειδώσει” την τετρακίνηση και να απενεργοποιήσει το σύστημα ευστάθειας, το μόνο σίγουρο είναι πως σε ένα πατημένο χωματόδρομο θα το ευχαριστηθεί σε βαθμό που πιθανότατα δεν περίμενε.

Σε τέτοιες επιφάνειες, αν οι κακοτεχνίες επιτρέπουν τα παραπάνω χιλιόμετρα, το Bigster αποδεικνύεται εξαιρετικά συμμετοχικό και ευχάριστο. Το μακρύ μεταξόνιο κάνει τις αντιδράσεις τόσο προοδευτικές που δύσκολα θα τρομάξει κάποιος, ενώ η ουρά δείχνει έναν υπέρμετρο ενθουσιασμό να μπει στο παιχνίδι τόσο με μεταφορά βάρους, αλλά και αν ο οδηγός μείνει στο γκάζι. Φρενάρεις, φορτίζεις τον εμπρός άξονα ώστε να έχεις την απαραίτητη πρόσφυση για το turn-in και ξαφνικά βρίσκεται στην έξοδο να πλαγιολισθαίνεις με τα τέσσερα, ενώ τα ηλεκτρονικά σε κοιτούν άπραγα “από τον πάγκο”.

Καλά όλα αυτά… όμως άμα φορτωθεί τι γίνεται; Η ισχύς του μικρού τρικύλινδρου αρκεί; Κι όμως, ναι! Τέσσερις ενήλικες θα βολευτούν άνετα με τις αποσκευές τους, χωρίς καμία δραματική αλλαγή σε συμπεριφορά. Η ανάρτηση στέκεται στο ύψος των περιστάσεων, ο κινητήρας δεν βαριανασαίνει αν μείνεις στο ωφέλιμο φάσμα και η τετρακίνηση μοιράζει όπως πρέπει όταν πατάς σε πιο δύσκολες επιφάνειες. Το φρένο έχει σωστή διαδρομή και αντοχή που εμπνέει εμπιστοσύνη.

Ασφάλεια – όσο χρειάζεται χωρίς υπερβολές

Τα υποχρεωτικά συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης (GSR II) δίνουν το «παρών»: AEB με αναγνώριση πεζών/ποδηλάτων/μοτοσικλετών, Lane Keep Assist, Traffic Sign Recognition, Driver Drowsiness, eCall, Cruise Control (με περιοριστή). Κάπου εκεί όμως είναι που έρχεται το πλήκτρο My Safety που αγαπήσαμε. Ένα πάτημα στο σχετικό shortcut και φορτώνει το προφίλ που θες (π.χ. πιο ήπια Lane Assist, λιγότερο «επιθετικό» AEB μέσα στην πόλη). Δεν γίνεται τυραννικό, κάνει ό,τι πρέπει για να σε προστατέψει, χωρίς να σε «βγάζει» από τα ρούχα σου.

Γιατί είναι «το απόλυτο οικογενειακό SUV για την Ελλάδα» Γιατί χωράει τους ανθρώπους και τα πράγματά τους χωρίς «σπαζοκεφαλιές». Γιατί πάει εκεί που άλλα C-SUV διστάζουν, χωρίς να χρειάζεσαι τεχνικό οδηγό off-road. Γιατί καίει λογικά με τις σημερινές τιμές καυσίμων. Γιατί αντέχει την ελληνική καθημερινότητα: πεζοδρόμια, κακοκαιρία, χώμα, νησιά. Γιατί έχει αναλογία τιμής/παροχών που βγάζει νόημα: δίνεις όσα πρέπει για στοιχεία που θα σου φανούν όντως χρήσιμα σε σταθερή βάση και όχι μία φορά το χρόνο. Και, κυρίως, γιατί δεν προσποιείται. Δεν υπόσχεται premium «φιγούρα», ούτε σπορ προσανατολισμό. Υπόσχεται να κάνει τη δουλειά που θα του ανατεθεί. Και την κάνει με εκείνο το πρακτικό, γήινο στυλ που σε κερδίζει μέρα με τη μέρα. Και σε αξία μεταπώλησης; Η Dacia έχει ήδη αποδείξει ότι κρατάει – ίσως γιατί είναι από τα λίγα brand που πείθουν τον δεύτερο ιδιοκτήτη για την απλότητα/ειλικρίνεια του προϊόντος τους. Το Bigster 1.2 mHEV 130 4×4 τσεκάρει όλα τα κουτάκια.

Εν κατακλείδι – Η Dacia ξέρει το κοινό της (και τη χώρα μας)

Το Dacia Bigster 1.2 mHEV 130 PS 4×4 είναι το SUV που μιλά τη γλώσσα του Έλληνα οδηγού. Μεγάλοι χώροι, πραγματική τετρακίνηση που «δουλεύει» σε χώμα/χιόνι/λάσπη, κατανάλωση που κρατά λογικό το κόστος κάθε μήνα, ανθεκτικά υλικά, έξυπνες λύσεις στην καμπίνα και εργονομία δίχως εγωισμούς. Στον δρόμο είναι ήρεμο, προβλέψιμο, άνετο και εκτός δρόμου είναι ικανό όσο λίγα στην κατηγορία.

Αν ψάχνεις το απόλυτο οικογενειακό SUV για την Ελλάδα, με ειλικρινή χαρακτήρα, το Bigster είναι ήδη στη λίστα σου. Και όσο περισσότερο ζεις μαζί του, τόσο θα καταλαβαίνεις ότι αυτό που προσφέρει είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Χωρίς περιττά, με όλα τα απαραίτητα. Ή, αλλιώς, ο ορισμός του «value for life».

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρας

Τρικύλινδρος σε σειρά

Turbo βενζίνης

Χωρητικότητα 1.199 κ.εκ.

Iσχύς κινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 130 ίπποι/4.500 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή: 230 Nm/2.250 σ.α.λ.

Μετάδοση

Κίνηση στους τέσσερις τροχούς

Χειροκίνητο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 180 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 11,2 δλ.

Κατανάλωση καυσίμου

Κατασκευαστή (WLTP): 6,0 λίτρα/100 χλμ.

Δοκιμής: 6,5 λίτρα/100 χλμ.

Εκπομπές CO 2 : 134 γρ./χλμ.

Pεζερβουάρ

55 λίτρα

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος): 4.570 x 1.813 x 1.657 χιλ.

Μεταξόνιο 2.704 χιλ.

Βάρος 1.590 κιλά

Χώρος αποσκευών

629 λίτρα

Τιμή Αγοράς

Από 30.500 €

