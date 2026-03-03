Δοκιμή DS No 4 Hybrid 145: Πολυτέλεια με ουσία

Στην εποχή που τα premium hatchback ακολουθούν μια σχεδόν κοινή σχεδιαστική και τεχνολογική προσέγγιση, η DS επιμένει να χαράζει τη δική της πορεία, με το DS No 4.

του Θέμη Θεοδωρόπουλου, Φωτογραφίες: Ναυσικά Βασιλειάδου

Το ανανεωμένο DS No 4 145 Hybrid δεν είναι απλώς ένα facelift ή μια μηχανολογική αναβάθμιση. Είναι η επανατοποθέτηση ενός μοντέλου που φιλοδοξεί να σταθεί απέναντι στο «κατεστημένο» της κατηγορίας, προτάσσοντας χαρακτήρα, αισθητική τόλμη και μια διαφορετική φιλοσοφία για το τι σημαίνει premium.

Από το 4 στο “No4”

Η αλλαγή ονομασίας από «4» σε «No4» δεν είναι ένα απλό παιχνίδι του τμήματος marketing. Αντιθέτως, αντικατοπτρίζει τη στρατηγική της DS να απομακρυνθεί από την παραδοσιακή λογική ονοματοδοσίας της βιομηχανίας και να υιοθετήσει μια πιο …couture προσέγγιση, εναρμονισμένη με τη γαλλική της ταυτότητα. Το “νούμερο” παραπέμπει ευθέως στον κόσμο της υψηλής ραπτικής και των αρωμάτων, ενισχύοντας τη τοποθέτηση του μοντέλου ως κάτι περισσότερο από ένα απλό hatchback.

Και όντως, το ίδιο το αυτοκίνητο υποστηρίζει αυτή τη διαφοροποίηση με κάθε τρόπο. Το αμάξωμα κινείται σε μια γκρίζα ζώνη ανάμεσα σε hatchback και crossover: δεν έχει την απόσταση από το έδαφος ούτε τις εκτός δρόμου φιλοδοξίες ενός SUV, αλλά ούτε και τη χαμηλή, μαζεμένη σιλουέτα ενός κλασικού hatch. Αυτό το μεικτό σχεδιαστικό αποτύπωμα του δίνει μοναδική παρουσία στον δρόμο.

Το εμπρός μέρος είναι εκεί όπου εντοπίζεται η πιο σοβαρότερη αισθητική αλλαγή του facelift. Τα νέα φωτιστικά σώματα ενώνονται και το έμβλημα της μάρκας στη -μικρότερη- μάσκα φωτίζεται, και μαζί με τις χαρακτηριστικές φωτεινές γραμμές προς τα κάτω στον προφυλακτήρα, μεταμορφώνουν πλήρως την εικόνα του αυτοκινήτου. Είναι πιο μοντέρνο και αναμφίβολα πιο εντυπωσιακό οπτικά, ειδικά τη νύχτα όπου το φωτιστικό μοτίβο λειτουργεί σαν υπογραφή. Στο πίσω μέρος έχουμε πλέον το όνομα της μάρκας ολογράφως, ακολουθώντας τη λογική των premium εταιρειών.

Μύρισε… premium

Η μεγαλύτερη ίσως αναβάθμιση του DS No4 εντοπίζεται στην καμπίνα. Σε μια περίοδο όπου η αυτοκινητοβιομηχανία στρέφεται μαζικά σε vegan friendly υλικά, δερματίνες και συνθετικά υποκατάστατα, η DS επιλέγει να κρατήσει ζωντανή τη παραδοσιακή έννοια της πολυτέλειας. Στην κορυφαία έκδοση Etoile, η παρουσία δέρματος Nappa δεν είναι απλώς οπτική. Είναι μία εμπειρία. Η αίσθηση στην αφή αλλά κυρίως η χαρακτηριστική μυρωδιά του φυσικού δέρματος σε μεταφέρει σε μια εποχή όπου το premium δεν οριζόταν από εφαρμογές, streaming πλατφόρμες και mini-games στο σύστημα infotainment, αλλά από την ποιότητα υλικών και το επίπεδο συναρμολόγησης.

Παρά το γεγονός ότι μιλάμε για μοντέλο του ομίλου Stellantis, η διαφοροποίηση είναι έντονη. Δεν μοιράζεται διακόπτες, κουμπιά, περιβάλλον infotainment και σχεδίαση χειριστηρίων με κανένα αυτοκίνητο από άλλες μάρκες του ομίλου. Οι χώροι είναι άφθονοι για πέντε επιβάτες, με σωστά διαμορφωμένο πίσω κάθισμα και επαρκή αέρα για γόνατα και κεφάλια. Οι αποθηκευτικοί χώροι στην καμπίνα είναι πρακτικοί και καλά τοποθετημένοι, ενώ τα καθίσματα διακρίνονται για την άνεση και τη στήριξή τους σε πολύωρα ταξίδια. Ο σχεδιασμός τους έχει εμπνευστεί από έναν άλλο κλάδο υψηλής αισθητικής, θυμίζοντας μπρασελέ ρολογιού. Πιο σημαντικά όμως, η καμπίνα είναι εργονομικά σχεδιασμένη, όπως και η πλοήγηση στο σύστημα του infotainment. Προβάλλει τα απολύτως απαραίτητα, χωρίς να χάνεσαι σε ατελείωτα υπομενού. Είναι μια προσέγγιση πιο πρακτική και λιγότερο επιδεικτική.

Και εκεί που δήθεν premium γερμανικά hatchback γεμίζουν τις καμπίνες τους με σκληρά πλαστικά πάνελ, το DS No4 επιλέγει να το δέρμα. Ακόμη και λεπτομέρειες όπως οι διακόπτες παραθύρων έχουν στιβαρή, ποιοτική αίσθηση, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που έδωσαν οι Γάλλοι στη λεπτομέρεια. Το σημαντικότερο όμως είναι το μήνυμα που περνά: δεν χρειάζεται πλέον να ανέβεις σε γιγαντιαία SUV για να βιώσεις μια πραγματικά πολυτελή καμπίνα. Η DS φέρνει αυτή την αίσθηση υψηλής ραπτικής στην καρδιά της C κατηγορίας, αποδεικνύοντας πως το αυθεντικό premium μπορεί να υπάρξει σε πιο ανθρώπινες διαστάσεις, χωρίς συμβιβασμούς σε υλικά ή ατμόσφαιρα.

Ζωντάνια με πολιτισμένο χαρακτήρα

Στο δρόμο, το DS No4 145 Hybrid επιβεβαιώνει από τα πρώτα μέτρα ότι η φιλοσοφία του δεν είναι δυναμική, αλλά εστιάζει στη συνολική του ποιότητα κύλισης. Κάτω από το καπό, το γνώριμο υβριδικό σύνολο των 145 ίππων τοποθετείται για πρώτη φορά στο ανανεωμένο μοντέλο και αποδεικνύεται πιο ζωηρό απ’ όσο περιμέναμε. Η συνεργασία θερμικού και ηλεκτροκινητήρα προσφέρει άμεση απόκριση στο γκάζι, ιδιαίτερα στις χαμηλές και μεσαίες ταχύτητες, με τον ηλεκτροκινητήρα να γεφυρώνει ιδανικά τα κενά ροπής. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη εκδοχή του, με τη φορεσιά του DS, παρατηρήσαμε ότι η αίσθηση της δύναμης είναι πιο μεστή απ’ ότι σε άλλα μοντέλα με το ίδιο σύνολο, τα οποία είναι μικρότερα και ελαφρύτερα.

Η επιτάχυνση είναι σβέλτη και η αίσθηση ισχύος μεγαλύτερη από τη δηλωμένη, χωρίς όμως να αλλοιώνεται ο πολιτισμένος χαρακτήρας. Το τιμόνι έχει σωστό βάρος και καλή απόκριση. Είναι ακριβές και υπάκουο, χωρίς νευρικότητα, ταιριάζοντας απόλυτα στον χαρακτήρα του μοντέλου. Οι αναρτήσεις επιχειρούν να ισορροπήσουν ανάμεσα σε άνεση και πρόσφυση, βρίσκοντας τη χρυσή τομή. Επιτρέπουν λογικές κλίσεις στο αμάξωμα, αλλά διατηρούν προβλεψιμότητα και ασφάλεια στο όριο, εμπνέοντας εμπιστοσύνη ακόμη και όταν ο ρυθμός ανέβει.

Ο βενζινοκινητήρας έχει ευχάριστη χροιά και λειτουργεί χωρίς τραχύτητα, κάτι που δεν είναι δεδομένο στους τρικύλινδρους. Δεν ενοχλεί, ούτε κουράζει σε ταξίδι. Μπορείς να κινηθείς δυναμικά αν το θελήσεις, όμως η συνολική αίσθηση άνεσης σε «πείθει» να απολαύσεις τη διαδρομή με πιο χαλαρό ρυθμό, αξιοποιώντας την ποιότητα κύλισης που προσφέρει.

Και εκεί ακριβώς εντοπίζεται το μεγάλο πλεονέκτημα του DS No4. Η απόσβεση των ανωμαλιών είναι υποδειγματική για τα δεδομένα της C κατηγορίας. Η ηχομόνωση ενισχύει ακόμη περισσότερο αυτή την αίσθηση. Σε ταχύτητες ταξιδιού, ο θόρυβος κύλισης και αέρα παραμένει χαμηλός, δημιουργώντας μια χαλαρωτική ατμόσφαιρα που σε κάνει να καλύπτεις αποστάσεις ξεκούραστα. Εκεί, το No4 μετατρέπεται σε μικρό grand tourer, με premium αίσθηση κύλισης.

Μέσα στην πόλη, ο χαρακτήρας αλλάζει ξανά. Η δυνατότητα συχνής κίνησης αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια κάνει τις μετακινήσεις πιο ήσυχες και οικονομικές, μειώνοντας κατανάλωση και κόστος χρήσης. Η μετάβαση από ηλεκτρική σε θερμική λειτουργία γίνεται αθόρυβα και ομαλά, χωρίς κραδασμούς ή απότομα σκαλοπάτια ισχύος.

Η πολυτέλεια κατεβαίνει κατηγορία

Το ανανεωμένο DS No4 145 Hybrid δεν προσπαθεί να γίνει ο επόμενος «Γερμανός». Δεν κυνηγά αριθμούς, οθόνες και ψηφιακά κόλπα για να εντυπωσιάσει επιφανειακά. Αντίθετα, επενδύει σε σχεδιασμό, υλικά, άνεση και ατμόσφαιρα. Προσφέρει μια premium εμπειρία διαφορετικής σχολής. Πιο απτή, πιο… γαλλική. Και ίσως αυτό είναι το σημαντικότερο: αποδεικνύει πως δεν υπάρχει κανένας λόγος οι πραγματικά πολυτελείς καμπίνες να αποτελούν αποκλειστικό προνόμιο των μεγάλων κατηγοριών. Πλέον, μπορείς να αποκτήσεις αυθεντική ποιότητα, κορυφαία υλικά και ατμόσφαιρα υψηλής ραπτικής ακόμη και στη C κατηγορία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρας

Τρικύλινδρος σε σειρά

Turbo, άμεσου ψεκασμού βενζίνης

Χωρητικότητα 1.199 κ.εκ.

Iσχύς θερμικού κινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 136 ίπποι / 5.500 σ.α.λ.

Μέγιστη Ροπή: 230 Nm / 1.750 σ.α.λ.

Ηλεκτροκινητήρας

Τοποθετημένος στο κιβώτιο ταχυτήτων

Μέγιστη ισχύς: 28 ίπποι

Μέγιστη Ροπή: 51 Nm

Ισχύς συστήματος

Συνδυαστική ισχύς: 145 ίπποι

Μετάδοση

Κίνηση στους εμπρός τροχούς

Αυτόματο κιβώτιο eDCT 6 σχέσεων

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 203 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 9.5”

Μέση Κατανάλωση

Κατασκευαστή (WLTP): 5,2 λίτρα/100 χλμ.

Δοκιμής: 6,7 λίτρα/100 χλμ.

Εκπομπές CO2: 117 γρ./χλμ.

Ρεζερβουάρ

52 λίτρα

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος Χ πλάτος Χ ύψος) χλστ.: 4.400 x 1.830 x 1.490

Μεταξόνιο 2.675 χλστ.

Χώρος αποσκευών: 430 λίτρα

Βάρος 1.463 κιλά

Τιμή Αγοράς

Από 33.900€

(Έκδοση Etoile + Nappa) 40.500€

Τέλη κυκλοφορίας 0€