Δοκιμή Hyundai Inster Cross: Το crossover πόλης που καίει πραγματικά 2,56 ευρώ στα 100 km

Αν και δείχνει διαφορετικό, δεν είναι. Η Cross είναι η πλουσιότερη έκδοση εξοπλισμού του Inster, δίχως επιπλέον εκτός δρόμου ικανότητες. Ωστόσο, καταναλώνει λιγότερη ενέργεια, άρα μπορεί να σας πάει πιο μακριά στο ταξίδι.

Φωτογραφίες: Ναυσικά Βασιλειάδου

Τι κακό είναι αυτό που μας έχει βρει με τα SUV; Βγάζεις ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο και κανείς δεν ενδιαφέρεται να το αγοράσει. Βγάζεις ένα μέτριο μοντέλο, αλλά το ονομάζεις SUV και ουρές σχηματίζονται έξω από τις εκθέσεις. Παρόλο που το Hyundai Inster είναι ένα μικρό SUV, οι Κορεάτες ενέδωσαν στη μόδα και αποφάσισαν να δώσουν στην πλουσιότερη έκδοσή του εκτός δρόμου προίκα. Εμφανισιακά τουλάχιστον, καθώς η ουσία δεν αλλάζει. Ειδικά στο πράσινο χρώμα του αυτοκινήτου της δοκιμής που συνδυάζεται με τους διαφορετικής σχεδίασης προφυλακτήρες και τροχούς, αναδεικνύει μια διάθεση για εκδρομή και εξόρμηση στη φύση.

Σε προδιαθέτει να πάρεις τη βουνά, μακριά από την πολυκοσμία, τον θόρυβο και τη δυσοσμία της πόλης. Καλό είναι αυτό, αν και οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι η απόσταση από το έδαφος είναι η ίδια με τις λοιπές εκδόσεις του Inster και η κίνηση εξακολουθεί να μεταδίδεται μόνο στους εμπρός τροχούς.

Η βασική έκδοση (Premium) του Inster με τη μεγάλη μπαταρία των 49 kWh και τους 115 ίππους ξεκινά από τις 24.790 ευρώ. Ακολουθούν η πλουσιότερη Distinctive των 26.590 ευρώ και η κορυφαία Cross με τιμή εκκίνησης τις 27.790 ευρώ. Οι κυριότερες διαφορές της κορυφαίας έκδοσης είναι αυτές που προαναφέραμε. Οι διαφορετικής σχεδίασης προφυλακτήρες εμπρός και πίσω, οι διαφορετικοί τροχοί των 17 ιντσών, η διαφορετική εσωτερική επένδυση και ορισμένα επιπλέον εξωτερικά χρώματα (με επιπλέον χρέωση).

Επί του πρακτέου

Η Cross διαθέτει τα ίδια πλεονεκτήματα με τις λοιπές εκδόσεις του Inster. Με πρώτο και κυριότερο την εξαιρετική εκμετάλλευση του εσωτερικού χώρου. Αν και το μήκος του είναι μόλις 3,85 μέτρα και το πλάτος του 1,77 μέτρα (με τους καθρέπτες), τέσσερις ενήλικες ταξιδεύουν με άνεση στην καμπίνα του. Σαν να ήταν σε αυτοκίνητο της αμέσως μεγαλύτερης κατηγορίας. Η ευρύχωρη καμπίνα συνεπάγεται έναν χώρο αποσκευών μόλις 189 λίτρων.

Ωστόσο, διαθέτει αυξημένη ευελιξία χάρη στα συρόμενα και αναδιπλούμενα (οι πλάτες) καθίσματα. Και μόλις φτάσουν στον προορισμό τους, θα παρκάρουν με την ευελιξία ενός μικρού αυτοκινήτου. «Win-win» κατάσταση, όπως λέμε στο χωριό μου. Επιπλέον, τα δύο πίσω καθίσματα είναι συρόμενα και διαθέτουν αναδιπλούμενες πλάτες, κάτι που ισχύει και για την πλάτη του καθίσματος του συνοδηγού (αναδιπλώνεται προς τα εμπρός). Άρα, εκτός από ευρύχωρο, το εσωτερικό του είναι και ευέλικτο. Κάτι που σημαίνει αυξημένη μεταφορική ικανότητα, παρά τον σχετικά περιορισμένο χώρο αποσκευών (189 λίτρα) όταν τα καθίσματα είναι τραβηγμένα προς τα πίσω.

Θέμα ελαστικών

Στον δρόμο, η Cross δεν έχει διαφορά από τις λοιπές εκδόσεις του Inster που έχουμε ήδη δοκιμάσει. Είναι άνετη, αποκρίνεται πρόθυμα και διακρίνεται για την ευελιξία της σε αστικό περιβάλλον. Υπό πίεση, το Inster δεν κάνει θαύματα (όντας στενό και ψηλό), αλλά είναι εύκολα ελεγχόμενο και οι αντιδράσεις του προβλέψιμες. Η μεγαλύτερη διαφορά που παρατηρήσαμε είναι στην κατανάλωση ενέργειας. Η Cross καταναλώνει ακόμα λιγότερη ενέργεια από τις «απλές» εκδόσεις, οι οποίες έτσι κι αλλιώς διακρίνονται για την περιορισμένη τους κατανάλωση. Η διαφορά αυτή οφείλεται στα πιο οικολογικά ελαστικά.

Έχουν το ίδιο μέγεθος (205/45/R17), αλλά διαφορετική σύσταση, με μικρότερη αντίσταση κύλισης. Αυτό συνεπάγεται ελαφρά χαμηλότερα περιθώρια πρόσφυσης και λίγο μεγαλύτερα διαστήματα ακινητοποίησης στο φρενάρισμα. Ωστόσο, η αστική αυτονομία αυξάνεται από τα 404 στα 462 χιλιόμετρα. Με την κατανάλωση να μειώνεται αντίστοιχα από τις 13,51 στις 11,9 kWh ανά 100 χιλιόμετρα. Παρομοίως, στον αυτοκινητόδρομο η αυτονομία αυξάνεται από τα 237 στα 256 χιλιόμετρα. Άρα ταξίδια των 200+ χιλιομέτρων ολοκληρώνονται δίχως άγχος για εξεύρεση φορτιστή.

Money time

Φτάνοντας στο ταμείο όμως, οι σχεδόν 28.000 ευρώ φαίνονται πολλές για ένα αστικό Crossover, το οποίο, αν και ευρύχωρο, σε περιορίζει αρκετά στις οικογενειακές υποχρεώσεις σου. Επομένως, δεν ξέρουμε αν αρκούν οι σχεδιαστικές παρεμβάσεις και το ψαγμένο χρώμα για να επιλέξεις αυτό. Η Premium που δοκιμάσαμε νωρίτερα φέτος, έχει όσα χρειάζεσαι, με τιμή αρκετά καλή ακόμη και με τον θερμικό ανταγωνισμό στο… μυαλό. Οπότε προτείνουμε να πάτε προς τα εκεί.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτροκινητήρας

Μπροστά, σύγχρονος με μόνιμους μαγνήτες

Iσχύς

Μέγιστη ισχύς: 115 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 147 Nm

Μετάδοση

Κίνηση εμπρός

Μειωτήρας σταθερής σχέσης

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 150 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 10,6 δλ.

Κατανάλωση ενέργειας

Κατασκευαστή (WLTP): 12,3 kWh/100 χλμ.

Δοκιμής: 12,8 kWh/100 χλμ.

Μπαταρία

Ιόντων λιθίου 46,0 καθαρών kWh

Αυτονομία

360 χλμ. (WLTP)

350 χλμ. (δοκιμής)

Φόρτιση

AC 11 kW σε 5 ώρες

DC 85 kW σε 29 λεπτά

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος): 3.845 x 1.610 x 1.610 χλστ.

Μεταξόνιο 2.580 χλστ.

Βάρος 1.433 κιλά

Χώρος αποσκευών

238-1.059 λίτρα

Τιμή αγοράς

27.790€

(με την προωθητική ενέργεια Hyundai Green Bonus,

χωρίς την κρατική επιδότηση)

Full Hybrid B-SUV: Toyota Yaris Cross ή Renault Captur – Ποιο προτιμάς;

Η τελευταία ευκαιρία να πάρεις diesel supermini – Πόσο κοστίζει;

Οδική ασφάλεια: Τι καλύπτει και πότε «χρεώνει»