Δοκιμή Jaecoo 5 SHS-H: Υβριδική πληρότητα

Το πλήρως υβριδικό Jaecoo 5 SHS-H των 224 PS καταφέρνει να δώσει κατανάλωση από 3,3 lt/100 km και πλούσιο εξοπλισμό σε δελεαστική τιμή.

του Στέλιου Παππά, φωτογραφίες: Ναυσικά Βασιλειάδου

Η ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία έχει πάψει εδώ και καιρό να αποτελεί είδηση. Νέα μοντέλα εμφανίζονται με ρυθμό που δυσκολεύει ακόμη και όσους ασχολούνται καθημερινά με το αυτοκίνητο, ενώ η εποχή όπου ένα καινούργιο κινεζικό SUV τραβούσε την προσοχή απλώς και μόνο λόγω καταγωγής έχει τελειώσει. Πλέον, το δύσκολο δεν είναι να παρουσιάσεις κάτι καινούργιο. Είναι να προσφέρεις έναν πραγματικά ολοκληρωμένο λόγο για να σε επιλέξει ο αγοραστής.

Το Jaecoo 5 SHS-H μπαίνει ακριβώς σε αυτή τη μάχη. Με μήκος 4,38 m, πλήρως υβριδικό σύστημα 224 PS, πλούσιο εξοπλισμό και τιμή από 26.900 ευρώ, έρχεται σε μια από τις πλέον πολυσύχναστες κατηγορίες της αγοράς. Και απέναντί του δεν βρίσκονται μόνο τα παραδοσιακά ευρωπαϊκά, ιαπωνικά και κορεατικά ονόματα. Υπάρχει πλέον ισχυρός εσωτερικός ανταγωνισμός και από μοντέλα όπως τα Omoda 5 και Chery Tiggo 7, τα οποία βασίζονται σε συγγενή τεχνολογία και ακολουθούν αντίστοιχη λογική value for money.

Σχεδίαση με πιο ώριμη παρουσία

Το Jaecoo 5 ακολουθεί τη σχεδιαστική ταυτότητα που γνωρίσαμε από το μεγαλύτερο Jaecoo 7, αλλά σε πιο compact αναλογίες. Η κάθετη μάσκα, τα τετραγωνισμένα στοιχεία και η σχετικά όρθια σιλουέτα του δίνουν καθαρή SUV παρουσία χωρίς να χρειάζεται υπερβολές.

Με μήκος 4.380 mm, πλάτος 1.860 mm και ύψος 1.650 mm, βρίσκεται ακριβώς εκεί όπου σήμερα κινείται μεγάλο μέρος των οικογενειακών compact SUV. Δεν είναι μικρό, όμως παραμένει αρκετά εύχρηστο για αστική καθημερινότητα, ενώ οι αναλογίες του το κάνουν να δείχνει περισσότερο στιβαρό παρά ογκώδες.

Η εμφάνιση φυσικά παραμένει θέμα προσωπικού γούστου. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ότι το Jaecoo 5 αποφεύγει την παγίδα του υπερβολικά φορτωμένου design. Έχει χαρακτήρα χωρίς να γεμίζει κάθε επιφάνεια με ακμές, φωτιστικά μοτίβα και τεχνητά αεροδυναμικά στοιχεία.

Πλούσια καμπίνα με έμφαση στην τεχνολογία

Το εσωτερικό επιβεβαιώνει τη γνώριμη πλέον κινεζική προσέγγιση. Ο εξοπλισμός είναι πλούσιος, οι οθόνες μεγάλες και η συνολική εικόνα περισσότερο προσεγμένη από όσο θα περίμενε κανείς με βάση την τιμή.

Η κεντρική οθόνη των 13,2 ιντσών αποτελεί το βασικό σημείο ελέγχου του αυτοκινήτου και διαθέτει καθαρά γραφικά και ικανοποιητική απόκριση. Τα υλικά είναι σωστά για την κατηγορία, με πιο μαλακές επιφάνειες στα εμφανή σημεία και προσεγμένη συναρμογή. Δεν δημιουργείται η αίσθηση ότι η χαμηλότερη τιμή έχει επιτευχθεί μέσα από εμφανείς περικοπές στην καμπίνα.

Από την άλλη, η έντονη εξάρτηση από την οθόνη για βασικές λειτουργίες θέλει προσαρμογή. Κλιματισμός και αρκετές ρυθμίσεις βρίσκονται μέσα σε ψηφιακά μενού, κάτι που δεν είναι πάντα ιδανικό όταν το αυτοκίνητο κινείται. Σε μια εποχή όπου όλο και περισσότεροι κατασκευαστές αρχίζουν να επαναφέρουν φυσικούς διακόπτες για βασικές λειτουργίες, εδώ θα θέλαμε λίγη περισσότερη αμεσότητα.

Κατά τα άλλα, δύσκολα θα λείψει κάτι από τον μέσο αγοραστή. Τα συστήματα υποβοήθησης είναι πολλά, ο εξοπλισμός άνεσης πλούσιος και η γενικότερη αίσθηση είναι ότι παίρνεις ένα αρκετά πλήρες πακέτο χωρίς να χρειάζεται να καταφύγεις σε ακριβές προαιρετικές προσθήκες.

Χώροι που ανταποκρίνονται στον οικογενειακό ρόλο

Το μεταξόνιο των 2.620 mm επιτρέπει στο Jaecoo 5 να προσφέρει ικανοποιητικούς χώρους για τέσσερις ενήλικες, ενώ και ένας πέμπτος μπορεί να φιλοξενηθεί χωρίς να μετατρέψει κάθε διαδρομή σε συμβιβασμό.

Ο χώρος για γόνατα και κεφάλι πίσω είναι καλός για την κατηγορία και το σχετικά επίπεδο δάπεδο βοηθά την κεντρική θέση. Δεν πρόκειται για το πιο ευρύχωρο μοντέλο του segment, όμως δεν υπάρχει κάποια εμφανής αδυναμία που να περιορίζει τον οικογενειακό χαρακτήρα του.

Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 480 lt, με πρακτικό σχήμα και αρκετά εύκολη πρόσβαση. Με αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων η χωρητικότητα αυξάνεται έως τα 1.180 lt, καλύπτοντας άνετα τις περισσότερες ανάγκες καθημερινότητας και ταξιδιού.

Το SHS-H είναι που κάνει τη διαφορά

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του Jaecoo 5 βρίσκεται κάτω από το καπό. Το SHS-H συνδυάζει έναν τετρακύλινδρο turbo βενζινοκινητήρα 1,5 lt και 143 PS με ηλεκτροκινητήρα 204 PS, μπαταρία 1,83 kWh και ειδικό υβριδικό κιβώτιο DHT. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 224 PS και η μέγιστη ροπή τα 295 Nm, με την κίνηση να περνά στους εμπρός τροχούς.

Η φιλοσοφία λειτουργίας του συστήματος είναι ίσως σημαντικότερη από τους ίδιους τους αριθμούς. Σε μεγάλο μέρος της καθημερινής οδήγησης, η αίσθηση που λαμβάνει ο οδηγός είναι περισσότερο ηλεκτρική παρά αυτή ενός συμβατικού υβριδικού.

Ο ηλεκτροκινητήρας είναι ο κύριος υπεύθυνος για την κίνηση του αυτοκινήτου, ενώ ο θερμικός κινητήρας μπορεί να λειτουργεί ως πηγή παραγωγής ενέργειας ή να εμπλέκεται ανάλογα με τις ανάγκες ισχύος και τις συνθήκες. Αυτό σημαίνει ότι στην πόλη το Jaecoo 5 κινείται πολύ συχνά με τον βενζινοκινητήρα είτε σβηστό είτε σε χαμηλό φορτίο.

Η αίσθηση στο γκάζι είναι γραμμική και άμεση, αν και κάθε φορά που το πόδι περνούσε στο γκάζι, παρατηρήθηκε μία μικρή καθυστέρηση ανάμεσα στο πάτημα του πεντάλ και την ώση του ηλεκτροκινητήρα. Από εκεί το αυτοκίνητο επιταχύνει με μία συνεχή ροή, χωρίς να σε απασχολεί ιδιαίτερα το τι συμβαίνει μηχανικά στο παρασκήνιο.

Οι 224 PS αρκούν, αλλά δεν έχουν σπορ φιλοδοξίες

Το 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 7,9 sec, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 175 km/h. Στην πράξη, το Jaecoo 5 δείχνει αρκετά ζωηρό στην καθημερινότητα, με το ηλεκτρικό μέρος να προσφέρει άμεση απόκριση σε χαμηλές και μεσαίες ταχύτητες.

Η δύναμη είναι περισσότερο από αρκετή για προσπεράσεις και για ένα φορτωμένο οικογενειακό ταξίδι. Δεν δημιουργείται ποτέ η αίσθηση ότι οι 224 PS είναι υπερβολικοί, ούτε όμως ότι το σύνολο στερείται δύναμης στην καθημερινότητα.

Η εικόνα αλλάζει λίγο μόνο όταν ζητηθεί συνεχής έντονη επιτάχυνση. Εκεί ο βενζινοκινητήρας αναγκάζεται να δουλέψει περισσότερο, ο θόρυβός του γίνεται αισθητός και η απόδοση δεν έχει την ίδια αμεσότητα που υπόσχεται το ονομαστικό νούμερο ισχύος.

Δεν είναι κάτι που ενοχλεί στον συνηθισμένο ρυθμό. Απλώς υπενθυμίζει ότι το SHS-H έχει εξελιχθεί πρωτίστως για οικονομία και ομαλότητα, όχι για διαρκή πίεση.

Κατανάλωση που είναι ίσως το μεγαλύτερο ατού

Εδώ το Jaecoo 5 δείχνει πραγματικά τι μπορεί να προσφέρει η συγκεκριμένη υβριδική αρχιτεκτονική. Σε συνθήκες χαμηλού φορτίου, αστική και περιαστική χρήση, είδαμε επανειλημμένα μέση κατανάλωση μεταξύ 3,3 και 3,7 lt/100 km. Πρόκειται για τιμές εξαιρετικά χαμηλές για SUV αυτού του μεγέθους και ισχύος. Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι ακόμη και όταν το αυτοκίνητο πιέστηκε περισσότερο, η κατανάλωση δεν ξεπέρασε τα 5,9 lt/100 km στη διάρκεια της δοκιμής μας.

Η εργοστασιακή τιμή WLTP αναφέρεται στα 5,3 lt/100 km, άρα η δική μας εμπειρία δείχνει πως το σύστημα μπορεί να κινηθεί τόσο αισθητά χαμηλότερα σε ευνοϊκές συνθήκες όσο και κοντά στον επίσημο αριθμό σε πιο απαιτητική χρήση.

Το σημαντικό είναι πως όλα αυτά επιτυγχάνονται χωρίς καμία αλλαγή συνήθειας. Δεν υπάρχει καλώδιο, δεν υπάρχει εξωτερική φόρτιση και δεν χρειάζεται ο οδηγός να ασχολείται διαρκώς με τη διαχείριση της ενέργειας. Απλώς οδηγείς.

Προτεραιότητα στην άνεση

Στον δρόμο, το Jaecoo 5 δείχνει από νωρίς ότι δεν έχει οδηγοκεντρικές φιλοδοξίες. Η ανάρτηση έχει ρυθμιστεί πρωτίστως για άνεση, φιλτράροντας αποτελεσματικά τις περισσότερες αστικές κακοτεχνίες και προσφέροντας ήρεμη κύλιση στον αυτοκινητόδρομο.

Το τιμόνι είναι ελαφρύ και δεν μεταφέρει ιδιαίτερα πλούσια πληροφορία, όμως είναι ακριβές όσο χρειάζεται για καθημερινή χρήση. Οι κλίσεις του αμαξώματος γίνονται αισθητές όταν ο ρυθμός αυξηθεί, χωρίς όμως να δημιουργούν νευρικότητα ή ασάφεια.

Σε μια πιο απαιτητική διαδρομή, το Jaecoo 5 θα κινηθεί γρήγορα εφόσον του ζητηθεί, αλλά δεν σε προσκαλεί να συνεχίσεις να πιέζεις. Το εμπρός μέρος είναι προβλέψιμο αν και όχι ιδιαίτερα ακριβές (αυτό αποδίδεται και στο υψηλό προφίλ των ελαστικών, το οποίο αυξάνει την άνεση αλλά μειώνει την αμεσότητα), ενώ τα ηλεκτρονικά διατηρούν την κατάσταση υπό έλεγχο πριν ο οδηγός βρεθεί σε σημείο που θα χρειαστεί να διορθώσει. Αυτό δεν αποτελεί μειονέκτημα για τον χαρακτήρα του. Η αποστολή του είναι να μεταφέρει οικογένεια και αποσκευές με άνεση και ηρεμία. Και εκεί τα καταφέρνει πολύ καλύτερα.

Τιμή και ανταγωνισμός

Με τιμή από 26.900 ευρώ, το Jaecoo 5 SHS-H μπαίνει σε ένα εξαιρετικά πυκνό κομμάτι της αγοράς. Και εδώ βρίσκεται ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση του. Δεν αρκεί πλέον να είσαι απλώς φθηνότερος από έναν αντίστοιχο ευρωπαϊκό ή ιαπωνικό ανταγωνιστή. Οι κινεζικές εταιρείες έχουν πολλαπλασιαστεί και αρκετές προσφέρουν πλέον αντίστοιχη τεχνολογία, πλούσιο εξοπλισμό και ανταγωνιστικές τιμές.

Το Omoda 5 και το Chery Tiggo 7 αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα, αφού χρησιμοποιούν συγγενή φιλοσοφία SHS και απευθύνονται σε κοινό με παρόμοιες απαιτήσεις. Έτσι η επιλογή γίνεται περισσότερο θέμα επιμέρους αναγκών. Εμφάνιση, χώροι, εξοπλισμός, τιμή και μέγεθος αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα, αφού σε επίπεδο υβριδικής τεχνολογίας οι διαφορές ανάμεσα στα μοντέλα του ίδιου ομίλου μειώνονται. Το Jaecoo 5 απαντά με ισορροπημένες διαστάσεις, πολύ καλή κατανάλωση, πλούσιο εξοπλισμό και μια άνετη φιλοσοφία που ταιριάζει σε οικογενειακή χρήση.

Αξίζει τελικά;

Το Jaecoo 5 SHS-H είναι ένα αυτοκίνητο που κερδίζει περισσότερο όσο το χρησιμοποιείς παρά όσο διαβάζεις το spec sheet. Η πρώτη εντύπωση βασίζεται αναπόφευκτα στην εμφάνιση, στις οθόνες και στον πλούσιο εξοπλισμό. Μετά από μερικές ημέρες, όμως, εκείνο που εκτιμάς περισσότερο είναι ο τρόπος λειτουργίας του υβριδικού συνόλου και η ευκολία με την οποία επιτυγχάνει πραγματικά χαμηλή κατανάλωση.

Δεν είναι το αυτοκίνητο που θα διαλέξει κάποιος με βασικό κριτήριο την οδηγική συμμετοχή. Η ανάρτηση, το τιμόνι και η γενικότερη ρύθμιση έχουν ξεκάθαρα στραφεί προς την άνεση. Σε αντάλλαγμα, παίρνεις ένα ήσυχο, ξεκούραστο και οικονομικό οικογενειακό SUV που καλύπτει ένα πολύ μεγάλο φάσμα καθημερινών απαιτήσεων.

Ο ανταγωνισμός είναι πλέον τόσο μεγάλος ώστε η τελική επιλογή δύσκολα θα κριθεί από ένα και μόνο χαρακτηριστικό. Το Jaecoo 5 όμως διαθέτει όλα όσα χρειάζεται για να μπει στη λίστα ενός αγοραστή που θέλει πλήρες εξοπλισμό, χαμηλό κόστος χρήσης και ένα υβριδικό σύστημα που λειτουργεί περισσότερο σαν ηλεκτρικό απ’ όσο αφήνει να υποθέσει η απουσία πρίζας. Και με τιμή από 26.900 ευρώ, αυτή είναι μια πρόταση που δύσκολα αγνοείται.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρας βενζίνης

Τετρακύλινδρος turbo 1.499 cc

Μέγιστη ισχύς: 143 PS

Ηλεκτροκινητήρας

Μόνιμου μαγνήτη

Μέγιστη ισχύς: 204 PS

Υβριδικό σύστημα

Συνδυαστική ισχύς: 224 PS

Μέγιστη ροπή: 295 Nm

Μετάδοση

Κίνηση: Εμπρός

Κιβώτιο: Αυτόματο DHT

Επιδόσεις

Επιτάχυνση 0-100 km/h: 7,9 sec

Τελική ταχύτητα: 175 km/h

Κατανάλωση καυσίμου

Κατασκευαστή WLTP: 5,3 lt/100 km

Δοκιμής: 4,6 lt/100 km

Μπαταρία

Τύπος: NCM

Χωρητικότητα: 1,83 kWh

Εκπομπές CO₂

120 gr/km

Αυτονομία

Συνδυαστική: έως 905 km

Αμάξωμα

Διαστάσεις Μ x Π x Υ: 4.380 x 1.860 x 1.650 mm

Μεταξόνιο: 2.620 mm

Βάρος: 1.611 kg

Χώρος αποσκευών

480 lt

1.180 lt με αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων

Τιμή αγοράς

Από 26.900 €