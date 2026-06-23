Δοκιμή DS No4 E-Tense 213 PS: Ηλεκτρική άνεση με γαλλική υπογραφή

Είναι η ανανεωμένη εκδοχή του μικρομεσαίου της DS Automobiles, η πιο ποιοτική υλοποίηση της συγκεκριμένης πλατφόρμας του Ομίλου Stellantis;

Του Στέλιου Παππά, Φωτογραφίες: Ναυσικά Βασιλειάδου

Η DS δεν προσπαθεί να παίξει το ίδιο παιχνίδι με όλους. Από την πρώτη στιγμή της αυτόνομης πορείας της, η γαλλική μάρκα επέλεξε να τοποθετηθεί σε ένα πιο ιδιαίτερο σημείο της αγοράς, μακριά από την αυστηρή γερμανική λογική και μακριά από τη μαζική, ψυχρή προσέγγιση αρκετών mainstream κατασκευαστών. Θέλει να προσφέρει κάτι πιο στιλιστικά τολμηρό, πιο εκλεπτυσμένο στην αίσθηση και πιο άνετο στην καθημερινή χρήση.

Το DS No4 E-Tense είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα εφαρμογή αυτής της φιλοσοφίας στη μικρομεσαία κατηγορία. Όχι γιατί είναι το πιο αποδοτικό ή το πιο σπορ ηλεκτρικό hatchback της αγοράς, αλλά γιατί επιχειρεί να προσεγγίσει την ηλεκτροκίνηση με διαφορετικό ύφος. Δεν πατά πάνω στο κυνήγι των απόλυτων επιδόσεων, ούτε προσπαθεί να εμφανιστεί ως δήθεν οδηγοκεντρικό μοντέλο. Στόχος του είναι να προσφέρει ποιότητα, ησυχία, άνεση και ένα premium περιβάλλον που ξεχωρίζει.

Στη νέα του εκδοχή, το DS No4 E-Tense αποκτά ισχυρότερο ηλεκτρικό σύνολο, μεγαλύτερη μπαταρία και καλύτερες επιδόσεις. Η ισχύς ανεβαίνει στους 213 PS, η μπαταρία φτάνει τις 58,3 kWh, ενώ η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε περίπου 7,1 sec. Το ερώτημα είναι αν αυτές οι αλλαγές αρκούν για να κάνουν το ηλεκτρικό DS πιο ολοκληρωμένο στην πράξη.

Σχεδίαση που διαφέρει

Το DS No4 δεν χρειάζεται μεγάλες αλλαγές για να ξεχωρίσει. Ακόμη και πριν από την ανανέωση, ήταν ένα από τα πιο ιδιαίτερα σχεδιαστικά μικρομεσαία μοντέλα της αγοράς. Το χαμηλό και φαρδύ αμάξωμα, οι έντονες ακμές, η χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή και η coupé λογική της οροφής το διαφοροποιούν άμεσα από πιο συμβατικές προτάσεις.

Στη νέα εκδοχή, οι αλλαγές είναι στοχευμένες. Το εμπρός μέρος δείχνει πιο σύγχρονο, με φωτιστική υπογραφή που το φέρνει πιο κοντά στη νέα σχεδιαστική ταυτότητα της DS, ενώ πίσω η εικόνα παραμένει καθαρή και πιο premium από τον μέσο όρο της κατηγορίας. Δεν είναι αυτοκίνητο που περνά απαρατήρητο, αλλά δεν καταφεύγει και σε υπερβολές για να τραβήξει το βλέμμα.

Το μήκος των 4,40 m, το πλάτος των 1,83 m και το ύψος των 1,49 m του δίνουν πιο δυναμική αναλογία από ένα τυπικό hatchback. Δεν έχει την πρακτική, ψηλή στάση ενός SUV, ούτε όμως και τη χαμηλή καθημερινή αίσθηση ενός παραδοσιακού μικρομεσαίου. Κινείται κάπου ανάμεσα σε hatchback και crossover, με σαφή έμφαση στο στιλ. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί το DS No4 αγοράζεται και με το μάτι. Δεν είναι μια αυστηρά ορθολογική επιλογή. Είναι ένα αυτοκίνητο που θέλει να δημιουργεί αίσθηση πριν ακόμη ξεκινήσεις.

Καμπίνα με πραγματική premium αίσθηση

Το δυνατότερο χαρτί του DS No4 E-Tense είναι το εσωτερικό του. Εδώ η DS δείχνει ξεκάθαρα την πρόθεσή της να διαφοροποιηθεί. Τα υλικά, η υφή των επιφανειών, οι ραφές, η σχεδίαση των αεραγωγών, η μορφή των διακοπτών και η συνολική αίσθηση της καμπίνας δημιουργούν ένα περιβάλλον που δεν θυμίζει απλώς μια πιο πλούσια έκδοση ενός mainstream μοντέλου.

Η ποιότητα είναι από τα στοιχεία που σε κερδίζουν αμέσως. Τα μαλακά υλικά σε εμφανή σημεία, οι προσεγμένες επενδύσεις και η ιδιαίτερη αισθητική της DS δίνουν στην καμπίνα χαρακτήρα. Δεν είναι ένα εσωτερικό που επιδιώκει να είναι ουδέτερο ή «γερμανικά» αυστηρό. Είναι πιο καλλιτεχνικό, πιο τολμηρό και πιο γαλλικό στην προσέγγισή του.

Στην καθημερινή χρήση, αυτό μεταφράζεται σε μια αίσθηση φροντίδας. Τα καθίσματα είναι άνετα, η θέση οδήγησης σωστή και η συνολική απομόνωση από το περιβάλλον υψηλή. Ακόμη και σε διαδρομές με κακή άσφαλτο ή αρκετή κίνηση, η καμπίνα λειτουργεί σαν ένας ήρεμος χώρος μετακίνησης.

Υπάρχουν, βέβαια, και εργονομικές ιδιοτροπίες. Η DS επιμένει σε λύσεις που δεν είναι πάντα οι πιο άμεσες, όπως η διάταξη ορισμένων χειριστηρίων και η έντονη εξάρτηση από την κεντρική οθόνη για λειτουργίες που θα θέλαμε πιο προσβάσιμες. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων των 10,25 ιντσών είναι ευκρινής, ενώ η κεντρική οθόνη των 10 ιντσών προσφέρει σύγχρονη εικόνα, αλλά η λογική των μενού απαιτεί μία περίοδο προσαρμογής. Δεν είναι το πιο απλό σύστημα της αγοράς. Όμως, σε επίπεδο ατμόσφαιρας και απτής ποιότητας, το No4 παραμένει από τις πιο ξεχωριστές προτάσεις της κατηγορίας.

Από πλευράς χώρων, μπροστά, οδηγός και συνοδηγός έχουν άνετο περιβάλλον, αρκετό πλάτος και επαρκή αέρα για το κεφάλι. Πίσω, η εικόνα είναι πιο μετρημένη. Δύο ενήλικες θα χωρέσουν, όμως οι ψηλότεροι επιβάτες μπορεί να νιώσουν πιο περιορισμένοι, κυρίως λόγω της γραμμής της οροφής και της σχεδίασης της πίσω κολόνας. Ο χώρος για τα πόδια είναι αποδεκτός, αλλά όχι κορυφαίος για την κατηγορία, ενώ η πρόσβαση στο πίσω κάθισμα θέλει λίγη προσοχή λόγω του σχήματος του αμαξώματος.

Από την άλλη, ο χώρος αποσκευών των 390 lt είναι μέτριος για ηλεκτρικό hatchback αυτής της κατηγορίας. Το σχήμα είναι αξιοποιήσιμο, αλλά η έλλειψη χώρου για καλώδια κάτω από το δάπεδο δημιουργεί πονοκέφαλο όταν χρειαστεί να γεμίσει το πορτμπαγκάζ, καθώς δεν υπάρχει ούτε frunk.

Ισχυρότερο από ποτέ

Η σημαντικότερη τεχνική αλλαγή βρίσκεται στο ηλεκτρικό σύνολο. Το DS No4 E-Tense χρησιμοποιεί πλέον έναν ισχυρότερο ηλεκτροκινητήρα 213 ίππων και 343 Nm ροπής, τοποθετημένο στον εμπρός άξονα. Η μπαταρία έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 58,3 kWh, αυξημένη σε σχέση με τα συγγενικά ηλεκτρικά μοντέλα του ομίλου, δίνοντας στο No4 καλύτερη θεωρητική αυτονομία και πιο ανταγωνιστική εικόνα.

Οι επιδόσεις είναι αισθητά καλύτερες από πριν. Το 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε περίπου 7,1 sec, τιμή που φέρνει το ηλεκτρικό DS σε ένα πολύ λογικό επίπεδο για την κατηγορία, ενώ η τελική περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 160 km/h. Στην πράξη, το αυτοκίνητο δείχνει αρκετά πιο πρόθυμο από παλαιότερες ηλεκτρικές προτάσεις της Stellantis, με καλύτερη απόκριση και περισσότερη δύναμη στις μεσαίες ταχύτητες.

Δεν είναι εκρηκτικό, ούτε προσπαθεί να γίνει. Η απόδοση παραμένει γραμμική και πολιτισμένη, κάτι που ταιριάζει στον χαρακτήρα του. Σε καθημερινές συνθήκες, η ισχύς είναι παραπάνω από επαρκής. Οι προσπεράσεις γίνονται με άνεση, η κίνηση στην πόλη είναι αβίαστη και στον ανοιχτό δρόμο το αυτοκίνητο διατηρεί ρυθμό χωρίς να δείχνει ότι πιέζεται. Το σημαντικό είναι πως το ισχυρότερο σύνολο δεν χαλά τον ήρεμο χαρακτήρα του No4. Αντιθέτως, τον ενισχύει. Δεν το κάνει σπορ, αλλά το κάνει πιο ολοκληρωμένο.

Κατανάλωση που πείθει στην πράξη

Η εβδομάδα μαζί του περιλάμβανε μικτή χρήση σε πόλη και ανοιχτό δρόμο, αρκετές ώρες με το A/C σε έντονη λειτουργία, αλλά και πιο πιεσμένες φάσεις λόγω φωτογράφισης. Με αυτά τα δεδομένα, η μέση κατανάλωση των 15,6 kWh/100 km που έδειχνε το trip ήταν ένα από τα πιο ευχάριστα στοιχεία της δοκιμής.

Η τιμή αυτή είναι απολύτως ικανοποιητική για ηλεκτρικό μοντέλο με 213 PS, premium προσανατολισμό και βάρος που πλησιάζει τα δεδομένα των σύγχρονων EV της κατηγορίας. Στην πράξη, μεταφράζεται σε αυτονομία που ξεπερνά τα 350 km και μπορεί να πλησιάσει τα 380 km με φυσιολογική χρήση. Σε πιο ευνοϊκές αστικές συνθήκες, όπου η ανάκτηση ενέργειας δουλεύει περισσότερο και οι ταχύτητες παραμένουν χαμηλότερες, τα 400 km είναι ρεαλιστικός στόχος.

Αυτό είναι ίσως το σημείο όπου το νέο ηλεκτρικό σύνολο δείχνει πιο καθαρά την αξία του. Η DS δεν έδωσε απλώς περισσότερη ισχύ. Κατάφερε να κρατήσει την κατανάλωση σε επίπεδα που κάνουν το αυτοκίνητο εύχρηστο στην καθημερινότητα, χωρίς ο οδηγός να σκέφτεται διαρκώς τη φόρτιση.

Η μέγιστη ισχύς ταχυφόρτισης φτάνει τα 120 kW DC, με το 20% έως 80% να απαιτεί περίπου 32 λεπτά. Δεν είναι κορυφαία τιμή για την αγορά, αλλά είναι επαρκής για τον ρόλο του αυτοκινήτου. Για οικιακή φόρτιση, το ενσωματωμένο σύστημα AC καλύπτει τις ανάγκες της καθημερινής χρήσης, εφόσον υπάρχει wallbox.

Άνεση πάνω από όλα

Το DS No4 E-Tense είναι ξεκάθαρα ρυθμισμένο με προτεραιότητα την άνεση. Αυτό το καταλαβαίνεις από τα πρώτα χιλιόμετρα. Η ανάρτηση φιλτράρει αποτελεσματικά τις περισσότερες ανωμαλίες και η καμπίνα παραμένει ήσυχη, απομονωμένη και ευχάριστη. Σε ανοιχτό δρόμο, το αυτοκίνητο ταξιδεύει με τρόπο που θυμίζει μεγαλύτερη κατηγορία, με χαμηλό θόρυβο κύλισης και πολύ καλή ηχομόνωση.

Η ηλεκτρική λειτουργία ταιριάζει πολύ στη φιλοσοφία της DS. Η απουσία θορύβου, η γραμμική επιτάχυνση και η άμεση απόκριση χαμηλά δημιουργούν μια εμπειρία οδήγησης ήρεμη και ποιοτική. Δεν χρειάζεται να πιέσεις το αυτοκίνητο για να το απολαύσεις. Αντιθέτως, δείχνει καλύτερο όταν κινείται με ροή, χωρίς απότομες εντολές.

Σε πιο γρήγορο ρυθμό, το No4 παραμένει ασφαλές και προβλέψιμο, αλλά δεν μετατρέπεται σε οδηγοκεντρική πρόταση. Το τιμόνι είναι αρκετά ακριβές για καθημερινή χρήση, όμως δεν μεταφέρει ιδιαίτερη πληροφόρηση. Το εμπρός μέρος έχει πρόσφυση, αλλά αν μπεις υπερβολικά γρήγορα σε στροφή, θα ανοίξει προοδευτικά την τροχιά του. Το βάρος γίνεται αισθητό στις απότομες αλλαγές κατεύθυνσης, χωρίς όμως να δημιουργεί ανασφάλεια.

Η ανάκτηση ενέργειας ρυθμίζεται από paddles πίσω από το τιμόνι, επιτρέποντας στον οδηγό να προσαρμόζει την επιβράδυνση ανάλογα με τη διαδρομή. Στην πράξη, οι πιο ήπιες ρυθμίσεις ταιριάζουν καλύτερα στον χαρακτήρα του αυτοκινήτου, καθώς διατηρούν την ομαλότητα στην κύλιση. Οι ισχυρότερες ρυθμίσεις προσφέρουν περισσότερη επιβράδυνση, αλλά δεν φτάνουν σε πραγματική one-pedal λογική και δεν είναι πάντα τόσο γραμμικές όσο θα θέλαμε.

Το πεντάλ του φρένου χρειάζεται μια μικρή περίοδο προσαρμογής, κυρίως λόγω της μετάβασης ανάμεσα στην ανάκτηση και την κλασική πέδηση. Δεν δημιουργεί θέμα ασφάλειας, αλλά σε ένα αυτοκίνητο που συνολικά ποντάρει τόσο πολύ στην αίσθηση ποιότητας θα θέλαμε λίγο πιο φυσική και άμεση απόκριση.

Τελικά; Για ποιον είναι;

Το DS No4 E-Tense 213 PS είναι ένα ηλεκτρικό μικρομεσαίο που δεν προσπαθεί να κερδίσει με αριθμούς εντυπωσιασμού. Κερδίζει περισσότερο με την ατμόσφαιρα, την ποιότητα, την ησυχία και την ξεχωριστή του αισθητική. Το εσωτερικό του παραμένει ένα από τα πιο προσεγμένα της κατηγορίας σε επίπεδο υλικών και σχεδιασμού, ενώ το νέο ηλεκτρικό σύνολο το κάνει σαφώς πιο ολοκληρωμένο από πριν. Οι 213 PS προσφέρουν την ισχύ που χρειαζόταν το αυτοκίνητο, χωρίς να αλλοιώνουν τον άνετο χαρακτήρα του.

Δεν είναι τέλειο. Οι πίσω χώροι δεν είναι κορυφαίοι, το infotainment θέλει περισσότερη απλότητα και η οδηγική εμπειρία δεν έχει τον δυναμισμό που ίσως προσφέρουν ορισμένοι ανταγωνιστές. Όμως το DS No4 E-Tense έχει κάτι πολύ σημαντικό, ειδικά στη σημερινή αυτοκινητοβιομηχανία. Έχει χαρακτήρα που το κάνει να διαφοροποιείται από τη μάζα του ομίλου. Δεν είναι απλώς ένα ακόμη ηλεκτρικό hatchback. Είναι μια γαλλική, πιο κομψή και πιο άνετη εναλλακτική σε μια κατηγορία που συχνά μοιάζει υπερβολικά ορθολογική. Και αυτό, για το κοινό που θέλει κάτι διαφορετικό, μπορεί να αποδειχθεί αρκετό.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτροκινητήρας

Μέγιστη ισχύς: 213 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 343 Nm

Μετάδοση

Κίνηση στους εμπρός τροχούς

Αυτόματο κιβώτιο μονής σχέσης

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 160 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 7,1 δλ.

Μπαταρία

Χωρητικότητα: 61 kWh (58,3 ωφέλιμες)

Αυτονομία

447 χιλιόμετρα (WLTP, μικτός κύκλος)

380 χιλιόμετρα (δοκιμής)

Κατανάλωση ενέργειας

15,6 kWh/100 χλμ. (δοκιμής)

Φόρτιση

Σε AC 11 kW: 6 ώρες και 15 λεπτά

Σε DC: 37 λεπτά (10–80%)

Διαστάσεις (Μ × Π × Υ)

4.400 x 1.830 x 1.490 χλστ.

Μεταξόνιο: 2.675 χλστ.

Βάρος

1.792 κιλά

Χώρος αποσκευών

390 λίτρα

Τιμή

46.000€

(χωρίς επιδότηση)