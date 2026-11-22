Χειροκίνητο κιβώτιο, ατμοσφαιρικός κινητήρας, ελάχιστοι ίπποι και πολλοί ακόμη λόγοι για να είσαι ευτυχισμένος πηγμένος στην κίνηση της πόλης. Το 500αράκι «για όλους» επιστρέφει, απλά δεν είναι… για όλους. Παραμένει, όμως, ένα αστικό σύμβολο ή και όνειρο για τις καθημερινές μετακινήσεις.

Του Τρύφωνα Αλεξόπουλου Φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος

Αν υπήρχε ένας και μόνο αστικός θρύλος στην αυτοκίνηση, τότε το Fiat 500 θα ήταν σίγουρα ένας από τους βασικότερους διεκδικητές του τίτλου, αν όχι ο κυρίαρχος. Από το 1957, όταν έβαλε επί της ουσίας την Ιταλία σε τέσσερις τροχούς, μέχρι το 2007, όταν επανασυστήθηκε ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και στιλάτα αυτοκίνητα πόλης, το μικρό Fiat κατάφερε να γίνει πολλά περισσότερα από ένα μέσο μετακίνησης. Ένα πραγματικό σύμβολο.

Εκατομμύρια οδηγοί αγάπησαν την εμφάνισή του, τις μικρές διαστάσεις και τον χαρακτήρα του. Κι όταν το 2020 ήρθε η ώρα για μια νέα γενιά, η Fiat αποφάσισε πως το μέλλον της θα ήταν αμιγώς ηλεκτρικό. Το θερμικό 500 συνέχισε για λίγο την πορεία του παράλληλα με το 500e, μέχρι που αποχώρησε, αφήνοντας την ηλεκτρική έκδοση μόνη της. Σήμερα, η βενζίνη επιστρέφει στο 500αράκι, με μια μικρή δόση ηλεκτρισμού, όπως και στο παρελθόν. Δεν αποτελεί όμως συνέχεια του υβριδικού μοντέλου που μας αποχαιρέτησε το καλοκαίρι του 2024, αλλά μια μίξη της μηχανολογικής υπόστασης εκείνου με το σουλούπι του αμιγώς ηλεκτρικού, που συνεχίζει παράλληλα την καριέρα του.

Μπορεί να άργησε να έρθει στη χώρα μας, όμως δεν παύει να αποτελεί έτσι κι αλλιώς έκπληξη η παρουσία του, σε μια κατηγορία που ολοένα και χάνει μέλη με θερμικά σύνολα. Όπως και στο παρελθόν, δεν αποτελεί μια προσιτή πρόταση, αλλά μια ξεχωριστή. Και ό,τι κάνει, το κάνει όπως θα έπρεπε.

Ψάξε, ψάξε, δε θα τις βρεις

Έτυχε να πετύχω ένα 500e RED Cabrio, στην ίδια δηλαδή έκδοση με το δικό μας. Ίδιο χρώμα, μαύρη υφασμάτινη οροφή και ίδιες ζάντες. Το δικό μου μάτι, όσο και αν τα περιεργάστηκε, βρήκε μόλις μία διαφορά: το λογότυπο hybrid αντί του 500.

Βέβαια, η σημαντικότερη αλλαγή κρύβεται στον εμπρός προφυλακτήρα, όπου έχει δημιουργηθεί ένα επιπλέον άνοιγμα για την ψύξη του θερμικού κινητήρα. Η εξάτμιση, από την άλλη, είναι κρυμμένη, επιτρέποντας στο Hybrid να διατηρεί τη γνώριμη, καθαρή εικόνα του ηλεκτρικού. Όσο για την αναδιπλούμενη υφασμάτινη οροφή, ανοίγει ηλεκτρικά, αφήνοντας τις πλευρικές κολόνες στη θέση τους. Σε σχέση με το προηγούμενο 500 Hybrid, το νέο είναι περίπου 6 εκατοστά μακρύτερο και 5,7 εκατοστά φαρδύτερο, με διαστάσεις πανομοιότυπες με του ηλεκτρικού. Αλλά με μήκος 3,63 μέτρων, παραμένει πραγματικά μικρό για τα σημερινά δεδομένα. Το μικρότερο, μέχρι να έρθει το νέο Smart.

Όλα στην θέση τους

Περνώντας στο εσωτερικό, η εικόνα είναι εξίσου γνώριμη από το ηλεκτρικό αδελφάκι του. Το ρετρό και το μοντέρνο συνδυάζονται στο ταμπλό, με τον ψηφιακό πίνακα οργάνων και την κεντρική οθόνη αφής να δίνουν στο 500αράκι την τεχνολογική εικόνα που θα περίμενες από ένα σύγχρονο αυτοκίνητο.

Η οθόνη των 10,25 ιντσών είναι ευανάγνωστη, έχει συντόμευση για εύκολη απενεργοποίηση του ορίου ταχύτητας και υποστηρίζει ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android Auto, ενώ ο ψηφιακός πίνακας οργάνων των 7 ιντσών συγκεντρώνει τις απαραίτητες πληροφορίες μπροστά στον οδηγό. Ακόμη καλύτερα, δεν χρειάζεται να ψάχνεις σε μενού κάθε φορά που θέλεις να αλλάξεις τη θερμοκρασία, αφού για τον κλιματισμό υπάρχουν φυσικά κουμπιά σε στιλ πιάνο. Ιδιαίτερα βολικά είναι και τα χειριστήρια πίσω από το τιμόνι για τα πολυμέσα. Μπορεί να μην τα βλέπεις, όμως τα δάχτυλα τα βρίσκουν εύκολα, επιτρέποντάς σου να ρυθμίζεις την ένταση ή να αλλάζεις κομμάτι χωρίς να απομακρύνεις τα χέρια σου από το τιμόνι.

Και, φυσικά, εκεί όπου πρέπει βρίσκεται και ο λεβιές. Ψηλά στο κέντρο του ταμπλό, κοντά στο χέρι και στο τιμόνι, σαν να μην έφυγε ποτέ από το 500. Εργονομικό πολύ, λοιπόν, το μικρό, με αρκετές θήκες για μικροαντικείμενα, παρά την απαραίτητη για την εποχή ψηφιακή εικόνα και το κουμπί (υπάρχει και μοχλός ασφαλείας) για το άνοιγμα της πόρτας. Με κουμπί ανοίγει και η οροφή, σε δύο στάδια. Η ψηλή θέση οδήγησης βοηθά στην ορατότητα και σε κάνει να αισθάνεσαι άνετα καθώς κινείσαι ανάμεσα στα υπόλοιπα αυτοκίνητα. Λείπει βέβαια η κάμερα οπισθοπορείας, ακόμη κι αν βλέπεις τα πάντα κοιτώντας προς τα πίσω, επειδή με την οροφή κατεβασμένη η ορατότητα μειώνεται.

Τα καθίσματα, από την άλλη, δεν δίνουν αρχικά την εντύπωση ότι είναι τα καταλληλότερα για μεγάλα ταξίδια. Παρ’ όλα αυτά, ακόμη και έπειτα από ώρες στην κίνηση της πόλης, δεν μας κούρασαν. Οι πίσω θέσεις, επίσης, δεν είναι εντελώς διακοσμητικές και για μικρές αποστάσεις μπορούν να φιλοξενήσουν επιβάτες, όμως είναι σαφές ότι το 500 έχει σχεδιαστεί κυρίως για δύο. Ή έστω για δύο και ένα μικρό παιδί, με θύρες ISOFIX να βρίσκονται μέχρι και στο κάθισμα του συνοδηγού.

Όσο για το χώρο αποσκευών των 183 λίτρων, αρκεί για τα καθημερινά ψώνια ή μικρές αποσκευές, με το περιορισμένο άνοιγμα του Cabrio να δυσκολεύει όταν θέλεις να φορτώσεις μεγάλες «σκληρές» βαλίτσες.

Back to basics

Κάτω από το καπό, το Hybrid φιλοξενεί τον γνώριμο τρικύλινδρο ατμοσφαιρικό 1.0 FireFly του προηγούμενου 500. Αποδίδει 65 ίππους και 92 Nm ροπής και συνεργάζεται με ήπιο υβριδικό σύστημα 12 V και χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων. Πέντε ίππους λιγότερους, δηλαδή, από το προηγούμενο Hybrid, με τη ροπή να παραμένει ίδια. Η μικρή δόση ηλεκτρισμού προέρχεται από μια ιμαντοκίνητη μίζα-γεννήτρια, η οποία ανακτά ενέργεια κατά την επιβράδυνση, την αποθηκεύει σε μια μικρή μπαταρία και υποβοηθά τον θερμικό κινητήρα. Το σύστημα αναλαμβάνει και την επανεκκίνησή του στο Stop & Start.

Πίσω από αυτήν την απλή μηχανική συνταγή κρύβεται μια αρκετά πιο σύνθετη ιστορία. Η τοποθέτηση ενός βενζινοκινητήρα σε ένα αυτοκίνητο που γνωρίσαμε ως ηλεκτρικό δεν ήταν μια υπόθεση του τύπου «βγάζω το ένα μοτέρ και βάζω το άλλο». Οι μηχανικοί της Fiat είχαν πάντως ένα πλεονέκτημα. Η πλατφόρμα eMini του 500e αποτελεί εκτεταμένη εξέλιξη της FGA Mini, πάνω στην οποία βασιζόταν και το προηγούμενο 500.

Η συγγένεια αυτή έδωσε στους μηχανικούς ορισμένα κοινά σημεία για να δουλέψουν. Χρειάστηκαν όμως νέα τμήματα στο κεντρικό και στο πίσω μέρος του δαπέδου για τη γραμμή της εξάτμισης, διαφορετική κεντρική σήραγγα, σημεία στήριξης για τον κινητήρα και το κιβώτιο, καθώς και χώρος για το ρεζερβουάρ. Προσαρμογές έγιναν και στην καμπίνα, ώστε να φιλοξενηθούν ο επιλογέας και το πεντάλ του συμπλέκτη. Μια «μεταμόσχευση» αρκετά μεγαλύτερη απ’ όσο αφήνει να φανεί η γνώριμη εμφάνιση.

Ό,τι καλύτερο για την πόλη

Πατάς τον πανάλαφρο συμπλέκτη, βάζεις πρώτη και ξεκινάς. Το σημείο σύμπλεξης βρίσκεται ψηλά, σχεδόν όπως σε ένα αυτοκίνητο σχολής οδηγών, και πολύ γρήγορα νιώθεις ότι το χειρίζεσαι χωρίς καμία προσπάθεια. Σαν παιχνίδι.

Οι 65 ίπποι σίγουρα δεν γεμίζουν το μάτι στον πίνακα των τεχνικών χαρακτηριστικών, όμως η κοντή κλιμάκωση του κιβωτίου, μαζί με το μικρό βάρος του αυτοκινήτου κάνουν τα πράγματα πιο θετικά. Το 500 ανταποκρίνεται με προθυμία στις εντός πόλης, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι περισσεύει δύναμη όταν βρεθεί εκτός αυτής ή όταν θελήσεις να προσπεράσεις. Εκεί χρειάζεται σωστή επιλογή σχέσης και καλή ματιά από τους καθρέπτες ώστε να δεις τι έρχεται από πίσω. Όπως και μπόλικη υπομονή, με την τελική ταχύτητα των 150 χλμ./ώρα, όσο παράδοξο και αν ακούγεται, να αποτελεί δύσκολο στόχο.

Από την άλλη, με την οροφή κατεβασμένη, σε μια διαδρομή με χαλαρό ρυθμό, απολαμβάνεις την οδήγηση. Και εδώ έρχεται ο λεβιές για να κάνει ακόμη πιο ευχάριστη τη δουλειά σου. Έχει ένα απολαυστικό «κλικ-κλικ» σε κάθε αλλαγή, ένα θετικό κούμπωμα που σε ενθουσιάζει και σε κάνει να χαίρεσαι ακόμη και τη στιγμή που θα επιλέξεις πέμπτη ή έκτη. Το τιμόνι είναι πανάλαφρο, χωρίς να υπάρχει πλέον το ξεχωριστό κουμπί City του προηγούμενου μοντέλου. Έχει ελαφρώς καλύτερη αίσθηση απ’ ό,τι θυμόμαστε από εκείνο, αν και εξακολουθεί να μη μεταφέρει ιδιαίτερη πληροφορία στα χέρια σου. Κάτι που, για τον χαρακτήρα και τη χρήση του, δύσκολα θα σε απασχολήσει. Αυτό που θα εκτιμήσεις είναι η σχετικά έντονη επαναφορά του, ιδιαίτερα μέσα στα στενά και στους συνεχείς ελιγμούς. Σε αντίθεση με αρκετά κινεζικά supermini που έχουμε οδηγήσει, το τιμόνι επιστρέφει πρόθυμα, κάνοντας την καθημερινή οδήγηση ακόμη πιο φυσική. Τα φρένα, τέλος, είναι εξαιρετικά, τόσο στην αίσθηση του πεντάλ όσο και στην αποτελεσματικότητά τους.

Είναι επίσης «πούπουλο», όντας 320 κιλά ελαφρύτερο από το ηλεκτρικό, στα 1.159 κιλά μόλις για το Cabrio. Τι σου κάνει μια… μπαταρία 42 kWh. Από την άλλη, με μικρούς τροχούς και μικρό μεταξόνιο, δεν σε γεμίζει με αυτοπεποίθηση να κινηθείς με πάνω από έναν συγκεκριμένο ρυθμό. Ούτε αυτό σε νοιάζει, ανοίγεις την οροφή και κινείσαι χαλαρά. Η ανάρτηση είναι σφιχτούλα, αλλά δεν κουράζει στην πόλη, με την ποιότητα κύλισης να ικανοποιεί. Σε αντίθεση με την ηχομόνωση, που λόγω της υφασμάτινης οροφής θα σε κάνει να νομίζεις ότι έχει αφήσει ανοιχτό πίσω παράθυρο. Δεν έχει πίσω παράθυρο!

Στην κατανάλωση, με χαλαρό ρυθμό και χωρίς κίνηση είδαμε τιμές στα χαμηλά 5άρια, ενώ όταν οι αλλαγές από πρώτη σε δευτέρα έγιναν καθημερινή ρουτίνα, φτάσαμε έως τα 6,5 λ./100 χλμ. Στο σύνολο της δοκιμής ο μέσος όρος διαμορφώθηκε στα 6,2 λ./100 χλμ., ελαφρώς καλύτερα, δηλαδή, απ’ ό,τι είχαμε δει με το απερχόμενο υβριδικό 500. Δυστυχώς δεν έχουμε πρόσφατο μέτρο σύγκρισης από το Pandina, που έχει το ίδιο σύνολο, όμως εικάζουμε ότι και αυτό κοντά στα ίδια νούμερα θα παίζει.

Niche

Το Fiat 500 Hybrid Cabrio είναι ένα καταπληκτικό αυτοκίνητο πόλης. Μικρό, ευέλικτο και εύκολο στην οδήγηση, με έναν συνδυασμό κινητήρα και κιβωτίου που σε κάνει να συμμετέχεις στη διαδικασία, αλλά και μια ανοιγόμενη οροφή που μπορεί να δώσει άλλη φινέτσα ακόμη και στην πιο συνηθισμένη διαδρομή. Παραμένει όμως ένα αυτοκίνητο με συγκεκριμένες προτεραιότητες. Οι πίσω θέσεις και ο χώρος αποσκευών βάζουν περιορισμούς στην πρακτικότητα, ενώ οι 65 ίπποι και το χειροκίνητο κιβώτιο δεν ταιριάζουν σε κάθε οδηγό και σε κάθε χρήση. Το ίδιο ισχύει και για την τιμή του, η οποία εξακολουθεί να το τοποθετεί μακριά από το πορτοφόλι αρκετών ανθρώπων που θα ήθελαν ένα μικρό αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις τους.

Η γνώμη μας είναι πως, εάν κόστιζε 2.000 ευρώ λιγότερα, ίσως να γινόταν ελκυστικό για πολύ περισσότερο κόσμο, που αδυνατεί να δώσει πάνω από το ψυχολογικό όριο των 20, για πρώτο αυτοκίνητο ή δεύτερο πόλης. Ακόμη και για εκείνον που θα έβαζε τα μεγάλα ταξίδια σε δεύτερη μοίρα, προκειμένου να απολαμβάνει καθημερινά ένα αυτοκίνητο φτιαγμένο για την πόλη. Γιατί εκεί, ανάμεσα στα στενά, στα φανάρια και στην κίνηση, το 500αράκι παραμένει ξεχωριστό. Τουλάχιστον, χαιρόμαστε που επέστρεψε σε αυτήν τη μορφή.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρας

Τρικύλινδρος σε σειρά, ατμοσφαιρικός

Ήπιο υβριδικό σύστημα 12 V

Χωρητικότητα: 999 κ.εκ.

Ισχύς κινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 65 ίπποι/6.000 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή: 92 Nm/3.500 σ.α.λ.

Μετάδοση

Κίνηση στους εμπρός τροχούς

Χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 150 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 17,3 δλ.

Κατανάλωση καυσίμου

Κατασκευαστή (WLTP): 5,4 λ./100 χλμ.

Δοκιμής: 6,2 λ./100 χλμ.

Εκπομπές CO₂: 122 γρ./χλμ.

Ρεζερβουάρ

37 λίτρα

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος): 3.631 x 1.684 x 1.532 χλστ.

Μεταξόνιο: 2.322 χλστ.

Βάρος: 1.150 κιλά

Χώρος αποσκευών

185 λίτρα

Τιμή αγοράς

Από 23.590 ευρώ

(Από 21.790 ευρώ με προωθητική ενέργεια)

Τέλη κυκλοφορίας: –