Δοκιμή Dongfeng BOX: Μεγάλοι χώροι, πολλή τεχνολογία, τρομερή τιμή

Το Dongfeng Box δεν είναι απλά οικονομικό, χαριτωμένο και πρακτικό. Είναι το αυτοκίνητο πόλης τού αύριο, σε συσκευασία τού σήμερα, με ανταγωνιστική τιμή και ιδιαίτερη φινέτσα.

Του Τρύφωνα Αλεξόπουλου, Φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος

Η αυτοκίνηση αλλάζει μέρα με τη μέρα, στον ραγδαίο «ρυθμό» της τεχνολογικής ανάπτυξης. Η ηλεκτροκίνηση και το software αποτελούν πλέον τις βάσεις, με την Gen-Z να μην ενδιαφέρεται για οδηγικές συγκινήσεις, μα για ευκολία, άνεση, lifestyle και ένα ψηφιακό περιβάλλον. Με αυτά τα δεδομένα και τον διευρυμένο χάρτη της αγοράς, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο και χώρος για τις κινεζικές μάρκες, ειδικά αυτές που έχουν να προσφέρουν τέτοια μοντέλα. Μικρά, στιλάτα και οικονομικά, με πρακτικούς χώρους και μεγάλες οθόνες. Όχι microcars, αλλά τα κανονικά supermini, που μπορούν να σταθούν ως το μοναδικό αυτοκίνητο για έναν νέο άνθρωπο.

Και κάπου εδώ κάνει την είσοδό της η Dongfeng – ένα όνομα άγνωστο στους περισσότερους στην Ελλάδα, αλλά γίγαντας στην Κίνα. Η Dongfeng γεννήθηκε το 1969 στη Wuhan – ναι, εκεί όπου ξεκίνησαν όλα με τον Covid. Ευτυχώς, αυτήν τη φορά η «μετάδοση» έρχεται με ρεύμα και τέσσερις τροχούς, κι όχι με μικρόβια. Για την ιστορία, η Dongfeng έχει συνεργαστεί με Nissan, Honda και Peugeot, ενώ ανήκει στους «μεγάλους τέσσερις» κατασκευαστές της Κίνας. Στην Ελλάδα τη φέρνει ο Όμιλος Σπανός, αρχικά με το ΒΟΧ, ένα ηλεκτρικό υπερμίνι κομμένο και ραμμένο για την Gen-Z, μάλιστα με τιμή… θερμικού.

Fun and trendy

Έχετε ακούσει τη φράση «έρωτας με την πρώτη ματιά». Το πιστεύετε ή όχι, η εικόνα είναι πολύ σημαντική για να σε «κερδίσει» το οτιδήποτε. Το BOX, σε αντίθεση με τα όσα υποδηλώνει το όνομά του, μόνο… κουτί δεν είναι και η σχεδίασή του είναι ένα από τα δυνατά του σημεία. Στρογγυλεμένο, με σμιλευμένες πλαϊνές επιφάνειες, αναδυόμενες χειρολαβές και πόρτες χωρίς πλαίσια, είναι φρέσκο και χαριτωμένο. Η λευκή οροφή, σε συνδυασμό με τις διάφορες λεπτομέρειες εξωτερικά στο αντίστοιχο χρώμα, φέρνουν στο μυαλό τις ένδοξες εποχές του σύγχρονου Mini Cooper. Άλλες λεπτομέρειες που ξεχωρίζουν είναι τα «προστατευτικά» φιλέτα στις πόρτες, η LED μπάρα φώτων μπροστά, τα «κούφια» οβάλ φώτα πίσω, η αιωρούμενη οροφή, τα διάφορα Easter eggs και οι 4 ιδιαίτερες χρωματικές επιλογές.

Στο εσωτερικό, η εικόνα είναι ακόμη πιο ευχάριστη. Η σχεδίαση του είναι «φιλική», με ένα ταμπλό που έχει δύο επίπεδα, ένα εξ αυτών τυλιγμένο με συνθετικό καπιτονέ δέρμα. Αυτό συνεχίζει στις πόρτες και επί της ουσίας… αγκαλιάζει τους επιβάτες. Πρόκειται για ένα πολύ ντιζαϊνάτο χαρακτηριστικό που στη μικρή κατηγορία έχουμε συναντήσει μόνο από την DS. Τα υπόλοιπα πλαστικά είναι σκληρά, όπως συνηθίζεται στο segment, με καλή όμως συναρμογή, με τη δερμάτινη φάσα του ταμπλό να ανεβάζει την αίσθηση ποιότητας ένα σκαλί. Στην πλούσια έκδοση εξοπλισμού διαθέτει και άλλα premium χαρακτηριστικά, όπως θερμαινόμενα και κλιματιζόμενα καθίσματα, επιπλέον της πανοραμικής κάμερας, της επαγωγικής φόρτισης και των ηλεκτρικά ρυθμιζόμενων καθισμάτων. Υπάρχουν 3 χρωματικές επιλογές, με τη μία να συνδυάζεται αποκλειστικά και να ταυτίζεται με το βιολετί χρώμα του εξωτερικού.

Στον τομέα της τεχνολογίας, διαθέτει μια διπλέτα οθονών, που τρέχουν το δικό της λογισμικό. Ο πίνακας οργάνων είναι 5 ιντσών και προβάλει τα απολύτως απαραίτητα. Η κεντρική οθόνη, όμως, έχει ένα ιδιαίτερο User Interface που αλληλοεπιδρά με τους επιβάτες. Ένα σαλόνι, ένας καναπές και μία γάτα, η οποία αναλαμβάνει τον ρόλο της ψηφιακή βοηθού και προτείνει διάφορες ενέργειες, σε βάζουν στο πνεύμα. Έχει εύχρηστα μενού, συντομεύσεις και εξατομικεύσιμα εικονίδια, ενώ υποστηρίζει με… έμμεσο τρόπο (μια εφαρμογή) Apple CarPlay και Android Auto. Σίγουρα θα θέλαμε φυσικά κουμπιά συντομεύσεων για τον κλιματισμό, μιας και τα μόνα που έχει είναι αυτά του τιμονιού.

Ποιος είπε ότι τα μικρά δεν έχουν χώρους;

Μικρό στο μάτι, μεγάλο στο… εσωτερικό είναι το BOX. Χωρίς μάλιστα να είναι τετραγωνισμένο. Εκμεταλλευόμενο την ηλεκτρική αρχιτεκτονική, έχει ένα open-space εσωτερικό, με πολλούς χώρους για μικροαντικείμενα. Αν και οι ποτηροθήκες είναι κάπως χαμηλά τοποθετημένες. Ξεχωρίζει το ντουλάπι συνοδηγού που έχει τη μορφή συρταριού. Το ατού του είναι το μεγάλο μεταξόνιο των 2,66 μέτρων, που ταυτίζεται με πολλά μοντέλα της μεγαλύτερης κατηγορίας, παρότι είναι μόλις 4,02 μέτρα στο σύνολο.

Το πλάτος είναι επίσης πολύ μεγάλο, στα 1,81 μέτρα, κάνοντας τη συμβίωση τριών ενηλίκων στο πίσω μέρος εφικτή. Είναι το μόνο στην κατηγορία που επιτρέπει κάτι τέτοιο, ενώ προφανώς η τοποθέτηση παιδικού καθίσματος είναι πανεύκολη. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 326 λίτρα που είναι πάνω από ικανοποιητικά, ενώ με την αναδίπλωση αγγίζει τα 945. Με ένα slide down στην κεντρική οθόνη, αποκαλύπτεται το status bar, το οποίο αποκαλύπτει 6+1 προφίλ. Αυτά αφορούν στην άνεση των επιβατών, με ένα να μετατρέπει το κάθισμα του οδηγού σε… κρεβάτι. Όπως είπαμε και στην αρχή, η αυτοκίνηση αλλάζει και τα αυτοκίνητα έχουν άλλα χαρίσματα.

Είναι αρκετό;

Το BOX βασίζεται σε μια νέα αρθρωτή πλατφόρμα που ονομάζεται S3 και αφορά μόνο μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και αν αναρωτιέστε τι μπορεί να λείπει σε αυτά τα χρήματα με τόσο εξοπλισμό και χώρους που διαθέτει, η απάντηση είναι… ίπποι. Έχουμε συνηθίσει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ακόμη και αυτά μόνο για την πόλη, να έχουν μια 200άρα άλογα διαθέσιμα. Το μικρό Dongfeng έχει έναν σύγχρονο ηλεκτροκινητήρα που παραδόξως ονομάζει Mach Ε iD3-70 (σαν να έμπλεξαν κάποια μοντέλα εδώ) και αποδίδει 95 ίππους και 160 Nm ροπής. Στην πόλη είναι αρκετά σβέλτο και το 0-100 σε 12,5 δεν αποτυπώνει ακριβώς την αίσθηση που στην πραγματικότητα έχει. Μόλις όμως βγεις από τον αστικό ιστό, αρχίζει και γίνεται… αργό. Η τελική στα 140 χλμ./ώρα δεν σε περιορίζει ούτε στο ταξίδι, όμως δεν έχεις την απαραίτητη δύναμη να προσπεράσεις με την άνεσή σου. Πρέπει να είσαι επιφυλακτικός, γιατί εάν έρθει κάποιος πιο γρήγορα να σε προσπεράσει, θα είσαι ήδη στο μαξ – που είναι και τα όρια του αυτοκινητόδρομου.

Από την άλλη, η κατανάλωσή του είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Μετρήσαμε σε ταξίδι 16,8 kWh/100 χλμ., που με δεδομένη τη λίγη του δύναμη είναι πολύ ανταγωνιστική. Στην πόλη, δε, πέφτει στα 10άρια με ευκολία, ενώ ο μικτός κύκλος δύσκολα θα ξεπεράσει τις 14 kWh για κάθε 100 χιλιόμετρα. Σημειώστε ότι η μπαταρία είναι 40 ωφέλιμες kWh, οπότε η αυτονομία αγγίζει τα εργοστασιακά νούμερα, στα 300 χιλιόμετρα. Το ταξίδι, που έτσι κι αλλιώς δεν είναι το φόρτε του, θα σταματήσει για φόρτιση στα 230. Εκεί, έχει τη δυνατότητα να δεχτεί σε DC έως 61 kW για να φύγει με 80% από 10% σε 35 λεπτά. Σε 11άρι AC απαιτεί ένα 7άωρο, μιας και ο ενσωματωμένος φορτιστής είναι 6,6 kW.

Οδηγικά, το BOX είναι άνετο, ήσυχο και ευκολοδήγητο. Ο μικρός κύκλος στροφής των 10 μέτρων και το ελαφρύ τιμόνι το καθιστούν παιχνίδι στην κίνηση, με τη ροπή των 160 Nm να του επιτρέπει να χωθεί παντού. Τα συστήματα υποβοήθησης, με μία λέξη, είναι… όλα. Μέχρι και ημι-αυτόνομη οδήγηση έχει. Η ανάρτηση και η ποιότητα κύλισης όμως είναι τα καλύτερα στοιχεία του, όπως και η ηχομόνωση. Παρότι έχει ημιάκαμπτο άξονα πίσω, δεν έχει ξερές αντιδράσεις και είναι ξεκούραστο ακόμη και σε πλακόστρωτα. Από την άλλη, δεν έχει κάποιο ενδιαφέρον οδηγικά. Το τιμόνι, αν και άμεσο, δεν έχει καλή επαναφορά, το πεντάλ του φρένου έχει σπογγώδη αίσθηση και τα όρια πρόσφυσης είναι στον μέσο όρο. Δεν μπορείς να παραπονεθείς για όλα αυτά όμως, μιας και είναι ξεκάθαρα ένα αυτοκίνητο πόλης. Η ορατότητα είναι επίσης αρκετά καλή, ενώ στην πλούσια έκδοση, όπως ήδη αναφέραμε, έχει και πανοραμική κάμερα.

Η Gen–Z θα το αγαπήσει

Κομμένο και ραμμένο για το αστικό περιβάλλον, ως λύση βιώσιμης μετακίνησης και καλή επιλογή για leasing, θα μπορούσαμε να πούμε. Είναι ό,τι πρέπει για όσους γεννήθηκαν το 2000 και θέλουν ένα χαριτωμένο αυτοκίνητο, με μπόλικη τεχνολογία, που να είναι άμεσο και οικονομικό. Η βασική έκδοση στις 22.490 € έχει όντως πολύ καλή τιμή, όμως υπολείπεται σε αυτονομία. Στις 26.490€ της έκδοσης δοκιμής, οι επιλογές είναι αρκετές και αν τα βάλεις κάτω, μάλλον προσφέρουν περισσότερα. Το θέμα και πάλι, όμως, είναι το vibe.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτροκινητήρας

Μέγιστη ισχύς: 95 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 160 Nm

Μετάδοση

Κίνηση εμπρός

Μειωτήρας σταθερής σχέσης

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 140 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 12,5 δλ.

Κατανάλωση ενέργειας

Κατασκευαστή (WLTP): 15,6 kWh/100 χλμ.

Δοκιμής: 14 kWh/100 χλμ.

Μπαταρία

LFP 42 kWh (40 ωφέλιμες)

Αυτονομία

310 χλμ. (WLTP)

290 χλμ. (δοκιμής)

Φόρτιση

AC 6,6 kW σε 7 ώρες και 15 λεπτά

DC 61 kW σε 35 λεπτά

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος): 4.020 x 1.810 x 1.570 χλστ.

Μεταξόνιο: 2.663 χλστ.

Βάρος: 1.430 κιλά

Χώρος αποσκευών

326 λίτρα

Τιμή

από 22.490 €

26.490 € (έκδοση δοκιμής)

(με προωθητική ενέργεια, χωρίς την κρατική επιδότηση)

