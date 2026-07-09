Δοκιμή Jeep Compass e-Hybrid 145: Πιο πολιτισμένο, αλλά λιγότερο Jeep;

Το νέο Compass προσπαθεί να εναρμονίσει το DNA της αμερικανικής μάρκας με την σύγχρονη και premium λογική των ευρωπαϊκών SUV. Τα καταφέρνει;

Το Compass αποτελεί εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της Jeep στην Ευρώπη. Με περισσότερες από 2,5 εκατομμύρια πωλήσεις, έχει εξελιχθεί από ένα καθαρά αμερικανικό SUV της εποχής Chrysler σε ένα μοντέλο σχεδιασμένο πρωτίστως για τις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς. Η πρώτη γενιά έμεινε περισσότερο γνωστή για τον χαρακτήρα της παρά για την ποιότητα κατασκευής. Η δεύτερη, που παρουσιάστηκε το 2016 υπό την FCA, έκανε ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, βελτιώνοντας σχεδόν κάθε τομέα και μεταφέροντας την παραγωγή στο ιταλικό εργοστάσιο του Μέλφι.

Η τρίτη γενιά έρχεται να συνεχίσει αυτή την πορεία εξέλιξης, αλλάζοντας σχεδόν τα πάντα. Βασίζεται πλέον στην πλατφόρμα STLA Medium της Stellantis, πάνω στην οποία εξελίχθηκαν και τα Citroën C5 Aircross, Opel Grandland και Peugeot 3008/5008. Μεγαλώνει σε διαστάσεις, αποκτά σαφώς πιο σύγχρονη καμπίνα και μια πλήρως εξηλεκτρισμένη γκάμα κινητήρων, με ήπια υβριδικές, plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις.

Όλα αυτά όμως γεννούν ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Όσο το Compass γίνεται πιο πολιτισμένο, πιο αποδοτικό και πιο ευρωπαϊκό, διατηρεί άραγε εκείνα τα χαρακτηριστικά που το έκαναν να ξεχωρίζει ως Jeep; Ή μήπως η μετάβαση στη νέα εποχή έχει κοστίσει ένα μέρος της ιδιαίτερης προσωπικότητάς του;

Περισσότερο Jeep, περισσότερο Ευρώπη

Η τρίτη γενιά του Compass δεν αλλάζει ταυτότητα. Εξελίσσει τη γνωστή σχεδιαστική φιλοσοφία της Jeep, διατηρώντας τη χαρακτηριστική μάσκα με τις επτά κάθετες γρίλιες, τους έντονους θόλους των τροχών και τις τετραγωνισμένες επιφάνειες που το διαφοροποιούν από τα περισσότερα C-SUV της αγοράς.

Η μετάβαση στη νέα πλατφόρμα STLA Medium έφερε και μεγαλύτερες διαστάσεις. Με μήκος 4,55 μέτρα, το νέο Compass είναι αισθητά μεγαλύτερο από τον προκάτοχό του, αποκτώντας καλύτερες αναλογίες και πιο επιβλητική παρουσία στον δρόμο. Παράλληλα, η σχεδίαση δείχνει πιο καθαρή και πιο ώριμη, αποτέλεσμα της συνεργασίας των σχεδιαστικών ομάδων της Jeep στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιταλία.

Παρότι η εικόνα του παραμένει αυθεντικά Jeep, γίνεται σαφές ότι η νέα γενιά έχει σχεδιαστεί με μεγαλύτερη έμφαση στις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς. Οι λεπτομέρειες περιπέτειας εξακολουθούν να υπάρχουν — από τα χαρακτηριστικά “Easter Eggs” στην καμπίνα μέχρι τον επιλογέα Selec-Terrain — όμως συνολικά το Compass δείχνει περισσότερο προσανατολισμένο στην καθημερινή χρήση παρά στην απαιτητική εκτός δρόμου οδήγηση.

Η λειτουργικότητα εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα. Οι προστατευτικές επιφάνειες στους προφυλακτήρες, η διαφορετική τοποθέτηση αισθητήρων και κάμερας, αλλά και οι προσεγμένες λεπτομέρειες δείχνουν ότι η Jeep δεν εγκατέλειψε τον πρακτικό χαρακτήρα του μοντέλου. Απλώς τον προσαρμόζει στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου οικογενειακού SUV.

Μεγαλύτερο, πιο πρακτικό και αισθητά πιο σύγχρονο

Η μεγαλύτερη αλλαγή του νέου Compass δεν βρίσκεται απαραίτητα κάτω από το καπό, αλλά στην καμπίνα. Η προηγούμενη γενιά, αν και εργονομική, έδειχνε πλέον την ηλικία της απέναντι στον ανταγωνισμό. Η τρίτη γενιά κάνει ένα ξεκάθαρο βήμα προς τα εμπρός, τόσο σε επίπεδο σχεδίασης όσο και σε ποιότητα, τεχνολογία και εκμετάλλευση των διαθέσιμων χώρων.

Το ταμπλό ακολουθεί μια καθαρή, οριζόντια σχεδιαστική λογική που ενισχύει την αίσθηση πλάτους, ενώ η μεγάλη κεντρική οθόνη κυριαρχεί χωρίς να δείχνει «κολλημένη» εκ των υστέρων. Η εικόνα είναι σύγχρονη, αλλά όχι υπερβολικά μινιμαλιστική, καθώς η Jeep απέφυγε να μεταφέρει όλες τις λειτουργίες στις οθόνες. Κάτω από το infotainment παραμένει μια ξεχωριστή ζώνη χειρισμού για τις βασικές λειτουργίες του αυτοκινήτου, κάτι που εκτιμάς ιδιαίτερα στην καθημερινή χρήση.

Η ποιότητα κατασκευής έχει επίσης αναβαθμιστεί. Το επάνω μέρος του ταμπλό και οι επενδύσεις των θυρών χρησιμοποιούν πιο ευχάριστα υλικά στην αφή, ενώ χαμηλότερα συναντά κανείς σκληρά πλαστικά, τα οποία όμως δείχνουν ανθεκτικά και κυρίως σωστά συναρμολογημένα. Η συνολική αίσθηση είναι πιο στιβαρή σε σχέση με το προηγούμενο Compass, χωρίς ωστόσο να φτάνει το επίπεδο πολυτέλειας που συναντά κανείς σε ορισμένους ευρωπαίους ανταγωνιστές.

Η θέση οδήγησης εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα δυνατά του σημεία. Ο οδηγός κάθεται σχετικά χαμηλά για SUV, χωρίς όμως να χάνει την καλή περιμετρική ορατότητα που παραδοσιακά προσφέρουν τα μοντέλα της Jeep. Τα καθίσματα είναι άνετα, ενώ η νέα σχεδίαση της κεντρικής κονσόλας αφήνει περισσότερο ελεύθερο χώρο γύρω από τα γόνατα, βελτιώνοντας την αίσθηση ευρυχωρίας.

Στον τομέα της πρακτικότητας έχει γίνει ίσως η μεγαλύτερη πρόοδος. Οι διαθέσιμοι αποθηκευτικοί χώροι μέσα στην καμπίνα αυξήθηκαν σημαντικά και πλέον φτάνουν συνολικά τα 34 λίτρα, υπερδιπλάσιοι σε σχέση με πριν. Μεγάλες θήκες στις πόρτες, βαθύς αποθηκευτικός χώρος στην κεντρική κονσόλα, αρκετές μικρότερες θήκες στο ταμπλό και όλες με ελαστική επένδυση στη βάση τους, περιορίζουν τους θορύβους από μικροαντικείμενα κατά την οδήγηση. Είναι από εκείνες τις λεπτομέρειες που δεν τραβούν την προσοχή στην πρώτη γνωριμία, αποδεικνύονται όμως ιδιαίτερα χρήσιμες στην καθημερινότητα.

Το ίδιο ισχύει και για τους χώρους των επιβατών. Η αύξηση των εξωτερικών διαστάσεων αξιοποιήθηκε σωστά, με το πλάτος της καμπίνας να γίνεται αισθητά μεγαλύτερο και τον διαθέσιμο χώρο για τα γόνατα των πίσω επιβατών να βελτιώνεται. Δεν πρόκειται για το πιο ευρύχωρο C-SUV της κατηγορίας, όμως σε σχέση με το προηγούμενο Compass η πρόοδος είναι ξεκάθαρη και εύκολα αντιληπτή.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στον χώρο αποσκευών. Η χωρητικότητα αυξήθηκε κατά 59 λίτρα, φτάνοντας τα 550 λίτρα περίπου (541 λίτρα στην έκδοση e-Hybrid), με σημαντικά πιο εκμεταλλεύσιμο σχήμα. Οι θόλοι των τροχών παρεμβαίνουν λιγότερο στον χώρο φόρτωσης, υπάρχει διπλό δάπεδο και ο επιπλέον χώρος κάτω από αυτό είναι σχεδόν τριπλάσιος σε σχέση με πριν. Από την άλλη, θα θέλαμε περισσότερες λύσεις συγκράτησης του φορτίου, ενώ τα πλαστικά στην επένδυση του πορτμπαγκάζ εξακολουθούν να γρατζουνίζονται σχετικά εύκολα.

Στο τεχνολογικό κομμάτι, το νέο Compass ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις. Η ευρεία οθόνη αφής των 15,7 ιντσών διαθέτει ευανάγνωστα γραφικά, δυνατότητα παραμετροποίησης μέσω widgets και λογική διάταξη των μενού, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά την εξοικείωση με το σύστημα. Θετικό στοιχείο αποτελεί και η ύπαρξη συντομεύσεων για τις βασικές λειτουργίες, αν και η επιφάνεια αφής που χρησιμοποιείται αντί για πραγματικά φυσικά πλήκτρα δεν προσφέρει πάντα την ακρίβεια που θα περίμενε κανείς. Το ίδιο ισχύει και για τα χειριστήρια στο τιμόνι, τα οποία απαιτούν λίγο χρόνο μέχρι να τα συνηθίσεις.

Αποδοτικός, αλλά όχι για όλες τις απαιτήσεις

Η έκδοση e-Hybrid αναμένεται να αποτελέσει την εμπορική βάση της γκάμας του νέου Compass και κατά συνέπεια εκείνη που θα επιλέξει η πλειονότητα των αγοραστών. Κάτω από το καπό βρίσκεται ο νέος τρικύλινδρος βενζινοκινητήρας των 1,2 λίτρων, ο οποίος συνεργάζεται με ήπια υβριδικό σύστημα 48V και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων, αποδίδοντας συνολικά 145 ίππους.

Πρόκειται για μια σημαντικά εξελιγμένη μονάδα σε σχέση με τον πρώτο 1.2 PureTech που γνωρίσαμε πριν από αρκετά χρόνια σε άλλα μοντέλα του Group, τον οποίο όμως ουδέποτε είδαμε στο Compass. Λίγο πριν κλείσει τον κύκλο του, η δεύτερη γενιά είχε ένα ανάλογης λογικής σύνολο – το πρώτο που είδαμε μάλιστα σε αυτοκίνητο και αυτό που είχε ως βάση η Tonale – με κινητήρα 1.5 λίτρων τούρμπο, αλλά κατανάλωση σχετικά υψηλή.

Το νέο σύνολο χρησιμοποιεί τον επίσης νέο κινητήρα 1.2 λίτρων, πλέον με καδένα αντί για τον γνωστό ιμάντα χρονισμού. Λειτουργεί σε κύκλο Miller και διαθέτει turbo μεταβλητής γεωμετρίας, ενώ έχουν αντιμετωπιστεί οι αδυναμίες που είχαν απασχολήσει τις πρώτες εκδόσεις του κινητήρα. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα νέο μηχανικό σύνολο, παρότι διατηρεί την ίδια βασική αρχιτεκτονική.

Στην καθημερινή χρήση, ο χαρακτήρας του ταιριάζει στη φιλοσοφία του Compass. Μέσα στην πόλη λειτουργεί ομαλά, αξιοποιώντας τον ηλεκτροκινητήρα στις εκκινήσεις και στις χαμηλές ταχύτητες, ενώ στο ταξίδι διατηρεί χαμηλό επίπεδο θορύβου όταν κινείσαι με σταθερό ρυθμό. Το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη συνεργάζεται σωστά με τον κινητήρα και εξυπηρετεί έναν χαλαρό τρόπο οδήγησης, πραγματοποιώντας ομαλές αλλαγές σχέσεων.

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα του νέου συνόλου είναι η κατανάλωση. Σε σχέση με το προηγούμενο Compass e-Hybrid 1.5 των 130 ίππων, η μέση τιμή μειώθηκε αισθητά, από τα 7,5 στα 6,8 λτ./100 χλμ., ενώ ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά μέσα στην πόλη, όπου η κατανάλωση περιορίζεται στα 7,3 λτ./100 χλμ. από τα 9άρια.

Οι επιδόσεις, από την άλλη, δείχνουν ότι η μείωση του κυβισμού δεν κόστισε σε αποτελεσματικότητα. Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Quattroruote, το νέο Compass ολοκληρώνει την επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα περίπου τρία δέκατα του δευτερολέπτου ταχύτερα από το προηγούμενο, κάτι που δεν φαίνεται στα χαρτιά. Οι αριθμοί λοιπόν είναι με το μέρος του νέου μοντέλου.

Όταν όμως ζητήσεις έντονη επιτάχυνση ή ταξιδεύεις με πλήρες φορτίο, τα όρια του μικρού τρικύλινδρου γίνονται αντιληπτά. Για μια γρήγορη προσπέραση ή σε μια μεγάλη ανηφορική διαδρομή θα χρειαστεί να δουλέψει σε υψηλότερες στροφές, με αποτέλεσμα να γίνεται περισσότερο αισθητός μέσα στην καμπίνα, με την χαρακτηριστική χροιά. Εκεί είναι που ο τέταρτος κύλινδρος και η μεγαλύτερη ροπή ενός κινητήρα μεγαλύτερου κυβισμού εξακολουθούν να κάνουν τη διαφορά.

Το ίδιο ισχύει και για το κιβώτιο. Στον καθημερινό ρυθμό λειτουργεί υποδειγματικά, όμως όταν του ζητήσεις άμεσο κατέβασμα σχέσης εμφανίζει μια μικρή καθυστέρηση, ενισχύοντας την αίσθηση ότι το σύνολο προτιμά να κινείται με ηρεμία παρά να οδηγείται επιθετικά.

Τελικά, ο νέος 1.2 e-Hybrid είναι ένας κινητήρας που σε κερδίζει περισσότερο με τη συνολική αποδοτικότητά του παρά με τον χαρακτήρα του. Είναι οικονομικότερος, τεχνολογικά σαφώς εξελιγμένος και στις μετρήσεις αποδεικνύεται ακόμη και ταχύτερος από τον προκάτοχό του. Ωστόσο, όταν το Compass φορτωθεί με επιβάτες και αποσκευές ή χρειαστεί να κινηθεί με υψηλό ρυθμό, δεν καταφέρνει να κρύψει ότι κάτω από το καπό βρίσκεται ένας μικρός τρικύλινδρος.

Πιο ώριμο. Λιγότερο Jeep;

Η νέα πλατφόρμα STLA Medium αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο κινείται το Compass. Παρά τη μετάβαση σε ημιάκαμπτο πίσω άξονα στις δικίνητες εκδόσεις, η ποιότητα κύλισης όχι μόνο δεν υστερεί, αλλά εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με το προηγούμενο Compass, κυρίως χάρη στη νέα πλατφόρμα και στην πιο αποτελεσματική ρύθμιση της ανάρτησης. Με ξεκάθαρο προσανατολισμό την άνεση, απορροφά πιο αποτελεσματικά τις περισσότερες ανωμαλίες του οδοστρώματος. Με εξαίρεση τις εγκάρσιες που συναντούμε στο αστικό ιστό, όπου εκεί αντιδρά συχνά με τρόπο ξερό, που συνοδεύεται από κραδασμό που γίνεται αντιληπτός στην καμπίνα. Από την άλλη, η ηχομόνωση έχει αναβαθμιστεί και ο θόρυβος κύλισης είναι αισθητά μειωμένος, ιδιαίτερα στις μεσαίες και υψηλές ταχύτητες, συμβάλλοντας σε ένα πιο ξεκούραστο ταξίδι.

Παρά τη σχετικά μαλακή ρύθμιση, το αμάξωμα ελέγχεται καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Οι κλίσεις στις στροφές είναι περιορισμένες για το μέγεθος και το ύψος του αυτοκινήτου, ενώ η συνολική αίσθηση σταθερότητας εμπνέει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Το Compass παραμένει προβλέψιμο ακόμη και όταν αυξήσεις τον ρυθμό, όμως δεν προσπαθεί ποτέ να αποκτήσει σπορ χαρακτήρα. Αντίθετα, γίνεται σαφές ότι οι μηχανικοί της Jeep έδωσαν προτεραιότητα στην άνεση και στην ασφάλεια, στοιχεία που ταιριάζουν περισσότερο στον οικογενειακό προσανατολισμό του μοντέλου.

Εκεί που εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο βελτίωσης είναι το τιμόνι. Η ακρίβειά του είναι ικανοποιητική, όμως η πληροφόρηση που φτάνει στα χέρια του οδηγού παραμένει περιορισμένη. Ως αποτέλεσμα, όταν κινηθείς πιο γρήγορα σε διαδοχικές στροφές, δεν αποκτάς ποτέ τη σιγουριά που προσφέρουν ορισμένοι από τους κορυφαίους εκπροσώπους της κατηγορίας. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η λειτουργία του ESP, το οποίο επεμβαίνει σχετικά νωρίς, περιορίζοντας περισσότερο απ’ όσο θα θέλαμε τη διάθεση για πιο δυναμική οδήγηση.

Αντίθετα, τα φρένα δεν αφήνουν περιθώρια για παράπονα. Αποδείχθηκαν αποτελεσματικά τόσο ως προς την απόσταση ακινητοποίησης όσο και ως προς την αντοχή τους σε επαναλαμβανόμενη καταπόνηση, χωρίς αισθητή μεταβολή στην απόδοσή τους.

Παρότι η νέα γενιά είναι σαφώς περισσότερο προσανατολισμένη στην καθημερινότητα, δεν εγκαταλείπει πλήρως την εκτός δρόμου φιλοσοφία της Jeep. Η απόσταση των 20 εκατοστών από το έδαφος και το σύστημα Selec-Terrain επιτρέπουν στο Compass να κινηθεί με άνεση σε βατούς χωματόδρομους και διαδρομές με μειωμένη πρόσφυση. Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στα προγράμματα Auto, Sport, Snow και Sand/Mud, τα οποία μεταβάλλουν τη λειτουργία του κινητήρα, του κιβωτίου, του ABS, του ESP και του συστήματος ελέγχου πρόσφυσης. Παράλληλα αλλάζει και η απεικόνιση του πίνακα οργάνων, καθώς και ο ατμοσφαιρικός φωτισμός της καμπίνας, κάτι σπάνιο για μοντέλο που ακολουθεί την ίδια αρχιτεκτονική.

Δεν πρόκειται φυσικά για ένα Jeep που σχεδιάστηκε για δύσκολες εκτός δρόμου αποστολές. Η δικίνητη διάταξη και τα ασφάλτινα ελαστικά θέτουν τα όριά του όταν το έδαφος γίνεται ιδιαίτερα σαθρό ή λασπώδες. Ωστόσο, για τη χρήση που θα ζητήσει η συντριπτική πλειονότητα των ιδιοκτητών του —χωματόδρομοι, παραλίες, ορεινές διαδρομές και κακοτράχαλα μονοπάτια χωρίς ακραίες απαιτήσεις— το Compass εξακολουθεί να προσφέρει περισσότερες δυνατότητες από τα περισσότερα C-SUV της κατηγορίας. Ενώ φυσικά μένει να δούμε τι θα κάνουν και πως θα είναι οι πιο σκληροτράχηλες τετρακίνητες εκδόσεις.

Στον τομέα των συστημάτων υποβοήθησης, το Compass ακολουθεί τις σύγχρονες απαιτήσεις, προσφέροντας ένα πλήρες πακέτο ADAS που υποστηρίζει οδήγηση Επιπέδου 2. Τα συστήματα λειτουργούν ομαλά και χωρίς υπερβολικές παρεμβάσεις στην καθημερινότητα, συμβάλλοντας περισσότερο στην άνεση κατά τα μεγάλα ταξίδια παρά στην εντυπωσιακή επίδειξη τεχνολογίας. Παράλληλα, απενεργοποιούνται εύκολα, οπότε δεν θα κουράσουν με περιττές κινήσεις τον οδηγό στην καθημερινότητα.

Η περιμετρική ορατότητα παραμένει από τις καλύτερες της κατηγορίας. Οι μεγάλες γυάλινες επιφάνειες, η σχετικά όρθια θέση οδήγησης και το σωστά διαμορφωμένο καπό επιτρέπουν στον οδηγό να αντιλαμβάνεται εύκολα τις διαστάσεις του αυτοκινήτου, τόσο μέσα στην πόλη όσο και σε πιο στενές εκτός δρόμου διαδρομές. Σε συνδυασμό με τις κάμερες και τους αισθητήρες στάθμευσης, οι ελιγμοί πραγματοποιούνται με μεγαλύτερη ευκολία απ’ ό,τι υποδηλώνει το μέγεθός του.

Ναι μεν, αλλά…

Το νέο Compass είναι αναμφίβολα το πιο ολοκληρωμένο που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα η Jeep στην κατηγορία των C-SUV. Είναι πιο ευρύχωρο, πιο ποιοτικό, πιο άνετο και τεχνολογικά πιο σύγχρονο από κάθε προκάτοχό του, ενώ η νέα πλατφόρμα και ο εξηλεκτρισμός το φέρνουν πιο κοντά στις απαιτήσεις του σημερινού ευρωπαίου αγοραστή.

Εκείνο που δύσκολα μπορείς να αγνοήσεις, όμως, είναι ότι στην πορεία αυτή χάθηκε ένα μικρό κομμάτι από τον χαρακτήρα που συνόδευε διαχρονικά τα μοντέλα της Jeep. Η εταιρεία έκανε φιλότιμες προσπάθειες να τον διατηρήσει. Η σχεδίαση παραμένει αυθεντικά Jeep, τα χαρακτηριστικά στοιχεία της μάρκας υπάρχουν τόσο στο αμάξωμα όσο και στην καμπίνα, ενώ το Selec-Terrain και η αυξημένη απόσταση από το έδαφος υπενθυμίζουν ότι εξακολουθεί να βλέπει και λίγο πιο πέρα από την άσφαλτο. Ωστόσο, πίσω από το τιμόνι γίνεται σαφές ότι οι προτεραιότητες έχουν αλλάξει.

Το νέο Compass είναι περισσότερο ευρωπαϊκό, περισσότερο πολιτισμένο και περισσότερο οικογενειακό . Αυτό σημαίνει καλύτερη ποιότητα κύλισης, χαμηλότερη κατανάλωση, περισσότερη τεχνολογία και συνολικά ένα πιο ολοκληρωμένο αυτοκίνητο. Σημαίνει όμως και ότι η «ωμή» προσωπικότητα που κάποτε αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος ενός Jeep έχει περιοριστεί.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κινητήρας

Εμπρός, εγκάρσιος, 3κύλινδρος

Άμεσου ψεκασμού βενζίνης, turbo μετσβλητής γεωμετρίας, intercooler

Χωρητικότητα 1.199 κ.εκ.

Iσχύς θερμικού κινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 136 ίπποι/5.500 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή: 230 Nm/1.750 σ.α.λ.

Iσχύς ηλεκτροκινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 29 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 55 Nm

Συνδυαστική ισχύς

145 ίπποι

Μετάδοση

Εμπρός κίνηση

Αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 188 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 10,3 δλ.

Κατανάλωση καυσίμου

Κατασκευαστή (WLTP): 5,6 λίτρα/100 χλμ.

Εκπομπές CO 2 : 130 γρ./χλμ.

Pεζερβουάρ

55 λίτρα

Μπαταρία

0,9 kWh

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος) χιλ.: 4.552 x 1.904 x 1.652

Μεταξόνιο 2.795 χιλ.

Βάρος 1.667 κιλά

Χώρος αποσκευών

550-1.561 λ.

Τιμή αγοράς

Βασική έκδοση: 36.390 ευρώ