Δοκιμή Geely EX5: Το SUV που «φτιάχτηκε» για τους ελληνικούς δρόμους

Μερικές φορές εάν δεν το ζήσεις δεν μπορείς να το πιστέψεις. Το Geely EX5, που μόλις ήρθε στην Ελλάδα, είναι μια απ’ αυτές τις περιπτώσεις, μιας και η άνεση, αλλά και οι τεχνολογίες που προσφέρει, είναι εφάμιλλες εάν όχι ισάξιες με αυτοκίνητα που κοστίζουν 100.000€. Υπό προϋποθέσεις κοστίζει κάτω από 30.000€ και κάνει θερμικό και ηλεκτρικό ανταγωνισμό… σκόνη.

Του Τρύφωνα Αλεξόπουλου, Φωτογραφίες: Κώστας Γαμβρούλης, Τ.Α., Δημήτρης Μανώλαρος

Μα ποια είναι πάλι αυτή η Geely, θα αναρωτηθείτε οι περισσότεροι. Η εύκολη και γρήγορη απάντηση: είναι μια κινέζικη εταιρεία που κατασκευάζει αυτοκίνητα. Τα πράγματα γίνονται πολύ πιο σύνθετα εάν δούμε τον όμιλο στον οποίο ανήκει αυτή η εταιρεία όμως.

Διαβάστε ΕΔΩ την συνέντευξή μας με τον Γενικό Διευθυντή της Geely στην Ελλάδα, Θανάση Κονιστή, για να δείτε όσα μας είπε για την στρατηγική και το όραμα της εταιρείας.

Πρόκειται για την Zhejiang Geely Holding Group, όπως είναι η πλήρης ονομασία της, ένας από τους σημαντικότερους και ταχύτερα αναπτυσσόμενους ομίλους της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας, με περισσότερες από 3,3 εκατομμύρια πωλήσεις το 2024 – μια επίδοση που την φέρνει μεταξύ των 10 κορυφαίων κατασκευαστών στον κόσμο. Αν κοιτάξουμε και λίγο πιο βαθιά, θα διαπιστώσουμε ότι στην ομπρέλα της ανήκουν η Volvo και η Lynk & Co, αλλά και η Zeekr που θα γνωρίσουμε οσονούπω. Εάν πάλι σας λέγαμε ότι η μάρκα Geely, θυγατρική του ομίλου, είναι αυτή με τις περισσότερες πωλήσεις από τις υπόλοιπες εταιρείες που γνωρίζουμε τόσο καλά – ειδικά τη Volvo – τότε σίγουρα θα σας κεντρίζαμε το ενδιαφέρον.

Τα πράγματα είναι απλά, για την ώρα τουλάχιστον, μιας και στο μέλλον περιμένουμε πολλά από την Geely στη χώρα μας, όπου έκανε την παρθενική της εμφάνιση στην απ’ εδώ πλευρά της Γηραιάς Ηπείρου. Ένα αμιγώς ηλεκτρικό, μεσαίο SUV, με τρομερή τιμή και απίστευτο εξοπλισμό. Ονομάζεται EX5 και όχι δεν έχει κοινά στοιχεία ούτε με τα μοντέλα της Volvo ούτε με τα Lynk & Co που έχουμε δει. Για την ακρίβεια βασίζεται σε μια ολοκαίνουργια αρχιτεκτονική και είναι το πρώτο παγκόσμιο μοντέλο της εταιρείας, με ευρωπαϊκή όμως αύρα, μιας και προορίζεται κυρίως για τις «δικές» μας αγορές. Πριν λοιπόν προλάβετε να βγάλετε συμπεράσματα για ένα ακόμα ηλεκτρικό SUV, που με την πρώτη ματιά δείχνει αποστειρωμένο, βαρετό, ίσως και αδιάφορο, να ξεκαθαρίσουμε πως αξίζει την προσοχή, αλλά και τον σεβασμό μας. Πρόκειται για ένα από τα πιο άνετα αυτοκίνητα που έχουμε οδηγήσει τα τελευταία χρόνια. Είναι πραγματικά λες και φτιάχτηκε για τους δικούς μας δρόμους.

ΤΑΠΕΙΝΟΤΗΤΑ

Η αλήθεια είναι πως στην εποχή μας, η αυτοκινητοβιομηχανία δείχνει να ταλαντεύεται ανάμεσα σε σχεδιαστική ομοιομορφία και υπερβολές. Πολλά νέα μοντέλα μοιάζουν μεταξύ τους, με έντονες ακμές, φουτουριστικά στοιχεία που συχνά αγγίζουν τα όρια της φλυαρίας και ιδέες που δεν εκπέμπουν πραγματική φρεσκάδα.

Ωστόσο, δεν ακολουθούν όλοι τον ίδιο δρόμο. Ορισμένοι κατασκευαστές επιλέγουν την απλότητα και τη διακριτική κομψότητα, αποφεύγοντας αυτό το επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκει και η Geely με το EX5, που «Teslίζει» σε σχεδιαστική φιλοσοφία, έχει καθαρές γραμμές, σμιλευμένες επιφάνειες και μοντέρνα αλλά ήρεμη αισθητική. Δεν αρέσει σε όλους, δεν «ενοχλεί» όμως. Έχει σίγουρα περισσότερο ενδιαφέρον από άλλα SUV με ασιατικές ρίζες που έχουμε δει τελευταία, τα οποία υιοθετούν μια πιο generic εμφάνιση.

Εδώ, το μπροστινό μέρος είναι «κλειστό» με λεπτά και επιθετικά LED φώτα. Από το προφίλ έχει ξεκάθαρο χαρακτήρα SUV, με μεγάλα παράθυρα, ράγες οροφής και τα απαραίτητα προστατευτικά σε προφυλακτήρες, θόλους και μαρσπιέ. Πίσω έχει το περισσότερο ενδιαφέρον, χάρη στην LED μπάρα

ΥΠΕΡΠΑΡΑΓΩΓΗ

Οι εκπλήξεις όμως κρύβονται μόλις ανοίξεις την πόρτα και μπεις μέσα. Δεν είναι ο σχεδιασμός του που θα σε εντυπωσιάσει αλλά η αίσθηση. Κλείνεις την πόρτα, κάθεσαι στο κάθισμα και συνειδητοποιείς αμέσως πόσο ευχάριστο είναι το περιβάλλον της καμπίνας. Το «ντύσιμο» της έκδοσης Tech στα λευκά (η βασική Pro έχει μαύρη απόχρωση) παίζει σημαντικό ρόλο, αλλά μόλις αρχίσεις να αγγίζεις τα υλικά είναι που παθαίνεις το πρώτο πολιτισμικό σοκ. Κι άλλα μοντέλα της κατηγορίας έχουν ποιοτικά υλικά, όμως εδώ τα πράγματα είναι πολύ κοντά σε ένα αρκετά πιο ακριβό Volvo EX40 (ας το χρησιμοποιήσουμε σαν σημείο αναφοράς μιας και είναι premium εταιρεία του ίδιου ομίλου). Αν και μπορεί να ακουστεί παράλογο, η υφή των υλικών είναι καλύτερη από αυτό, αλλά και από τον γερμανικό ανταγωνισμό. Το μαλακό πλαστικό στο ταμπλό, οι πολλές επενδύσεις από αφράτο τεχνητό δέρμα και το πλαστικό με το εφέ ξύλου στην κεντρική κονσόλα, σε συνδυασμό με την πολύ καλή συναρμογή όλων αυτών, επιτέλους μας κάνει να πούμε ότι ένα μοντέλο με καλύτερη τιμή από τα «τελευταία» Tesla, άγγιξε το premium. Φαίνεται επίσης ότι έχουν σκεφτεί τη λεπτομέρεια, αφού έμειναν μακριά από γυαλιστερές μαύρες πλαστικές επιφάνειες που γρατζουνιόνται εύκολα και γεμίζουν δαχτυλιές.

Σχεδιαστικά κινείται στα ίδια «ήπια» μονοπάτια με το εξωτερικό. Οριζόντιο ταμπλό, με διχρωμία για να κάνει αντίθεση και να ξεχωρίζει το πάνω με το κάτω τμήμα, όπως ξεχωρίζει και η ψηλή κεντρική κονσόλα οδηγό με συνοδηγό, δίνοντας ένα οδηγοκεντρικό vibe ταυτόχρονα. Βέβαια, δεν είναι αυτή η φιλοσοφία του, όπως θα δούμε παρακάτω, αλλά πάντα εκτιμάμε αυτή τη λογική διαχωρισμού. Το τιμόνι έχει τραπεζοειδές σχήμα με ιδιαίτερα επίπεδο κάτω τμήμα, ενώ όπως είναι αναμενόμενο, το μεγαλύτερο τμήμα του ταμπλό καταπιάνουν οι οθόνες.

Η μία, αυτή μπροστά από τον οδηγό, είναι ευρεία και σχετικά μικρή στις 10,2 ίντσες. Προβάλλει μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατάσταση του αυτοκινήτου, το trip computer και τα πολυμέσα. Όλα τα υπόλοιπα βρίσκονται είτε στην κεντρική οθόνη, είτε στο μεγάλο Head Up Display της έκδοσης Tech, το οποίο έχει λειτουργίες επαυξημένης πραγματικότητας, δείχνει τα αυτοκίνητα και τα εμπόδια στον δρόμο, μαζί με ορισμένα άλλα σημαντικά στοιχεία όπως τα όρια κυκλοφορίας.

Η τεράστια κεντρική οθόνη αφής των 15,4”, αν και με το μέγεθός της αρχικά φαίνεται πως θα ζορίσει τους πιουρίστες που προτιμούν το ταμπλό «γυμνό», στην πράξη απέδειξε πως δεν επηρεάζει ούτε την ορατότητα ούτε την εργονομία, στον μεγαλύτερο τουλάχιστον βαθμό. Κάτι που εκτιμήσαμε είναι πως το infotainment, έχει διαφορετική φιλοσοφία και user interface από τα υπόλοιπα μοντέλα του ομίλου. Ο λόγος πίσω απ’ αυτό είναι πως το Geely χρησιμοποιεί το λογισμικό Flyme Auto, που αποτελεί μέρος του οικοσυστήματος της Meizu. Αν σας λέει κάτι το όνομα, τα smartphone της εταιρείας κυκλοφορούν στην χώρα μας, και μαντέψτε, το 80% της, ανήκει από το 2022 σε μια θυγατρική της Geely Holding Group.

Το λογισμικό, λοιπόν, βασίζεται στο Android 11, όμως δεν επιτρέπει ιδιαίτερα μεγάλη ελευθερία, ως έκδοση καθαρά για χρήση σε αυτοκίνητο. Διαθέτει 8πύρηνο επεξεργαστή, ανάλυση κρύσταλλο με πολύ καλή φωτεινότητα και μια σταθερότητα που θυμίζει το infotainment της Tesla. Δεν κολλάει, όμως στην αρχή θα σε… κολλήσει λίγο. Θα χρειαστεί να του δώσεις χρόνο για να το μάθεις και να κάνεις ορισμένες λειτουργίες χωρίς να «ψάχνεις» με το δάχτυλό σου, όμως μετά καταλαβαίνεις την λογική του. Η κεντρική οθόνη δεν έχει widgets, παρά μόνο την διαμορφώσιμη (σε σειρά) μπάρα συντομεύσεων, αλλά και μια μεγάλη εικόνα wallpaper που μπορείς να αλλάξεις και να βάλεις την δική σου. Σύντομα θα είναι διαθέσιμο τόσο το ασύρματο Apple CarPlay όσο και το Android Auto, μέσα από την επίσης ασύρματη ενημέρωση λογισμικού. Ακόμα κι’ έτσι όμως έχει όλα όσα χρειάζεσαι, με GPS που κάνει πλάνο φορτίσεων και Spotify εφαρμογή για να μη χαλάς την μπαταρία του κινητού σου.

Ο άσσος στο μανίκι του όμως κρύβεται μέσα από μια ενσωματωμένη εφαρμογή που λέγεται Carbit Link. Αυτή μετατρέπει το smartphone σου σε «δεύτερο» infotainment, αλλά κυρίως επιτρέπει ολική δυνατότητα mirroring. Με άλλα λόγια προβάλλει ότι έχει το κινητό σου ή το tablet στην οθόνη και έτσι μπορείς να δεις Netflix ή άλλου είδους βίντεο εάν θέλεις να… ανάψεις τα αίματα. Προφανώς, με την ίδια λογική μπορείς να χρησιμοποιήσεις την οθόνη για παιχνίδια ή πιο σημαντικές δουλειές. Δεν έχουμε συναντήσει κάτι ανάλογο και ομολογουμένως γεμίζει κάθε «κενό» του infotainment. Πάντως, στον τομέα των πολυμέσων, στο βασικό λογισμικό, με ένα USB στικάκι μπορείς να δεις ταινίες, απλά χωρίς υπότιτλους (δεν διαβάζει αρχεία srt).

Σχετικά με την εργονομία, είναι σε καλό επίπεδο, όμως θα θέλαμε να είχε λίγους παραπάνω φυσικούς διακόπτες, με τον κυκλικό περιστροφικό να έχει δύο λειτουργίες. Την ένταση του ήχου και μόνο μια της επιλογής σου (ένταση ανεμιστήρα, θερμοκρασία, εφέ ηχοσυστήματος ή μοτίβο ατμοσφαιρικού φωτισμού). Θα μπορούσαν να τον έχουν εκμεταλλευτεί ώστε να προσφέρει περισσότερες επιλογές ή ακόμα καλύτερα να χρησιμοποιείς την οθόνη απ’ αυτόν.

ΤΟ ΜΟΝΟ SUV ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ… BUSINESS LOUNGE

Έχοντας ξεκαθαρίσει το τοπίο από πλευράς οθόνης, να κάνουμε μια μικρή αναφορά στον εξοπλισμό άνεσης της έκδοσης Tech, που θυμίζει πολυτελή λιμουζίνα. Διαθέτει θερμαινόμενα και κλιματιζόμενα καθίσματα εμπρός τα οποία έχουν λειτουργία με 6 διαφορετικούς τύπους μασάζ, πανοραμική και ανοιγόμενη ηλιοροφή με σκίαστρο, ατμοσφαιρικό φωτισμό 256 χρωμάτων και ένα εξαιρετικό ηχοσύστημα ισχύος 1.000W με 16 ηχεία, συμπεριλαμβανομένων 2 ηχείων ενσωματωμένων στα προσκέφαλα για private κλήσεις. Αυτά προστίθενται σε έναν έτσι κι’ αλλιώς πλούσιο βασικό εξοπλισμό, με ανέσεις που τα περισσότερα «θερμικά» αυτοκίνητα της κατηγορίας έχουν ως έξτρα.

Αν τα παραπάνω δεν σας φτάνουν, τότε να αναφέρουμε – έτσι απλά – ότι το εσωτερικό γίνεται… κρεβάτι. Τα μπροστινά καθίσματα μπορούν να αναδιπλώσουν πλήρως, μετά την αφαίρεση των προσκέφαλων, και να δημιουργήσουν ένα ενιαίο, σχεδόν επίπεδο χώρο, που μια οικογένεια ή ένα ζευγάρι μπορεί να εκμεταλλευτεί για διάφορες δραστηριότητες. Με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων και ένα στρώμα, στην θεωρία μπορείς να κάνεις ακόμη και Camping. Η εφαρμογή με το ανάλογο όνομα, μάλλον συμφωνεί μαζί μας. Επιπλέον, υπάρχει και λειτουργία χαλάρωσης, όπου ξαπλώνει τον οδηγό για να κάνει power nap με διάφορους ήχους της φύσης, ενώ στη θέση του συνοδηγού υπάρχει υποπόδιο για να απλώνει τα πόδια του. Δεν υπάρχουν άλλα αυτοκίνητα στην κατηγορία ή με λιγότερο από 100.000 ευρώ που να προσφέρουν τέτοια στοιχεία. Σίγουρα όχι από την Ευρώπη. Αν είναι άλλα από την Κίνα δεν έχουν ακόμη έρθει στην Ελλάδα.

Όλα αυτά μπορεί να φαίνονται περιττά ή too much, όμως δεν σας κρύβω ότι κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών μου έζησα όλη αυτή την Business Lounge εμπειρία και ομολογώ πως είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία σε εσωτερικό αυτοκινήτου που έχω συναντήσει εδώ και πολλά χρόνια. Ομολογουμένως, δεν θα χρησιμοποιείς συχνά ολόκληρη αυτή την επίπεδη διαμόρφωση, αλλά τα στοιχεία χαλάρωσης όπως τα μασάζ και τα – πολύ χρήσιμα για το ελληνικό καλοκαίρι – ψυχόμενα καθίσματα, είναι στοιχεία που πραγματικά εκτιμάς. Και αντικειμενικά όλοι μας αναζητούμε την προσιτή πολυτέλεια, στοιχεία εξοπλισμού που μέχρι πρότινος έβλεπες μόνο σε λιμουζίνες.

Όσον αφορά τους χώρους, πρόκειται για ένα SUV που ακροβατεί μεταξύ C και D κατηγορίας (4.615 × 1.901 × 1.670 χλστ. και 2.750 χλστ. μεταξόνιο), με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε εσωτερικές διαστάσεις και αέρα για τους επιβάτες. Τρεις ενήλικες θα κάτσουν πίσω με άνεση, έχοντας ένα μέτρο διαθέσιμο για τα πόδια τους και επίπεδο δάπεδο. Για τα μικρά αντικείμενα υπάρχουν 33 σημεία αποθήκευσης, ενώ για τα μεγάλα είναι διαθέσιμα 461 λίτρα χώρου αποσκευών, που φτάνουν τα 1.877 λίτρα με την αναδίπλωση. Είναι ιδιαίτερα ευρύχωρο, πρακτικό και family friendly.

SIMPLE LIFE

To Geely EX5 δεν βασίζεται σε μία από τις γνωστές πλατφόρμες του ομίλου (CMA ή SEA) που μέχρι σήμερα έχουμε αρκετή εμπειρία από μοντέλα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Χρησιμοποιεί την αρχιτεκτονική GEA (Global Electrified Architecture) της Geely, η οποία ξεχωρίζει με την έξυπνη ενσωμάτωση «υλικού, συστημάτων, οικοσυστήματος και τεχνητής νοημοσύνης» σε τέσσερις διαστάσεις. Κι’ αν αυτό είναι κάπως δύσκολα κατανοητό, αρκεί να ξέρετε ότι πρόκειται για μια smart platform που προορίζεται για βιώσιμα αυτοκίνητα νέας ενέργειας. Αλλά και ότι αποτελεί τη βάση για ένα 5άστερο στο EuroNCAP μοντέλο.

Εκτός από την πλατφόρμα όμως, ψαγμένη είναι και η μονάδα κίνησης. Η Geely κάνει λόγο για μια compact μονάδα 11 σε 1, με εξελιγμένο σύστημα αμφίδρομης ψύξης λαδιού και κορυφαία αποδοτικότητα. Βρίσκεται στον μπροστινό άξονα, όπου εκεί μεταφέρει 218 ίππους και 320 Nm ροπής. Είναι κάτι παραπάνω από σβέλτο, ειδικότερα σε συνθήκες ταξιδιού, όπου επιταχύνει με ευκολία και ασφάλεια για μια προσπέραση στα «ψηλά» των ορίων ταχύτητας.

Το σύνολο είναι γραμμικά ρυθμισμένο για να προσφέρει όσο το δυνατόν περισσότερη άνεση γίνεται και ήπιες επιταχύνσεις, με περιορισμένο σπινάρισμα. Προφανώς και η αίσθηση διαφοροποιείται κάπως από τα τρία προγράμματα οδήγησης, αλλά ακόμη και στο Sport δεν αποκτά «επιθετική» απόκριση στο γκάζι. Με 6,9 δευτερόλεπτα για τα 0-100 και τελική που αγγίζει τα 180 χλμ./ώρα, πάντως, πιο γρήγορο από τον τιμολογιακά συγκρίσιμο ανταγωνισμό του, είτε τον θερμικό είτε τον ηλεκτρικό.

Η μπαταρία LFP (λιθίου-σιδήρου-φωσφόρoυ) είναι τεχνολογίας κοντής λεπίδας και έχει υποστεί πολύ απαιτητικές δοκιμές, ώστε να μπορεί να ξεπεράσει χωρίς προβλήματα τα 1.000.000 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την Geely. Με τα εργοστασιακά νούμερα μπορεί να καλύψει 430 χιλιόμετρα, εάν εκμεταλλευτείς τις 60,2 kWh της χωρητικότητας. Τα παραπάνω με μέση κατανάλωση στις 15,8 kWh/100 χιλιόμετρα. Στα χέρια μας αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό, με χαμηλές καταναλώσεις ακόμη και στο ταξίδι, παρά την μανία μας με τα αεριζόμενα καθίσματα και το μασάζ. Συγκεκριμένα, είδαμε μέση κατανάλωση στις 16,7 kWh σε ρυθμό ταξιδιού με 120 χλμ./ώρα, 13άρια εντός πόλης και μια μέση κατανάλωση στις 15 kWh/100 χιλιόμετρα.

Αν και λόγω των θερμοκρασιών δεν είχαμε τις ιδανικές συνθήκες για τη σωστή μέτρηση, θεωρούμε ότι η αυτονομία που ανακοινώνεται είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Ωστόσο, το μέγεθος της μπαταρίας παραμένει μικρό, όπως και σε άλλα VFM ηλεκτρικά SUV, επομένως μεγάλα ταξίδια χωρίς μια «καλή» στάση για φόρτιση δεν είναι εφικτά. Μιλώντας για φόρτιση, να πούμε ότι έχει τη δυνατότητα να «τραβήξει» 100 kW, αν και είδαμε μέχρι 117. Για την ώρα κάποια τεχνικά παραμένουν μικρό «μυστήριο», οπότε θα επανέλθουμε με update. Επειδή η μπαταρία έχει σχετικά μικρό μέγεθος, για το 10-80% χρειάζεται κάτι περισσότερο από 20 λεπτά.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΑΠΟΛΑΥΣΗ & ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΕΣΗ

Ξεχάστε τις εποχές που ξέρατε. Ελάχιστοι είναι αυτοί που αναζητούν σφιχτά και σπορ μοντέλα. Ο περισσότερος κόσμος θέλει την συνταγή του EX5 στην ζωή του. Άνεση, ασφάλεια, ηρεμία και ευκολία. Η θέση οδήγησης στο ΕΧ5 είναι αρκετά ψηλή, με τα καθίσματα να έχουν ένα τόσο μαλακό έδρανο που πραγματικά δεν χορταίνεις να κάθεσαι. Είναι η υφή του τεχνητού δέρματος, το πλάτος και η στήριξη, που θυμίζουν περισσότερο μια ακριβή πολυθρόνα, αυτές του αεροδρομίου, αν βάλουμε στην εξίσωση και τα δυνατά μασάζ που έχεις. Η ορατότητα περιμετρικά είναι πολύ καλή, με όλες τις ευκολίες από τα συστήματα υποβοήθησης στην καθημερινότητα, μιας και είναι ένα αρκετά μεγάλο αυτοκίνητο, ενώ το εσωτερικό είναι αρκετά φωτεινό.

Το σημείο αναφοράς είναι η λειτουργία της ανάρτησης. Η ρύθμισή της είναι… αποκάλυψη, ως προς την άνεση. Καλό θα ήταν οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι να πάρουν ένα EX5, χαρτί και μολύβι για σημειώσεις και να πάρουν μαθήματα για το πώς να φτιάξεις ένα αυτοκίνητο, που να κάνει τους χειρότερους ελληνικούς δρόμους να φαίνονται σαν παγοδρόμιο. Ξέρω ότι διαβάζοντας αυτό θα το θεωρήσετε απόλυτη υπερβολή, οπότε σας προκαλώ να κάνετε ένα test drive και να περάσετε από τις πιο βαθιές λακκούβες και φρεάτια που θα βρείτε. Δεν συναντήσαμε σχεδόν καμία ανωμαλία που να μπορεί να διαταράξει την ηρεμία σου, να προκαλέσει έντονο γδούπο ή κοπάνημα. Η ανάρτηση που αποτελείται από γόνατα MacPherson εμπρός και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω, με παθητικά αμορτισέρ, είναι απλά υποδειγματική στην απόσβεση. Το ίδιο ισχύει για την κορυφαία στην κατηγορία ηχομόνωση, αλλά και τα πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου από τα Goodyear Efficient Grip 235/50, που τυλίγουν τις 19άρες ζάντες. Είναι ένα από τα πιο άνετα συμβατικά-οικογενειακά αυτοκίνητα που έχουμε οδηγήσει ποτέ (εξαιρούνται αυτά που ξεπερνούν τα 100.000 €).

Από την άλλη, η φιλοσοφία είναι ξεκάθαρη. Δεν παρουσιάζει κάποιο οδηγικό ενδιαφέρον αλλά έχει ως στόχο να σε ταξιδέψει με μια τρομερή ηρεμία. Δεν σου βγάζει να το πιέσεις, μιας και αναμενόμενα γέρνει αρκετά στις στροφές. Αν αποφασίσεις να πας γρήγορα όμως, το καταπληκτικό σύστημα ESP περιορίζει το γκάζι και δεν σε φρενάρει απότομα, αποτρέποντας πλήρως το λάθος που θα οδηγήσει σε υποστροφή. Είναι δηλαδή ασφαλές και προβλέψιμο ακόμη και αν το παρακάνεις. Αλλά είπαμε, το τελευταίο είναι δύσκολο, μιας και σε κάνει να θέλεις να οδηγήσεις χαλαρά. Νιώθεις το βάρος του, κάτι που όμως δεν σε προβληματίζει.

Τα φρένα του, με τα δισκόφρενα μπροστά-πίσω, είναι πολύ δυνατά και αντιδρά σωστά σε φρεναρίσματα πανικού, με αίσθηση στο πεντάλ που παραπέμπει σε «θερμικά» μοντέλα. Ίσως λίγο απότομη στην αρχή (έχει δύο επίπεδα αίσθησης), αλλά σε καμία περίπτωση σπογγώδη. Δεν έχει One Pedal επίσης, αλλά στο συγκεκριμένο μοντέλο δεν «μας χάλασε», του ταίριαζε, γιατί ελέγχεις καλύτερα την «ένταση» του φρεναρίσματος εντός πόλης, οπότε δε θα ζαλίσεις τους επιβάτες με απότομα σταμάτα-ξεκίνα. Όλα για την ηρεμία! Έχει τρία επίπεδα και ένα αυτόματο για την ανάκτηση ενέργειας, που όμως δεν λειτουργούν έντονα..

Στην πόλη είναι πιο ευέλικτο απ’ ότι δείχνει (με κύκλο στροφής στα 10,8 μέτρα) και στο ταξίδι είναι οριακά… μαγικό, ειδικά αν το αφήσεις να σε ταξιδέψει με την ημι-αυτόνομη οδήγηση που διαθέτει στον εξοπλισμό(αλλάζει και λωρίδα μόνο του). Αυτό που θα θέλαμε και απ’ ότι μαθαίνουμε η μαμά εταιρεία γνωρίζει, είναι συντομεύσεις για τα συστήματα υποβοήθησης, ώστε κάποια απ’ αυτά να απενεργοποιούνται εύκολα.

ΑΝΤΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ

Το EX5 για εμάς μπαίνει στη λίστα με τα καλύτερα αυτοκίνητα του 2025. Ο λόγος είναι αφενός το ασύλληπτο Value For Money, αφετέρου η έμφαση στην ουσία και σε όσα πραγματικά χρειάζεσαι. Ασφάλεια, άνεση και τεχνολογία σε κορυφαίο επίπεδο. Αφήστε τις αμερικανιές και τα υπόλοιπα μοντέλα από την κίνα, εδώ έχουμε κάτι πραγματικά μοναδικό, ιδανικό για όσους αναζητούν την ηρεμία και την πολυτέλεια στη ζωή τους, αλλά έχουν στην διάθεσή τους ένα λογικό budget για αγορά αυτοκινήτου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτροκινητήρας

Μπροστά, σύγχρονος

Iσχύς

Μέγιστη ισχύς: 215 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 320 Nm ροπής

Μετάδοση

Κίνηση στους μπροστά τροχούς

Αυτόματο κιβώτιο μονής σχέσης

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 175 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 6,9 δλ.

Μπαταρία

LFP

Χωρητικότητα 60,2 kWh

Αυτονομία

430 χιλιόμετρα (WLTP)

400 χιλιόμετρα (δοκιμής)

Κατανάλωση ενέργειας:

15,8 kWh/100 χλμ. (εργοστασιακή)

15 kWh/100 χλμ. (δοκιμής)

Φόρτιση:

AC (11 kW): 5 ώρες και 30 λεπτά

DC (110 kW): 25 λεπτά

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος) χλστ.: 4.615 x 1.901 x 1.670

Μεταξόνιο: 2.750 χιλ.

Βάρος: 1.715 κιλά

Χώρος αποσκευών

460 λ.

Τιμή

Από 34.990 € (χωρίς την κρατική επιδότηση ή τις προωθητικές ενέργειες)

