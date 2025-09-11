Δοκιμή DS 3 E-Tense: Το πιο ποιοτικό B-SUV στην ελληνική αγορά

To ηλεκτρικό DS 3 E-Tense έχει κάτι μοναδικό για την κατηγορία στην οποία ανήκει. Είναι πραγματικά Premium, με έναν εκλεπτυσμένο χαρακτήρα που ταιριάζει γάντι με το… ρεύμα.

του Τρύφωνα Αλεξόπουλου, Φωτογραφίες: Ναυσικά Βασιλειάδου

Η DS προχωράει δυναμικά ως προς το στρατηγικό πλάνο εξηλεκτρισμού της, κι’ όπως κι αν το κάνουμε, είναι μια εταιρεία όπου τα μοντέλα της έχουν ιδιαίτερο χαρακτήρα, μοναδική φινέτσα και premium υπόσταση, οπότε η ησυχία, η ηρεμία και η ποιότητα των ηλεκτρικών powertrain είναι κομμένη και ραμμένη γι’ αυτά. Το DS No 8 είναι πλέον σημείο αναφοράς, όντας προεδρικό όχημα (κυριολεκτικά και μεταφορικά), αλλά και ένα από τα ηλεκτρικά με την μεγαλύτερη αυτονομία, τόσο σε μικτές συνθήκες όσο και σε ταξίδι. Αυτό το δοκιμάσαμε και μπορείτε να δείτε την εντυπωσιακή ρεαλιστική του αυτονομία ΕΔΩ. Όμως, στην Ελλάδα, το DS 3 E-Tense είναι αυτό που βρίσκεται στην καρδιά της αγοράς, οπότε έπρεπε να το… ξαναζήσουμε ώστε να επιβεβαιώσουμε ότι είναι με διαφορά το πιο premium, ειδικά στο εσωτερικό του.

Style électrifié

Το DS 3, όπως τα υπόλοιπα μοντέλα της γκάμας, με εξαίρεση το μεγάλο πολυτελές σεντάν, έχει Crossover γραμμή και 17 εκ. απόστασης από το έδαφος. Είναι βέβαια ένα πολύ στιλάτο μοντέλο, με εκλεπτυσμένη εικόνα, που ακόμη και σήμερα είναι σύμφωνο σχεδιαστικά με τα νεότερα μοντέλα. Το μπροστινό τμήμα, διαθέτει φωτιστικά σώματα (Full Led από τον βασικό εξοπλισμό) με περίτεχνη εσωτερική σχεδίαση, αλλά και μια εντυπωσιακή μάσκα. Είναι μεγαλύτερη και έχει διαφορετικό μοτίβο, ενώ δεν έχει το χρωμιωμένο πλαίσιο και τα φώτα ενσωματώνονται σε αυτήν μόνο με ένα μικρό χρωμιωμένο φιλέτο, που στις εκδόσεις Performance Line γίνεται μαύρο. Τα Led φώτα ημέρας είναι κάθετα και ο προφυλακτήρας, που ενσωματώνει τα έντονα DS Wings, συμβάλλει στην συνολική αεροδυναμική.

Στο πίσω μέρος, το πλαίσιο που αγκαλιάζει και ενώνει τα φωτιστικά σώματα, έχει και αυτό μαύρη μορφή, όπως επίσης τα δύο διακοσμητικά της ηλεκτρικής έκδοσης στο κάτω μέρος του προφυλακτήρα. Η απουσία της εξάτμισης είναι και η βασική σχεδιαστική αλλαγή για το DS 3 που μπαίνει στην πρίζα, πέρα από τη προσθήκη του λογότυπου «E-Tense», με την χαρακτηριστική για τις εκδόσεις της DS, γραμματοσειρά.

Σημείο αναφοράς

Περνώντας στο εσωτερικό του DS 3, οι αλλαγές σε σχέση με τα υβριδικά σύνολα είναι ελάχιστες και αφορούν μόνο στα κουμπιά συντομεύσεων και στις προβολές των οθόνων. Η κεντρική έχει διαγώνιο 12,3 ίντσες σε όλες τις εκδόσεις και έχει ως βάση το νέο λογισμικό σύστημα IRIS.

Με μινιμαλιστικά γραφικά και κρυστάλλινη ανάλυση, το νέο λογισμικό σύστημα έχει περισσότερες επιλογές διαμόρφωσης με widgets και χρωματικά θέματα. Διαθέτει επίσης ασύρματη σύνδεση με Android Auto & Apple Carplay, 3D πλοήγηση και την ψηφιακή βοηθό IRIS, που αναγνωρίζει φυσικές εκφράσεις στα αγγλικά. Αν κάτι λείπει, είναι η επαγωγική φόρτιση, που αρκετά μοντέλα του ανταγωνισμού διαθέτουν. Έχει ωστόσο δύο θύρες USB (Type-C και Type-A) στο μπροστινό μέρος. Στην έκδοση E-Tense, περιλαμβάνει επίσης όλες τις χρήσιμες πληροφορίες, στατιστικά και ρυθμίσεις για την ενέργεια, τον προγραμματισμό του κλιματισμού αλλά και της φόρτισης. Ανάλογες ενδείξεις για το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης υπάρχουν και στον ψηφιακό πίνακα οργάνων, ο οποίος παραμένει 7 ιντσών, με μπόλικες όμως επιλογές διαμόρφωσης.

Η ποιότητα κατασκευής του είναι πάντως το σημείο αναφοράς, όχι μόνο για το μοντέλο αλλά και την κατηγορία αυτή. Ότι και να αγγίξεις στο πάνω μισό της καμπίνας δεν παραπέμπει σε μικρό crossover, αλλά σε μεγάλο πολυτελές SUV. Από τα εκπληκτικά δέρματα με τις ραφές (στο μοτίβου του ρόμβου φυσικά) στο ταμπλό, τις πόρτες και τα καθίσματα, τα μαλακά πλαστικά και το φινίρισμα στους διακόπτες και τα κουμπιά, όλα προσφέρουν μια μοναδική αίσθηση. Η συναρμογή των υλικών είναι ανάλογη της εικόνας, οπότε δεν πρόκειται να ακουστεί κάποιος τριγμός από τη καμπίνα του.

Οι ανέσεις που περιλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό είναι αμέτρητες, υπάρχουν όμως και πρόσθετες πολυτέλειες που λίγα μοντέλα της κατηγορίας διαθέτουν, όπως τα ηλεκτρικά, θερμαινόμενα και με λειτουργία μασάζ καθίσματα, το Head-Up Display ή τα 12 HiFi ηχεία της FOCAL ELECTRA. Οι εσωτερικοί χώροι αποθήκευσης είναι πολλοί και μεγάλοι, ενώ η εργονομία βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο. Ακόμα και οι αν δεν διαθέτει φυσικούς διακόπτες για τον κλιματισμό, τα φωτιζόμενα κουμπιά συντομεύσεων κάτω από την οθόνη, που είναι ευαίσθητα στην αφή, καλύπτουν μια μεγάλη γκάμα λειτουργιών.

Για τους πίσω επιβάτες οι χώροι είναι αρκετά περιορισμένοι και η αίσθηση κάπως κλειστοφοβική, λόγω του πτερυγίου και του μικρού παραθύρου, που μάλιστα δεν ανοίγει μέχρι κάτω-κάτω. Υπάρχουν ωστόσο θύρες ISOFIX, αλλά και οι στάνταρ πίσω πλευρικοί αερόσακοι θώρακος, επιπλέον των αερόσακων οροφής, κάτι μοναδικό για την κατηγορία. Στον χώρο αποσκευών δεν υπάρχει κάποια μείωση από τις εκδόσεις με θερμικούς κινητήρες, οπότε έχει 350 διαθέσιμα λίτρα ή 1.050 με την αναδίπλωση των καθισμάτων. Μόνο αρνητικό, η απουσία διπλού πατώματος και το σχετικά μεγάλο κατώφλι φόρτωσης. Κατά τ’ άλλα έχει σωστό και τετραγωνισμένο σχήμα, οπότε θα χωρέσει πολλές αποσκευές. Μία από αυτές θα βρίσκεται μόνιμα μέσα και θα περιέχει τα καλώδια της φόρτισης.

Ολική ανανέωση

Το E-Tense εφοδιάζεται λοιπόν με το νεότερο σύστημα κίνησης του ομίλου – ήταν το πρώτο που λανσαρίστηκε με αυτό – για μοντέλα της κατηγορίας. Ο ηλεκτροκινητήρας που κινεί τους μπροστινούς τροχούς αποδίδει 156 ίππους και 260 Nm ροπής. Διαθέτει τρία προγράμματα οδήγησης, τα οποία διαφοροποιούν την απόδοση και την απόκριση του συνόλου, είτε προσθέτοντας αμεσότητα ή μεγιστοποιώντας την αυτονομία. Στο Sport το DS 3 E-Tense είναι ιδιαίτερα ζωηρό και σπιρτόζο, χάρη στην αμεσότητα που έχει στο πάτημα του γκαζιού. Τα 0-100 έρχονται σε 9” και η ηλεκτρονικά περιορισμένη τελική ταχύτητα των 150 χλμ./ώρα εμφανίζεται πανεύκολα στο ψηφιακό κοντέρ. Μπορεί να ακούγονται πολύ λίγα, όμως με αυτό το ρυθμό η κατανάλωση ενέργειας σκαρφαλώνει, οπότε για αυτό το λόγο υπάρχει και ο περιορισμός. Σε κάθε περίπτωση αρκούν για την ασφαλή προσπέραση στον αυτοκινητόδρομο. Εντός πόλης ή σε οποιοδήποτε άλλο δρόμο, η ακαριαία ροπή των 270 Nm θα κάνει τις εκκινήσεις πάντα ενδιαφέρουσες και τις αλλαγές κατεύθυνσης επίσης.

Στα προγράμματα Normal και Eco, η απόκριση μειώνεται ανάλογα, όμως μειώνεται και η κατανάλωση της ενέργειας, άρα αυξάνεται η αυτονομία. Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να πούμε ότι σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο υπάρχει εμφανής μείωση σε αυτόν το τομέα. Σε αστικές μετακινήσεις, με τον κλιματισμό ενεργοποιημένο και τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 30 °C, δεν ξεπέρασε ποτέ τις 13 kWh/100 χλμ., ενώ για τον μικτό κύκλο τις δοκιμής σταθεροποιήθηκες στις 16,7. Με άλλα λόγια, πολύ κοντά στα νούμερα που ανακοινώνει η εταιρεία. Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα, ότι σε νυχτερινή διαδρομή 50 χιλιομέτρων «έκαψε» μόλις 4,75 kWh (9,5 kWh/100 χλμ.) Στα παραπάνω σημαντικό ρόλο παίζουν ο θερμικός έλεγχος, η αντλία θερμότητας και το καλύτερο λογισμικό διαχείρισης της ενέργειας.

Η συστοιχία των μπαταριών πλέον αγγίζει τις 54 kWh χωρητικότητας και η θεωρητική αυτονομία του στον κύκλο WLTP μπορεί να φτάσει τα 404 χιλιόμετρα με μία φόρτιση ή έως και τα 575 σε αστικές συνθήκες κίνησης. Βάσει των δεδομένων της κατανάλωσης από την δοκιμή μας, θεωρούμε ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 500 χιλιόμετρα εντός πόλης, με χρήση της μέγιστης ανάκτησης ενέργειας και του προγράμματος Normal. Ωστόσο, σε μικτές συνθήκες που περιλαμβάνουν και κίνηση σε αυτοκινητόδρομο, τα 360 χιλιόμετρα είναι ένας πιο ρεαλιστικός στόχος.

Στην πρίζα! Η μπαταρία ιόντων λιθίου μπορεί να φορτιστεί σε σταθμό DC ταχείας φόρτισης, ισχύς έως 100 kW, από το 0 έως το 80% σε μόλις 25 λεπτά. Σε Wallbox 11 kW, θα χρειαστεί για τη πλήρη φόρτιση 5 ώρες και 30 λεπτά, ενώ σε αντίστοιχο 7,4 kW περίπου 8 ώρες.

Ποιοτικό σε κάθε διαδρομή

Όλες οι εκδόσεις του DS 3 βασίζονται στην πιο πρόσφατη παραλλαγή της αρθρωτής πλατφόρμας CMP. Το αποτέλεσμα είναι να μην έχουν καμία διαφοροποίηση στους χώρους αλλά και στην αίσθηση που προσφέρουν στον δρόμο, μεταξύ των θερμικών και της ηλεκτρικής έκδοσης.

To E-Tense είναι πιο βαρύ κατά 300 κιλά σε σχέση με την βενζινοκίνητη έκδοση του DS 3 και μόλις 25 κιλά πιο βαρύ από το μοντέλο που αντικαθιστά, παρά τη μεγαλύτερη μπαταρία. Αυτά τα επιπλέον κιλά όμως δεν γίνονται ιδιαίτερα αντιληπτά, αν δεν πιεστεί στα όρια του, καθώς η «ψαγμένη» ρύθμιση της ανάρτησης περιορίζει τις κλίσεις, ενώ ο ισχυρός ηλεκτροκινητήρας έχει πάντα αποθέματα δύναμης και ροπής, με άμεσο τρόπο. Επιπλέον, οι μπαταρίες που είναι τοποθετημένες στο πάτωμα, χαμηλώνουν το κέντρο βάρους. Τα όρια πρόσφυσης του είναι υψηλά και σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, έχει βελτιωθεί πολύ ο έλεγχος της πρόσφυσης και τα άσκοπα σπιναρίσματα στην απότομη πίεση του γκαζιού. Κοινώς, παρά τη μεγαλύτερη ιπποδύναμη, περνάει με καλύτερο τρόπο τη δύναμη στον δρόμο.

Αυτό που ξεχωρίζει όμως είναι το πόσο ποιοτικά κινείται στον δρόμο. Ειδικότερα σε αυτή την έκδοση, απουσίας ήχου και ενισχυμένης ηχομόνωσης, σε καλή άσφαλτο δίνει την αίσθηση ότι αιωρείται. Η ανάρτηση, πέρα από τον περιορισμό των κλίσεων, ισοπεδώνει κάθε ανωμαλία στο δρόμο και αντιδρά γλυκά ακόμα και στις δύσκολες, χωρίς να μεταφέρεται κραδασμός στη καμπίνα. Η αμεσότητα της ροπής και οι μικρές διαστάσεις του το καθιστούν ιδιαίτερα ευέλικτο εντός πόλης, ενώ η εξαιρετική αίσθηση του τιμονιού, πολύ ευχάριστο εκτός. Τα φρένα, έχουν ένα μικρό «κενό» στην αίσθηση του πεντάλ, ελέω της ανάκτησης ενέργειας, παραμένουν όμως σαφή και έχουν πολύ δύναμη. Με τη λειτουργία μέγιστης ανάκτησης, που ενεργοποιείται από τον κανονικό λεβιέ και όχι από μπουτόν οπως στα άλλα μοντέλα του ομίλου, επιβραδύνει αισθητά στο άφημα του γκαζιού, φορτίζοντας ταυτόχρονα τη μπαταρία, όμως δεν ακινητοποιείται πλήρως. Δεν έχει δηλαδή λειτουργία One Pedal.

Η σχετικά ψηλή θέση οδήγησης προσφέρει καλή ορατότητα περιμετρικά, αλλά τα πτερύγια στο πίσω μέρος θα κόψουν μια χρήσιμη γωνία θέασης. Ωστόσο, υπάρχουν όλα τα βοηθήματα και οι κάμερες πολύ υψηλής ανάλυσης με περιμετρική προβολή για να βοηθήσουν.

E–Tense γιατί…

…πηγαίνει την ποιοτική αίσθηση του DS 3 ένα βήμα παραπέρα. Η απουσία θορύβου από τον τρικύλινδρο (ναι ακόμη και από το υβριδικό που εκκινεί ηλεκτρικά), η έλλειψη δονήσεων και η αμεσότητα της ροπής κάνουν το σύνολο ακόμη πιο εκλεπτυσμένο. Ταιριάζει επίσης περισσότερο στον αστικό του χαρακτήρα, όπου με την αυτονομία του εξαλείφει κάθε πιθανό άγχος. Μπορεί η οικονομία να μην ενδιαφέρει τον υποψήφιο αγοραστή του premium ηλεκτρικού Crossover, που θα δαπανήσει πάνω από 40.000 ευρώ, ωστόσο με φόρτιση από το σπίτι, αυτή είναι ασυναγώνιστη.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ηλεκτροκινητήρες

Εμπρός, ηλεκτρικός

Iσχύς

Μέγιστη ισχύς: 156 ίπποι

Μέγιστη Ροπή: 260 Nm ροπής

Μετάδοση

Κίνηση στους μπροστά τροχούς

Αυτόματο κιβώτιο μονής σχέσης

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 150 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 9 δλ.

Μπαταρία

Ιόντων λιθίου, ενεργειακή χωρητικότητα 54 kWh

Κατανάλωση ενέργειας

15,4 kWh/100 χλμ. (WLTP)

17,1 kWh/100 χλμ. (δοκιμής)

Αυτονομία

404 (WLTP)

Φόρτιση

AC (11 kW): 5 ώρες και 30 λεπτά

DC (100 kW, μέχρι το 80% χωρητικότητας της μπαταρίας): 25 λεπτά

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος Χ πλάτος Χ ύψος) χλστ.: 4.118 x 1.791 x 1.534

Μεταξόνιο: 2.558 χιλ.

Βάρος: 1.550 κιλά

Χώρος αποσκευών

350 λ.

Τιμή Αγοράς

Βασική έκδοση: από 42.900 ευρώ

(Χωρίς την κρατική επιδότηση)

Το τούρκικο ηλεκτρικό που έρχεται να τα βάλει με την Ευρώπη – Δες τι προσφέρει

Ο πιο εντυπωσιακός ανταγωνιστής της Porsche Taycan έρχεται με 884 ίππους

Τα SUV της Volvo που έχουν συνολικό όφελος έως 10.000 ευρώ – Δες τα μοντέλα