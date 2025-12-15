Δοκιμή KGM Torres Hybrid: Το τεράστιο οικογενειακό SUV από την Κορέα που δεν καίει τίποτα

Το KGM Torres Hybrid είναι ένα SUV με τους χώρους σε πρώτο πλάνο και με την υβριδική τεχνολογία να προσφέρει άνεση, χαμηλή κατανάλωση και ποιοτική εμπειρία οδήγησης.

του Στέλιου Παππά, Φωτογραφίες: Ναυσικά Βασιλειάδου

Το Torres ήταν εξαρχής «πολύ αυτοκίνητο για τα χρήματα του». Με την υβριδική έκδοση, η KGM δεν αλλάζει συνταγή, αλλά τη βελτιώνει εκεί που έχει πραγματικό νόημα. Στην κατανάλωση, στην ησυχία λειτουργίας και στην αμεσότητα στις χαμηλές ταχύτητες, χωρίς να πειράξει τα δύο δυνατά χαρτιά του μοντέλου, τους χώρους και τον εξοπλισμό από τη βασική κιόλας έκδοση. Μετά από συμβίωση σε πόλη, επαρχιακό και αυτοκινητόδρομο, η εικόνα που μένει είναι ενός άνετου SUV που κρατά ειλικρινή αλλά αποτελεσματική στάση. Δεν υπόσχεται «σπορ θαύματα», αλλά κάνει πολύ σωστά ό,τι ζητούν οι περισσότεροι από ένα οικογενειακό αυτοκίνητο το 2025.

Καθαρό, δυναμικό και διαφορετικό

Το υβριδικό Torres δεν επιδιώκει να ξεχωρίσει με κραυγαλέες λεπτομέρειες. Παραμένει επιβλητικό λόγω όγκου (μήκος 4.705 mm, πλάτος 1.890 mm) και τετραγωνισμένης φόρμας, με καπό ψηλά και κάθετη μάσκα που του δίνουν «σοβαρή» παρουσία. Τα φωτιστικά σώματα LED είναι λεπτά και κοφτερά, τα πλαστικά προστατευτικά γύρω-γύρω τονίζουν το πρακτικό προφίλ και το πίσω μέρος παραπέμπει διακριτικά σε off-road αισθητική χωρίς να πουλάει κάτι που δεν είναι. Είναι ένα αυτοκίνητο που δείχνει «γεμάτο» από κάθε γωνία, χωρίς υπερβολές.

Στο εσωτερικό ο οδηγός βρίσκει εύκολα τη θέση που τον βολεύει, με όρθια στάση και πολύ καλή περιμετρική ορατότητα. Τα υλικά στα σημεία που ακουμπάς είναι μαλακά, πιο σκληρά χαμηλά (όπως συνηθίζεται), η συναρμογή είναι στιβαρή και τα δύο ψηφιακά πάνελ 12,3’’ (όργανα και infotainment κάτω από κοινό πλαίσιο) δίνουν τη σύγχρονη νότα που περιμένεις. Το λογισμικό είναι νοικοκυρεμένο σε δομή, Android Auto/Apple CarPlay υπάρχουν –αλλά συνδέονται με καλώδιο–, ενώ θα θέλαμε την απόκριση της κεντρικής οθόνης κάπως πιο γρήγορη. Εδώ η KGM οφείλει ένα μικρό «upgrade» στην εμπειρία χρήσης και –ιδανικά– μερικούς φυσικούς διακόπτες για τις λειτουργίες που χρησιμοποιείς συχνά (κλιματισμός, σίγαση προειδοποιήσεων κ.λπ.).

Από την άλλη, η πρακτικότητα δείχνει γιατί το Torres έχει απήχηση. Τεράστιοι αποθηκευτικοί χώροι, έξυπνες λεπτομέρειες όπως τα χειριστήρια ρύθμισης του καθίσματος συνοδηγού από την πλευρά του οδηγού (χρήσιμο σε καθημερινές μικρομετακινήσεις), σωστές ποτηροθήκες και τσέπες θυρών. Τα πίσω καθίσματα φιλοξενούν άνετα τρεις ενήλικες, με γενναιόδωρο χώρο για γόνατα και κεφάλι χάρη στο μεταξόνιο των 2.680 mm. Και το πορτμπαγκάζ; 703 λίτρα καθαρά, με φαρδύ άνοιγμα και τετράγωνο σχήμα. Με πεσμένες πλάτες φτάνει 1.662 λίτρα. Για οικογένεια, εξοπλισμό, διακοπές, ψώνια… δύσκολα θα χρειαστείς κάτι παραπάνω, ακόμη κι αν συνδυάσεις όλα τα παραπάνω ταυτόχρονα.

Το υβριδικό σύνολο που έλειπε

Ο θερμικός 1.5 τούρμπο (150 PS, 220 Nm) συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα 177 PS (300 Nm). Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 204 PS και περνά στον εμπρός άξονα μέσω ενός αυτόματου «υβριδικού» κιβωτίου e-DHT που επιλέγει μόνο του τον καταλληλότερο τρόπο μετάδοσης (αμιγώς ηλεκτρικά, υβριδικά ή με τον βενζινοκινητήρα να οδηγεί άμεσα τους τροχούς). Στην πράξη, η εκκίνηση γίνεται συχνά ηλεκτρικά, η κίνηση στο ήπιο αστικό οδηγικό προφίλ παραμένει αθόρυβη και όταν ζητήσεις περισσότερα το σύστημα επιστρατεύει το θερμικό μοτέρ χωρίς τραχύτητα. Η μετάβαση δεν αποσπά, απλώς νιώθεις περισσότερη ώθηση, με τον αναπόφευκτα αυξημένο –αλλά όχι υπερβολικό– ήχο από το μηχανοστάσιο.

Σε νούμερα, το 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 8,9’’. Δεν θα εντυπωσιάσει όποιον κυνηγά χρόνους, όμως στον πραγματικό κόσμο έχει σημασία πώς κινείται. Οι ρεπρίζ είναι ικανοποιητικές για προσπέρασμα, καθαρή απόκριση στο μεσαίο πάτημα και ήχος χαμηλά ακόμη και όταν πιέζεις.

Από πλευράς κατανάλωσης, εκεί είναι που το Torres Hybrid δικαιώνει την επιλογή. Σε μικτές διαδρομές η ένδειξη κινείται μεταξύ 5,5 και 6,5 lt/100 km με κανονικό ρυθμό οδήγησης και γεμάτο κόσμο. Στην πόλη, αν εκμεταλλευτείς σωστά την ανάκτηση και οδηγείς ομαλά, βλέπεις σημαντικά χαμηλότερα. Δεν χρειάζεται να αλλάξεις συνήθειες, απλώς να αφήνεις το αυτοκίνητο να κάνει τη δουλειά του. Ξεκινά ως EV, ρολάρει ως EV, «φορτίζει» στο φρενάρισμα και κρατά το θερμικό μόνο για τις δύσκολες περιπτώσεις. Τα paddles πίσω από το τιμόνι ρυθμίζουν το επίπεδο ανάκτησης, οπότε μπορείς να φρενάρεις πιο «ηλεκτρικά» μέσα στην πόλη και να ανακτήσεις περισσότερη ενέργεια. Το αποτέλεσμα στο πορτοφόλι είναι απλό και καθοριστικό για την επιλογή. Ρεαλιστικά χαμηλό κόστος καυσίμου για αμάξωμα τέτοιου μεγέθους. Και αυτό, χωρίς πρίζα, χωρίς καλώδια, χωρίς νέα ρουτίνα.

Άνεση και ποιότητα

Η ρύθμιση της ανάρτησης έχει προτεραιότητα την άνεση. Στην πόλη απορροφά την πλειοψηφία των ανωμαλιών, το τιμόνι είναι ελαφρύ στις μανούβρες και ο κύκλος στροφής των 10,8 m βοηθά να ξεχάσεις το μήκος. Σε επαρχιακές διαδρομές, ακόμη και στο πρόγραμμα Sport όπου «σφίγγουν» αντιδράσεις γκαζιού/τιμονιού, το αμάξωμα γέρνει αισθητά όταν ανεβάσεις ρυθμό. Το Torres δεν θα δείξει ποτέ ότι «ζητά» δυναμική οδήγηση. Και ούτε υπάρχει πρόβλημα με αυτό άλλωστε, τουλάχιστον στα μάτια του συνειδητοποιημένου αγοραστή. Αποδίδει καλύτερα όταν το οδηγείς στρωτά, με ήρεμους χειρισμούς σε γκάζι και τιμόνι και με σωστές γραμμές. Τότε δείχνει το καλύτερό του πρόσωπο. Ουδέτερο, προβλέψιμο, με σωστή πληροφόρηση στο τιμόνι και ομοιογενή συμπεριφορά. Τα αμορτισέρ που προσαρμόζουν παθητικά την απόσβεση ανάλογα με ρυθμό/οδόστρωμα βοηθούν πολύ στο να παραμείνει ήρεμο σε κακό δρόμο και συγκροτημένο σε συνεχείς στροφές, ενώ στο τέλος της ημέρας η ποιότητα κύλισης θα αποτελέσει μία από της ιδιαίτερα ευχάριστες εκπλήξεις.

Στον αυτοκινητόδρομο το αυτοκίνητο δείχνει «ευρωπαϊκών προδιαγραφών». Χαμηλά επίπεδα θορύβου κύλισης και αέρα, στιβαρή αίσθηση και ο ηλεκτροκινητήρας δίνει την πρώτη ώθηση στα προσπεράσματα ώστε να μην περιμένεις kickdown για να «σηκώσει κεφάλι». Δεν είναι σπορ εργαλείο και δεν θέλει να το παριστάνει. Είναι ήσυχο, σταθερό και ξεκούραστο.

Η σουίτα υποβοήθησης είναι πλήρης ήδη από τη βασική έκδοση (adaptive cruise control, υποβοήθηση λωρίδας/σύγκρουσης, οκτώ αερόσακοι, κάμερες/αισθητήρες). Η λειτουργία τους είναι αποτελεσματική, αλλά πολύ… προληπτική σε προειδοποιήσεις. Με κάθε εκκίνηση χρειάζεται να μπεις στο μενού για να «ηρεμήσεις» τα συστήματα που δεν θες μόνιμα ενεργά. Είναι το μοναδικό σημείο όπου λείπει ένα γρήγορο φυσικό πλήκτρο «on/off». Δεν ακυρώνει την αξία του πακέτου – απλώς προσθέτει ένα βήμα στην καθημερινή ρουτίνα.

Με 180 mm απόσταση από το έδαφος, δικίνητη διάταξη και ασφάλτινα ελαστικά, το Torres Hybrid καλύπτει βατούς χωματόδρομους και τις κλασικές εξορμήσεις στην επαρχία. Η ανάρτηση «σβήνει» μικροανωμαλίες και το σκαλοπάτι του μήκους δεν δημιουργεί θέμα σε λογικές γωνίες. Πέρα από εκεί, δεν είναι εργαλείο για ορεινά μονοπάτια. Γι’ αυτό που έχει σχεδιαστεί –αποδράσεις light 2% και ελληνικοί χωματόδρομοι– κάνει τη δουλειά του χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα.

Value for… hybrid

Η βασική Urban ξεκινά από 33.190€ (τρέχουσα προσφορά) ως HEV AT 2WD και δεν είναι «γυμνή»: διζωνικός κλιματισμός, δύο οθόνες 12,3’’, LED, κάμερα οπισθοπορείας, πλήρες πακέτο ασφαλείας. Η Club της δοκιμής, με +2.500 €, προσθέτει όσα ανεβάζουν πραγματικά την καθημερινή ζωή: θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, θερμαινόμενο τιμόνι, εμπρός αισθητήρες και 360° κάμερα, μαζί με ποιοτικές λεπτομέρειες στον διάκοσμο. Υπάρχουν και ακόμη πλουσιότερες εκδοχές (π.χ. αεριζόμενα εμπρός, θερμαινόμενα πίσω, πανοραμική οροφή, ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών). Με δεδομένη την πολύ χαμηλή πραγματική κατανάλωση, την πενταετή εγγύηση και την ευκολία συντήρησης, το σύνολο value for money είναι από τα ισχυρότερα στο μεσαίο υβριδικό segment.

Το KGM Torres Hybrid είναι μια ξεκάθαρη πρόταση σε μια κατηγορία όπου συχνά πληρώνεις «σήμα». Δεν υπόσχεται οδηγική «μαγεία», δεν μιμείται premium ατμόσφαιρα (αν και την προσφέρει σε μεγάλο βαθμό) και παρέχει ακριβώς ό,τι ζητά μια σύγχρονη οικογένεια. Ευρυχωρία, άνεση, ήσυχη λειτουργία και κόστος χρήσης που βγάζει νόημα. Το υβριδικό σύστημα δουλεύει υπέρ σου χωρίς να το σκέφτεσαι, η κατανάλωση μένει συστηματικά χαμηλά και ο εξοπλισμός σε κάνει να μην αναζητάς «λίστες έξτρα». Με τιμή εκκίνησης 33.190€, το Torres Hybrid ανεβαίνει δικαιωματικά πολύ ψηλά στη λίστα όσων θέλουν πολύ αυτοκίνητο, με λίγα λίτρα/100 km και χωρίς συμβιβασμούς στην καθημερινή χρήση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρας

Άμεσου ψεκασμού βενζίνης, turbo

Χωρητικότητα 1.498 κ.εκ.

Iσχύς θερμικού κινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 150 ίπποι/5.500 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή: 220 Nm/2.400-4.200 σ.α.λ.

Iσχύς ηλεκτροκινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 177 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 300 Nm

Συνδυαστική ισχύς

204 ίπποι

Μετάδοση

Στους εμπρός τροχούς

Αυτόματο κιβώτιο e-DHT

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 180 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 8,9 δλ.

Κατανάλωση καυσίμου

Κατασκευαστή (WLTP): 5,9 λίτρα/100 χλμ.

Δοκιμής: 6 λίτρα/100 χλμ.

Εκπομπές CO2: 133 γρ./χλμ.

Pεζερβουάρ

50 λίτρα

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος) χιλ.: 4.705 x 1.890 x 1.710

Μεταξόνιο 2.680 χιλ.

Βάρος 1.670 κιλά

Χώρος αποσκευών

703 λ.

Τιμή αγοράς

Από: 33.190€

