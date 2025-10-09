Δοκιμή Jaecoo 7 AWD: Off-Road και ταξίδι σε VFM πακέτο

Με το VFM ψηλά στο λεξιλόγιό του, το τετρακίνητο Jaecoo 7 δείχνει πως μπορεί να συνδυάσει άνεση και δυνατότητες εκτός δρόμου, χωρίς να δηλώνει σκληροτράχηλο αλλά περιπετειώδες. Και οι εξερευνητές όμως έχουν ανάγκη από… θερμαινόμενο κάθισμα.

Του Τρύφωνα Αλεξόπουλου, Φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος

Πρόκειται για την μάρκα που ήρθε από το… πουθενά στην χώρα μας και αμέσως έκανε μεγάλο ντόρο. Αιτία ήταν ένα challenge πολλών χιλιομέτρων χωρίς στάση για ανεφοδιασμό, με ένα από τα πρώτα Super Hybrid της αγοράς. Όσο για το «από το πουθενά» είναι κάτι το σχετικό. Βλέπετε, όπως οι περισσότερες μάρκες από την Κίνα, η Omoda & Jaecoo μας ήταν άγνωστη. Ωστόσο, αυτή η ιδιαίτερη «διπλή» μάρκα ανήκει στον Όμιλο Chery, που μετρά κάτι περισσότερο από δύο δεκαετίας ζωής, οπότε είναι μία από τις κινέζικες εταιρείες που ήρθαν για να μείνουν. Ας επικεντρωθούμε λοιπόν στο… δεύτερο συνθετικό.

Το όνομα της εταιρίας προέρχεται από τη γερμανική λέξη «jaeger» (jäger επί το ορθότερων) που σημαίνει κυνηγός και την αγγλική λέξη «cool» που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Απευθύνεται σε νέους ηλικιακά πελάτες λοιπόν, εστιάζοντας στην τεχνολογία και την εξευρωπαϊσμένη εμφάνιση, αλλά κυρίως στην περιπέτεια. Επίσης, στην Ελλάδα, την φέρνει όμιλος Emil Frey, ένας από τους ισχυρότερους επιχειρηματικούς ομίλους της Ευρώπης και αυτός που που εκπροσωπεί στην ελληνική αγορά τις Mercedes-Benz και Smart.

Για την ώρα, η Jaecoo έχει ένα μοντέλο διαθέσιμο. Το Jaecoo 7, με το οποίο ταξιδέψαμε για 1.100 χιλιόμετρα χωρίς να βάλουμε καύσιμο ή ρεύμα, σε πραγματικές συνθήκες, φορτωμένο με 3 άτομα, τις αποσκευές τους, με καύσωνα και συνεχόμενο κλιματισμό. Αναφέρομαι στην εξαιρετικά αποδοτική Plug-in υβριδική έκδοσή του. Διατίθεται όμως και με συμβατικό κινητήρα βενζίνης, με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη, κίνηση μπροστά ή σε όλους τους τροχούς. Το δεύτερο μας κίνησε την περιέργεια, οπότε και αποφασίσαμε να το δοκιμάσουμε σε πραγματικές off-road συνθήκες, σε δύσβατα μονοπάτια με τα εργοστασιακά ασφάλτινα ελαστικά του.

Μάτσο εμφάνιση

Από την πρώτη ματιά, το Jaecoo 7 δεν κρύβει τις προθέσεις του. Με 4,50 μέτρα μήκος, 1,86 πλάτος και 1,68 ύψος, με μεταξόνιο 2.672 χλστ. και απόσταση από το έδαφος 20 εκ. στο τετρακίνητο, έχει τα βασικά συστατικά για να αναδείξει τον «μάτσο» και επιβλητικό χαρακτήρα του. Εξωτερικά «Land Roverίζουν» με την καλή έννοια, πραγματικά θα μπορούσε να κυκλοφορεί στους δρόμους της Αμερικής χωρίς συμπλέγματα κατωτερότητας απέναντι στα παραδοσιακά μεγάλα ονόματα. Κι όμως, πίσω από αυτή την αμερικάνικη κορμοστασιά, διακρίνεται μια ευρωπαϊκή αύρα που το φέρνει πιο κοντά στα δικά μας γούστα.

Τα λεπτά φώτα ημέρας με φωτεινή υπογραφή που αποτελείται από pixel LED, η τρισδιάστατη φωτεινή μπάρα στο πίσω μέρος, οι χωνευτές χειρολαβές που ανοίγουν με μια κίνηση και η αιωρούμενη οροφή με διχρωμία δίνουν αυτόν τον αέρα μοντέρνας κομψότητας που δεν βρίσκεις εύκολα σε ένα brand από την Κίνα. Από την άλλη, τα πλαστικά προστατευτικά περιμετρικά και οι ποδιές κρατούν το απαραίτητο «περιπετειώδες» στοιχείο, ενώ οι δύο πλακέ απολήξεις της εξάτμισης ολοκληρώνουν τη σκηνική παρουσία με έναν πιο δυναμικό τόνο.

Συνολικά, είναι ένα αυτοκίνητο που δεν περνάει απαρατήρητο, είτε παρκάρει σε αστικό περιβάλλον είτε φεύγει για πιο σκληρά μονοπάτια. Θεωρούμε ότι είναι από τα κινέζικα μοντέλα που έχουν σχεδιαστικό χαρακτήρα.

«Σκληροτράχηλο» και φουλ στον εξοπλισμό άνεσης

Πέρα από την εξωτερική «ευρωπαϊκή» σχεδίαση, αντίστοιχη είναι και η αίσθηση που σου δίνει όταν μπεις μέσα. Αυτό που μας έκανε εντύπωση είναι οι η αντίθεση και οι εμφανείς διαφορές στη σχεδίαση σε σχέση με την Plug-in υβριδική έκδοση (SHS) του μοντέλου. Το θερμικό και δη τετρακίνητο, δείχνει πιο «σκληροτράχηλο» σε προσανατολισμό, με εκτεθειμένες βίδες στο εσωτερικό των θυρών, πιο έντονα υποβραχιόνια και καθίσματα διαφορετικής σχεδίασης, με περισσότερη πλευρική στήριξη. Επίσης, αντί του επιλογέα πίσω από το τιμόνι, εδώ υπάρχει ένας κλασικός στην κεντρική κονσόλα και μάλιστα με σχεδίαση εμπνευσμένη από fighter jets – μια επιλογή που εκτιμούμε, ακόμη κι αν ο «αμερικάνικου τύπου» επιλογέας του υβριδικού είναι πιο βολικός.

Στην κεντρική κονσόλα δεσπόζει η μεγάλη κάθετα τοποθετημένη οθόνη 14,8 ιντσών, που συγκεντρώνει τις βασικές λειτουργίες του οχήματος, από το infotainment μέχρι τον κλιματισμό. Ο περιστροφικός διακόπτης στην κεντρική κονσόλα αναλαμβάνει πολλαπλούς ρόλους, κυρίως για τα προγράμματα οδήγησης αλλά και άλλες λειτουργίες που ορίζει ο χρήστης, όχι όμως τον βασικό. Της έντασης του ήχου δηλαδή, που αλλάζει είτε από την οθόνη είτε από τα φυσικά κουμπιά στο τιμόνι. Σαν αυτά λίγα υπάρχουν στην καμπίνα του, όμως δε μπορούμε να παραπονεθούμε ιδιαίτερα για την εργονομία. Το λογισμικό έχει αρκετές συντομεύσεις στην τόσο σε μία μπάρα στην βάση της οθόνης όσο και στο status bar. Το μόνο που θα θέλαμε είναι μια διευκόλυνση στις συντομεύσεις του κλιματισμού, να μπορείς να κάνεις slide πάνω στο εικονίδιο και να μην χρειάζεται να ανοίξεις το μενού. Ο πίνακας οργάνων είναι διαμορφώσιμος και έχει στρογγυλά ψηφιακά όργανα, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Υπάρχει επίσης Head-Up Display με ρυθμιζόμενο ύψος και φωτεινότητα, καθώς και ένα σύγχρονο chipset της Qualcomm που εξασφαλίζει γρήγορη απόκριση στις εντολές. Ο εξοπλισμός συμπληρώνεται από ασύρματη φόρτιση κινητών με υψηλή ισχύ και ηχοσύστημα οκτώ ηχείων της Sony. Η αίσθηση ποιότητας είναι αυτή ενός προσεγμένου αυτοκινήτου. Μαλακά πλαστικά, πολλές επενδύσεις από vegan δέρμα και γενικά μια καλοφτιαγμένη καμπίνα που δεν δίνει αφορμή για συγκρίσεις, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς την τιμή. Η πανοραμική οροφή ενισχύει την αίσθηση φωτεινότητας, ενώ ο ατμοσφαιρικός φωτισμός προσθέτει χαρακτήρα τις βραδινές ώρες.

Όσο για τους εσωτερικούς χώρους, το Jaecoo 7 ξεπερνάει τα όρια της κατηγορίας. Μπροστά κάθεσαι άνετα, με καθίσματα που διαθέτουν πολλαπλές ρυθμίσεις και θέρμανση/αερισμό, ενώ πίσω το επίπεδο πάτωμα –παρά την τετρακίνηση– επιτρέπει να καθίσει με σχετική άνεση και τρίτος ενήλικας στη μέση. Ο χώρος αποσκευών είναι σχετικά μικρός για τη κατηγορία, πλέον, αλλά έχει καλό σχήμα και εσωτερικούς αποηθκευτικούς χώρους. Το σημαντικότερο όμως, έχει ρεζέρβα ανάγκης.

Καίει αλλά… πάει με άνεση

Έχοντας οδηγήσει το Jaecoo 7 SHS με το σοφιστικέ υβριδικό σύστημα, που όχι αδίκως η εταιρεία ονομάζει Super Hybrid, ένας «ταπεινός» κινητήρας βενζίνης ίσως φαντάζει λίγος. Όμως, σε μια εποχή που όλα είναι είτε υβριδικά είτε εντελώς ηλεκτρικά και χωρίς μπρίζωμα δεν αποδίδουν όπως πρέπει ή ακόμη και καθόλου, η ύπαρξη ενός θερμικού συνόλου μόνο χαμόγελα φέρνει. Το τετρακίνητο Jaecoo 7 λοιπόν, διαθέτει έναν 1.600άρη τούρμπο τετρακύλινδρο κινητήρα βενζίνης ΤGDI. Αποτελεί μέρος της οικογένειας κινητήρων ACTECO, εταιρείας που αναπτύχθηκε από τη Chery το 1997 και έχει δανείσει κινητήρες ακόμη και στην FIAT. Σε άλλες αγορές διατίθεται σε εκδόσεις διπλού καυσίμου ή με περισσότερους, ενώ είναι το ίδιο μοτέρ που συναντούμε στα Omoda 5 και Chery Tiggo 7. Σύγχρονο πάντως, με έξυπνη καύση υψηλής απόδοσης iHEC, μεταβλητό χρονισμό βαλβίδων και καλή διαχείριση της λίπανσης χάρη σε αντλία λαδιού μεταβλητής ροής.

Αποδίδει 147 ίππους στις 5.500 σ.α.λ. και 275 Nm ροπή από τις 1.750 έως τις 2.750, που ας είμαστε ειλικρινείς είναι νούμερα που δεν εντυπωσιάζουν στα χαρτιά. Ο κινητήρας παντρεύεται με ένα αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων, ενώ η κίνηση μεταφέρεται και στον πίσω άξονα μέσω ενός πολύδισκου συμπλέκτη. Πρόκειται για το σύστημα ARDIS (All Road Drive Intelligent System), μια έξυπνη αυτόματη τετρακίνηση που θα αναλύσουμε στη συνέχεια.

Σε ότι αφορά τον κινητήρα, οι επιδόσεις του στην πράξη είναι καλές. Έχει μεστή απόδοση, ροπή από χαμηλά και δεν «πέφτει για ύπνο» μετά τις μεσαίες όπως υποδηλώνει η μέγιστη ροπή στο μικρό φάσμα, αλλά και το 0-100 σε 11”. Κινείσαι και διατηρείς με άνεση υψηλές ταχύτητες στον αυτοκινητόδρομο, με πάνω από αρκετή δύναμη για να προσπεράσεις με ασφάλεια. Η μικρή τουρμπίνα βοηθάει στο να έχεις καλή απόκριση χαμηλά.

Το κιβώτιο επίσης βοηθάει στην απόδοση με την σφιχτή κλιμάκωση, αν και δεν μας ενθουσίασαν οι αντιδράσεις του σε υψηλά φορτία. Είναι αρκετά καλό για ταξίδι και καθημερινές μετακινήσεις, με ανεπαίσθητες αλλαγές. Βύθισε το πόδι σου στο γκάζι όμως και υπάρχει αισθητή καθυστέρηση στο κατέβασμα, αλλά και μια… ιδέα πατιναρίσματος. Από την άλλη, εκτός δρόμου, οι σφιχτές πρώτες σχέσεις εξυπηρετούν στις συνθήκες χαμηλής πρόσφυσης. Το πιο θετικό είναι ότι έχει χειροκίνητη λειτουργία από το λεβιέ, ώστε να ελέγχεις εσύ τη σχέση στα σημεία που χρειάζεται ή να κατεβάσεις μόνος σου για μια προσπέραση (είναι πολύ πιο γρήγορο έτσι).

Κι’ αν στη Super Hybrid εκδοχή του το Jaecoo 7 είναι αποκάλυψη οικονομίας, το τετρακίνητο θα ζητάει συχνά επισκέψεις σε πρατήρια για να γεμίσει το ντεπόζιτο με απολιθώματα δεινόσαυρων. Στη δοκιμή μας είδαμε τη κατανάλωση να σταθεροποιείται στα 9,1 λ./100 χλμ. μετά από ένα νορμάλ ταξίδι 1.000 χιλιομέτρων σε αυτοκινητόδρομο. Πριν απ’ αυτό είχε ξεπεράσει τα 10άρια, με τις δοκιμές σε χώμα και πόλη όμως. Στον αστικό ιστό τσιμπάει ακόμη περισσότερο η κατανάλωση, παρά το γεγονός ότι κινείται μόνο με τους μπροστινούς τροχούς. Οπότε δε πρόκειται για την επιλογή που είναι εστιασμένη στην οικονομία. Σημειώστε πως το δικίνητο με τον ίδιο κινητήρα έχει μέση κατανάλωση περίπου 2 λίτρα κάτω για κάθε 100 χιλιόμετρα, σε όλες τις συνθήκες, ίσως και πιο κάτω στο ταξίδι.

Τι κάνει σε πραγματικό Off–Road, πώς είναι στη καθημερινότητα;

Το 7άρι της Jaecoo έχει ξεκάθαρα εκδρομικό προσανατολισμό, με ένα μέγεθος που όμως κάνει και για τις καθημερινές μετακινήσεις. Αν και ιδιαίτερα ευρύχωρο, είναι αρκετά μαζεμένο σε διαστάσεις και ο όγκος του διαχειρίσιμος, με ικανοποιητικό κύκλο στροφής στα 11 μ. Ο εξοπλισμός του είναι κάτι παραπάνω από υπερπλήρης για να σε κάνει να νιώθεις άνετα, με στοιχεία που εξυπηρετούν ιδιαίτερα στην πόλη. Η ορατότητα είναι ιδιαίτερα καλή προς όλες τις κατευθύνσεις, με ψηλή θέση οδήγησης, ψηλό καπό ως σημείο αναφοράς μπροστά και μεγάλα φινιστρίνια πίσω, ενώ έχει και θέαση πανοραμικής προβολής στην οθόνη, όπως επίσης και υποβοήθηση τυφλού σημείου. Αυτά αποτελούν μόνο δύο από τα 20 ADAS στον στάνταρ εξοπλισμό του. Ξεχωρίσαμε επίσης την εύκολη απενεργοποίηση της υποβοήθησης λωρίδας και της ηχητικής ειδοποίησης ορίων από το status bar.

Η ηχομόνωση είναι πολύ καλή και στο ταξίδι είναι αρκετά ήσυχο. Βέβαια, τα ελαστικά του τετρακίνητου (ασφάλτινα Khumo Ecsta PS71 235/50 R19) κάνουν τη κύλιση πιο τραχιά από το SHS. Το ίδιο ισχύει και με την ανάρτηση, η οποία είναι αισθητά πιο σφιχτή, χωρίς να κουράζει σε δρόμους με λακκούβες ή να «κοπανάει» στις εγκάρσιες ανωμαλίες όμως. Έχει γόνατα MacPherson μπροστά και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω, με απόσταση 20 εκ. από το έδαφος και καλές γωνίες (προσέγγισης και διαφυγής 21° και 29° αντίστοιχα). Ακόμα, έχει τρομερά καλή δυνατότητα περάσματος υδάτινου κωλύματος στα 60 εκ. Αν και δεν είναι ένα αυτοκίνητο για σκληρό Off Road, τα χαρακτηριστικά του και η έξυπνη τετρακίνηση μας κίνησαν την περιέργεια.

Αποφασίσαμε να το δοκιμάσουμε σε πραγματικές συνθήκες, ακολουθώντας δύσβατα μονοπάτια, που εκ πρώτης όψεως πήγαιναν κόντρα στην γωνία προσέγγισης και την μπροστινή ποδιά. Το Jaecoo 7 μπορεί να στείλει το 50% της ροπής στο πίσω άξονα μέσω ενός πολύδισκου συμπλέκτη, Όμως μπορεί να κάνει και την ίδια δουλειά στον πίσω άξονα, αφού και εκεί έχει υπάρχει ένα σετ συμπλεκτρών που μπορεί να κατανείμει έως και 100% της ροπής σε κάθε τροχό. Προσομοιώνει τη λειτουργία torque vectoring με αυτό τον τρόπο και κάνει την διαχείριση της απώλειας πρόσφυσης πιο γρήγορο.

Πράγματι, φτάσαμε το αυτοκίνητο στα όρια του. Εκεί που τα ασφάλτινα ελαστικά δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν. Παρ’ όλα αυτά με σωστές κινήσεις και το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης πέρασε και τα πιο δύσκολα νεροφαγώματα, εκεί που δύο τροχοί βρισκόντουσαν στον αέρα, χωρίς να χρειαστούμε κλείδωμα κεντρικού διαφορικού (δεν έχει άλλωστε). Το τετρακίνητο J7 έχει επτά προγράμματα οδήγησης, μεταξύ αυτών τέσσερα off road:Sand, Μud, Snowfield και Offroad. Η διαφορά στην απόκριση είναι αισθητή, οπότε δεν είναι μόνο για εφέ, αλλά ρυθμίζει τον τρόπο που μεταδίδεται η ροπή, το traction control και το γκάζι. Τιμόνι και φρένα, αμφότερα με καλή αίσθηση.

Μην παρεξηγηθούμε, δεν προορίζεται για off road, αλλά είναι στιβαρό και έχει αρκετές δυνατότητες για όσους θέλουν ένα ιδιαίτερα άνετο και καθημερινό αυτοκίνητο, αλλά του αρέσει η περιπέτεια. Να τονίσουμε επίσης ότι έχει ρεζέρβα έκτακτης ανάγκης, κάτι που σπάνια συναντούμε πλέον. Ενώ έχει και μεγάλο ντεπόζιτο, οπότε στο ταξίδι παρά την υψηλή κατανάλωση γράφεις μπόλικα χιλιόμετρα χωρίς άγχος. Πήγαμε στην Θεσσαλονίκη με περίσσεμα 1/4.

Οπότε, ναι. Το Jaecoo 7 είναι τίμιο και στην τετρακίνητη έκδοση. Ασφάλεια, εξοπλισμός, ποιότητα και αξιόλογη οδηγική συμπεριφορά τόσο σε δρόμο όσο και σε χώμα, σε αρκετά καλή τιμή. Είναι σημεία που δεν αγγίζει την ευρωπαϊκή υπεροχή, όπως π.χ. στο κιβώτιο ή στην κατανάλωση καυσίμου, όμως κάνει τη δουλειά του και με το… παραπάνω! Επίσης, σε αντίθεση με άλλα μοντέλα από την Κίνα, έχει σχεδίαση με χαρακτήρα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρας

Τετρακύλινδρος

Άμεσου ψεκασμού, βενζίνης, υπετροφοδοτούμενος

Χωρητικότητα: 1.598 κ.εκ.

Ισχύς

Μέγιστη ισχύς: 147 ίπποι/5.000 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή: 275 Nm/1.750-2.750 σ.α.λ.

Μετάδοση

Κίνηση στους τέσσερις τροχούς

Αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 180 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 11,8 δλ.

Κατανάλωση καυσίμου

Κατασκευαστή (WLTP): 9,5 λ./100 χλμ.

Δοκιμής: 9,1 λ./100 χλμ.

Εκπομπές CO₂: 182 γρ./χλμ.

Ρεζερβουάρ

57 λίτρα

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος): 4.500 x 1.865 x 1.680 χιλ.

Μεταξόνιο: 2.672 χιλ.

Βάρος: 1.724 κιλά

Χώρος αποσκευών

412 λίτρα

Τιμή αγοράς

Βασική έκδοση:από 37.900 €

Το crossover της Dacia που κάνει 1.600 km με ένα γέμισμα – Στην Ελλάδα με κάτω από 20.000 ευρώ;

Αναλυτικά: Tι ισχύει τελικά με τις «41 κάμερες» της Τροχαίας στην Αττική – Tι λειτουργεί σήμερα και τι έρχεται

Το νέο Toyota Corolla Cross ήρθε στην Ελλάδα: Αναλυτικά εκδόσεις, τιμές και εξοπλισμός