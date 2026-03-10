Δοκιμή GAC AION V: Lounge με τέσσερις τροχούς, 500 χιλιόμετρα αυτονομία και τιμή θερμικού SUV

Πολλά αυτοκίνητα υπόσχονται κορυφαία επίπεδα άνεσης, αλλά με το νέο AION V νιώθεις πως οδηγείς μια… σουίτα με ρόδες.

Του Θέμη Θεοδωρόπουλου, Φωτογραφίες: Ναυσικά Βασιλειάδου.

Οι αυστηροί κανονισμοί ρύπων και η χαμηλή φορολόγηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη άφησαν ανοιχτό ένα «παραθυράκι» που εκμεταλλεύτηκε στο έπακρον η Κίνα. H επιδρομή των κατασκευαστών από την Κίνα στην ελληνική αγορά ήταν τόσο ξαφνική, που η χώρα μας έχει κατακλυστεί με μάρκες που ο περισσότερος κόσμος ακούει για πρώτη φορά. Έρχονται χωρίς ιδιαίτερο ιστορικό βάθος ή αγωνιστική ιστορία, χωρίς κάποιο θρυλικό μοντέλο που τις έφερε στο προσκήνιο. Και οι περισσότερες μάρκες, δε, έκαναν την είσοδό τους στην αγορά μας με ισχυρά, υπερμεγέθη SUV με παρόμοιες τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης, υπερευαίσθητα ADAS και έλλειψη οδηγικού χαρακτήρα, κάνοντας σχεδόν αδύνατο το να ξεχωρίσουν από τον ανταγωνισμό τους. Και στην αρχή, οι τιμές τους πλησίαζαν ένα premium γερμανικό μοντέλο μικρότερης κατηγορίας, με τους αγοραστές να στρέφονταν προς τα εκεί, αναζητώντας τη σιγουριά που προσφέρουν οι εδραιωμένες μάρκες. Το σκηνικό βέβαια, τον τελευταίο χρόνο, έχει αλλάξει, αφού στην Ελλάδα τα υβριδικά μοντέλα αντιπροσωπεύουν πλέον πάνω από το 50% των νέων ταξινομήσεων, κάτι που δείχνει πως ένα μεγάλο μέρος των οδηγών έχει ήδη εξοικειωθεί με την αίσθηση της ηλεκτρικής κίνησης. Το επόμενο βήμα προς την πλήρη ηλεκτροκίνηση δεν μοιάζει πια τόσο μακρινό.

Σε αυτό, το νέο μοτίβο, της προσιτής ηλεκτροκίνησης, η AION, περίμενε να περάσει το αρχικό «κύμα» νέων εταιριών, πριν λανσαριστεί στην Ελλάδα από την Inchcape. Ακόμη κι αν η γκάμα μοντέλων της ξεκινά από μικρά citycars και φτάνει μέχρι supercars 1.200 ίππων, στη χώρα μας ξεκινά την εμπορική της πορεία μονάχα με ένα SUV που τοποθετείται ανάμεσα σε C και D κατηγορίες, με το δυνατό του χαρτί να μην είναι άλλο από το προσιτό κόστος απόκτησής του, ειδικά σε σχέση με αυτά που προσφέρει. Το νέο AION V δεν είναι ένα ακόμη ηλεκτρικό SUV 500+ ίππων που «τα χάνει» όταν προσπαθήσεις να κινηθείς δυναμικά, ούτε το «φθηνό κινεζικό» που πασχίζεις να βολευτείς στο σκληρό του κάθισμα. Αντίθετα, προσφέρει τρομερές τεχνολογίες άνεσης, σε ένα πακέτο που για να τα αποκτήσεις σε ένα γερμανικό μοντέλο θα χρειαζόταν να πληρώσεις… τα διπλάσια.

Blending in

Εμφανισιακά, το AION V διακρίνεται από ένα καθαρό look που δείχνει αρκετά «ευρωπαϊκό», έχοντας αντλήσει έμπνευση σε αρκετά σημεία από επιτυχημένα μοντέλα της ηπείρου μας. Ακόμη ένας λόγος βέβαια, είναι και το στούντιο της εταιρείας στο Μιλάνο, που ακολουθεί τη λογική της «από εδώ» πλευράς του πλανήτη. Το εμπρός μέρος χαρακτηρίζεται από τα λεπτά LED φωτιστικά σώματα, με το καπό και τον προφυλακτήρα να ακολουθούν τις γραμμές τους. Η μάσκα –όπως συμβαίνει σε πολλά ηλεκτρικά– είναι κλειστή, συμβάλλοντας τόσο στην αεροδυναμική όσο και στη μοντέρνα εικόνα. Στο πίσω μέρος, τα φώτα είναι πιο «τετραγωνισμένα» και αγκαλιάζουν τις άκρες του AION, το όνομα της μάρκας τοποθετείται ανάμεσά τους, ενώ ο σχεδιασμός, παρότι μινιμαλιστικός, έχει ενδιαφέρον. Το προφίλ του αμαξώματος αποκαλύπτει και τον πραγματικό χαρακτήρα του V. Έχει αρκετό όγκο για μοντέλο της κατηγορίας και από τα πιο μεγάλα μεταξόνια (4,61 μ. μήκος και 2.775 χλστ. μεταξόνιο), στοιχεία που μεταφράζονται σε αυξημένους εσωτερικούς χώρους. Η σιλουέτα είναι σχετικά απλή, με ομαλές επιφάνειες και έντονα φουσκώματα πάνω από τους θόλους των τροχών, δίνοντας στο αυτοκίνητο μια στιβαρή αλλά ταυτόχρονα κομψή παρουσία στον δρόμο.

Η αεροδυναμική φαίνεται πως έχει παίξει σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό. Οι κρυφές χειρολαβές θυρών, οι προσεγμένες ενώσεις των πάνελ και η ελάχιστα κεκλιμένη γραμμή οροφής βοηθούν στη μείωση των αντιστάσεων του αέρα, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για την αυτονομία.

Beauty lies within

Αν ο εξωτερικός σχεδιασμός αφήνει καλές εντυπώσεις, η καμπίνα είναι εκεί όπου το AION V αποκαλύπτει πραγματικά το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα. Μπαίνοντας μέσα, γίνεται αμέσως σαφές ότι το αυτοκίνητο έχει σχεδιαστεί με μια πολύ συγκεκριμένη φιλοσοφία: να λειτουργεί σαν χώρος χαλάρωσης. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό είναι μαλακά και προσεγμένα, η ποιότητα συναρμογής είναι υψηλή, ενώ η γενική αίσθηση που αφήνει η καμπίνα είναι αυτή ενός μοντέλου που στοχεύει να προσφέρει κάτι περισσότερο από απλή μετακίνηση.

Το ταμπλό είναι μινιμαλιστικό και τεχνολογικά προηγμένο. Στο κέντρο δεσπόζει μια οθόνη αφής 14,6 ιντσών για το infotainment, από την οποία ελέγχεται κάθε λειτουργία του αυτοκινήτου, ενώ μπροστά από τον οδηγό βρίσκεται ένας σχετικά μικρός ψηφιακός πίνακας οργάνων υψηλής ανάλυσης με τις βασικές πληροφορίες. Πέρα από τις ρυθμίσεις, στο σύστημα infotainment θα βρεις αρκετές ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες, όπως το πρόγραμμα ξεκούρασης που μετατρέπει τα εμπρός καθίσματα σε… κρεβάτια, για διαφορετικές χρήσεις (που πάει το μυαλό σας; Μιλάμε για ξεκούραση και θέαση βίντεο στην οθόνη). Στο κέντρο της κονσόλας υπάρχει και μία από τις πιο ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες του αυτοκινήτου, που συγκαταλέγεται επίσης ως ένας από του 30 μικροχώρους στην καμπίνα: ένα ενσωματωμένο «ψυγείο» που μπορεί να λειτουργήσει από -15 μέχρι +50 βαθμούς Κελσίου. Με άλλα λόγια, μπορείς είτε να κρατήσεις φρέσκο το παγωτό σου σε μια καλοκαιρινή εκδρομή, είτε να διατηρήσεις ζεστό το φαγητό σου μέχρι να φτάσεις σπίτι. Εκεί, προφανώς και μπορείς να αποθηκεύσεις πράγματα χωρίς να τα «μαγειρέψεις», κάτι που ίσως χρειαστεί να κάνεις γιατί παραδόξως δεν διαθέτει το κλασικό ντουλαπάκι στην πλευρά του συνοδηγού.

Το μεγάλο μεταξόνιο μεταφράζεται σε εντυπωσιακούς χώρους για επιβάτες, τόσο μπροστά όσο και πίσω, που σύμφωνα με την AION, αγγίζουν τα 3 μέτρα και 4,42 m² ωφέλιμων εσωτερικών χώρων. Οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν επίπεδο δάπεδο, άφθονο χώρο για τα πόδια και καθίσματα που θυμίζουν περισσότερο θέσεις business class παρά ένα τυπικό οικογενειακό SUV (άντε και με λίγο MPV χροιά, χάρη στα αναδιπλούμενα τραπεζάκια στις πλάτες των καθισμάτων). Την αίσθηση ευρυχωρίας ενισχύει ακόμη περισσότερο η τεράστια πανοραμική γυάλινη οροφή, η οποία αφήνει άπλετο φυσικό φως να μπει στην καμπίνα και κάνει τον χώρο να δείχνει ακόμη μεγαλύτερος. Τα καθίσματα, πάντως, αποτελούν ίσως το μεγαλύτερο highlight του εσωτερικού. Εκτός από τις ηλεκτρικές ρυθμίσεις, προσφέρουν πολλαπλά προγράμματα μασάζ (εμπρός), θέρμανση και αερισμό (και για τους πίσω επιβάτες), μετατρέποντας κάθε διαδρομή σε μια μικρή εμπειρία χαλάρωσης. Τα πίσω δε, μπορούν να ανακλιθούν έως και 137 μοίρες, για την απόλυτη ξαπλωτή θέση και εμπειρία σε ταξίδι. Ακόμη ένα σημεία αναφοράς είναι ότι οι πίσω πόρτες ανοίγουν σχεδόν στις 90 μοίρες, οπότε είναι πολύ βολικό το μπες-βγες και η τοποθέτηση παιδικού καθίσματος. Οικογενειακές καταστάσεις δηλαδή…

Ο χώρος αποσκευών στα 427 λίτρα κρίνεται απλά καλός, δεδομένου ότι δεν υπάρχει και frunk. Από την άλλη, αν και δεν είναι από τους πιο μεγάλους, έχει έξυπνη χωροταξική διαμόρφωση, με τρία επίπεδα, ενώ συνολικά φτάνει τα 978 λίτρα. Διαθέτει ηλεκτρικά ανοιγόμενη πέμπτη πόρτα και hands-free άνοιγμα.

Η γνωστή συνταγή, με μεγαλύτερη αυτονομία

Όπως και πολλά άλλα δικίνητα ηλεκτρικά μοντέλα, το AION V εφοδιάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα 204 ίππων/210 Nm ροπής που κινεί τους εμπρός τροχούς και επιβεβαιώνει τη φιλοσοφία του μοντέλου, για επάρκεια και αποδοτικότητα, όχι για απότομη ροπή και 0-100 που… σπάει σβέρκους. Το τελευταίο βέβαια, πραγματοποιείται σε μόλις 7,9 δευτερόλεπτα, νούμερο σαφώς καλύτερο απ’ τα περισσότερα θερμικά SUV της κατηγορίας και σε αυτά τα χρήματα, που δείχνει την αμεσότητά του στον αστικό ιστο.

Η ενέργεια αποθηκεύεται σε μια μπαταρία περίπου 75 kWh, την αποκαλούμενη Magazine Battery 2.0, η οποία δίνει έμφαση τόσο στην απόδοση όσο και στην ασφάλεια. Διαθέτει προηγμένη αρχιτεκτονική θερμικής διαχείρισης με διπλές πλάκες υγρής ψύξης και ειδικό ηλεκτρολύτη που συμβάλλουν στη θερμική σταθερότητα του πακέτου ακόμη και σε απαιτητικές συνθήκες λειτουργίας. Στην πράξη, η μπαταρία χαρίζει κάτι περισσότερο από αξιοπρεπή αυτονομία, ακόμη και για όσους θα σκέφτονταν ένα θερμικό SUV, καλύπτοντας χωρίς κανένα άγχος καθημερινές μετακινήσεις αλλά και ταξίδια. Η αποδοτική διαχείριση της ενέργειας και η αεροδυναμική σιλουέτα βοηθούν το AION V να διατηρεί χαμηλά την κατανάλωσή του, ειδικά σε σταθερές ταχύτητες ταξιδιού. Πιο συγκεκριμένα, είδαμε να καταναλώνει 19,5 kWh με τα όρια ταχύτητας σε ταξίδι και κάτω από 14 εντός του αστικού ιστού.

Η μέση κατανάλωση έφτασε τις 17,1 kWh/100 χλμ., τιμή αρκετά κοντά στα εργοστασιακά δεδομένα, που μεταφράζεται σε ρεαλιστική αυτονομία περίπου 460 χιλιομέτρων. Παράλληλα, η παρουσία αντλίας θερμότητας συμβάλλει στη διατήρηση της απόδοσης της μπαταρίας και στη μείωση της κατανάλωσης για θέρμανση της καμπίνας, περιορίζοντας τις απώλειες αυτονομίας σε χαμηλές θερμοκρασίες. Υποστηρίζει επίσης ταχεία φόρτιση έως 180 kW (από τις ταχύτερες στην κατηγορία), κάτι που του επιτρέπει να ανακτά έως και περίπου 370 χιλιόμετρα αυτονομίας σε περίπου 15 λεπτά, ενώ η φόρτιση από το 30% στο 80% ολοκληρώνεται σε περίπου 18 λεπτά.

You can’t race in a house

Δεν χρειάζεται πολύ χρόνο πίσω από το τιμόνι για να καταλάβεις πως το AION V δεν έχει δημιουργηθεί για να προσφέρει οδηγικές συγκινήσεις. Αυτό, όμως, είναι και το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του.

Η ανάρτηση είναι μαλακή και προσανατολισμένη στην άνεση, απορροφώντας αποτελεσματικά κακοτεχνίες και κραδασμούς, προσφέροντας ποιοτική κύλιση. Σε συνδυασμό με την καλή ηχομόνωση, οι επιβάτες απομονώνονται από τους εξωτερικούς θορύβους. Το τιμόνι παρέχει ελάχιστη πληροφόρηση, ωστόσο δεν σημαίνει ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Και τα δύο παραπάνω στοιχεία απλώς δεν προσπαθούν να δημιουργήσουν sport αίσθηση, ένα λάθος που κάνουν οι περισσότεροι κατασκευαστές, θεωρώντας πως ο αγοραστής αυτής της κατηγορίας θέλει δυναμικό χαρακτήρα και επιδόσεις αντί για ένα αναπαυτικό SUV. Θα θέλαμε επίσης να είχε λειτουργία One-Pedal, όμως η ρυθμιζόμενη αναγεννητική πέδηση «κάνει τη δουλειά της», απ’ όλες τις απόψεις.

Εκεί που το AION V δείχνει την αξία του, είναι η καθημερινή χρήση μέσα στην πόλη – εκεί, δηλαδή, που τελικά τα περισσότερα SUV περνούν το 90% της ζωής τους. Η προοδευτική απόδοση της δύναμης κάνει την επιτάχυνση ομαλή χωρίς απότομες αντιδράσεις, ενώ τα φρένα είναι ισχυρά και, σε συνδυασμό με τα συστήματα υποβοήθησης, που επεμβαίνουν συχνά, το αυτοκίνητο είναι ιδιαίτερα προβλέψιμο. Αντίστοιχα θετικές, βέβαια, είναι και οι εντυπώσεις στο ταξίδι. Σε ταχύτητες αυτοκινητοδρόμου το AION V κινείται σταθερά και ξεκούραστα, με χαμηλά επίπεδα θορύβου και καλή ενεργειακή απόδοση. Η κατανάλωση παραμένει σε λογικά επίπεδα, γεγονός που σημαίνει ότι οι στάσεις φόρτισης δεν χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα συχνές.

Τέλος, σε ένα SUV με ξεκάθαρο οικογενειακό προσανατολισμό, η ασφάλεια αποτελεί βασικό κριτήριο και εδώ το AION V φροντίζει να δίνει σαφείς απαντήσεις. Το μοντέλο έχει αποσπάσει τη μέγιστη βαθμολογία των πέντε αστέρων στις δοκιμές του Euro NCAP, χάρη και στη δομή του αμαξώματος που έχει σχεδιαστεί για αποτελεσματική απορρόφηση ενέργειας και προστασία του θαλάμου επιβατών. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται επτά αερόσακοι, μεταξύ των οποίων κεντρικός αερόσακος ανάμεσα σε οδηγό και συνοδηγό, αλλά και μεγάλες πλευρικές κουρτίνες μήκους 2,3 μέτρων που καλύπτουν και τους πίσω επιβάτες, διατηρώντας την πίεσή τους για έως έξι δευτερόλεπτα σε περίπτωση πρόσκρουσης ή ανατροπής. Παράλληλα, 13 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS) συμπληρώνουν το πακέτο ενεργητικής ασφάλειας, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας για οδηγό και επιβάτες.

Τελικά, σε τι ξεχωρίζει το AION V;

Και, τελικά, αυτό ακριβώς είναι το νόημά του. Το AION V δεν προσπαθεί να γίνει σπορ ή να παριστάνει ότι είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που πραγματικά είναι. Γιατί, όπως λέει και η αγγλική έκφραση, όταν το δίλημμα είναι αγορά σπιτιού ή αυτοκινήτου: you can sleep in your car, but you can’t race in a house. Και το AION V μοιάζει περισσότερο με ένα άνετο σπίτι με τέσσερις ρόδες, παρά με ένα SUV που θέλει να σε προκαλέσει να οδηγήσεις γρήγορα. Και με τιμή αγοράς που πέφτει κάτω από τις 30.000€ με την προωθητική ενέργεια της εισαγωγικής εταιρείας, δίνει μια νέα επιλογή σε όσους αναζητούν πραγματικό value-for-money αυτοκίνητο, με οικογενειακή λογική.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτροκινητήρας

Σύγχρονος με μόνιμους μαγνήτες

Μέγιστη ισχύς: 204 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 240 Nm

Μετάδοση

Κίνηση εμπρός

Κιβώτιο: Μονής σχέσης

Επιδόσεις

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 7.9 δλ.

Τελική ταχύτητα: 160 χλμ./ώρα

Κατανάλωση ενέργειας

Κατασκευαστή (WLTP): 16.5 kWh/100 χλμ.

Εκτιμώμενη δοκιμής: 17.1 kWh/100 χλμ.

Μπαταρία

Τύπος: LiFePO4

Χωρητικότητα: 75.26 kWh

Αυτονομία

Κατασκευαστή (WLTP): 510 χλμ.

Δοκιμής: 460 χλμ.

Φόρτιση

AC 11 kW: 8 ώρες και 30 λεπτά (0-100%)

DC 180 kW (10-80%): 24 λεπτά

Αμάξωμα

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) χλστ.: 4.605 x 1.854 x 1.686

Μεταξόνιο: 2.775 χλστ.

Βάρος: 2350 κιλά

Χώρος αποσκευών

427 λίτρα

Τιμή αγοράς

Από 33.900€

(χωρίς την κρατική επιδότηση ή τη προωθητική ενέργεια της inchcape)