Το πλήρως υβριδικό Jaecoo 7 στέκεται χωρίς ντροπή απέναντι σε ακριβότερα SUV, έχει 224 ίππους, χώρους για όλη την οικογένεια και καμία απαίτηση να του βρεις «πρίζα» για να δεις χαμηλά νούμερα κατανάλωσης.

Του Νίκου Τούντα | Φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος

Αν έπρεπε να μαντέψεις πόσο καίει το Jaecoo 7 μόνο και μόνο κοιτάζοντάς το, μάλλον θα έπεφτες έξω. Με ταχύτητες ταξιδιού στον αυτοκινητόδρομο, το τελευταίο πράγμα που περιμένεις από ένα αυτοφορτιζόμενο «τετράγωνο» SUV είναι να δεις την ένδειξη EV να ανάβει στον πίνακα οργάνων. Λίγο νωρίτερα, μέσα στην πόλη, είχαμε δει την κατανάλωση να πέφτει μέχρι και στα 4,1 λτ./100 χλμ. Με βάση αυτά, λοιπόν, εύλογα αναρωτιέσαι πόσα παραπάνω θα σου έδινε στην ίδια διαδρομή το αντίστοιχο plug-in υβριδικό.

Με το Jaecoo 7 είχαμε ήδη γνωριστεί δοκιμάζοντας την plug-in υβριδική έκδοση SHS-P, καθώς και την «απλή» βενζινοκίνητη με τετρακίνηση. Πλέον, η τελευταία έχει αντικατασταθεί από το πλήρως υβριδικό SHS-H, αναβαθμίζοντας την βάση της γκάμας του. Σε γενικές γραμμές, ξέραμε τα «ατού» του, τον προσανατολισμό του προς την άνεση, ακόμα και πού να απλώσουμε το χέρι για να πιάσουμε τον επιλογέα ταχυτήτων. Τουλάχιστον, έτσι νομίζαμε για το τελευταίο…

Η Jaecoo αξιοποίησε την άφιξη του αυτοφορτιζόμενου υβριδικού SHS-H για να ξανασκεφτεί ορισμένα πράγματα στην καμπίνα. Κυρίως, όμως, έδωσε στο οικογενειακό της SUV την έκδοση που αναζητά ο μέσος Έλληνας αγοραστής. Εκείνος που δεν θέλει να εξαρτάται από καλώδια φόρτισης για να δει χαμηλά νούμερα κατανάλωσης, ούτε να πλησιάσει το «τσουχτερό» ποσό απόκτησης ενός plug-in υβριδικού αντίστοιχου μεγέθους.

Προσιτή πολυτέλεια

Η Jaecoo πήρε τα 4,5 μέτρα μήκος που είχε στη διάθεσή της και φρόντισε να φαίνονται ακόμη περισσότερα. Οριζόντιο καπό, σχεδόν κατακόρυφη μάσκα, ευθείες γραμμές από εμπρός μέχρι πίσω. Με μία ματιά, εύκολα το τοποθετείς μια κατηγορία πιο πάνω. Και το ίδιο ισχύει και για την τιμή, αφού κάποιος ανυποψίαστος ενδεχομένως να το τοποθετούσε δίπλα σε – πολύ ακριβότερα – luxury μοντέλα. Κάποιος άλλος, θα μπορούσε να πει πως η «κοψιά» του φέρνει κάτι από

Αυτό μάλλον το οφείλει και στις χρωμιωμένες κάθετες μπάρες της πελώριας μάσκας. Τα λεπτά φώτα ημέρας – με την pixel-οειδή φωτεινή υπογραφή – τοποθετημένα ψηλά και οι τετράγωνοι προβολείς χαμηλότερα τονίζουν το φάρδος του, ενώ οι ζάντες 19 ιντσών έχουν το σωστό μέγεθος για να μη χάνονται μέσα στους μεγάλους θόλους.

Από το πλάι είναι πιο «ήσυχο» σχεδιαστικά. Οι αναδιπλούμενες χειρολαβές κρύβονται μέσα στις πόρτες και η γραμμή της οροφής συνεχίζει ψηλά μέχρι την τελευταία κολόνα, εκεί όπου το αμάξωμα καταλήγει απότομα. Ακριβώς όπως πρέπει για να εκμεταλλευτείς και το τελευταίο εκατοστό για τις αποσκευές. Πίσω, τα μικρά φωτεινά τετράγωνα στην ενιαία LED λωρίδα δένουν όμορφα με το υπόλοιπο σχήμα.

Όλο μαζί, εκπνέει κάτι από κλασικό εκτός δρόμου SUV, αρκετό για να σου δημιουργήσει και μια εύλογη απορία σχετικά με το ποιο τροχοί είναι υπεύθυνοι για την κίνηση. Θα επανέλθουμε σε αυτό.

Στα μέτρα της οικογένειας

Στα προηγούμενα Jaecoo 7 που είχαμε οδηγήσει, ο επιλογέας του κιβωτίου βρισκόταν πάνω στην κεντρική κονσόλα. Εδώ τον βρίσκεις πίσω από το τιμόνι. Αρκεί να σκεφτείς πόσες φορές αλλάζεις από D σε R και πόσες ψάχνεις πού να ακουμπήσεις κάτι, για να εκτιμήσεις το σκεπτικό αυτής της μετακόμισης. Πλέον, υπάρχει περισσότερος διαθέσιμος χώρος και λιγότερος «συνωστισμός» στην κεντρική κονσόλα. Την προσοχή σου, βέβαια, τραβάει πρώτα η μεγάλη κατακόρυφη οθόνη. Γύρω της, το ταμπλό με τους επίσης κατακόρυφους αεραγωγούς και οι ραφές στις επενδύσεις του δίνουν όση λεπτομέρεια χρειάζεται.

Σε επίπεδο συναρμογής, είναι ποιοτικό και στιβαρό. Εντάξει, ίσως όχι τόσο όσο προδιαθέτουν οι επενδύσεις στις πόρτες με εκτεθειμένες «βίδες», φαρδιά χερούλια και λαβές, που παραπέμπουν σε εκτός δρόμου «άρμα». Όσο για τα μέρη που έρχεσαι συχνά σε επαφή, υπάρχουν παντού μαλακές επενδύσεις. Αν πιέσεις εσκεμμένα, θα διαπιστώσεις ότι δεν πρόκειται εξ ολοκλήρου για μαλακά πλαστικά.

Εκεί που καταλαβαίνεις ότι η Jaecoo έχει δουλέψει το σύστημα infotainment είναι στην ευκολία χρήσης. Σέρνεις το δάχτυλο από την κάτω άκρη της οθόνης προς τα πάνω και εμφανίζεται ο κλιματισμός. Με μια αντίστροφη κίνηση, από ψηλά προς τα κάτω στη δεξιά πλευρά, ανοίγει η μπάρα με τις συντομεύσεις του αυτοκινήτου. Και στις δύο περιπτώσεις γλιτώνεις την περιήγηση στα μενού και επιστρέφεις αμέσως στη λειτουργία που βρισκόσουν προηγουμένως.

Όσο κι αν εκτιμήσαμε τις νέες συντομεύσεις, για συχνές ρυθμίσεις όπως την ένταση του ανεμιστήρα στον κλιματισμό προτιμάμε ακόμη τους φυσικούς διακόπτες, όπως για παράδειγμα στο συγγενικό Chery Tiggo 7. Πάντως, μία καλή προσθήκη είναι πως πλέον το Jaecoo μπορεί να αποθηκεύσει τις ρυθμίσεις που σε βολεύουν δημιουργώντας ένα προφίλ οδηγού. Θα θέλαμε όμως και μια συντόμευση για να τις επαναφέρεις όλες μαζί μόλις μπεις στο αυτοκίνητο.

Πίσω, η σχεδόν οριζόντια οροφή που κολακεύει το τετραγωνισμένο σχήμα του έχει και πρακτικό ρόλο. Αφήνει άπλετο «αέρα» πάνω από τα κεφάλια των επιβατών, ενώ το μεταξόνιο 2,67 μέτρων εξασφαλίζει τον χώρο που χρειάζονται μπροστά από τα γόνατα, ακόμη κι αν είναι ψηλοί. Αντίστοιχα «οικογενειακό» είναι και το πορτμπαγκάζ, που χωράει 500 λίτρα. Έχει επίπεδο δάπεδο, αν και το κατώφλι φόρτωσης βρίσκεται αρκετά ψηλά. Με τις πλάτες των καθισμάτων πεσμένες, η χωρητικότητα φτάνει τα 1.349 λίτρα.

Ο 1.500άρης Turbo συνεργάζεται άψογα με το «ρεύμα»

Η αντικατάσταση του συμβατικού 1.6 TGDI από τον νεότερο 1.5 turbo TGDI πέμπτης γενιάς είναι ίσως το καλύτερο νέο για όποιον είχε βάλει στο μάτι το Jaecoo 7, αλλά σκεφτόταν πόσο θα του κοστίζει στην κίνηση. Ο τελευταίος λειτουργεί σε κύκλο Miller και έχει σχεδιαστεί εξαρχής ώστε να συνεργάζεται με το «ρεύμα». Στην προκειμένη, ο τετρακύλινδρος βενζινοκινητήρας συνεργάζεται με δύο ηλεκτρικά μοτέρ, ενσωματωμένα στο αυτόματο κιβώτιο DHT, και μια μπαταρία 1,83 kWh.

Ο ένας ηλεκτροκινητήρας λειτουργεί ως γεννήτρια και ο άλλος αναλαμβάνει την κίνηση. Έτσι, ακόμη κι όταν ακούς τον βενζινοκινητήρα να δουλεύει, μπορεί εκείνη τη στιγμή να παράγει ρεύμα και το Jaecoo να εξακολουθεί να κινεί τους τροχούς του ηλεκτρικά. Συνδυαστικά, το σύνολο φτάνει τους 224 ίππους και τα 295 Nm ροπής, με την κίνηση να περνά αποκλειστικά στους εμπρός τροχούς. Κάπου εδώ επιστρέφουμε και στην υπόσχεση της εμφάνισης. Με τέτοιο αμάξωμα θα θέλαμε να υπάρχει η επιλογή τετρακίνησης, έστω με έναν δεύτερο ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα.

Όσο για τις επιδόσεις, το 0–100 χλμ./ώρα έρχεται σε 8,9 δλ. και η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 180 χλμ./ώρα. Στην πράξη, το πρόγραμμα Eco καλύπτει άνετα τις καθημερινές ανάγκες από πλευράς δύναμης. Έχει πάντως ενδιαφέρον ότι, ενώ στο συγγενικό Tiggo 7 HEV σπάνια νιώθαμε την ανάγκη να αλλάξουμε πρόγραμμα, εδώ πιάσαμε περισσότερες φορές τον εαυτό μας να επιλέγει το Sport. Κυρίως όταν θέλαμε να περάσουμε ένα πιο αργό αυτοκίνητο και προτιμούσαμε την πιο άμεση απόκριση στο πρώτο πάτημα του γκαζιού.

Οικονομία χωρίς καλώδια φόρτισης

Η χαμηλότερη ένδειξη που είδαμε, τα 4,1 λτ./100 χλμ., ήρθε στην κίνηση και στα στενά της Αθήνας. Εκεί, το υβριδικό σύστημα βρίσκει συχνά την ευκαιρία να μαζέψει ενέργεια στην επιβράδυνση και να τη χρησιμοποιήσει ξανά λίγα μέτρα παρακάτω. Για τον οδηγό που η μέρα του έχει λίγο απ’ όλα, πιο αντιπροσωπευτικά είναι τα 5,8 λτ./100 χλμ. που καταγράψαμε σε μικτή χρήση με ήπια οδήγηση. Με το ρεζερβουάρ των 51 λίτρων, αυτό μεταφράζεται θεωρητικά σε αυτονομία σχεδόν 880 χλμ.

Στον αυτοκινητόδρομο, σταθερά στα 120 χλμ./ώρα, είδαμε 6,3 λτ./100 χλμ. Εδώ ο βενζινοκινητήρας αναλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς και οι κανόνες της αεροδυναμικής μπαίνουν στο παιχνίδι, αδιαφορώντας για το αν αυτό το στυλ αμαξώματος δείχνει επιβλητικό.

Ταξιδιάρικο πάτημα, μετρημένο σε κλίσεις

Το καλύτερο κομμάτι της διαδρομής μας ήταν σε ανοιχτό δρόμο με καλή άσφαλτο. Εκεί το Jaecoo ξεχωρίζει για την ποιότητα κύλισης. Ακολουθεί ήρεμα τον κυματισμό του δρόμου και περνά πάνω από τις περισσότερες λακκούβες χωρίς να ταλαιπωρεί τους επιβάτες. Μάλιστα, ο τρόπος που απορροφά την πρώτη λακκούβα σε κάνει να περιμένεις ότι στην πρώτη στροφή θα γείρει αρκετά εύκολα. Τελικά, αν είσαι προοδευτικός με το τιμόνι, το αμάξωμα παίρνει μικρότερες κλίσεις απ’ όσο περιμένεις. Αυτή τη σιγουριά την εκτιμάς περισσότερο σε μια γρήγορη καμπή με την οικογένεια μέσα, όχι τόσο αν προσπαθήσεις να βρεις κάτι σπορ στον χαρακτήρα του.

Μόλις χαλάσει η άσφαλτος, πάντως, η κύλιση γίνεται αισθητά πιο τραχιά. Ένα μέρος αυτής της διαφοράς το αποδίδουμε στα ελαστικά του αυτοκινήτου δοκιμής, ιδίως όταν άλλαζε η υφή του οδοστρώματος. Τα Kumho Ecsta PS71 με το «παχουλό» προφίλ (235/50 R19) συμβάλλουν στην άνεση, αλλά ίσως είναι λίγο σκληρά για τον χαρακτήρα του. Η ανάρτηση δείχνει το αδύναμο σημείο της στις απότομες εγκάρσιες ανωμαλίες. Μπορεί λίγο πριν να έχει περάσει απαλά πάνω από ένα βαθύ λάκκο και στην αμέσως επόμενη ένωση της ασφάλτου να αντιδράσει κάπως ξερά. Στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής, πάντως, επικρατεί η πρώτη εικόνα.

Στις αλλαγές κατεύθυνσης, το SHS-P που είχαμε δοκιμάσει μας είχε φανεί πιο υπάκουο, ενώ και το τιμόνι του ήταν λίγο ελαφρύτερο. Στο SHS-H που δοκιμάζουμε, έχει περισσότερο βάρος σε χαμηλές ταχύτητες, μέσα από τεχνητή και όχι μηχανική αίσθηση. Το SHS-P σου έδινε επίσης την αίσθηση ότι το βάρος του καθόταν χαμηλότερα, εξασφαλίζοντας λίγο καλύτερη πρόσφυση. Ωστόσο, σε αυτό που επικεντρώνεται το Jaecoo 7, στην άνεση, τα δύο βρίσκονται πολύ κοντά.

Select ή Exclusive και πόσο απέχει το plug-in;

Το Jaecoo 7 SHS-H στην εισαγωγική Select έχει τιμή καταλόγου 30.900 ευρώ. Ήδη από εδώ παίρνεις τις ζάντες των 19 ιντσών, διζωνικό αυτόματο κλιματισμό, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, είσοδο χωρίς κλειδί, οθόνη 13,2 ιντσών και ηχοσύστημα έξι ηχείων. Με άλλα λόγια, όσα περιμένεις σε αυτό το εύρος τιμής – και παραπάνω – υπάρχουν ήδη στη βασική έκδοση.

Η Exclusive ανεβάζει την τιμή στα 34.900 ευρώ. Τα επιπλέον χρήματα πηγαίνουν στην ανοιγόμενη πανοραμική οροφή, στο head-up display, στη μεγαλύτερη οθόνη 14,8 ιντσών και στο ηχοσύστημα της Sony με οκτώ ηχεία. Προσθέτει επίσης αερισμό στα εμπρός καθίσματα και θέρμανση στα πίσω, κάτι που θα εκτιμήσουν τους χειμερινούς μήνες.

Στην Ελλάδα, το plug-in SHS-P προσφέρεται μόνο στην Exclusive, οπότε η δίκαιη σύγκριση γίνεται με την αντίστοιχη έκδοση του full hybrid. Στον κατάλογο, τα 42.490 ευρώ του SHS-P απέχουν 7.590 ευρώ. Διόλου ευκαταφρόνητο ποσό.

Θυμίζουμε πως την αποκλειστική εισαγωγή και διανομή της Jaecoo στην Ελλάδα έχει η O&J Automotive Ελλάς, μέλος του ομίλου Emil Frey. Για τα μηχανικά μέρη ισχύει εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 χλμ., ενώ για την μπαταρία και το σύστημα υψηλής τάσης η κάλυψη φτάνει τα 8 έτη ή 160.000 χλμ., ανάλογα με το ποιο όριο θα συμπληρωθεί πρώτο. Περιλαμβάνονται επίσης 7 χρόνια δωρεάν οδικής βοήθειας.

Σε κερδίζει με την εμφάνιση, σε κρατάει με ουσία

Με την επιβλητική μάσκα και τις καθαρές γραμμές του, το Jaecoo 7 ξεχωρίζει ανάμεσα στα οικογενειακά SUV και εύκολα το περνάς για ακριβότερο μοντέλο. Το ωραίο είναι ότι αυτή η πολυτελής όψη πάει χέρι χέρι με την πρακτικότητα. Από τη θέση του οδηγού εκτιμάς εξίσου το πόσο οικονομικά κινείται στην καθημερινότητα και το πόσο πρόθυμα επιταχύνει όταν ζητήσεις δύναμη για μια προσπέραση.

Εκεί που δένει το σύνολο είναι στον ανοιχτό δρόμο. Η ώριμη κύλιση και η σιγουριά με την οποία πατάει σε μια παρατεταμένη καμπή του δίνουν τον ταξιδιάρικο χαρακτήρα που ταιριάζει στους χώρους και το στυλ του. Με δύο λόγια, το Jaecoo 7 SHS-H είναι ένα ολοκληρωμένο SUV που θα εκτιμήσεις στην κίνηση της Δευτέρας, αλλά ταυτόχρονα θα χαρείς ακόμη περισσότερο την Κυριακή, στον δρόμο της επιστροφής με όλη την οικογένεια.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρας

Τετρακύλινδρος βενζίνης, άμεσου ψεκασμού, υπερτροφοδοτούμενος

Χωρητικότητα: 1.499 κ.εκ.

Ισχύς βενζινοκινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 143 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 215 Nm

Ισχύς ηλεκτροκινητήρα κίνησης

Μέγιστη ισχύς: 204 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 310 Nm

Συνδυαστική Ισχύς

Συνδυαστική ισχύς: 224 ίπποι

Συνδυαστική ροπή: 295 Nm

Χωρητικότητα μπαταρίας: 1,83 kWh

Μετάδοση

Κίνηση στους εμπρός τροχούς

Αυτόματο υβριδικό κιβώτιο DHT

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 180 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα: 8,9 δλ.

Κατανάλωση καυσίμου

Κατασκευαστή (WLTP): 5,5 λ./100 χλμ.

Δοκιμής (μικτή διαδρομή): 5,8 λ./100 χλμ.

Εκπομπές CO₂ (WLTP): 125 γρ./χλμ.

Ρεζερβουάρ

51 λίτρα

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος × πλάτος × ύψος): 4.500 × 1.865 × 1.670 χιλ.

Μεταξόνιο: 2.672 χιλ.

Βάρος: 1.599 κιλά

Χώρος αποσκευών

500 λίτρα

Τιμή αγοράς

Βασική έκδοση: από 30.900 €