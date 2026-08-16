Δοκιμή Denza Z9GT 1.156 PS: Το κινέζικο θηρίο που τα βάζει με τους… Γερμανούς

Χρειάζεται θάρρος από την πλευρά ενός Κινέζου κατασκευαστή, ακόμη κι αν πρόκειται για την πανίσχυρη BYD, ώστε να μπει στα σαλόνια των πιο premium Ευρωπαίων κατασκευαστών. Κι όμως, το Z9GT το κάνει αυτό να φαίνεται αυτονόητο, χάρη στην προηγμένη τεχνολογία που κρύβει από κάτω.

Του Alessio Viola Απόδοση: Άκης Τεμπερίδης, Φωτογραφίες: Massimiliano Serra

Η αυτοαναφορικότητα δεν είναι από τα θετικά στοιχεία ενός δημοσιογράφου, πόσω μάλλον όταν το αντικείμενο είναι ένα αυτοκίνητο. Όμως, παίρνοντας στα χέρια μου το Denza Z9GT, αυτόματα σκέφτηκα να ξεκινήσω από μία προσωπική ιστορία αγάπης. Για αυτοκίνητα μιλάμε πάντα και συγκεκριμένα για την Porsche Taycan – ναι, αυτή μου ήρθε πρώτη στο μυαλό. Ένας έρωτας ισχυρός, έντονος και συνάμα απροσδόκητος, καθώς μέχρι τότε τα ηλεκτρικά με άφηναν μάλλον αδιάφορο, όπως και τους περισσότερους φαντάζομαι. Ως δημοσιογράφος, δεν παύω να είμαι πάνω απ’ όλα θαυμαστής του αυτοκινήτου, αν όχι ένας petrolhead, όπως συνηθίζουμε να λέμε.

Και ως θαυμαστής, έχω εθιστεί σε στοιχεία όπως τα πιστόνια και το καύσιμο. Oπότε έχω μάθει, όπως όλοι μας, να ερωτεύομαι τους ήχους, τις δονήσεις και την όλη αίσθηση που γεννιέται από τη διάδραση αυτών των δύο. Κι όμως, όταν δοκίμασα για πρώτη φορά την Taycan, ένιωσα έναν υποδόριο εθισμό με τον τρόπο που διαχειριζόταν τη σχέση της με τον δρόμο. Mε την ικανότητά της να παραμένει πεισματικά μία αυθεντική Porsche χωρίς υποψία boxer κάτω από το καπό της, αλλά και με το πώς προσέγγιζε την ηλεκτροκίνηση χωρίς την παραμικρή ιδεολογική προκατάληψη. Όμως γιατί αναφέρομαι στην πρώτη ηλεκτρική Porsche όταν είναι άλλο το αντικείμενο αυτού του άρθρου; Επειδή, επαναλαμβάνω, το Z9GT εκείνη ακριβώς μου θυμίζει.

Όχι επειδή είναι το ίδιο πράγμα ή ένα κινεζικό αντίγραφο. Όχι, δεν είναι, ούτε θα ήθελε να είναι. Απλά, το συγκεκριμένο shooting brake με τις τόσο μεγάλες διαστάσεις και την ακόμη μεγαλύτερη ισχύ –για 1.156 ηλεκτρικούς ίππους μιλάμε εδώ– προωθεί την ιδέα της ηλεκτροκίνησης, όχι ως νομοθετικά επιβαλλόμενο concept του μέλλοντος, αλλά ως αντικείμενο του πόθου σήμερα. Όπως ακριβώς και η Taycan, αλλά με διαφορετική συνταγή και άλλες προσδοκίες. Και βάζει στον δρόμο «άπειρα» άλογα με εντελώς διαφορετικό τρόπο από εκείνη.

Όμως, πέρα από τους προσωπικούς συνειρμούς ενός δοκιμαστή, υπάρχει μία λεπτή αλλά ισχυρή κλωστή που συνδέει αυτό το αυτοκίνητο με την πόλη της Στουτγάρδης. Η ιστορία είναι πονηρή – για να παραφράσω τον αγαπημένο μου Hegel. Το όνομα Denza προέκυψε το 2010 ως μία κοινοπραξία ανάμεσα στην άγνωστη τότε BYD και την Daimler. Κινεζική ηλεκτροκίνηση και τευτονική κουλτούρα premium σε ένα νέο κράμα. Μία επινόηση που μπορεί να θεωρηθεί προφητική σήμερα, καθώς προέκυψε σε μία εποχή κατά την οποία τα ηλεκτρικά ήταν ακόμη περισσότερο υπόσχεση για το μέλλον, παρά σοβαρή business. Στη συνέχεια, όπως συχνά συμβαίνει, η ιστορία άλλαξε τροχιά. Το 2021 η Mercedes-Benz περιόρισε τη συμμετοχή της στο 10%, αφήνοντας τον έλεγχο στους Κινέζους και μόλις το 2024 βγήκε εντελώς από την κοινοπραξία.

Σήμερα, η Denza μπορεί να είναι πλέον 100% παρακλάδι της BYD, όμως εξακολουθεί να αποπνέει μία αίσθηση από την εποχή που Σενζέν και Στουτγάρδη δοκίμασαν να φανταστούν ένα κοινό μέλλον. Αν μη τι άλλο, το πάντρεμα του premium με την πολυτέλεια είναι εδώ. Από τη μία, η προσδοκία είναι να μπει η BYD σε μία κλάση που εδώ και δεκαετίες είναι αποκλειστικό προνόμιο των Audi, BMW και της ίδιας της Mercedes. Από την άλλη, διαφαίνεται η επιθυμία των Κινέζων να ανεβάσουν τον πήχη ακόμη πιο ψηλά και να αντιπαρατεθούν στην Porsche. Όχι σ’ αυτήν που είναι σήμερα, με όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σε εμπορικό και παραγωγικό επίπεδο, αλλά στην Porsche των προηγούμενων 25 χρόνων, που έμοιαζε ανίκητη και σχεδόν τέλεια σε ό,τι επιχειρούσε.

Ένα Remix από την Κίνα

Με αυτό το δεδομένο, μη θεωρήσετε αντιφατικό αν γράψουμε ότι το Z9GT δεν θέλει να είναι ένα ευρωπαϊκό αυτοκίνητο. Και γι’ αυτό ακριβώς αξίζει να το αναλύσουμε. Στη Σενζέν έχει περάσει η εποχή της αντιγραφής των προϊόντων της γηραιάς Ευρώπης. Απλά, οι Κινέζοι αναλύουν τις τάσεις της και τις μεταφράζουν σε κάτι πολύ πιο πειστικό για τα δικά τους γούστα. Μετά από μία περίοδο κατά την οποία οι Κινέζοι αποθέωναν –και κατανάλωναν αναλόγως– ευρωπαϊκά προϊόντα, έφτασε η ώρα να καταλάβουμε για ποιους λόγους τα θεωρούν πλέον αντικείμενα για boomers. Ως Ευρωπαίοι, εξακολουθούμε να κατηγοριοποιούμε τα πράγματα με τρόπο που ένας 40χρονος Κινέζος δεν διανοείται.

Απλά τα θεωρεί υλικό για ανάμιξη και ανανέωση. Ορίστε λοιπόν: Το συγκεκριμένο Denza παίρνει οτιδήποτε καλό, το μεταβολίζει και το παρουσιάζει ως δικό του, με τις απαραίτητες διορθώσεις και βελτιώσεις. Αν τώρα το αποτέλεσμα ξενίζει ή δεν αρέσει σε εμάς τους Ευρωπαίους που αυτοπροσδιοριζόμαστε ως εραστές του αυτοκινήτου, χαίρω πολύ. Αυτό είναι κάτι που πρέπει απλά να αποδεχτούμε. Δεν είμαστε πλέον οι τελικοί κριτές των πραγμάτων.

Για παράδειγμα, κάθεσαι πίσω από το τιμόνι του Z9GT, πατάς το φρένο και η πόρτα κλείνει μόνη της. Σε αυτόν τον αυτοματισμό εμπεριέχεται μεγάλο μέρος της όλης φιλοσοφίας της καμπίνας. Άνεση, εντυπωσιασμός και συνεχής υποβοήθηση. Και αυτό ισχύει ακόμα και για όσους κάθονται στη δεύτερη σειρά. Τα πίσω καθίσματα είναι ηλεκτρικά συρόμενα, όπως συμβαίνει μόνο στα μπροστινά των δικών μας αυτοκινήτων. Και με τόσο ευρύχωρη καμπίνα, ο κάθε επιβάτης έχει την ελευθερία να διαμορφώσει τον προσωπικό του χώρο σαν να βρίσκεται στην πρώτη θέση της Singapore ή της Air China. Χώρος για τα πόδια; Άφθονος. Πανοραμική οροφή; Φυσικά. Προσθέστε φωτισμούς, διακόπτες, ντουλαπάκια που μετατρέπουν το πίσω κάθισμα σε εποχούμενο lounge. Δεν λείπει ούτε η μεταλλική κρεμάστρα για ρούχα και ο προσωπικός καθρέπτης στην οροφή. Το επίπεδο φιλοξενίας σε αυτήν την καμπίνα είναι σχεδόν θεατρικό – πραγματική ιεροτελεστία. Το κλασικό ντουλαπάκι στο κεντρικό υποβραχιόνιο είναι ένας μίνι ψυγειοθερμοθάλαμος, με ρυθμιζόμενη θερμοκρασία από -6 έως +50°C, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με το φαινόμενο Peltier.

Σαφώς η σχεδίαση του ταμπλό θυμίζει Porsche Taycan, μόνο που εδώ έχει προστεθεί μία μάλλον υπερβολική, σε μέγεθος, οθόνη 17,3 ι ντσών. Κάτω, βλέπετε τον πίνακα οργάνων και τους «κρυστάλλινους» διακόπτες πάνω από την κεντρική κονσόλα.

Όταν η επιθυμία των Κινέζων να φτιάξουν κάτι μοναδικό από πλευράς πολυτέλειας ολισθαίνει στα όρια της χλιδής, χωρίς αιτία. Πάρτε για παράδειγμα τις λεπτομέρειες από κρύσταλλο. Ντεκόρ που έχουμε δει σε Volvo και BMW στο παρελθόν, όμως τίποτε δεν συγκρίνεται με το ταμπλό του Z9. Προσέξτε το φινίρισμα σε στιλ πολύτιμης πέτρας των ηχείων, τους κρυστάλλινους διακόπτες ρύθμισης του καθίσματος, αλλά και την περίτεχνη σχεδίαση αεραγωγών και ηχείων.

Premium εμπνεύσεις

Γενικότερα, η καμπίνα επιβατών αποτελεί ένα πολιτισμικό, θα λέγαμε, σταυροδρόμι διάφορων σχολών design. Υπάρχει κάτι από Taycan στη διάταξη του ταμπλό, κάτι από Mercedes όσον αφορά την τεχνολογική πολυτέλεια, αλλά και στοιχεία που παραπέμπουν στη γαλλική DS. Κάποια στοιχεία είναι άκρως εντυπωσιακά, όπως η κονσόλα διακοπτών ανάμεσα στην κεντρική οθόνη και την κονσόλα, οι δερμάτινες επενδύσεις και οι διακόπτες στο τιμόνι. Σχεδιαστικά, η καμπίνα μοιάζει να έχει σχεδιαστεί με μία τάση, όχι απλά προς την πολυτέλεια, αλλά προς τη χλιδή. Σαν να θέλει να μας πει ότι ο δυτικός κόσμος στον οποίο μεγαλώσαμε εδώ αποσυντίθεται και επανασυναρμολογείται σύμφωνα με μία τάξη πραγμάτων ξένη προς εμάς.

Φουτουριστική η σχεδίαση του τρίτου stop που είναι ενσωματωμένο στο εντυπωσιακό πίσω spoiler. Η θύρα φόρτισης είναι υπερβολικά απλοϊκή για την κλάση του αυτοκινήτου. Το χειροκίνητο άνοιγμα δεν είναι και τόσο άνετο. Κάτω αριστερά, στο κέντρο της οροφής ακριβώς πάνω από το παρμπρίζ, υπάρχει lidar το οποίο δεν λειτουργεί για την ώρα. Να υποθέσουμε ότι έχει τοποθετηθεί για μελλοντική υιοθέτηση υποβοήθηση οδηγού Επιπέδου 4.

Κάποιες φορές, για να μην πούμε συχνά, η αίσθηση φιλοξενίας και ασφάλειας παραπέμπει σε επίπεδο executive lounge, παρά σε καμπίνα επιβατών (και αυτό είναι θέμα υλικών κυρίως). Τόσο που σε κάνει να ξεχνάς ότι με μία κίνηση του δεξιού σου ποδιού μπορείς να περάσεις 1.156 άλογα στους τροχούς. Διαθέτοντας, δε, αυτονομία WLTP 600 χιλιόμετρα, παρακαλώ. Δεν χρειάζεται να τονίσω ότι μία F40 είχε πολύ λιγότερα από τα μισά άλογα. Ότι πριν από τριάντα χρόνια τα αγαπημένα μας GTi απέδιδαν 1.000 ίππους λιγότερους ή ότι οι Ρωμαίοι έκαναν αρματοδρομίες με δύο μόνο ίππους. Όπως και να το δεις, ο αριθμός 1.156 είναι ασύλληπτος. Με αστραπιαία απόκριση και φυσικότητα στο δεξί πεντάλ, που μόνο ενορχηστρωμένοι ηλεκτροκινητήρες μπορούν να προσφέρουν.

Η τέχνη της πλαγιολίσθησης

Η εκτίναξη από στάση είναι συγκλονιστική. Αφού πιάνει τα 100 χλμ./ώρα σε 2,7”, το hyperwagon αυτό εξακολουθεί να επιταχύνει σαν μαχητικό F16 μέχρι τα 270 χλμ./ώρα χωρίς να απογειωθεί. Όμως τα άλογα δεν κρύβονται, οπότε με το δεξί πόδι «στο μέταλλο», η μούρη ανασηκώνεται πιο έντονα από τη μύτη ενός σνομπ Ευρωπαίου στη θέα ενός Denza που επιταχύνει. Το ίδιο ισχύει και για το φρενάρισμα, όπου το εμπρός μέρος βυθίζεται εμφανώς. Γενικώς το αμάξωμα παίρνει έντονες κλίσεις, ακόμη και με την ανάρτηση DiSus στο πρόγραμμα sport. Λογικά όλα αυτά αν κρίνουμε από το βάρος των 3.060 κιλών που μετρήσαμε στο Βαϊράνο. Τρεις τόνοι είναι αυτοί. Μπορεί να τους διαχειριστεί ένα σασί, να τους κρύψει κάπως, όχι όμως και να τους εξαφανίσει. Το όριο πρόσφυσης προκύπτει με φυσικό και προβλέψιμο τρόπο, όχι όμως με τον λυρισμό μίας Taycan ή με την αποτελεσματικότητα θερμικού αυτοκινήτου ενός Ioniq 5N, αν μας επιτρέπετε τέτοιες συγκρίσεις.

Η τοποθέτηση δύο ηλεκτροκινητήρων στον πίσω άξονα χαρίζει στο Denza ένα από τα πιο αποτελεσματικά και διασκεδαστικά gadget της σύγχρονης εποχής – το torque vectoring. Mπορεί να εξασφαλίζει μοναδική ευστάθεια, όμως όταν το ζητήσεις, χωρίς ιδιαίτερο κόπο (για αυτοκίνητο και οδηγό) σου επιτρέπει να εξασκηθείς στην αθάνατη εκείνη τέχνη της πλαγιολίσθησης. Αν θέλεις, μπορείς να ζητήσεις από το Z9GT να σε βοηθήσει, επιλέγοντας το ειδικό πρόγραμμα drift, όμως σε κάθε περίπτωση η διάδραση με τον πίσω άξονα είναι παιχνιδάκι για μεγάλα παιδιά. Κι ενώ πηγαίνεις με το πλάι, σου δίνεται μάλιστα χρόνος να αναλογιστείς, αν είσαι εσύ που καταλαβαίνεις το αυτοκίνητο ή εκείνο εσένα. Αν έχετε διαβάσει την «Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων», ίσως θυμάστε τι έλεγε ο τρελοκαπελάς: «Θα καταλάβεις ποιος είσαι πραγματικά, μόνο όταν πας παραπέρα. Και το παραπέρα δεν είναι ένας τόπος για τον καθένα».

Ορίστε, λοιπόν. Με αυτοκίνητα σαν το Z9GT, χρειάζεται να σπρώξουμε τους εαυτούς μας σε εκείνο το παραπέρα. Όμως χρειάζεται ανοιχτό μυαλό και λίγη κουλτούρα αυτοκινήτου γι’ αυτό. Ειδάλλως, θα παραμείνουμε στείροι αρνητές του καινούργιου και θα υποτιμούμε τέτοιες κατασκευές ως προβλέψιμες αντιγραφές ευρωπαϊκών. Που δεν είναι τελικά.

Η μάρκα Denza με το λογότυπο που θυμίζει κλεψύδρα τοποθετείται ανάμεσα στην BYD και την εξωτική Yangwang. Την τελευταία τη γνωρίζουμε από το αμφίβιο, τετρακίνητο U8 και το ηλεκτρικό Hypercar U9, το οποίο έχει γίνει επίσης viral χάρη στην ιπποδύναμη των 2.978 ίππων. Χάρη σ’ αυτούς βρίσκεται στην κορυφή των πιο γρήγορων αυτοκινήτων παραγωγής στη ιστορία, με επαληθευμένη τελική ταχύτητα 496 χλμ./ώρα. Με ενεργή ανάρτηση που του επιτρέπει να αναπηδά σαν κανγκουρό. Όσο για το ηλεκτρικό Denza Z9GT που βλέπετε εδώ, κοστίζει στην Ιταλία 116.450 ευρώ. Μόλις 100 ευρώ ανά ίππο δηλαδή…

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΤΡΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Κάτω από το εντυπωσιακό αμάξωμα κρύβεται η πλατφόρμα e3 (προφέρεται e-cube) την οποία σχεδίασε η BYD ειδικά για τα Denza. Πρόκειται για αρχιτεκτονική που εξασφαλίζει υπερταχεία φόρτιση Flash Charging με ισχύ έως 1.500 kW. Σε εννέα λεπτά, δηλαδή, η μπαταρία φορτίζεται από 10 σε 97%. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν ενδιαφέρουσες τεχνικές λύσεις, όπως η τοποθέτηση τριών κινητήρων με δυνατότητα ανεξάρτητης λειτουργίας μεταξύ τους. Ένας μπροστά και δύο πίσω.

Και όλο το παιχνίδι διαδραματίζεται στον πίσω άξονα, οι λειτουργίες του οποίου χαρίζουν πρωτόγνωρες δυνατότητες στο Z9GT. Για όσα μπορεί να κάνει το torque vectoring σε συνδυασμό με το πίσω σύστημα διεύθυνσης επόμενης γενιάς μπορείτε να διαβάσετε εδώ δίπλα. Η δυναμική συμπεριφορά του αυτοκινήτου ελέγχεται ολοκληρωμένα από την κεντρική μονάδα Vehicle Motion Control. Όσο για την μπαταρία, είναι ενσωματωμένη ως δομικό στοιχείο στο σασί (cell to body), μία λύση που συνδυάζει χαμηλό βάρος με αυξημένη στρεπτική ακαμψία. Ιδιαίτερα προηγμένη τεχνολογικά και η αερανάρτηση DiSus-A με διπλούς αεροθαλάμους.

1) ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

Η συνήθης λειτουργία ενός συστήματος τετραδιεύθυνσης σε ανώτερο επίπεδο. Οι τροχοί στρίβουν προς την ίδια κατεύθυνση με γωνία έως 5°, εξασφαλίζοντας ευστάθεια και ευελιξία. Στη λειτουργία IWC (Intelligent Crab Walk), οι πίσω τροχοί στρίβουν παράλληλα με τους μπροστινούς σε γωνία έως 8,5°, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να κινείται διαγώνια, όπως περίπου ένας κάβουρας. Χρήσιμη λύση για πολύ στενά περάσματα.

2) ΤΡΟΧΟΙ ΣΕ ΑΠΟΚΛΙΣΗ

Το σύστημα e3 Park Assist είναι ένα εξελιγμένο πακέτο υποβοήθησης παρκαρίσματος με λειτουργία Compass U-turn. Όπως υποδηλώνει η ονομασία, το αυτοκίνητο μπορεί να περιστραφεί γύρω από τον μπροστινό τροχό. Αυτό επιτυγχάνεται με τους πίσω τροχούς σε απόκλιση και τους δύο κινητήρες σε αντίστροφη λειτουργία – με τον ένα να μεταδίδει την κίνηση προς τα μπροστά και τον άλλο προς τα πίσω.

3) ΤΡΟΧΟΙ ΣΕ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Για τη βελτίωση της ευστάθειας στο φρενάρισμα, η ηλεκτρονική μονάδα διαχείρισης ανάρτησης, διεύθυνσης και φρένων VMC (Vehicle Motion Control) συγκλίνει τους πίσω τροχούς σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ανάλογα συστήματα έχουμε δει στο παρελθόν μόνο σε supercar επιπέδου Ferrari F12 TdF ή της σημερινής 12Cilindri.

ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΣΒΟΥΡΑ

Από την κεντρική οθόνη αφής, αφού βρείτε την παρακάτω απεικόνιση, ετοιμαστείτε για κάτι που δεν έχετε ξαναζήσει. Η Denza υπόσχεται διάμετρο στροφής μόλις 4,62 μέτρων, τιμή που ισούται με τη διαγώνια γραμμή που ξεκινά από τον μπροστινό τροχό και καταλήγει στην πίσω διαγώνια γωνία του αυτοκινήτου. Χάρη σε αυτήν τη λειτουργία, μπορείς να μπεις με τη μούρη σε θέση στάθμευσης και στη συνέχεια να βάλεις μέσα την ουρά μετατοπίζοντάς την με το πλάι. Ο κατασκευαστής υποστηρίζει ότι οι τροχοί δεν σπινάρουν, όμως στο οδόστρωμα διαγράφονται μαύρες γραμμές, οι οποίες αποτελούν ένδειξη φθοράς του πέλματος, έστω και μικρής.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΤΡΟΧΟΙ Η διεύθυνση των πίσω τροχών πραγματοποιείται χάρη στην τοποθέτηση ενός ηλεκτρικού actuator στον καθένα. Με αυτόν τον τρόπο οι τροχοί μπορούν να πάρουν διαφορετικές γωνίες μεταξύ τους. ΜΕ ΔΥΟ ΚΙΝΗΣΕΙΣ Πρώτα αγγίζετε τον τροχό γύρω από τον οποίο θέλετε να περιστραφεί το αυτοκίνητο και στη συνέχεια μετακινείτε στην επιθυμητή γωνία την ψηφιακή σιλουέτα στην οθόνη.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτροκινητήρες

Ένας μπροστά, ασύγχρονος επαγωγής

Δύο πίσω, σύγχρονοι με μόνιμους μαγνήτες

Iσχύς

Μέγιστη ισχύς μπροστά: 313 PS

Μέγιστη ισχύς πίσω: 2 x 422 PS

Συνδυαστική ισχύς 1.156 PS

Συνδυαστική ροπή 1.210 Nm

Μετάδοση

Κίνηση σε όλους τους τροχούς

Μειωτήρας σταθερής σχέσης

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 270 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 2,7 δλ.

Κατανάλωση ενέργειας

Κατασκευαστή: — kWh/100 χλμ.

Μπαταρία

Ιόντων λιθίου LFP 122,5 kWh

Αυτονομία

600 χλμ.

Φόρτιση

AC 11 kW/DC 1.000 kW

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος): 5.180 x 1.990 x 1.490 χιλ.

Μεταξόνιο 3.130 χιλ.

Βάρος 2.930 κιλά

Χώρος αποσκευών

381-1.680 λίτρα

Τιμή αγοράς

Βασική έκδοση: 116.450 € (Ιταλία)