Δοκιμή Ford Ranger Wildtrack Plug-In Hybrid: Το πιο οικονομικό αγροτικό

Kάποτε τα pick-up ταυτίζονταν με λάσπες, κράνη ασφαλείας και σκληρή δουλειά, αλλά σήμερα το plug-in υβριδικό Ford Ranger δείχνει πως μπορούν να προσφέρουν ακόμη και… πολυτέλεια.

του Θέμη Θεοδωρόπουλου, Φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος

Για δεκαετίες, τα pick-up είχαν έναν ξεκάθαρο ρόλο: φόρτωμα, πετρέλαιο, ροπή και αντοχή. Κανείς δεν ζήτησε να είναι αθόρυβα, «πράσινα» ή τεχνολογικά προηγμένα. Η Ford, όμως, έρχεται να ανατρέψει αυτήν τη θεωρία και να εισαγάγει μια εντελώς νέα επιλογή στην κατηγορία.

Για πρώτη φορά, ένα pick-up αποκτά πλήρες plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης. Δεν πρόκειται για πειραματική προσέγγιση, ούτε για μια έκδοση βιτρίνας. Το PHEV εντάσσεται περήφανα στην γκάμα του Ranger, με πλήρη λειτουργικότητα και πραγματικές δυνατότητες. Αυτό το γεγονός, από μόνο του, είναι μια μικρή επανάσταση. Το Ranger PHEV είναι το πρώτο pick-up που σου επιτρέπει να κάνεις τις καθημερινές σου μετακινήσεις χωρίς να κάψεις σταγόνα βενζίνης, ενώ την ίδια μέρα μπορείς να γεμίσεις την καρότσα του πράγματα ή να «σκαρφαλώσεις» ένα βουνό, χωρίς κανέναν περιορισμό.

Το υβριδικό Ranger δεν είναι απλώς ένα κόλπο της Ford για να μειώσει τον μέσο όρο ρύπων του μοντέλου. Αντίθετα, το αντιμετώπισε ως ένα ολοκαίνουριο project, με στόχο ένα όχημα που μπορεί να καλύψει κάθε επαγγελματική ανάγκη, εταιρικούς στόλους αλλά ακόμη και ιδιωτική χρήση, μέσα και έξω από την πόλη. Στη πραγματικότητα, πάντως, αλλάζει το τρόπο με τον οποίο βλέπουμε ένα pick-up: πλέον δεν αναγκάζεσαι να κάνεις συμβιβασμούς, μπορείς να συνδυάσεις δουλειά και άνεση σε ένα όχημα. Μέσα σε ένα αστικό περιβάλλον, κινείσαι αθόρυβα και με σημαντικά χαμηλότερο κόστος χρήσης – μπορείς ακόμη και να κινείσαι ελεύθερα στον δακτύλιο!

Γνώριμο σχήμα, νέα τεχνολογία

Σχεδιαστικά, το Wildtrak PHEV διατηρεί τον χαρακτήρα που έχει κάνει το Ranger, το πιο επιτυχημένο pick-up στην Ευρώπη. Είναι μεγάλο, επιβλητικό, με έντονη παρουσία στον δρόμο. Η αισθητική του παραμένει καθαρά προσανατολισμένη στη δύναμη και στη χρηστικότητα, χωρίς ανάγκη να «φωνάζει» τον οικολογικό του χαρακτήρα. Οι λεπτομέρειες που μαρτυρούν ότι πρόκειται για την υβριδική έκδοση είναι αρκετά για διακριτικές: εμβλήματα «PHEV» στα εμπρός φτερά, μία επιπλέον «τάπα» ανεφοδιασμού δίπλα σε αυτήν της βενζίνης.

Κατά τα άλλα, παραμένει ένα κανονικό Ranger, απλώς με τη μεγαλύτερη τεχνολογική αλλαγή που έχουμε συναντήσει στην κατηγορία κάτω από το αμάξωμα. Και, μάλιστα, με τρόπο που δεν περιορίζει τη χρηστικότητά του. Η τοποθέτηση της μπαταρίας δεν επηρεάζει την απόσταση από το έδαφος, τις εκτός δρόμου γωνίες ή την καθημερινή πρακτικότητα. Το υβριδικό Ranger διατίθεται σε δύο εκδόσεις εξοπλισμού, Wildtrak και Stormtrak, οι οποίες επικεντρώνονται στις off-road επιδόσεις και το στιλ ή την πολυτέλεια αντίστοιχα.

Άνεση που δεν περιμένεις

Κοιτώντας το εσωτερικό του, καταλαβαίνεις αμέσως πόσο διαφορετικό είναι από τα υπόλοιπα pick-up της αγοράς. Το Ranger είναι σχεδιασμένο για να περνάς πολλές ώρες στην καμπίνα του με τον πιο άνετο τρόπο. Ειλικρινά, αν δεν κοιτάξεις την καρότσα πίσω σου από τον καθρέφτη, νομίζεις πως βρίσκεσαι μέσα σε ένα πολυτελές SUV της Ford. Μεγάλες οθόνες για το κάθετο infotainment και τον ψηφιακό πίνακα οργάνων, δερμάτινες επενδύσεις και πραγματικά εργονομικοί χειρισμοί για κάθε λειτουργία. Χαμηλότερα στη κονσόλα, σου υπενθυμίζει πόσο ικανό είναι για off-road διαδρομές, με τον επιλογέα της τετρακίνησης που περικυκλώνεται από τη «ρόδα» για τα προγράμματα οδήγησης και δίπλα τους συντομεύσεις για να βλέπεις άμεσα τις εξωτερικές κάμερες ή πληροφορίες για την κλίση του αυτοκινήτου. Αντίθετα με άλλα Ford, το «κλείδωμα» του πίσω διαφορικού γίνεται μέσα από την οθόνη του infotainment. Κάτι επίσης πρακτικό είναι η ύπαρξη πριζών για ηλεκτρικές συσκευές, με το Ranger να λειτουργεί ως γεννήτρια ρεύματος σε μια απόμακρη εκδρομή.

Γενικότερα, είναι μια πολύ διαφορετική εμπειρία σε σχέση με ένα συνηθισμένο pick-up. Το επίπεδο ποιότητας και φινιρίσματος το φέρνει πολύ πιο κοντά σε σύγχρονα SUV, διατηρώντας παράλληλα τον πρακτικό χαρακτήρα που απαιτεί η κατηγορία. Τα υλικά δείχνουν ανθεκτικά, αλλά όχι πρόχειρα. Τα καθίσματα είναι φαρδιά, υποστηρικτικά και σχεδιασμένα για μεγάλες και αναπαυτικές διαδρομές. Οι τεχνολογίες δεν βρίσκονται εκεί για show-off, αλλά ως βασικό εργαλείο κατανόησης του αυτοκινήτου: βλέπεις πώς δουλεύει το σύστημα, πότε χρησιμοποιεί ενέργεια, πότε φορτίζει, πότε ανακτά.

Δύναμη, ροπή και… ησυχία

Αυτό που μένει πιο έντονα όταν βρεθείς στο τιμόνι του Ranger PHEV είναι η αίσθηση ότι οδηγείς κάτι που δεν μοιάζει με τίποτα άλλο στην κατηγορία του. Όχι μόνο λόγω του μεγέθους ή της παρουσίας του, αλλά λόγω του τρόπου που λειτουργεί το υβριδικό σύστημα. Κάτω από το καπό βρίσκεται ο EcoBoost 2,3 λίτρων, ο οποίος συνεργάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα, με συνδυαστική ισχύ 281 ίππων και άφθονη ροπή διαθέσιμη από την πρώτη στιγμή που αγγίζεις το πετάλι του γκαζιού. Η ισχύς περνά στους πίσω ή τους τέσσερις τροχούς μέσω του κλασσικού αυτόματου κιβωτίου 10 σχέσεων της Ford, με δυνατότητα επιλογής διαφορετικών προγραμμάτων λειτουργίας και Low.

Σε συνθήκες ταξιδιού, μπορεί να επιταχύνει και να σταθεί στα 130 km/h αμιγώς ηλεκτρικά, χωρίς παρεμβολή του θερμικού κινητήρα, σε ένα σκηνικό που δύσκολα μπορείς να φανταστείς αν δεν το ζήσεις. Ο μόνος θόρυβος που ακούς είναι τα ελαστικά και ο αέρας. Βέβαια, με τα σημερινά standards της ηλεκτροκίνησης, η ηλεκτρική αυτονομία δεν είναι εντυπωσιακή με απόλυτους αριθμούς. Όμως τα χιλιόμετρα που μπορεί να διανύσει με μηδενικούς ρύπους είναι απολύτως ρεαλιστικά και επαρκή για τις καθημερινές μετακινήσεις: σπίτι, δουλειά, μικρές αστικές διαδρομές, χωρίς σταγόνα βενζίνης. Και αυτό, για ένα όχημα αυτών των διαστάσεων και δυνατοτήτων, αποτελεί επανάσταση. Ταυτόχρονα, μπορεί να ρυμουλκήσει φορτία με βάρος μέχρι και 3.500 κιλά, ενώ διαθέτει έξυπνα συστήματα υποβοήθησης για να διευκολύνουν τη μεταφορά αντικειμένων με trailer.

Όταν βγει από την πόλη και του ζητήσεις περισσότερη δύναμη, ο ηλεκτροκινητήρας «γεμίζει» το κενό ροπής μέχρι να ανεβάσει στροφές ο Ecoboost ώστε να λειτουργήσει το turbo του. Η μετάβαση στην υβριδική κίνηση είναι απόλυτα ομαλή και ευτυχώς ο θερμικός κινητήρας δεν «ανοιγοκλείνει» μονίμως όπως σε υβριδικά άλλων εταιριών. Επίσης, υπάρχουν επιλογές διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας: μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον 2.3 ως γεννήτρια για να φορτίσεις την μπαταρία ή να δώσεις προτεραιότητα στην ηλεκτρική κίνηση.

Το τιμόνι του είναι ευχάριστα ακριβές και οι εμπρός αναρτήσεις εξαιρετικές, αν και στον πίσω άξονα έχουμε ένα πιο παλιομοδίτικο set-up με σούστες, που όταν η καρότσα είναι άδεια κάνουν το πίσω μέρος να αναπηδά, κάτι που γίνεται αισθητό από τους επιβάτες των πίσω καθισμάτων. Ένα πολύ σημαντικό στοιχεία στην οδηγική αίσθηση είναι και το βάρος, όπου στη περίπτωση του Ranger PHEV έχει αυξηθεί περίπου κατά 100 κιλά σε σχέση με την υπόλοιπη γκάμα λόγω των ηλεκτρικών εξαρτημάτων. Αυτή η διαφορά δεν γίνεται αισθητή στην καθημερινή οδήγηση – μονάχα όταν πιέσεις περισσότερο το αυτοκίνητο.

Σε γρήγορη οδήγηση σε χώμα ή σε επιφάνειες χαμηλής πρόσφυσης, η μάζα γίνεται πιο αισθητή, με το αμάξωμα να μεταφέρει περισσότερη αδράνεια σε απότομες αλλαγές κατεύθυνσης και ακόμη παραπάνω στα φρένα. Στα πέτρινα ή χωμάτινα περάσματα ενός βουνού, το πάτημα του γκαζιού δίνει άμεσα ροπή σε όλους τους τροχούς χωρίς καμία καθυστέρηση. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα όταν ξέρεις να το διαχειριστείς, αλλά αν δεν έχεις εξοικειωθεί, μπορεί στην αρχή να σου φανεί κάπως απότομο. Το αυτοκίνητο «τινάζεται» μπροστά πιο αποφασιστικά απ’ ό,τι περιμένεις από ένα τόσο βαρύ όχημα, και αυτό δημιουργεί μια αίσθηση απρόβλεπτου χαρακτήρα, ειδικά σε γλιστερές επιφάνειες. Και όμως, αυτή ακριβώς η συμπεριφορά είναι που κάνει το Ranger PHEV μοναδικό, γιατί όταν το «μάθεις» γίνεται… παιχνίδι. Το πλαίσιο είναι ικανό να διαχειριστεί τη δύναμη, η τετρακίνηση λειτουργεί άριστα και το όχημα διατηρεί τις πραγματικές εκτός δρόμου δυνατότητές του.

Η νέα πραγματικότητα των pick–up

Το Ranger PHEV δεν προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει την κατηγορία των pick-up, αλλά να της δώσει νέο περιεχόμενο. Δεν χάνει τον χαρακτήρα εργαλείου, αντίθετα τον εξελίσσει, προσθέτοντας καθημερινή ηλεκτροκίνητη χρηστικότητα και ένα νέο επίπεδο πολιτισμένης λειτουργίας. Στην πράξη, προσφέρει κάτι που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε ασύμβατο: επαγγελματικές δυνατότητες μαζί με δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής μετακίνησης. Και αυτή ακριβώς η ισορροπία είναι που του δίνει ξεχωριστή ταυτότητα μέσα στην κατηγορία. Ένας άνθρωπος που μέχρι χθες δεν θα σκεφτόταν ποτέ ένα pick-up για καθημερινή χρήση στην πόλη, πλέον έχει μια εναλλακτική, χωρίς να θυσιάζει τίποτα από τον παραδοσιακό ρόλο ενός τέτοιου οχήματος.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρας

Τετρακύλινδρος εν σειρά

Turbo, άμεσου ψεκασμού βενζίνης

Χωρητικότητα 2.261 κ.εκ.

Iσχύς θερμικού κινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 188 ίπποι/4.600 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή: 411 Nm ροπής/2.700 σ.α.λ.

Ισχύς ηλεκτροκινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 102 ίπποι

Μπαταρία

Χωρητικότητα 11.8 kWh

Αυτονομία: 43 χλμ.

Συνδυαστική ισχύς

281 ίπποι

697 Nm ροπής

Μετάδοση

Κίνηση στους τέσσερις ή τους πίσω τροχούς (με επιλογή L)

Αυτόματο κιβώτιο 10 σχέσεων

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 180 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 9.2”

Μέση κατανάλωση

Κατασκευαστή (WLTP): 3,1 λίτρα/100 χλμ.

Εκπομπές CO2: 70 γρ./χλμ.

Ρεζερβουάρ

70 λίτρα

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος) χλστ.: 5.350 x 1.924 x 1.871

Μεταξόνιο 3.270 χλστ.

Βάρος 2.507 κιλά

Ικανότητα Ωφέλιμου Φορτίου

940-993 κιλά

Τιμή αγοράς

Από 65.135€

