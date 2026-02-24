Δοκιμή Geely Starray EM-i: To Plug-In Hybrid που δεν θέλει φόρτιση και κάνει λιγότερο από τα Mild Hybrid SUV

Η Geely το έκανε πρώτη. Το Starray EM-i είναι ένα Super Hybrid SUV με προσιτή τιμή, ικανή να το φέρει απέναντι ακόμη και σε αντίστοιχα ήπια υβριδικά SUV.

Μόνο που το Starray EM-i παίζει σε άλλη κλίμακα. Είναι μεγαλύτερο από τον ανταγωνισμό, προσφέρει πλουσιότερο εξοπλισμό άνεσης και τεχνολογίας, κληρονομεί τις ποιοτικές αρετές του EX5 στην ανάρτηση και συνδυάζει όλα αυτά με ένα σοφιστικέ σύστημα κίνησης που δεν είναι απλώς επαναφορτιζόμενο, αλλά ουσιαστικά υβριδικό.

Του Τρύφωνα Αλεξόπουλου Φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος

Ας ξεκινήσουμε από το κεφάλαιο Geely. Ένα brand το οποίο ανήκει στον ομώνυμο όμιλο, που στην ομπρέλα του περιλαμβάνει μέχρι και θρυλικές μάρκες, όπως τη Volvo, τη Smart και τη Lotus. Με αυτά τα ονόματα στην οικογένεια, θα μπορούσαμε να τον θεωρήσουμε τον… λιγότερο κινεζικό όμιλο. Η μάρκα Geely πάντως είναι αυτή που μετρά τις περισσότερες πωλήσεις ανά την υφήλιο από τις υπόλοιπες εταιρίες που γνωρίζουμε τόσο καλά –ειδικά τη Volvo– και αυτό πλέον δεν μας φαίνεται περίεργο. Το περασμένο καλοκαίρι γνωρίσαμε το πρώτο της μοντέλο, το ΕΧ5, ένα ηλεκτρικό SUV που πρεσβεύει την άνεση και την καλοπέραση. Το επιβεβαιώσαμε, μιας και το χαρακτηρίσαμε το μοντέλο με την καλύτερη ανάρτηση στην κατηγορία, όσον αφορά την απόσβεση και την άνεση των επιβατών.

Επειδή όμως, όπως και να το κάνουμε, ένα ηλεκτρικό SUV δεν είναι για όλους, το μόνο που περιμέναμε είναι να δούμε την εκδοχή του με θερμικό κινητήρα. Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει. Αυτό που υπάρχει όμως είναι το Starray, ό,τι πιο κοντά σε αυτό που ζητούσαμε, μιας και έχει λίγο μεγαλύτερες διαστάσεις, παρόμοιο ύφος, ένα ψαγμένο Super Hybrid σύνολο και τιμή αντίστοιχη με αυτήν ενός mild hybrid C-SUV (πρόκειται για ένα μοντέλο με διαστάσεις D). Κυρίες και κύριοι, η ώρα του εκδημοκρατισμού των PHEV ήρθε. Και τα νέας γενιάς PHEV συμφέρουν ακόμη και αν τα φορτίζετε μια φορά στο τόσο. Οπότε μη γυρίσετε τις σελίδες στο επόμενο θέμα, αλλά διαβάστε προσεκτικά, γιατί το Starray EM-i πολύ πιθανά να σας βάλει στην πρίζα.

Ταπεινότητα

Δεν αποζητούν όλοι την προσοχή. Ειδικά οι περισσότεροι οικογενειάρχες θέλουν ένα αυτοκίνητο που να μη… βγάζει μάτια. Για ευνόητους λόγους. Τα μοντέλα της Geely ακολουθούν αυτήν τη λογική, όπως είδαμε και με το EX5. Μίνιμαλ γραμμές, σμιλευμένες επιφάνειες, ελάχιστες ακμές και σοβαρό ύφος. Το Starray, με μήκος 4,74 μέτρα, πλάτος 1,90 και ύψος 1,69 μέτρα, και μεταξόνιο στα 2,76 μέτρα, τοποθετείται ξεκάθαρα στα D-SUV. Το αποτύπωμα είναι μεγάλο και… οικογενειακό, κάτι που περνάει στη σχεδίαση, με τις μεγάλες γυάλινες επιφάνειες.

Οι χειρολαβές είναι κανονικές και όχι χωνευτές, οι δίχρωμες 18άρες ζάντες με τα μεγαλοπρόφιλα ελαστικά (235/50) επίσης. Από την άλλη, το μπροστινό μέρος με τα λεπτά φωτιστικά σώματα, που θυμίζουν μισάνοιχτα μάτια, του χαρίζουν ένα μυστηριώδες look, ενώ ταυτόχρονα δείχνει την εξηλεκτρισμένη του υπόσταση, αφού το μπροστινό τμήμα είναι κλειστό. Από πίσω, μοιάζει αρκετά με το EX5, χάρη στη LED μπάρα φώτων που τονίζει το πλάτος. Σε κάθε περίπτωση, είναι πιο όμορφο από τον άμεσο κινεζικό ανταγωνισμό, γι’ αυτό άλλωστε κέρδισε διεθνείς διακρίσεις, όπως Red Dot Award, International Design Awards (IDA), Muse Design Awards και A’ Design Award.

Full της άνεσης

Ανοίγοντας την πόρτα, η εικόνα είναι οικεία και ευχάριστη, ειδικά αν είσαι λάτρης της τεχνολογίας. Σχεδιαστικά δεν υπάρχουν περίπλοκα μοτίβα ή «διαστημικά» σχήματα. Με εξαίρεση το διάκτινο τιμόνι τουλάχιστον, που έχει πολυγωνικό σχήμα, διαθέτει μια σκανδιναβική καθαρότητα, με ευθείες γραμμές και δύο επίπεδα. Από τη μεσαία έκδοση εξοπλισμού (Tech) υπάρχει και επιλογή για διχρωμία, με ένα χρώμα πιο κοντά στην καραμέλα παρά στο καφέ. Είναι διαφορετικό και ευχάριστα φωτεινό, ενώ κάνει ωραία αντίθεση με το σκούρο πράσινο που είχαμε εμείς.

Αυτό που εντυπωσιάζει περισσότερο είναι η ποιότητα κατασκευής. Η απτική εμπειρία δεν συμβαδίζει με την τιμή του, αλλά συγκρίνεται με πολύ πιο ακριβά και premium μοντέλα. Το ταμπλό καλύπτεται από μαλακό υλικό με εφέ ραφής, το ίδιο και το επάνω τμήμα των θυρών. Λίγο πιο χαμηλά συναντάς επίσης μαλακές επενδύσεις με μοτίβα, ενώ ακόμη και τα σκληρότερα πλαστικά, όπως στην κεντρική κονσόλα, έχουν καλή υφή και φινίρισμα. Η συναρμογή είναι ανάλογα καλή, με τη γέφυρα μεταξύ οδηγού και συνοδηγού να είναι πολύ στιβαρή. Σοφιστικέ είναι και το design των tweeter που αιωρούνται στο ταμπλό, με τα υπόλοιπα στις πόρτες να έχουν μεταλλικά πλαίσια, συμπληρώνοντας την premium εικόνα.

Τα καθίσματα είναι ηλεκτρικά και θερμαινόμενα σε όλες τις εκδόσεις, όμως στην Tech ψύχονται κιόλας, ενώ όσοι πάνε για την Ultra θα απολαμβάνουν και διαφορετικά είδη μασάζ (πρακτικά το μοναδικό που προστίθεται, εκτός από τη μεγαλύτερη μπαταρία). Το τελευταίο ήταν ένα από το αγαπημένα μας χαρακτηριστικά στο ηλεκτρικό SUV της μάρκας. Ο στάνταρ εξοπλισμός έχει πάντως όλες τις ποιοτικές ανέσεις που θα ζητούσες από ένα σύγχρονο αυτοκίνητο. Η δική μας, με τη μεγάλη ανοιγόμενη πανοραμική ηλιοροφή με σκίαστρο (απαραίτητο για την Ελλάδα), τα 256 χρώματα του ατμοσφαιρικού φωτισμού, τα 16 inhouse ηχεία Flyme Sound με 1.000W ψηφιακό ενισχυτή και ηχείο στα προσκέφαλα για… πριβέ κλήσεις, την ηλεκτρική πίσω πόρτα χώρου αποσκευών και το HUD, έχει εξοπλισμό που ο γερμανικός ανταγωνισμός θα απαιτούσε δύο σελίδες και πολλές χιλιάδες ευρώ έξτρα επιλογών.

Ο 10άρης ψηφιακός πίνακας οργάνων δεν είναι παραμετροποιήσιμος, αλλά παρέχει πλήρη πληροφόρηση, ακόμη και απεικόνιση των οχημάτων γύρω σου αλά Tesla. Όλα τα υπόλοιπα βρίσκονται είτε στην κεντρική οθόνη είτε στο μεγάλο Head Up Display της έκδοσης Tech, το οποίο έχει λειτουργίες επαυξημένης πραγματικότητας, δείχνει τα αυτοκίνητα και τα εμπόδια στον δρόμο, μαζί με ορισμένα άλλα σημαντικά στοιχεία, όπως τα όρια κυκλοφορίας.

Η κεντρική οθόνη αφής 15,4 ιντσών έχει καλή απόκριση και ανάλυση. Εκτιμήσαμε ότι το infotainment έχει διαφορετική φιλοσοφία και user interface από τις υπόλοιπες μάρκες του ομίλου. Ο λόγος πίσω απ’ αυτό είναι πως το Geely χρησιμοποιεί το λογισμικό Flyme Auto, που αποτελεί μέρος του οικοσυστήματος της Meizu. Αν σας λέει κάτι το όνομα, τα smartphones της εταιρίας κυκλοφορούν στη χώρα μας και, μαντέψτε, το 80% της ανήκει από το 2022 σε μια θυγατρική της Geely Holding Group. Από το καλοκαίρι που το ζήσαμε στο ΕΧ5, έχει αναβαθμιστεί με την προσθήκη ασύρματων Android Auto/Apple CarPlay, όμως έχασε και μία εφαρμογή που προσέφερε τρομερή ελευθερία mirroring (απόλυτη για την ακρίβεια). Διαθέτει ωστόσο app store, που πιθανά να προστεθούν εφαρμογές στο μέλλον. Μπορείς πάντως να δεις ταινίες, αλλά και να stremάρεις μουσική από το ενσωματωμένο Spotify. Γενικά, πρόκειται για ένα εύκολο infotainment, χωρίς πολλές επιλογές ή μενού.

Εργονομικά είναι σωστά μελετημένο και με αρκετούς χώρους για μικροαντικείμενα. Υπάρχουν φυσικοί διακόπτες για τον κλιματισμό, σε ένα κατά τα άλλα ψηφιακό εσωτερικό με λογικά δομημένο infotainment. Θα θέλαμε όμως άμεση συντόμευση για απενεργοποίηση συστημάτων υποβοήθησης και πιο εύκολη πρόσβαση στις ρυθμίσεις για την εν κινήσει φόρτιση, είτε μέσω του κουμπιού συντόμευσης στο τιμόνι ή από το Status Bar, το οποίο έχει μπόλικες συντομεύσεις έτσι κι αλλιώς (και για τα προγράμματα οδήγησης). Όλα βέβαια είναι θέμα software και πιστεύουμε ότι θα προστεθούν στο άμεσο μέλλον, αφού άλλες μάρκες του ομίλου τα έχουν.

Χάρη στο μεγάλο μεταξόνιο και την ψηλή γραμμή της οροφής, οι πίσω είναι αρχοντικοί. Ακόμη και τρεις ενήλικες θα κάτσουν χωρίς παραχωρήσεις, με το επίπεδο πάτωμα να μην είναι υπερυψωμένο όπως σε άλλα PHEV. Επιπλέον, το κάθισμα είναι σχεδόν ενιαίο, σαn μεγάλος καναπές, και με πολύ αφράτο έδρανο καθ’ όλο το πλάτος. Οι πόρτες ανοίγουν υπεραρκετά και τα Iso-Fix έχουν καπάκια για εύκολη τοποθέτηση, ενώ υπάρχουν αεραγωγοί και θύρες φόρτισης. Τέλος, ο χώρος αποσκευών, στα 428 λίτρα, είναι πάνω από ικανοποιητικός, με μεγάλο άνοιγμα και επίπεδο πάτωμα. Κρύβει όμως άλλα 100 λίτρα από κάτω, τα οποία είναι ιδανικά για τα καλώδια της φόρτισης και για διάφορα εργαλεία.

Ψαγμένο PHEV, με ευρωπαϊκό αέρα

Το επαναφορτιζόμενο υβριδικό σύνολο αποτελείται από έναν ατμοσφαιρικό κινητήρα βενζίνης 1,5 λίτρoυ –με κορυφαία κατά την εταιρία θερμική απόδοση 46,5%– και δύο ηλεκτροκινητήρες. Ο μικρότερος από τους δύο χρησιμεύει κυρίως για τη φόρτιση της μπαταρίας, ως γεννήτρια δηλαδή. Ο άλλος, των 218 ίππων, είναι αυτός που αναλαμβάνει την κίνηση, ειδικά σε χαμηλές ταχύτητες (σειριακή λειτουργία). Και οι δύο ηλεκτροκινητήρες μπορούν να ανακτήσουν ενέργεια κατά την πέδηση, ώστε να επαναφορτίσουν τη μπαταρία των 18,3 kWh, εν προκειμένω. Στην κίνηση των τροχών βοηθά και ο κινητήρας βενζίνης (παράλληλη λειτουργία) μέσω ενός συστήματος σταθερών σχέσεων που αποκαλείται E-DHT.

Ο θερμικός κινητήρας φέρει την κωδική ονομασία ΒΗΕ15. Έχει εξελιχθεί από την Aurobay, η οποία από το 2023 έπαψε να λειτουργεί υπό την αιγίδα της Volvo/Geely και πέρασε στη Horse Powertrain (κοινοπραξία 50/50 της Geely με τη Renault). Ο κύριος ηλεκτροκινητήρας αποτελεί προϊόν μιας άλλης κοινοπραξίας, μεταξύ της Zhonglian Automotive Electronics, της Bosch και της SAIC (του έτερου κινεζικού κολοσσού). Ο δευτερεύων ηλεκτροκινητήρας, η γεννήτρια δηλαδή, είναι προϊόν της Infimotion, θυγατρικής της Geely.

Ο 1.500άρης βενζίνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση της μπαταρίας, μέσω της γεννήτριας, ή για να κινήσει τους τροχούς.

Κάτω από αυτό το περίβλημα βρίσκονται οι δύο ηλεκτρικές μονάδες (που φαίνονται στο παραπάνω σχέδιο) και τα γρανάζια της μετάδοσης. Στο επάνω μέρος βρίσκεται ο μετατροπέας AC/DC.

Η μπαταρία των 18,4 kWh (μικτή) είναι τοποθετημένη στο δάπεδο. Αποτελείται από κυψέλες blade (ορθογώνιες και σχετικά λεπτές) και υιοθετεί την τεχνολογία LFP (φωσφορικού σιδήρου λιθίου) στην κάθοδο.

Διάταξη πολλαπλών συνδέσμων στην πίσω ανάρτηση, με 3,5 μοχλούς. Εμπρός, έχει προτιμηθεί η διάταξη με γόνατα MacPherson.

Το σημείο αναφορά του συγκεκριμένου μοντέλου είναι το μοναδικό κινητήριο σύνολο με το οποίο εφοδιάζεται. Αφενός γιατί είναι ένα PHEV νέα γενιάς, σαν αυτά που πλέον έχουν καθιερωθεί ως Super Hybrid, αφετέρου γιατί είναι ένα από τα πιο προσιτά στη χώρα μας. Υπάρχουν δύο εκδοχές, με την έκδοση Ultra να διαφοροποιείται από την τεράστια μπαταρία 29,8 kWh, με ηλεκτρική αυτονομία 136 χλμ. και συνολική πιο κοντά στα 1.000. Αυτή είναι πιο κοντά στον απόλυτο ορισμό του Super Hybrid, λόγω αυτονομίας, αλλά και η «μικρή» λειτουργεί επίσης με ψαγμένο τρόπο, διατηρώντας την κατανάλωση χαμηλά και χωρίς φόρτιση. Το υβριδικό σύνολο του Starray διακρίνεται για την ομαλή λειτουργία του, η οποία ταιριάζει απόλυτα με τον χαρακτήρα του. Ξεκινάει πάντα ηλεκτρικά και η μπαταρία δεν αποφορτίζεται ποτέ κάτω από το 20-25%, ενώ υπάρχει η δυνατότητα για φόρτιση χωρίς πρίζα μέχρι το 80%.

Αυτό μέσα από το μενού και την επιλογλη Hold και Self-Charge –και πιο συγκεκριμένα την έξυπνη φόρτιση–, που επιτρέπει στο σύστημα να διατηρεί ή να αναπληρώνει το ποσοστό της μπαταρίας. Σε αυτήν τη λειτουργία, με συνδυασμό του αποδοτικού θερμικού κινητήρα, της γεννήτριας και της αναγεννητικής πέδησης, μπορείς να διατηρείς περίπου 50% φόρτιση χωρίς μεγάλη αύξηση της κατανάλωσης. Με άλλα λόγια, λειτουργεί σαν αυτοφορτιζόμενο υβριδικό (Full Hybrid με άλλα λόγια) όταν η μπαταρία αδειάσει. Η μετάβαση από ηλεκτρική σε υβριδική λειτουργία γίνεται αυτόματα και κατά βάση ανεπαίσθητα. Ακόμη και όταν ο θερμικός λειτουργεί ως γεννήτρια, ο θόρυβος που φτάνει στην καμπίνα είναι περιορισμένος, δείγμα καλής ηχομόνωσης.

Αν ακούτε 200+ ίππους και περιμένετε επιδόσεις hot hatch, δεν είναι αυτό το ζητούμενο εδώ. Οι 218 ίπποι προέρχονται από τον ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος έχει σχεδόν δύο τόνους να κινήσει. Η ρύθμιση δίνει έμφαση στην ομαλότητα και στην καθημερινή χρηστικότητα. Στην πόλη το Starray είναι πράγματι σβέλτο, το ίδιο και σε επαρχιακό δρόμο. Στον αυτοκινητόδρομο όμως, ειδικά φορτωμένο, οι προσπεράσεις απαιτούν χώρο και χρόνο. Ο θερμικός κινητήρας δεν «ξυπνά» άμεσα με τέρμα γκάζι και ενώ όταν ενεργοποιηθεί παραμένει σχετικά πολιτισμένος σε θόρυβο, η επιτάχυνση δεν αντιστοιχεί σε 260 ίππους. Όπως είπαμε, όμως, δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Τα προγράμματα οδήγησης θυμίζουν σε φιλοσοφία και ονοματολογία τη Volvo. Στην πράξη δεν χρειάζεται να αλλάζεις συχνά, καθώς το Hybrid κάνει σωστά τη δουλειά στις περισσότερες συνθήκες. Ενώ επιμένουμε πως αν δεν γίνεται καθημερινή ή συστηματική φόρτιση, τότε η έξυπνη φόρτιση στο 50% αποτελεί την καλύτερη λύση για οικονομία στην κατανάλωση.

Σε μικτές συνθήκες λοιπόν, ακόμη και με χαμηλή στάθμη της μπαταρίας, η κατανάλωση μπορεί να παραμείνει κάτω από 6 λίτρα. Στον αυτοκινητόδρομο, μετά την εξάντληση της ηλεκτρικής αυτονομίας, ανεβαίνει ρεαλιστικά στα 7,5 λίτρα, εκτός εάν το παίξεις έξυπνα με το ανάλογο πρόγραμμα φόρτισης. Προφανώς με καθημερινή φόρτιση σε wallbox παραμένει σχεδόν στα μηδέν λίτρα βενζίνης, ενώ είδαμε ότι το 100άρι καταναλώνει κάπου στα 2 λίτρα, όσο ανακοινώνει και η εταιρία.

Βγαίνεις ατσαλάκωτος

Η αίσθηση ηρεμίας και ασφάλειας που σου μεταφέρει στον δρόμο δεν είναι τυχαία. Η αρχιτεκτονική GEA πάνω στην οποία βασίζεται το Starray έχει σχεδιαστεί εξαρχής για υβριδικά και ηλεκτρικά σύνολα, με ξεκάθαρο διαχωρισμό καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας. Με απλά λόγια, η μπαταρία και το ρεζερβουάρ δεν συνυπάρχουν απλώς στο ίδιο αμάξωμα, προστατεύονται από μια πολυεπίπεδη δομή ενισχύσεων, με πολλαπλές εγκάρσιες και διαμήκεις δοκούς και δακτυλίους προστασίας 360 μοιρών που δημιουργούν έναν «κλωβό» γύρω τους.

Η διαχείριση των δυνάμεων σε περίπτωση σύγκρουσης γίνεται με τρόπο που κατευθύνει το φορτίο μακριά από τα κρίσιμα σημεία, ενώ το υποπλαίσιο αναλαμβάνει σημαντικό μέρος της απορρόφησης ενέργειας. Παράλληλα, η μπαταρία είναι ενσωματωμένη σε δομή τύπου «σάντουιτς», με αυξημένη αντοχή σε διάβρωση και δοκιμές σε δεκάδες ακραία σενάρια. Στην πράξη, όλα αυτά μεταφράζονται σε ένα στιβαρό σύνολο που αποπνέει σιγουριά. Με 7 αερόσακους στάνταρ –ακόμη και κεντρικό μεταξύ οδηγού και συνοδηγού– και 5 αστέρια στο Euro NCAP, έχει το βασικότερο ζητούμενο ενός οικογενειακού αυτοκινήτου. Η θέση οδήγησης θυμίζει πολυθρόνα σαλονιού. Βλέπεις ολόκληρο το καπό ακόμη και στη χαμηλότερη ρύθμιση, οι καθρέπτες είναι μεγάλοι και η ορατότητα προς τα πίσω πολύ καλή, χάρη στο μεγάλο πίσω παράθυρο και τις σχετικά λεπτές κολόνες. Νιώθεις αμέσως άνετα και συνηθίζεις σχετικά γρήγορα το περίεργο σε σχήμα τιμόνι.

Υπάρχει κάτι… Volvίστικο στον τρόπο που πατάει στον δρόμο. Η ανάρτηση ακολουθεί τη λογική που αγαπήσαμε στο EX5, με έμφαση στην ποιότητα κύλισης και στην απομόνωση. Ελαφρώς πιο σφιχτό από το EX5 και με σωστή επιλογή ζάντας-ελαστικού, απορροφάει τις περισσότερες ανωμαλίες στον δρόμο, χωρίς να επιτρέπει κραδασμό να περάσει στην καμπίνα ή να ενοχλήσει τους επιβάτες. Η διαφορά με το EX5 είναι ότι σε κάποιες εγκάρσιες θα ακουστεί, αλλά περιορίζεται εκεί. Η ποιότητα κύλισης είναι όντως καλή και με ελάχιστους θορύβους στο σύνολο, τόσο από τα ελαστικά όσο και από τον αέρα.

Το τιμόνι είναι ελαφρύ, αλλά όσο άμεσο χρειάζεται. Διαθέτει τρεις ρυθμίσεις υποβοήθησης, με τη Sport να αυξάνει αισθητά το βάρος. Στην πράξη, η Comfort ταιριάζει περισσότερο στον χαρακτήρα του, ενώ η Sport μπορεί να φανεί χρήσιμη σε πιο γρήγορο ρυθμό. Θετική εντύπωση αφήνει και η δυνατότητα ρύθμισης της αίσθησης των φρένων. Στη ρύθμιση Sport η απόκριση του πεντάλ είναι πιο άμεση και αυτή ήταν η επιλογή που τελικά προτιμήσαμε. Η ανάκτηση ενέργειας είναι αυτόματη, αλλά υπάρχουν και τρία επίπεδα επιλογής – κάθε φορά που ξεκινάς επιστρέφει στο αυτόματο. Στο ισχυρό επίπεδο η αίσθηση θυμίζει έντονα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, με ουσιαστική επιβράδυνση στο άφημα του γκαζιού. Στην πόλη μειώνει αισθητά τη χρήση φρένου, ενώ αποδεικνύεται χρήσιμη και εκτός αυτής. Παρότι μεγάλο, δεν δυσκολεύει στην καθημερινότητα. Ο κύκλος στροφής δεν είναι μικρός, όμως η ευελιξία είναι καλή και οι στάνταρ πανοραμικές κάμερες υψηλής ανάλυσης κάνουν το παρκάρισμα εύκολη υπόθεση.

Συμπέρασμα

Το Geely Starray EM-i είναι το πρώτο μοντέλο στη χώρα μας που εκδημοκρατίζει τη Super Hybrid τεχνολογία και με όσα προσφέρει μπορεί να θεωρηθεί «κλεψιά». Είναι πιο οικονομικό χωρίς φόρτιση από κάθε Mild Hybrid μοντέλο που έρχεται αντιμέτωπο μαζί του από Ευρώπη και Κορέα, ενώ προσφέρει περισσότερους χώρους και εξοπλισμό με λιγότερα χρήματα. Δεν είναι γρήγορο, ούτε συγκινεί οδηγικά, αλλά εστιάζει στην άνεση και την ασφάλεια.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρας

4κύλινδρος σε σειρά

Άμεσου ψεκασμού βενζίνης

Χωρητικότητα 998 κ.εκ.

Iσχύς θερμικού κινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 99 ίπποι/6.000 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή: 125 Nm/4.000-5.000 σ.α.λ.

Iσχύς ηλεκτροκινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 218 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 262 Nm

Συνδυαστική ισχύς

262 ίπποι (εκτιμώμενη)

Μετάδοση

Κίνηση εμπρός

Mειωτήρας σταθερής σχέσης

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 174 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 8,1 δλ.

Κατανάλωση καυσίμου

Κατασκευαστή (WLTP): 2,4 λίτρα/100 χλμ.

Δοκιμής: 4,5 λίτρα/100 χλμ.

Εκπομπές CO 2 : 54 γρ./χλμ.

Pεζερβουάρ

51 λίτρα

Μπαταρία

18,4 kWh (μικτή)

Ηλεκτρική αυτονομία

83 χιλιόμετρα (WLTP)

74 (δοκιμής)

Συνδυασμένη αυτονομία

943 χιλιόμετρα (WLTP)

870 (δοκιμής)

Φόρτιση

AC 6,6 kW/DC 30 kW

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος) χιλ.: 4.740 x 1.905 x 1.685

Μεταξόνιο 2.755 χιλ.

Βάρος 1.845 κιλά

Χώρος αποσκευών

428-2.065 λ.

Τιμή αγοράς

από 34.990€ (με 32.990€ με το πρόγραμμα FREEDOM 100)